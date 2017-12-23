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Эксклюзив Эха 21:00, 23 декабря 2017

Вооружение из США необходимо Украине не для наступления, а для самообороны и защиты мирного населения

Об этом у себя в  ФБ заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, принципиальное и долгожданное решение американской администрации начать поставки летального оружия Киеву накануне ему подтвердил по телефону госсекретарь Рекс Тиллерсон. Ранее телеканал ABC не исключил, что Дональд Трамп может одобрить поставки украинским властям противотанковых ракетных комплексов Javelin. Официально это не подтверждено. Если президент США одобрит данный план, то его рассмотрит Конгресс США.

России нужно реагировать на поставки летального вооружения одной из сторон конфликта между Киевом и непризнанными республиками, поскольку это может спровоцировать возобновление военных действий, — сказал в интервью «Эху Москвы» зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Константин Затулин добавил, что у установок «Джавелин» есть свои плюсы и минусы, и вряд ли они смогут оказать значительное влияние на ход вероятных военных действий на востоке Украины.

Комментарии

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soviet_spy 23 декабря 2017 | 21:05

Оружие нужно для защиты мирных бандеровцев и добрых правосеков, которых терроризируют пророссийские сепаратисты...

patrik40 23 декабря 2017 | 21:07

Вооружение из США необходимо Украине не для наступления, а для самообороны и защиты мирного населения...

Бензинчику подливают.

zombo_zombo 23 декабря 2017 | 21:36

patrik40: "Бензинчику подливают. " У педрика пукан рвет))))

the_same_publisher 23 декабря 2017 | 21:53

"Вооружение из США необходимо Украине ... для самообороны и защиты мирного населения."
-----------------
Угу, особенно - после двух лет бомбардировок своих городов с этим самым мирным населением...

zombo_zombo 23 декабря 2017 | 22:11

the_same_publisher: "самым мирным населением... " А ты тоже наседленец, мусорок?

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kottigr1 23 декабря 2017 | 21:08

soviet_spy: С территорий бандитских анклавов РФ-ии на украинском Донбассе в виде ЛНР/ДНР через линию фронта уже сбежало на мирные территории Украины около 1 700 000 жителей, а это между прочим 70% от всего населения проживавшего там до нападения войск МО РФ на Украину.. Остались в этой Новоотбросии лишь бедолаги у которых нет средств сбежать оттуда, местные ханыги и наркоманы бегающие за 15 тыс. рублей в месяц наемниками у МО РФ и собственно говоря и сами российские наёмники Путина вперемешку с регулярными частями МО РФ..

sg62g 23 декабря 2017 | 21:10

kottigr1:
Просто иди на куй, пидар..

kapitonovih_33 23 декабря 2017 | 21:13

в Одессе памятник хероям ато благодарные жители облили краской...вот так "любят" одесситы "родных" каклято-фашистов...

soviet_spy 23 декабря 2017 | 21:16

kapitonovih_33: Одесса - русский город был, есть и будет всегда!

domtrubaiiiataji 23 декабря 2017 | 21:22

да, давай еще приезжайте в Одессу, Одесситы вам с радостью устроят еще один копченный день, если до вас с первого раза, не дошло

kapitonovih_33 23 декабря 2017 | 21:41

domtrubaiiiataji: какел, не переживай, приедем в Одессу, обязательно приедем...и во львов приедем и там на месте подвесим на крючьях фашистов, которые сожгли людей в Одессе...вы ещё и за сожжённую Хатынь ответите...

bordij 23 декабря 2017 | 21:48

kapitonovih_33: А за Грозный слабо ответить , за Беслан и далее по списку.

kapitonovih_33 23 декабря 2017 | 21:51

bordij: какел, ну так приди с предъявой..

zombo_zombo 23 декабря 2017 | 21:39

soviet_spy: "Одесса - русский гор" А ты разве руцкое, обосранное?

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olexa30 23 декабря 2017 | 22:54

soviet_spy: И таки да.

kottigr1 23 декабря 2017 | 21:21

kapitonovih_33:
Плакала корова, выменем качая
Языком шершавым слезы утирая
Мальчика распяли. Снегирей убили.
Повезло лишь бабке - Удовлетворили...

ura_123 23 декабря 2017 | 21:48

kapitonovih_33: Это который в доме профсоюзов?

sg62g 23 декабря 2017 | 22:12

kapitonovih_33:
Я твоей самке всю харю спермой залил.. Извини, скаклятина..

kottigr1 23 декабря 2017 | 21:19

sg62g:
Мухосранск. Говно. Тоскливо.
Дети. Дом. Работа. Пиво.
Геморрой. Камаз. Гараж.
Десять лет водилой стаж.
Раз в пять лет с женой в кино.
Мухосранск. Тоска. Говно.

Водка. Патриот. Россия.
Шарфик красно-бело-синий.
Ящик. Киселёв на Первом.
Украина. Киев. Нервы.
Танцы. Шум. "Крымнаш". Веселье.
Утро. Санкции. Похмелье.

