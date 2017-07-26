'Вопросы к интервью
26 июля 2017
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5 29 6 2922
Время выхода в эфир: 26 июля 2017, 17:09
в гостях: Максим Кац Максим Кац политический и общественный деятель
Ведущий: Алексей Соломин
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Комментарии

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i_snova_on 26 июля 2017 | 17:09

«Рухнет гнилая империя,
Царство насилья и лжи,
Что без Малюты и Берии
Дня неспособна прожить.
Плесенью тысячелетнею
Веет от башен Кремля.
Рухнули все. Ты - последняя
В мире имперская тля.
Как тебе, сука, ни пыжиться,
Русский медведь-людоед, -
Бусы истории нижутся,
Скоро тебе на тот свет!»

Б. Стомахин

vezdehod 26 июля 2017 | 17:16

Мавзолей НЕОБХОДИМО оставить для Плешивого подполковника КГБ - рядышком оба Вована будут смотреться. очень. оригинально.

shplint_01 26 июля 2017 | 17:25

Кац - Шмац. В основном - проходимец. Клюёт на денежные наживки.

soldat777 26 июля 2017 | 17:50

shplint_01: Увидел кац-шмац и стало понятно, что сие вертится на языке у многих, а хотел начать с этого же. Только одно это сочетание ясно говорит, что успеха не будет, как и результата, но колебания и хруст купюр будут обязательно. Пример "защитницы химкинского леса" - Чирикива, самый показательный. ПРаХИНДЕЙ.

dgurov 26 июля 2017 | 17:57

shplint_01: это мультик— мне бы работу, где поменьше работать, а бабосов шоб крЯдиты выплачивать, там хоть Яблоко, хоть партия Груша или Арбуз совершенно по

topotuschkin 26 июля 2017 | 17:59

shplint_01: А какие еще фамилии Вам не нравятся, герр Шикльгрубер?..

i_snova_on 26 июля 2017 | 17:27

vezdehod: Ему мавзолей надо организовать в Чечне - в назидание потомкам. А заодно и видно будет что к чему - что такое солнцеликий, что такое цепной горский кобель и что такое память народная. Полагаю, что его быстренько превратят там в общественный нужник.

vezdehod 26 июля 2017 | 17:40

Эх максим...Я был одним из первых кто вступил в "Яблоко" и прекрасно, лично. знаком с Григорием, но - так же из неё певрвым и вышел - начало гнить с Явлинского.

aabbaa 26 июля 2017 | 18:02

\\\"vezdehod: Я был одним из первых кто вступил в "Яблоко" и прекрасно, лично. знаком с Григорием,"\\\Встретились два говна и получилась кучка говна. Ныне политические трупы.

ku111ku 26 июля 2017 | 18:13

vezdehod: Кац стал настоящим...мальчиком

slawa1940 26 июля 2017 | 17:36

i_snova_on: Класс!!!

aabbaa 26 июля 2017 | 17:58

i_snova_on,"...Скоро тебе на тот свет!»

topotuschkin 26 июля 2017 | 17:09

Интересная тенденция представлять уважаемого активиста М. Каца в качестве опытного политтехнолога.
А вот любые попытки протащить в Москву культ Иоанна IV Ужасного в любом виде, хоть тушкой, хоть чучелком - крайне опасны...

i_snova_on 26 июля 2017 | 17:24

topotuschkin: Только что Асланян доказывал и довольно убедительно, что в смысле экологии электротранспорт не имеет никаких преимуществ перед обычным городским транспортом. Вся "экономия" экологии просто вылетает в трубу в процессе выработки электроэнергии.
А Иван-кровопийца - так как же русскому миру без людоедов? Без этого русскай мир никак, по-другому не умеет.

i_snova_on 26 июля 2017 | 17:33

"В Москве назвали печальными новостями известие о новых санкциях."

