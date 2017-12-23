Вслед за Рамзаном Кадыровым депутаты чеченского парламента в полном составе покинут Instagram

Вслед за Рамзаном Кадыровым, которого заблокировали в Instagram, депутаты чеченского парламента в полном составе покинут эту соцсеть. Об этом сообщает пресс-служба регионального заксобрания. Сам Кадыров заявил ранее, что будет пользоваться страницей во «Вконтакте» и разработанной в Чечне соцсетью Mylistory. Кроме того, у него остается канал в «Telegram.