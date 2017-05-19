О. Пашина― Добрый вечер. Это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Я хочу спросить вас сначала про дебют видеоблогера миллиардера Алишера Усманова. Как телевизионного человека. Как вы оцениваете это выступление? Удалось ли ему оправдаться. Уесть Навального, убедить аудиторию, на которую было рассчитано обращение. Или лучше было молчать. С точки зрения телевизионного человека.

Н. Сванидзе― Здравствуйте, Оксана. Я бы не оценивал это именно как какое-то профессиональное действо. Все-таки это не имеет отношения к телевидению. На мой взгляд. Это политическая акция. Несомненно. Индивидуальная. В какой мере индивидуальная – не знаю. Потому что совершенно очевидно, что по масштабу своему, конечно, Алишер Усманов вполне себе способен на индивидуальные акции. Тем не менее, поскольку речь идет о Навальном, то я не исключаю, что какие-то консультации имели место. Скажем так, в том, что касается иска были консультации или рекомендации. А в том, что касается этого выступления видео и его формата, может быть самой инициативы это может быть это личная инициатива Алишера Усманова. Насколько удалось – это смотря для кого.

О. Пашина― Марии Захаровой понравилось. Она сказала…

Н. Сванидзе― Марии Захаровой понравилось и вполне понятно, в какой мере она здесь может оценивать ситуацию. Потому что Мария Захарова она прекрасна, но она спикер МИДа.

О. Пашина― Как дипломат. Ей понравилась стилистика.

Н. Сванидзе― Если бы Алишер Бурханович посвятил свой видеоблог, скажем Трампу, я думаю, что мнение Марии Захаровой здесь было бы более актуальным.

О. Пашина― Она просто как неискушенный зритель. Ей, видимо, понравился стиль. Грубо, по-мужски.

Н. Сванидзе― Вероятно. Я должен сказать, что мне стиль не понравился. Мария Захарова как женщина имеет полное право на свое мнение в данном случае. Потому что стиль брутальный. Я думаю, что Алишер Бурханович рассчитывал не на Марию Захарову, когда выбирал стилистику. Я думаю, он рассчитывал на другой лайк. На лайк какого-то другого человека. И, может быть, даже я бы сказал другого пола, нежели Мария Захарова. И я думаю, что этот лайк он получил. Потому что вот эта стилистика, которая мне напоминает стиль, в котором сработал наш дипломат в ООН, это та же…

О. Пашина― Вы спрашиваете, причем Мария Захарова.

Н. Сванидзе― Это та же брутальность, которая должна нравиться каким-то достаточно интересным для Усманова людям в Кремле я думаю. Я думаю, что эта стилистика получила одобрение. Получила ли она одобрение массовое – не думаю. Потому что обращение на «ты». Ну, почему на «ты». В русском языке и в правилах русской вежливости есть определенные императивы. И если человек не маленький ребенок, а взрослый, а Алексей Анатольевич взрослый человек, даже если он моложе. Он естественно другого поколения нежели Алишер Бурханович, но, тем не менее, это не дает права обращаться на «ты». В данном случае обращение на «ты» невежливое. Оно грубое. Грубость не нравится людям. Как правило. Большинству людей. Потому что когда речь идет о грубости по отношению к человеку нелюбимому, жесткому оппоненту, человеку, которому хочется сделать неприятно – тогда может понравиться. А так нет. Не нравится. Поэтому я не думаю, что это произвело положительное впечатление. Концовка там – «тьфу на тебя». Это напоминает, конечно, фильм «Джентльмены удачи», тоже по своей стилистике. Я бы даже сказал, что нужно взять на вооружение. Какие-то письма, скажем, электронные или в каком-то другом формате…

О. Пашина― Заканчивать так.

Н. Сванидзе― Вместо там «искренне ваш» или «с уважением», типа «целую ручки» — «тьфу на тебя». Нормально. Я думаю, что на мем это разойдется. Или уже разошлось.

О. Пашина― Да уже разошлось.

Н. Сванидзе― Но конечно, я считаю, что Алексей Навальный должен Алишеру Усманову пузырь-то поставить. Потому что разумеется, это пиар. Разумеется.

О. Пашина― И то же обращение на «ты» это с другой стороны некая постановка Навального на один уровень. Он с ним на «ты».

Н. Сванидзе― Нет, вообще то, что…

О. Пашина― Демонстрация, что мы с тобой на равных.

