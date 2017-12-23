В  аэропорту Шереметьево задержали британскую учительницу истории

Как пишет Daily Mail, при досмотре багажа у 46-летней подданной Соединенного Королевства обнаружили муляж ручной граны. По словам женщины, она купила его на обычном рынке в российской столице и везла показать своим ученикам. После дачи объяснений британке разрешили вылететь домой, изъятый у нее муляж остался в России. Издание отмечает, что инцидент произошел 21 декабря, однако известно о нем стало только сейчас.