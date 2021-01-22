В последние дни две грузинские территории, — Абхазия и Южная Осетия, признанные в 2008 году Россией «независимыми государствами», напомнили о себе. Абхазия отказалась выдавать России двух человек, заочно осужденных в нашей стране за убийство. Из Владикавказа пришла новость об избиении журналиста Руслана Тотрова, освещающего события в Южной Осетии.

В августе 2021 года исполнится 13 лет «независимости». Каковы итоги? Что удалось сделать российской дипломатии для того, чтобы добиться признания этих «государств» хотя бы половиной мирового сообщества? Ничего. Кроме нескольких сателлитов и клиентов, Абхазия и Южная Осетия никем не признаны. Перспектив нет.

При этом, они ежегодно получают от России финансовую помощь и конца-края этой поддержки не видно.

Проект «независимости» следует признать неудачным решением. Еще одна такая же «зависшая» территория – Приднестровье.

Объективно стоит задача прекратить неудачный и затратный даже не эксперимент, а зашедшую в тупик недальновидную политику и готовить передачу Абхазии и Южной Осетии Грузии, а Приднестровья Молдове.



Это, если задуматься, — два очевидных и возможных решения, способных хотя бы частично оздоровить ситуацию вокруг России, показать миру, что она не безнадежна.



К тому же, в финансовом плане это будет означать снятие с нашей страны бремени и возможность использовать освободившиеся средства на кричащие социальные проблемы населения России.



По меньшей мере, следовало бы сделать первый шаг – ничего не меняя по факту, декларировать отказ от признания независимости и начало переговоров по достижению соглашений.

В такие переговорные группы, помимо Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Молдовы и Приднестровья, следовало бы пригласить Европейский Союз, Великобританию и Соединенные Штаты. Достигнутые соглашения должны быть закреплены многосторонними гарантиями.

И, конечно, важно поставить реальные сроки решения проблемы – год, два, три. Чтобы не было пустых разговоров, уводящих в бесконечность.

В свое время администрации Картера удалось добиться соглашения между Египтом и Израилем (см. фото). Администрация Трампа в недавнее время совершила ряд прорывов, способствуя сближению арабского мира с Израилем. Все это казалось несбыточными мечтами.

Наша ситуация с Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем не такая серьезная, как на Ближнем Востоке. Здесь можно найти мирное решение, основанное на соблюдении прав, проживающих на соответствующих территориях людей.