Н. Сванидзе― То, что миллиардер, предприниматель первого ряда, что называется сейчас, олигарх, человек такого влияния, владелец заводов, газет, пароходов и моего любимого лондонского клуба «Арсенал» совладелец. Футбольного. Человек вдруг посвящает такое творческое действо, явно горячится, явно волнуется. То есть его, конечно, не оставил равнодушным Навальный. Это знак внимания, несомненно. Который, разумеется, Навальный имеет полное право написать себе в плюс.

О. Пашина― А почему Усманов вообще решил лично обратиться к Навальному. Мы знаем, что власти если не игнорируют его, то, по крайней мере, по имени не называют. Один там какой-то осужденный…

Н. Сванидзе― ОсУжденный. Усманов все-таки человек, который может позволить себе не идти в общем ряду. Естественно. Он его называет по имени, но в унизительном контексте. Ты, Навальный. Такое письмо запорожцев турецкому султану. Своего рода. Но я думаю, что он обиделся. Он реально на самом деле обиделся. И это уже особенность темперамента Алишера Бурхановича. Его Навальный обидел. Он почувствовал себя оскорбленным и он ему вот так, а уж стилистику он выбрал сам. Но повторяю, что мне кажется, что в том, что касается иска, это все-таки я не удивлюсь, если здесь имела место некая рекомендация.

О. Пашина― Что касается рекомендации. Вы сказали, что это обращение все-таки было рассчитано на некого зрителя, ценителя такой лексики.

Н. Сванидзе― Такой стилистики.

О. Пашина― А на широкую аудиторию, которая смотрела фильм «Он вам не Димон» и так далее это совсем не было рассчитано. Потому что если бы это было рассчитано на эту аудиторию, наверное, какие-то политтехнологи могли бы подсказать Усманову, что не нужно было бы снимать это на яхте, наверное, нужно было снимать, в измазанном, что там руда, уголь. Рассказывать, как он экономику поднимает. А вот это все…

Н. Сванидзе― Я не думаю, что Алишер Бурханович советовался с политтехнологами. Я думаю, что он решил: вот сделаю я вот так вот. Пошлю-ка его буквально по матушке. Потому что дальше там идет либо нецензурная лексика, либо феня. Уже по логике. Уже промежутков никаких нет. По степени вульгарности этого обращения. Я думаю, что это соответствует и привычкам самого Алишера Бурхановича. Это, наверное, ему и самому нравится, и повторяю, это нравится, по-видимому, тем людям или тому человеку, на лайк которого он рассчитывал.

О. Пашина― А на народ, на широкую аудиторию как принято говорить не было рассчитано.

Н. Сванидзе― А зачем это ему. Зачем ему широкая аудитория. Он же никуда не баллотируется. Он же не идет в депутаты или куда-то. Зачем ему это надо.

О. Пашина― То есть была не попытка оправдания, доказать свою невиновность. Обелить свою репутацию.

Н. Сванидзе― В глазах определенного очень ограниченного круга лиц.

О. Пашина― А там и так все всё знают.

Н. Сванидзе― Тем не менее, вот поскольку Алексей Навальный вне закона, то нужно было бы еще немножко его каблуком придавить. На мой взгляд, это не получилось. На мой взгляд, получился пиар.

О. Пашина― Навальный не унимается. Он теперь занимается разоблачением кухни Пригожина. Вдогонку нашей темы о дебатах, которые предложил Навальный Усманову. Как вы думаете, есть шансы, что они состоятся?

Н. Сванидзе― Нет ни одного шанса, и Алишер Усманов на это не пойдет. И никто не предоставит площадки для подобного рода дебатов. Потому что это будет, конечно, чистейшей воды пиар.



Н.Сванидзе: Усманов рассчитывал на лайк какого-то другого человека

―

«Дождь» и РБК уже предложили.

Н. Сванидзе― Нет, такие возможны. Я, конечно, имел в виду площадки более широкие. Не будет этого, никогда не пойдет на это Усманов.

О. Пашина― А тенденции этих видеоблогеров, Дмитрий Медведев должен теперь записать ролик.

Н. Сванидзе― Я думаю, что опыт Алишера Бурхановича, скорее всего, будет признан неудачным, и продолжения иметь не будет.

