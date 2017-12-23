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21:01, 23 декабря 2017

В  аэропорту Шереметьево задержали британскую учительницу истории

Как пишет Daily Mail, при досмотре багажа у 46-летней подданной Соединенного Королевства обнаружили муляж ручной граны. По словам женщины, она купила его на обычном рынке в российской столице и  везла показать своим ученикам. После дачи объяснений британке разрешили вылететь домой, изъятый у нее муляж остался в России. Издание отмечает, что инцидент произошел 21 декабря, однако известно о нем стало только сейчас.

Комментарии

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stebinmaku 23 декабря 2017 | 21:06

Ура - нагадить англичанке не удалось..

elenaj1959 23 декабря 2017 | 21:09

stebinmaku: Идиотский комментарий.

stebinmaku 23 декабря 2017 | 21:14

elenaj1959
Леночка - какой сайт, такие и комменты.. ))

gordy 23 декабря 2017 | 21:55

".....при досмотре багажа у 46-летней подданной Соединенного Королевства обнаружили муляж ручной граны...."


Из России с ... гранатой?

pukins_1 23 декабря 2017 | 22:12

gordy: ФСБ отчиталось о поимке очередной террористки ИГИЛ...

zloy_sok 23 декабря 2017 | 22:52

gordy: Из России с приветом)

tour 23 декабря 2017 | 21:09

stebinmaku: -/нагадить англичанке не удалось.. /
Планировала угнать "трамвай" в Турцию?!?

aleksandr39 23 декабря 2017 | 21:12

stebinmaku: Если в военторге можно купить " Бук " ,то почему нельзя провезти муляж гранаты ?

captainobvious 23 декабря 2017 | 21:20

aleksandr39: можно, но осторожно. Короткими перебежками, от укрытия к укрытию. При этом вылетать рекомендуется из донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева...

mjolner655 23 декабря 2017 | 21:28

captainobvious:

+100

Фашистско-бандеровские мрази, типа тебя, уничтожили аэропорт имени Великого композитора, и понявшего свет и правду Советского государства. и вернувшегося в прекрасный Сталинский СССР, в котором вождя уважали и Жуков и Пастернак, и Малевич и Шолохов...

tour 23 декабря 2017 | 21:32

mjolner655:
Вы прямо из болота "вещаете", в котором утонул прогнивший сталинский совок?

mjolner655 23 декабря 2017 | 21:48

tour:

Не сердись на Сталина, за то, что он лечил вас альтернативно озабоченных Сибирскими морозами и ароматами свежеспиленной хвои. Вас дырявых тогда чморили во всех развитых странах мира.

Дураков лечить, только портить.
На Сталинской Р-7 пендосня летает на МКС.
Ты, придурок живёшь за счёт месторождений, открытых при Сталине. Губкин дал фонтан в Берёзовске аккурат в 1953-м.

Сталина уважали Рузвельт и Черчилль, Жуков и Пастернак, Малевич и Шолохов, Капица и Вавилов, Сахаров и Королёв, Булгаков и Драйзер, и т.д.

А кто ты? Простое вонючее малограмотное говнецо, в голове которого тараканы говорят голосами типичных совковых подлецов-коньюктурщиков, типа Сванидзе и Млечина...

manes 23 декабря 2017 | 21:57

mjolner655: И нефть нам Сталин дал? И ракету пиндосам продал? Да, столько слов и сплошная болтовня...

mjolner655 23 декабря 2017 | 22:03

manes:

Лично тебе, придурку, нефть дали Ходор и Аликперов.
Не загоняйся.

tour 23 декабря 2017 | 22:00

mjolner655:
Тыкать ватник краснозадый будете своей жене, если имеется.
А вот то, что кумир ваш моральный урод, издох в луже собствееной мочи, при ясной памяти и сознании, говорит о том, что Бог, не - фраер!
А уж про - "уважали", тут кисилёвщина с соловьёвским помётом, абсолютно не прокатит

mjolner655 23 декабря 2017 | 22:06

tour:

В луже собственной мочи и дерьма сдох Немцов,
пьяной блевотиной захлебнулся Гайдарка.
А Иосиф виссарионыч отошёл во всеобщей любви и скорби, что бы не говорили в тараканы в твоей дебильной голове, вспоминая отрывки из передач перестроечных евреев.

Учить мат. часть тебе придурку уже поздно - живи так.

tour 23 декабря 2017 | 22:10

mjolner655:
Ау, санитары...
Просто в бан....

mjolner655 23 декабря 2017 | 22:11

tour:

Не пиши больше подо мной, старый пидор - я вами дырявыми брезгую.

sergej17 23 декабря 2017 | 22:36

mjolner655: Заткнись, чмо. Тролль вшивый.

airjeff 23 декабря 2017 | 22:04

mjolner655: Иоанн Грозный тоже Сталина уважал и любил. бывало, прижмет его к сердцу, обнимет...

mjolner655 23 декабря 2017 | 22:09

airjeff:

Провинциальная дурь попёрла...
Похоже Белых украл денежки и на содержание Вятской дурки.

aswarsp 23 декабря 2017 | 22:46

mjolner655: А ничего, что при этой твари пытали на допросах Королёва и Туполева, убили Вавилова и миллионы других людей?

mjolner655 23 декабря 2017 | 23:01

aswarsp:

Забавно, что ты, Адрюша, по своей природной лени, малограмотности и туповатости, даже не сознаёшь своей женоподобности и бо несёшь невесть что, попугайничаешь с чужих слов, по-бабски не отвечаешь за свои слова и т.д.

