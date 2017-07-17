О.Бычкова― И мы продолжаем программу «Особое мнение», и, наконец, у нас в студии политолог Сергей Марков. Ну, давайте мы тему «Боинга» продолжим, потому что вам-то я тоже хотела задать этот вопрос. Я получила сейчас ответ от Алексея Венедиктова. Как вы-то, вот, думаете, скажите теперь? Вот, есть у меня возможность сразу опросить большой круг респондентов в этом эфире. Как вы думаете, почему Россия, официальная Россия, официальные российские представители вот так упорно отрицают все выводы и обвинения европейских расследователей?

С.Марков― Потому что совершенно очевидно, эти выводы и обвинения фальсифицированы.

О.Бычкова― Да ладно?

С.Марков― Ну, конечно. Если б было расследование… Вот, помните, упал там какой-то самолет в горах Испании, а расследование через 2-3 дня? Здесь расследование длится 3 года. Вы можете поверить, что расследование длится 3 года? Если бы, действительно, расследовали, давно всё уже расследовали. Если было реальное расследование, то первые, кто должен быть там, это диспетчер Днепропетровского аэропорта, которая, собственно, и дала команду этому MH17 изменить свою запланированную траекторию полета, снизиться немножко поменьше, пониже и чуть-чуть сдвинуться сюда, к зоне конфликта. Эта диспетчер аэропорта (кстати, очень красивая девушка) пропала без вести практически сразу после этого.

Значит, у меня есть глубокие убеждения о том, что эта диспетчер аэропорта была, по всей видимости, убита теми, кто организовал заговор с целью сбития малазийского этого «Боинга».

Кроме всего прочего вам, наверное, хорошо известно о том, что когда вот эта вот… Обломки аэропорта. Значит, ополченцы сказали: «Так, мы полностью прекращаем боевые действия. Может международная следственная группа прийти и там всё собрать, эти осколки, все останки и расследовать». Вы знаете, что происходило дальше, Оля?

О.Бычкова― Так?

С.Марков― Дальше украинская артиллерия утюжила 2-3 недели это поле.

О.Бычкова― Как это она его утюжила?

С.Марков― Ну, так. Артиллерийскими снарядами. Специально обстреливала.

О.Бычкова― Не, а там же ходили люди, собирали вот это всё.

С.Марков― Ну, ходили, пытались. Но они пытались всячески не допустить, чтобы было быстрее вот это вот расследование, пытались максимально…

О.Бычкова― Не, подождите. Там же были…

С.Марков― Вот, послушайте, посмотрите…

О.Бычкова― Масса фотографий.

С.Марков― Масса фотографий, да. Ну, прорывались, как бы, через артиллерийские обстрелы.

О.Бычкова― Но как они прорывались? Там просто фотографии я видела, фотографии поля. Там ходят люди

С.Марков― Да.

О.Бычкова― Там эти боевики, прости господи, значит, грабят…

С.Марков― Не боевики, а антифашисты-ополченцы, чтоб вы знали.

О.Бычкова― Антифашисты-ополченцы так называемые ходят и грабят останки. Да.

С.Марков― Ничего они не грабили. Это всё клевета на них, так сказать. Они, вот, были там просто и фотографировались, поскольку это историческое событие достаточно (НЕРАЗБОРЧИВО) для всех.

И украинская артиллерия… Посмотрите СМИ –там всё об этом написано. Каждый день обстреливали это поле.

Мы задались вопросом: «Почему?» Почему, так сказать?.. Вот, всё время говорили ополченцы «Приходите, следственная комиссия». Нет, она не приезжала. Она говорила: «Недостаточно безопасности». Представляете себе? Одна рука в лице вооруженных сил Украины обстреливает это поле, другая рука в лице вот этих следователей говорит «Мы не можем прийти – там идут боевые действия». В то время, когда ополченцы сказали «Мы можем как угодно допустить».

Таким образом очевидно, что украинская сторона делала всё, чтобы скрыть. Более того, я вам скажу, я, вот когда произошла эта трагедия…

О.Бычкова― Подождите. А как украинская сторона (я пропустила, извините) делала всё, чтобы скрыть, когда всё это происходило на территории, которая контролировалась российскими… Как вы сказали?

