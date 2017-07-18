О.Журавлёва― Добрый вечер, это программа «Особое мнение», меня зовут Ольга Журавлёва, у нас в гостях Евгения Альбац, главный редактор журнала «The New Times». Здравствуйте, Евгения Марковна.

Е.Альбац― Здравствуйте, Ольга.

О.Журавлёва― Хотела для начала вас спросить о вот этих вот дебатах Алексея Навального со Стрелковым, которые всё приближаются и приближаются. И Алексей Навальный даже сформулировал 3 вопроса, которые он хочет непременно задать Игорю Ивановичу, как он пишет в своем блоге. Скажите, пожалуйста, для начала, вам вообще эти дебаты кажутся осмысленными? Какой политический смысл в этом есть?

Е.Альбац― Мне кажется, что это очень интересно. Я сама хотела взять у Стрелкова интервью. И у нас ничего не получилось, потому что сначала он затребовал письменные вопросы с правом, значит, всё зарезать. Ну, он примерно это и сделал. Он человек вообще довольно трусливый, судя по всему. Но мне очень любопытно, что он будет отвечать. Конечно, мне кажется, что первый вопрос должен быть «Кто вы, все-таки? В каком департаменте ФСБ вы работаете? Вы в ФСБ или в ГРУ? Кто вы такой, да?» Второй вопрос, конечно же, по поводу MH17, сбитого «Боинга».

О.Журавлёва― Ну, этот вопрос Навальный как раз представил, сказал, что он хочет задать этот вопрос.

Е.Альбац― Третий – что случилось в Славянске? Почему вы бросили своих ополченцев в Славянске? Что там вообще произошло?

О.Журавлёва― Ну, тогда получается, что вы видите в этих дебатах просто возможность журналистского интервью.

Е.Альбац― Ну, мне очень… Ну, конечно, мне интересно услышать, что Стрелков будет говорить. Мне, конечно, интересно услышать, какие вопросы он будет Навальному задавать? Чего вдруг? Ведь, это же предложение Стрелкова было. Что вдруг он решил?..

То есть я понимаю, он хочет попиариться тут. Собственно, все Стрелкова забыли благополучно уже, да? Тем более, сейчас Роскомнадзор закрыл «Спутник и погром», то есть Стрелков вообще как-то совершенно вышел из медийного пространства. И он хочет, конечно, попиариться на известности Навального.

Но мне, конечно, любопытно, какие вопросы он будет Навальному задавать? Просто понять, он о чем? Он вообще чего хочет-то?

О.Журавлёва― Хорошо, а для Навального эти дебаты чем, ну не знаю, хороши или плохи? Потому что кое-кто говорил, что это вообще нельзя в одном поле садиться с этим человеком, нельзя с ним разговаривать, и после этого Навальный для них не существует.

Е.Альбац― Это я всё не понимаю. Мне кажется, что когда дело касается… Ну, мы, журналисты, берем интервью у людей, которые нам крайне отвратительны. Стрелков точно не мужик моего романа. Так что… Ну, это вообще смешной разговор, по-моему.

О.Журавлёва― Ну, ведь, Навальный не журналист. Все-таки, в первую очередь политик.

Е.Альбац― Ну как? Он об этом (Навальный) говорил здесь, в студии «Эха Москвы». Стрелков представляет какую-то группу людей, граждан Российской Федерации, которые полагают, что можно войти на Украину и, значит, занять территорию суверенного государства. Это очень интересно, что же в голове там? Чего там напахано-то в этой головушке? Безумно интересно.

О.Журавлёва― Как вы думаете, это общение для кого больший результат может принести?

Е.Альбац― Стрелкову.

О.Журавлёва― Все-таки, это его пиар, который ему нужен в первую очередь?

Е.Альбац― Да. Ну, конечно, так. Потому что, конечно, Навальный – значительно более популярный человек. Окружение Стрелкова – это там люди… Помните, как эти?.. Военные в отставке воевали у нас на Донбассе, да? И в отпусках. Вот это его, как бы, так сказать, группа поддержки. У Навального она значительно шире, конечно.

