Запомнить меня
Забыли пароль?
На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля
Войти через соцсети:
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
(none)
Рождённые 25 июля
Поздравить…
Рождённые 26 июля
Поздравить…
Майкл Макфол: Сокращение числа работников посольства США в РФ может ударить по россиянам, планирующим поездку в США
Как предупредил бывший американский посол в Москве Майкл Макфол, в результате сильно увеличится время ожидания американских виз…
ведущие:
Матвей Ганапольский, Алексей Соломин, Андрей Позняков
Сейчас Рогозин дает очень много комментариев по этому поводу. Они яркие, они эмоциональные. Он говорит обо всем, только об одном не говорит: что он под санкциями…
Путин дал понять, что Россия может рассмотреть другие варианты ответов США на санкции, но на сегодня он против этого
При этом Путин признал, что ситуация в российско-американских отношениях изменится к лучшему не скоро…
+
Владимир Путин: Мы без ответа ничего оставлять не будем
«У нас есть, конечно, что сказать и ограничить такие сферы деятельности нашей совместной, которые будут чувствительны для американской стороны»...
США сожалеют о решении России выслать 755 американских дипломатов
В Госдепартаменте не исключают принятие ответных мер…
Путин: Россия должна показать Штатам, что ничего без ответа оставлять не будет
Россия неоднократно предлагала США наладить взаимодействие, в том числе по борьбе с киберпреступностью…
В МИДе назвали санкции США против России шагом к уничтожению перспектив для нормализации отношений между странами
С заявлением выступил зам.министра иностранных дел Сергей Рябков…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Иллюзий питать не следует
Американцы пытаются вести себя как мировой жандарм. Но получается – как у капризного ребенка. Отобрали игрушку – рухнуть навзничь и стучать ногами по полу, заходясь в истерике. Не обоснованно и бездоказательно…
Палата представителей Конгресса США проголосовала за новые санкции против России, Ирана и КНДР
Законопроект, в частности, вводит ограничения по сотрудничеству в энергетическом и банковском секторе экономики…
Американский Конгресс сегодня будет голосовать за закон о дополнительных санкциях против России
В этом документе появился ряд принципиально новых мер по сравнению с теми, которые применялись до сих пор…
Россия лишила американских дипломатов посольской дачи в Москве, а также велела сократить число сотрудников дипмиссии
Эти меры стали ответом на принятие законопроекта о новых санкциях в отношении России…
США ведут себя недостойно и мелко
Мы сделали всё от нас зависящее, чтобы спасти эти отношения от развала, американцы поступили прямо наоборот…
Палата представителей Конгресса США утвердила новые санкции против России, Ирана и КНДР
За документ проголосовали 419 конгрессменов, а против 3...
Михаил Лесин, бывший советник Путина, был избит до полусмерти накануне своей встречи с чиновниками Минюста США
«Ни один человек в бюро не верит, что он напился, упал и умер. Все считают, что он был забит и что стоит за этим Путин или Кремль»...
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Вся история не очень удивительна, что массажист Путина, тренер Путина, любимый борец Путина, друг детства Путина, охранник Путина и так далее, все они становятся очень значимыми людьми…
Михаил Таратута
журналист
Goodbye America
Похоже, в Кремле только сейчас ясно поняли, что США – не Россия, а Трамп не всесилен, как Путин…
+
Инцидент с задержанием чеченок в Воронеже
Молодые люди в гражданской повседневной одежде и сотрудники полиции потребовали предъявить паспорта у местных девушек в традиционных мусульманских платках…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт