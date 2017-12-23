В аэропорту Шереметьево задержали британскую учительницу истории
Как пишет Daily Mail, при досмотре багажа у 46-летней подданной Соединенного Королевства обнаружили муляж ручной граны. По словам женщины, она купила его на обычном рынке в российской столице и везла показать своим ученикам. После дачи объяснений британке разрешили вылететь домой, изъятый у нее муляж остался в России. Издание отмечает, что инцидент произошел 21 декабря, однако известно о нем стало только сейчас.
Комментарии43
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stebinmaku 23 декабря 2017 | 21:06
Ура - нагадить англичанке не удалось..
elenaj1959 23 декабря 2017 | 21:09
stebinmaku: Идиотский комментарий.
stebinmaku 23 декабря 2017 | 21:14
elenaj1959
Леночка - какой сайт, такие и комменты.. ))
gordy 23 декабря 2017 | 21:55
".....при досмотре багажа у 46-летней подданной Соединенного Королевства обнаружили муляж ручной граны...."
Из России с ... гранатой?
pukins_1 23 декабря 2017 | 22:12
gordy: ФСБ отчиталось о поимке очередной террористки ИГИЛ...
zloy_sok 23 декабря 2017 | 22:52
gordy: Из России с приветом)
tour 23 декабря 2017 | 21:09
stebinmaku: -/нагадить англичанке не удалось.. /
Планировала угнать "трамвай" в Турцию?!?
aleksandr39 23 декабря 2017 | 21:12
stebinmaku: Если в военторге можно купить " Бук " ,то почему нельзя провезти муляж гранаты ?
captainobvious 23 декабря 2017 | 21:20
aleksandr39: можно, но осторожно. Короткими перебежками, от укрытия к укрытию. При этом вылетать рекомендуется из донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева...
mjolner655 23 декабря 2017 | 21:28
captainobvious:
+100
Фашистско-бандеровские мрази, типа тебя, уничтожили аэропорт имени Великого композитора, и понявшего свет и правду Советского государства. и вернувшегося в прекрасный Сталинский СССР, в котором вождя уважали и Жуков и Пастернак, и Малевич и Шолохов...
tour 23 декабря 2017 | 21:32
mjolner655:
Вы прямо из болота "вещаете", в котором утонул прогнивший сталинский совок?
mjolner655 23 декабря 2017 | 21:48
tour:
Не сердись на Сталина, за то, что он лечил вас альтернативно озабоченных Сибирскими морозами и ароматами свежеспиленной хвои. Вас дырявых тогда чморили во всех развитых странах мира.
Дураков лечить, только портить.
На Сталинской Р-7 пендосня летает на МКС.
Ты, придурок живёшь за счёт месторождений, открытых при Сталине. Губкин дал фонтан в Берёзовске аккурат в 1953-м.
Сталина уважали Рузвельт и Черчилль, Жуков и Пастернак, Малевич и Шолохов, Капица и Вавилов, Сахаров и Королёв, Булгаков и Драйзер, и т.д.
А кто ты? Простое вонючее малограмотное говнецо, в голове которого тараканы говорят голосами типичных совковых подлецов-коньюктурщиков, типа Сванидзе и Млечина...
manes 23 декабря 2017 | 21:57
mjolner655: И нефть нам Сталин дал? И ракету пиндосам продал? Да, столько слов и сплошная болтовня...
mjolner655 23 декабря 2017 | 22:03
manes:
Лично тебе, придурку, нефть дали Ходор и Аликперов.
Не загоняйся.
tour 23 декабря 2017 | 22:00
mjolner655:
Тыкать ватник краснозадый будете своей жене, если имеется.
А вот то, что кумир ваш моральный урод, издох в луже собствееной мочи, при ясной памяти и сознании, говорит о том, что Бог, не - фраер!
А уж про - "уважали", тут кисилёвщина с соловьёвским помётом, абсолютно не прокатит
mjolner655 23 декабря 2017 | 22:06
tour:
В луже собственной мочи и дерьма сдох Немцов,
пьяной блевотиной захлебнулся Гайдарка.
А Иосиф виссарионыч отошёл во всеобщей любви и скорби, что бы не говорили в тараканы в твоей дебильной голове, вспоминая отрывки из передач перестроечных евреев.
Учить мат. часть тебе придурку уже поздно - живи так.
tour 23 декабря 2017 | 22:10
mjolner655:
Ау, санитары...
Просто в бан....
mjolner655 23 декабря 2017 | 22:11
tour:
Не пиши больше подо мной, старый пидор - я вами дырявыми брезгую.
sergej17 23 декабря 2017 | 22:36
mjolner655: Заткнись, чмо. Тролль вшивый.
airjeff 23 декабря 2017 | 22:04
mjolner655: Иоанн Грозный тоже Сталина уважал и любил. бывало, прижмет его к сердцу, обнимет...
mjolner655 23 декабря 2017 | 22:09
airjeff:
Провинциальная дурь попёрла...