Ну, я думаю, что это, в принципе, хорошо, потому что, во-первых, Алексею полезно тренироваться и вести дебаты. Вы, наверное вот, не помните, Оль, а в середине 2000-х Алёша в Билингва вел вместе с Машей Гайдар дебаты. Было безумно интересно. В какой-то момент Алексея даже пригласили на ТВЦ вести программу, но тогда Владислав Юрьевич Сурков просто грудью, я не знаю, всеми остальными частями своего тела встал, чтобы Навальный так и не оказался ни на каком телевизоре. Они уже тогда его начинали бояться.

И Навальный это делал очень здорово. Это было безумно интересно.

Е.Альбац:Российский бюджет и так не выдерживает тех расходов, прежде всего военных, которые на него взвалены

О.Журавлёва― Ну, то есть вы считаете, что, во всяком случае, Навальному эта история не повредит?

Е.Альбац― Нет, абсолютно. Конечно. Только полезно. Только полезно.

О.Журавлёва― Хорошо. По поводу Малороссии скажите, пожалуйста. Вот эта вот внезапная идея – это тоже попытка привлечь к себе внимание уже почти забытых ЛНР-ДНР?

Е.Альбац― Это вы имеете в виду заявление главы самопровозглашенной ДНР Захарченко о создании Малороссии?

О.Журавлёва― Угу.

Е.Альбац― Я думаю, что это, скорее всего, конечно же, игра Кремля. Ориентирована она, прежде всего, во внешнее пространство. Это часть предвыборной кампании Путина, которая… Все называют как-то: «Теневая избирательная кампания началась». Теневая избирательная кампания. Значит, действующий президент, который и так каждые 1,5 секунды на всех каналах российского телевидения, это называется почему-то теневая его президентская кампания.

Поэтому, с одной стороны, это часть внутренней кампании. С другой стороны, я думаю, что это такая ответка, брошенная Меркель, прежде всего Меркель, ну, и Макрону, и остальным после Гамбурга. Мы же знаем, что там в усеченном варианте встречалась Нормандская… Там, по-моему, тройка была вместо четверки. И то, что рассказывали, встреча была крайне неудачной, все остались чрезвычайно недовольны, в том числе и Путин. Я думаю, что это пошла такая ответка: «Не хотите, значит, с нами договариваться, чтобы Минские соглашения исполнялись так, как мы считаем правильным, а не так, как вам кажется? Ну, значит, вы можете получить вообще что-то вроде Южной Осетии на территории Украины».

О.Журавлёва― А что мешало до этого подойти к такому же формату, я не знаю, год назад?

Е.Альбац― Деньги.

О.Журавлёва― Нашлись деньги?

Е.Альбац― Не нашлись. Конечно, не нашлись. И я думаю, что это такой… Это блеф, потому что 4,5 миллиона новых граждан Российской Федерации в Крыму, аннексированном у Украины, и еще там примерно 1,5-2 миллиона на Донбассе… Российский бюджет и так не выдерживает тех расходов, прежде всего военных, которые на него взвалены. Поэтому нет, как раз я думаю, что никакого желания… Хотя, мы же знаем, что и ДНР, и ЛНР в большой степени живут за счет сейчас Российской Федерации, там ходит российский рубль, туда, значит, всё в тех же белых Камазах привозят кэш. И понятно, что эти самопровозглашенные республики просто не выживут без России. Во всяком случае, пока, да? Тем более, что заводы там встали, вообще не понятно, что там будет.

Но я думаю, что Кремль совершенно не хочет забирать эти республики. Это, вот, эта головная боль им совершенно не нужна.

О.Журавлёва― Так они хотят сейчас продемонстрировать своим партнерам, что они готовы забрать? Или что они готовы отказаться?

Е.Альбац― Это блеф, мне кажется. Блеф заключается в следующем. Это такая угроза, что если, ребята, вы не договоритесь, все-таки, по выполнению Минских соглашений… А вы, наверное, помните, что там Украина вместе с Меркель и французами убеждены, что сначала должна быть закрыта граница, а потом проведены выборы. А мы говорим всё ровно наоборот, да? Собственно, это главный камень преткновения. И мы не готовы отказываться от нашего представления о последовательности выполнения Минских соглашений.

Ну вот, я думаю, что пошла такая ответка. Не договоритесь, не хотите с нами договориться, вообще мы там провозгласим Малороссию.

