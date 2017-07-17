О.Бычкова― Добрый вечер, добрый день, это программа «Особое мнение», у микрофона Ольга Бычкова. Политолог Сергей Марков у нас сегодня в программе «Особое мнение», но он застрял в московских обычных традиционных пробках. Мы его ждем несколько позже. А сейчас главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов напротив меня. Добрый вечер тебе.
А.Венедиктов― Добрый вечер, Оля.
О.Бычкова― Ну, вот, у меня появилась еще дополнительная возможность задать тот же самый вопрос, который я сегодня уже задавала другому гостю в программе «Особое мнение», и хочу спрашивать об этом у всех. 3 года катастрофы MH-17. Россия по-прежнему ничего не признает, от всего отказывается. Почему? Почему нельзя найти способ извинений?
А.Венедиктов― Ну, я, все-таки, хоть и не Сергей Марков, но даже и не Дмитрий Песков, и поэтому когда ты говоришь «Россия», ты имеешь в виду, наверное, руководство России?
О.Бычкова― Конечно, руководство. Ну, не нас с тобой, например, точно.
А.Венедиктов― Насколько я понимаю, руководство России совершенно не уверено в той версии, которую предложит трибуналу международная следственная группа. И руководству России, насколько я знаю, предоставлена несколько другая картина того, что произошло 3 года тому назад.
О.Бычкова― В смысле, вот, российскими разными компетентными людьми?
А.Венедиктов― Да. Например, вот, приведу пример, что стало буквально известно на днях. Значит, доказано международной следственной группой, не опровергнуто российскими службами, что в ночь на день катастрофы то есть с 16-го на 17-е июля 2014 года Российская Федерация закрыла свои полеты над Ростовской областью, начиная с нуля часов, вот на этом самом эшелоне. Чего это? Чего случилось-то?
Но даже и это можно было бы как-то понять за одним исключением. Около 150 самолетов, несмотря на запрет Российской Федерации, летели над этой территорией за время до сбития. Около 150-ти, не взирая на запрет. Международные рейсы. И не взирая на запрет, диспетчеры Ростовской области их пропускали. И, собственно, туда же летел MH-17.
Ребят, вообще это что такое? Почему это стало известно сейчас? Почему было введено ограничение? Почему, несмотря на введение ограничения, наши диспетчеры пропускали самолеты? Там закрытая зона была. Почему она была закрытая? Что случилось? Ну и так далее.
То есть мы очень многого не знаем.
А.Венедиктов: В ночь на день катастрофы, с 16 на 17 июля 2014 года, РФ закрыла свои полеты над Ростовской областью
О.Бычкова― Еще говорят, что вот это ограничение было вот на этой высоте 16 что-то тысяч, которая соответствует этим «Букам», а Украина вводила ограничение на более низкой высоте.
А.Венедиктов― Нет, то, что Украина ввела ограничение много ниже, это мы знаем. И это есть в следственном деле, это знают все. Но просто Украина не знала, что у сепаратистов есть «Буки», которые бьют на 10 тысяч метров, то есть больше, чем на 10 тысяч метров, и самолет шел на 10 тысяч метров, куда остальные противосамолетные, скажем, орудия не добивали. Поэтому она и не вводила ограничений.
О.Бычкова― Но вот эта вот история про это ограничение на 16 тысяч плюс с чем-то метров…
А.Венедиктов― В России. В Ростовской области.
О.Бычкова― В России, да, в Ростовской области, которое было введено…
А.Венедиктов― Пограничной области.
О.Бычкова― ...ровно накануне этой катастрофы, это Forbes русский опубликовал со ссылкой на нидерландский отчет.
А.Венедиктов― Ну и что? Это факт. Потому что Российская Федерация уведомила своих контрагентов. Причем тут Forbes, причем тут отчет? Это официально Российская Федерация уведомила. Вопрос: Путин про это знает? Или это он узнал сегодня? То есть, на самом деле, что там докладывали? В чем надо признаваться? И это самый главный вопрос. Поэтому твой вопрос не имеет смысла. Да?
О.Бычкова― Нет, мой вопрос имеет смысл.
А.Венедиктов― Нет, твой вопрос имеет смысл, просто он в воздух абсолютно, потому что мы не знаем, что руководство Российской Федерации, действительно, думает по этому поводу. Вот и всё.
О.Бычкова― То есть руководство Российской Федерации не в курсе тех материалов, которые уже опубликованы?
