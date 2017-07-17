О. Бычкова― Добрый день. Это программа «Особое мнение». С особым мнением сегодня у нас журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий. Добрый вечер.

А. Троицкий― Привет.

О. Бычкова― У нас сегодня три года катастрофы малайзийского «Боинга». И в Нидерландах открывают мемориал целый и ведутся разговоры, и уже дело близится к тому, что уже будут выноситься какие-то вердикты и объявляться результаты расследования. Скажи, пожалуйста, уже просто все сказали, официально, неофициально, журналисты, члены расследований и кто только угодно из всех стран, что конечно это российский след. Что конечно, перевезли российский «Бук» через границу. Конечно, это произошло с территории, подконтрольной России, все уже просто вокруг. Почему наши люди официальные российские вот так упорно все отрицают?

А. Троицкий― Дело в том, что сознаваться, признаваться в том, что ты что-то сделал нехорошее, тем более совершил фактически огромное преступление, это ужасно неловко и неприятно и неудобно. Тем более кто бы со стороны России должен был бы совершить этот акт покаяния. Никому на фиг, естественно, не нужен во всем мире Шойгу или Медведев или кто-нибудь еще. Естественно, это должен был бы сделать Владимир Путин и никто иной. Сказать: да, извините, ребята, косяк вышел. Мы приносим свои глубочайшие извинения, это страшная трагедия, мы готовы компенсировать, оплатить и так далее. Ну, в общем, это был бы нормальный жест и я думаю, что, по крайней мере, в этот момент естественно при всем возмущении трагичности и так далее Путину очень многие люди посочувствовали и сказали бы, что это был мужественный шаг с его стороны.

О. Бычкова― Он бы выглядел человеком в этой ситуации.

А. Троицкий― Мужественного шага он не сделал, собственно говоря, как мне кажется, он вообще их никогда не делает. И поэтому получилось так, как получилось. Я думаю, что были такие смутные пацанские надежды, что как-то само собой рассосется. Были, возможно, надежды на крайне скользкое и неприятное голландское правительство. Голландия, как известно, связана с Россией очень серьезными экономическими отношениями. То есть такими реально очень серьезными. И там очень сильно пророссийское лобби. Поэтому голландцы как люди суперпрагматичные. Они действуют всегда в стиле реал политик, и, наверное, рассчитывали на то, что как-нибудь голландцы это дело сами замнут, ну естественно, сделать это не удалось. И потому что там помимо голландцев были еще малазийцы и австралийцы. Да и Украина там тоже сбоку имеется. Поэтому осталось все на повестке дня. И я думаю, что последняя надежда, как всегда последняя надежда подлецов это то, что народ окажется туп, сер и безразличен. То есть вот я думаю, что если в какой-то день зимой следующей или весной следующего года, когда состоится этот процесс в Гааге…

О. Бычкова― Они теперь в конце этого года в ноябре обещают.

А. Троицкий― И вот если в какой-то день будет официально заявлено, вот вердикт судьи, что Боинг был сбит такими-то ракетами с такой-то территории. Потом они насколько я понимаю…

О. Бычкова― Вернулись обратно.

А. Троицкий― Собирались даже назвать поименно тех, кто несет за это ответственность. Поскольку все эти ребята расследователи в основном частные. Вот эти (неразборчиво) и так далее, они уже даже это установили. По каким-то постам в фейсбуке, по каким-то смутным фотографиям и так далее. То сейчас уже известно, если неточно известно, кто нажимал на кнопку, то, по крайней мере, известен состав экипажа злосчастного «Бука». Ну вот, и если все это будет объявлено, как думаешь, какова будет реакция российской общественности. Народа так сказать.



А.Троицкий: Оставшиеся 15% скажут: да, это мы, поделом, так им и надо было, нефига там птичками своими летать

О. Бычкова― Ну начальники опять скажут, что ничего не знаем…

А. Троицкий― Начальники и МИД, эта самая Захарова скажут, что все это политически мотивировано и сфальсифицировано, они просто ничего больше говорить не умеют. Я говорю об общественности, о простых российских людях.

О. Бычкова― И что она скажет?

А. Троицкий― Я так думаю, что значительная часть процентов 50 скажет, что это все сфальсифицировано, это все борьба Запада против России, это все они на нас клевещут, гады. И еще процентов 15 скажут, что для них не сюрприз, что они и раньше были уверены в том, что это было так. Еще, может быть, процентов 5-10 скажут: вау, как это ужасно, а мы-то и не подозревали. Ну и оставшиеся процентов 15 скажут: да, это мы, поделом, так им и надо было, нефига там птичками своими летать. И все такое прочее.