О.Журавлёва― Это Евгения Альбац со своим особым мнением. Мы вернемся буквально через пару секунд.

РЕКЛАМА

О.Журавлёва― И снова с вами программа «Особое мнение», в студии Ольга Журавлёва, и наша гостья – Евгения Альбац, главный редактор журнала «The New Times». Мне просто хочется процитировать по поводу Малороссии как всегда виртуозный комментарий Пескова: «Российская сторона сохраняет свою приверженность Минским договоренностям. Всё остальное пока не комментируем. Эта тема подлежит осмыслению и анализу».

Е.Альбац― Ну вот вам, собственно, Песков ровно и подтвердил то, что я и говорила.

О.Журавлёва― Ну, то есть тема вброшена нами, и вы должны ее проанализировать. Получается так.

Е.Альбац― Ну, примерно так, да.

О.Журавлёва― Интересно. Хорошо. Есть еще одна история, но уже внутренняя. У нас вообще Конституционный суд становится таким, важным элементом новостной повестки. Конституционному суду предложено дать толкование понятия «светское государство». Глава Комитета по вопросам религиозных объединений Сергей Гаврилов говорит, что нынешняя ситуация дает основания для антицерковных и антипатриотичных выступлений, и по этому поводу нужно, чтобы Конституционный суд четко и ясно дал понять, что такое светское государство.

Е.Альбац― Во-первых, я только бы мечтала бы, чтобы Конституционный суд представлял бы важное место в новостной повестке дня. Потому что это, на самом деле, важнейший институт, созданный в новой России, который, к сожалению, свою важнейшую роль как гаранта Конституции, как института, который всячески должен защищать основной закон страны, в этом смысле, к сожалению, в большой части своих функций не выполняет.

Что касается трактовки «светское государство»... Кстати, по-моему, если мне память не изменяет, там же еще замечательно, что господин Гаврилов от фракции КПРФ. От же от коммунистов, да? Ну вот.

О.Журавлёва― Патриотичный и религиозный, как положено.

Е.Альбац― Коммунист? Да-да-да, да-да. Левый это называется. Во всех странах это крайне правые.

Теперь. Светское государство. Светское государство – это государство, в котором церковь отделена от государства. Всё. Тут ничего дальше придумывать не надо. Собственно, это и записано в российской Конституции.

Но сейчас у нас РПЦ давно стала значительно больше, чем просто церковь. Помните, вот, всё власть искала-искала национальную идею. Потом они поняли, что ничего нового они придумать всё равно не способны. Потому что как бы они ни придумывают, всё автомат Калашникова. И тогда они посмотрели и решили: «Слушайте, у нас…»

О.Журавлёва― «Уваров всё придумал».

Е.Альбац― Ну, конечно! Конечно. Абсолютно.

О.Журавлёва― «Православие, самодержавие, народность»

Е.Альбац― Да. Вот. Ну и поэтому РПЦ – это сейчас институт значительно больший, чем просто основная конфессия Российской Федерации.

О.Журавлёва― Но, ведь, какая сложная получается позиция у Конституционного суда. Ему нужно согласиться с тем, что Россия – светское государство, потому что это, вроде, в Конституции написано, но протрактовать так, чтобы нынешнее состояние отношений с церковью считалось нормальным. Как это сделать?

Е.Альбац― Я всё жду, когда Кремль вместе с Конституционным судом повторят фразу апостола Павла: «Всякая власть от бога». Вот тогда мы как-то, вот, подойдем к логическому концу и к завершению этого замечательного процесса по торжеству мракобесия, и венец будет возложен на голову Путина Владимира Владимировича, и тогда уже ни у кого не будет никаких вопросов. Выборы, не выборы. Какие могут быть конкуренты у наместника божьего на Земле?

Е.Альбац: Мы, журналисты, берем интервью у людей, которые нам отвратительны.Стрелков-не мужик моего романа

О.Журавлёва― Но, ведь, по факту, скажем так, у среднего избирателя, который особо не задумывается, это уже сложилось, что выборы – это чистая формальность. Потому что у нас есть правящая партия, как говорили депутаты от «Единой России» и прочие, и у нас есть наш лидер. Поэтому выборы у нас – выборы Путина. И все уже давно согласились, тут уже ничего придумывать не надо.