А.Венедиктов― Руководство Российской Федерации не доверяет материалам иностранцев, которые, как известно, обвинили Ивана Грозного в том, что он убил своего сына. Это просто общее недоверие российского руководства к материалам иностранного расследования. Вот и всё. Как обычно.
О.Бычкова― Хорошо. А тогда что должно произойти и какие должны быть материалы иностранного расследования, чтобы российское руководство открыло глаза, ужаснулось и побежало каяться перед международным сообществом?
А.Венедиктов― Ну, я думаю, что эти материалы должны быть а) публичны и б) убедительны. И как раз действия трибунала… Я напомню, что международный трибунал, или международный суд – это называется в нормальном языке «судебное следствие». Мы пока не видим многих материалов.
Например, известно, что американцы передали именно в суд, вернее, обещают передать в суд, а не в следственную группу материалы наблюдения за воздушным пространством в момент катастрофы. Более того, по моим сведениям частично передали уже. Да. Но российское руководство этих материалов не имеет и говорит: «А почему американцы не показывают?» Хорошо, это было в 32-х километрах от российской границы. Чего вы не видели?
О.Бычкова― А почему не показывают?
А.Венедиктов― Нет. Не показывают, а «Чего вы не видели?»
О.Бычкова― А. То есть «Чего вы не знаете о своей собственной практически территории?»
А.Венедиктов― Да. Не «вы», а «мы», Российская Федерация.
О.Бычкова― Ну, мы в смысле да.
А.Венедиктов― Российская Федерация, чего вы не знаете, что в 32-х километрах от вашей территории случилось?
О.Бычкова― Что у вас под носом происходит.
А.Венедиктов: Полной картины у следственной группы нет: следственные действия не смогли пройти в полном объеме
А.Венедиктов― ...случилось и пошла какая-то ракета. Уже понятно, что это была ракета. Уже понятно (и мы уже признали), что это была ракета земля-воздух. Да? И уже понятно, что это была ракета «Бука» какого-то себе. Ну, вот, границы. Вы чего, хотите сказать, что наши не видят за 30 километров, именно там, где шла война? А там шла война.
Поэтому важно, чтобы всё было публично. На мой взгляд, очень важно, чтобы всё было открыто и публично.
О.Бычкова― То есть когда в конце этого года или в следующем году, как обещают эти нидерландские расследователи, все-таки, будет составлена полная картина и обнародована так или иначе, все-таки, есть шанс, что президент Путин выйдет и скажет: «Да, вот теперь вот понимаем, что это наша вина. Да, мы допустили, чтобы, предположим…» Или я не знаю, что он там скажет. «...Чтобы это оружие попало в негодные руки, которые это сделали».
А.Венедиктов― Я не думаю, что это произойдет, потому что очевидно, что полной картины у следственной группы нет и не может быть, ибо следственные действия в полном объеме не смогли пройти на той территории, которая находится под контролем сепаратистов. Они просто не смогли там работать так, как они должны были работать.
О.Бычкова― Ну, спутники. Ну, картинки.
А.Венедиктов― Это ничего. Нарисовали. Нам показывали спутники. Нам показывали спутники, как летит ракета, огибая какие-то… Слушай, нам показывали российские спутники. Если мы можем фальсифицировать спутники (фото я имею в виду) и делать Фотошоп, так, значит, они тоже могут делать Фотошоп. Не убедительно, Ольга Евгеньевна. Не убедительно, — скажу я от имени Владимира Владимировича. Подделали.
О.Бычкова― То есть получается, Владимир Владимирович, что вы просто ищете любые поводы для того, чтобы не признаваться в очередном…
А.Венедиктов― Нет, я ищу правду. Но правда должна быть убедительной.
О.Бычкова― Не, вы делаете только вид, что вы ищете правду.
А.Венедиктов― Это, может быть, ваша точка зрения, но она ошибочная.
О.Бычкова― Ага.
А.Венедиктов― Угу.
О.Бычкова― Ну, хорошо. А, кстати, что это такое было с Иваном Грозным? Не могу я у тебя…
А.Венедиктов― Еще одна точка зрения. (все смеются) Что было с Иваном Грозным? Есть же общий…
О.Бычкова― Это какой-то стеб?
