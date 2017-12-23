Власти Саудовской Аравии требуют от задержанного по обвинению в коррупции принца 6 млрд долларов за освобождение
Как пишет «Уолл-стрит джорнэл», миллиардер Аль-Валид бен Таляль, как и многие обвиненные по этому делу, с 5 ноября содержатся в отеле в Эр-Рияде. Некоторые уже согласились передать властям часть активов в обмен на освобождение. По словам источников издания, Аль-Валид бен Таляль пока отказывается выплатить деньги, считая, что это фактически станет признанием вины. Миллиардер вместо этого предлагает передать саудовским властям часть своего конгломерата «Кингдом холдинг» , который оценивается почти в 9 млрд долларов.
Комментарии4
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liquidsky__ 23 декабря 2017 | 20:40
Вот это политзек!
sadda 23 декабря 2017 | 20:41
После того как король Саудии побывал в Москве и встретился с Путиным, он стал действовать методом Путина. Поделился Вова с ним опытом.
alexx2101 23 декабря 2017 | 21:38
Нашим миллиардерам стоит задуматься.
edun1952 23 декабря 2017 | 21:40
А у нас Сердюковым еще и доплачивают. Про принцесс нам знать не положено.