С.Марков― Я вам сказал, обстрелами. Артобстрелами.

О.Бычкова― ...как вы сказали? Мародерами? Патриотами?

С.Марков― Антифашистами-ополченцами.

О.Бычкова― А, ополченцами, да.

С.Марков― Антифашистскими ополченцами, которые восстали против бандеровской хунты и госпереворота.

Значит, теперь еще факт вам говорю.

О.Бычкова― Так подождите…

С.Марков― Это недостаточно? Вам факт недостаточно?

О.Бычкова― Не-не-не, вы мне ответьте…

С.Марков― Убита, по всей видимости, диспетчер, которая направила MH17 туда.

О.Бычкова― Подождите, я не поняла. Я не поняла, кто там что контролировал и кто что не допускал?

С.Марков― Еще раз объясняю. Хорошо.

О.Бычкова― Территория контролировалась…

С.Марков― Контролировалась, да.

О.Бычкова― ...вот этими головорезами, патриотически настроенными?

С.Марков― Не головорезами, а ополченцами.

О.Бычкова― А, извините.

С.Марков― Антифашистами.

О.Бычкова― Да, хорошо.

С.Марков― В то время, когда туда не ехала следственная группа. Хотя, ополченцы сказали «Мы всех рады видеть», но следственная группа не ехала, ссылалась на то, что безопасность недостаточная, а безопасность эту им срывали их же друзья-приятели, то есть вооруженные силы Украины, которые контролируются, понятно, вот той же самой группировкой.

О.Бычкова― Они срывали безопасность на территории, которую контролировали патриотически настроенные головорезы. Правильно?

С.Марков― Патриотически настроенные ополченцы-антифашисты.

О.Бычкова― Так?

С.Марков― Значит, они ее обстреливали постоянно. Там артиллерии достаточно же. Она стреляет, современная артиллерия на 50 километров.

Но это еще не всё. Этих вам фактов недостаточно, чтобы всё видели? Это еще не всё, я вам скажу.

О.Бычкова― Нет, не достаточно.

С.Марков― Есть еще и другие факты, которые это подтверждают. Я был в это время в Италии, когда был этот обстрел. Хорошо помню, на российско-немецком форуме сразу обрушились на меня СМИ.

О.Бычкова― Вы знаете, где быть, да.

С.Марков― Не-не, послушайте. Обрушились сразу на меня эти СМИ, да? Я сразу получил… Смотрю, опубликована прослушка. Через 45 минут опубликована прослушка о том, что командир ополченцев говорит «О, мы сбили этот самолет». Известно вам об этом?

О.Бычкова― Ну да.

С.Марков― Известно, хорошо.

О.Бычкова― Я не помню, 45 ли минут, но она была опубликована.

С.Марков― Ну а я помню. А я это помню. И это важно, это имеет значение.

О.Бычкова― Вы ж в Италии были.

С.Марков― Ну, я же сразу в информационном пространстве. Я отключился сразу от немецкого этого форума, потому что я понял, что какое-то событие будет важным.

Через 45 минут. Вот, скажите, хватит ли возможностей записать (а записывают-то всех), найти среди тех, кого записывали, найти тех, кто важен именно? Потом их, так сказать, расшифровать (это же тоже требуется время), а потом, значит, еще выложить в СМИ. И всё это за 45 минут. Вам не кажется это странным?

О.Бычкова― Нет, не кажется.

С.Марков: Вы можете поверить, что расследование длится 3 года? Если бы расследовали, давно всё уже расследовали

С.Марков― Мне тоже показалось это… Почему?

О.Бычкова― А потому что мы на «Эхе» это делаем даже быстрее.

С.Марков― Послушайте, это же… Разведка, так сказать, делает.

О.Бычкова― А разведка должна делать еще быстрее, чем бедные маленькие (НЕРАЗБОРЧИВО).

С.Марков― Не-не-не. Они всё равно не могут сразу это сделать.

О.Бычкова― Почему не могут? Это просто вы не можете, а они могут.

