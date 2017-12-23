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21:00, 23 декабря 2017

Накануне запрещенного властями «Дня свободных выборов» в  Лермонтовском сквере установили заграждения

Накануне запрещенного властями муниципального праздника «День свободных выборов» в  Лермонтовском сквере установили заграждения. Как передает Дождь, все входы в сквер, кроме одного, огорожены железными заборами, у  самого сквера дежурит полицейский автомобиль.

Комментарии

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soviet_spy 23 декабря 2017 | 21:07

Буйным либерастам самое место в клетках...

patrik40 23 декабря 2017 | 21:12

Накануне запрещенного властями «Дня свободных выборов» в Лермонтовском сквере установили заграждения...

И.Яшин посылает людей на тюремный срок, чтобы К.Собчак увидела какой он могущественный человек и пожалела, что променяла такого красавчика, на серого толстого увальня М.Виторгана.

kottigr1 23 декабря 2017 | 21:23

patrik40: "Накануне запрещенного властями «Дня свободных выборов» в Лермонтовском сквере установили заграждения"

"В России нужно расширять механизмы прямой демократии" - В.В.Путин.

mjolner655 23 декабря 2017 | 21:33

kottigr1:

При прямой демократии Яшину сломали бы руки и ноги или пристрелили бы как в укро рейхе...

gordy 23 декабря 2017 | 21:53

"...все входы в сквер, кроме одного, огорожены железными заборами,..."


Будет праздничный хоровод?

rodnic 23 декабря 2017 | 23:05

mjolner655: А ты то что здесь делаешь? Ну-ка, быстро в баню. Язык свой мыть с мылом. :)))

seryj_wolk 23 декабря 2017 | 21:48

kottigr1: Просто рогом стоят, как им не хочется свободных выборов. Прямая демократия по-рфски с загражлениями и автозаками!

sim202_ 23 декабря 2017 | 21:49

kottigr1:
Заборы и гоблины с дубинками -
первые признаки "прямой демократии"...

fedor_v_glaz 23 декабря 2017 | 22:18

kottigr1: Ну, он и расширил ограждениями:)

rodnic 23 декабря 2017 | 21:25

soviet_spy: Ушёл в баню, говнотролль :)))

orein51 23 декабря 2017 | 23:31

soviet_spy: sov.._шпион - но чей?

golos_naroda 23 декабря 2017 | 21:07

Ну что, Яшин готов купить себе и соратникам путёвки в Сизо для встречи Нового года?

rodnic 23 декабря 2017 | 21:37

golos_naroda: Ушёл в баню, говнотролль :)))

mousha 23 декабря 2017 | 21:44

rodnic: А что тут либердорас разбухтелся? Наверно от большого ума, ибо сказать нечего.

rodnic 23 декабря 2017 | 22:42

mousha: Ушёл в баню, говнотролль Зарплату получишь на карту "Сбера". :)))

mousha 23 декабря 2017 | 22:57

rodnic: Забулькало.... Дрожжец подбросить?

gelont 23 декабря 2017 | 21:10

Это они институты демократии расширяют . Все по плану вождя . Только же толковище с ворами прошла , где он сам сказал : " В России нужно расширять механизмы прямой демократии " . Кто за базар ответит ?

demokratia 23 декабря 2017 | 22:38

Я только что на Ю.Тюбе посмотрел и послушал что происходило на съезде "Еди Россия" . Мне этот съезд напомнил про последние съезды КПСС. Те же слова те же заверения. И тоже про прямую и суверенную демократию. А сама Страна нищала беднела магазины пустели. Потом они же довели нашу страну до полного развала.

edun1952 23 декабря 2017 | 21:11

Периметр пуниноидов от народа. Третье нашествие ЧК.

albertsurikov 23 декабря 2017 | 21:16

Что там Путин говорил про демократию?

edun1952 23 декабря 2017 | 21:28

albertsurikov: О чем сказал, то и в действии. Далее в ГУЛАГ в инновацинных высокоскоростных столыпинских экспрессах.

mousha 23 декабря 2017 | 21:48

edun1952: А чем вы недовольны? Вход вам оставили, решетками огородили... Боевых хомячков либерастии нужно защищать от окружающей среды. Ибо только природная лень русского народа защищает от заслуженных тумаков и пинков.

soviet_spy 23 декабря 2017 | 22:02

mousha: - Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- Пидорасы, сэр.

edun1952 23 декабря 2017 | 21:37

albertsurikov: ЧКтило в поиске.

ostrov_ok 23 декабря 2017 | 22:01

albertsurikov: Что там Путин говорил про демократию?
РасшИрить и углУбить

gregor 23 декабря 2017 | 21:17

Накануне запрещенного властями «Дня свободных выборов» в Лермонтовском сквере установили заграждения
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" День свободны выборов " в России могут быть только в скобках и только в заграждениях и скорей всего с током по периметру .
Россия и свободные выборы ...... это антиподы .

mjolner655 23 декабря 2017 | 21:37

gregor:

Либеротидные мрази в 1996-м заложили прекрасную традицию "честных выборов".

