К. Ларина― Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». В студии ведущая Ксения Ларина. И сегодня на мои и ваши вопросы отвечает политолог Алексей Малашенко. Алексей, приветствую вас, здравствуйте.

А. Малашенко― Добрый день.

К. Ларина― Начнем с международного скандала очередного. Я имею в виду турбины компании Сименс германские, которые обнаружились в Крыму. Кто кого здесь обманул?

А. Малашенко― Вы знаете, у меня особое мнение заявлено, у меня нет особого мнения, потому что мнение самое нормальное. Обманули. Другой вопрос – какая мотивировка была обмана, и знал ли Путин тогда в сентябре, что этого не произойдет. Кстати, я могу допустить, что и знал. И был уверен, ну как-нибудь, вот не будет такого шума. А теперь как бы сказать, ну сорвал человек. Как оправдываться – вот это очень сложно. Тем более что понимаете, когда речь идет о вот таких вот высказываниях, касающихся чего угодно – Крыма, Донбасса, Абхазии, все равно. Китая, это не имеет значения. Это может быть красиво подано. Но тут-то очень конечно. Четыре движка что называется, на Тамань. Было заявлено это, это обманули не президента, не какую-то страну, не мировое сообщество, а конкретную фирму. И конкретная фирма, во-первых, сама попалась и будет она выкручиваться. А она уже выкручивается. Она, между прочим, на этом теряет деньги. То есть тут ущерб взаимный. Как будет дальше. Вот эта идея, что вообще-то не Сименс сделал, а это делали мы, а Сименс две гайки закрутил. Это несерьезно выглядит. И это создает прецедент. Потому что сегодня Сименс так получилось, завтра еще с кем-то. Это задело интересы бизнеса. Причем, не только бизнесовые интересы, но и даже моральные. Как же так, мы работаем, сотрудничаем, а нас обманывают. Поэтому очень любопытно, как это все здесь будет подаваться. Потому что это не просто ля-ля-ля, тут нужно что-то очень конкретное. Так что я думаю, что кто-нибудь через какое-то время придет со своим особым более профессиональным мнением и это будет очень интересно.

К. Ларина― Ну что же, будем следить за развитием этого скандала. Безусловно, скандал. А теперь немножко о событиях внутренних жизни. Хотя мы сейчас разговариваем, а в это время президент Платов, как было заявлено, общается с детьми. На ваш взгляд это началась уже предвыборная кампания президентская у Владимира Путина.

А. Малашенко― Говорят, что нет. А потом понимаете, Ксения, это не имеет значения. Это процесс, который идет давно. Сейчас он усиливается, безусловно. Каким-то образом это связано с выборами и этого года и будущего года. Президентскими. Но понимаете, если поставить на первое место, что это из-за выборов, то это не самый лучший ход, тем более что все прекрасно понимают, что это игра. Так же как вопросы, ответы, заготовленные люди взрослые. Заготовленные дети. Заготовленное все. Поэтому ну на кого это рассчитано. Такое ощущение, что те люди, которые это устраивают и тот, кому это устраивают, он живет в каком-то отстраненном мире. Он начинает сам в это верить. Что это чего-то даст. Но мы это уже проходили. Я все-таки полагаю, что Путин не Брежнев, хотя очень модно это сейчас стало сравнивать. Но допускать такие вещи это называется подставляться. Да, это будет все очень красиво по телевизору. И мальчики, и девочки, уверяю вас. Кто-то в это поверит. Но все-таки нельзя исходить из того, что население или общество ну абсолютно ничего не понимает, закрывает глаза. Поэтому формально это конечно, будет подано как успех. Будут какие-то ходы, улыбки. Это все очень здорово делается. Тем более что у президента есть такая театральность, причем очень неплохая. Но по сути это не политическое событие. Это какая-то имитация политики как всегда.

К. Ларина― То есть из серии – полеты со стерхами.

А. Малашенко― Ну вы знаете, полеты со стерхами — в этом была какая-то экзотика. Вот такой мужик красивый, то он на «Ладе» прокатится, то со стерхами, то амфору достал. Ну это уже было выше разумного понимания. Там древние греки ему эту амфору подложили. Заведомо зная. Но, тем не менее, какое-то было веселье. А вот он такой мужик неожиданный. С детьми, это серия вопросы и ответы, все готово, все ясно, все понятно.