О. Бычкова― И что это значит.

А. Троицкий― Я думаю, что реакция даже на самые резкие и конкретные обвинения внутри страны, в общем, особого вреда не принесет. И точно также состоятся выборы, и точно также Путин «господин соврамши» будет в этих выборах участвовать. Я сильно сомневаюсь, что кто-нибудь во время предвыборной кампании ему напомнит про сбитый Боинг и 298 погибших человек.

О. Бычкова― А вот такая разница, это потому что вот здесь уже как-то у нас совсем я не могу сказать совесть потеряли или человечность, но что-то вроде того, то есть люди с одной стороны уже так привыкли и на них валится такое количество трагедий, чувства притупляются, конечно. Или потому что какой-то всегда цинизм присутствует.

А. Троицкий― Я думаю, все присутствует.

О. Бычкова― Или потому что вот эта война и вот эта политика.

А. Троицкий― Присутствует адская смесь из цинизма, апатии, влияния пропаганды, общего равнодушия ко всему, ненависти ко всему иностранному. Тут на самом деле это коктейльчик такой летальный. И сказать, какая из этих причин важнее я не берусь. Но вот за то, что результаты условных опросов общественного мнения после того, как будет вынесен вердикт будут именно такими, я практически в этом не сомневаюсь. И на это конечно тоже расчет нашей властной верхушки. Что пусть они на Западе себе клевещут и твердят что угодно, у нас в стране все будет нормально, шито-крыто, «она утонула», «он упал» и проехали.

О. Бычкова― Я сегодня читала в газетах, там поставили семьи погибших в этой катастрофе какую-то скамейку в Гааге рядом с российским посольством. И там написали, что это памяти жертв, что нужна ясность и ответственность и там написали по-русски, что человечность превыше политики.

А. Троицкий― Ну будем надеяться, что эту скамейку…

О. Бычкова― Ну, черт побери, это же так просто на самом деле.

А. Троицкий― … не постигнет участь народного мемориала Бориса Немцова. Ну естественно этого не произойдет.

О. Бычкова― Это ты удачно вспомнил.

А. Троицкий― Хотя я думаю, что эта скамеечка она, конечно, будет сотрудникам российского посольства в Голландии как кость в горле.

О. Бычкова― Да.

А. Троицкий― Точно так же как название площади Немцова, на которой теперь стоит американское посольство, тьфу, российское посольство в Вашингтоне.

О. Бычкова― Говорят, что это русофобия такая знаешь.

А. Троицкий― Да, изощренная причем. Пещерная изощренная русофобия.

О. Бычкова― И еще какая-то звериная что ли. В общем, есть еще определение.

А. Троицкий― Ну ничего, пусть терпят.

О. Бычкова― Ну между тем, сидит администрация президента и…

А. Троицкий― Уже сидит? Как хорошо-то.

О. Бычкова― Нет. В хорошем смысле.

А. Троицкий― Я знаю только один хороший смысл для посадки администрации президента. Ну ладно.

О. Бычкова― Ладно. Пошли дальше. И она пишет, вернее, сидит и ищет образ будущего для Владимира Путина. Как пишет газета «Ведомости»: «Поиски образа будущего для Владимира Путина идут тяжело. У этой темы сменилось уже несколько кураторов. Но когда появится результат, пока неясно».

А. Троицкий― Это отличная новость, то есть это уже литература в чистом виде. Это уже Пелевин, Сорокин, все что хочешь. Образ будущего для Владимира Путина, я например, представляю образ будущего для Владимира Путина как счастливую спокойную старость, где-нибудь на пару с Берлускони. С молодыми девушками на острове Сардиния на дискотеках бунга-бунга. Вот я думаю, что он сам…



А.Троицкий: Я бы на месте РПЦ не ерепенился. А сделал бы тоже такой красивый примирительный жест

―

Это ты себе такое будущее представляешь.

А. Троицкий― Нет. Я семейный человек. Мне нравится возиться с детьми и внуками.

О. Бычкова― Ты собираешься в будущем возиться с детьми и внуками…

А. Троицкий― Это неважно на самом деле.

О. Бычкова― А Путину ты предлагаешь возиться с Берлускони.