О. Пашина― Надо сказать, что президент Путин тоже уже озаботился пиаром перед выборами. Пришло сообщение о том, что он встретится со Смешариками. Точнее с мультипликаторами, которые создали эти мультсериалы. «Маша и медведь», «Смешарики», совершенно официально это подтвердил пресс-секретарь, что такая встреча возможна. Эксперты внутриполитического блока Кремля посоветовали президенту со Смешариками встречаться. Это как вообще. Перспективно?

Н. Сванидзе― Это уже позитивный пиар. Хороший позитивный пиар. Он сам по себе ни о чем не говорит. Потому что можно было бы сейчас надуть щеки и сделать умное лицо и сказать, что это свидетельствует о том, что Путин уж теперь на 150% пойдет на выборы в 18-м году. Но он скорее всего и пойдет на выборы. Разумеется. Но дело в том, что команда президента Путина и сам Путин занимаются его пиаром независимо от выборов. Это просто постоянная деятельность, пиар президента Путина это гарантия стабильности нашего государства. Потому что эта стабильность держится, как известно на рейтинге Путина. Институтов работающих, в общем, нет, единственный институт это Путин лично, даже не президент, а вот лично Путин. Независимо от его должности. И поэтому угрозы рейтингу Путина, если они возникнут, это угрозы государственной стабильности. Поэтому постоянная главная забота всей команды президента Путина — это его рейтинг, соответственно над этим идет работа. И работа идет, как мы видим, по результату вполне себе успешно.

О. Пашина― Я только не понимаю, чем тут Смешарики могут помочь. У нас какие проблемы: реновация, антикоррупционные акции по всей стране. Исаакиевский собор.

Н. Сванидзе― По реновации он высказываться не хочет. По понятным причинам. Потому что неизвестно, в каком в данном случае направлении высказываться. По собору тоже не хочет. Потому что здесь это все темы стремные.

О. Пашина― Остаются Смешарики.

Н. Сванидзе― Конечно. По стремным темам серьезный политик никогда не высказывается. Потому что он потеряет часть аудитории немедленно. Вообще по любому острому вопросу политику публичному высказываться, как правило, нельзя, потому что он не приобретает аудиторию таким образом, а теряет ее. Если между черным и белым он выбирает белое, то черное…

О. Пашина― Отпадает.

Н. Сванидзе― Все сторонники черного отпадают немедленно и наоборот. А Смешарики они в Африке Смешарики. Здесь он ничего не теряет, а только приобретает.

О. Пашина― А как же Навальный, который вмешивается во все острые вопросы и повышает свой рейтинг.

Н. Сванидзе― У Навального нет такого рейтинга, как у Путина. Навальному нужно приобретать общенациональную известность. Поэтому, естественно, он остро высказывается по острым вопросам. Он не боится терять аудиторию. Ему нужно приобретать. То есть оттого, что он потеряет оппонентов, в данном случае неважно. Он приобретет сторонников. А у президента совершенно иная ситуация.

О. Пашина― Приговор 8 месяцев колонии поселения участнику акции 26 марта Юрию Кулию это очередная попытка запугать тех, кто ходил на акции, пойдет на акции.

Н. Сванидзе― Несомненно. Тут даже двух мнений быть не может. Потому что речь идет, то, что я видел, эта фотография, когда он действительно как-то касается рукой плеча…

О. Пашина― Просто положил руку на плечо.

Н. Сванидзе― Да, касается рукой плеча сотрудника внутренних дел, из нее ничего не следует. А как я понимаю, это было главное доказательство. Потом мы не знаем, что этому предшествовало.

О. Пашина― Рассказывают, что избиение пожилого человека.

Н. Сванидзе― Вот. Совершенно верно. Поэтому здесь ведь нужно исходить не только в таких случаях из того, что сделал человек, предположим, он даже схватил там омоновца за руку, чего в принципе делать не следует, потому что это тоже форма физического сопротивления. Ну, а что было до этого. А, может быть, перед этим он этой рукой по лицу получил. Или он увидел, что сейчас получит. И естественно рефлекторная реакция мужская – он схватил за руку. Это тут нужно разбираться. Всегда в таких случаях. Я в данном случае не вижу, это не значит, что я прав на сто процентов, но я в данном случае абсолютно не вижу оснований для срока человеку. И конечно, я думаю, что в этом случае срок, мы уже, что называется, избалованы большими сроками. Нам уже меньше двух лет так вообще считай, что пирожными угостили.

