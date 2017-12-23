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20:30, 23 декабря 2017

Федеральная прокуратура Германии фиксирует рост числа дел, связанных с терроризмом

Их в этом году, как передает DPA, заведено в пять раз больше, чем годом ранее. В настоящий момент следователи расследуют около 1200 дел. Для их нормального рассмотрения не хватает примерно две тысячи судей и прокуроров.

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nikvol 23 декабря 2017 | 20:58

С чего бы это вдруг? Ведь нет никаких предпосылок, правда?

timwlad60 23 декабря 2017 | 21:03

Федеральная прокуратура Германии фиксирует рост числа дел, связанных с терроризмом

Их в этом году, как передает DPA, заведено в пять раз больше, чем годом ранее. В настоящий момент следователи расследуют около 1200 дел. Для их нормального рассмотрения не хватает примерно две тысячи судей и прокуроров.
--------------
Ну так не хрен было в 1990тых из террористических групп RAF и красных бригад тянуть в партии членов этих группировок для организации теневого международного бизнеса в Восточной Европе и в Евросоюзе.
Так что это скорее мафиозные разборки между партиями крышующие теневой бизнес,но не политический террор.
Тоже самое происходит в Израиле,США,Англии,Украине.В Турции эта мафиозная конкуренция за рынки сбыта привело крушению политической системы.

Тоже самое происходит и в Испании,и в Германии.
Так что господа в Германии,смотрите кино "Спрут".
Украинизация Германии произошла.

timwlad60 23 декабря 2017 | 21:12

Федеральная прокуратура Германии фиксирует рост числа дел, связанных с терроризмом

Их в этом году, как передает DPA, заведено в пять раз больше, чем годом ранее. В настоящий момент следователи расследуют около 1200 дел. Для их нормального рассмотрения не хватает примерно две тысячи судей и прокуроров.
---------------
Да к стати,надобно проверить Министерство Внутренних Дел Берлина.
Не случайно берлинские полицейские были отозваны от исполнения своих обязанностей ,устроив показательный пьяный дебош в месте своего расположения в Гамбурге когда там проходил саммит G 20.
И не случайно был сильный наезд на всё МВД Германии о якобы превышении своих полномочий при исполнении обязанностей.
Воняет еврейским красным большевизмом очень сильно из этого Берлина.
И это о байках ,что мол в Восточной Германии сильны националистические настроения?!
Но реальность такова что там рулит еврейский большевистский троцкизм партий социалистов беспредельщиков террористов.В Берлин же ездили руководители партии Батьковщины чтобы завозить террористов на Украину перед каждыми выборами и для майдана.И Боевиков вывозимых из стран через Германию где куча бах НАТО тоже приглашают на Украину для войны со своим народом.
К стати,тоже самое делали и делают оппозиционеры и в России.

spbdweller 23 декабря 2017 | 21:20

С наплывом мигрантов и беженцев исламской ориентации они это не связывают?

timwlad60 23 декабря 2017 | 21:28

spbdweller: С наплывом мигрантов и беженцев исламской ориентации они это не связывают?
---------------
Это всего лишь пушечное мясо.
Организаторы из завезённых в Европе левых террористов Красные Бригады и RAF.
В Чехии Европаламент крышует вьетнамскую организованную преступность наркоторговли и работорговли с проституцией.
В Евороновсятях прямо говорят,высшее политическое руководство по рукам и ногам вяжет МВД и силы безопасности.
Люди организуют ЧЕРКЕЗОН,но рвущие к переделу политической власти организуют террор.

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