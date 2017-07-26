'Вопросы к интервью
26 июля 2017Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 26 июля 2017, 17:09
Ведущий: Алексей Соломин
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Дебаты: Алексей Навальный vs. Игорь Гиркин (Стрелков)
И.Стрелков: Ополчение «Боинг» не сбивало за отсутствием средств, которыми оно могло сбить. Других комментариев я на этот счет давать не могу и не буду…
А.Навальный: Игорь Иванович, ну все мы понимаем, что вы знаете, но не хотите говорить…
Комментарии29
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i_snova_on 26 июля 2017 | 17:09
«Рухнет гнилая империя,
Царство насилья и лжи,
Что без Малюты и Берии
Дня неспособна прожить.
Плесенью тысячелетнею
Веет от башен Кремля.
Рухнули все. Ты - последняя
В мире имперская тля.
Как тебе, сука, ни пыжиться,
Русский медведь-людоед, -
Бусы истории нижутся,
Скоро тебе на тот свет!»
Б. Стомахин
vezdehod 26 июля 2017 | 17:16
Мавзолей НЕОБХОДИМО оставить для Плешивого подполковника КГБ - рядышком оба Вована будут смотреться. очень. оригинально.
shplint_01 26 июля 2017 | 17:25
Кац - Шмац. В основном - проходимец. Клюёт на денежные наживки.
soldat777 26 июля 2017 | 17:50
shplint_01: Увидел кац-шмац и стало понятно, что сие вертится на языке у многих, а хотел начать с этого же. Только одно это сочетание ясно говорит, что успеха не будет, как и результата, но колебания и хруст купюр будут обязательно. Пример "защитницы химкинского леса" - Чирикива, самый показательный. ПРаХИНДЕЙ.
dgurov 26 июля 2017 | 17:57
shplint_01: это мультик— мне бы работу, где поменьше работать, а бабосов шоб крЯдиты выплачивать, там хоть Яблоко, хоть партия Груша или Арбуз совершенно по
topotuschkin 26 июля 2017 | 17:59
shplint_01: А какие еще фамилии Вам не нравятся, герр Шикльгрубер?..
i_snova_on 26 июля 2017 | 17:27
vezdehod: Ему мавзолей надо организовать в Чечне - в назидание потомкам. А заодно и видно будет что к чему - что такое солнцеликий, что такое цепной горский кобель и что такое память народная. Полагаю, что его быстренько превратят там в общественный нужник.
vezdehod 26 июля 2017 | 17:40
Эх максим...Я был одним из первых кто вступил в "Яблоко" и прекрасно, лично. знаком с Григорием, но - так же из неё певрвым и вышел - начало гнить с Явлинского.
aabbaa 26 июля 2017 | 18:02
\\\"vezdehod: Я был одним из первых кто вступил в "Яблоко" и прекрасно, лично. знаком с Григорием,"\\\Встретились два говна и получилась кучка говна. Ныне политические трупы.
ku111ku 26 июля 2017 | 18:13
vezdehod: Кац стал настоящим...мальчиком
slawa1940 26 июля 2017 | 17:36
i_snova_on: Класс!!!
aabbaa 26 июля 2017 | 17:58
i_snova_on,"...Скоро тебе на тот свет!»
topotuschkin 26 июля 2017 | 17:09
Интересная тенденция представлять уважаемого активиста М. Каца в качестве опытного политтехнолога.
А вот любые попытки протащить в Москву культ Иоанна IV Ужасного в любом виде, хоть тушкой, хоть чучелком - крайне опасны...
i_snova_on 26 июля 2017 | 17:24
topotuschkin: Только что Асланян доказывал и довольно убедительно, что в смысле экологии электротранспорт не имеет никаких преимуществ перед обычным городским транспортом. Вся "экономия" экологии просто вылетает в трубу в процессе выработки электроэнергии.
А Иван-кровопийца - так как же русскому миру без людоедов? Без этого русскай мир никак, по-другому не умеет.
i_snova_on 26 июля 2017 | 17:33
"В Москве назвали печальными новостями известие о новых санкциях."