Ни Туполев, ни Королёв ни разу не жаловались на Сталина, а их настоятельно об этом просили.

Вавилов, вообще лауреат 4-х Сталинских премий, президент АН СССР, был в прекрасных отношениях со Сталиным.

Учи мат. часть, глупыш, и не позорься дикостью и невежеством перед культурной публикой.

aswarsp 23 декабря 2017 | 23:07

mjolner655: Королёв умер из-за того, что ему не смогли обеспечить подачу кислорода из-за сломанной на допросе челюсти. Товарищ следователь не аккуратно ударил графином с водой. Так что насчёт матчасти и прочего ты бы помолчал маленько.

mjolner655 23 декабря 2017 | 23:12

aswarsp:

Вы реально глуповаты...
Увы - это не лечится.

Про кислород и сломанную челюсть повеселило.
Не зря Сталинский граф Толстой предупреждал быдло, типа тебя, про Поле Чудес и Страну Дураков...

Королёв в 1952 году уже имея КБ, заводы и целый город Реутов написал заявление в Партию, а в 1953-м в неё вступил. Учи мат. часть, глупыш.

aleksandr39 23 декабря 2017 | 21:35

mjolner655: Вот и я говорю ,что боевиков из ОПГ " днр -лугандон " судить в Нюрнберге за преступления против человечности .

zombo_zombo 23 декабря 2017 | 21:54

mjolner655: "уничтожили аэропорт им" А когда уже тебя уничтожат, ебанашка?

aswarsp 23 декабря 2017 | 22:42

stebinmaku: А ты не ходи на наш сайтик со своими комментами!

gvs 23 декабря 2017 | 21:10

Еще изъяли муляж балалайки и муляж матрешки )))

sagen 23 декабря 2017 | 21:12

Если бы дама везла кое-что из сексшопа, её бы заставили показать труп мужчины? Дебилы. Муляж на то и муляж, чтобы быть похожим.

wattman 23 декабря 2017 | 21:52

sagen: Просто посадили бы за развратные действия в отношении кой-кого... пропаганду кой-чего среди некто...

zztop1960 23 декабря 2017 | 21:14

Контрафакт пыталась вывезти из России , подорвать ВПК РФ

ivanov356 23 декабря 2017 | 21:23

Почему ещё нет сообщения, что чекисты раскрыли крупный, готовящийся теракт в самолёте.

(комментарий скрыт)

makhnaehe 23 декабря 2017 | 21:26

Что за муляж? Может учебная? Не исключено что проверяла бдительность контроля, этих спонсоров мирового терроризма хрен поймешь от них всего можно ожидать. Служба безопасности аэропорта - молодцы.

aleksandr39 23 декабря 2017 | 21:28

makhnaehe: Как же теперь будут летать бандиты из ОПГ " днр -лугандон " ???

tour 23 декабря 2017 | 21:44

aleksandr39: -/Как же теперь будут летать бандиты из ОПГ " днр -лугандон " ???/
Они "летают" иным транспортом в других направлениях:
"Мальчик Захарка стрелял из зенитки,
Слушал в наушники музыку Шнитке,
Метко «ответка» пришла из Авдеевки…
Лысина – в Горловке, жопа – в Макеевке."

vlabumur 23 декабря 2017 | 21:30

изъятый у нее муляж остался в России.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
1.Хотелось бы узнать на основании чего изъяли?
2.Остался он у кого? Какая его дальнейшая судьба.Отдали детям в кружок "ЮДМ" ?

germanorum 23 декабря 2017 | 21:52

vlabumur: Изъятый муляж будет использован в будущем году при очередном штурме картонного Рейхстага. После штурма его кто-нибудь вновь отнесет на рынок продавать

gelont 23 декабря 2017 | 21:55

Как пел Высоцкий : " За ноги надо потрясти , глядишь , чего и звякнет " ...

zombo_zombo 23 декабря 2017 | 21:57

Органы советского путинистана предоствратили преступление галактического масштаба.!

ruderpost 23 декабря 2017 | 21:59

а если бы она везла муляж пистолета, что свободно продаются в детском мире, то точно бы посадили. скажите сколько идиотов в гос службах?

airjeff 23 декабря 2017 | 22:00

наверное в муляже биоматериалы были спрятаны, вот муляж и отобрали

nestor199 23 декабря 2017 | 22:08

Лет двадцать назад при досмотре в аэропорту Кельна в багаже моего коллеги была обнаружена зажигалка в форме ручной гранаты, которую он купил в киоске для сувениров. Моему коллеге пришлось давать объяснения.

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