К. Ларина― То есть такие лубочные картинки из сери «Ленин и дети», которые нам остались в наследство.

А. Малашенко― Да. Очень хорошо, я с вами полностью согласен. Это наше советское наследие, которое в новых условиях еще раз пытаются проигрывать, но в данном случае два раза заходить в одну реку, конечно, можно, но что же, так люди хотят.

А.Малашенко: Это не политическое событие. Это какая-то имитация политики как всегда

К. Ларина― Тогда вчерашний визит президента домой к Людмиле Михайловне Алексеевой. Это как вы расцениваете? Что за сюжет.

А. Малашенко― У меня абсолютно двойственное ощущение. Если бы вы сейчас, то есть мы с вами начали бы это детально обсуждать и критиковать, мы бы наверняка раскритиковали. И за дело. Но с точки зрения не скажу обывателя, а обыкновенного гражданина, даже интересного гражданина это была блестящая постановка. Вот тут надо отдать должное советникам. И самому президенту. Его поведению, так как это все было сделано. Это было красиво, это было рассчитано и на внутреннего и на внешнего потребителя. Вот тут уж никуда не уйдешь. Если ничего не знать, если не знать про детей, про Сименс, вообще ничего не знать, вот пожалуйста, сидит Алексеева. Вот ей 90 лет. Вот к ней пришел президент, вот как он себя ведет. Вот какие диваны. Вот какие рюмки. Блестящая постановка. То есть те люди, которые это делали, но я вам так скажу, как бы точнее сказать. Это профессиональный уровень, высокий. Это как наши хакеры, которых мы не признаем. А работают лихо ребята. Так что молодцы. Это было здорово.

К. Ларина― Но подождите. А с точки зрения уже здравого смысла вы считаете, что все было продумано до мелочей. И подарок, я имею в виду гравюра с видом Евпатория. То есть Крым. И эти попытки сказать человеку, что вы великая женщина и всю жизнь занимались великим делом. И там, конечно же, ответная ее реакция, Людмила Михайловна искренняя благодарность и многие люди пытались как-то негативно, скажу я так аккуратно оценивать ее поведение. Но на самом деле она воспользовалась, как мы помним этой ситуацией для того чтобы попросить помиловать одного из тех, кто приговорен к пожизненному заключению. Это сенатор Игорь Изместьев.

А. Малашенко― Вы знаете, что, Ксения, мы с вами только что говорили о том, что нельзя дважды войти в одну реку. А Путин-то вошел. Вот сейчас. Вот то, что было это вход в ту же самую реку. Это было сделано, еще раз говорю совершенно серьезно, великолепно. Была постановка. И можно придраться, давайте придеремся. Ну масса есть, но глядел как обыватель. И я удивлялся. Ну я жил при советской власти, я помню диссидентов. И посмотрите, к кому он пришел. Кого он выбрал. Хельсинки. Он выбрал борцов против советской власти. Тут про Сталина, про Ленина. Но вот же живой Путин и с кем он разговаривает и как он разговаривает. А по поводу Евпатории, ну, как вам сказать, вышла передержка так скажем. Но все равно, она же никак не прореагировала. Так что, вот видите, как бывает. Вот тут дети, а тут такой эффектный…

К. Ларина― Он раньше ходил также, когда был жив к Солженицыну. Как к такому своему моральному авторитету главному. Как к своему учителю, гуру. По-моему, это очень цинично.

А. Малашенко― Я же не спорю.

К. Ларина― Ничего не объясняет, люди, между прочим, которые обыватели, как вы говорите, они вообще не знают, кто такая Людмила Михайловна Алексеева. И чем она занималась всю жизнь.

А. Малашенко― Люди, так или иначе, но те, которые знают, все-таки ну согласитесь, процентов 25 знает. Этого вполне достаточно. А то и больше. Люди были удивлены. Потому что это был качественный спектакль. Очень качественный.