А.Венедиктов― Нет, нет, это не стеб. Это не стеб и не троллинг, потому что, на самом деле, знаменитая история про возможное (подчеркну, возможное) убийство Иваном Грозным сына своего Ивана, она имеет косвенные источники. Там нет прямых источников. Никто не лайкал, никто не снимал в прямом эфире, не вел трансляции в YouTube и на RTVi. И история заключается в том, что а) существует несколько разных источников и несколько последствий этой истории, которые позволяют сделать вывод, что, скорее всего, произошла семейная драма: он его избил, и тот вследствие этого через несколько дней умер. Это говорят не только иностранные источники – это говорят и церковные источники, это говорит и поведение царя Ивана, и то, как он ненавидел и преследовал жен своего… Это ж была третья уже жена молодого Ивана, которому к тому времени было не так много лет, да?
То есть, на самом деле, по совокупности, скорее всего. Но есть, действительно, люди-конспирологи, которые считают, что оболгали Ивана Грозного, что вообще душка-душка русский царь, ходит и вещает. Есть и такие люди.
А.Венедиктов: Эти материалы должны быть а) публичны и б) убедительны
Есть такие историки, которые считают, что всё есть заговор. Есть историки, как ты знаешь, которые считают, что Карл Великий – он же Фараон Эхнатон.
О.Бычкова― Да.
А.Венедиктов― Ну, вот, есть такая точка зрения, и они очень красивые всегда, и, конечно, всегда хочется опровергнуть и сделать открытие, быть первооткрывателем. Нормальному человеку хочется что-нибудь открыть. Вот, Владимир Владимирович открыл для российского народа, который про это вообще не думал, как ты понимаешь… Все знают: «Репин. О!» И даже никто не знал, что картина не называется «Иван Грозный убивает своего сына», а называется «Иван Грозный и сын его Иван», да? И то, что это художественное произведение (картина, я имею в виду), и то, что Иван несколько дней тяжело болел после этого, после встречи с папой и скончался, и папа рыдал… Но мы знаем, что папа всегда рыдал. Когда казнили каких-то бояр, он потом шел и каялся. Это тоже было в его характере.
О.Бычкова― Одно другому не мешало абсолютно.
А.Венедиктов― Одно другому не мешает. Поэтому мы присутствуем при научном открытии, которое объяснил какой-нибудь наш дорогой Владимир Ростиславович Мединский или кто-нибудь еще…
О.Бычкова― Которым тут же захотелось поделиться.
А.Венедиктов― Да. С Владимиром Владимировичем. Но Владимир Владимирович сделает так, что мы увидим, что скоро подпись под картиной Репина будет «Фейк Ньюс. Иван Грозный и его сын Иван».
О.Бычкова― «Иван Грозный не убивает своего сына».
А.Венедиктов― Да. И картина будет не убивает, а спасает, пытается спасти.
О.Бычкова― Оказывает первую помощь.
А.Венедиктов― Оказывает первую помощь, совершенно верно.
О.Бычкова― Да. И вообще и не рассматривайте это как сцены домашнего насилия абсолютно.
А.Венедиктов― Да, абсолютно. То есть, на самом деле, вот это – оно и было, на самом деле, таким образом.
О.Бычкова― Так еще из учебников страницы будут опять выдирать и закрашивать черной краской.
А.Венедиктов― Ну, я думаю, что сейчас переписывают.
О.Бычкова― Без проблем, да?
А.Венедиктов― Без проблем. Абсолютно.
О.Бычкова― Ну, время интернета, всё такое.
А.Венедиктов― Абсолютно, абсолютно.
О.Бычкова― Спасибо тебе большое. Это главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Мы обрели уже, наконец, политолога Сергея Маркова, поэтому сейчас продолжим программу «Особое мнение».
Комментарии53
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vlavek 17 июля 2017 | 20:05
Сколько бы голодных могла бы накормить эта Судья...
chislitel 17 июля 2017 | 20:08
А где восторженное стадо? Цуцик распугало?
artist77 17 июля 2017 | 20:29
Где допрос украинского диспетчера? Куда он или она делась? Где снимки американских спутников? Кто ответит?????
gs1112 17 июля 2017 | 20:46
Марков играет на публику. Поиск нужной записи происходит по словам "маркерам, например "самолет", "птичка" "упала" и т.д. занимает это минуты.
Манера спора типичная - каждый раз откапывается новый псевдо-аргумент (девчонка - диспетчер). А факты говорят о том, что следствие потому так долго продолжается, чтобы проверить и опровергнуть или подтвердить всю имеющуюся информацию, а решение суда будет обязательным для исполнения всеми мировыми державами. Путин попал в яму которую копал Украине, и лучше было-бы просто его в этой яме его прикопать.
froeken_bock 18 июля 2017 | 07:34
gs1112:
" Владимир Владимирович сделает так, что мы увидим, что скоро подпись под картиной Репина будет «Фейк Ньюс. Иван Грозный и его сын Иван»... " (с) Венедиктов
Владимир Владимирович, довольный всей своей деятельностью, уже добился картины под названием "Фейк-прюзидентЪ РФ"
zor 18 июля 2017 | 08:14
froeken_bock: Иван Грозный таки убивал своего сына,но тот выжил!
