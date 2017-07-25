'Вопросы к интервью
25 июля 2017Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 25 июля 2017, 17:07
Ведущий: Ольга Журавлева
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Дебаты: Алексей Навальный vs. Игорь Гиркин (Стрелков)
И.Стрелков: Ополчение «Боинг» не сбивало за отсутствием средств, которыми оно могло сбить. Других комментариев я на этот счет давать не могу и не буду…
А.Навальный: Игорь Иванович, ну все мы понимаем, что вы знаете, но не хотите говорить…
Комментарии14
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i_snova_on 25 июля 2017 | 17:07
Фамилию бы ему поменять - Усков на Усиков.
vezdehod 25 июля 2017 | 17:10
Валерий Фёдоров ещё тот Индивид и Кремлёвская стена в нём души не чает - считает так как и положено кремлёвскому счетоводу.
romashka__ 25 июля 2017 | 17:23
Усков - гламурный персонаж. Для меня маргинальный.
topotuschkin 25 июля 2017 | 17:23
i_snova_on: Верх цинизма и передергивания уважаемого главного редактора Н. Ускова ставить на одну доску уважаемого активиста А. Навального с пузатеньким головорезиком И. Гирькиным только лишь на основании некой их маргинальности и стояния за ними определенной части протестного электората.
Да, как же.
Все прекрасно знают, кто на самом деле стоит за стариком реконструктором-националистом...
chislitel 25 июля 2017 | 17:26
Мне интересно, а если кто просто в микрофон пернет на Йэхе и уйдёт, Свинорыл , Вездеход и ТупоТушкин откликнутся, обсудят , прокомментируют?
topotuschkin 25 июля 2017 | 17:07
Шахтеры правы. Давно надо было пригвоздить этот насквозь лживый ВЦИОМ со всем этим их грубяном и обманщиком Федоровым...
vezdehod 25 июля 2017 | 17:18
Николай...Вы, видимо. пошутили, что наш Плешивый прислушивается к Правозащитникам - ну-ну...
i_snova_on 25 июля 2017 | 17:28
topotuschkin: "Давно надо было пригвоздить этот насквозь лживый ВЦИОМ..."
Каков поп, таков и приход. Если пахан позволяет себе площадные и подзаборные выражения, ему вторит главМИДовец и патриарх, то почему же их цепной шавке ВЦИОМу говорить с быдлом на другом языке? Ничего удивительного, что в стране катастрофически деградирует культура и правит бал мракобесие - руководство страны обозначает вектор и границы допустимого. Сегодня в тренде быть хамами и это поощряется на самом верху.
ban_18 25 июля 2017 | 17:14
..
В силу возраста молодым НЕ дано понять,
ЧТО(!) качать надо ?!
Вам всё-равно придётся к кому-то прислушиваться !
.
..
ДЕТИ ! ВАС ОБМАНЫВАЮТ !!.
«КАЖДЫЙ человек с МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ должен быть ВКЛЮЧЁН в общество,
экономику, государство на РАВНЫХ условиях,
путём наделения каждого
равной долей в природных ресурсах…
«КАЖДОМУ РАВНУЮ ДОЛЮ В КАЖДОМ ПРИРОДНОМ РЕСУРСЕ» ©.».
«И, само собой, каждая семья с появлением в ней ребенка приобретает дополнительный источник дохода — долю этого ребенка в каждом природном ресурсе.».
http://maxpark.com/community/7668/content/5123807
vezdehod 25 июля 2017 | 17:21
Алексей Навальный Не персонаж, он в отличии от вас ПОЛИТИК, а вот вы им вполне являетесь
Какой вы "политик" ?
i_snova_on 25 июля 2017 | 17:32
vezdehod: Разгорелись дебаты – Навальный такой, Навальный сякой…
Сказать по совести – мне от нисколько не нравится, герой не моего романа.
Но давайте же по совести себе и ответим – никто другой не смог и не может делать того, что делает сегодня Навальный.
Я понимаю – шило на мыло и т. д…
Но нам ехать или шашечки?
Это с одной стороны, но у всякой штуковины как минимум две стороны. Так вот с другой стороны – это и хорошо, что его бьют – чтобы знал, что если выберут – будут бить еще больше.
А что будут бить – сомнений нет, наворочено столько и так, то выбери самого бога – и тот свихнется и ноги поломает и разве Явлинский сможет мечтать исправить все и вся за 500 дней.
Ну и наш богоспасаемый народ никуда не денется, даже если попереть солнцеликого Путу и Ко, а с ним кашу сварить разве из топора и можно.
adeleapril Адель Калиниченко 25 июля 2017 | 17:20
Какой подлый и скользкий человек! Кроме омерзения ничего не вызывает.
i_snova_on 25 июля 2017 | 17:30
adeleapril: Да, удачно колеблется вместе с курсом партии по мере роста своего преуспеяния.
ban_18 25 июля 2017 | 17:25
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«"КАЖДОМУ РАВНУЮ ДОЛЮ В КАЖДОМ ПРИРОДНОМ РЕСУРСЕ" ©. »
"класс собственников" .
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