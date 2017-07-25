'Вопросы к интервью
25 июля 2017
Z Особое мнение Все выпуски
5 14 6 1256
Время выхода в эфир: 25 июля 2017, 17:07
в гостях: Николай Усков Николай Усков главный редактор журнала «Форбс»
Ведущий: Ольга Журавлева
8читать ;смотреть

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

i_snova_on 25 июля 2017 | 17:07

Фамилию бы ему поменять - Усков на Усиков.

vezdehod 25 июля 2017 | 17:10

Валерий Фёдоров ещё тот Индивид и Кремлёвская стена в нём души не чает - считает так как и положено кремлёвскому счетоводу.

romashka__ 25 июля 2017 | 17:23

Усков - гламурный персонаж. Для меня маргинальный.

topotuschkin 25 июля 2017 | 17:23

i_snova_on: Верх цинизма и передергивания уважаемого главного редактора Н. Ускова ставить на одну доску уважаемого активиста А. Навального с пузатеньким головорезиком И. Гирькиным только лишь на основании некой их маргинальности и стояния за ними определенной части протестного электората.
Да, как же.
Все прекрасно знают, кто на самом деле стоит за стариком реконструктором-националистом...

chislitel 25 июля 2017 | 17:26

Мне интересно, а если кто просто в микрофон пернет на Йэхе и уйдёт, Свинорыл , Вездеход и ТупоТушкин откликнутся, обсудят , прокомментируют?

topotuschkin 25 июля 2017 | 17:07

Шахтеры правы. Давно надо было пригвоздить этот насквозь лживый ВЦИОМ со всем этим их грубяном и обманщиком Федоровым...

vezdehod 25 июля 2017 | 17:18

Николай...Вы, видимо. пошутили, что наш Плешивый прислушивается к Правозащитникам - ну-ну...

i_snova_on 25 июля 2017 | 17:28

topotuschkin: "Давно надо было пригвоздить этот насквозь лживый ВЦИОМ..."

Каков поп, таков и приход. Если пахан позволяет себе площадные и подзаборные выражения, ему вторит главМИДовец и патриарх, то почему же их цепной шавке ВЦИОМу говорить с быдлом на другом языке? Ничего удивительного, что в стране катастрофически деградирует культура и правит бал мракобесие - руководство страны обозначает вектор и границы допустимого. Сегодня в тренде быть хамами и это поощряется на самом верху.

ban_18 25 июля 2017 | 17:14

..
В силу возраста молодым НЕ дано понять,

ЧТО(!) качать надо ?!

Вам всё-равно придётся к кому-то прислушиваться !
.
..
ДЕТИ ! ВАС ОБМАНЫВАЮТ !!.

«КАЖДЫЙ человек с МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ должен быть ВКЛЮЧЁН в общество,

экономику, государство на РАВНЫХ условиях,

путём наделения каждого

равной долей в природных ресурсах…

«КАЖДОМУ РАВНУЮ ДОЛЮ В КАЖДОМ ПРИРОДНОМ РЕСУРСЕ» ©.».

«И, само собой, каждая семья с появлением в ней ребенка приобретает дополнительный источник дохода — долю этого ребенка в каждом природном ресурсе.».

http://maxpark.com/community/7668/content/5123807

vezdehod 25 июля 2017 | 17:21

Алексей Навальный Не персонаж, он в отличии от вас ПОЛИТИК, а вот вы им вполне являетесь
Какой вы "политик" ?

i_snova_on 25 июля 2017 | 17:32

vezdehod: Разгорелись дебаты – Навальный такой, Навальный сякой…
Сказать по совести – мне от нисколько не нравится, герой не моего романа.
Но давайте же по совести себе и ответим – никто другой не смог и не может делать того, что делает сегодня Навальный.
Я понимаю – шило на мыло и т. д…
Но нам ехать или шашечки?
Это с одной стороны, но у всякой штуковины как минимум две стороны. Так вот с другой стороны – это и хорошо, что его бьют – чтобы знал, что если выберут – будут бить еще больше.
А что будут бить – сомнений нет, наворочено столько и так, то выбери самого бога – и тот свихнется и ноги поломает и разве Явлинский сможет мечтать исправить все и вся за 500 дней.
Ну и наш богоспасаемый народ никуда не денется, даже если попереть солнцеликого Путу и Ко, а с ним кашу сварить разве из топора и можно.

adeleapril Адель Калиниченко 25 июля 2017 | 17:20

Какой подлый и скользкий человек! Кроме омерзения ничего не вызывает.

i_snova_on 25 июля 2017 | 17:30

adeleapril: Да, удачно колеблется вместе с курсом партии по мере роста своего преуспеяния.

ban_18 25 июля 2017 | 17:25

.
«"КАЖДОМУ РАВНУЮ ДОЛЮ В КАЖДОМ ПРИРОДНОМ РЕСУРСЕ" ©. »

"класс собственников" .
.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 июля Поздравить…

5 613 6 6792 20.07
Kопросы, праздники, день рождения, общество, события
Новости

На чемпионате мира по водным видам спорта представителей России заставили снять футболки с советской символикой Футболки были с красными пятиконечными звездами и надписями «СССР»...