Е.Альбац― Я не думаю так.

О.Журавлёва― Нет?

Е.Альбац― Вы знаете, я так не думаю. При том, что, конечно, мы во многом вернулись во времена Совка, где единый блок коммунистов и беспартийных за одного кандидата выбирали одного из одного, как мы сейчас хорошо помним, да? И тем не менее, все-таки, люди попробовали выбирать себе начальников.

И я не думаю, что это такое поголовное представление, что выборы – это исключительно выборы Путина.

Вот, я сейчас была в городе Торопце – это 400 километров от Москвы, Тверская область. Живет там примерно 12 тысяч человек. Бедность страшная. Советская власть обещала этому городу подвести газ к 2005 году. Советская власть.

О.Журавлёва― Советская власть смотрела в будущее потому что.

Е.Альбац― Она смотрела в будущее. Советская власть приказала долго жить, но газ, Оля, так и не подвели. Вот это меня радует больше всего. И каждый раз, вот, всё надеются, что вот сейчас будет… Вот, назначат, вот, сейчас назначили какого-то нового губернатора – у него, вроде, есть связи в Кремле. А зачем нужны связи в Кремле? А как? А, вот, вдруг ему удастся подвести газ?

Значит, вы подумайте еще раз. Вот, мы всё с вами знаем про Газпром, мы 150 раз слышали про то, как вот это главная монополия Российской Федерации, как все газом в стране должны быть обеспечены. 400 километров от Москвы. Там дома, Оля, топятся дровами, удобства на улице. Как минимум в центре города. А не в центре города вот эти страшные, значит, всякие двухэтажки-пятиэтажки. Вот. И это XXI-й век.

А уж какие там дороги, Оля! Я давно такого не помню.

О.Журавлёва― И это только Тверская область. А у нас областей-то много вообще.

Е.Альбац― Еще раз, это 400 километров от Москвы.

О.Журавлёва― Ну и что? Вы считаете, что люди, которые вот так вот надеются, что со следующим губернатором, наконец, появится газ, они верят в выборы? Они верят в то, что губернатор должен быть другом Путина, и тогда газ будет. Или что они выйдут на прямую линию очередную (может, ребеночка пошлют на детскую прямую линию) и, наконец, проведут газ. Тогда всё правильно.

Е.Альбац― Я думаю, что они уже убедились в том, что… Один губернатор приходит, второй уходит, все друзья Путина. Вон я привезла эту замечательную газету «Мой край». Первая полоса – встреча губернатора с Путиным и вторая полоса – встреча губернатора… А всего полос четыре.

О.Журавлёва― Ну, Евгения Марковна, вы меня извините, я не знаю, почему вы считаете, что вот сейчас-то они, наконец, поймут. Если…

Е.Альбац― Потому что, на самом деле, если говорить совсем серьезно, потому что люди нищают – об этом в Торопце мне рассказывали самые разные люди. Вот это снижение доходов, реально располагаемых доходов за 2 года на 15% — это то, что в Москве не очень заметно. Потому что, ну, понятно, Москва – это особая страна, она не имеет отношения к остальной России.

О.Журавлёва― Но старушек-попрошаек стало гораздо больше.

Е.Альбац― Но насколько я понимаю, вот где, действительно, это очень сильно почувствовали – это в российской провинции. Зарплаты маленькие, они еще уменьшаются. Раньше, если там в город приезжали, там я не знаю… Там 240 озер вокруг. То есть приезжали, наверное, там рыбку удить или еще что-то такое. То перестали приезжать. Так сказать, всё стоит пустое. Вот.

Поэтому я думаю, что нет. Я думаю, что это очень всё серьезно.

О.Журавлёва― А у кого, как вам кажется, быстрее закончится резерв вот этого терпения?

Е.Альбац― В смысле?

О.Журавлёва― У властей? Они, наконец, поймут, что надо что-то предпринять? Или у народа?

Е.Альбац― А, по части «верхи не могут»?

О.Журавлёва― Да. Кто, верхи или низы быстрее прокукарекают в этой ситуации?

Е.Альбац― Я думаю, что рано или поздно раскол элит… И сейчас-то идет свалка под ковром. Рано или поздно это всё вылезет наружу, и вот тогда мы увидим, что верхи, часть верхов хотят, чтобы другая часть верхов пошла нафиг. Ну вот.