То, что Путин пытается сломать ваши "либеральные" ельцинско-холуйские скрепы - даёт ему очки в предвыборной гонке.

rampa 23 декабря 2017 | 21:48

mjolner655: я ж тебя только что забанила. Опять вылез. Хуже таракана, клоп вонючий

mjolner655 23 декабря 2017 | 21:51

rampa:

Попей чего- нибудь от второй мутации дамского организма, глядишь, тебя старую дуру и попустит...

mousha 23 декабря 2017 | 21:52

mjolner655: А вы разве не знали: честные выборы по либералистически - это когда побеждает ИХ кандидат. Ежели нет - выборы подтасованы. Другого для них нет.

fedor_v_glaz 23 декабря 2017 | 22:21

mjolner655: а кто здесь холуй-то на самом деле?

vitfom 23 декабря 2017 | 21:28

Ну и какого вы ходили в депутаты? Власть легатимировать? Ноль от вас пользы, а вред есть. Яшин, зачем ты таи?

fedora2 23 декабря 2017 | 21:30

Исполнительная власть города против Конституции? Против свободных выборов? Да они с ума съехали. Пора менять ее. Пресса! Срочно фотографируйте эти железки.

mousha 23 декабря 2017 | 21:54

fedora2: Мадама. Эти решетки - защита либерастов от народа, чтобы не побили.

bujhm132 23 декабря 2017 | 21:36

Наиболее затратные части бюджета г. Москвы: 1-е место тротуарная плитка, 2-е место заграждения.
Но в предстоящие 6-тилетие они вероятнее всего поменяются местами.

alexsf 23 декабря 2017 | 21:39

Ну чё скажешь, свобода прёть!

piter_ug 23 декабря 2017 | 21:46

Напрасно металл потратили - потом не хватит кремлядствующих отгородить от народа.

sim202_ 23 декабря 2017 | 21:46


В России нужно расширять механизмы прямой демократии
Об этом на съезде ЕР заявил Владимир Путин. По его словам, ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурсы развития, как несправедливость, беззаконие, коррупция и равнодушие к своей стране. При этом президент призвал с уважением относиться к дееспособной, как он выразился, оппозиции.

vedma2017 23 декабря 2017 | 21:46

Банду грабителей напугало словосочетание "свободных выборов" ?

(комментарий скрыт)

alshatrs 23 декабря 2017 | 21:48

оккупанты что хотят то и творят

zemljanka 23 декабря 2017 | 21:57

С Рождеством.
Любимым москвичам отличной погоды.

max3446 23 декабря 2017 | 21:58

Надеюсь ночь сегодня в превентивных целях арестуют Яшина, Гудкова, Собчак, наврального, прочих якобы депутатов которые обращение подписали. и к утру они будут в СИЗО сидеть. Ишь что удумали, митинг праздником прикрыть. Я как юрист в этом вообще попытку госпереворота вижу

ostrov_ok 23 декабря 2017 | 22:05

max3446: Я как юрист в этом вообще попытку госпереворота вижу

из тебя юрист-как из овна пуля, дружок слепошарый.

askol2016 23 декабря 2017 | 22:03

Страшно узурпатору! Велел, больше трех не собираться.

vladimirbelarus 23 декабря 2017 | 22:16

Вот она, путинская демократически-гондонистая власть!

mousha 23 декабря 2017 | 22:30

vladimirbelarus: Бульбаш. Не нравиться тебе власть в России - насильно мил не будешь. А что, на батьку слабо наехать? Или сразу откатом снесет?

buva53 23 декабря 2017 | 22:26

Вот это и есть настоящая метафора "свободной России" и реальная программа Путина на новый нам срок.

forward 23 декабря 2017 | 22:27

Железные заборы против свободных выборов! Путинская Россия...

buva53 23 декабря 2017 | 22:39

Украинцы в таком случае, пришли бы и надели эти ограждения на уши чиновникам и ментам - бандиты, что с них возьмёшь. А наша задача - продолжать мужественно терпеть! Так победим!!

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