5 397 6 31025
Блоги

Михаил Касьянов лидер партии «ПАРНАС»

Рецепт для оппозиции: пора быть ответственными Тезисы, прозвучавшие на этих «дебатах», говорят о том, что взгляды Навального противоречат базовым демократическим ценностям…

5 64 6 5173 11:42
Kполитика, выборы, навальный, мнения
Новости

Военный прокурор Украины заочно арестован в РФ за незаконное уголовное преследование Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко…

5 107 6 9015
Блоги

Наталья Поклонская: Буду повторно направлять обращения об оскорблении религиозных чувств «В Екатеринбурге в очередной раз ко мне обратились десятки людей, которые добиваются недопущения осквернений Святынь фильмом «Матильда» и оскорбления их религиозных чувств…»

5 353 6 29760 19.07
Kрелигия, общество, кино, фильмы, события
Новости

«Siemens» сокращает свои проекты в России из-за скандала с поставкой турбин в Крым Компания заявляет о нарушении контрактных договорённостей…

5 178 6 14960
Блоги

Кристина Потупчик член Общественной Палаты РФ

Владимир Путин в поисках образа будущего Не так важно содержание вчерашней встречи — определяющим здесь был формат места, «кампуса будущего» для тех, кто уже совсем скоро будет определять вектор развития технологических и творческих мировых процессов…

5 120 6 10175 22.07
Kдети, образование, путин, общество, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

Кто такие «лесные братья» И почему из-за них развязалась война на странице фейсбука МИД России…

5 317 6 27163 22.07
Новости

Россия, как заявляют в Пентагоне, обошла Китай, Иран и КНДР в рейтинге военных угроз Среди всех государств, представляющих опасность для Соединенных Штатов, наша страна имеет наибольший военный потенциал…

5 187 6 16061
Новости

Главы государств «нормандской четверки» проведут сегодня переговоры по ситуации на востоке Украины От них, как ожидается, будет зависеть перспектива встреч Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе…

5 72 6 6185
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Первоочередные требования российской оппозиции в сфере внешней политики Основополагающей ценностью цивилизованного мира, частью которого должна стать будущая свободная Россия, является верховенство права…

5 179 6 16038 20.07
Kрф, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Сергей Аксенов: Поддерживаем введение курортного сбора «Курортный сбор – это эксперимент. Мы посмотрим, как работает закон на региональном уровне, как он влияет на турпоток, обязательно учтем общественное мнение»...

5 129 6 11844 19.07
Kкрым, общество, туризм, события
Новости

В «Siemens» заявили, что прекращают поставки генераторов российским компаниям, подконтрольным государству В немецкой корпорации официально подтвердили, что все четыре турбины, предназначенные для установке в Краснодарском крае, были незаконно поставлены в Крым…

5 202 6 18565
Новости

Агеев рассказал, что вместе с ним на территории т.н. ЛНР воевали, вероятно, продолжают воевать еще 14 граждан России еев назвал фамилии военнослужащих из 4-й бригады 2-го армейского корпуса ЛНР и позывные…

5 71 6 6611
Новости

Суд приговорил Станислава Зимовца к 2,5 годам заключения за применение насилия к бойцу Росгвардии на акции 26 марта Своей вины 32-летний мужчина не признавал…

5 83 6 7770
Новости

Американский конгресс договорился, наконец, по закону о санкциях против России, Ирана и Северной Корее Новый закон не только вводит новые санкции против России, но и отменяет право Белого Дома указом президента отменить или изменить санкции…

5 57 6 5498

Популярное за неделю

Новости

На дом Юлии Латыниной совершено нападение Минувшей ночью здание было опрыскано едким газом неизвестного состава, — рассказала она «Эхо Москвы»...

5 380 6 119990
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Главный довод Стрелкова был всё время обзывать Навального Путиным. Это же очень смешно. То есть получается, что гораздо важнее дискредитировать Навального, чем восхвалить Путина…

5 252 6 151471 22.07
#слушать 49:04 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
5 58 6 18272 20.07
Блоги

+ Дебаты: Алексей Навальный vs. Игорь Гиркин (Стрелков) Дебаты: Алексей Навальный vs. Игорь Гиркин (Стрелков) И.Стрелков: Ополчение «Боинг» не сбивало за отсутствием средств, которыми оно могло сбить. Других комментариев я на этот счет давать не могу и не буду…
А.Навальный: Игорь Иванович, ну все мы понимаем, что вы знаете, но не хотите говорить…

5 1074 6 242661 20.07
8читать ;смотреть
Kполитика, видео, навальный, общество, события
Интервью Особое мнение

Евгения Альбац гость: Евгения Альбац главный редактор журнала «The New Times»

Понятно, что украли колоссально много! Но ведь помимо того, что украли — просто видно, что люди не сумели даже этим распорядиться. А если не сумели, так чего они делают-то?..

5 110 6 122456 18.07
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, власть, навальный, выборы, путин, государство, регионы, сетевизор
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6113939
Персона

Михаил Веллер Михаил Веллер писатель

6 3588203

Сегодня в эфире