К. Ларина― Для кого тогда?

А. Малашенко― И для тех людей, которые удивились, потому что есть не только вы, не только я, но очень много людей, которые помнят диссидентов и уважают их. Есть Запад. Потому что теперь, когда начнутся разговоры о правах человека, скажут: батюшки мои, против экстремизма мы боремся. А вот символ наших прав человека. Вот она дожила, она работает, мы ее уважаем. Ну как вам сказать, я всегда когда какие-то вещи такие непростые обсуждаю, я думаю за оппонента. Это самое интересное. Обругать проще всего. Молодец оппонент, что я могу сказать.

К. Ларина― Кстати, там дальше сюжет продвигался и за пределами дома Людмилы Михайловны. Когда Путин вышел на Арбат, и там уж было такое ликование народное.

А. Малашенко― Перебор.

К. Ларина― А нет ли у вас ощущения, что это была чистая правда. Что народ действительно продемонстрировал искреннюю любовь к своему кумиру.

А. Малашенко― Я давно живу на свете и народ в самых разных его вариантах всегда можно собрать, назначить время. И провести некую селекцию. Мы это всегда видели. Вот когда был Горбачев, между прочим, много-много критикуемый, вот эту толпу с той толпой, которая неожиданно подбегала, подскакивала к Горбачеву, это можно сравнить или нет?

К. Ларина― Я вчера подумала, что вполне сравнима. Мне кажется, что женщина, которая поцеловала Путина, была просто счастлива.

А. Малашенко― Пустили одну женщину. Нет, я не вижу в этом как вам сказать, никакой неожиданности. Да, могло быть и так. Но в любом случае это президент, это уже абсолютно чисто формально, это президент, там должна быть охрана и все прочее. И подготовка.

К. Ларина― Сегодня было последнее заседание в ГД, по сути, завершился политический сезон. Давайте попробуем подвести его итоги. Что для вас было главным в этом сезоне с точки зрения внутренней политики.

А. Малашенко― Для меня было главное то, что ничего главного не было. Если мы будем говорить о каких-то фундаментальных решениях, которые бы и переосмысливали ситуацию политическую и общественную в стране, если были бы какие-то предложения качественно иные – таких не было. И вообще в нашей стране при нашей власти политический сезон заканчивается не там, не напротив гостиницы «Москва», а в Кремле. А в Кремле он продолжается. И все мы прекрасно понимаем, что дума в ее нынешнем составе, ее по-разному называют, но это не самостоятельный орган власти. Это орган власти, который подчиняется тем решениям, тем позициям, которые мы видим в Кремле. Поэтому ну закончили они работать. Вот уверяю вас, если вдруг завтра будет принято решение во вторник выйти еще раз, они все придут. И сезон будет продолжен. Поэтому давайте так, когда мы с вами говорим слово «власть», — мы имеем в виду конкретного человека и конкретное здание. Одно. А все остальное это ну почти статисты.

А.Малашенко: Дело не в Навальном, а в феномене Навального. Действительно появился популярный человек

К. Ларина― Ну хорошо. Они статисты. А люди из других политических лагерей, которые все-таки существуют. Я имею в виду люди, которые представляют оппозиционный лагерь в российской политике. Насколько успешен на ваш взгляд был этот год в этом пространстве.

А. Малашенко― Успешность для оппозиции, для любого оппозиционного политика это его движение – во власть это громко сказано, но, во всяком случае, реальность его амбиций поучаствовать во власти или придти к власти. Тогда давайте посмотрим по фамилиям.

К. Ларина― Алексей Навальный.

А. Малашенко― Подождите. Я только-только хотел перечислить вот эту троицу, которая в думе. И потом перейти к Навальному. Ну что Навальный. То его ругают, то хвалят. Самые разные мнения. Я думаю, что дело не в Навальном, а я бы сказал в феномене Навального. Действительно появился популярный человек. Я, между прочим, лет наверное, чуть ли ни 10 назад где-то написал, что все кончится тем, что придет мужик с топором. В общем, где-то что-то это похоже.

К. Ларина― У вас такие ассоциации, да.

А. Малашенко― Это было тогда.

