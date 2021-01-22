В последние дни две грузинские территории, — Абхазия и Южная Осетия, признанные в 2008 году Россией «независимыми государствами», напомнили о себе. Абхазия отказалась выдавать России двух человек, заочно осужденных в нашей стране за убийство. Из Владикавказа пришла новость об избиении журналиста Руслана Тотрова, освещающего события в Южной Осетии.
В августе 2021 года исполнится 13 лет «независимости». Каковы итоги? Что удалось сделать российской дипломатии для того, чтобы добиться признания этих «государств» хотя бы половиной мирового сообщества? Ничего. Кроме нескольких сателлитов и клиентов, Абхазия и Южная Осетия никем не признаны. Перспектив нет.
При этом, они ежегодно получают от России финансовую помощь и конца-края этой поддержки не видно.
Проект «независимости» следует признать неудачным решением. Еще одна такая же «зависшая» территория – Приднестровье.
Объективно
стоит задача прекратить неудачный и затратный даже не эксперимент, а зашедшую в
тупик недальновидную политику и готовить передачу Абхазии и Южной Осетии
Грузии, а Приднестровья Молдове.
Это, если задуматься, — два
очевидных и возможных решения, способных хотя бы частично оздоровить ситуацию
вокруг России, показать миру, что она не безнадежна.
К
тому же, в финансовом плане это будет
означать снятие с нашей страны бремени и возможность использовать
освободившиеся средства на кричащие социальные проблемы населения России.
По меньшей мере, следовало бы сделать первый шаг – ничего не меняя по факту, декларировать отказ от признания независимости и начало переговоров по достижению соглашений.
В такие переговорные группы, помимо Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Молдовы и Приднестровья, следовало бы пригласить Европейский Союз, Великобританию и Соединенные Штаты. Достигнутые соглашения должны быть закреплены многосторонними гарантиями.
И, конечно, важно поставить реальные сроки решения проблемы – год, два, три. Чтобы не было пустых разговоров, уводящих в бесконечность.
В свое время администрации Картера удалось добиться соглашения между Египтом и Израилем (см. фото). Администрация Трампа в недавнее время совершила ряд прорывов, способствуя сближению арабского мира с Израилем. Все это казалось несбыточными мечтами.
Наша
ситуация с Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем не такая серьезная, как на
Ближнем Востоке. Здесь можно найти мирное решение, основанное на соблюдении
прав, проживающих на соответствующих территориях людей.
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