Вот те раз! Талдычили, талдычили о пользе санкций и импортозамещения и вдруг оказывается, что все это печально. Так когда брехали, тогда или теперь? Хоть на слово правды Москва способна?

vezdehod 26 июля 2017 | 17:46

Кац...вы мелкий Клоп, но - Очень вонючий и неприятный.

topotuschkin 26 июля 2017 | 18:06

i_snova_on: В нашей стране на большей части площади холода лютуют от 6 до 11 месяцев в году. Нет, с этим справятся только старики троллейбусы с трамваями и электричками. Общественный транспорт на батарейках сдуется моментально. Сначала пусть разработают аккумуляторы с запасом хода на 500 - 700 км либо на одну полную рабочую смену плюс полноценное отопление и охлаждение (на 2-3 месяца ежегодно).
А за любые попытки насильственной или якобы добровольной реставрации любых культиков любых личностей, хоть кровавых-уссатых, хоть плешивых-бровастых - самые строжайшие, немедленные и безусловные кары...

vezdehod 26 июля 2017 | 17:24

В тундре не ходят троллейбусы - однако напряжение далеко тянуть и провода могут сдать в металлолом.

dgurov 26 июля 2017 | 17:25

На народные деньги живёт этот пёсик-депутатчик?

vezdehod 26 июля 2017 | 17:30

Ага...Одно название "Яблоко" и вы ребята в - Пролёте. Жать мне Диму Гудкова.

i_snova_on 26 июля 2017 | 17:40

vezdehod: Ничем иным в Яблоке и не могло кончиться - сплошная демагогия, а на деле подыгрывание Кремлю.

aabbaa 26 июля 2017 | 18:11

\\\"i_snova_on: Ничем иным в Яблоке и не могло кончиться - сплошная демагогия, а на деле подыгрывание Кремлю"\\\ Яблоко- еврейская партия. Во вторую мировую евреи Германии массово вступали в Вермахт, доблестно служили Гитлеру, надеясь на что-то хорошее... Но не на того поставили. И тех евреев-гитлеровцев уничтожили, и Гитлера уничтожили! Часть российских евреев прислуживает Кремлю, надеясь что-нибудь украсть! Но россияне хорошо знают российских евреев и никуда их не изберут.

dgurov 26 июля 2017 | 17:37

Интересен психологический портрет чедовечков голосовавших за дядьку Кацу

i_snova_on 26 июля 2017 | 17:43

dgurov: Я бы с удовольствием покопался в твоей черепушке, хотя и уверен, что кроме навозных червей и личинок навозных мух ничего там не найду. Так что поосторожней с заявлениями - примеряй для начала их хотя бы на себя.

dgurov 26 июля 2017 | 17:54

i_snova_on: i_snova_on: Вы в мой бОшке найдёте ещё Каца, сидящего у ног Навального и гавкающего на него время от времени

farrukh 26 июля 2017 | 17:48

Жестокий Кац
Посмеялся над Путиным
Ни Навальный, ни МБХ не позволяли себе такого

shtirlitz77 26 июля 2017 | 17:51

Прав Кац, что нет у солнцеликого будущего - оно в прошлом.
Оно бы и ладно, если бы это касалось только его лично.
Но ведь это касается всей огромной страны и всех ее жителей.

shtirlitz77 26 июля 2017 | 17:59

Образ будущего для Путина - образ заслуженного пенсионера.
И, м.б., этим руководствовался Навальный, когда предложил для него амнистию, что многие восприняли, как отступничество со стороны АН.
А он просто понимает, что уже - край, и чтобы Пу. не мучил страну и ее жителей, пусть хоть так уйдет.

shtirlitz77 26 июля 2017 | 18:06

Сомневаюсь, что Кацу удастся расшевелить это стоячее болото под названием Яблоко.
Если удастся - то честь ему и хвала.
Но сначала надо, чтобы не председатель партии (номинальный) Слабунова, а сам гуру (Явлинский) дал "добро" на его
членство в партии (Кац сам признался в этом). И чем это не проявление диктаторства, в котором яблочники обвиняют Навального. Тут уместно вспомнить про соломинку и бревно.

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