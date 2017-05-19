О. Пашина― Добрый вечер. Это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Я хочу спросить вас сначала про дебют видеоблогера миллиардера Алишера Усманова. Как телевизионного человека. Как вы оцениваете это выступление? Удалось ли ему оправдаться. Уесть Навального, убедить аудиторию, на которую было рассчитано обращение. Или лучше было молчать. С точки зрения телевизионного человека.
Н. Сванидзе― Здравствуйте, Оксана. Я бы не оценивал это именно как какое-то профессиональное действо. Все-таки это не имеет отношения к телевидению. На мой взгляд. Это политическая акция. Несомненно. Индивидуальная. В какой мере индивидуальная – не знаю. Потому что совершенно очевидно, что по масштабу своему, конечно, Алишер Усманов вполне себе способен на индивидуальные акции. Тем не менее, поскольку речь идет о Навальном, то я не исключаю, что какие-то консультации имели место. Скажем так, в том, что касается иска были консультации или рекомендации. А в том, что касается этого выступления видео и его формата, может быть самой инициативы это может быть это личная инициатива Алишера Усманова. Насколько удалось – это смотря для кого.
О. Пашина― Марии Захаровой понравилось. Она сказала…
Н. Сванидзе― Марии Захаровой понравилось и вполне понятно, в какой мере она здесь может оценивать ситуацию. Потому что Мария Захарова она прекрасна, но она спикер МИДа.
О. Пашина― Как дипломат. Ей понравилась стилистика.
Н. Сванидзе― Если бы Алишер Бурханович посвятил свой видеоблог, скажем Трампу, я думаю, что мнение Марии Захаровой здесь было бы более актуальным.
О. Пашина― Она просто как неискушенный зритель. Ей, видимо, понравился стиль. Грубо, по-мужски.
Н. Сванидзе― Вероятно. Я должен сказать, что мне стиль не понравился. Мария Захарова как женщина имеет полное право на свое мнение в данном случае. Потому что стиль брутальный. Я думаю, что Алишер Бурханович рассчитывал не на Марию Захарову, когда выбирал стилистику. Я думаю, он рассчитывал на другой лайк. На лайк какого-то другого человека. И, может быть, даже я бы сказал другого пола, нежели Мария Захарова. И я думаю, что этот лайк он получил. Потому что вот эта стилистика, которая мне напоминает стиль, в котором сработал наш дипломат в ООН, это та же…
О. Пашина― Вы спрашиваете, причем Мария Захарова.
Н. Сванидзе― Это та же брутальность, которая должна нравиться каким-то достаточно интересным для Усманова людям в Кремле я думаю. Я думаю, что эта стилистика получила одобрение. Получила ли она одобрение массовое – не думаю. Потому что обращение на «ты». Ну, почему на «ты». В русском языке и в правилах русской вежливости есть определенные императивы. И если человек не маленький ребенок, а взрослый, а Алексей Анатольевич взрослый человек, даже если он моложе. Он естественно другого поколения нежели Алишер Бурханович, но, тем не менее, это не дает права обращаться на «ты». В данном случае обращение на «ты» невежливое. Оно грубое. Грубость не нравится людям. Как правило. Большинству людей. Потому что когда речь идет о грубости по отношению к человеку нелюбимому, жесткому оппоненту, человеку, которому хочется сделать неприятно – тогда может понравиться. А так нет. Не нравится. Поэтому я не думаю, что это произвело положительное впечатление. Концовка там – «тьфу на тебя». Это напоминает, конечно, фильм «Джентльмены удачи», тоже по своей стилистике. Я бы даже сказал, что нужно взять на вооружение. Какие-то письма, скажем, электронные или в каком-то другом формате…
О. Пашина― Заканчивать так.
Н. Сванидзе― Вместо там «искренне ваш» или «с уважением», типа «целую ручки» — «тьфу на тебя». Нормально. Я думаю, что на мем это разойдется. Или уже разошлось.
О. Пашина― Да уже разошлось.
Н. Сванидзе― Но конечно, я считаю, что Алексей Навальный должен Алишеру Усманову пузырь-то поставить. Потому что разумеется, это пиар. Разумеется.
О. Пашина― И то же обращение на «ты» это с другой стороны некая постановка Навального на один уровень. Он с ним на «ты».
Н. Сванидзе― Нет, вообще то, что…
О. Пашина― Демонстрация, что мы с тобой на равных.
Н. Сванидзе― То, что миллиардер, предприниматель первого ряда, что называется сейчас, олигарх, человек такого влияния, владелец заводов, газет, пароходов и моего любимого лондонского клуба «Арсенал» совладелец. Футбольного. Человек вдруг посвящает такое творческое действо, явно горячится, явно волнуется. То есть его, конечно, не оставил равнодушным Навальный. Это знак внимания, несомненно. Который, разумеется, Навальный имеет полное право написать себе в плюс.
О. Пашина― А почему Усманов вообще решил лично обратиться к Навальному. Мы знаем, что власти если не игнорируют его, то, по крайней мере, по имени не называют. Один там какой-то осужденный…
Н. Сванидзе― ОсУжденный. Усманов все-таки человек, который может позволить себе не идти в общем ряду. Естественно. Он его называет по имени, но в унизительном контексте. Ты, Навальный. Такое письмо запорожцев турецкому султану. Своего рода. Но я думаю, что он обиделся. Он реально на самом деле обиделся. И это уже особенность темперамента Алишера Бурхановича. Его Навальный обидел. Он почувствовал себя оскорбленным и он ему вот так, а уж стилистику он выбрал сам. Но повторяю, что мне кажется, что в том, что касается иска, это все-таки я не удивлюсь, если здесь имела место некая рекомендация.
О. Пашина― Что касается рекомендации. Вы сказали, что это обращение все-таки было рассчитано на некого зрителя, ценителя такой лексики.
Н. Сванидзе― Такой стилистики.
О. Пашина― А на широкую аудиторию, которая смотрела фильм «Он вам не Димон» и так далее это совсем не было рассчитано. Потому что если бы это было рассчитано на эту аудиторию, наверное, какие-то политтехнологи могли бы подсказать Усманову, что не нужно было бы снимать это на яхте, наверное, нужно было снимать, в измазанном, что там руда, уголь. Рассказывать, как он экономику поднимает. А вот это все…
Н. Сванидзе― Я не думаю, что Алишер Бурханович советовался с политтехнологами. Я думаю, что он решил: вот сделаю я вот так вот. Пошлю-ка его буквально по матушке. Потому что дальше там идет либо нецензурная лексика, либо феня. Уже по логике. Уже промежутков никаких нет. По степени вульгарности этого обращения. Я думаю, что это соответствует и привычкам самого Алишера Бурхановича. Это, наверное, ему и самому нравится, и повторяю, это нравится, по-видимому, тем людям или тому человеку, на лайк которого он рассчитывал.