О. Пашина― Несерьезно.

Н. Сванидзе― Цветы преподнесли. Но, тем не менее, это срок. А человек может сломаться в местах заключения и за неделю. Это очень серьезное испытание не только физическое, хотя и физическое тоже. В наших местах заключения можно здоровье потерять на всю жизнь. За довольно короткий срок. А можно сломаться морально. Поэтому я в данном случае не вижу оснований для срока, думаю, что это тоже запугивание.



Н.Сванидзе: Украина делает все, чтобы не быть похожей на Россию.

―

Кулий признал свою вину, он сам пояснил, что рассчитывал на условное наказание. Как в такой ситуации правильно действовать? Признавать, не признавать, и так срок и эдак срок.

Н. Сванидзе― Я не даю рекомендаций такого рода. Я не специалист. Здесь нужно слушать своего адвоката.

О. Пашина― Я хочу сказать, что не только запугивают потенциальных и реальных участников антикоррупционных акций. Еще агитируют. В Тольятти школьникам показали фильм «Экстремизму — нет», там сказали, что все эти люди, которые ходят на эти акции, сравнили их с членами «Исламского государства». По-моему, во Владимире еще лекцию о Навальном студентам прочитали. Там его сравнили с Гитлером. Минобрнауки не нашло нарушений в этих лекциях. Так готовят будущее гражданское общество России, — спрашивает наш слушатель.

Н. Сванидзе― Ну, вопрос риторический. Понятно, что подобного рода действия — это серия ударов по гражданскому обществу. Это серия ударов по гражданскому самосознанию. Это серия ударов по российской Конституции. Несомненно. Абсолютно. Я более того скажу, это серия ударов по той самой стабильности, о которой мы сегодня говорили. Потому что нельзя стабильность сохранить исключительно такими методами. Это вызывает раздражение. В конечном счете это способствует популярности того же Алексея Навального. Я абсолютно в этом убежден. Вот все эти действия, не только видеоблог господина Усманова, но и все силовые действия неадекватные, силовые, пропагандистские. В конечном счете, тоже силовые.

О. Пашина― Тем более в отношении молодежи, которая привыкла действовать от противного.

Н. Сванидзе― Тем более в отношении молодежи. Это называется работать с молодежью. Вот это все, несомненно, способствует, так или иначе, росту популярности Алексея Навального. Несомненно.

О. Пашина― С молодежью по-разному работают. Тут популярную видеоблогершу пригласили в ГД обсуждать проблемы молодежной политики. Она в своих блогах политики вообще не касается. Она про маникюр рассказывает, компьютерные игры, ми-ми-мишки. Видимо, важно ее мнение и опыт.

Н. Сванидзе― Видите, что делают, приглашают видеоблогершу, платят деньги не самой популярной певице за то, чтобы она сделала какой-то музыкальный клип на тему — не ходите дети, в Африку гулять.

О. Пашина― А почему они популярной певице не заплатили. Хотелось сэкономить.

Н. Сванидзе― А кому ты будешь деньги платить? А.Б. Пугачевой? Она не возьмет.

О. Пашина― Смешарикам.

Н. Сванидзе― Остается только либо убежденным сторонникам того, что нужно делать именно такие вещи…

О. Пашина― Либо не убежденным, а кому деньги нужны.

Н. Сванидзе― Либо тем, кому нужны деньги. Убежденным нужно платить больше, потому что если они известные люди…

О. Пашина― Убежденным, по-моему, вообще платить не надо. Они за свои убеждения должны работать. Нет?

Н. Сванидзе― Ну, казалось бы да, но понимаете, никто от денег даже из-за убеждений не откажется. Потому что когда тебе деньги платят за измену твоим убеждениям, это нехорошо. А когда тебе деньги платят за то, что ты следуешь своим убеждениям…

О. Пашина― Это приятно.



Н.Сванидзе: Ассанж человек искренний, он хоть с чертом с рогами готов дружить

―

Это приятно.

О. Пашина― Про Росгвардию и Интернет хочу еще поговорить. Обученные современным интернет-технологиям бойцы Росгвардии займутся мониторингом социальных сетей. Такая новость пришла сегодня. Теперь Интернет в безопасности?

Н. Сванидзе― Я не знаю, как…

О. Пашина― От экстремистов и террористов.