О.Журавлёва― Будет хорошо. Будет лучше?

Е.Альбац― Слушайте, это же не про «лучше». Я, к сожалению, боюсь, что хороший вариант мы уже прошли. Вариант хорошего развития мы уже… Вот эта точка уже пройдена, к сожалению. Я боюсь, что дальше это всё будут очень сложные какие-то варианты.

О.Журавлёва― Вы говорите о революции?

Е.Альбац― Нет. Я говорила о переворотах. Я не думаю, что будет какая-нибудь революция. Не-а. А, вот, перевороты могут быть.

О.Журавлёва― Ну, я уже упомянула вот эту прямую или кривую, или какую-то еще линию с молодежью. Не детские вопросы. Это зачем надо?

Е.Альбац― Затем, что зачем надо перед рабочими завода произносить речь…

О.Журавлёва― Про Ивана Грозного?

Е.Альбац― ...речь по истории России. Вот, ровно за тем же самым.

Я думаю, что происходит неизбежное. 17 лет в Кремле – человек теряет представления о реальности и связь с реальностью. Так кажется, что он всё, вот, чувствует, что держит руку на пульсе. 2 миллиона там жалоб пришли на прямую линию Путина в свое время, да? А на самом деле, связь-то с реальностью теряется. Это во-первых.

Во-вторых, я думаю, что происходит очень важный политический сдвиг, а именно: раньше существовал миф, который Путин вполне удачно эксплуатировал, о том, что он является единственным европейцем в России. И всегда наши, там, всякие господа либералы говорили: «Вот, если не Путин, то придут какие-нибудь коричневые». Да? И это было такой замечательной… И Кремль всегда говорил: «Вы смотрите: если не Владимир Владимирович, то придет что-нибудь страшненькое».

А теперь, на самом деле, европейцем не только не надо быть, а вообще это противоречит как-то всему курсу партии и правительства. Да? И поэтому создается миф о новом Путине. Этот новый Путин так же, как Сталин, вдруг нежно полюбил Ивана Грозного, который, как известно, уничтожил северную демократию, которая была в Новгородской республике, да? Который был, как известно, садистом и вообще страшным человеком.

Е.Альбац:Я жду, когда Кремль вместе с КC повторят фразу апостола Павла: «Всякая власть от бога»

Этот же Путин вдруг в фильме, в интервью американскому режиссеру демонстрировал себя как сталиниста. И стало понятно, что, вот, значит, шпион вернулся с холода, европейцем больше не надо быть, теперь можно быть сталинистом и любителем Грозного и так далее.

Это, конечно, смена парадигмы. Как это будет дальше развиваться, это вопрос. Но я думаю, что это смена парадигмы.

О.Журавлёва― Ну, то есть коричневые, в общем-то, пришли.

Е.Альбац― Нет, он не коричневый, потому что коричневых он всех отправил за решетку. Он националист, но он представитель имперского национализма. Поэтому сторонников этнического национализма он отправил за решетку.

О.Журавлёва― Евгения Альбац со своим особым мнением. Мы вернемся после небольшого перерыва.

НОВОСТИ

О.Журавлёва― И снова с вами программа «Особое мнение», меня зовут Ольга Журавлёва, в студии главный редактор журнала «The New Times» Евгения Альбац, а наши слушатели продолжают нам присылать то количество километров от Москвы, где нет ни газа, ни водопровода, ни теплых туалетов, как нам тут сообщают. Водопровода нет даже в больницах, да. И в 30 километрах от Москвы тоже.

Ну, кстати, до этого как-то нормально всё… Так же всё и было. Он же не был газ, а потом ушел. Всё всех устраивало, вроде. Все жили прекрасно. И 17 лет назад не было газа, и 15 лет назад не было газа, и 10 лет не было газа. Чего сейчас-то изменилось?

