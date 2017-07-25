'Вопросы к интервью
25 июля 2017
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Время выхода в эфир: 25 июля 2017, 19:07
в гостях: Кирилл Мартынов Кирилл Мартынов редактор отдела политики «Новой газеты»
Ведущий: Ольга Журавлева
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Комментарии

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i_snova_on 25 июля 2017 | 19:07

Выперли Бабченко за пределы страны и решили дальше голову не морочить - теперь за раскрытие дела уже не светит ни премий, ни звездочек. И что теперь Бабченко делать? Вернется - новое дело сошьют - ниток и статей хватит, не вернется - так о каких политических преследованиях вы говорите?
В этом и заключается лицемерие и фарисейство власти.
Опять же Агеев - на хрен никому оказался не нужен до тех пор, пока украинцы не проявили к нему человеческое участие и организовали встречу с матерью, невзирая на то, что он воевал против их страны. Ах так? Так мы теперь такой шум поднимем - почему консула не пускаете, когда консул весь стерся, обивая пороги? А что до этого он никак себя не обозначал - так не было там никакого нашего пленного.
Брехня на брехне, нелепица на нелепице - и эти идиоты считают, что таким русским миром они могут вызвать у кого-либо симпатии и сочувствие.

vezdehod 25 июля 2017 | 19:11

Компания ПЛЕШИВОГО не прекращалась с с Первого января 2000 года, с сейчас она в самом разгаре.

topotuschkin 25 июля 2017 | 19:07

Никто из постановщиков Путина не собирается убирать его руками А. Навального.
Вот постращать его активистами с оппозицией для выколачивания из него расширения финансирования внутренних органов, добавок и надбавок - это да, сколько хочешь.
Даже если кто-то из силовиков и элит и поддерживает уважаемого активиста А. Навального или просто что-то ему сливает, это ничуть не умаляет важности ведущейся им и его товарищами неравной опасной борьбы...

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