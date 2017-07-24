'Вопросы к интервью
24 июля 2017
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Время выхода в эфир: 24 июля 2017, 17:08
в гостях: Яков Уринсон Яков Уринсон бывший министр экономики, советник председателя правления «Роснано»
Ведущий: Ксения Ларина
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Комментарии

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i_snova_on 24 июля 2017 | 17:08

А все твердят о неэффективной экономике! Помог солнцеликому Путе защитить диссертацию - получил миллиард зелени - что может быть эффективней?

chislitel 24 июля 2017 | 17:08


Бывший глава банка ВЕФК Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск

Его разыскивают по уголовному делу о хищении более 20 миллиардов рублей. Как сообщили в СК, Гительсон не прибыл на допрос в Петербурге в начале июля. По некоторым данным, сейчас он находится в Австрии.
Йэхо

Прочитал я эту новость и набрал в поисковике Компромата Ру "яков уринсон "
Господя , на этом вааще клейма негде ставить!
Может, это какие то национальные традиции....

Считаю кореспонденту Йэха надо ехать в Австрию. Пусть нам уважаемый Гительсон расскажет как обустроить Россию и что Путин - жулик и вор.
Выделить надобно ему свою колоночку, да бы делился мыслями как серийный убийца МБХ.

i_snova_on 24 июля 2017 | 17:16

chislitel: Типун тебе на язык, Мумель - Путин вор. Путин же русский, как же он может быть вором? Это же только евреи воруют, а русские просто брешут и все свои вины валят на кого ни попядя. Смотри, добрешешься, разжалуют тебя из говно-патриотов.

patrik27 24 июля 2017 | 17:28

Яков Уринсон - где больше каши, там и родина наша.

shplint_01 24 июля 2017 | 17:29

Вонючий выползень из 90-х. Конечно, еврей. Убеждает, что Крым не надо было присоединять. Была бы моя воля, посадил бы на кол.

vezdehod 24 июля 2017 | 17:09

Сименс сделает большую Бяку России - сама нарвалась.

i_snova_on 24 июля 2017 | 17:21

vezdehod: Подумаешь, Сименс бяку сделает! Видали мы эти бяки. Тем более, у нас есть волшебное зато. Зато теперь сами наладимся делать турбины. Вот поднакопим пальмового масла и приступим.
Как ни стараются враги со своими бяками, портянки только крепчают, да пояса затягивают - пригодится этот навык на случай войны - а она неизбежна, напросятся всякие там Сименсы, как ни миролюбивы мы, а придется.

dgurov 24 июля 2017 | 17:17

Сименс душка, какой бы не был режим в Дойчленде поза раком—установка менеджмента компании, вспомните Вторую мировую,и поразительно за все их грехи процветают и пахнут ромашками

nevermore 24 июля 2017 | 17:17

Разве может человек, работающий у Чубайса, говорить правду про Путина? И вообще говорить правду?

vezdehod 24 июля 2017 | 17:22

nevermore:
Разве может человек, работающий у Чубайса, говорить правду про Путина? И вообще говорить правду?
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Опять виноват рыжий Чубайс - Плешивый здесь совершенно не в теме и правду о нём. так никто. пока. не узнают.

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