С.Марков― Не-не, объясню. Им нужно. У вас идет параллельно. Здесь человек продолжает говорить, а они всё это делают. Они же не знают, что именно эти люди были, они прослушивают разных. Откуда они знают, что именно эти люди? Нет, они должны прослушать разных и потом сравнить.

Более того, оказалось!... Потом ответ, почему это через 45 минут. Было проведено расследование и выяснилось, что это склейка из разных городов, из разных разговоров.

То есть Служба безопасности Украины заранее подготовила этот фейковый фальсифицированный разговор и он активно использовался. Вам и этого недостаточно? Вам еще другие нужны данные?

О.Бычкова― Не, мне этого точно недостаточно, потому что…

С.Марков― Обращу ваше внимание еще на одно… Еще данные.

О.Бычкова― ...потому что в нидерландских данных…

С.Марков― Еще данные.

О.Бычкова― Подождите. Потому что в нидерландских данных говорят совершенно не про какие-то там разговоры каких-то неведомых людей…

С.Марков― Ну, как?

О.Бычкова― ...а там говорят совершенно про другие вещи.

С.Марков― Разговоры тоже ссылаются. Разговоры.

Дальше. Скажу вам дальше.

О.Бычкова― Там про другое говорят.

С.Марков― Дальше. Еще вам сказать дальше? Еще говорю вам.

О.Бычкова― Про разговоры это вы говорите, потому что ваша работа…

С.Марков― Про разговоры…

О.Бычкова― ...это разговоры. А их работа – это совершенно другое.

С.Марков― Про разговоры, потому что они используют эти разговоры. Вы что, не слышали это? Все слышали эти разговоры, которые были.

О.Бычкова― Да. Так?

С.Марков― Дальше говорю, что меня, так сказать, подвигает к моей версии о том, кто это сбил и зачем, и почему.

Смотрите. Известно хорошо, что вот эти вот самолеты, как бы, они летали, так сказать, и их сбивали ополченцы, там, и так далее. А казалось бы, а почему?.. Известно, что «Буки» были. Почему украинское правительство не закрыло для гражданских самолетов? Почему? Оля, скажите мне, почему?! Я вам отвечу. Для того, чтобы сбить этот самолет. Потому что у них был интерес единственный. Скажите, в чем интерес ополченца сбивать гражданский самолет?

Вот там, значит, говорят «Они там ошиблись». Но послушайте, но это же даже в бинокль видно, самолет летит…

О.Бычкова― Ну, короче, всё, я поняла. Да. Я слышала все эти…

С.Марков― Секундочку. Не-не, послушайте.

О.Бычкова― Я слышала все эти аргументы.

С.Марков― Вы слышали. Наши слушатели не слышали.

О.Бычкова― Нет, наши слушатели это слышали еще больше, чем я. Подождите. Александр. Подождите… Э…

С.Марков― Сергей.

О.Бычкова― Сергей. Прошу прощения.

С.Марков― Мою версию можно расскажу, кто это сделал?

О.Бычкова― Нет. Я вас спрашиваю о другом.

С.Марков― Да?

О.Бычкова― Я вам задала вопрос про другое.

С.Марков― А я вам ответил. Очевидно, фальсификация этого расследования.

О.Бычкова― Не-не-не. Я не прошу вас пересказывать то, что нам рассказывают просто в огромных количествах каждый день во всяких официальных новостях – мне это не интересно. Понимаете?

С.Марков― Ну, хорошо.

О.Бычкова― Вы объясните, пожалуйста, почему российское руководство не хочет признать ни одного аргумента голландских и других международных расследователей? Вы не пересказывайте вот то, что мы все уже слышим 3 года.

С.Марков― Каких аргументов?

О.Бычкова― Не пересказывайте.

С.Марков― Вот, группа Bellingcat – ну, очевидно, так сказать, группа спецслужб, которая сделана, опять же, для того, чтобы подкрепить эту фальсификацию.

О.Бычкова― Вы откуда знаете?

С.Марков― Ну как? Вам это не очевидно, Оль, да?

О.Бычкова― Нет, конечно.

С.Марков― Вам кажется, это такие общественные активисты? Вы всё еще верите, вот, в таких вот общественных активистов, которые занимаются независимым общественным расследованием и имеют максимально благожелательные отношения со СМИ мировыми? Вот, вы всё еще верите в них, Оля?