Е.Альбац― Ну, я думаю, что люди всё ждут и ждут, и ждут. Потому что тарифы на электричество растут. Поэтому если у вас бизнес и вам надо платить, оплачивать счета за электричество, то это очень высокие издержки. А газ – это значительно дешевле. Поэтому у вас в этих городах и бизнесы нормально не могут развиваться. Поэтому люди там так и зависят от всех этих дотаций из центра. Поэтому при всем желании нельзя разрабатывать никакую программу развития города, ничего. Понимаете? А главное, я не понимаю, как в стране, в которой такое количество газа и где труба идет в Европу, как может быть, чтобы та же самая Тверская область была не газифицирована? Ну, как это в принципе может быть? Ну, заберите премию у Миллера, да? Вот, он миллионные получает зарплаты и премии. И постройте на эти деньги трубу в Торопец, если сам Миллер это сделать не может.

О.Журавлёва― Да вы прям кремлевский мечтатель.

Е.Альбац: Я― да.

О.Журавлёва― Ну а что? Так не бывает.

Е.Альбац― Я мечтаю, когда люди начнут связывать одно с другим, когда они начнут понимать, что у них нет газа ровно потому, что в Кремле сидит Путин. Вот, когда они начнут это связывать, тогда мои мечты реализуются.

О.Журавлёва― Хорошо. Придет не Путин, а Шмутин, газ появится?

Е.Альбац― Обязательно.

О.Журавлёва― Вы уверены в этом?

Е.Альбац― Абсолютно. Другого никакого выхода не будет. Для того, чтобы страна могла как-то подняться… Ну, просто ты видишь, Оль, что, ведь, были… На нефти получили феерические деньги. Мы говорим о триллионах и триллионах так называемого win for profits, то есть надутые доходы, которые пришли только потому, что была невероятная цена на газ, 147 долларов за баррель, да? Когда Путин пришел к власти, она была 20 долларов за баррель.

Е.Альбац:17 лет в Кремле – человек теряет представления о реальности и связь с реальностью

И, вот, пришло это невероятное количество денег в страну. Да? И я знаю людей в правительстве Российской Федерации, которые убеждали: надо строить дороги, надо развивать инфраструктуру и так далее. И, ведь, сейчас же просто очевидно совершенно, что… Ну, понятно, что украли колоссально много. Колоссально много! Но, ведь, помимо того, что украли, просто, ну, видно, что люди не сумели даже этим распорядиться. А если не сумели, так чего они делают-то?

О.Журавлёва― Некоторые, кстати, сумели. Про свадьбу расскажите мне, пожалуйста.

Е.Альбац― Откуда ж я знаю? Меня не приглашали.

О.Журавлёва― Чудесная история. Это тоже, наверное, какие-то происки и борьба силовых структур с другими силовыми структурами. Потому что говорят, что спроста бы мы об этом не узнали. О свадьбе дочери судьи с представителем Следственного комитета, куда приехали все мега-звезды и бесплатно там выступали, и вообще было просто хорошо. И Бентли, вроде как, не подарили. Ну а, может, и подарили. Мы не знаем точно.

Е.Альбац― Я ничуть не сомневаюсь, что какие-то враги госпожи… Как, еще раз, ее фамилия?

О.Журавлёва― Хахалева.

Е.Альбац― Хахалева от слова «хахаль», да. Какие-то ее враги, судьи Краснодарского суда выложили весь этот материал, за что им абсолютно наше человеческое спасибо. Потому что, как мы знаем… Теперь госпожа судья говорит, что не она оплатила свадьбу, а ее бывший муж.

О.Журавлёва― Отец ребенка, логично.

Е.Альбац― А бывший муж, как сообщают СМИ (наверное, врут, но, кажется, не очень), на самом деле, известный в Краснодаре рейдер, который занимается краснодарской землей.

Вот, помните был тракторный марш на Москву, когда фермеры собирались прийти в Кремль и сказать отцу родному: «Отец родной, забирают у нас землю». Вот. Вот, забрал эту землю муж госпожи судьи. Поэтому там была такая, вот, насколько я понимаю…

О.Журавлёва― Семейный подряд это называется.

Е.Альбац― Это да. Совершенно верно. Семейный… Оль, ну, вот, как вы правильно! Мне казалось, там объединенная какая-то семейная группировка, а вы, вот, очень точно сказали: семейный подряд. Один забирает, а другая тут же это оформляет бумаги. Вот.