О. Пашина― А на народ, на широкую аудиторию как принято говорить не было рассчитано.
Н. Сванидзе― А зачем это ему. Зачем ему широкая аудитория. Он же никуда не баллотируется. Он же не идет в депутаты или куда-то. Зачем ему это надо.
О. Пашина― То есть была не попытка оправдания, доказать свою невиновность. Обелить свою репутацию.
Н. Сванидзе― В глазах определенного очень ограниченного круга лиц.
О. Пашина― А там и так все всё знают.
Н. Сванидзе― Тем не менее, вот поскольку Алексей Навальный вне закона, то нужно было бы еще немножко его каблуком придавить. На мой взгляд, это не получилось. На мой взгляд, получился пиар.
О. Пашина― Навальный не унимается. Он теперь занимается разоблачением кухни Пригожина. Вдогонку нашей темы о дебатах, которые предложил Навальный Усманову. Как вы думаете, есть шансы, что они состоятся?
Н. Сванидзе― Нет ни одного шанса, и Алишер Усманов на это не пойдет. И никто не предоставит площадки для подобного рода дебатов. Потому что это будет, конечно, чистейшей воды пиар.
Н.Сванидзе: Усманов рассчитывал на лайк какого-то другого человека
О. Пашина― «Дождь» и РБК уже предложили.
Н. Сванидзе― Нет, такие возможны. Я, конечно, имел в виду площадки более широкие. Не будет этого, никогда не пойдет на это Усманов.
О. Пашина― А тенденции этих видеоблогеров, Дмитрий Медведев должен теперь записать ролик.
Н. Сванидзе― Я думаю, что опыт Алишера Бурхановича, скорее всего, будет признан неудачным, и продолжения иметь не будет.
О. Пашина― Надо сказать, что президент Путин тоже уже озаботился пиаром перед выборами. Пришло сообщение о том, что он встретится со Смешариками. Точнее с мультипликаторами, которые создали эти мультсериалы. «Маша и медведь», «Смешарики», совершенно официально это подтвердил пресс-секретарь, что такая встреча возможна. Эксперты внутриполитического блока Кремля посоветовали президенту со Смешариками встречаться. Это как вообще. Перспективно?
Н. Сванидзе― Это уже позитивный пиар. Хороший позитивный пиар. Он сам по себе ни о чем не говорит. Потому что можно было бы сейчас надуть щеки и сделать умное лицо и сказать, что это свидетельствует о том, что Путин уж теперь на 150% пойдет на выборы в 18-м году. Но он скорее всего и пойдет на выборы. Разумеется. Но дело в том, что команда президента Путина и сам Путин занимаются его пиаром независимо от выборов. Это просто постоянная деятельность, пиар президента Путина это гарантия стабильности нашего государства. Потому что эта стабильность держится, как известно на рейтинге Путина. Институтов работающих, в общем, нет, единственный институт это Путин лично, даже не президент, а вот лично Путин. Независимо от его должности. И поэтому угрозы рейтингу Путина, если они возникнут, это угрозы государственной стабильности. Поэтому постоянная главная забота всей команды президента Путина — это его рейтинг, соответственно над этим идет работа. И работа идет, как мы видим, по результату вполне себе успешно.
О. Пашина― Я только не понимаю, чем тут Смешарики могут помочь. У нас какие проблемы: реновация, антикоррупционные акции по всей стране. Исаакиевский собор.
Н. Сванидзе― По реновации он высказываться не хочет. По понятным причинам. Потому что неизвестно, в каком в данном случае направлении высказываться. По собору тоже не хочет. Потому что здесь это все темы стремные.
О. Пашина― Остаются Смешарики.
Н. Сванидзе― Конечно. По стремным темам серьезный политик никогда не высказывается. Потому что он потеряет часть аудитории немедленно. Вообще по любому острому вопросу политику публичному высказываться, как правило, нельзя, потому что он не приобретает аудиторию таким образом, а теряет ее. Если между черным и белым он выбирает белое, то черное…
О. Пашина― Отпадает.
Н. Сванидзе― Все сторонники черного отпадают немедленно и наоборот. А Смешарики они в Африке Смешарики. Здесь он ничего не теряет, а только приобретает.
О. Пашина― А как же Навальный, который вмешивается во все острые вопросы и повышает свой рейтинг.
Н. Сванидзе― У Навального нет такого рейтинга, как у Путина. Навальному нужно приобретать общенациональную известность. Поэтому, естественно, он остро высказывается по острым вопросам. Он не боится терять аудиторию. Ему нужно приобретать. То есть оттого, что он потеряет оппонентов, в данном случае неважно. Он приобретет сторонников. А у президента совершенно иная ситуация.
О. Пашина― Приговор 8 месяцев колонии поселения участнику акции 26 марта Юрию Кулию это очередная попытка запугать тех, кто ходил на акции, пойдет на акции.
Н. Сванидзе― Несомненно. Тут даже двух мнений быть не может. Потому что речь идет, то, что я видел, эта фотография, когда он действительно как-то касается рукой плеча…
О. Пашина― Просто положил руку на плечо.
Н. Сванидзе― Да, касается рукой плеча сотрудника внутренних дел, из нее ничего не следует. А как я понимаю, это было главное доказательство. Потом мы не знаем, что этому предшествовало.
О. Пашина― Рассказывают, что избиение пожилого человека.
Н. Сванидзе― Вот. Совершенно верно. Поэтому здесь ведь нужно исходить не только в таких случаях из того, что сделал человек, предположим, он даже схватил там омоновца за руку, чего в принципе делать не следует, потому что это тоже форма физического сопротивления. Ну, а что было до этого. А, может быть, перед этим он этой рукой по лицу получил. Или он увидел, что сейчас получит. И естественно рефлекторная реакция мужская – он схватил за руку. Это тут нужно разбираться. Всегда в таких случаях. Я в данном случае не вижу, это не значит, что я прав на сто процентов, но я в данном случае абсолютно не вижу оснований для срока человеку. И конечно, я думаю, что в этом случае срок, мы уже, что называется, избалованы большими сроками. Нам уже меньше двух лет так вообще считай, что пирожными угостили.
