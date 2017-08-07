'Вопросы к интервью
07 августа 2017
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Время выхода в эфир: 07 августа 2017, 19:08
в гостях: Дмитрий Муратов Дмитрий Муратов главный редактор «Новой газеты»
Ведущий: Татьяна Фельгенгауэр
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