Конечно, это безумно выгодная история, чего там говорить. С одной стороны. С другой стороны, ведь, не просто!.. Мало того, что у них семейный подряд по части отжимания земли. Там же еще другой семейный подряд. Ведь, наша дорогая невеста – мы ее искренне поздравляем, желаем ей абсолютного счастья, многих детей и так далее – вышла замуж не за абы кого, а за человека из Следственного комитета. То есть это свой, как бы, круг.

О.Журавлёва― Ну, это династический брак, как было где-то написано.

Е.Альбац― Ну, я не знаю, династический или нет, но это, безусловно, сословный брак, я бы сказала. Сословный. Они люди одного, как бы, сословия, да? Вот.

О.Журавлёва― И у них, в принципе, принято так праздновать.

Е.Альбац― Ну, видимо. Вот, мы это… Это, конечно, мы открываем для себя новую сторону устройства российского государства. Судья, да? Судья.

Значит, теперь разговоры про то, что Кобзон, Басков и Меладзе бесплатно поедут петь песни, я думаю, что сейчас вся российская эстрада плачет от хохота и от того, что их не пригласили. Это тоже очень всё, конечно, забавно.

О.Журавлёва― Кстати, а вы знаете, что Кадыров будет Баскова женить? Нет?

Е.Альбац― Кадыров на Баскове женится? (смеется)

О.Журавлёва― Нет! Нет! Кадыров будет благословлять брак Баскова…

Е.Альбац― После того, как поставит Америку раком. (смеется)

О.Журавлёва― Ну, естественно. Или вместо, кстати. Не известно точно.

Е.Альбац― Секундочку. Нельзя себе отказать в таком удовольствии, ну!

О.Журавлёва― Ну, тут просто тоже какие-то чудесные совершенно новости. Видимо, закончились ужасы.

Е.Альбац― Подождите, Оля. Пункт первый. Рамзан Кадыров не женится на Баскове?

Е.Альбац: Кремль всегда говорил: «Вы смотрите: если не Владимир Владимирович, то придет что-нибудь страшненькое»

О.Журавлёва― Нет! Абсолютно точно!

Е.Альбац― Его не надо спасать, ехать в Чечню и спасать?

О.Журавлёва― Нет. Он будет женить Баскова на хорошей девушке, тоже очень знаменитой.

Е.Альбац― А хорошую девушку он где возьмет?

О.Журавлёва― Она уже дала, по-моему, там согласие или ей намекнули, чтобы она дала. Ну, в общем, была там девушка, всё было хорошо.

Е.Альбац― А Басков в курсе?

О.Журавлёва― Нет, хорошая девушка. Лопырева, по-моему, ее зовут. Красавица такая.

Е.Альбац― Но Басков в курсе, что он на девушке женится?

О.Журавлёва― Ну, он, видимо, сделал предложение в присутствии Кадырова. И всё. И дальше завертелось само.

Е.Альбац― Это называется «Гусары, молчать!» Так?

О.Журавлёва― Да. Ну, в общем, там всё будет хорошо. Кстати, а зачем Лиза Пескова ездила в Чечню?

Е.Альбац― Послушайте, ну, вот…

О.Журавлёва― Ну, вы понимаете, как бы вот, что это может?.. Может ли это иметь какой-то общественный смысл?

Е.Альбац― Не знаю.

О.Журавлёва― Нет?

Е.Альбац― Вот это я, честно говоря, совершенно не слышала. Ну, наверное, девушке хочется заниматься общественной деятельностью.

О.Журавлёва― Ну, это экзотично, согласитесь?

Е.Альбац― Ну да. Но я надеюсь, что Дмитрий Сергеевич… Там у него рядом под боком дружбан-то Владислав Сурков. Тот-то, наверное, брату Кадырова позвонил и попросил обеспечить.

О.Журавлёва― Ну, то есть не страшно девочку отпускать в Чечню? (это я к тому)

Е.Альбац― Мне кажется, что нет. Нет, девочку – страшно. А, вот, девочку по имени Елизавета Пескова, не страшно.

О.Журавлёва― Тут пишут: «Басков уже развелся с Пугачевой?» Пугачева не женилась на Баскове, перестаньте. Вы нас не путайте, у нас тут всё записано.