О.Бычкова― А почему я должна верить вам в таком случае?

С.Марков― Вы верите? Вы верите, что эти Билингва… Билингоквэт, что ли? Как это они там, да?

О.Бычкова― Вы даже не помните, как они называются, господи!

С.Марков― Секундочку. Да… Конечно. Потому что не обязательно это помнить.

О.Бычкова― Ну да.

С.Марков― Значит, вы всё еще верите, что это реально общественные активисты, не связанные со спецслужбами? Скажите мне, Оля, да или нет? Вы верите в то, что они никак не связаны с западными спецслужбами? Верите или нет?

О.Бычкова― Во-первых, вопросы здесь…

С.Марков― Ну, хорошо хоть вы не лжете.

О.Бычкова― Не-не-не. Вопросы буду здесь задавать я.

С.Марков― Хорошо, вы хоть не лжете, прямо глядя мне в глаза.

О.Бычкова― Сергей. Нет…

С.Марков― Вы понимаете, что…

О.Бычкова― Я не верю никому, и вам в том числе тоже.

С.Марков― Вы понимаете, что они связаны со спецслужбами.

О.Бычкова― Нет, я не понимаю этого.

С.Марков― Поэтому верить в них…

О.Бычкова― Мне нужны для этого какие-то доказательства.

С.Марков― Дальше. Дальше.

О.Бычкова― У вас есть доказательства, что кто-то связан со спецслужбами? Это вы связаны со спецслужбами? Теперь я понимаю.

С.Марков― Доказательств у меня нет кроме рационального анализа.

О.Бычкова: А―а-а!

С.Марков― Да. Понимаете? Вот, моя…

О.Бычкова― Рационального? Вашего рационального анализа?

С.Марков― Мой рациональный анализ.

О.Бычкова― О!

С.Марков― Оля, я не спецслужба, я занимаюсь тем, что даю политический анализ. Вы, наверное, знаете, что у меня самый высокий индекс цитирования среди российских экспертов в мировых СМИ. И думайте, почему.

О.Бычкова― Ну и что?

С.Марков: СБУ заранее подготовила этот фейковый фальсифицированный разговор, и он активно использовался

С.Марков― И думайте, почему.

О.Бычкова― А знаете, у кого самый высокий индекс показывания в интернете? У маленьких пушистых котиков.

С.Марков― Ну, это же мировые СМИ, а не интернет, не Facebook.

О.Бычкова― А какая разница?

С.Марков― И знаете, почему? Потому что я даю строгий политический анализ и прогноз. Мне, вот, после встречи Путин-Трамп позвонил почти десяток западных журналистов, которые читают мой Facebook, и поблагодарили за точный, ясный прогноз.

И, вот, я говорю строгий анализ, строгую логику и строгий прогноз. И люди этим пользуются. И довольны. И благодарны.

О.Бычкова― А почему ж вы сразу мне не сказали об этом…

С.Марков― Почему? Я и раньше говорил.

О.Бычкова― ...что вы такой человек?

С.Марков― Да я и раньше говорил.

О.Бычкова― Так бы сразу сказали, я бы сразу вам поверила. Всё. Тогда да.

С.Марков― Не надо. Не надо мне верить.

О.Бычкова― Верю.

С.Марков― Не надо мне верить.

О.Бычкова― Каждому слову.

С.Марков― Не надо мне верить. Нужно следовать…

О.Бычкова― Если иностранные журналисты читают ваш Facebook, ну, что делать?

С.Марков― ...моей логике. Они не просто читают мой Facebook, они меня цитируют и используют мой… результаты моего анализа.

О.Бычкова― ?! Они вас используют?

С.Марков― Да. Потому что я даю этот строгий четкий анализ.

О.Бычкова― Хорошо.

С.Марков― Иду вам дальше.

О.Бычкова― Нет-нет, подождите.

С.Марков― Можно я, все-таки, свою версию изложу…

О.Бычкова― Нельзя. Нельзя, потому что мы сейчас…

С.Марков― ...кто сбил этот малазийский «Боинг»?