К. Ларина― Он такой респектабельный.

А. Малашенко― Он играет не по правилам. Это тот человек, который вышел на улицу…

К. Ларина― Пришел лесник и всех разогнал.

А. Малашенко― Пришел лесник. Который в общем, готов на все. Отчаянный парень. Там у него программы нет, того нет, сего нет, Кировлес, там массу всего можно. Но он появился действительно как оппозиционер. Его имя боятся произносить вслух. Некоторые наши политики. Не буду называть их имена. Но, тем не менее, он как оппозиция, как бы к нему ни относиться это реальность. Это раз. А два, ну простите меня, так испугаться Навального это просто непристойно, это неприлично. Я не хочу употреблять таких (неразборчиво) выражений, так скажем. Но, в общем, так и произошло.

К. Ларина― А в чем это выразилось?

А. Малашенко― Ну боятся. Они даже толком не понимают, кого они боятся. Вот условно они в нем видят действительно вот этого мужика с топором, который может сделать все что угодно. Он так себя и ведет. Что с ним делать, вот эти все разговоры, что он был создан, что это там… Может быть, господи. Я не знаю, ну может быть, он и был создан. Но даже если это так, то проект вышел из-под контроля. Предположим. А не было проекта – он сам пришел. Как говорится. И что? Ну что же это за реакция ну просто непристойная. Причем всех. С самого верха до ректоров, до главврачей. Что, дано указание бояться Навального. Ребята, вы ему делаете рекламу. Вы ему сделали потрясающую рекламу. Если вы сейчас прикроете все его штабы, вы его задавите, представьте себе выборы президентские. Вы сами понимаете, какие кандидаты. А что если эти самые навальновцы явятся на выборы, и везде будут писать: Навальный.

К. Ларина― На всех бюллетенях.

А. Малашенко― Посмотрим тогда какой будет процент и какие данные будет давать ВЦИОМ. Вот если завтра будут выборы, а Навального не будет, а кто его знает. Знаете, как мысль-то народная работает. Так что, я считаю, что реакция абсолютно неадекватная. Глупая реакция. Кстати говоря, это советская реакция. Ну как же так, а вот он такой. Даже советская реакция была какая-то более понятная. Так что это плохо. И последний момент, но тут можно гадать бесконечно, это может быть, как глупость звучит, задавили они Навального. Всё. Посадили, выслали, отняли топор. Всё. Но сам факт появления такой фигуры нестандартной создает прецедент. Будет Навальный-2. Потому что уже понятно, вокруг кого можно действовать. Причем не организовывать там какие-то кружки, а вот он, вот такой тип человека будет делать очень много. Посмотрим, что там будет. «Яблоко», еще кто-то, еще кто-то. Но вот он появился лидер. Вы его задавите, это как «Исламское государство»*, вот вы это конкретно «Исламское государство»* задавите, а завтра оно прорастет еще где-то. Вот то же самое.

К. Ларина― Здесь еще учитывая, что Навальный рифмуется с Интернетом. Вот этот страх перед неведомым, я с вами тут согласна и непредсказуемым, с тем, что не имеет границ никаких и законов, по сути, они этот страх демонстрируют. Я думаю, что этим объясняется бесконечное ужесточение законов и запретов в отношении различных сайтов, ресурсов и вообще, наверное, одна из примет этого сезона это какой-то беспрецедентный наезд, война против Интернета.

А.Малашенко: Путин не Брежнев, хотя очень модно это сейчас стало сравнивать

А. Малашенко― Опять же, Ксения, это страх. И когда тот же обыватель вдруг почувствует, а он чувствует, что власть боится. Но, во-первых, он будет думать, а кого она боится и почему. И потом он будет думать, а что это за власть. Что тогда она из себя представляет, если она простите, боится какого-то Навального. Кто это такой вообще. Какой-то парень появился непонятно, и все его боятся. Гвардия, полиция. Подставляются ребята этим своим нагнетанием страха всеобщего.