Е.Альбац― Да. (смеется)

О.Журавлёва― Случайно просто, вот, пришла такая новость, и вот оно открылось. А кстати, кроме шуток. Опять, ведь, вот эти заявления, которые кажутся диковатыми, право слово, когда Кадыров рассказывает про то, как мы всех там, значит, к ногтю, всех разбомбим и вообще всех поставим в соответствующую позу. А потом появляется такая академичный Дмитрий Сергеевич и говорит: «Ну а ничего такого он, собственно, не сказал».

Е.Альбац― Я искренне советую нашим слушателям посмотреть сейчас трейлер этого интервью, которое Рамзан Кадыров, глава Чечни дал каналу HBO Sport, потому что, я так понимаю, что они его, собственно, купили на том, что он будет рассказывать о боях без правил.

Так вот, трейлер можно посмотреть в интернете. Посмотреть, как разговаривает глава одной из провинций России, как он себя ведет, как он сидит или не сидит в кресле, в какой тональности он говорит. Я думаю, что это очень полезно.

О.Журавлёва― Ну, а вы какой для себя вывод сделали?

Е.Альбац:Я думаю, что так примерно минут через 5 после того, как Путина не будет в Кремле, Кадырова не будет в Грозном

Е.Альбац― Я делаю вывод очень простой, что это совершенно распустившийся человек, который полагает, что ему позволено всё абсолютно.

О.Журавлёва― Ну, разве это не так?

Е.Альбац― Он молотить может всё, что угодно. Вести себя может, как угодно. Как минимум понятно, что он не представляет, так сказать, Российскую Федерацию, хотя, является главой одной из республик Российской Федерации. Но, все-таки, он представляет республику, как-то так вот, поскольку является ее главой, да? И мне казалось бы, что можно было бы хотя бы научиться сидеть в кресле и не сидеть в такой развязной позе, вообще как-то себя вести приличным образом. Понимаете? А сидит пацан такой. Не молодой уже.

О.Журавлёва― Ну, может, это вкусовщина? Может, он просто так близок к народу?

Е.Альбац― Ну, вы знаете, но мы еще, все-таки, Оля, мы за свою жизнь в журналистике видели много интервью различных президентов, руководителей областей, сенаторов, конгрессменов и так далее. Мы примерно представляем себе, как принято себя вести, в том числе как принято вести себя, когда ты даешь интервью не важно какой телекомпании. Вот.

Мы знаем, как дают интервью эмиры, представители Катара или Саудовской Аравии. Мы знаем, что это не принято себя так вести.

О.Журавлёва― Ну, вот, вы говорите, что…

Е.Альбац― Я думаю, что это вообще вполне оскорбительно.

О.Журавлёва― Вы говорите о том, что если сменится власть, то радикально всё изменится. А вот это как изменится? Каким способом?

Е.Альбац― Точно также, Оля.

О.Журавлёва― Силовым?

Е.Альбац― Не обязательно совершенно силовым. Я думаю, что так примерно минут через 5 после того, как Путина не будет в Кремле, Кадырова не будет в Грозном.

О.Журавлёва― Да вы что?

Е.Альбац― Может быть, через 7.

О.Журавлёва― Да вы что? А как же говорят, что на нем всё завязано, без него там всё пропадет?

Е.Альбац― Да это ложь, конечно, это полное вранье. Там всё завязано на его кулаке, на его деньгах. Но там достаточно у него кровников, которые вспомнят о своих притязаниях на кресло в ту же секунду, как поймут, что у Кадырова нет никакой поддержки в Москве.

О.Журавлёва― То есть вы хотите сказать, что именно нынешняя власть делает из Кадырова то, что он собой представляет?

Е.Альбац― Да, абсолютно, конечно. Постоянно идет демонстрация. Это должно оттенять.

Кадыров – так сказать, у него тоже своя роль в прямой линии Путина с народом. Кадыров, как бы, оттеняет Путина, да? Вот смотрите, вот вы посмотрите на нашего светоча, на нашего просто, вот, лидера, который держится за кресло и никак не может его никому отдать и уйти. Вы хотите вот такого? – говорят там.

О.Журавлёва― Не хотим.

Е.Альбац― Не хотим.

О.Журавлёва― Евгения Альбац, главный редактор журнала «The New Times» со своим особым мнением. Всем спасибо, всего доброго.

Е.Альбац― Всего доброго.