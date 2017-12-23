Туристический автобус попал в аварию на севере ФРГ недалеко от Ростока
По сведениям издания «Фокус-онлайн», есть многочисленные пострадавшие. По словам очевидцев, автобус лежит в кювете. На место ЧП выехали спасатели. Других подробностей пока нет.
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По сведениям издания «Фокус-онлайн», есть многочисленные пострадавшие. По словам очевидцев, автобус лежит в кювете. На место ЧП выехали спасатели. Других подробностей пока нет.
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