Н. Сванидзе― …Росгвардия с ФСБ как будут делить вообще свои полномочия. Это значит, что наберут каких-то ботанов очкастых в некотором количестве, наденут на них форму, погоны. Создадут под это дело финансирование. На которое у Росгвардии как я понимаю, жалоб пока что не было. И не будет, видимо, в обозримом будущем. Посадят их на стулья, и они будут мониторить, мониторить, мониторить. Но в ФСБ люди ведь тем же занимаются.

О. Пашина― Конфликт интересов.

Н. Сванидзе― Не передрались бы, вот я чего боюсь.

О. Пашина― Мы продолжим после небольшого перерыва.

НОВОСТИ

О. Пашина― Это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Про террористов и экстремистов, но уже не в Интернете, а реальной жизни. ГД в первом чтении приняла закон о лишении террористов гражданства. Воздержавшихся и проголосовавших против не было. Что думаете по этому поводу?

Н. Сванидзе― Я, честно говоря, думаю, что я ничего не понимаю здесь. Потому что я объясню, что имею в виду. Я не понимаю, зачем принималось это. Здесь есть две вещи. Во-первых, по Конституции у нас нельзя человека лишить гражданства. Значит, так или иначе, там есть могут быть исключения из этого правила, если человек когда получал паспорт, речь идет естественно только о людях, которые не граждане России по рождению, которые получили гражданство уже во взрослом состоянии. Если он врал при получении паспорта, отвечая на вопросы, он врал. Не будешь заниматься плохими вещами? — он говорит: не буду. А на самом деле уже хотел заниматься плохими вещами.

О. Пашина― А при получении паспорта спрашивают это?

Н. Сванидзе― Да, там задают определенные вопросы. В письменной форме, естественно. Ты пойди, докажи. Он уже когда получал паспорт, хотел он заниматься терроризмом или не хотел.

О. Пашина― Может быть, он передумал.

Н. Сванидзе― Или он после этого с кем-то познакомился или она, подпал под чье-то влияние и решил этим заняться. Значит, теперь будут подводить соответственно человека, натягивать ему статью, которая позволяет лишить гражданства. Так или иначе, это все очень просто тоненько на тоненького, на грани нарушения Конституции. Зачем? Я не понимаю, зачем. Если человек террорист, он получает большой срок. Какая разница, лишишь ты его гражданства, не лишишь Что ему это гражданство. Если он у тебя двадцатник, двадцать лет получил или пожизненно…

О. Пашина― Или вообще погиб при совершении теракта.

Н. Сванидзе― Или погиб. Да какая разница гражданин он какой страны. Это уже на самом деле второго-третьего ряда для него, а то и десятого проблема. Поэтому я не понимаю, зачем такие беспокойства и так себя утомлять, потом думая, как бы ни нарушить Конституцию. Ради того чтобы уже осужденного или погибшего террориста лишать гражданства. Да, по-моему, это несерьезно. Не понимаю.

О. Пашина― Шведская прокуратура прекращает дело против Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании. Наши слушатели очень приветствуют эту новость. Пишут, что Ассанж выдающаяся личность, он обнародует секретные документы. Чтобы люди понимали, что происходит. Никогда не выдает источники.

Н. Сванидзе― Ассанж действительно выдающаяся личность, несомненно. Слава богу, что его выпускают. По-видимому, все-таки не могут доказать, что он кого-то изнасиловал. Будем надеяться, что он действительно никого не насиловал. Он абсолютно радикальный левак, он из тех, кого Владимир Ильич Ленин называл «полезными идиотами». Несомненно. Для него жупел это американское буржуазное общество. Современная американская демократия. Искрений жупел. Он искренний левак. И ради этого он готов хоть с чертом. Поскольку он человек, по-видимому, искренний, он хоть с чертом с рогами готов дружить. С фашистами, с коммунистами, с тоталитаристами, не знаю с кем. С обскурантистами. И неважно. Только ради того чтобы насолить пресловутой, ненавидимой им и очень многими нашими слушателями американской демократии. В этом смысле он человек для любого оппонента США человек, несомненно, полезный.

О. Пашина― То есть сила, которая хочет зла, по сути, совершает благо.

Н. Сванидзе― Он не хочет зла…

О. Пашина― Хочет зла своим противникам.