О. Пашина― Несерьезно.
Н. Сванидзе― Цветы преподнесли. Но, тем не менее, это срок. А человек может сломаться в местах заключения и за неделю. Это очень серьезное испытание не только физическое, хотя и физическое тоже. В наших местах заключения можно здоровье потерять на всю жизнь. За довольно короткий срок. А можно сломаться морально. Поэтому я в данном случае не вижу оснований для срока, думаю, что это тоже запугивание.
Н.Сванидзе: Украина делает все, чтобы не быть похожей на Россию.
О. Пашина― Кулий признал свою вину, он сам пояснил, что рассчитывал на условное наказание. Как в такой ситуации правильно действовать? Признавать, не признавать, и так срок и эдак срок.
Н. Сванидзе― Я не даю рекомендаций такого рода. Я не специалист. Здесь нужно слушать своего адвоката.
О. Пашина― Я хочу сказать, что не только запугивают потенциальных и реальных участников антикоррупционных акций. Еще агитируют. В Тольятти школьникам показали фильм «Экстремизму — нет», там сказали, что все эти люди, которые ходят на эти акции, сравнили их с членами «Исламского государства». По-моему, во Владимире еще лекцию о Навальном студентам прочитали. Там его сравнили с Гитлером. Минобрнауки не нашло нарушений в этих лекциях. Так готовят будущее гражданское общество России, — спрашивает наш слушатель.
Н. Сванидзе― Ну, вопрос риторический. Понятно, что подобного рода действия — это серия ударов по гражданскому обществу. Это серия ударов по гражданскому самосознанию. Это серия ударов по российской Конституции. Несомненно. Абсолютно. Я более того скажу, это серия ударов по той самой стабильности, о которой мы сегодня говорили. Потому что нельзя стабильность сохранить исключительно такими методами. Это вызывает раздражение. В конечном счете это способствует популярности того же Алексея Навального. Я абсолютно в этом убежден. Вот все эти действия, не только видеоблог господина Усманова, но и все силовые действия неадекватные, силовые, пропагандистские. В конечном счете, тоже силовые.
О. Пашина― Тем более в отношении молодежи, которая привыкла действовать от противного.
Н. Сванидзе― Тем более в отношении молодежи. Это называется работать с молодежью. Вот это все, несомненно, способствует, так или иначе, росту популярности Алексея Навального. Несомненно.
О. Пашина― С молодежью по-разному работают. Тут популярную видеоблогершу пригласили в ГД обсуждать проблемы молодежной политики. Она в своих блогах политики вообще не касается. Она про маникюр рассказывает, компьютерные игры, ми-ми-мишки. Видимо, важно ее мнение и опыт.
Н. Сванидзе― Видите, что делают, приглашают видеоблогершу, платят деньги не самой популярной певице за то, чтобы она сделала какой-то музыкальный клип на тему — не ходите дети, в Африку гулять.
О. Пашина― А почему они популярной певице не заплатили. Хотелось сэкономить.
Н. Сванидзе― А кому ты будешь деньги платить? А.Б. Пугачевой? Она не возьмет.
О. Пашина― Смешарикам.
Н. Сванидзе― Остается только либо убежденным сторонникам того, что нужно делать именно такие вещи…
О. Пашина― Либо не убежденным, а кому деньги нужны.
Н. Сванидзе― Либо тем, кому нужны деньги. Убежденным нужно платить больше, потому что если они известные люди…
О. Пашина― Убежденным, по-моему, вообще платить не надо. Они за свои убеждения должны работать. Нет?
Н. Сванидзе― Ну, казалось бы да, но понимаете, никто от денег даже из-за убеждений не откажется. Потому что когда тебе деньги платят за измену твоим убеждениям, это нехорошо. А когда тебе деньги платят за то, что ты следуешь своим убеждениям…
О. Пашина― Это приятно.
Н.Сванидзе: Ассанж человек искренний, он хоть с чертом с рогами готов дружить
Н. Сванидзе― Это приятно.
О. Пашина― Про Росгвардию и Интернет хочу еще поговорить. Обученные современным интернет-технологиям бойцы Росгвардии займутся мониторингом социальных сетей. Такая новость пришла сегодня. Теперь Интернет в безопасности?
Н. Сванидзе― Я не знаю, как…
О. Пашина― От экстремистов и террористов.
Н. Сванидзе― …Росгвардия с ФСБ как будут делить вообще свои полномочия. Это значит, что наберут каких-то ботанов очкастых в некотором количестве, наденут на них форму, погоны. Создадут под это дело финансирование. На которое у Росгвардии как я понимаю, жалоб пока что не было. И не будет, видимо, в обозримом будущем. Посадят их на стулья, и они будут мониторить, мониторить, мониторить. Но в ФСБ люди ведь тем же занимаются.
О. Пашина― Конфликт интересов.
Н. Сванидзе― Не передрались бы, вот я чего боюсь.
О. Пашина― Мы продолжим после небольшого перерыва.
НОВОСТИ
О. Пашина― Это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Про террористов и экстремистов, но уже не в Интернете, а реальной жизни. ГД в первом чтении приняла закон о лишении террористов гражданства. Воздержавшихся и проголосовавших против не было. Что думаете по этому поводу?
Н. Сванидзе― Я, честно говоря, думаю, что я ничего не понимаю здесь. Потому что я объясню, что имею в виду. Я не понимаю, зачем принималось это. Здесь есть две вещи. Во-первых, по Конституции у нас нельзя человека лишить гражданства. Значит, так или иначе, там есть могут быть исключения из этого правила, если человек когда получал паспорт, речь идет естественно только о людях, которые не граждане России по рождению, которые получили гражданство уже во взрослом состоянии. Если он врал при получении паспорта, отвечая на вопросы, он врал. Не будешь заниматься плохими вещами? — он говорит: не буду. А на самом деле уже хотел заниматься плохими вещами.
О. Пашина― А при получении паспорта спрашивают это?
Н. Сванидзе― Да, там задают определенные вопросы. В письменной форме, естественно. Ты пойди, докажи. Он уже когда получал паспорт, хотел он заниматься терроризмом или не хотел.
О. Пашина― Может быть, он передумал.
