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В США обсуждают поставки оружия на Украину
Пентагон и Госдепартамент разработали план и добиваются от Белого дома его одобрения…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
В Вашингтоне уже вошли в санкционный вкус
Минфин США превратился в некий глобальный карательный орган, который по своему усмотрению решает, где демократия, а где — нет, кого наказывать, а кого поощрять…
Вице-президент США Майк Пенс: Дональд Трамп скоро подпишет закон о санкциях против России
Об этом он сообщил, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии…
Майкл Макфол: Сокращение числа работников посольства США в РФ может ударить по россиянам, планирующим поездку в США
Как предупредил бывший американский посол в Москве Майкл Макфол, в результате сильно увеличится время ожидания американских виз…
Наталья Поклонская: Верующие будут молиться за вразумление создателей такого «кино»
Приглашаю Алексея Учителя пообщаться с людьми, обратившимися ко мне с заявлениями об осквернении святынь и оскорблении религиозных чувств фильмом «Матильда»...
Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении РФ
Об этом сообщил представитель Белого дома…
Россия запрещает поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Румынии
В Россельхознадзоре объясняют это вспышкой африканской чумы свиней в этой стране…
Конгресс США выступил за возобновление производства ракет средней дальности
Этот тип вооружений был запрещен в соответствии с договором между СССР и США от 1987 года, и нарушение соглашения может еще больше обострить отношения Москвы и Вашингтона…
США сожалеют о решении России выслать 755 американских дипломатов
В Госдепартаменте не исключают принятие ответных мер…
Алексей Мельников
публицист
Ответ обиженного майора
Решение В.В. Путина выслать из России 755 американских дипломатов можно оценивать с разных точек зрения. Прежде всего – это демонстрация слабости России, невозможности дать экономически мощным Соединённым Штатам адекватный экономический ответ…
Трамп сдался
Из трёх вариантов — пойти на конфронтацию с Конгрессом (вето на закон), отказаться от его подписания («я не согласен, но ничего не могу сделать») и подписать — президент выбрал третий…
Центр по противодействию экстремизму МВД Чечни начал проверку видеозаписи с участием чеченок и полицейских в Воронеже
В центре «Э» пояснили, что одна из женщин, которая стала очевидцем происходящего позволила высказывания, унижающие достоинство…
Дмитрий Медведев: Надежде на улучшение отношений с администрацией США – конец
«В чем-то это даже пошло нам на пользу, хотя санкции – в целом – бессмысленны. Мы справимся»...
Российским гражданам стали чаще отказывать в американских визах после ответа Москвы на санкционный законопроект США
Ежедневно отказывают 50-60 просителям – в основном, молодым женщинам…
Президент Литвы выступила в поддержку новых американских санкций против России
Даля Грибаускайте надеется, что власти США дойдут в этом вопросе до конца…
Михаил Лесин, бывший советник Путина, был избит до полусмерти накануне своей встречи с чиновниками Минюста США
«Ни один человек в бюро не верит, что он напился, упал и умер. Все считают, что он был забит и что стоит за этим Путин или Кремль»...
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Вся история не очень удивительна, что массажист Путина, тренер Путина, любимый борец Путина, друг детства Путина, охранник Путина и так далее, все они становятся очень значимыми людьми…
Алексей Венедиктов: Элиты очень нервничают
Венедиктов рассказал, кто может стать преемником Путина…
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Инцидент с задержанием чеченок в Воронеже
Молодые люди в гражданской повседневной одежде и сотрудники полиции потребовали предъявить паспорта у местных девушек в традиционных мусульманских платках…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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