Сын Ивана Грозного скрывался.Женился на простой девушке.У них были дети.
Последние иследования историка Мединского и Белгородского университета(флагмана российской исторической науки)убедительно докозывают,что
портретное сходство В.Путина с сыном И.Грозного, изображенного на известной картине Репина ,не случайно.
В.Путин и есть потомок сына Ивана Грозного!
В жилах российского президента течет царская кровь!
ego5877 17 июля 2017 | 23:35
vbgolub: там и на противоположной стороне их не провели в полной мере
serge3leo 18 июля 2017 | 02:26
blin4: хм, высота поражения всех буков 22 км и выше. Им это ограничение по барабану.
А вот ЗРК Оса, который стоял и стоит на вооружении ПВО ДНР/ЛНР при использовании ракет киевского КБ «Луч» имеет ограничение 10 км. Поэтому, если ВСУ и/или ЛНР/ДНР имело в регионе "Осы", такое ограничение логично.
ehoved 18 июля 2017 | 11:24
blin4: С какого бодуна и по чьему приказу Украина в ночь на 17 июля 2014 года направила злополучный Боинг в зону боевых действий , а авиадиспетчер сразу же после трагедии сгинул и больше на рабочем месте не появлялся. То что все штатовские спутники-шпионы разом "глаза" свои прикрыли на время пролета Боинга над украми, так это конечно случайность, первый раз такое с ними случилось. То что украинские вояки в точно назначенное и оговоренное с "пропавшим авиадиспетчером" свой Бук из своих закромов на прогулку выводили, а затем опять в бункер загнали, так это стечение обстоятельств.
Это был "бодун" украинский "ждуна" украинского!!!
govnash 18 июля 2017 | 07:51
coba1879_:Ему катсан надо вовремя менять,так что мордой надо хозяина в говно совать
varlam59 17 июля 2017 | 22:56
artist77: А зачем им допрашивать украинского диспетчера, если они виновных назначили заранее? Диспетчера никто даже не искал. Он им, так называемым следователям, не интересен. В том числе и венедиктовским журналистам. Не хотят они знать правду. Виновата Россия и точка. Эхо, но не Москвы...
mjau 18 июля 2017 | 06:16
artist77: Вам же по русски сказано, снимки будут на суде.
coba1879_ 18 июля 2017 | 07:46
artist77:
Дело даже не в том "где допрос украинского диспетчера?"
Вопрос более конкретный: - А где вообще украинский диспетчер, может быть и в асфальт уже закатали?
apels 18 июля 2017 | 09:45
artist77: Украинские диспетчера не ограничивали пролет через территорию. Было ограничение только по высоте. Американские снимки показанны следственной группе из нидерландов.
bl0hodav 17 июля 2017 | 22:27
chislitel: где восторженное стадо? Цуцик распугало?//// Восторженное путлеровское стадо, открыв пасти и пуская слюнк , будет восторженно внимать конченному идиоту маркову....
martinn 18 июля 2017 | 00:16
ФОРБС ВРЕТ, А ВЕНЕДИКТОВ КОММЕНТИРУЕТ ФЕЙК.
Сначала посмотрим наглое вранье, которое любой человек может проверять в поисковике - Максимальная высота поражения ЗРК БУК М1 по Форбсу около 18 км. , на самом деле 25 км.
/иЕсли вы откроете 180-ю страницу итогового отчета DSB, то обнаружите, что Россия вдруг, в ночь на 17 июля 2014 года, закрыла ввела ограничения выпуском документа NOTAM UUUUV6158/14 для полетов гражданской авиации свое сопредельное с Украиной российское воздушное пространство в зоне ответственности Ростовского зонального центра единой системы организации воздушного движения вплоть до высоты более 16 километров (до эшелона FL530), что сопоставимо с максимальной высотой поражения зенитного ракетного комплекса «Бук» (около 18 километров)./ форбс
14 июля 2014 года Украина ограничивает минимальную высоту полета транзитных гражданских судов над зоной АТО эшелоном FL320 (9754 метра; кстати, в итоговом отчете голландцев на стр. 209 по поводу превентивного введения этого ограничения сказано «Причина этого изменения остается неясной»). / Форбс
Т.е. голландцам неясна причина изменения границы. Почему Венедиктов не спрашивает у Украины почему они накануне катастрофы ограничивали минимальную высоту полета ? Россия повторила то что делала Украина.
