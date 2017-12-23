Вслед за Рамзаном Кадыровым депутаты чеченского парламента в полном составе покинут Instagram
Вслед за Рамзаном Кадыровым, которого заблокировали в Instagram, депутаты чеченского парламента в полном составе покинут эту соцсеть. Об этом сообщает пресс-служба регионального заксобрания. Сам Кадыров заявил ранее, что будет пользоваться страницей во «Вконтакте» и разработанной в Чечне соцсетью Mylistory. Кроме того, у него остается канал в «Telegram.
Комментарии70
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
galla 23 декабря 2017 | 22:27
Плакать хочется.
sergej17 23 декабря 2017 | 22:54
galla: ...Как же, как же! Горе то, а? Ведь это что ж такое делается, а?...
dromi 23 декабря 2017 | 22:33
постить будут с чеченских айфонов?
katamaran 23 декабря 2017 | 22:36
Чеченский парламент?!!? Это что, анекдот?
dedctolet 23 декабря 2017 | 22:38
Пусть попробуют не покинуть
rus163tlt 23 декабря 2017 | 22:55
Ну и как теперь Instagram без них перезимовать?!
pomeranche 23 декабря 2017 | 23:00
Весь Чеченский маленький но гордый народ должен покинуть Инстаграмм и Facebook. Мы создадим наш, Чеченский интернет и заблокируем всех. Будете телеграммы слать с извинениями.
fr312 23 декабря 2017 | 23:05
какая трагедия,с трудом сдерживаю слёзы!!!
captaingeorge 23 декабря 2017 | 23:33
А как насчёт покидания мерсов и крузаков, спускания в унитаз всяких разных гаджетов,,, На коня и в горы!