А. Троицкий― Да. Но это как бы, если мы пойдем по личной дорожке. А если говорить о судьбах страны.

О. Бычкова― Мы говорим о предвыборной кампании следующего президентского цикла.

А. Троицкий― И да, судьбы России это все совсем другое. Это все намного масштабнее. Что говорить, чего выдумывать будущее, тем более разными составами, которые они там ротируют, если этого будущего нет. Если в сегодняшней парадигме нет для России будущего вообще никакого. То есть я вот слушал тут буквально пару часов назад «Эхо» и там речь шла об опросе страхе россиян. ВЦИМОМ провел какой-то опрос, страхи россиян. Ну, те цифры, которые там дал ВЦИОМ это какая-то скучная нуднятина, разумеется. Потом пошли звонки, sms в студию. И почти все позвонившиеся и смснувшие, у них был главный страх – что снова изберут Путина, что имеет место полная несменяемость власти и главный страх – то, что все останется так, как есть. То есть, будущего нет. «Ноу фьюче» – как мои друзья панки говорили.

О. Бычкова― И оно останется так, как есть.

А. Троицкий― Но при этом эта стабильность это стабильность внутри болота. А болото это все-таки нетвердая почва. Болото имеет свойство засасывать. Люди в болотах очень медленно, тем не менее, тонут. Вот именно точно в таком положении сейчас находится страна РФ. Что имеется некая видимость стабильности. Причем стабильно ухудшающейся, но медленно ухудшающейся стабильности, которая в результате приведет, конечно, к полному коллапсу. Сколько времени это займет – неизвестно. Может год, может пять лет, а может быть и десять. В любом случае крах при этом статус-кво абсолютно неизбежен. И какое тут можно предложить будущее. Вот я себе представляю на месте этих несчастных, которые сидят в шарашке в каком-то подмосковном доме отдыха. Я помню, у писательницы Арбатовой был когда-то муж, который долгое время работал в аналогичной шарашке. Это были еще при Ельцине. И они там тоже…

О. Бычкова― Я даже была с ним знакома.

А. Троицкий― Сменялись кадры, ротировались команды, и там сидели какие-то десятки этих убогих интеллектуалов, с одной единственной целью – сформулировать национальную идею России. На это ушло энное количество лет, при Борисе Николаевиче в славные 90-е годы и так они ни фига и не сформулировали. Вот точно такая же история здесь.

О. Бычкова― Так они потом поняли, в конце концов…

А. Троицкий― Нет национальной идеи, невозможно сформулировать.

О. Бычкова― Невозможно сформулировать до тех по, пока она не формулируется сама. А когда она сформулируется сама, то она настолько очевидно, что тут даже ничего и не нужно придумывать и не нужно никаких шарашек.

А. Троицкий― В общем, типичные лентяи и халтурщики. Так они, короче говоря, ничего и не сформулировали. И не придумали. Такая же судьба ожидает этих ребят. Будущего нет, то есть в той системе координат, в той системе ценностей, в которой существует сегодняшняя Россия, будущего нет. БН. Хотя правильнее было бы не БН, а ВВ. Нет будущего. И тут, как ни старайся ничего ты кроме какой-то явной халтуры, лабуды не сформулируешь. И если отдаваться этому делу честно и искренне, то надо просто взять и застрелиться соленым огурцом. Убиться насмерть. Потому что ни фига ты эту телегу с места не сдвинешь.



А.Троицкий: С ними надо поступать, как с военными преступниками. И это означает не просто запрет на профессию

―

Тут такие красоты описываются. Например, бывший федеральный чиновник говорит газете «Ведомости», что образ будущего, главная идеологема компании и теперь появилась триада: справедливость, уважение, доверие. Красиво же.

А. Троицкий― Справедливость, уважение доверие – что-то я уже слышал об этой триаде месяц-два назад. То есть это, по-видимому, то есть они взяли православие, самодержавие, народность и стали…

О. Бычкова― Всего должно быть три.

А. Троицкий― …искать всякие производные.

О. Бычкова― Три богатыря, три медведя и так далее.

А. Троицкий― Заметим, что ни свобода, ни равенство, ни братство в этой триаде не имеется. Имеется уважение. К кому? – к власти. Имеется справедливость, справедливость к кому? – по-видимому, к силовикам. Имеется доверие — доверие у судьям. В общем да, триада отличная. Очень хорошая и прекрасно работающая в современной России.

