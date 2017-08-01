'Вопросы к интервью
01 августа 2017
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Время выхода в эфир: 01 августа 2017, 19:08
в гостях: Евгения Альбац Евгения Альбац главный редактор журнала «The New Times»
Ведущий: Алексей Соломин
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