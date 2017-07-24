'Вопросы к интервью
24 июля 2017Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 24 июля 2017, 17:08
Ведущий: Ксения Ларина
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Дебаты: Алексей Навальный vs. Игорь Гиркин (Стрелков)
И.Стрелков: Ополчение «Боинг» не сбивало за отсутствием средств, которыми оно могло сбить. Других комментариев я на этот счет давать не могу и не буду…
А.Навальный: Игорь Иванович, ну все мы понимаем, что вы знаете, но не хотите говорить…
Комментарии10
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i_snova_on 24 июля 2017 | 17:08
А все твердят о неэффективной экономике! Помог солнцеликому Путе защитить диссертацию - получил миллиард зелени - что может быть эффективней?
chislitel 24 июля 2017 | 17:08
Бывший глава банка ВЕФК Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск
Его разыскивают по уголовному делу о хищении более 20 миллиардов рублей. Как сообщили в СК, Гительсон не прибыл на допрос в Петербурге в начале июля. По некоторым данным, сейчас он находится в Австрии.
Йэхо
Прочитал я эту новость и набрал в поисковике Компромата Ру "яков уринсон "
Господя , на этом вааще клейма негде ставить!
Может, это какие то национальные традиции....
Считаю кореспонденту Йэха надо ехать в Австрию. Пусть нам уважаемый Гительсон расскажет как обустроить Россию и что Путин - жулик и вор.
Выделить надобно ему свою колоночку, да бы делился мыслями как серийный убийца МБХ.
i_snova_on 24 июля 2017 | 17:16
chislitel: Типун тебе на язык, Мумель - Путин вор. Путин же русский, как же он может быть вором? Это же только евреи воруют, а русские просто брешут и все свои вины валят на кого ни попядя. Смотри, добрешешься, разжалуют тебя из говно-патриотов.
patrik27 24 июля 2017 | 17:28
Яков Уринсон - где больше каши, там и родина наша.
shplint_01 24 июля 2017 | 17:29
Вонючий выползень из 90-х. Конечно, еврей. Убеждает, что Крым не надо было присоединять. Была бы моя воля, посадил бы на кол.
vezdehod 24 июля 2017 | 17:09
Сименс сделает большую Бяку России - сама нарвалась.
i_snova_on 24 июля 2017 | 17:21
vezdehod: Подумаешь, Сименс бяку сделает! Видали мы эти бяки. Тем более, у нас есть волшебное зато. Зато теперь сами наладимся делать турбины. Вот поднакопим пальмового масла и приступим.
Как ни стараются враги со своими бяками, портянки только крепчают, да пояса затягивают - пригодится этот навык на случай войны - а она неизбежна, напросятся всякие там Сименсы, как ни миролюбивы мы, а придется.
dgurov 24 июля 2017 | 17:17
Сименс душка, какой бы не был режим в Дойчленде поза раком—установка менеджмента компании, вспомните Вторую мировую,и поразительно за все их грехи процветают и пахнут ромашками
nevermore 24 июля 2017 | 17:17
Разве может человек, работающий у Чубайса, говорить правду про Путина? И вообще говорить правду?
vezdehod 24 июля 2017 | 17:22
nevermore:
Разве может человек, работающий у Чубайса, говорить правду про Путина? И вообще говорить правду?
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Опять виноват рыжий Чубайс - Плешивый здесь совершенно не в теме и правду о нём. так никто. пока. не узнают.