О. Бычкова― Отлично прокатит на выборах.

А. Троицкий― Да, да. Но вот самодержавие все-таки можно было четвертым пунктом поставить. А пятым естественно, должно же быть пять пунктов по классике. А пятым — патриотизм.

О. Бычкова― Патриотизм как пятый пункт?

А. Троицкий― Да. Православие, доверие и уважение, справедливость и патриотизм.

О. Бычкова― Трудно запомнить.

А. Троицкий― Я вот запомнил с первого раза. То есть у меня просто чеканно это как-то в мозг въехало.

О. Бычкова― Судя по тому, что Алексею Навальному теперь предложили еще год испытательного срока, чтобы не было повторных нарушений, в общем, судя по тому, как прессуют его штабы по всей стране, видимо, предполагается, что у него-то как раз будущее, видимо есть.

А. Троицкий― Да, Алексей Навальный вообще молодчина. Единственные хорошие новости последних дней связаны с двумя выступлениями. То есть его выступление на Навальном-ТВ в прошлую пятницу было по-моему и потом его вступление на «Эхо Москвы». В «Особом мнении».

О. Бычкова― Да, Володя Варфоломеев с ним разговаривал.

А. Троицкий― У меня было у самого к Навальному много вопросов. Которые я не мог задать ему лично, поскольку мы с ним редко видимся. Да и сидит он потом большое количество времени. Так его не отловишь.

О. Бычкова― Посиживает.

А. Троицкий― Хоть мы дружим с некоторыми его сподручными. Тем не менее.

О. Бычкова― Какие у тебя были вопросы и какие отпали. Скажи.

А. Троицкий― Отпали некоторые очень важные вопросы. Скажем, отпал вопрос по поводу ГД. Я вот думал, что будет делать Алексей Навальный, вот стал он президентом, а что он будет делать со всем этим сбродом, который называется ГД РФ, которая естественно, и выбрана не так как надо и присутствуют там люди какие-то полублатные, полудебилы. Вот что делать с таким законодательным собранием. Это же невозможно писать и утверждать законы…

О. Бычкова― Навальный сказал, что (неразборчиво)

А. Троицкий― Навальный сказал, что распустит думу.

О. Бычкова― Да, все.

А. Троицкий― Это очень хорошо. Значит, у президента такая возможность есть и я очень рад, что он этой возможностью воспользуется. Точно также там были всякие мелочи. Например, что он будет делать с нашими этими славными телевизионными пропагандистами. Я имею в виду Киселев, Соловьев и прочие, прочие. Он очень правильно ответил, буквально моими словами, то есть я говорил точно то же самое: они военные преступники, это поджигатели войны. Это люди, которые натравливают людей одной страны на людей другой страны. Это люди, по прямой и непосредственной указке которых погибли уже сотни, тысячи, может быть десятки тысяч людей. В том числе и людей русских. То есть все эти наши несчастные оболваненные ребята, которые, наслушавшись рассказов о «распятых мальчиках» и об укрофашистах, двинулись туда в качестве незрелого пушечного мяса, на народную войну и естественно быстренько там полегли. Кто в этом виноват? Шойгу, Путин. Я считаю, что в первую очередь в конце этой цепочки находятся Соловьев, Киселев. Так что да, с ними надо поступать, как с военными преступниками и это означает естественно, не просто запрет на профессию, об этом речь быть не может, это означает просто большой, я надеюсь, срок в заключении.



А.Троицкий: Я знаю только один хороший смысл для посадки администрации президента

―

А какие вопросы к Навальному у тебя остались недоотвеченными?

