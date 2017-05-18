Д.Пещикова― Это программа «Особое мнение». И я, Дарья Пещикова. И со своим особым мнением в этой студии Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец». Здравствуйте, Павел Николаевич.

П.Гусев― Здравствуйте.

Д.Пещикова― Скажите, следите ли вы за тем, как развиваются разные уголовные дела, связанные с акцией 26 марта?

П.Гусев― Следят журналисты «МК», публикуют материалы. Если честно, я смотрю только уже самые какие-то вещи знаковые, те, что с этим происходят. Уже понятно, что все, что связано с этим днем и с той манифестацией, это, прежде всего, большой звонок для власти, это большой звонок для общества, это звонок для тех, кто интересуется современной политикой. И конечно, если власть сейчас начнет активно применять силовые методы вот здесь, то проиграет совершенно точно. Потому что здесь уже другая материя, другая интерактивная среда, в которой оказались те манифестации и те, кто пришел.

Поэтому, я думаю, что насильственные и карательные методы ни к чему не приведут. И сейчас, насколько я понимаю, власть активно работает над вопросом, как хоть как-то войти в интерактивную зону, в социальные сети, и как там можно хоть как-то изменить или повлиять. Поэтому скоро будет в Государственной думе встреча большая с блогерами, еще со всякими людьми. Я думаю, что в этом направлении движется…

Д.Пещикова― Но при этом есть и процессы…

П.Гусев― Естественно.

Д.Пещикова― И сегодня приговор уже был вынесен.

П.Гусев― Дело в том, что без этого никто не сможет. Это стопроцентная такая игра, когда обязательно силовые структуры должны показывать, что они силовые, обязательно должны показываться, что они могут что-нибудь делать. Обязательно будут показывать. Но, мне кажется, что здесь уже тех приговоров, которые были на Болотном, мощных таких по срокам, уже не будет.

Д.Пещикова― А то, что выносят приговоры, может быть, с меньшими приговорами, но выносят все равно, обвинительными, — это разве не заставляет…?

П.Гусев― Я и говорю, что власть использует старые методы, старые грабли, на которые, мне кажется, сейчас наступать уже ни к чему. Если государство хочет что-то и как-то влиять, то это должны уже быть современные методы: не насилие, а это должно быть достаточно умное вторжение в социальные сети, в интерактивную деятельность. И пытаться там пропагандировать или говорить о своей позиции, пытаться спорить. Но не методами, как делали это «нашисты», не методами зеленки, не методами угроз, не методами тупой пропаганды – это не действует в соцсетях. Зачастую даже грубость не действует. Зачастую даже то, что кто-то материться и обзывается, это тоже не действует. Действуют достаточно ехидные, умные подколы, и многие-многие вещи, которые нужно просто изучать и власти и тем, кто при власти работает – методы, которые сегодня существуют. Они абсолютно другие, чем в традиционных СМИ. Абсолютно другая аудитория, абсолютно другое мышление. И здесь, конечно, нужна другая методика.

Д.Пещикова― То есть государство должно по факту научиться конкурировать с Навальным и другими популярными блогерами.

П.Гусев― Совершенно верно. Для меня абсолютно непонятно, зачем это делать: Навальный стоит в окружении огромного количества полицейских или кто они там еще – Нацгвардия – и сынок прижался к маме или к папе, жена прижалась к мужу – трогательная сцена; и вокруг – эти люди, которые выводят или говорят, чтобы он вышел, не дают… Зачем это делать? Этот снимок обошел всех и вся. Кому это выгодно? Он опять пошел, прежде всего, на пользу Навальному, если говорить о Навальном, Но не на пользу власти. Ну, пусть человек стоит. Вообще не замечайте его.