К. Ларина― Кстати, и наверняка сегодняшняя встреча президента с детьми тоже попытка играть на поле Алексея. Безусловно. Поскольку они увидели, какое количество молодежи поддерживает его, подростков, старшеклассников, студентов. Вдруг оказалось, что это все люди, которые ушли от них. Они им не принадлежат.

А. Малашенко― Ксения, эта акция это формальная отписка. Давайте проведем такое же мероприятие и покажем… А если говорить серьезно, надо как действовали в старину – работать с молодежью. Вот как работать с этой молодежью интернетовской. С теми людьми, которые выходят за того же Навального. Ну этого посадим, этого уберем. Но это же тренд. Это волна и с этой волной нужно работать. Как и кто будет это делать. Уверяю вас, что вокруг того же Путина есть немало умных людей, которые это понимают. И, наверное, даже дают какие-то советы. Но это все пока что уходит в песок.

К. Ларина― Они блогеров приглашали в Кремль.

А. Малашенко― Каких блогеров-то?

К. Ларина― Самых известных.

А. Малашенко― Это не совсем то. Тут есть элемент, не скажу подкупа. Но наведения мостов. Хорошо, ребята молодцы. Но этого мало. Я не исключаю, что в какой-то момент они действительно упустят вот ту грань, когда обратного процесса уже не начнется. Сейчас еще можно остановить. На год, на два, но что-то можно придумать. Есть же мозги. А если они прозевают. И если это действительно будет подниматься. Кто его знает, чем кончится.

К. Ларина― Но дебаты-то вы смотрели? Которые породили такое количество ожесточенных споров. Вообще ваше отношение к этому эпизоду.

А. Малашенко― Ну, тут понимаете, у Навального в данном случае было непростое положение. Его пригласили. Но Гиркин это не тот уровень. Ну кто такой Гиркин. Это повод для Навального, чтобы поговорить. Вот если бы Навальный пригласил, ну кто вам больше нравится. Ну Зюганов, ну Жириновский. И вот такие были бы дебаты.

К. Ларина― Это какие-то мертвые фигуры уже. Алексей.

А. Малашенко― Понимаете, какая вещь…

К. Ларина― И этот мертвый и те мертвые. Которых вы называете. Это все мертвецы.

А. Малашенко― Ну как бы это сказать…

К. Ларина― Я надеюсь, не оскорбляю никого.

А. Малашенко― Это игра в пинг-понг со стенкой. Вот в чем дело. И тут очень много зависит от формы, от стенки. Эта театрализованность. Потому что если это будет Жирик, Жириновский простите, это будет куда интереснее, потому что Жириновский волей-неволей будет отражать какую-то полуофициальную позицию. Но он же на это никогда не пойдет.

К. Ларина― Конечно. Он скажет, что это не мой уровень. Кто такой Навальный…

А. Малашенко― Что бы он ни сказал…

К. Ларина― Хотя Алишер Усманов, между прочим, как ни крути, а пришлось признать, что есть такой Навальный. Хоть он и сказал ему «тьфу на тебя». Но все равно.

А. Малашенко― Алишер Усманов молодец. Вы знаете, у Алишера Усманова бизнес. Если я сейчас буду его сравнивать с Трампом, вы меня убьете. Но он изначально бизнесмен. У него другая логика. Поэтому он не так, его не испугаешь. Ему есть что сказать, между прочим. Поэтому это разные фигуры. И кстати, была интрига, и оба выиграли. И Усманов, сейчас про которого все говорят, и Навальный, я бы даже так сказал. Навальный все-таки чуть-чуть проиграл. Не полностью, но он… А этот как себя хорошо позиционировал, при всем то, что мы знаем. Тоже можно много чего сказать. Но, тем не менее.

К. Ларина― Но на выборы все равно Алексея не пустят. Наверное. Как бы уже заявлено почти официально.

А. Малашенко― Ну, вы знаете, это вопрос, во-первых, не ко мне.

К. Ларина― Но по всем приметам.

