'Вопросы к интервью
24 июля 2017Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 24 июля 2017, 19:08
Ведущий: Ксения Ларина
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Дебаты: Алексей Навальный vs. Игорь Гиркин (Стрелков)
И.Стрелков: Ополчение «Боинг» не сбивало за отсутствием средств, которыми оно могло сбить. Других комментариев я на этот счет давать не могу и не буду…
А.Навальный: Игорь Иванович, ну все мы понимаем, что вы знаете, но не хотите говорить…
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