Н. Сванидзе― Хочет зла противникам. В какой мере он совершает благо – не знаю. Я не исключаю, что с его помощью все-таки в какой-то мере Трамп стал президентом США. Потому что конечно, Ассанж сыграл свою роль, вбросив в последний момент информацию против Хиллари Клинтон. Он в какой-то мере повлиял. А мы помним, что Хиллари даже больше голосов избирателей получила. А Трамп получил больше голосов выборщиков. То есть там было все очень тонко. И не и исключено, что он повлиял. Сделал ли он при этом благо – не знаю, потому что как мы уже понимаем, президент Трамп это совсем не так распрекрасно, как мы думали с самого начала.



Н.Сванидзе: Вместо там «искренне ваш» или «с уважением», «целую ручки» — «тьфу на тебя»

―

А обществу нужно знать, что происходит. И все секретные документы действительно дают понять, что происходит или дают возможность манипулировать сознанием.

Н. Сванидзе― Обществу нужно знать, что происходит. Но, во-первых, здесь есть определенные пределы. Во-вторых, если обществу нужно знать, то обществу нужно знать про всех. Если мы с вами скажем конкуренты, оппонируем друг другу, а какой-то человек третий предположим, ваш враг. И поэтому он вбрасывает все против вас, а про меня ничего. Хорошо это или плохо? С одной стороны неплохо, что вы…

О. Пашина― Про меня-то они, по крайней мере, будут знать, какая я негодяйка.

Н. Сванидзе― Да, но таким образом я получаю огромное преимущество в нашей с вами, предположим, политической борьбе. Несправедливое преимущество. Поэтому здесь, кроме того…

О. Пашина― А с другой стороны если я негодяйка, то мне нечего делать в политической борьбе.

Н. Сванидзе― А если я негодяй. А он только про одного негодяя говорит. Другой вроде бы весь в белом.

О. Пашина― Хотя бы одного вычистить, уже хорошо.

Н. Сванидзе― Ну я не считаю, что в борьбе двух негодяев одному нужно оказывать предпочтение. Пусть уж лучше судьба решит. И потом, не все все-таки нужно выставлять на поверхность. Ну, представьте себе, что этот человек выдавал бы не только американские, но и наши государственные секреты. Я думаю, что такой любви бы к нему у нас не было.

О. Пашина― Украинская прокуратура подготовила материалы для обвинения Сталина и Берии в геноциде и депортации крымских татар. И наши слушатели спрашивают: может ли нынешнее поколение узнать о преступлениях сталинского режима не из фильмов, художественной литературы, а из документальных доказательств. Хотя мы из фильмов узнаем о том, какой Сталин замечательный.

Н. Сванидзе― Дорогие друзья, по-моему, все давно известно. Из фильмов мы узнаем, какой он душка был. Ходит такой хорошенький и Берия хорошенький.

О. Пашина― Я видела мельком. Симпатичный.

Н. Сванидзе― И Власик симпатичный. Все симпатяги. Все. Всех хочется поцеловать. Но на самом деле не из художественных фильмов узнают правду про исторических персонажей, про исторические события. Все документы практически, главные, второстепенные, третьестепенные. Все известны. Если вы хотите смотреть кино – ну смотрите кино. Если вы хотите знать правду – листайте документы. Они все есть. Все есть. В Интернете. Выходите на них. Ради бога. Были огромные тома, изданные еще фондом Александра Николаевича Яковлева. Огромное количество документов. Все известно, чего вы хотите. Если вам интересно – читайте. А если неинтересно – тогда смотрите кино.

О. Пашина― А судебный процесс возможен?

Н. Сванидзе― Судебный процесс над покойниками не вполне себе представляю. Естественно, на сто процентов Сталин и Берия это массовые преступники, они совершали массовые преступления. Массовые преступления против разных народов. Русского, украинского, крымско-татарского, о котором упоминается. Кавказских народов, чеченского народа. В частности. И не только. Ингушского. Многих других. Прежде всего, естественно, против русского, потому что русский самый многочисленный. Разумеется. Поэтому, что они совершали массовые преступления давно доказано. К этому можно как угодно относиться, это можно скрывать, их можно поднимать на щит…

О. Пашина― Не замечать просто.

Н. Сванидзе― Делать про них красивое кино. Вывешивать портреты на станциях метро. Это все можно. Но от этого они преступниками не перестают быть. Но что касается суда, я не вполне себе представляю суд на давно покинувшими нас, слава богу, людьми.

О. Пашина― Зачем Украине это?



