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Рождённые 3 августа
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Конгресс США выступил за возобновление производства ракет средней дальности
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Владимир Путин заявил, что подумает над тем, баллотироваться ли на пост главы государства в 2018 году
«Хорошо, я подумаю, спасибо», — ответил Путин…
США не разделяют мнение Дмитрия Медведева о том, что новые санкции – это объявление торговой войны
«Многие лидеры выступают с провокационными заявлениями, думаю, нам всем надо немного успокоиться», — заявила представитель Госдепартамента Хизер Науэрт…
Россия запрещает поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Румынии
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Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении РФ
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Лев Шлосберг
депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»
Забытый приказ
Сталин, как бронепоезд, стоит на запасном пути российских властей, и всё в этом поезде готово к смертельной работе. Возвращаются памятники и бюсты, мемориальные доски и образы кинофильмов…
Алексей Навальный не исключил, что на него могут совершить покушение за его политическую деятельность
В интервью CBS оппозиционер допустил это с вероятностью 50/50...
На Украине возбудили уголовное дело против музыкантов немецкой группы Scooter, которые выступили в Крыму
В украинской прокуратуре заявили, что направят запросы в правоохранительные органы Германии, чтобы допросить музыкантов…
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Я поражаюсь, насколько христиане интересные люди, они собрались на молитвенное стояние – фильм с эротическими сценами еще не вышел, а стояние уже началось. Поразительно, согласитесь…
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Какое вы имеете право судить девятнадцатилетнюю девушку, которую никогда в жизни не встречали и с которой ни разу не общались, за сделанное ею добро?..
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