Цены. Доллар. Банк. Кредит.
Тёща как всегда нудит.
Снова Киселёв на Первом.
Водка. Вещмешок. Консервы.
Секс с женой как в первый раз.
Поезд. В путь. Спасать Донбасс.

Форма. Каска. Полигон.
Гумконвоем в Краснодон.
ЛНР. Блокпост. Укропы.
Первый бой. Три пули в жопе.
Страх. Обстрел. Осколок "Града".
Труп. Мешок. Рефрижератор.

Крест. Венок. Вдова. Плаксиво.
Мухосранск. Говно. Тоскливо.

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soviet_spy 23 декабря 2017 | 21:14

kottigr1: Опять ты методичку Авакова достал, укроп...

kottigr1 23 декабря 2017 | 21:32

soviet_spy: Это у Вас вся жизнь сплошная методичка по 11,80... Хорошо, что после того как чекистскую власть сметут, а это лишь вопрос времени, таким как Вы будет Законом пожизненно запрещено занимать любую должность в РФ. Ваши дети будут Вас презирать за Вашу русофобскую деятельность. Будете улицы мести, что бы заработать себе на хлебушек и проклинать своё Ольгино.

zombo_zombo 23 декабря 2017 | 21:41

kottigr1: Просто кастрировать ротожопых и все дела))))

savbensmb 23 декабря 2017 | 21:45

soviet_spy: Служивый,я же вам уже писал: приобрели Крым и ДНР-ЛНР, а потеряли Украину. Если не дураки, а они не дураки, почти всё отделение ЦРУ по России уже на (в) Украине. А дальше и ракеты перетащут...по просьбе законного правительства Украины. Ну как нашим в Сирии... Предательство это служивый...Как вы думаете?

nikmart001 23 декабря 2017 | 21:33

kottigr1: Тут одно странно, половина этих беженцев в Россию уехала. а другая в сторону Киева подалась. Я так думаю, это просто уехали люди с фронтовой полосы, когда киевские каратели приехали туда порядок наводить!

kottigr1 23 декабря 2017 | 21:41

nikmart001: 1 700 000 жителей оккупированных МО РФ территорий Донбасса рискуя жизнями, через линию фронта выехали на территории мирной Украины под защиту войск ВСУ и покинули бандитский анклав ЛДНР. 400 000 жителей бандитских анклавов ЛДНР укрылись от войны на территории РФ. Ещё около 100 000 жителей ЛДНР бежали на территории Белоруссии, Польши, Германии и т.д.

ura_123 23 декабря 2017 | 21:50

nikmart001: Ага,и всем Славянском и Краматорском тоже сбежали))))
Сколько там в ОРДЛО осталось?

master_analitik 23 декабря 2017 | 21:54

kottigr1:
уже сбежало на мирные территории Украины около 1 700 000 жителей, а это между прочим 70% от всего населения проживавшего там до нападения войск МО РФ на Украину..
==================
Если эти цифры не туфта, а правда, то это очень хорошо, так как война идет экономическая, и чем больше свидомиты будут тратить денег не содержание беженцев - тем лучше. Нужно будет попросить либералов России также просить политубежища на Украине, эти дармоеды точно доведут Украину до цугундера.

rico76 23 декабря 2017 | 21:32

soviet_spy: А потом американцы будут удивляться откуда у сепаратистов наше оружие....,
А хитрожопые хохлы секреты бизнеса не раскроют))

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zombo_zombo 23 декабря 2017 | 21:34

soviet_spy: "ужно для защиты мирных бандеровц" Главное, чтобы прошмапндовки не пострадали. Правильно, прошмандовка?

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javva_100 23 декабря 2017 | 21:23

Давно пора . Теперь реально прибавится количество дохлых тушек рашистко-фашистких оккупантов.

varangian2011 23 декабря 2017 | 21:41

javva_100: Вам сколько оружия не дай все закончится как под Иловайском или Дебальцево, потому что вы - каклы. Не путать, хоть и глуповатых но братских русским хохлов с укросвидомыми каклами.

ura_123 23 декабря 2017 | 21:52

varangian2011: Та ни це братко,теперь для вас лифты и "Полёт шмеля" Римского-Корсакова.

varangian2011 23 декабря 2017 | 22:16

ura_123: В книжках по истории пишут, что Екатерина Великая пригрела на благодатной Кубани многих хохлов. Ты не из тех будешь кто - в семье не без урода?? На русской Кубани во много раз лучше живется чем на свидомом Днепре?
Жаждишь и здесь такой же украинский свинарник забабахать??

ura_123 23 декабря 2017 | 22:26

varangian2011: Тебе твой министр культуры и не таких историй понарасказывает,как надысь про 28 панфиловцев )))
И зачем что либо "бабахать" когда у тебя нужник во дворе?

varangian2011 23 декабря 2017 | 22:43

ura_123: В том же Краснодарском крае нужников во дворе, раз в пять меньше чем в любом украинском регионе. Ты же это и сам прекрасно знаешь, только придуряешься.