Д.Пещикова― Но его ведь только вывели, его не задержали, никаких дел в связи с этим… Там просто довольно мутная история, вы сами, наверное, знаете, то есть идут обсуждения, причастны организаторы, не причастны…

П.Гусев― Я все знаю. Кто будет выступать, кто не будет выступать, политические не политические… Кто-то говорит, что он хотел выступать… Ну не дали бы ему просто слово, да и все. Не дали же слова Явлинскому, не дали слова «яблочникам», не дали слова еще кому-то. Ну не давайте ему слова. Если он полезет драться и ломать лестницу и микрофон стягивать себе, вот тогда это другой вопрос: он как бы подрывает основу организации митинга. Ну, пусть стоит, слушает. Он гражданин России, он пришел. Почему его выгонять-то надо было? Как политический деятельно он не выступал, слова не сказал, не кричал, не мычал, лозунга нет, ничего нету – пусть стоит. А вот фотография в окружении черных форм и мальчика, прижавшегося к маме и мамы, прижавшейся к мужу, вызывает у людей другие ощущения.

Д.Пещикова― Говорят, что испугались, что он все-таки выступит и какие-то договоренности с мэрий нарушит.

П.Гусев― Я еще раз говорю: ну пошел бы он выступать – вот это бы была провокация. Вот тогда бы власть, может быть, даже в чем— то выиграла. То есть договорились об одном – а он провоцирует на драку, на беспорядки. Вот и всё. Власть выигрывает в этой ситуации. Он для какой-то части, в какой-то степени будет проигрывать.

Д.Пещикова― Раз мы с вами уже вспомнили о митинге против реновации, давайте не про Навального, а именно про это мероприятие. Как вам кажется, может ли быть, действительно, так, чтобы это мероприятие, которое власти разрешили провести, потому что его курировали люди, близкие к городскому руководству?

П.Гусев― Мне сложно сказать. Может быть, и так. Я, если честно, как-то глубоко не вникал в эту ситуацию. Наверняка были люди и из администрации в организации этого митинга. Но дело в том, что этот митинг прошел. Там были достаточно жесткие лозунги. Там достаточно жесткие требования. Было высказывание Собянина, который сказал, что они изучат эти требования. Уже одно это говорит о том, что какая-то связь есть, и достаточно правильное звучание. Если бы сказали, как про Навального сказал Медведев, что с уголовниками он не разговаривает, то если бы Собянин сказал, что «с этими хулиганами с площади мы разговаривать не будем», это было достаточно большим минусом.

Власть пошла на определенную игру. Они сказали: «Да, мы изучим все до единого критические замечания и то, что полезно, будем использовать при принятии законов и всей этой ситуации. Я думаю, что вот здесь власть сыграла гораздо более…, даже если она принимала участие в организации митинга. Даже и принимала участие, да еще и после этого, что было сказано Собяниным, это было бы плюсов, вообще, для власти, так скажем. Но не минусом для оппозиции.

Д.Пещикова― Почему? Вы соглашаетесь на правила игры, которую вам навязывают.

П.Гусев― Нет, я очень извиняюсь. Оппозиция не может не соглашаться с определенными правилами, о которых им говорят. Они сами захотели Сахарова – Сахарова получили. Правила есть правила. Власть имеет право отказывать, не отказывать… Там есть другие причины, когда можно выйти: если власть не ответит вовремя… ну там масса всяких юридических зацепок. Но в данной ситуации, на мой взгляд, прошла для оппозиции достаточно положительно, для власти – тоже положительно.

Д.Пещикова― Все в выигрыше, получается.

П.Гусев― Да, все оказались в выигрыше.

Д.Пещикова― Сейчас нам нужно сделать перерыв. Я напоминаю, что это особое мнение главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева

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Д.Пещикова― Со своим особым мнением Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец». Павел Николаевич, мне бы хотелось вам вопрос задать как владельцу, как руководителю крупного издания. Смотрите, в целом по ситуации: последнее время создается ощущение, что все чаще тот же Навальный перехватывает повестку журналистов, то есть он сам становится небольшим СМИ. У него есть свой небольшой канал, на котором он обо всем рассказывает. И это похоже уже на тенденцию. Если раньше обменивались открытыми письмами часто в газетах, сейчас все происходит в интернете. Даже Алишер Усманов видеообращение опубликовал.

П.Гусев― Я думаю, что это так. Это реальная жизнь. Это реальная ситуация, когда интернет как средство массовой коммуникации с помощью медейных средств – это может быть видео, это может быть текстовые вещи, это сайты, это все, что связано с тем, как подается и что делается с материалом – они превращаются в медийные ресурсы.