А. Троицкий― Есть некоторые вопросы, на которые Навальный просто не может ответить. И я в этом смысле его понимаю и уважаю. Скажем, вопрос о Крыме. В данном случае Навальный занимает очень шаткую позицию, ничего не скажешь. То есть с одной стороны он не может сказать «Крымнаш», с другой стороны он не может сказать «Крымненаш». Поэтому идут в ход какие-то довольно сомнительные на мой взгляд аргументы типа, что Крым это не сэндвич, взял, отдал. Я на самом деле считаю, что это сэндвич. Потому что есть закон: украл – верни. Вот и все. Что бы это ни было. Украл сэндвич – верни. Украл Крым – верни. Поэтому особо разглагольствовать тут не о чем. Но я прекрасно понимаю Навального Алексея, потому что естественно, если он скажет, что Крым не наш, то это ему на выборах не то чтобы окончательный, но весьма вероятный смертный приговор. Потому что люди наши в огромном своем большинстве считают, что Крым наш и что это наше великое достижение. Этот грабеж. Поэтому на этот вопрос будем считать, что он ответа не дал. Точно также есть некоторые вопросы, которые касаются экономики, но я уверен, что у него хорошие советники и пусть он сам не экономист и юрист, думаю, он и сам в экономике разбирается неплохо, уж, во всяком случае, получше, чем Путин. И какая-то непосредственно экономическая практика у него была, он за это сидит даже. Точнее не сидит, а получил срок за то, что предпринимательством занимался. Так что я думаю, что человек он в этом смысле разбирающийся, тертый. И вообще мне очень понравилось, как он говорил. Я, кстати говоря, в отличие от многих других с самого начала делал ставку на Навального и только на Навального. Еще когда был жив Боря Немцов в том числе. То есть я в нем сразу разглядел какой-то потенциал, и в том, как он себя ведет и в том, как он выглядит и в том, как он говорил. Я понял: вот это настоящий политик харизматик. Вот то, что надо. И поэтому все эти наветы на него, что справа, что слева, что со стороны властей, что со стороны либералов, это на самом деле вещи, которые как мне кажется, делают его только крепче и именно потому они его делают крепче, что он не боится с ними спорить. Если бы он уходил бы в песок, то есть если бы он по всем вопросам занял бы такую же позицию, как по Крыму, то Навального бы не было.

О. Бычкова― А почему так получилось, что у нас есть например один Путин и больше никого нет и все время нам все пропагандисты говорят, что если не Путин, то кто и вот это все. И точно также получился один Навальный.

А. Троицкий― Я считаю, что причины этого разные. То есть один Путин – потому что на Путина работает вся государственная машина. В том числе и машина пропаганды. И так далее. Навальный добился того, чего он добился, без какой-либо поддержки со стороны каких бы то ни было стоящих за ним сил. То есть, естественно, госпропаганда утверждает, что за ним стоит госдеп США. Кто-то еще утверждает, что за ним стоит одна из кремлевских башен. Полная фигня. На самом деле он всего добился сам. Это достойно.

О. Бычкова― Давай это продолжим через короткое время. Это программа «Особое мнение».

НОВОСТИ

О. Бычкова― Продолжается программа «Особое мнение». Вот кстати про национальную идею, о которой ты вспомнил, написал нам слушатель Н.К. из Москвы: «Коррупция — национальная идея и сегодня, и завтра, разве это не очевидно всем».

А. Троицкий― Коррупция действительно своего рода национального идея. Только я не называл бы это коррупцией. Поскольку слово «коррупция» оно скомпрометировано. Я выразился бы элегантнее. То есть национальная идея формулируется так: ты мы – я тебе. Вот это национальная идея. В принципе подходит.

О. Бычкова― Как это «ты мне — я тебе»?

А. Троицкий― Ты мне – я тебе.

О. Бычкова― Как?

А. Троицкий― Обычно говорят.

О. Бычкова― Нет. Не согласна с тобой.



А.Троицкий:Этот госбюджет, такие крошки с барского стола, жадно расхватываются народом

―

Тут тебе и справедливость, и уважение и доверие. Кстати говоря.

О. Бычкова― Ну смотри, когда кто-нибудь, например, на бюджетные деньги или вынутые из бюджета или недошедшие до бюджета строит себе дворец непонятно зачем 125-й или покупает яхту или 125 самолетов или вертолетов, а потом угрожает журналистам. Вот как сегодня это происходит. Тут понятно, что ты мне, «я тебе» здесь не работает. Тут только в одну сторону.

А. Троицкий― Нет, а он передает деньги еще кому-то выше. Еще кому-то выше они спускают какие-то большие деньги вниз в качестве госбюджета. И вот этот госбюджет, такие крошки с барского стола жадно расхватываются народом. Который потом опять восстанавливает эту большую коррупционную пирамиду. И так снизу вверх идут эти крошечки, потом превращаются они в какие-то комочки, потом в булочки. И так далее. В принципе на бытовом уровне. Я не говорю сейчас о каком-то олигархическом, правительственном и так далее, но на бытовом уровне принцип «ты мне – я тебе» прекрасно работал еще в Советском Союзе. И в СССР он был своего рода национальной идеей. Ну а сейчас работает ничуть не хуже и сильно облегчает жизнь миллионам российских граждан.