А. Малашенко― Безусловно, тут нечего спорить. Но если бы власть менее боялась, была бы более рациональной и думала бы о своем собственном будущем, пустить его надо было бы. Хотя для того чтобы понять реальную обстановку в стране: кто голосует, где голосует, сколько голосует. Ну, он бы не стал президентом это понятно. Но тогда этот правящий класс хотя бы понял, с кем он имеет дело. Это очень важно. И тут не надо бояться. А поскольку они его не пустят, опять же лишний раз показывает и трусость власти и ее слабость. А надо было, это для их же пользы.

К. Ларина― Мы продолжим через несколько минут. Я напомню, что ваши вопросы также приветствуются на sms +7-985-970-45-45. И я думаю, что во второй части программы мы поговорим о международном положении.

НОВОСТИ

К. Ларина― Возвращаемся в программу «Особое мнение». Хотели поговорить по международному положению. Я такой мостик сделаю. Вы наверняка смотрели фильм Оливера Стоуна. Скажите, пожалуйста, это такого Путина видят в мире. Воспринимают на Западе. Это глаза мирового сообщества – глаза режиссера Оливера Стоуна или все-таки это его исключительно личный взгляд.

А. Малашенко― Вы знаете, Ксения, очень хороший вопрос. У меня такого законченного ответа нет. Потому что я неоднократно читал и слышал от своих коллег и в Америке и в Германии, что к Путину относятся хорошо. Путина уважают. Американцы Путина боятся. Он обаятелен для них одновременно и этот тот человек, который действительно достоин какого-то почтения. Примерно то же самое в Европе. Это один тренд. А другой тренд тоже связан с тем, что его уважают и боятся. Но однозначно с негативным знаком. А черт его знает, вот он такой и обаятельный и жуткий, но это же Россия. Это же атомное оружие. Мало ли там чего придумают. То они вместе с Китаем проводят военно-морские маневры. Мы уже про Крым, Украину, Абхазию и все прочее не говорим. И вот эта неприязнь, отталкивание, оно с моей точки зрения больше заметно в Европе, потому что это близко. Не приведи господь, сейчас чего-то начнется в Молдавии. А там может начаться, мы это прекрасно понимаем. Поэтому тот фильм, который кусочки я его глядел, я весь фильм просто невозможно, с одной стороны это оправдывает такое мнение о Путине. Привлекает ли вот этот фильм к нему как к какому-то позитивному феномену, позитивному человеку – я бы не стал. Потому что это уже зависит от каждого зрителя в отдельности, от его информированности. Думаю, что для тех же немцев ну, они к нему стали относиться с большей симпатией. Какой-то он знаете, как раньше говорили – простой и великий. Это почувствовали. Что касается американцев – недоверие остается. И они всегда помнят фон. А фон это огромная Россия, это ядерное оружие. И так далее. Вот там этот момент остался. Так что в принципе я думаю, что в принципе подчеркиваю, не изменило кардинально. Был плохой и стал хороший. Или наоборот. Нет. Но в общем фильм интересный. Надо отдать должное режиссеру, ведь он такие фильмы делал не только про Путина.

А.Малашенко: Так испугаться Навального — это просто непристойно, это неприлично

К. Ларина― Но про диктаторов в основном. С искренним совершенно восторгом.

А. Малашенко― Ну насчет восторга, это все-таки не совсем восторг.

К. Ларина― Он как бы ими любуется все равно.

А. Малашенко― Это назло всем. Вот вы их ругаете, диктаторов. А посмотрите, какие они ребята неожиданные. И, кстати говоря, если мы будем вспоминать диктаторов настоящих. Очень много самобытных личностей было. Самых неожиданных. Вообще дурак диктатором, я что-то не помню такого случая, чтобы он стал диктатором. Понимаете. Но это интересно. Это эксцентрик в любом случае. А эксцентрик та же театральность, даже цирк. Это интересно.

К. Ларина― Все очень в истории относительно. Вчера диктатор, а сегодня герой Советского Союза.

А. Малашенко― А что вы имеете в виду?

К. Ларина― Как вокруг Сталина. То он хороший, то он ужасный. То он прекрасный. Сейчас вот Иван Грозный у нас опять царь батюшка великий. И вроде бы уже с Грозным придется нам попрощаться, будет его величество Иван Васильевич.