Я здесь достаточно скептически отношусь к социальным сетям, к социальным возможностям, потому что все-таки это не средства массовой информации. Социальные сети – это вспышка самосознания, вспышка самоэнергии. Это тот поток сознания, который есть у людей, и который теперь, перейдя от стенки в подъезде, от стенки в туалете, от писем в редакции, от писем в другие СМИ, — они теперь могут без зазрения совести в любой момент, в любую секунду публиковать свою точку зрения, публиковать свои вопросы и прочее.



П.Гусев: Выпендреж, который устраивает сегодня власть Украины, не приносит ей дивиденды

Это очень неплохо, это замечательно. Но есть одна маленькая особенность: социальные сети при всей своей значимости и при всей своей мощи несут в себе огромный заряд дезинформации. Я сегодня не знаю ни одного журналиста, те, которые нормальные журналисты — я это говорю как председатель Союза журналистов – который бы использовал социальные сети прямо напрямую без всякой проверки, без уточнения. Посмотрите, я даже по «Эхо» сегодня слышал: кто-то говорил, что о смерти Горбачева уже чуть ли не каждую неделю… Кашин, по-моему, это комментировал…

Д.Пещикова― Мы сегодня обсуждали историю со Светланой Алексиевич…

П.Гусев― Да, вот постоянные вбросы: то кто-то умер, то кто-то разбился, то кто-то развелся и так далее.

Д.Пещикова― И в этой истории с Алексиевич на этот фейковый Твиттер отреагировали такие авторитетные, казалось бы, издания – газета «Фигаро» об этом написало, наши информагентства тоже…

П.Гусев― Здесь вы очень точно говорите – фейковые новости, которые идут от каких-то очень, казалось бы, точных источников. Это тоже, кстати говоря, большая беда социальных сетей, когда там можно замаскировать под фейковую структуру, под ложную структуру и выдавать какое-то время ложные новости, которые могут будоражить, которые могут возбуждать и так далее. Это своего рода работа пранкеров, которые чужим голосами пытаются разыгрывать людей. Здесь с помощью известных каких-то ресурсов закачивают туда фейковые новости, ложные новости. В этом есть большая беда социальных сетей. Конечно, здесь появляется еще одна опасность.

Мы это все рассматриваем в медийном сообществе. Дело в том, что очень многие настолько привыкают к тому, что очень быстро появляется какая-то информация и перестают проверять и анализировать, что же на самом деле…

Д.Пещикова― В погоне за скоростью.

П.Гусев― Да. В этом тоже есть большая беда. И для нас журналистов, прежде всего, это не конкуренция. Это необходимость выстраивать абсолютно по-новому работу медийных ресурсов. Потому что ведь «Эхо» дорожит своей репутацией, я знаю это. Я знаю большинство ваших журналистов. Вы очень дорожите своей репутацией. И вы не будете нести то вот просто напрямую… Да, вы можете сказать какую-то ложную информацию или провоцирующую информацию, да, вы можете сослаться на социальные сети и это часто делаете, но вы всегда оговариваете два-три раза, что это появилось в социальных сетях…

Д.Пещикова― По некоторым данным… да.

П.Гусев― …Наши журналисты работают… И вы тут же даете комментарий, и в конечном счете уже через 10-15 минут становится ясным, что это, предположим, ложная информация. Поэтому выстраивать схему работы журналистов с социальными сетями – это довольно сложная работа. Потому что мы с вами – журналисты «Эхо Москвы», «Коммерсанта», «Ведомостей», «Дождя», даже большинства государственных СМИ, «Московского комсомольца» — мы работаем с вами в законодательном поле.

Нравятся нам эти законы, не нравятся, но мы все-таки живем с вами в государстве, где есть определенные законы. Опять же они могут не нравиться… Мне очень многие вещи не нравятся – те поправки, которые были сделаны за последние пять-шесть лет в закон о СМИ. И мы сейчас боремся, чтобы исправить некоторые вещи, которые в свое время очень активно ввел Володин и его команда. Мы боремся, чтобы вернуть закон о СМИ в то реальное поле, где можно и нужно работать.