О.Бычкова― Не-не-не. Мы сейчас прервемся, а потом продолжим программу «Особое мнение» с Сергеем Марковым, который нам расскажет все секреты.

С.Марков― Хорошо.

О.Бычкова― Почему сразу мне никто не сказал, что такой серьезный человек у меня в студии?

НОВОСТИ

О.Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение», у микрофона Ольга Бычкова, с особым мнением Сергей Марков, политолог, Facebook которого читают западные журналисты. Это круто.

С.Марков― И дипломаты.

О.Бычкова― Дипломаты тоже читают ваш Facebook?

С.Марков― Тоже читают. Более того я могу сказать, отчеты пишут во многом на основе Facebook.

О.Бычкова― На основе вашего Facebook отчеты пишут?

С.Марков― Ну, не только, конечно, но на основе его тоже. А как вы думаете, дипломаты пишут? Мы давно работаем с дипломатическим корпусом, достаточно активно, с самыми разными странами. Например, вы знаете, что у нас близкие отношения со многими американскими послами.

О.Бычкова― А, вот, спецслужбы – другое дело.

С.Марков― И со спецслужбами встречаемся. Из некоторых стран специально приезжают разведчики.

О.Бычкова― ?! Вы встречаетесь со спецслужбами?

С.Марков― Да. Ну, интересуются тем или иным мнением, говорят, так сказать, тоже. Представляются прямо некоторые.

О.Бычкова― Прямо и представляются?

С.Марков― Некоторые прямо и представляются.

О.Бычкова― А чего говорят при этом?

С.Марков― Ну, чего? У них работа такая.

О.Бычкова― Ну, они что говорят? Они говорят «Мистер Марков, — говорят они, — откройте нам пару-тройку государственных секретов»?

С.Марков― Нет, это такое не говорят, конечно, потому что знают, что я секреты государственные не открою. К тому же я не государственный служащий.

О.Бычкова― Вы не откроете, потому что вы кремень.

С.Марков― Идет обмен мнениями по интересующим вопросам. Нужна, так сказать, позиция какая-то, им нужно больше понимание того, что происходит. И, в принципе, я считаю, что спецслужбы вообще – это такое, хорошее изобретение. Оно, наверное, не современной цивилизации, а вообще цивилизации. Оно позволяет значительно повысить доверие политического руководства друг к другу.

Представляете себе, если враждебные государства не знают ничего о друг друге, об их намерениях, о военном потенциале? То, естественно, эти намерения будут, как бы, преувеличивать их враждебность и потенциал будет. И будут поэтому больше готовиться к войне. А когда они знают, то они, соответственно, могут и успокоиться.

Ядерная война между Россией и США не случилась в советские времена, во многом потому, что были сильные спецслужбы.

О.Бычкова― Тогда эта страна называлась немножко по-другому, но о’кей.

С.Марков― Ну, конечно. Но все же Россией называли, так сказать, да? Ну, Советская Россия. И во многом эта война ядерная не случилась, потому что руководство СССР знало о том, что руководство США не намерено устроить внезапное ядерное нападение на Россию, а руководство США знало, что руководство СССР не намерено устроить внезапное ядерное нападение на Америку. И поэтому разошлись спокойно. Слава богу.

Поэтому с уважением надо относиться к работе спецслужб. Как вы знаете, Киссинджер тоже сказал, так сказать, Путину знаменитую фразу (он не только Путину ее говорил) о том, что большинство крупных государственных деятелей – они являются выходцами из спецслужб, поскольку там хорошо очень готовят людей с чувством патриотизма, государственной ответственности и понимания…

О.Бычкова― Это кто, например?

С.Марков― Ну, Джордж Буш, например, старший – он выходец из спецслужб, да?

О.Бычкова― Так?

С.Марков― Я список не делал, я сам не из спецслужб, чтоб вы знали. Но список, я думаю… Сам Киссинджер из спецслужб. Примаков, насколько я понимаю, Евгений из спецслужб. Владимир Владимирович Путин из спецслужб. Как вы знаете, огромная когорта нынешних руководителей – там, Нарышкин, так сказать…

О.Бычкова― Российского государства.