Вот те раз! Талдычили, талдычили о пользе санкций и импортозамещения и вдруг оказывается, что все это печально. Так когда брехали, тогда или теперь? Хоть на слово правды Москва способна?
vezdehod 26 июля 2017 | 17:46
Кац...вы мелкий Клоп, но - Очень вонючий и неприятный.
topotuschkin 26 июля 2017 | 18:06
i_snova_on: В нашей стране на большей части площади холода лютуют от 6 до 11 месяцев в году. Нет, с этим справятся только старики троллейбусы с трамваями и электричками. Общественный транспорт на батарейках сдуется моментально. Сначала пусть разработают аккумуляторы с запасом хода на 500 - 700 км либо на одну полную рабочую смену плюс полноценное отопление и охлаждение (на 2-3 месяца ежегодно).
А за любые попытки насильственной или якобы добровольной реставрации любых культиков любых личностей, хоть кровавых-уссатых, хоть плешивых-бровастых - самые строжайшие, немедленные и безусловные кары...
vezdehod 26 июля 2017 | 17:24
В тундре не ходят троллейбусы - однако напряжение далеко тянуть и провода могут сдать в металлолом.
dgurov 26 июля 2017 | 17:25
На народные деньги живёт этот пёсик-депутатчик?
vezdehod 26 июля 2017 | 17:30
Ага...Одно название "Яблоко" и вы ребята в - Пролёте. Жать мне Диму Гудкова.
i_snova_on 26 июля 2017 | 17:40
vezdehod: Ничем иным в Яблоке и не могло кончиться - сплошная демагогия, а на деле подыгрывание Кремлю.
aabbaa 26 июля 2017 | 18:11
\\\"i_snova_on: Ничем иным в Яблоке и не могло кончиться - сплошная демагогия, а на деле подыгрывание Кремлю"\\\ Яблоко- еврейская партия. Во вторую мировую евреи Германии массово вступали в Вермахт, доблестно служили Гитлеру, надеясь на что-то хорошее... Но не на того поставили. И тех евреев-гитлеровцев уничтожили, и Гитлера уничтожили! Часть российских евреев прислуживает Кремлю, надеясь что-нибудь украсть! Но россияне хорошо знают российских евреев и никуда их не изберут.
dgurov 26 июля 2017 | 17:37
Интересен психологический портрет чедовечков голосовавших за дядьку Кацу
i_snova_on 26 июля 2017 | 17:43
dgurov: Я бы с удовольствием покопался в твоей черепушке, хотя и уверен, что кроме навозных червей и личинок навозных мух ничего там не найду. Так что поосторожней с заявлениями - примеряй для начала их хотя бы на себя.
dgurov 26 июля 2017 | 17:54
i_snova_on: i_snova_on: Вы в мой бОшке найдёте ещё Каца, сидящего у ног Навального и гавкающего на него время от времени
farrukh 26 июля 2017 | 17:48
Жестокий Кац
Посмеялся над Путиным
Ни Навальный, ни МБХ не позволяли себе такого
shtirlitz77 26 июля 2017 | 17:51
Прав Кац, что нет у солнцеликого будущего - оно в прошлом.
Оно бы и ладно, если бы это касалось только его лично.
Но ведь это касается всей огромной страны и всех ее жителей.
shtirlitz77 26 июля 2017 | 17:59
Образ будущего для Путина - образ заслуженного пенсионера.
И, м.б., этим руководствовался Навальный, когда предложил для него амнистию, что многие восприняли, как отступничество со стороны АН.
А он просто понимает, что уже - край, и чтобы Пу. не мучил страну и ее жителей, пусть хоть так уйдет.
shtirlitz77 26 июля 2017 | 18:06
Сомневаюсь, что Кацу удастся расшевелить это стоячее болото под названием Яблоко.
Если удастся - то честь ему и хвала.
Но сначала надо, чтобы не председатель партии (номинальный) Слабунова, а сам гуру (Явлинский) дал "добро" на его
членство в партии (Кац сам признался в этом). И чем это не проявление диктаторства, в котором яблочники обвиняют Навального. Тут уместно вспомнить про соломинку и бревно.