Н. Сванидзе― Или он после этого с кем-то познакомился или она, подпал под чье-то влияние и решил этим заняться. Значит, теперь будут подводить соответственно человека, натягивать ему статью, которая позволяет лишить гражданства. Так или иначе, это все очень просто тоненько на тоненького, на грани нарушения Конституции. Зачем? Я не понимаю, зачем. Если человек террорист, он получает большой срок. Какая разница, лишишь ты его гражданства, не лишишь Что ему это гражданство. Если он у тебя двадцатник, двадцать лет получил или пожизненно…
О. Пашина― Или вообще погиб при совершении теракта.
Н. Сванидзе― Или погиб. Да какая разница гражданин он какой страны. Это уже на самом деле второго-третьего ряда для него, а то и десятого проблема. Поэтому я не понимаю, зачем такие беспокойства и так себя утомлять, потом думая, как бы ни нарушить Конституцию. Ради того чтобы уже осужденного или погибшего террориста лишать гражданства. Да, по-моему, это несерьезно. Не понимаю.
О. Пашина― Шведская прокуратура прекращает дело против Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании. Наши слушатели очень приветствуют эту новость. Пишут, что Ассанж выдающаяся личность, он обнародует секретные документы. Чтобы люди понимали, что происходит. Никогда не выдает источники.
Н. Сванидзе― Ассанж действительно выдающаяся личность, несомненно. Слава богу, что его выпускают. По-видимому, все-таки не могут доказать, что он кого-то изнасиловал. Будем надеяться, что он действительно никого не насиловал. Он абсолютно радикальный левак, он из тех, кого Владимир Ильич Ленин называл «полезными идиотами». Несомненно. Для него жупел это американское буржуазное общество. Современная американская демократия. Искрений жупел. Он искренний левак. И ради этого он готов хоть с чертом. Поскольку он человек, по-видимому, искренний, он хоть с чертом с рогами готов дружить. С фашистами, с коммунистами, с тоталитаристами, не знаю с кем. С обскурантистами. И неважно. Только ради того чтобы насолить пресловутой, ненавидимой им и очень многими нашими слушателями американской демократии. В этом смысле он человек для любого оппонента США человек, несомненно, полезный.
О. Пашина― То есть сила, которая хочет зла, по сути, совершает благо.
Н. Сванидзе― Он не хочет зла…
О. Пашина― Хочет зла своим противникам.
Н. Сванидзе― Хочет зла противникам. В какой мере он совершает благо – не знаю. Я не исключаю, что с его помощью все-таки в какой-то мере Трамп стал президентом США. Потому что конечно, Ассанж сыграл свою роль, вбросив в последний момент информацию против Хиллари Клинтон. Он в какой-то мере повлиял. А мы помним, что Хиллари даже больше голосов избирателей получила. А Трамп получил больше голосов выборщиков. То есть там было все очень тонко. И не и исключено, что он повлиял. Сделал ли он при этом благо – не знаю, потому что как мы уже понимаем, президент Трамп это совсем не так распрекрасно, как мы думали с самого начала.
Н.Сванидзе: Вместо там «искренне ваш» или «с уважением», «целую ручки» — «тьфу на тебя»
О. Пашина― А обществу нужно знать, что происходит. И все секретные документы действительно дают понять, что происходит или дают возможность манипулировать сознанием.
Н. Сванидзе― Обществу нужно знать, что происходит. Но, во-первых, здесь есть определенные пределы. Во-вторых, если обществу нужно знать, то обществу нужно знать про всех. Если мы с вами скажем конкуренты, оппонируем друг другу, а какой-то человек третий предположим, ваш враг. И поэтому он вбрасывает все против вас, а про меня ничего. Хорошо это или плохо? С одной стороны неплохо, что вы…
О. Пашина― Про меня-то они, по крайней мере, будут знать, какая я негодяйка.
Н. Сванидзе― Да, но таким образом я получаю огромное преимущество в нашей с вами, предположим, политической борьбе. Несправедливое преимущество. Поэтому здесь, кроме того…
О. Пашина― А с другой стороны если я негодяйка, то мне нечего делать в политической борьбе.
Н. Сванидзе― А если я негодяй. А он только про одного негодяя говорит. Другой вроде бы весь в белом.
О. Пашина― Хотя бы одного вычистить, уже хорошо.
Н. Сванидзе― Ну я не считаю, что в борьбе двух негодяев одному нужно оказывать предпочтение. Пусть уж лучше судьба решит. И потом, не все все-таки нужно выставлять на поверхность. Ну, представьте себе, что этот человек выдавал бы не только американские, но и наши государственные секреты. Я думаю, что такой любви бы к нему у нас не было.
О. Пашина― Украинская прокуратура подготовила материалы для обвинения Сталина и Берии в геноциде и депортации крымских татар. И наши слушатели спрашивают: может ли нынешнее поколение узнать о преступлениях сталинского режима не из фильмов, художественной литературы, а из документальных доказательств. Хотя мы из фильмов узнаем о том, какой Сталин замечательный.
Н. Сванидзе― Дорогие друзья, по-моему, все давно известно. Из фильмов мы узнаем, какой он душка был. Ходит такой хорошенький и Берия хорошенький.
О. Пашина― Я видела мельком. Симпатичный.
Н. Сванидзе― И Власик симпатичный. Все симпатяги. Все. Всех хочется поцеловать. Но на самом деле не из художественных фильмов узнают правду про исторических персонажей, про исторические события. Все документы практически, главные, второстепенные, третьестепенные. Все известны. Если вы хотите смотреть кино – ну смотрите кино. Если вы хотите знать правду – листайте документы. Они все есть. Все есть. В Интернете. Выходите на них. Ради бога. Были огромные тома, изданные еще фондом Александра Николаевича Яковлева. Огромное количество документов. Все известно, чего вы хотите. Если вам интересно – читайте. А если неинтересно – тогда смотрите кино.
О. Пашина― А судебный процесс возможен?
Н. Сванидзе― Судебный процесс над покойниками не вполне себе представляю. Естественно, на сто процентов Сталин и Берия это массовые преступники, они совершали массовые преступления. Массовые преступления против разных народов. Русского, украинского, крымско-татарского, о котором упоминается. Кавказских народов, чеченского народа. В частности. И не только. Ингушского. Многих других. Прежде всего, естественно, против русского, потому что русский самый многочисленный. Разумеется. Поэтому, что они совершали массовые преступления давно доказано. К этому можно как угодно относиться, это можно скрывать, их можно поднимать на щит…
О. Пашина― Не замечать просто.
Н. Сванидзе― Делать про них красивое кино. Вывешивать портреты на станциях метро. Это все можно. Но от этого они преступниками не перестают быть. Но что касается суда, я не вполне себе представляю суд на давно покинувшими нас, слава богу, людьми.