С.Марков― Да, российского государства – выходцы из спецслужб.

О.Бычкова― Но это же так хорошо, согласитесь?

С.Марков― Ну… Но большинство в мире считает, что это хорошо. Как вы знаете, за руководителей спецслужб вообще люди любят голосовать, они считают, что это люди такие, патриотичные и очень умные.

О.Бычкова― Да ладно?

С.Марков― Да.

О.Бычкова― Люди голосуют за самых разных людей.

С.Марков― За самых разных, конечно, но, в принципе, когда вот на человека говорят «А он из разведки», сразу рейтинг этого человека в общении повышается. Даже многие люди специально представляются, да? Врут о том, что они из разведки, из спецслужб для того, чтобы повысить свой рейтинг.

О.Бычкова― Нет, рейтинг такого человека либо повышается, либо понижается. Одно из двух, мне кажется.

С.Марков― Ну, вот, вы знаете, Оля, вы как…

О.Бычкова― Ну, например, в ваших глазах повышается, а в моих – когда как.

С.Марков― Вы принадлежите к меньшинству и, я бы сказал, вы рассуждаете, в принципе, как блондинка. Какая вероятность встретить на Арбате динозавра? Ну, 50 на 50: либо встретите, либо не встретите.

О.Бычкова― Не, что значит, я рассуждаю как блондинка?

С.Марков― Как блондинка.

С.Марков: Война между Россией и США не случилась в советские времена, во многом потому, что были сильные спецслужбы

О.Бычкова― Минутку. Так, стоп. Так, вот тут давайте подробнее.

С.Марков― Объясняю.

О.Бычкова― Значит, блондинки…

С.Марков― Объясняю.

О.Бычкова― ...это что такое?

С.Марков― Блондинка – это такой собирательный образ чуть-чуть глуповатой женщины. Вот такой. Хотя, я знаю очень много очень умных блондинок!

О.Бычкова― Оправдывайтесь-оправдывайтесь. Это называется мизогиния, да. А как называются чуть-чуть глуповатые мужчины?

С.Марков― Не знаю. Как? Скажите мне.

О.Бычкова― Никак не называются?

С.Марков― Скажите, как?

О.Бычкова― Ну, как?

С.Марков― Ну, скажите, как?

О.Бычкова― Ну, я вас спрашиваю.

С.Марков― Я знаю совсем глупых называют «козлы», да?

О.Бычкова― Да.

С.Марков― А глуповатых немножко не знаю. Как? Скажите.

О.Бычкова― Нет, а почему вы не скажете, например, что я рассуждаю как какой-нибудь, не знаю, глуповатый козел мужского рода? Какая разница? Почему вы сразу меня начинаете каким-то образом определять по признаку пола? Вы знаете, что это не цивилизованное поведение в XXI веке?

С.Марков― А я вам скажу честно, я немножко сексист. Я немножко сексист.

О.Бычкова― Это хорошо, по-вашему?

С.Марков― Ну, вы знаете, людям нравится.

О.Бычкова― Кому это нравится? Мне не нравится.

С.Марков― Ну, большинству людей, с кем я общаюсь, всем нравится. Вам не нравится?

О.Бычкова― Нет.

С.Марков― Вы такое исключение как с идеей о том, что люди из спецслужбы…

О.Бычкова― Сексист – это человек, который считает, что мужчина умнее женщины по определению.

С.Марков― Нет. Сексист…

О.Бычкова― Да.

С.Марков― Секундочку. Это радикальный сексист. А сексист, значит, такой, умеренный как я – он считает, что просто мужчины и женщины разные. У них разный, как бы, подход. У мужчины больше рациональный анализ…

О.Бычкова― Это у вас, например.

С.Марков― Да, у меня. У женщины больше интуитивность.

О.Бычкова― А я блондинка?

С.Марков― Нет, вы не блондинка, вы брюнетка. Но рассуждаете как блондинка из анекдота, я сказал. Понимаете? Блондинки и блондинки из анекдотов – это немножко разные вещи.

О.Бычкова― То есть вы считаете, что это нормально говорить, что?..

С.Марков― Анекдоты рассказывать? Нормально это, Оля, рассказывать анекдоты.

