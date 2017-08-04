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i_snova_on
04 августа 2017 | 19:08
Общеизвестно, что любая идеология рядится в красивые одежки человеколюбия и заботы о всеобщем благе, на самом деле являясь гробами повапленными, так как все они являются инструментом нагнетания розни между людьми и инструментом для того, чтобы одной группе людей доказывать преимущество своей идеологии не считаясь ни с какими средствами.
Неисчислимые людские жертвы повлекли за собой идеологии фашистские, нацистские, коммунистические и все прочие. Но, к счастью, они не существовали подолгу, а вот жертв религиозных идеологий, если взять все время их существования, попросту невозможно исчислить – тут и межрелигиозные войны, и крестовые походы, и инквизиция и охота на ведь в разных видах.
Не настала ли пора признать и религиозные идеологии преступными, а лиц, исповедующих их, а через них сеющие рознь и ненависть – преступниками?
Ну, для начала, хотя бы запретить их?
Я очень на это надеюсь.
topotuschkin
04 августа 2017 | 19:09
i_snova_on: Новая духовная скрепа: в отличие от всего цивилизованного мира, предпочитающего все-все делать с головой, Россия ваяет все только в божьей помощью...
vezdehod
04 августа 2017 | 19:15
Когда меня спрашивают - "Верю я в Господа" ...Я посылаю их к Гундяеву и они от меня отваливают.
nalix
04 августа 2017 | 19:49
vezdehod: Мои длительные религиозные поиски закончились после месячного посещения Воскресной Православной школы. Невежественные мошенники --священники--избавили меня от иллюзий.
i_snova_on
04 августа 2017 | 19:26
topotuschkin: "Россия ваяет все только в божьей помощью..."
Да уж, да уж.. И что самое интересное - ворует тоже с этой самой божьей помощью. Такой вот у нее интересный и разносторонний бог.
vezdehod
04 августа 2017 | 19:11
Вот это Андрей Кураев...Успел посмотреть фильм "Матильда" - вот это настоящий священник.
i_snova_on
04 августа 2017 | 19:30
vezdehod: Феномен Кураева меня, честно сказать, премного удивляет. Вроде - далеко не глупый человек, образован разносторонне, развит, независим, а напялил на себя поповскую рясу. Видно, он не читал Гоголя, который утверждал, что самый неверующий - это поп. А, может, именно читал? Тогда зачем ряса?
Противоречив человече...
topotuschkin
04 августа 2017 | 19:50
i_snova_on: Нет, он читал, вообще много читал.
Вроде бы даже универ закончил МГУ...
buch5
04 августа 2017 | 19:14
А РПЦ не хочет забрать Али в монастырь и не отдавать этого гея Узбекистану? Он же полезный послушник будет, окрестится сразу! Если надо и по арабски почитает, ведь в РПЦ все образованные, и если надо батюшке попу подставит.
i_snova_on
04 августа 2017 | 19:23
buch5: Легко дураку живется, все у него свершается по манию его волшебной палочки и в полном соответствии с его желаниями. Я желаю дуракам сбычи их дурацких мечт. И не болейте - кроме как головой.
vezdehod
04 августа 2017 | 19:45
Российские Бараны давно не были "Пушечным мясом" , так не жили в 1041-1945 году - сколько его ещё ТУХНЕТ по российским полям и лесам.
satt
04 августа 2017 | 19:30
Отовсюду роль её видна,
И на радость всеx людей Планеты
Есть Россия - Главная страна!
Царство Правды, Совести и Света!
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Комментарии12
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i_snova_on 04 августа 2017 | 19:08
Общеизвестно, что любая идеология рядится в красивые одежки человеколюбия и заботы о всеобщем благе, на самом деле являясь гробами повапленными, так как все они являются инструментом нагнетания розни между людьми и инструментом для того, чтобы одной группе людей доказывать преимущество своей идеологии не считаясь ни с какими средствами.
Неисчислимые людские жертвы повлекли за собой идеологии фашистские, нацистские, коммунистические и все прочие. Но, к счастью, они не существовали подолгу, а вот жертв религиозных идеологий, если взять все время их существования, попросту невозможно исчислить – тут и межрелигиозные войны, и крестовые походы, и инквизиция и охота на ведь в разных видах.
Не настала ли пора признать и религиозные идеологии преступными, а лиц, исповедующих их, а через них сеющие рознь и ненависть – преступниками?
Ну, для начала, хотя бы запретить их?
Я очень на это надеюсь.
topotuschkin 04 августа 2017 | 19:09
i_snova_on: Новая духовная скрепа: в отличие от всего цивилизованного мира, предпочитающего все-все делать с головой, Россия ваяет все только в божьей помощью...
vezdehod 04 августа 2017 | 19:15
Когда меня спрашивают - "Верю я в Господа" ...Я посылаю их к Гундяеву и они от меня отваливают.
nalix 04 августа 2017 | 19:49
vezdehod: Мои длительные религиозные поиски закончились после месячного посещения Воскресной Православной школы. Невежественные мошенники --священники--избавили меня от иллюзий.
i_snova_on 04 августа 2017 | 19:26
topotuschkin: "Россия ваяет все только в божьей помощью..."
Да уж, да уж.. И что самое интересное - ворует тоже с этой самой божьей помощью. Такой вот у нее интересный и разносторонний бог.
vezdehod 04 августа 2017 | 19:11
Вот это Андрей Кураев...Успел посмотреть фильм "Матильда" - вот это настоящий священник.
i_snova_on 04 августа 2017 | 19:30
vezdehod: Феномен Кураева меня, честно сказать, премного удивляет. Вроде - далеко не глупый человек, образован разносторонне, развит, независим, а напялил на себя поповскую рясу. Видно, он не читал Гоголя, который утверждал, что самый неверующий - это поп. А, может, именно читал? Тогда зачем ряса?
Противоречив человече...
topotuschkin 04 августа 2017 | 19:50
i_snova_on: Нет, он читал, вообще много читал.
Вроде бы даже универ закончил МГУ...
buch5 04 августа 2017 | 19:14
А РПЦ не хочет забрать Али в монастырь и не отдавать этого гея Узбекистану? Он же полезный послушник будет, окрестится сразу! Если надо и по арабски почитает, ведь в РПЦ все образованные, и если надо батюшке попу подставит.
i_snova_on 04 августа 2017 | 19:23
buch5: Легко дураку живется, все у него свершается по манию его волшебной палочки и в полном соответствии с его желаниями. Я желаю дуракам сбычи их дурацких мечт. И не болейте - кроме как головой.
vezdehod 04 августа 2017 | 19:45
Российские Бараны давно не были "Пушечным мясом" , так не жили в 1041-1945 году - сколько его ещё ТУХНЕТ по российским полям и лесам.
satt 04 августа 2017 | 19:30
Отовсюду роль её видна,
И на радость всеx людей Планеты
Есть Россия - Главная страна!
Царство Правды, Совести и Света!