domtrubaiiiataji 23 декабря 2017 | 21:26

много ходов очка тупина снова провалилась, думал отзовет своих орков из СЦКК, все сразу к нему прибегут, начнут умолять вернутся. сразу признают лугандон и хз еще какие бредовые мысли могли ему придти в голову и что он там себе мог нафантазировать. а по факту США и ЕС этот цирк надоел и ЕС продлил санкции, а США дали оружие, снова тупин всех "переиграл"

nikmart001 23 декабря 2017 | 21:28

Прикольно, для самообороны оказывается снайперские винтовки нужны!

ivanov356 23 декабря 2017 | 21:36

nikmart001: А вот зачем правдивым властям нужны за денюжку врущие пригожинские тролли?

snikkersnepper 23 декабря 2017 | 21:56

nikmart001:

(Зевая) на Донбассе уже 2,5 года (с Дебальцевского котла) не было атак большими танковыми соединениями (в любую сторону), которые нужно было бы останавливать джавелинами.

Примерно столько же линия фронта вообще не двигается в сторону ВСУ (в результате чего им приходилось бы "обороняться"). В основном наоборот, "воины света" с помощью широко известной (где угодно, кроме ЭМ) тактики "жабьих прыжков" или "ползучего наступления" отжимают серую зону, занимая нейтральные ранее поселки, о чем громогласно сообщается во всех украинских СМИ (которые в эти моменты совершенно забывают о Минских соглашениях).

Как только идет замах на что-то более серьезное, начинается дикая артиллерийская дуэль, в результате которой все живое на этом участке фронта закатывается в асфальт и любое движение останавливается.

В такой ситуации столь любимая хомячками вундервафля совершенно бесполезна. Она для этого и не предназначена. Ее истинная цель - вдохновить Петю-бухарика на очередной пост в фейсбуке, а Тигренка-самарчанина (или самарца?) - на очередное выжигание всего и вся в комментариях на ЭМ. Так, глядишь, и на второй срок изберут (при рейтинге в 5%).

ПС. А вот снайперки в таких условиях - вещь действительно мерзская. Только у укровоенов (как бы они не назывались) они есть еще с 2015 года, если не раньше. Что, почему-тот, нисколько не изменило их позицию под Донецком и Луганском.

kottigr1 23 декабря 2017 | 22:02

snikkersnepper: совершенно забывают о Минских соглашениях
------------------------------------------------------
А зачем помнить о Минских соглашениях, которые РФ и её бандиты нарушили с первых же секунд после подписания, захватив в нарушение этих соглашений Дебальцево ? Любое соглашение с мерзавцами и подонками в чекистской форме не стоят даже той бумаги на которой они написаны..

sasha2011 23 декабря 2017 | 22:05

nikmart001:
И не только винтовки, но и противотанковые ракеты. Чего удивляешься?
Ты, наверное, в школе все уроки НВП в сортире просидел?

vblack 23 декабря 2017 | 21:31

Джавелины... Кажется, потери российских танкистов на учениях резко возрастут

varangian2011 23 декабря 2017 | 22:24

vblack: Возрастут?? Пару-тройку танков из трех сотен которые имеются в ЛДНР ты считаешь можно отнести к значимым потерям?? Это скорее статистическая погрешность, или несчастный случай в результате попадания молнии, а отнюдь не достижение никчемных укровояк.

strelets19 23 декабря 2017 | 21:42

В результате усилий США, две героические республики, в результате освободительной войны, скорее всего расширят свои границы.

bordij 23 декабря 2017 | 21:52

strelets19: Ростов возьмут и Воронеж

strelets19 23 декабря 2017 | 21:54

bordij: В твоих влажных снах.)

ura_123 23 декабря 2017 | 21:54

strelets19: Ага,конечно расширят. Как давеча,потеряв Краматорск и Славянск ))

strelets19 23 декабря 2017 | 22:09

ura_123: Это рагули воевали практически тогда с безоружными и не очень организованными людьми, лучше вспомни Изваринский и Иловайские котла, там до сих пор киборги догнивают. Жаль перед штурмом Мариуполя дали отбой, а то бы гнали каклов мешалкой до самого Киева.

ura_123 23 декабря 2017 | 22:23

strelets19: Что тебе там перед Мариуполем дали-отбой?р
Пинка тебе дали. Кстати,в отличии от ваших уложенных в тех же котлах,украинцы своих похоронили как положено.
И теперь вопрос-кто же там гниёт в качестве удобрения?

strelets19 23 декабря 2017 | 22:44

ura_123: Обидно тебе, я понимаю, но против правды не попрёшь. Короче мыль жопу.

zombo_zombo 23 декабря 2017 | 22:13

strelets19: : "скорее всего расширят сво" А ты расширитель уже прикупила, вафлерша?

zombo_zombo 23 декабря 2017 | 21:45

Новые обгорелые буряты увидят Будду! А будда скажет им , мол буряты, вы что охуели? Катитесь в буддистский адъ!

sasha2011 23 декабря 2017 | 21:53

Костян [затулин]!
А с какого бодуна россия должна эрегировать?
Она же не участвует в конфликте! Вастамнет!?

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