О.Бычкова― Нет. Вы считаете, что это совершенно нормально?..

С.Марков― И про Путина можно рассказывать анекдоты.

О.Бычкова― Не, про Путина – сколько угодно.

С.Марков― И про блондинок можно рассказывать анекдоты.

О.Бычкова― Вы считаете, что это нормально говорить, что женщины глупые по определению, особенно если они блондинки?

С.Марков― Не, я такого никогда и не говорил, и это совершенно не нормально.

О.Бычкова― Вы только что это сказали.

С.Марков― Я более того могу вам сказать, я вот здесь у вас, по-моему, перед 8-м марта рассказывал о том, что у нас вообще наступает женский мир впереди, поскольку реальность сегодняшняя – она больше благоволит, как бы, тем качествам, которыми обладают именно женщины. Поэтому я думаю, что ведущие позиции лет через 30-40 в мире, в основном, займут женщины. Это я не уверен, что это будет мир лучше, но это будет мир другой. Во всяком случае, нынешняя ситуация, как бы так, в мире – она больше благоволит тому, чтобы женщины занимали ведущие руководящие позиции. Так устроен этот мир.

Могу подробно рассказать, но самое главное, это легкая вещь: женщина одновременно может вести несколько тем, а мужчина, в основном, концентрируется на одной. И раньше была нужна физическая сила мужчинам для достижения чего-то, сейчас физическая сила абсолютно не нужна. То есть преимущества мужчин – они значительно уменьшились, а преимущества женщин (такие в том числе как интуиция)... Сейчас нужно угадывать и одновременно, как бы, способность вести несколько разных проектов – это всё женские характеристики, они достаточно, как бы, конгруэнтны.

О.Бычкова― Что?

С.Марков― Конгруэнтны.

О.Бычкова― Как вы сказали?

С.Марков― Конгруэнтны существующим социальным практикам…

О.Бычкова― Такое, красивое слово такое.

С.Марков― Существующим социальным практикам и социальной культуре.

Поэтому умеренный сексизм означает, что между мужчиной и женщиной, Оля, есть разница.

О.Бычкова― А мне кажется, умеренный сексизм – это то же самое, что, я не знаю даже, как сказать. Умеренный расизм, например. Такой: я расист, но умеренный. Я антисемит, но сдержанный.

С.Марков― Не-не, это совершенно нет.

О.Бычкова― Ну, как это нет? Это то же самое. Абсолютно.

С.Марков― Вот, здесь должно быть такое.

О.Бычкова― Какая разница?

С.Марков― Расизм, все-таки, имеется в вид, что люди считают, что не просто расы разные. Мы согласны, расы разные, да? Известно, что африканские футболисты хорошо в баскетбол играют, предположим, да? Ну, разные подходы.

О.Бычкова― Американские футболисты хорошо играют в баскетбол? Согласна.

С.Марков― Африканские.

О.Бычкова― Африканские? О’кей.

С.Марков― Да.

О.Бычкова― Футболисты.

С.Марков― Но я бы хотел перейти от африканских футболистов и сексистов к Навальному. Я хотел спросить слушателей, среди которых, наверняка, много свидетелей…

О.Бычкова― Давайте я буду ваш слушатель, а вы меня, так и быть, спросите.

С.Марков― Да. ...свидетелей секты Навального. Вы, наверное, тоже участник секты свидетелей Навального? То есть те, которые, вот, его считают таким, хорошим и так далее?

Хочу сказать, вы увидели, как вас вообще используют-то? Вы увидели, как вас вообще кинули, обманули, подсунули вам этого Навального?

О.Бычкова― Кто?

С.Марков― Увидели, нет?

О.Бычкова― Кто?

С.Марков― Оля, вы увидели, нет?

О.Бычкова― Не, подождите, скажите, кто?

С.Марков― Вы увидели?

С.Марков: Ведущие позиции лет через 30-40 в мире займут женщины. Не уверен, что будет мир лучше, но будет мир другой

О.Бычкова― Кто нас?.. Кто нас кинул и подсунул?