О. Пашина― Зачем Украине это?
Н.Сванидзе: По стремным темам серьезный политик никогда не высказывается
Н. Сванидзе― Украина делает все, чтобы не быть похожей на Россию. Если сейчас в России приподнимается Сталин, а он сейчас в России приподнимается, то Украина будет делать все, чтобы его опускать. Я боюсь, что если бы Сталина сейчас в России опускали, Украина бы его приподнимала. Просто потому что для Украины главная и может быть единственная линия самоидентификации своей национальной государственной это анти-Россия.
О. Пашина― Не быть как Россия.
Н. Сванидзе― Мы сделали для этого очень многое. Смеяться нам над этим не приходится. Потому что здесь огромная доля нашей вины. Мы за последние годы сделали очень многое для того чтобы этот, несомненно, братский народ, это разные народы, я абсолютно не считаю, что мы один народ с украинцами. Это разные народы, разные культуры, разная история. Но, конечно, народы очень близкие. Несомненно, братские. Только мы сделали очень многое для того, чтобы его от себя оттолкнуть. Резко двумя руками. Они повернулись к нам спиной. И уходят от нас вдаль. В направлении, конечно, Запада. Потому что другого направления там и быть не может. Конечно. Или ближе к нам или на Запад. Вот они уходят на Запад. Это мы сделали во многом своими руками.
О. Пашина― Наши слушатели и зрители, видимо, федеральных телеканалов пишут: вчера исполнилось 73 года со дня депортации крымско-татарского народа, на Первом канале прошел минутный сюжет с ошибкой: депортировали 180 тысяч, было сказано, что 70. Почему такое невнимание, небрежность, несочувствие.
Н. Сванидзе― Я не могу комментировать, я не видел этого сюжета. Не могу комментировать то, что было сделано на Первом канале. Хорошо, что такой сюжет был. Я бы так сказал. Действительно депортация крымско-татарского народа это колоссальная трагедия. Это одно из тех преступлений сталинского режима, о котором я говорил. Потому что, ну вы вдумайтесь в цифры. Что такое 180 тысяч человек. Это на самом деле геноцид. Это называется геноцид. Этому геноциду подвергся не только крымско-татарский народ, но крымско-татарский народ в одну из первых очередей. Несомненно. Он был в 44-м году, есть на этот счет, кстати, замечательный художественный фильм. Про гибель крымско-татарского народа. Роскошный совершенно. Где все это показано, и на высоком художественном уровне. «Хайтарма» называется. Такие фильмы нужно делать и о геноциде других народов, это были бы страшные фильмы, но смотреть их надо. И это гораздо лучше, полезнее и для воспитания граждан РФ, чем смотреть сопливые лубки про то, какие у Сталина и его окружения были замечательные добрые и патриотичные ребята.
О. Пашина― Новости из Крыма сегодня есть. Они не про крымских татар. Они про передел собственности. Власти Крыма предлагают изымать земельные участки и собственность, которая была оформлена в бытность полуострова в составе Украины. Передел начался?
Н. Сванидзе― Да, конечно. У нас очень многие так сказать политические какие-то события под ними угадываются, и торчит из-под них денежный интерес.
О. Пашина― А почему так долго ждали?
Н. Сванидзе― Не знаю, почему так долго ждали. Не так уж долго я вам скажу.
О. Пашина― Присматривались к собственности.
Н. Сванидзе― Не так уж долго – три года. Смотрели, что повкуснее. У нас же сейчас вообще с собственностью государственные отношения очень такие я бы сказал панибратские. С частной собственностью. Потому что а что такое скажем, идея реновации. Идея реновации чревата изъятием собственности у граждан. Вот чем она чревата. А что такое указ, разрешающий нашим уважаемым силовым структурам: Росгвардии, ФСБ, ФСО изымать для государственных нужд при государственной необходимости, в целях национальной безопасности какие-то участки с недвижимостью.
О. Пашина― Тенденция.
Н. Сванидзе― Абсолютно та же тенденция. У нас никогда не было, по сути, во всяком случае, в последние сто лет уничтожалось всякое, да и до того крепко не сидело уважение к частной собственности. И сейчас людям напоминают: вы думаете, что это ваша собственность она навечно. Нет, ребята, это мы вам одолжили, говорит государство. А будете себя не так вести, а, может быть, и так будете себя вести.
О. Пашина― Все равно отберем.
Н. Сванидзе― Если захотим – отберем.
О. Пашина― Это было «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Всего вам доброго. До свидания.
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i_snova_on 19 мая 2017 | 17:08
Интересно, на каких идиотов рассчитывал бандюган Усманов, выкладывая свой ролик на всеобщее обозрение? И что он показал в своем ролике, чему мог бы поверить более-менее вменяемый человек? Даже сама его обрзюгшая рожа способна вызвать рвотный рефлекс даже у русскага патриота, не говоря уже о тех, кто имеет свою голову не только как подставку для прически и впитывания киселевский бредней из телевизора. Сама манера речи – спесиво через губу, хамское тыкание - это демонстрация чего?
Этот урод наконец-то явил лицо национального вора и грабителя во всей его отвратительной красоте. Благотворительностью занимается? Свечки в храме ставит? Неужели снял последние штаны и продал яхты и дворцы ради благотворительности? Те копейки, которые он отпустил в уплату за индульгенцию, никаким образом не служат гримом мерзавцу, грабящему страну, они не в состоянии представить волка в виде невинного барашка.
Правильно делает Навальный, вытаскивая таких мерзавцев на всеобщее обозрение, давно пора вытащить уже и всех этих абрамовичей, сечиных, ротенбергов, димонов, путинов и вообще всех свиней в человеческом облике – пусть узнают, что о них думает народ.
hgdfgmf 19 мая 2017 | 17:08
Последние дни, то ли модераторы очнулись , то ли стукачи , типа, гей-активиста Тарасова или зловонной старушки Томы - Мазок 18 , оживились, но аккаунты удаляют с повышенным энтузиазмом.
Рубите сук на котором сидите, господа. Посмотрите , сколько комментов было у последней Ссути от Вазелиныча, а сколько посланий получил сам Калыч в прошлую пятницу.
Вы к чему стремитесь, голуби? Хотите что бы ТупоТушкин со Свинорылом вдвоём в каждом блоге лениво перебрасывались какашками? Так по вашему выглядит Свобода Слова и Плюрализм?
Митрич мне сегодня написал
" К Калычу не пойду, скука смертная" .
