Власти Саудовской Аравии требуют от задержанного по обвинению в коррупции принца 6 млрд долларов за освобождение

Как пишет «Уолл-стрит джорнэл», миллиардер Аль-Валид бен Таляль, как и многие обвиненные по этому делу, с 5 ноября содержатся в отеле в Эр-Рияде. Некоторые уже согласились передать властям часть активов в обмен на освобождение. По словам источников издания, Аль-Валид бен Таляль пока отказывается выплатить деньги, считая, что это фактически станет признанием вины. Миллиардер вместо этого предлагает передать саудовским властям часть своего конгломерата «Кингдом холдинг» , который оценивается почти в 9 млрд долларов.