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Рождённые 25 июля
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Россия лишила американских дипломатов посольской дачи в Москве, а также велела сократить число сотрудников дипмиссии
Эти меры стали ответом на принятие законопроекта о новых санкциях в отношении России…
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Матери Клыха и Агеева попросили президентов России и Украины помиловать и освободить их сыновей
Они также призывают прекратить войну, разъединившую народы России и Украины…
Владимир Путин подписал закон, запрещающий уклонистам от армии работать на госслужбе в течение 10 лет
Ранее в России действовал пожизненный запрет…
Американский Конгресс сегодня будет голосовать за закон о дополнительных санкциях против России
В этом документе появился ряд принципиально новых мер по сравнению с теми, которые применялись до сих пор…
Палата представителей Конгресса США проголосовала за новые санкции против России, Ирана и КНДР
Законопроект, в частности, вводит ограничения по сотрудничеству в энергетическом и банковском секторе экономики…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Иллюзий питать не следует
Американцы пытаются вести себя как мировой жандарм. Но получается – как у капризного ребенка. Отобрали игрушку – рухнуть навзничь и стучать ногами по полу, заходясь в истерике. Не обоснованно и бездоказательно…
В МИДе назвали санкции США против России шагом к уничтожению перспектив для нормализации отношений между странами
С заявлением выступил зам.министра иностранных дел Сергей Рябков…
Россия, как заявляют в Пентагоне, обошла Китай, Иран и КНДР в рейтинге военных угроз
Среди всех государств, представляющих опасность для Соединенных Штатов, наша страна имеет наибольший военный потенциал…
Военный прокурор Украины заочно арестован в РФ за незаконное уголовное преследование
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко…
Украина прекратила подачу электричества на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики
ЛНР была отключена от сетей еще в апреле…
Палата представителей Конгресса США утвердила новые санкции против России, Ирана и КНДР
За документ проголосовали 419 конгрессменов, а против 3...
Кристина Потупчик
член Общественной Палаты РФ
Владимир Путин в поисках образа будущего
Не так важно содержание вчерашней встречи — определяющим здесь был формат места, «кампуса будущего» для тех, кто уже совсем скоро будет определять вектор развития технологических и творческих мировых процессов…
Бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаил Саакашвили лишили украинского гражданства
Это подтвердили в Государственной миграционной службе страны…
Михаил Касьянов
лидер партии «ПАРНАС»
Рецепт для оппозиции: пора быть ответственными
Тезисы, прозвучавшие на этих «дебатах», говорят о том, что взгляды Навального противоречат базовым демократическим ценностям…
Российский военный Виктор Агеев считает, что вернувшийся в РФ после плена на Украине Евгений Ерофеев был вскоре убит
По его словам, военнослужащий ГРУ наговорил много лишнего…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Главный довод Стрелкова был всё время обзывать Навального Путиным. Это же очень смешно. То есть получается, что гораздо важнее дискредитировать Навального, чем восхвалить Путина…
Константин Ремчуков
главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»
Это уже не просто новые санкции…
Там, где американцы зависят от наших технологических возможностей, они глухи к «стонам страдающих народов»...
гость:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Бесполезно нынешнюю российскую власть просить о милосердии. Она проявляет милосердие тогда, когда это входит в ее задачи. Это теперь называется «прагматизмом»...
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Михаил Веллер
писатель
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