.
martinn 18 июля 2017 | 01:31
/ Руководство Российской Федерации не доверяет материалам иностранцев, /
Руководство Российской Федерации не доверяет Венедиктову, потому что берет любой фейк ньюс для обсуждения , если она направлена против Путина или России.
/ Но российское руководство этих материалов не имеет и говорит: «А почему американцы не показывают?» Хорошо, это было в 32-х километрах от российской границы. Чего вы не видели?/
У нас нет спутников все видеть. У американцев есть. Керри сказал, что он видел запуск полета, траекторию и.т.д. Почему не показывают эти снимки родственникам погибших ? Вопросы задают родственники погибших. Поэтому ответ Венедиктова, не для родственников, а для хомячков.
martinn 18 июля 2017 | 01:57
/ О.Бычкова
― То есть когда в конце этого года или в следующем году, как обещают эти нидерландские расследователи, все-таки, будет составлена полная картина и обнародована так или иначе, все-таки, есть шанс, что президент Путин выйдет и скажет: «Да, вот теперь вот понимаем, что это наша вина. Да, мы допустили, чтобы, предположим…» Или я не знаю, что он там скажет. «...Чтобы это оружие попало в негодные руки, которые это сделали». /
Типичная Эхомосковская журналистика. для дебилов.
martinn 18 июля 2017 | 07:04
ПЕРЕДАЛИ , БУДУТ ПЕРЕДАВАТЬ БЕЗ КОНЦА ВРУТ
/ Например, известно, что американцы передали именно в суд, вернее, обещают передать в суд, а не в следственную группу материалы наблюдения за воздушным пространством в момент катастрофы. Более того, по моим сведениям частично передали уже /
17 декабря 2014 года в то время помощник госсекретаря США Виктория Нуланд (Victoria Nuland) в ходе своего выступления в консервативном Американском предпринимательском институте (American Enterprise Institute for Public Policy Research, AEI) в Вашингтоне, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, сказала (52.40), что США передали голландским следователям и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) свои данные по инциденту с малайзийским Boeing на Украине, включая и «секретные материалы».
Т.Е. ПЕРЕДАЛИ СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Но уже 19 декабря 2014 года руководитель Объединённой команды следователей (JIT) — главный прокурор Национального управления государственной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке (Fred Westerbeke) заявил нидерландскому изданию NRC, что в этих материалах нет спутниковых фотографий, показывающих поражение Boeing MH17 и добавил: «Там нет никаких убедительных доказательств от разведки с ответом на все вопросы».
Т.Е. ГОЛЛАНДЦЫ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛИ
Поэтому, несмотря на постоянные разговоры о наличии неких «совершенно точных спутниковых фотографий США», в окончательном отчёте DSB от 13 октября 2015 года значится территория, с которой мог быть сделан пуск ракеты ЗРК «Бук», в 320 кв. километров, а в предварительном отчёте JIT от 28 сентября 2016 года конкретное место пуска ракеты ЗРК «Бук» определяется не по американским «точным» спутниковым фотографиям, а по любительским снимкам якобы следа от пуска ракеты ЗРК «Бук».
martinn 18 июля 2017 | 07:12
продолжение
Окончательно Вестербеке прояснил ситуацию с переданными материалами США в интервью после презентации предварительного отчёта JIT 28 сентября 2016 года, сначала путано отвечая на вопрос о наличии американских спутниковых снимков (57.40): «Мы заявили, что американцы раскрыли нам все имеющиеся у них материалы. Значительная часть этой информации секретна,/
Нулланд сказала что передали все материалы в.т.ч секретные. Оказывается, что ничего не передавали.