Надо сказать, я его понимаю.....
topotuschkin 19 мая 2017 | 17:10
hgdfgmf: Уважаемый ловкач А. Усманов - никакой не предприниматель от чистого бизнеса и сектора реальной экономики.
Уважаемый трюкач-видеоблоггер А. Усманов - предприниматель от гнилой продажной российской политики, то есть, обычный пособник коррупции и подельник преступного горе-режима.
Вот и все...
mongol_ 19 мая 2017 | 17:10
Вчера вечером посмотрел «Поединок» между Шахназаровым и Амнуэлем. Бедный Амнуэль, он старался, лез из кожи, привёл все “либеральные” догмы, которые в ходу на ЭМ у “думающихлЮдей” и был посрамлён.
У вас, Николай Карлыч, положение более выигрышное, у вас нет оппонента, который бы мог показать в прямом эфире вашу несостоятельность, указать вам на подтасовки и откровенную ложь, неотъемлемую часть вашего либерализЬма, есть только хихикающая – во всём согласная ведущая.
А “не правильные” комменты “ваты” всегда можно либерально удалить, дабы они не мешали либерализЬму.
Но надо понимать, это пока. А уж когда вы “либералы” возьмёте власть будет всё по другому, как говорят украинские политики-демократы, за которых вы тут топите:
“Вату вешать!”.
hgdfgmf 19 мая 2017 | 17:13
Ксюха то как опять...
Потеряем, боюсь, мы остроумного и обонятельного человека...
t_a_t_a 19 мая 2017 | 18:09
hgdfgmf: 50 % драйва в передачах Сванидзе принадлежит Лариной. Без неё Карлович совсем завял , как фикус без полива. Напоминает грустного ослика Иа - Иа из Винни Пуха!!!
i_snova_on 19 мая 2017 | 17:18
mongol_: Не надо ватту вешать - она сгниет сама по себе как пережиток мракобесного периода в истории нашей страны - на реактивных ослах в будущее не въедешь. А банят вас, недоумков, так учитесь пользоваться родным языком и не проявляйте свою мерзостную суть, будьте, наконец, людьми - и к вам будет человеческое отношение. А пока, пардон, этого вы просто не заслуживаете, не доросли.
kom01 19 мая 2017 | 17:35
i_snova_on: Это вы что ли с топотушкиным люди?
Да у вас мания величия.:)))
i_snova_on 19 мая 2017 | 17:39
kom01: Слава богу, что не бред - как у всей вашей братии, больной на всю голову. Но ничего, лучший лекарь - время и оно вас научит, если не успело до сих пор.
kom01 19 мая 2017 | 17:45
i_snova_on: Кто то еще сомневается, что i_snova_on не человек, а компьютерный бот?:))))
ringo77 19 мая 2017 | 22:43
kom01: Не просто компьютерный бот, а компьютерный хохлобот! Причем занудный и тупой. Я бы на месте Стеця гнал бы его ссаным веником.
topotuschkin 19 мая 2017 | 17:45
kom01: Согласен с уважаемым историком-публицистом Н. Сванидзе: безусловно, И. Сталин и Л. Берия - враги чеченского и ингушского народа.
Так же, как и русского, украинского, белорусского, казахского, крымско-татарского, калмыцкого и прочих других народов бывшего СССР...
hgdfgmf 19 мая 2017 | 18:01
topotuschkin:
"Согласен с уважаемым историком-публицистом Н. Сванидзе: безусловно, И. Сталин и Л. Берия - враги чеченского и ингушского народа. "
И ещё еврейского, не забудь!
Интересно получается, Сталин и Берия - враги врагов русского народа
Во, гады!
pravdatut 19 мая 2017 | 20:32
topotuschkin: К этим двум преступникам необходимо добавить сегодняшнего. От Московии лучше на расстоянии, она не меняется.
awatar_01_ 19 мая 2017 | 20:04
i_snova_on:
Дрочилкин, ты. человек?
Поделись опытом, как ты дрочишь клаву, чтобы быть первым...
А теперь о Усманове.
Это же всё ваши кадры! И Прохоров, и Ходор и целая кодла.
И Путин ваш кадек, только не Янош... Ха-ха-ха
Но что положительное в Путине, - он вежливо просит братву раскошелиться. Они у него чрезвычайный государственный резерв. Надо никчемное "Сколково" построить - на подхвате Вексельберг.
Нужно построить мост в Крым... - рядом Аркадий Романович Ротенберг, он и в дзюдо понимает толк...
Итак по всем сферам экономики, в искусстве, в культуре и во всякой хренотени.
kmamonov_5 19 мая 2017 | 17:21
mongol_: Вчера вечером посмотрел «Поединок» между Шахназаровым и Амнуэлем.
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Да уж, такого позорища от либеральчиков не припомню. Еще и голосок такой с визгом, речь сумбурная, почти как у Золотого Пера )))
i_snova_on 19 мая 2017 | 17:43
kmamonov_5: Брехать даже комолому Аленю - не пахать. Потешьте свое воображение, вы любите желаемое выдавать за действительное. Победить в дискуссии вы можете либо криком, либо истерикой, никакой разумной аргументации из вас не услышать, у вас ее попросту нет и причина очевидна - для этого мозги и смелость нужны, а эти качества у вам в большом дефиците, если не отсутствуют полностью.
kmamonov_5 19 мая 2017 | 17:45
О-о-о! Ну, наконец, про Сталина.
«Все документы известны.
Сталин и Берия – массовые преступники!»
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Всем друзьям – привет!
Ухожу с этого… Новое слово, блин, в юриспруденции )))
t_a_t_a 19 мая 2017 | 17:28
mongol_:
Шахназарову респект, умнейший человек. У него отец Севастополь защищал. Либерасты в сравнении с ним мелеко плавают....
mongol_ 19 мая 2017 | 17:37
t_a_t_a: Либерасты в сравнении с ним мелеко плавают...
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Да какое тут может быть сравнение? Их нельзя даже сравнивать. Амнуэль и ему подобные вызывают только омерзение.
Они ( “либералы”) вопят о какой-то госпропаганде, тут даже не нужно никакой пропаганды – покажи амнуэлей и станет ясно, что эти “либералы” хотят.
Омерзительный типус, как и вся “либеральная” кучка.
kmamonov_5 19 мая 2017 | 17:52
mongol_: Идея реновации – изъятие собственности у граждан. ККС.
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А какого черта делает Кока Карлыч в совете при президенте?!
Чо-то Путин мышей не ловитЪ. Распустил либеральчиков донельзя.