Н.Сванидзе: По стремным темам серьезный политик никогда не высказывается

―

Украина делает все, чтобы не быть похожей на Россию. Если сейчас в России приподнимается Сталин, а он сейчас в России приподнимается, то Украина будет делать все, чтобы его опускать. Я боюсь, что если бы Сталина сейчас в России опускали, Украина бы его приподнимала. Просто потому что для Украины главная и может быть единственная линия самоидентификации своей национальной государственной это анти-Россия.

О. Пашина― Не быть как Россия.

Н. Сванидзе― Мы сделали для этого очень многое. Смеяться нам над этим не приходится. Потому что здесь огромная доля нашей вины. Мы за последние годы сделали очень многое для того чтобы этот, несомненно, братский народ, это разные народы, я абсолютно не считаю, что мы один народ с украинцами. Это разные народы, разные культуры, разная история. Но, конечно, народы очень близкие. Несомненно, братские. Только мы сделали очень многое для того, чтобы его от себя оттолкнуть. Резко двумя руками. Они повернулись к нам спиной. И уходят от нас вдаль. В направлении, конечно, Запада. Потому что другого направления там и быть не может. Конечно. Или ближе к нам или на Запад. Вот они уходят на Запад. Это мы сделали во многом своими руками.

О. Пашина― Наши слушатели и зрители, видимо, федеральных телеканалов пишут: вчера исполнилось 73 года со дня депортации крымско-татарского народа, на Первом канале прошел минутный сюжет с ошибкой: депортировали 180 тысяч, было сказано, что 70. Почему такое невнимание, небрежность, несочувствие.

Н. Сванидзе― Я не могу комментировать, я не видел этого сюжета. Не могу комментировать то, что было сделано на Первом канале. Хорошо, что такой сюжет был. Я бы так сказал. Действительно депортация крымско-татарского народа это колоссальная трагедия. Это одно из тех преступлений сталинского режима, о котором я говорил. Потому что, ну вы вдумайтесь в цифры. Что такое 180 тысяч человек. Это на самом деле геноцид. Это называется геноцид. Этому геноциду подвергся не только крымско-татарский народ, но крымско-татарский народ в одну из первых очередей. Несомненно. Он был в 44-м году, есть на этот счет, кстати, замечательный художественный фильм. Про гибель крымско-татарского народа. Роскошный совершенно. Где все это показано, и на высоком художественном уровне. «Хайтарма» называется. Такие фильмы нужно делать и о геноциде других народов, это были бы страшные фильмы, но смотреть их надо. И это гораздо лучше, полезнее и для воспитания граждан РФ, чем смотреть сопливые лубки про то, какие у Сталина и его окружения были замечательные добрые и патриотичные ребята.

О. Пашина― Новости из Крыма сегодня есть. Они не про крымских татар. Они про передел собственности. Власти Крыма предлагают изымать земельные участки и собственность, которая была оформлена в бытность полуострова в составе Украины. Передел начался?

Н. Сванидзе― Да, конечно. У нас очень многие так сказать политические какие-то события под ними угадываются, и торчит из-под них денежный интерес.

О. Пашина― А почему так долго ждали?

Н. Сванидзе― Не знаю, почему так долго ждали. Не так уж долго я вам скажу.

О. Пашина― Присматривались к собственности.

Н. Сванидзе― Не так уж долго – три года. Смотрели, что повкуснее. У нас же сейчас вообще с собственностью государственные отношения очень такие я бы сказал панибратские. С частной собственностью. Потому что а что такое скажем, идея реновации. Идея реновации чревата изъятием собственности у граждан. Вот чем она чревата. А что такое указ, разрешающий нашим уважаемым силовым структурам: Росгвардии, ФСБ, ФСО изымать для государственных нужд при государственной необходимости, в целях национальной безопасности какие-то участки с недвижимостью.

О. Пашина― Тенденция.

Н. Сванидзе― Абсолютно та же тенденция. У нас никогда не было, по сути, во всяком случае, в последние сто лет уничтожалось всякое, да и до того крепко не сидело уважение к частной собственности. И сейчас людям напоминают: вы думаете, что это ваша собственность она навечно. Нет, ребята, это мы вам одолжили, говорит государство. А будете себя не так вести, а, может быть, и так будете себя вести.

О. Пашина― Все равно отберем.

Н. Сванидзе― Если захотим – отберем.

О. Пашина― Это было «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Всего вам доброго. До свидания.