Z Архив новостей новости
5 70 6 5766
20:30, 23 декабря 2017

Вслед за Рамзаном Кадыровым депутаты чеченского парламента в полном составе покинут Instagram

Вслед за Рамзаном Кадыровым, которого заблокировали в Instagram, депутаты чеченского парламента в полном составе покинут эту соцсеть. Об этом сообщает пресс-служба регионального заксобрания. Сам Кадыров заявил ранее, что будет пользоваться страницей во «Вконтакте» и разработанной в Чечне соцсетью Mylistory. Кроме того, у него остается канал в «Telegram.

Комментарии

70

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

galla 23 декабря 2017 | 22:27

Плакать хочется.

sergej17 23 декабря 2017 | 22:54

galla: ...Как же, как же! Горе то, а? Ведь это что ж такое делается, а?...

dromi 23 декабря 2017 | 22:33

постить будут с чеченских айфонов?

katamaran 23 декабря 2017 | 22:36

Чеченский парламент?!!? Это что, анекдот?

dedctolet 23 декабря 2017 | 22:38

Пусть попробуют не покинуть

(комментарий скрыт)

rus163tlt 23 декабря 2017 | 22:55

Ну и как теперь Instagram без них перезимовать?!

pomeranche 23 декабря 2017 | 23:00

Весь Чеченский маленький но гордый народ должен покинуть Инстаграмм и Facebook. Мы создадим наш, Чеченский интернет и заблокируем всех. Будете телеграммы слать с извинениями.

fr312 23 декабря 2017 | 23:05

какая трагедия,с трудом сдерживаю слёзы!!!

captaingeorge 23 декабря 2017 | 23:33

А как насчёт покидания мерсов и крузаков, спускания в унитаз всяких разных гаджетов,,, На коня и в горы!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 декабря Поздравить…

5 397 6 6116 20.12
Kэхо москвы, общество, день рождения, праздники, события
Блоги

Рождённые 22 декабря Поздравить…

5 374 6 6130 22.12
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 декабря Поздравить…

5 377 6 7726 19.12
Kэхо москвы, общество, день рождения, праздники, события
Блоги

Рожденные 18 декабря Поздравить…

5 387 6 9330 18.12
Kэхо москвы, общество, день рождения, праздники, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ложная интерпретация Людей на Юго-Востоке, с точки зрения американоукраинцев, либо вовсе нет — пустынная окулированная территория, подлежащая огневой зачистке, либо они порабощены и зомбированы, поэтому, опять же, их нужно срочно вызволять из неволи ракетными установками…

5 142 6 6145 23.12
Kукраина, рф, сша, оружие, конфликты, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Ничто так не подрывает стабильность и не крадёт ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина…

5 213 6 13430 23.12
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события
Новости

Минфин США ввел новый санкционный список в рамках борьбы с организованной преступностью В него вошли 10 криминальных авторитетов из России и стран бывшего СССР, а также две компании…

5 111 6 30131
Блоги

+ «Всегда были настоящими государственниками и патриотами» «Всегда были настоящими государственниками и патриотами» Речь Владимира Путина на торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов безопасности…

5 114 6 8369 21.12
8читать ;смотреть
Kфсб, общество, силовики, путин, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Бойкот выборов, как «назло маме уши отморожу» Чем успешнее призыв к бойкоту президентских выборов, тем больший процент голосов получит Путин…

5 208 6 15491 18.12
Kполитика, власть, выборы, мнения
Интервью Особое мнение

Виктор Ерофеев гость: Виктор Ерофеев писатель

Если Путин уходит от власти по какой-то причине послезавтра, то народ тоже все 80% передает другому начальнику. Это любовь к начальнику, потому что это перенос ответственности на начальник

5 256 6 20775 20.12
#слушать 39:19 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kполитика, власть, творчество, видео
Блоги

+ Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади В матче Ночной хоккейной лиги…

5 324 6 26874 23.12
8читать ;смотреть
Kфото, видео, путин, спорт, хоккей, события
Блоги

ПАРНАС

Продолжатели черного дела Миллионы наших соотечественников были морально и физически искалечены в тюрьмах и лагерях НКВД-КГБ. До развала СССР КГБ продолжал нещадно подавлять свободомыслие , не гнушаясь ни убийством, ни провокацией…

5 73 6 6440 20.12
Kфсб, история, ссср, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Удар по Евросоюзу Это тот случай, когда «евродемократам» должно быть не грешно поинтересоваться опытом России, научившейся блестяще решать проблемы сохранения этнического и культурного многообразия…

5 116 6 10235 22.12
Kевросоюз, испания, каталония, политика, сепаратизм, конфликты, мнения
Новости

Вслед за Рамзаном Кадыровым депутаты чеченского парламента в полном составе покинут Instagram Об этом сообщает пресс-служба регионального заксобрания…

5 70 6 6195
Новости

Алексей Навальный опроверг сообщения о своей гибели Сразу в нескольких сообществах в социальной сети «ВКонтакте» появились сообщения о том, что политик якобы был убит…

5 100 6 8900
Блоги

Рамзан Кадыров: Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб…

5 156 6 14407 20.12
Kсша, чечня, санкции, события

Популярное за неделю

Новости

Дочь бывшего замглавы МЧС России отчиталась о почти двух десятках квартир, которые находятся у неё в собственности Площадь всей недвижимости превышает тысячу квадратных метров…

5 72 6 15988
Интервью Разворот

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Конфликт вокруг митинга 24 декабря Не надо думать, что человек, который отстаивает демократические взгляды, всегда будет честным политиком. Яшин поступил нечестно по отношение к Гудкову…

5 105 6 114025 20.12
#слушать 19:12 8читать ;смотреть $скачать 4.4 МБ
Kяшин, гудков, митинги, политика, видео, передачи
Голосование
Было бы честно не регистрировать Владимира Путина на предстоящих президентских выборах?
5 143 6 21642 20.12
Блоги

Александр Минкин журналист

Общий сукин сын (Письма президенту) Г-н президент, это настоящий скандал. На показания такого свидетеля полагаться невозможно. Если бы этот тип давал показания в уголовном суде, то ему неизбежно пришлось бы пройти психолого-психиатрическую экспертизу…

5 218 6 300410 17.12
Kпутин, олимпиада-2018, государство, власть, допинг, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство ксюшануть Искусство ксюшануть Непонятная ошибка, которая отбросила Ксению из кандидата в президенты обратно в «Ксюши»...

5 190 6 211537 18.12
Kвидео, политика, власть, собчак, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6553049
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3193245

Сегодня в эфире