Витает в геополитике, а под носом: что его дружки, что пятая колонна прямо на глазах хамеют.
Да еще и Дуркаина дуркует …
borodino34 19 мая 2017 | 19:23
mongol_: Все эти либеральные ублюдки- Амнуэль, Драндин по кличке Гаденыш, Сытин, Охара, тупы как три слоновьих зада накрытых танковой палаткой. Зато крикливы и болтливы безмерно. Если бы их не было, то срочно нужно было придумать и отыскать. Никто так не может дискредитировать либерализЬму как эта публика. Даже свинорыл и топотушка еще до них не доросли. Так держать господа национал предатели , тупорылые и свинорылые.
ringo77 19 мая 2017 | 22:53
borodino34: //Драндин по кличке Гаденыш//:))))
- 100%! Мальчиш - Плохиш, сученыш облезлый...
topotuschkin 19 мая 2017 | 17:36
mongol_: Все эти телерейтинги в "Поединках " - только лишь реальная 146%-накрутка запутинским горлопанам.
Бывший неплохой режиссер К. Шахназаров - не самый сильный полемист и мастер конструктивного диалектического диалога.
А вот самое задумчивое на свете занятие - это сравнивать продолжительности реальных сроков отсидки в этих безусловно смертельно опасных для жизни российских местах заключения.
Если поступит конкретный как следует оформленный и жесткий заказ на конкретного сидельца - он совершенно спокойно не протянет в российской тюряге даже пары секунд...
t_a_t_a 19 мая 2017 | 17:25
topotuschkin:
Важнее встречи Путина со смешариками темы в России нет!!!
hryunmorzgov 19 мая 2017 | 22:30
t_a_t_a: Важнее встречи Путина со смешариками темы в России нет!
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Уж это да, Ната, лайк тебе.
Я и сам не припомню такой важной темы со времён Исторического Полёта на Отважном Дельтаплане под облаками в кампании Стерхов. В тот день, помнится, был Шендерович.
Надо ж так было подгадать полёт, чтоб именно под четверг...
Надеюсь, и ныне встреча со смешариками будет тоже в рыбный день - не позже обеда - чтобы Виктор Анатольевич успел оценить всю торжественность момента...
t_a_t_a 19 мая 2017 | 17:44
topotuschkin:
Почему Сванидзе не хочет рассказать про коллаборациони́зм ногайских татар в юридической трактовке международного права — осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле — как сотрудничество с оккупантами.
t_a_t_a 19 мая 2017 | 17:47
topotuschkin: Совсем Сванидзе зарапортовался: " Роскошный фильм про гибель крымско - татарского народа." Театр абсурда.
t_a_t_a 19 мая 2017 | 17:22
hgdfgmf:
Сажала цветы на газоне у дома. У меня хобби. А тут Сванидзе надвигается. Прямо бегом бежала слушать нашего шарнирно -позвоночного кумира!!! Даже песню Обломова Васи прослушать успела у Варфоломеева. Какая гадость этот Обломов.Катит бочку на Крым и Донецк.... Тут во время крестного хода в защиту Исаакия шла рядом с ребятами из Донецка, которые пороху понюхали, с лицами обветренными войной. Так вот этот Обломов - мелкий мажоришка, а всех жизни учит. Йехо - сборище уДодов....
i_snova_on 19 мая 2017 | 17:28
t_a_t_a: Икнется вам еще и Крым и Донецк - кровавой слезой икнется иродам нападение на соседей. А хамить, старушка - как же тебе без этого, вы ведь болшие любители плевать туда, откуда пьете. Поэтому не удивляйтесь, что живете так, что разве черти в аду вам завидуют. Освободится Украина, освободится и Россия, а вам гнить на свалке истории, недоделанные имперцы и устроители мировой революции.
vezdehod 19 мая 2017 | 17:36
t_a_t_a:
Тут во время крестного хода в защиту Исаакия шла рядом с ребятами из Донецка, которые пороху понюхали, с лицами обветренными войной. Так вот этот Обломов - мелкий мажоришка, а всех жизни учит. Йехо - сборище уДодов.
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Так какого хрена так бежала в сборище уДодов - полола бы грядки у своего окошка.
Правильно о вас Дебилах Вася Обломов поёт - видимо здорово изучил вас
i_snova_on 19 мая 2017 | 17:46
vezdehod: Какие там грядки, она только языком и умеет полоть, да и это у нее крайне плохо получается - вата есть вата, она является плохой заменой мозгам. Хоть бы врала как поскладнее - Эхо ей не нравится, а серной кислотой от Эха не отольешь. Старадалица за благо человечества, да и только. А на деле - инвалид интеллектуальных потуг.
topotuschkin 19 мая 2017 | 17:22
hgdfgmf: Смелысик Путин пошел зарабатывать рейтинги на встрече со смешариками...
kmamonov_5 19 мая 2017 | 17:28
hgdfgmf: Хосподя, какая тоска! Митрич прав. Ксюши нет.
Кока Карлыч тужится давать аналитику.
Вот ежели про Сталина не будет – вообще «водка без пива» ….
i_snova_on 19 мая 2017 | 17:48
kmamonov_5: Охолонь, Алень комолый, будет вам про вашего дурного людоеда и будет полной мере. Все нормальные люди с мерзостью слышат это имя и только идиоты скучают по своему отражению в зеркале.
elis1411 19 мая 2017 | 18:26
hgdfgmf: Сегодня праздник у девчат,простите у Емелина и Митрича -оттанцуются доупаду,хотя,честное слово,не понимаю,что такого особенного они находят в мнении Сванидзе.Как правило,он "никогда не открывает Америки"и высказывает мнение большинства среднестатистического слушателя,но они прямо проводят раскопки как Шлиман в Трое.Знать бы,чего они ищут,зачем так надрываются?
hryunmorzgov 19 мая 2017 | 22:20
hgdfgmf: Митрич мне сегодня написал
" К Калычу не пойду,
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Ну, я ж говорил, что сокращение пошлО.
Эту неделю - без Митрича, следующую, например, без Емели.
Они ж там чё-то напринимали в думе, что минималку урезать нельзя, вот всех бюджетников в неполный график,.. - и в Савушкине не исключение...
Гляди, Емеля, попадёте ещё под реновацию - отключат 55-й дом от канализации и света - много ли наработаете там на батарейках и без толчка. Будет коробка стоять до окончательного решения суда, тока без воды и тепла...))
mongol_ 19 мая 2017 | 17:08
Николай Карлыч, вы ведь прекрасно осведомлены, что портрет Сталина появился на павильоне станции метро «Сокольники».
