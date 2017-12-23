Накануне запрещенного властями «Дня свободных выборов» в Лермонтовском сквере установили заграждения
Накануне запрещенного властями муниципального праздника «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере установили заграждения. Как передает Дождь, все входы в сквер, кроме одного, огорожены железными заборами, у самого сквера дежурит полицейский автомобиль.
Комментарии49
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soviet_spy 23 декабря 2017 | 21:07
Буйным либерастам самое место в клетках...
patrik40 23 декабря 2017 | 21:12
Накануне запрещенного властями «Дня свободных выборов» в Лермонтовском сквере установили заграждения...
И.Яшин посылает людей на тюремный срок, чтобы К.Собчак увидела какой он могущественный человек и пожалела, что променяла такого красавчика, на серого толстого увальня М.Виторгана.
kottigr1 23 декабря 2017 | 21:23
patrik40: "Накануне запрещенного властями «Дня свободных выборов» в Лермонтовском сквере установили заграждения"
"В России нужно расширять механизмы прямой демократии" - В.В.Путин.
mjolner655 23 декабря 2017 | 21:33
kottigr1:
При прямой демократии Яшину сломали бы руки и ноги или пристрелили бы как в укро рейхе...
gordy 23 декабря 2017 | 21:53
"...все входы в сквер, кроме одного, огорожены железными заборами,..."
Будет праздничный хоровод?
rodnic 23 декабря 2017 | 23:05
mjolner655: А ты то что здесь делаешь? Ну-ка, быстро в баню. Язык свой мыть с мылом. :)))
seryj_wolk 23 декабря 2017 | 21:48
kottigr1: Просто рогом стоят, как им не хочется свободных выборов. Прямая демократия по-рфски с загражлениями и автозаками!
sim202_ 23 декабря 2017 | 21:49
kottigr1:
Заборы и гоблины с дубинками -
первые признаки "прямой демократии"...
fedor_v_glaz 23 декабря 2017 | 22:18
kottigr1: Ну, он и расширил ограждениями:)
rodnic 23 декабря 2017 | 21:25
soviet_spy: Ушёл в баню, говнотролль :)))
orein51 23 декабря 2017 | 23:31
soviet_spy: sov.._шпион - но чей?
golos_naroda 23 декабря 2017 | 21:07
Ну что, Яшин готов купить себе и соратникам путёвки в Сизо для встречи Нового года?
rodnic 23 декабря 2017 | 21:37
golos_naroda: Ушёл в баню, говнотролль :)))
mousha 23 декабря 2017 | 21:44
rodnic: А что тут либердорас разбухтелся? Наверно от большого ума, ибо сказать нечего.
rodnic 23 декабря 2017 | 22:42
mousha: Ушёл в баню, говнотролль Зарплату получишь на карту "Сбера". :)))
mousha 23 декабря 2017 | 22:57
rodnic: Забулькало.... Дрожжец подбросить?
gelont 23 декабря 2017 | 21:10
Это они институты демократии расширяют . Все по плану вождя . Только же толковище с ворами прошла , где он сам сказал : " В России нужно расширять механизмы прямой демократии " . Кто за базар ответит ?
demokratia 23 декабря 2017 | 22:38
Я только что на Ю.Тюбе посмотрел и послушал что происходило на съезде "Еди Россия" . Мне этот съезд напомнил про последние съезды КПСС. Те же слова те же заверения. И тоже про прямую и суверенную демократию. А сама Страна нищала беднела магазины пустели. Потом они же довели нашу страну до полного развала.
edun1952 23 декабря 2017 | 21:11
Периметр пуниноидов от народа. Третье нашествие ЧК.
albertsurikov 23 декабря 2017 | 21:16
Что там Путин говорил про демократию?
edun1952 23 декабря 2017 | 21:28
albertsurikov: О чем сказал, то и в действии. Далее в ГУЛАГ в инновацинных высокоскоростных столыпинских экспрессах.
mousha 23 декабря 2017 | 21:48
edun1952: А чем вы недовольны? Вход вам оставили, решетками огородили... Боевых хомячков либерастии нужно защищать от окружающей среды. Ибо только природная лень русского народа защищает от заслуженных тумаков и пинков.
soviet_spy 23 декабря 2017 | 22:02
mousha: - Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- Пидорасы, сэр.
edun1952 23 декабря 2017 | 21:37
albertsurikov: ЧКтило в поиске.
ostrov_ok 23 декабря 2017 | 22:01
albertsurikov: Что там Путин говорил про демократию?