Похоже Белых украл денежки и на содержание Вятской дурки.
aswarsp 23 декабря 2017 | 22:46
mjolner655: А ничего, что при этой твари пытали на допросах Королёва и Туполева, убили Вавилова и миллионы других людей?
mjolner655 23 декабря 2017 | 23:01
aswarsp:
Забавно, что ты, Адрюша, по своей природной лени, малограмотности и туповатости, даже не сознаёшь своей женоподобности и бо несёшь невесть что, попугайничаешь с чужих слов, по-бабски не отвечаешь за свои слова и т.д.
Ни Туполев, ни Королёв ни разу не жаловались на Сталина, а их настоятельно об этом просили.
Вавилов, вообще лауреат 4-х Сталинских премий, президент АН СССР, был в прекрасных отношениях со Сталиным.
Учи мат. часть, глупыш, и не позорься дикостью и невежеством перед культурной публикой.
aswarsp 23 декабря 2017 | 23:07
mjolner655: Королёв умер из-за того, что ему не смогли обеспечить подачу кислорода из-за сломанной на допросе челюсти. Товарищ следователь не аккуратно ударил графином с водой. Так что насчёт матчасти и прочего ты бы помолчал маленько.
mjolner655 23 декабря 2017 | 23:12
aswarsp:
Вы реально глуповаты...
Увы - это не лечится.
Про кислород и сломанную челюсть повеселило.
Не зря Сталинский граф Толстой предупреждал быдло, типа тебя, про Поле Чудес и Страну Дураков...
Королёв в 1952 году уже имея КБ, заводы и целый город Реутов написал заявление в Партию, а в 1953-м в неё вступил. Учи мат. часть, глупыш.
aleksandr39 23 декабря 2017 | 21:35
mjolner655: Вот и я говорю ,что боевиков из ОПГ " днр -лугандон " судить в Нюрнберге за преступления против человечности .
zombo_zombo 23 декабря 2017 | 21:54
mjolner655: "уничтожили аэропорт им" А когда уже тебя уничтожат, ебанашка?
aswarsp 23 декабря 2017 | 22:42
stebinmaku: А ты не ходи на наш сайтик со своими комментами!
gvs 23 декабря 2017 | 21:10
Еще изъяли муляж балалайки и муляж матрешки )))
sagen 23 декабря 2017 | 21:12
Если бы дама везла кое-что из сексшопа, её бы заставили показать труп мужчины? Дебилы. Муляж на то и муляж, чтобы быть похожим.
wattman 23 декабря 2017 | 21:52
sagen: Просто посадили бы за развратные действия в отношении кой-кого... пропаганду кой-чего среди некто...
zztop1960 23 декабря 2017 | 21:14
Контрафакт пыталась вывезти из России , подорвать ВПК РФ
ivanov356 23 декабря 2017 | 21:23
Почему ещё нет сообщения, что чекисты раскрыли крупный, готовящийся теракт в самолёте.
makhnaehe 23 декабря 2017 | 21:26
Что за муляж? Может учебная? Не исключено что проверяла бдительность контроля, этих спонсоров мирового терроризма хрен поймешь от них всего можно ожидать. Служба безопасности аэропорта - молодцы.
aleksandr39 23 декабря 2017 | 21:28
makhnaehe: Как же теперь будут летать бандиты из ОПГ " днр -лугандон " ???
tour 23 декабря 2017 | 21:44
aleksandr39: -/Как же теперь будут летать бандиты из ОПГ " днр -лугандон " ???/
Они "летают" иным транспортом в других направлениях:
"Мальчик Захарка стрелял из зенитки,
Слушал в наушники музыку Шнитке,
Метко «ответка» пришла из Авдеевки…
Лысина – в Горловке, жопа – в Макеевке."
vlabumur 23 декабря 2017 | 21:30
изъятый у нее муляж остался в России.
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1.Хотелось бы узнать на основании чего изъяли?
2.Остался он у кого? Какая его дальнейшая судьба.Отдали детям в кружок "ЮДМ" ?
germanorum 23 декабря 2017 | 21:52
vlabumur: Изъятый муляж будет использован в будущем году при очередном штурме картонного Рейхстага. После штурма его кто-нибудь вновь отнесет на рынок продавать
gelont 23 декабря 2017 | 21:55
Как пел Высоцкий : " За ноги надо потрясти , глядишь , чего и звякнет " ...
zombo_zombo 23 декабря 2017 | 21:57
Органы советского путинистана предоствратили преступление галактического масштаба.!
ruderpost 23 декабря 2017 | 21:59
а если бы она везла муляж пистолета, что свободно продаются в детском мире, то точно бы посадили. скажите сколько идиотов в гос службах?
airjeff 23 декабря 2017 | 22:00
наверное в муляже биоматериалы были спрятаны, вот муляж и отобрали
nestor199 23 декабря 2017 | 22:08
Лет двадцать назад при досмотре в аэропорту Кельна в багаже моего коллеги была обнаружена зажигалка в форме ручной гранаты, которую он купил в киоске для сувениров. Моему коллеге пришлось давать объяснения.