продолжение /с ней ознакомилась военная разведка и специальный прокурор Нидерландов. США поделились с нами выводами на основе этих материалов, мы можем использовать их отчёт в суде. /
т.е. получили отчет, а не первичные
/документыПрокурор, ознакомленный с секретными материалами, может дать показания, однако они останутся засекреченными. При этом, разумеется, мы можем их использовать»./
А затем, отвечая на вопрос о том, сможет ли суд и защита подозреваемых в поражении Boeing МН17 ознакомиться с имеющимися в деле секретными материалами (1.09.40): «Что же до секретной информации, попробую ответить с юридической точки зрения. Ситуация сложная. Эти доказательства могут по текущей договорённости использоваться опосредованно в форме показаний в суде прокурора по борьбе с терроризмом, однако это не означает, что материалы будут разглашены суду или адвокатам подозреваемых».
martinn 18 июля 2017 | 07:17
продолжение
То есть, по мнению главного прокурора Национального управления государственной прокуратуры Нидерландов, суд «с юридической точки зрения» должен будет принимать решение в отношении «подозреваемых» на основании доказательств, с которыми не дадут ознакомиться даже суду?! Кроме того, слова Вестербеке полностью опровергают заявление Нуланд о передаче американских данных, включая и «секретные материалы», в ИКАО (ICAO). После серии таких красноречивых заявлений о реальном содержании или, точнее, бессодержательности переданных Нидерландам американских «точных доказательств», вопрос с ними можно закрывать вследствие их фактического отсутствия у JIT, точно так же, как и ранее у DSB. Но это ещё не означает, что у США они действительно отсутствуют.
martinn 18 июля 2017 | 19:43
kreamsdyck: / а чё ты нам доказываешь? Будет суд - иди в суд и доказывай./
Я вам ( мн.ч. ) даю материалы. Если есть мозги подумать о "расследовании".
Эти факты говорят о том что будет "Басманный" суд. В этом беда. Вердикт уже готов - Путин нажал на кнопку.
Вот сегодня еще какой-то голландский трибунал принял "басманное" решение. Россия должна им заплатить несколько мил. долл. .
martinn 18 июля 2017 | 21:02
kreamsdyck: / Суд будет признанный международным сообществом, профессиональный и уважаемый, с русскими петрушками, которые за два миллиона баксов устраивают свадьбы, не путай. /
Вот вам примеры "басманного" судопроизводства против России этими уважаемыми и.т.д.
19 июня 2015 PRESS TV
Россия пригрозила арестовать имущество Бельгии в ответ на действия ЕС
Короткая ссылка
1
МИД РФ предупредил, что рассмотрит вопрос об аресте бельгийского имущества в России, если Брюссель не разморозит российские счета. Press TV отмечает, что активы российских дипмиссий и некоторых других организаций были заморожены в Бельгии и Франции в ответ на решение суда по делу ЮКОСа
Оригинал новости ИноТВ:
Бельгийский суд нарушал Венскую конвенцию, чтобы принять решение против России.
/ Счета дипломатических представительств России в Бельгии в банке ING, на которые ранее был наложен арест по иску бывших акционеров ЮКОСа, разморожены, сообщил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс в своем «твиттере» в субботу, 20 июня./
Спустя 5 дней без суда арест снимает министр иностранных дел в твиттере.
1. ДЕЛО ЮКОСА, 20 АПР, 2016 10:35 166 521
Гаагский суд отменил решение о выплате $50 млрд акционерам ЮКОСа
Окружной суд Гааги отменил решение о выплате $50 млрд акционерам ЮКОСа, говорится на сайте суда. Он установил, что в компетенцию арбитража не входило рассмотрение исков подобного рода
Подробнее на РБК:
/20/04/2016/
martinn 18 июля 2017 | 21:05
продолжение
Т.е. этот уважаемый , международно признанный суд даже не имел права рассмотреть иск. Но рассмотрел и потребовал платить ЮКОСу 50 млрд. долл.
2. Суд Большой инстанции города Эври во Франции вынес вердикт в пользу российской госкорпорации в рамках дела об аресте платежей компании Arianspace в адрес «Роскосмоса». Арест был наложен по иску офшорной компании Veteran Petroleum, являющейся одной из акционеров ЮКОСа, как обеспечительная мера вследствие того, что в 2014 г. арбитраж в Гааге присудил бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд, рассмотрев их иск к России.
9 июня 2017 Ведомости
3. /Суд Брюсселя снял все аресты с имущества российских компаний в Бельгии в рамках иска экс-акционеров ЮКОСа./ МК
kondrakr 19 июля 2017 | 02:22
kreamsdyck: Он же не для голландцев это несёт. Его задача - русским мозги пудрить. И с этой задачей он справляется хорошо. Тем более, что и аудитории процедура всё ещё нравится.
coba1879_ 18 июля 2017 | 07:58
martinn:
"...Максимальная высота поражения ЗРК БУК М1 по Форбсу около 18 км. , на самом деле 25 км..."