С.Марков― Послушайте, вас кинули те, кто организуют вам и подсовывают этого Навального. Вы, может, увидели, что затоптали всех остальных и только Навального впаривают вам, впиливают. Вот с такой силой, так сказать, вбухивают вам этого Навального и говорят: «Жрите. Лучше, чем Навального, для вас ничего. Не нравится вам Навальный, вы считаете его скользким, гадким типом, так сказать, мутным вообще, считаете так? Всё равно! Делать вам ничего не придется: придете и проголосуете за него. И пойдете еще на митинг за него. Вас будут винтить в полицию за него, хотя, он будет туда толкать именно, чтобы вас винтили, в полицию. Ничего вам не удастся. Вы – стадо, которое гонят для того, чтобы впереди шел Навальный и на дудочке играл». Вы заметили это, Оля?

О.Бычкова― А пускай впереди идет Путин, да? Пускай Путин идет впереди и играет на дудочке.

С.Марков― Вы это заметили, что вам впихивают Навального как абсолютно безальтернативную фигуру? Заметили, нет?

О.Бычкова― Я могу ответить?

С.Марков― Ответьте.

О.Бычкова― Да?

С.Марков― Да.

О.Бычкова― Как ваш слушатель?

С.Марков― Да.

О.Бычкова― Я могу сказать, что мне впихивают Путина как безальтернативную фигуру уже очень много лет.

С.Марков― Я вас спросил про Навального, не про Путина.

О.Бычкова― А я вам ответила как ответила, это мое личное дело.

С.Марков― Про Путина мы хорошо знаем. То есть ушли от вопроса.

О.Бычкова― Что мы знаем про Путина?

С.Марков― Ушли от ответа.

О.Бычкова― Не, подождите.

С.Марков― А я вам скажу, почему вы ушли.

О.Бычкова― Подождите. Что мы знаем, хорошо, про Путина? Мы ничего не знаем про Путина.

С.Марков― Потому что вам, Оля, не приятно. Вам не приятно. Вы знаете, что я прав. Вы знаете абсолютно, что вам именно так, с силой впихивают Навального. Я думаю, что вы ненавидите Навального уже. Я думаю, что вы понимаете…

О.Бычкова― Я ненавижу Навального?

С.Марков― Я так думаю, да. Я думаю, что большинство, так сказать, людей такой, старой оппозиционной тусовки…

О.Бычкова― То есть вы хотите сказать, что вы мне нравитесь больше, чем Навальный, а Навального я ненавижу, а вас обожаю?

С.Марков― Ну, я не знаю, я про себя не буду.

О.Бычкова― Потому что вы красивый и умный?

С.Марков― Я вообще себя не могу оценивать, мне это очень сложно, так сказать, понимаете? Я себе нравлюсь, и подозреваю, что не всем я нравлюсь. Поэтому я…

О.Бычкова― Продолжайте.

С.Марков― Я вполне скромен, так сказать, вполне, да? Вот это мне хотелось бы про Навального сказать.

Я вам скажу, дальше что будет.

О.Бычкова― Вы уже всё сказали про Навального?

С.Марков― Нет. Я сказал в основном.

О.Бычкова― А где была мысль?

С.Марков― Теперь скажу, какую еще… Вы следите. Я, вот, рассказываю о том, какие пропагандистские вам штампы. Сейчас вам впихивают еще один штамп про Навального…

О.Бычкова― У вас 20 секунд осталось.

С.Марков― ...о том, что, вот, он захватил лидерство в избирательной кампании. Не бойтесь! Никто Навального не боится как лидера, никаких на выборах он не победит, потому что народ никогда не проголосует за предателя.

Единственное, чего опасается Навальный, это просто инструмент некоего такого внешнего спрута, который атакует нашу Россию. Поэтому никто Навального не боится – боятся массовых беспорядков, которые будут устраивать, возможно, другие. А вы, если вам хочется добра этой стране, постарайтесь сделать так, чтобы не было этих массовых беспорядков и чтобы таких мутных предателей как Навальный не впихивали народу.

О.Бычкова― Я вам обещаю, что я сделаю всё, и массовых беспорядков не будет. Я вам просто клянусь практически.

Это Сергей Марков в программе «Особое мнение». Я пойду немножко посмеюсь.