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Рождённые 26 июля
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В США обсуждают поставки оружия на Украину
Пентагон и Госдепартамент разработали план и добиваются от Белого дома его одобрения…
Путин объявил, что персонал американских дипломатических миссий в России сокращается на 755 человек
Штат диппредставительств США будет составлять 455 человек — столько же, сколько работают в российских дипмиссиях в США…
Центр по противодействию экстремизму МВД Чечни начал проверку видеозаписи с участием чеченок и полицейских в Воронеже
В центре «Э» пояснили, что одна из женщин, которая стала очевидцем происходящего позволила высказывания, унижающие достоинство…
Наталья Поклонская: Верующие будут молиться за вразумление создателей такого «кино»
Приглашаю Алексея Учителя пообщаться с людьми, обратившимися ко мне с заявлениями об осквернении святынь и оскорблении религиозных чувств фильмом «Матильда»...
Майкл Макфол: Сокращение числа работников посольства США в РФ может ударить по россиянам, планирующим поездку в США
Как предупредил бывший американский посол в Москве Майкл Макфол, в результате сильно увеличится время ожидания американских виз…
Путин дал понять, что Россия может рассмотреть другие варианты ответов США на санкции, но на сегодня он против этого
При этом Путин признал, что ситуация в российско-американских отношениях изменится к лучшему не скоро…
США сожалеют о решении России выслать 755 американских дипломатов
В Госдепартаменте не исключают принятие ответных мер…
Путин: Россия должна показать Штатам, что ничего без ответа оставлять не будет
Россия неоднократно предлагала США наладить взаимодействие, в том числе по борьбе с киберпреступностью…
В МИДе назвали санкции США против России шагом к уничтожению перспектив для нормализации отношений между странами
С заявлением выступил зам.министра иностранных дел Сергей Рябков…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Иллюзий питать не следует
Американцы пытаются вести себя как мировой жандарм. Но получается – как у капризного ребенка. Отобрали игрушку – рухнуть навзничь и стучать ногами по полу, заходясь в истерике. Не обоснованно и бездоказательно…
Палата представителей Конгресса США проголосовала за новые санкции против России, Ирана и КНДР
Законопроект, в частности, вводит ограничения по сотрудничеству в энергетическом и банковском секторе экономики…
Президент Литвы выступила в поддержку новых американских санкций против России
Даля Грибаускайте надеется, что власти США дойдут в этом вопросе до конца…
Россия лишила американских дипломатов посольской дачи в Москве, а также велела сократить число сотрудников дипмиссии
Эти меры стали ответом на принятие законопроекта о новых санкциях в отношении России…
США ведут себя недостойно и мелко
Мы сделали всё от нас зависящее, чтобы спасти эти отношения от развала, американцы поступили прямо наоборот…
Палата представителей Конгресса США утвердила новые санкции против России, Ирана и КНДР
За документ проголосовали 419 конгрессменов, а против 3...
Михаил Лесин, бывший советник Путина, был избит до полусмерти накануне своей встречи с чиновниками Минюста США
«Ни один человек в бюро не верит, что он напился, упал и умер. Все считают, что он был забит и что стоит за этим Путин или Кремль»...
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Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Вся история не очень удивительна, что массажист Путина, тренер Путина, любимый борец Путина, друг детства Путина, охранник Путина и так далее, все они становятся очень значимыми людьми…
Михаил Таратута
журналист
Goodbye America
Похоже, в Кремле только сейчас ясно поняли, что США – не Россия, а Трамп не всесилен, как Путин…
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Инцидент с задержанием чеченок в Воронеже
Молодые люди в гражданской повседневной одежде и сотрудники полиции потребовали предъявить паспорта у местных девушек в традиционных мусульманских платках…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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