РасшИрить и углУбить
gregor 23 декабря 2017 | 21:17
Накануне запрещенного властями «Дня свободных выборов» в Лермонтовском сквере установили заграждения
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" День свободны выборов " в России могут быть только в скобках и только в заграждениях и скорей всего с током по периметру .
Россия и свободные выборы ...... это антиподы .
mjolner655 23 декабря 2017 | 21:37
gregor:
Либеротидные мрази в 1996-м заложили прекрасную традицию "честных выборов".
То, что Путин пытается сломать ваши "либеральные" ельцинско-холуйские скрепы - даёт ему очки в предвыборной гонке.
rampa 23 декабря 2017 | 21:48
mjolner655: я ж тебя только что забанила. Опять вылез. Хуже таракана, клоп вонючий
mjolner655 23 декабря 2017 | 21:51
rampa:
Попей чего- нибудь от второй мутации дамского организма, глядишь, тебя старую дуру и попустит...
mousha 23 декабря 2017 | 21:52
mjolner655: А вы разве не знали: честные выборы по либералистически - это когда побеждает ИХ кандидат. Ежели нет - выборы подтасованы. Другого для них нет.
fedor_v_glaz 23 декабря 2017 | 22:21
mjolner655: а кто здесь холуй-то на самом деле?
vitfom 23 декабря 2017 | 21:28
Ну и какого вы ходили в депутаты? Власть легатимировать? Ноль от вас пользы, а вред есть. Яшин, зачем ты таи?
fedora2 23 декабря 2017 | 21:30
Исполнительная власть города против Конституции? Против свободных выборов? Да они с ума съехали. Пора менять ее. Пресса! Срочно фотографируйте эти железки.
mousha 23 декабря 2017 | 21:54
fedora2: Мадама. Эти решетки - защита либерастов от народа, чтобы не побили.
bujhm132 23 декабря 2017 | 21:36
Наиболее затратные части бюджета г. Москвы: 1-е место тротуарная плитка, 2-е место заграждения.
Но в предстоящие 6-тилетие они вероятнее всего поменяются местами.
alexsf 23 декабря 2017 | 21:39
Ну чё скажешь, свобода прёть!
piter_ug 23 декабря 2017 | 21:46
Напрасно металл потратили - потом не хватит кремлядствующих отгородить от народа.
sim202_ 23 декабря 2017 | 21:46
В России нужно расширять механизмы прямой демократии
Об этом на съезде ЕР заявил Владимир Путин. По его словам, ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурсы развития, как несправедливость, беззаконие, коррупция и равнодушие к своей стране. При этом президент призвал с уважением относиться к дееспособной, как он выразился, оппозиции.
vedma2017 23 декабря 2017 | 21:46
Банду грабителей напугало словосочетание "свободных выборов" ?
alshatrs 23 декабря 2017 | 21:48
оккупанты что хотят то и творят
zemljanka 23 декабря 2017 | 21:57
С Рождеством.
Любимым москвичам отличной погоды.
max3446 23 декабря 2017 | 21:58
Надеюсь ночь сегодня в превентивных целях арестуют Яшина, Гудкова, Собчак, наврального, прочих якобы депутатов которые обращение подписали. и к утру они будут в СИЗО сидеть. Ишь что удумали, митинг праздником прикрыть. Я как юрист в этом вообще попытку госпереворота вижу
ostrov_ok 23 декабря 2017 | 22:05
max3446: Я как юрист в этом вообще попытку госпереворота вижу
из тебя юрист-как из овна пуля, дружок слепошарый.
askol2016 23 декабря 2017 | 22:03
Страшно узурпатору! Велел, больше трех не собираться.
vladimirbelarus 23 декабря 2017 | 22:16
Вот она, путинская демократически-гондонистая власть!
mousha 23 декабря 2017 | 22:30
vladimirbelarus: Бульбаш. Не нравиться тебе власть в России - насильно мил не будешь. А что, на батьку слабо наехать? Или сразу откатом снесет?
buva53 23 декабря 2017 | 22:26
Вот это и есть настоящая метафора "свободной России" и реальная программа Путина на новый нам срок.
forward 23 декабря 2017 | 22:27
Железные заборы против свободных выборов! Путинская Россия...
buva53 23 декабря 2017 | 22:39
Украинцы в таком случае, пришли бы и надели эти ограждения на уши чиновникам и ментам - бандиты, что с них возьмёшь. А наша задача - продолжать мужественно терпеть! Так победим!!