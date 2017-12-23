Не менее 200 человек погибли на Филиппинах в результате оползней и наводнений
Они вызваны тропическим штормом «Кай Так»."Кай Так" стал 26-м по счету тихоокеанским циклоном в Азии с начала этого года.
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Они вызваны тропическим штормом «Кай Так»."Кай Так" стал 26-м по счету тихоокеанским циклоном в Азии с начала этого года.
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