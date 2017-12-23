Вооружение из США необходимо Украине не для наступления, а для самообороны и защиты мирного населения...

Об этом у себя в ФБ заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, принципиальное и долгожданное решение американской администрации начать поставки летального оружия Киеву накануне ему подтвердил по телефону госсекретарь Рекс Тиллерсон. Ранее телеканал ABC не исключил, что Дональд Трамп может одобрить поставки украинским властям противотанковых ракетных комплексов Javelin. Официально это не подтверждено. Если президент США одобрит данный план, то его рассмотрит Конгресс США.

России нужно реагировать на поставки летального вооружения одной из сторон конфликта между Киевом и непризнанными республиками, поскольку это может спровоцировать возобновление военных действий, — сказал в интервью «Эху Москвы» зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Константин Затулин добавил, что у установок «Джавелин» есть свои плюсы и минусы, и вряд ли они смогут оказать значительное влияние на ход вероятных военных действий на востоке Украины.