О. Бычкова― Ура. Ура, товарищи.

А. Троицкий― Давайте про Навального.

О. Бычкова― Давайте про Навального. Пишет Евгений: «Если Навальный распустит думу и объявит выборы, то выберут тех же. С небольшим изменениями». Евгений считает, что необходим период успокоения для страны, я не понимаю, что это значит.

А. Троицкий― Смирительная рубашка.

О. Бычкова― Пока три поколения не пройдет и не нарастут новые люди какие-то. А откуда они нарастут.

А. Троицкий― Это мы все уже помрем. Это скучно. Не хочется думать об этих временах.

О. Бычкова― И наши дети, в общем.

А. Троицкий― А то я заплачу. Да нет, если Навальный распустит думу и пройдут честные конкурентные выборы в эту думу, то можно быть совершенно уверенным, что может быть кто-нибудь из старого контингента туда и протиснется, но огромное большинство будут новые люди, это будут люди умные, люди честные, профессиональные. Будут люди, которые будут вести споры и дебаты и доказывать свою правоту в реальных разговорах, используя аргументы. Так что я думаю, что вовсе необязательно, что изберут все тех же самых. А по поводу того, почему он один, я думаю, что в первую очередь, потому что ну надо обладать очень таким сильным набором качеств, чтобы добиться того, чего добился Навальный. То есть это не только ум, это не только внешность, не только красноречие и ораторский дар, но это бешеная совершенно энергия. Это смелость, это бескомпромиссность, это готовность идти до конца, жертвуя при этом возможно и семейной жизнью и здоровьем, а может быть и жизнью вообще. И надо сказать, что такой букет качеств обнаруживается у очень небольшого количества людей. То есть это на самом деле уникальный букет. У нас есть очень много симпатичных оппозиционеров, и у всех притом, что у них имеется целый ряд непререкаемых достоинств. То есть они опять же умные, честные, они не воры, они профессионально знают материальную часть и прочее. Но вот всего наборчика у них нет и в первую очередь у них нет вот этой готовности идти до конца, которая есть явно у Навального. И на самом деле я бы очень хотел, чтобы Навальный стал президентом. Для того чтобы он стал президентом, я думаю, ему необходимо будет все-таки пойти на компромисс. Ему нужно будет пойти на какой-то сговор. Причем сговор не с кем-нибудь, а с Путиным. То есть я считаю, что единственный человек, который может на выборах сегодня побить Навального – это Путин, причем, скорее всего он это и сделает. Даже если будут честные выборы и не будет всяких каруселей, вбросов, выбросов и так далее, я думаю, что все равно пропагандистская машина и сила инерции и всякие еще отягчающие факторы они приведут к тому, что Путин Навального победит. Соответственно, чтобы этого не произошло, это будет очень грустно, это конечно почти что стопроцентная гарантия, но это очень тоскливая гарантия.

О. Бычкова― Если это будут честные выборы, то что же в этом грустного. Ну вот так, да.

А. Троицкий― Грустно то, что народ такой взрастили. И воспитали. Вот что грустно.

О. Бычкова― Ну извините.

А. Троицкий― Народ, которому не нужен ни образ будущего, ни само будущее. А нужно просто, чтобы его не трогали. Лишь бы не было войны. Все остальное как бы…

О. Бычкова― А вот про сговор.

А. Троицкий― Я хочу сказать, что если я был бы Владимиром Путиным, но таким Владимиром Путиным, которому есть вообще какое-то дело до судьб родины, России, и который понимал бы, что он неумолимо тащит страну к абсолютнейшей катастрофе, безнадеги и отсталости. И что-то надо с этим делать. И что есть такой Навальный, который, судя по всему, единственный, кто обладает достаточными способностями, достаточной популярностью узнаваемостью и энергетикой для того, чтобы это дело сдвинуть с мертвой точки. То я просто на месте Путина предложил бы Навальному, чтобы он стал преемником. Вот, собственно говоря, и все.

О. Бычкова― Прекрасно. И мы повторим эту историю Ельцин-Путин, Путин-Навальный.

А. Троицкий― Естественно Навальный скажет, что я не хочу быть никаким преемником.

О. Бычкова― Вот именно.