=======================================================
Это ваше утверждение Венедиктову вообще по барабану: в детстве у него был рогатка, так он до сих пор думает, что спутники запускают с помощью очень большой рогатки...
Это дремуче необразованный человек! Он с лёту хавает любой фейк, лишь бы что-нибудь пожевать.
dmitry17_1717 19 июля 2017 | 00:46
martinn: Эк тебя поносит не по теме.
exo_exo2 18 июля 2017 | 18:41
С маркова хорошо блюётся.
serge3leo 18 июля 2017 | 02:29
gs1112: хм, а они не прохлопали. Бои там шли.
rips 18 июля 2017 | 05:23
gs1112: а может быть ты бывал в тех краях в 2014? И почему интересует расстояние именно в 50, а не 150 км? Или тебе хохлы рассказали сказочку про то что их ближе 50 км не было к месту падения?)) А ОБСЕ и танк стоящий в 20 метрах от их джипа не замечает, если танк каклячий...
coba1879_ 18 июля 2017 | 08:16
rips:
Вообще пора прекратить идиотский спор, по отводу сил из зоны соприкосновения.
Я вообще не понимаю, почему наши дипломаты не видят того, что лежит на поверхности.
Отвод войск должна осуществлять только Украина, в одностороннем порядке! Не Донбасс напал на Украину, Украина напала на Донбасс!
Донбассу некуда отводить свои формирования, разве только в окружённые ВСУ города. И с какой стати это нужно делать.
Продвижение вооружённых формирований Донецка и Луганска с целью расширения подконтрольных территорий, после установления перемирия не отмечено!
А вот ВСУ всё время делают попытки захвата территорий и оттеснения повстанцев, нащупывают слабые места в обороне, обстреливают гражданскую инфраструктуру.
Плохо работает МИД России, неужели в Кремле нет ни одной нормальной головы, чтобы увидеть очевидное
rips 18 июля 2017 | 16:54
coba1879_: в кремле сплошь барыжная либерастня, которую если что то и интересует, то только свои собственные жопки что бы в тепле и уюте были.
И да, украина обязана отвести войска на 30 км, от административных границ бывших донецкой и луганской областей! И мир наступит мгновенно.
sib_ru 17 июля 2017 | 21:18
Покойный упырь Каддафи был смелее нашего "цуцика"... Он то признал свою вину в сбитом самолёте... А наш, будет до самой своей смерти лгать и отрицать...
kondrakr 19 июля 2017 | 02:26
sib_ru: Он признал только потому, что у него была возможность лично от всего "отмазаться". А у Путина та проблема, что самолет сбили российские кадровые военные из штатной техники, находясь там, где их не должно было быть. Если бы Боинг в Локерби сбили ливийские войска, Каддафи было бы тоже тяжело.
karunakar 17 июля 2017 | 21:27
И эти люди еще что-то там пишут про "журналистику", проверку источников. И при этом, даже не проверив NOTAM, который есть в открытом доступе, ретранслируют ЧУШЬ про закрытие коридоров до 16.5 км.
Хотя достаточно просмотреть запись с флайрадара, чтобы убедиться, что все лайнеры прекрасно летали в зоне ответственности Ростовского зонального центра на эшелонах FL330-FL350.
А NOTAM с запозданием просто дублировал аналогичный украинский.
blin4 17 июля 2017 | 21:34
Каддафи окончил военный колледж и начал службу в войсках связи, а "цуцик" начал с работы в следственном отделе Ленинградского управления КГБ.
whotor1 17 июля 2017 | 21:59
прям всё сходится... у меня стрим через полчаса - "про манифест к русскому народу" :) #whotor
dims12 17 июля 2017 | 22:09
ИМХО, лажа. Если небо было закрыто, то самолёты не летали бы. А если они летали, то небо закрыто не было. Так что это испорченный телефон.
udjin_timyjin 17 июля 2017 | 22:19
В качестве свидетелей в суд согласны поехать все жители окрестностей катастрофы. Божиться будут на иконах.
dymon1966 17 июля 2017 | 23:11
Эшелон 16 000 доставил...
aleks_72 17 июля 2017 | 23:30
Как всегда, большая "простыня" болтовни. И это при том, что все и всё уже давно понимают. Война в Донбассе НЕ могла случиться без Путина. И война в Донбассе существует - только благодаря Путину. А дальше, еще проще: Если бы не Путин со своей бредятиной с "Новороссией" и "Русским миром" - никакой катастрофы с МН-17 не случилось.
martinn 18 июля 2017 | 06:24
aleks_72: / Война в Донбассе НЕ могла случиться без Путина. И война в Донбассе существует - только благодаря Путину. А дальше, еще проще: Если бы не Путин со своей бредятиной с "Новороссией" и "Русским миром" - никакой катастрофы с МН-17 не случилось./
Все началось с государственного переворота. До этого люди в Донбассе жили мирно, на улице никакого не было. Начали снести памятники Ленину. Противники переворота дежурили у памятников до утра. Потом столкновение между митингующими и.т.д. Вместо мирного решения проблемы, вместо того что разговаривать с ними, хунта решила танки отправить в Донбасс.
/ Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек считает объявление антитеррористической операции в Киеве фактическим введением чрезвычайного положения.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Чехии в Украине.
Так, Заоралек вызвал посла Украины, чтобы указать ему, что методы, используемые против демонстрантов в Киеве и других городах, совершенно неприемлемы, и при каких обстоятельствах так нельзя действовать ради решения внутриполитических проблем страны.
По словам министра, всех демонстрантов в коем случае нельзя называть радикалами, а объявление "антитеррористической" операции, что на самом деле является введением чрезвычайного положения - это шаг на пути к дальнейшей эскалации напряженности.
Заоралек отметил, что попытка применения армии является попыткой поставить ее против украинского населения, за что Президент Украины понесет ответственность./ timeua.com
zemljanka 17 июля 2017 | 23:38
Петляють.
Ловко. Так им кажется...
chernyij 18 июля 2017 | 00:00
Путен ничего не знал, его обманули, заговор, царь то хороший.
kondrakr 18 июля 2017 | 01:15
Вот и у Иосифа Виссарионовича та же беда была - верил только Ягоде. Потом - только Ежову. Потом - исключительно Берии. В промежутке ещё Гитлеру, правда, верил. А они его все всегда обманывали. И он НИЧЕГО не знал.
eyjafjallajoekull 18 июля 2017 | 05:43
Я так понимаю-обсуждение, кто виноват будет идти до бесконечности, чтобы "замылить" тему, а потом вообще забыть, как и не бывало. Вообще, смотреть на Россию со стороны довольно интересно: обычные физические понятия и законы, известные со школы, такие как масло-масляное, вода-мокрая, огонь-горячий, там не работают. А людей, детей, погибших в самолёте не жалко? Не жалко. Ну и ладно. Проехали.
kondrakr 18 июля 2017 | 06:08
eyjafjallajoekull: Просто не понимаете логику шпаны. Что значит "огонь горячий", гражданин начальник? Вам, может, горячий. А я это назову "холодный". И не надо в меня зажигалкой тыкать! То, что сегодняшний огонь горячий, не доказывает, что тот огонь, который я развёл под терпилой, как он утверждает, тоже был горячим. Вы мне докажите, что огонь всегда одной температуры. Нет у вас приемов против Кости Сапрыкина!!!
paracetomol 18 июля 2017 | 06:17
помнится ссср корейский боинг сбил , а потом ссср не стало , как там ? история развивается по спирали
mjau 18 июля 2017 | 06:23
Может хватит уже придуряться, настаивать, что "настамнет". Весь мир прекрасно знает мы что "мытаместь". Так сделайте же первый шаг, признайтесь и выплатите компенсации.
komar 18 июля 2017 | 06:31
Интересно, какая связь между сбитым самолетом и закрытием воздушного пространства над Ростовской областью?
Есть только версия и сомнения господина Венедиктова, а есть версия в отсутствии какой-либо связи между этими событиями и сомнения в наличии такой связи.
Интересно, почему для либерастов версия Венедиктова единственно правильная?
fesss 18 июля 2017 | 06:43
извиниться нужно было сразу. даже оговориться, что Россия косвенно виновата и уже было бы к нам иное отношение. А потом провести расследование, не блокировать его на уровне ООН. НО наша страна живет по понятиям и, насколько я знаю, извиниться по понятиям нельзя ... тут же предъявят и будешь должен всю жизнь. Не знаю точно, поправьте, но вот извиняться по понятиям нельзя ... опять же смотря перед кем ... перед авторитетом, наверное, нужно даже.
gekorn 18 июля 2017 | 12:07
Вопрос вам, редакторы и ведущие. Зачем вы издеваетесь над больным человеком да ещё и на всю страну это транслируете? Имею в виду С.Маркова.
amv_eho 18 июля 2017 | 21:34
это уже семейное (Эхо). историк который постоянно переписывает и дополняет без знаний самих историй. радует одно - что ушел в собственники.