А. Малашенко― О, вы знаете, даже не хочу повторять, мы сами себе делаем историю. А насчет Путина еще одно такое замечание. Понимаете, какая вещь, вот Ленин был политик. Он шел к власти. Сталин был тоже политик, особенно до того момента, как он всех… Кто у нас еще был политик? Никита Сергеевич Хрущев. При всех его запилах, скажем так. Горбачев был политик. А Путина делали политиком. Он не боролся за власть.

К. Ларина― Да.

А. Малашенко― И это его принципиальное отличие от всего остального. От всех остальных. Поэтому ему необходимо самоутверждение. Именно как политика, как борца. Мы же ни разу не видели, как он полемизирует с кем-то. Как он против чего-то идет. И побеждает.

К. Ларина― Ну почему, все его речи на всяких западных форумах достаточно ярки.

А. Малашенко― Существует определенный респект и определенные правила игры. А вы себе представьте реальную полемику между Путиным и каким-то кандидатом. Ну не хочу разные фамилии называть. Вот они дискутируют. Как он себя поведет. По гамбургскому счету. И ему крайне необходим действительно реальный политический имидж. И этот фильм, по-моему, работает на этот имидж. Но в принципе, если будем сравнивать, ни Ленин, ни Сталин, ни Хрущев.

К. Ларина― В этой связи у меня такой вопрос. Насколько вам кажется вообще Путин владеет ситуацией. И информацией о том, что происходит. И в стране, и за ее пределами. Что происходит в Сирии, что делают там наши войска. Есть ли реально какие-то победы. Кого они там бьют, кого обходят стороной. Кого поддерживают, кого нет. Что происходит в Украине на юго-востоке, что происходит в Крыму. Ну и так далее. Я почему вспомнила. Потому что в этом фильме был такой сюжет, который все обсуждали. Что ему подсунули фейковое видео. О том, как наши славные войска бомбят сирийских террористов.

А.Малашенко: У Навального в данном случае было непростое положение. Его пригласили. Но Гиркин — это не тот уровень

А. Малашенко― Ксения, я думаю, что когда он начинал первый его срок, во всяком случае, так мне кажется, он получал реальную информацию. С той поры как он постепенно оторвался от народа и в каком-то плане от окружающей его элиты. Не всех, там есть какие-то близкие ребята. Ему дают то, что ему нравится читать. И это опять же советский стиль, потому что мы все помним, когда давали какие-то бумажки нашему политбюро, говорили не беспокоить. Но при политбюро был товарищ Андропов Юрий Владимирович. Опять же, как бы к нему ни относиться, уж теперь мы знаем, что он получал почти всю информацию реальную. Он знал, как обстоят дела в стране. Хотел он там сажать диссидентов по психушкам, но он знал, что происходит. Знает ли Путин полностью – ну, у меня есть сомнение. Понимаете. Во-первых, при Путине нет и не может быть Андропова.

К. Ларина― Он сам себе Андропов.

А. Малашенко― Да. Нет человека или какой-то троицы, которая бы реально знала. Вот смотрите. Та же самая Сирия, эти бомбежки командных пунктов. Это мы видим по телевизору. Вы себе можете представить командный пункт «Исламского государства»*. Ну не вы, но вот мы все сидим, где-то за городом пьем водку. Командный пункт – это для нас что? Это маршал Жуков, это бревна, это танки вокруг – это командный пункт. Вот по нему летит ракета. Там 500 командных пунктов уничтожили. А что такое командный пункт в «Исламском государстве»* кто-нибудь объяснил? Кто-нибудь это видел? И если есть командный пункт, кем он командует. Может это наблюдатели, по которым пускают ракеты. Может быть еще что-то. Отчеты идут потрясающие. В это на самом верху верят? Я не знаю. Если верят, тогда извините. Реальную ситуацию знают, понимают. По поводу Донбасса хотелось бы, чтобы знали. Тут я не специалист. Но когда Захарченко говорит об этой самой Малороссии, тут уже масса была текстов, что разные башни Кремля, что Сурков расстроился. Ну, в общем, много чего было.

К. Ларина― Ваша версия. Это частная инициатива?