А.Троицкий: Снизу вверх идут эти крошечки, потом превращаются в какие-то комочки, потом в булочки

―

Я хочу честные выборы. Путин скажет: хорошо, Навальный, ради бога. Пусть будет по-твоему, это будет честно и справедливо. И с уважением и доверием. По национальной триаде. Давай иди на выборы, но я тебе конкурентом не буду. Пусть вместо меня будет Медведев или Шойгу или какой-нибудь еще, или вот Сергей Шнуров из группы «Ленинград». И я считаю, что на третьем месте, вот Путин, Навальный и есть еще третье место, причем четвертого точно уже нет. А третье место это Серега Шнуров. Из группировки «Ленинград», которого тоже практически все знают и к которому все относятся с большой симпатией. У него правда, политической и экономической повестки дня нет, но у него есть много других достоинств. В частности огромное количество смешнейших видеоклипов. Так вот, вот пусть тебе, Путин противостоит Серега Шнуров от партии «Единая Россия». А Серега Шнуров согласится. Он человек абсолютно коммерческий. Он гиперпрагматик. Он скажет: ну да, а почему бы нет. Не стану президентом, так, ребята, повеселимся от души. Ну, вся вот эта тлетворность, все эти Зюганов, Жириновский, это вообще не считается. Так что вот, Путин, Навальный, Шнуров. Путин берет самоотвод. Навальный против Шнурова. Навальный, естественно, в каком-то смысле гораздо убедительнее Шнурова. Побеждает с перевесом 60 на 40. И страна устремляется по пути демократических свободолюбивых, но очень человечных и социально обоснованных реформ.

О. Бычкова― А Шнурова тогда придется делать если не премьер-министром, то министром культуры.

А. Троицкий― Всех в топку.

О. Бычкова― Хорошо.

А. Троицкий― Кстати, люстрация еще хорошая вещь, по поводу нее Навальный, по-моему, не высказывался. Но тем не менее, идея хорошая. Поголовная тотальная люстрация.

О. Бычкова― А ты знаешь, что Поклонская опять ходила с портретом своего кумира.

А. Троицкий― Но это же ее парень.

О. Бычкова― Только что.

А. Троицкий― С чьим еще портретом Поклонской ходить. Ну да, был Крестный ход в екатеринбургской губернии. Там же произошла такая трагическая дата, что именно в этом городе 99 лет назад застрелили царскую семью во граве с главой семьи. Я думаю, кстати, на следующий год будет столетие, вот тут конечно, Поклонской придется подвинуться, потому что я думаю, что туда прибудут и патриарх, и президент, и все кому не лень. Ну а в этот раз, естественно, все взоры на Поклонскую.

О. Бычкова― Они, думаешь вот сейчас под столетие всю эту историю снова с останками Романовых затеяли. Опять признавать, не признавать. Опять экспертизы.

А. Троицкий― Я думаю, что в том числе и к столетию, потому что конечно, был бы такой красивый шикарный жест, что наконец-то к столетию век прошел, и тут-то все и разрешилось. Я, честно говоря, совершенно не разбираюсь во всей этой истории с РПЦ, и почему они не признают эти останки…

О. Бычкова― Они считают, что 99,9, вот когда еще Боря Немцов возглавлял всю эту комиссию, они сказали ему, что 99,9 это недостаточная вероятность для того, чтобы сказать, что генетически это да.

А. Троицкий― Я так думаю, что они плохо арифметику знают или в генетике не разбираются. Я думаю второе скорее. Потому что, что значит 99,9. Если совпадает ДНК, то совпадает на сто процентов. Если не совпадает, то не совпадает.

О. Бычкова― Ты также рассуждаешь сейчас как они.

А. Троицкий― Как кто?

О. Бычкова― Так же как церковники.

А. Троицкий― Ну значит, но 99,9 и 100 это в общем, одно и то же практически.

О. Бычкова― Ну да.

А. Троицкий― Как ясно всем четким пацанам. Так что я бы, конечно, на месте РПЦ не ерепенился. А сделал бы тоже такой красивый примирительный жест. Все признал бы, как на духу. И тогда был в Екатеринбурге большой праздник с банкетом в Ельцин-центре.

О. Бычкова― Да, но видимо, Ельцин это не Путин. То есть тут придется признать, просто как скажут, так и придется признать.

А. Троицкий― Да, я думаю, что в случае чего аппарат президента, и он сам подскажут, что такое 0,01 процента. И как ею можно пренебречь.

О. Бычкова― Артемий Троицкий в программе «Особое мнение». Спасибо тебе большое.

А. Троицкий― Спасибо тебе, дорогая. Счастливо.