И где ваш одинокий пикет? Где?
Может вы опасаетесь стать легкой добычей для сталинистов? Может это была ловушка именно для вас, Карлыч? Вас ждали?
Правильно опасаетесь. Пора уходить в подполье, а лучше ещё дальше.
Ничего, внаУкраине собираются провести судебный процесс над Сталиным – там ваше место!
Будьте последовательны, Карлыч, спасайтесь из этой сталинской страны в дЭмократический мир Бандеры и Шухевича.
Мы будем помнить о вас.
i_snova_on 19 мая 2017 | 17:16
mongol_: Носятся недоумки с портретом усатого людоеда как дурень с писаной торбой - не знают как обозначить свою принадлежность к людоедству, готовность взять в руки веревки и мыло и вешать. Вотще, господа подонки - проехал ваш поезд, не будет возврата к мракобесному людоедству - вы дано на свалке истории и у вас лишь не хватает ума понять и глянуть на себя со стороны - насколько вы мерзки.
mongol_ 19 мая 2017 | 17:17
i_snova_on: Вы быдло?
hgdfgmf 19 мая 2017 | 17:20
mongol_: По местным неписаным законам, быдло может быть только русское.
Выходит, Свинорыл небыдло....
mongol_ 19 мая 2017 | 17:24
hgdfgmf: У меня в личке, наверное как и у тебя, Дим, нет не одного коммента Свинорыла без оскорблений.
Точно, Свинорыл не быдло. Свинорыл высокоинтеллектуальный либерал.
buch5 19 мая 2017 | 17:28
mongol_: У меня он в игноре давно)
i_snova_on 19 мая 2017 | 17:31
mongol_: Когда свинью называют свиньей - это не оскорбление, это обозначение того, к кому обращаешься, ну а если ты это принимаешь на свой счет - тебе виднее, ты с собою знаком лучше меня. И можешь не юродствовать на пару со своим ослом - умнее от этого ты выглядеть все равно не будешь.
topotuschkin 19 мая 2017 | 17:15
i_snova_on: Отчасти не согласен с уважаемым историком-публицистом Н. Сванидзе: да, общая стилистика послания Бурханыча явно заимствована из "Джентльменов удачи".
А вот концовочка "Тьфу на Вас!" и "Тьфу на Вас еще раз!" - это из бессмертной кинокомедии Л. Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", привет от писателя и драматурга М. Булгакова...
vezdehod 19 мая 2017 | 17:20
Алишер БуХанович дал "петуха", когда обращался к Алексею Навальному - теперь сам жалеет, так как не на того нарвался.Могу, с уверенностью. предположить, что он не появится в суде
topotuschkin 19 мая 2017 | 17:25
vezdehod: Для любого реального тюремного сидельца и правильного уголовника смертельное оскорбление - услышать упрек в даче "петуха" в свой адрес...
i_snova_on 19 мая 2017 | 17:36
topotuschkin: Эта мразота возомнила, что она может навязывать свой стиль общения - феню. Дурак и есть дурак - он наказывает себя сам. Разжиревший и обнаглевший боров вознамерился впереть на стол свои вонючие ноги - получит, что заслужил. Нары еще скучают по нему, тот раз явно не пошел ему впрок.
vezdehod 19 мая 2017 | 17:29
Чем больше будет власть катить на Навального - тем больше будет у него РЕЙТИНГ и ниже у царя батюшке.
vezdehod 19 мая 2017 | 17:38
Асанж ПРЕДАТЕЛЬ своей Родины и сидеть ему на электрическом стуле и - будет сидеть.
vezdehod 19 мая 2017 | 17:45
Действительно...Покойных преступников не судят. а вот Действующего - можно отправить в Гаагу.
shtirlitz77 19 мая 2017 | 17:57
i_snova_on: i_snova_on: i_snova_on: "Интересно, на каких идиотов рассчитывал бандюган Усманов..."
Сванидзе только что пояснил, что выступал бандюган только для одного человека - Путина и стилистику он выбрал такую, которая тому нравится - стилистику гопника.
nicolay_simonovsky 19 мая 2017 | 17:14
если уж заниматься всё тем же кремлеведеньем, то эта ответка очевидно вызвана опасениями "отвечавшего" в свете уже регулярных "снятий", ликвидаций и зачисток владельцев своих "паев" - "в пользу" истощавшего общака.
nicolay_simonovsky 19 мая 2017 | 17:19
был такой советский сериал 77-го года: "И это всё о нём")
А потом подсчеты собственноручного индекса. Причем, в качестве КРИТЕРИЯ!)
наши "смысловики" - монопольные геймеры двух оттенков круглого "игрового" стола...
Светлой памяти Даниила Дондурея...
dorin1987 19 мая 2017 | 19:04
Бедные путиноиды... До сих пор ымперский комплекс неполноценности играет в пятой точке - и джугашвили лобызают, и факты о других национальностях повышает слюноотделение.
helmutung 19 мая 2017 | 20:34
Но как все стали учтиво обращаться , Алишер Бурханович ........... Раньше такого не наблюдалось . При чём со всех сторон . Почему обращение к Навальному на ты ? Вы о культуре общения ? Право не имеет обращаться на ты ? Нет ребята подождите . Лёша его с дерьмом мешает , а Алишер (простите Алишер Бурханович) его на Вы ? Да исходя из каких соображений ?
Вежливость ? Ну хорошо быть вежливым в общении с таким же вежливым человеком . А Лёша в своих действиях вежливость не проявлял .
Ну вот и получите скандал . Говорили что реакции не будет , испугается . Ну вот обращается в суд , не испугался . Что будет дальше ? Посмотрим .
P.S. А так если просто сказать : "Не будите спящую собаку" . Алабай порода серьёзная ....
helmutung 19 мая 2017 | 20:43
Значит если Навальный промывает юным мозги это хорошо , а если государство пытается донести обратную позицию это выходит плохо ? Вопрос не в позиции . Вопрос в методах и подходах для достижении цели .
mitosss 19 мая 2017 | 21:41
хотел было послушать, а тут опять про сталина. как гвоздь он ему в одном месте.
ssgrey 19 мая 2017 | 21:50
Просто потому что для Украины главная и может быть единственная линия самоидентификации своей национальной государственной это анти-Россия....
Бред РФ ТВ в голове Сванидзе - ПОЛНЕЙШИЙ