А. Малашенко― Вы знаете что, может быть все чуть-чуть поинтереснее. Я бы эту ситуацию и Захарченко на данный момент сравнил с Рамзаном Кадыровым. Кто такой Захарченко? Это квазироссийский политик. Но ему все можно. Так же как этому можно говорить…

К. Ларина― Но у него ничего нет у Захарченко. У этого есть извините меня целая армия.

А. Малашенко― Все правильно.

К. Ларина― Которой он хвалится постоянно.

А. Малашенко― Но появляется категория каких-то политиков или околополитиков, которые обожают Кремль, обожают Россию. И им позволено вот так играть. А вот мы запустим сейчас вот эту фигуру, ну как на нее прореагируют. А мы сейчас запустим Малороссию. Посмотрим, как на нее прореагируют. И этим людям позволено. Я даже допускаю, что это его действительно личная инициатива. Может быть, он там чего-то не понял. Но он улавливает дух. Он улавливает манеру ведения политики. Нам нужны такие эксцентрики. Мы на них осваиваем, скажем, наш дальнейший курс. Вот так. А дальше, конечно, тут одна башня, там Спасская башня, там Троицкая башня, там Никольская. Это уже вторично. Важен сам феномен появления вот такого вот, это я бы сказал Жириновский второго десятилетия 21-го века.

К. Ларина― Тогда не могу не спросить про еще одного Жириновского. Уже в мировом масштабе. Это конечно господин Трамп. И как тут выстраиваются отношения с Россией. Насколько они уже выстроены. Как вам кажется. Вот вы скривились сразу.

А. Малашенко― Нет, я задумался. Я не скривился.

К. Ларина― Когда я имя Трампа произнесла.

А. Малашенко― Нет, нет. Понимаете, ну проще сказать, что я не знаю. Путин меняться не будет. А Трамп меняться будет, мы это видим.

К. Ларина― То есть под ним горит, да?

А. Малашенко― Только что мне коллега из Америки говорил, что так горит, как никогда не горело. Но это его мнение. Мы с ним по телефону разговаривали. Я думаю, что меняться будет Трамп. Меняться будет в каком-то плане его окружение, и, исходя из того, как будет меняться Трамп, человеческий фактор крайне важен. Мы его иногда игнорируем. А это очень плохо. Мы игнорируем психологию политика, мы привыкли жить, вот есть система. Вот есть главный тренд. А кто его делает. Выспался он утром, не выспался. Поругался он с женой, не поругался.

К. Ларина― Так все случайно.

А.Малашенко: Путин меняться не будет. А Трамп меняться будет, мы это видим

А. Малашенко― Вот элемент случая он очень важен. Это не значит какие-то конспирологи чего-то. Нет. Но мы иногда это игнорируем. И в данном случае в отношении Трампа нужно глядеть за его фигурой. Как он себя ведет там, там. Я думаю, что в принципе они бы могли выстроить какие-то отношения между собой, потому что не то что взаимопонимание, они привыкнут друг к другу. Думаю, что привыкнут. Если не произойдет ничего чрезвычайного. И Трампу крайне необходим успех там внутри. Это мы думаем, что каждое утро Трамп просыпается и задает вопрос: как там в Москве. Какая там погода.

К. Ларина― Ну так этот русский след все равно к нему как шлейф, как хвост, который за ним все время ходит.

А. Малашенко― Будет этот шлейф, ну и что. Ну он будет оправдываться. Будет шутить. Ну, простите, а почему бы и нет. Мы же говорим, что наши правозащитники, либералы кормятся за счет… Ну и так далее. Это политика. Они пытаются тут что-то делать, мы пытаемся там что-то делать. Ну и что.

К. Ларина― А вместе делаем общее дело.

А. Малашенко― О, вот. Вы прямо у меня сорвали это слово. А вместе мы делаем общее дело. Поэтому я думаю, что идти по синусоиде. Но постепенно будет устаканиваться и самое последнее на этот счет – был Хрущев, был Эйзенхауэр. У них отношения были хорошие. А между государствами — плохие.

К. Ларина― На этом завершим нашу программу. Алексей Малашенко был нашим гостем. Спасибо.

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