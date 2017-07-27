'Вопросы к интервью
27 июля 2017
Z Особое мнение Все выпуски
5 0 6 413
Время выхода в эфир: 27 июля 2017, 19:06
в гостях: Максим Шевченко Максим Шевченко журналист
Ведущий: Владимир Варфоломеев
8читать ;смотреть

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 25 июля Поздравить…

5 535 6 6061 25.07
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Новости

В МИДе назвали санкции США против России шагом к уничтожению перспектив для нормализации отношений между странами С заявлением выступил зам.министра иностранных дел Сергей Рябков…

5 195 6 15749
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Иллюзий питать не следует Американцы пытаются вести себя как мировой жандарм. Но получается – как у капризного ребенка. Отобрали игрушку – рухнуть навзничь и стучать ногами по полу, заходясь в истерике. Не обоснованно и бездоказательно…

5 409 6 34708 26.07
Kсша, рф, санкции, мнения
Новости

Американский Конгресс сегодня будет голосовать за закон о дополнительных санкциях против России В этом документе появился ряд принципиально новых мер по сравнению с теми, которые применялись до сих пор…

5 86 6 7331
Новости

На чемпионате мира по водным видам спорта представителей России заставили снять футболки с советской символикой Футболки были с красными пятиконечными звездами и надписями «СССР»...

5 439 6 37558
Голосование
Хотите ли вы дебаты Льва Шлобсерга с Алексеем Навальным?
5 69 6 5953 25.07
Новости

«Siemens» сокращает свои проекты в России из-за скандала с поставкой турбин в Крым Компания заявляет о нарушении контрактных договорённостей…

5 193 6 16668
Новости

Палата представителей Конгресса США утвердила новые санкции против России, Ирана и КНДР За документ проголосовали 419 конгрессменов, а против 3...

5 66 6 5763
Новости

Россия, как заявляют в Пентагоне, обошла Китай, Иран и КНДР в рейтинге военных угроз Среди всех государств, представляющих опасность для Соединенных Штатов, наша страна имеет наибольший военный потенциал…

5 186 6 16247
Новости

Военный прокурор Украины заочно арестован в РФ за незаконное уголовное преследование Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко…

5 110 6 9733
Новости

Украина прекратила подачу электричества на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики ЛНР была отключена от сетей еще в апреле…

5 65 6 5750
Новости

Президент США Дональд Трамп одобрит новые санкции в отношении России, Ирана и КНДР Администрация поддерживает жесткую позицию по отношению к Москве…

5 56 6 5066
Блоги

Кристина Потупчик член Общественной Палаты РФ

Владимир Путин в поисках образа будущего Не так важно содержание вчерашней встречи — определяющим здесь был формат места, «кампуса будущего» для тех, кто уже совсем скоро будет определять вектор развития технологических и творческих мировых процессов…

5 116 6 10503 22.07
Kдети, образование, путин, общество, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

Кто такие «лесные братья» И почему из-за них развязалась война на странице фейсбука МИД России…

5 302 6 27714 22.07
Новости

Бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаил Саакашвили лишили украинского гражданства Это подтвердили в Государственной миграционной службе страны…

5 53 6 5056
Новости

Суд приговорил Станислава Зимовца к 2,5 годам заключения за применение насилия к бойцу Росгвардии на акции 26 марта Своей вины 32-летний мужчина не признавал…

5 83 6 7874

Популярное за неделю

Новости

Российский военный Виктор Агеев считает, что вернувшийся в РФ после плена на Украине Евгений Ерофеев был вскоре убит По его словам, военнослужащий ГРУ наговорил много лишнего…

5 299 6 96320
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Главный довод Стрелкова был всё время обзывать Навального Путиным. Это же очень смешно. То есть получается, что гораздо важнее дискредитировать Навального, чем восхвалить Путина…

5 261 6 162075 22.07
#слушать 49:04 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
5 78 6 23725 20.07
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

Это уже не просто новые санкции… Там, где американцы зависят от наших технологических возможностей, они глухи к «стонам страдающих народов»...

5 523 6 248822 24.07
Kсша, рф, экономика, санкции, мнения
Блоги

+ Дебаты: Алексей Навальный vs. Игорь Гиркин (Стрелков) Дебаты: Алексей Навальный vs. Игорь Гиркин (Стрелков) И.Стрелков: Ополчение «Боинг» не сбивало за отсутствием средств, которыми оно могло сбить. Других комментариев я на этот счет давать не могу и не буду…
А.Навальный: Игорь Иванович, ну все мы понимаем, что вы знаете, но не хотите говорить…

5 1072 6 246568 20.07
8читать ;смотреть
Kполитика, видео, навальный, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6115808
Персона

Михаил Веллер Михаил Веллер писатель

6 3589209

Сегодня в эфире