Так вот, я вам хочу сказать, что да, мы с вами, нравится нам это или не нравится, работаем в законодательном поле. И поэтому наша информация… с нами можно судиться, с нами можно спорить, говорить, но большинство абсолютное нашей информации – это та правда и та информация, которая сегодня получена. Но если мы чувствуем, предположим, что есть ошибочные вещи – и «Эхо Москвы» и «Московский комсомолец» и большинство других изданий — мы тут же даем поправки. Социальные сети никогда не дают поправки.

Д.Пещикова― Я хотела бы немного развести разные вещи. Одно дело – это работа с источниками в социальных сетях. Это, действительно, всегда большая проблема: верификация и прочие такие вещи. А другое дело, когда в социальных сетях или на каких-то своих страницах, на других платформах пишут люди довольно известные, политики в первую очередь, и они уже воспринимают эти площадки как что-то более важное, и они не хотят делиться своей аудиторией. Когда ты просишь о чем-то рассказать, тебе в ответ говорят: «Читайте у меня на странице. Я не буду давать комментарии, я не буду приходить к вам в гости. У меня свои есть люди, и я буду к ним апеллировать». Вот с такими политиками и прочими пользователи вы чувствуете конкуренцию?



П.Гусев: Усманову дали отмашку: хочешь – выступай. И он читал это с экрана

―

Есть такая история. Да, я чувствую конкуренцию. И можно конкурировать с ними, можно абсолютно. Потому что есть талантливые журналисты. У вас Орех, предположим, который блестяще делает аналитику, с юмором и глубоко. У нас, предположим, есть Минкин, Ростовский, Мельман, которые тоже могут не хуже многих других политиков писать достаточно остроумно, остро и неожиданно. Все это можно. Но я не считаю, что нам нужно конкурировать. Я считаю, что нам нужно развиваться вместе, в чем-то пытаясь обогнать, а что-то, что есть в социальных сетях положительного, брать и использовать в медийном процессе, в законодательном медийном процессе, в зарегистрированных СМИ. И ничего страшного, что появляются видеоблоги и появляется очень много людей, которые ведут свои колонки, ведут свои интервью. Это замечательно. Это как раз и есть так демократическая, та платформа гражданского общества, о которой мы когда-то мечтали, но не имели ресурсов. Когда каждый сегодня, по сути дела, если он умный, если он может – он может высказаться, он может высказать свою точку зрения. Это и есть замечательно.

Но всегда, как бы чисто ни мели улицу или ни чистили, всегда найдется окурок. Всегда найдется плевок.

Д.Пещикова― Давайте здесь сделаем перерыв. Нам нужно прерваться. Это особое мнение Павла Гусева.

НОВОСТИ

Д.Пещикова― И снова программа «Особое мнение». В этой студии, я напомню – Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец». Павел Николаевич, давайте тоже про интернет, про наших соседей, про Украину, про это недавние решения заблокировать Яндекс, Одноклассники, ВКонтакте.

П.Гусев― Это полная глупость. Я считаю, что уподобляться Северной Корее, Китаю, ряду других режимных государств, при этом потея от счастья и вытирая ладошки об зад счастливо, что они в Евросоюз могут ездить теперь по своим паспортам и при этом блокировать какие-то интернет-ресурсы, притом, что, как я знаю, что это и больших денег стоит – вся эта блокировка, — которых у них не так много – и все равно информация будет достигать, все равно она будет приходить. А уж, если люди едут в Евросоюз, в европейские страны, там вся эта информация кучей лежит и скрыть ее невозможно. Я думаю, что это ошибка, это такая бравада… Я не знаю… Но это неумно.

Д.Пещикова― Так, а перед кем бравада-то?

П.Гусев― А перед определенным, очень жестким кругом ребятишек, которые очень жестко настроены (их понять можно в какой-то степени) к России, к нашему государству, к политике государства, к руководству государства и так далее.

Д.Пещикова― Я просто так понимаю, что даже из «Азова» люди осудили эту историю.

П.Гусев― Да все осуждают это. Посмотрите, с Грузией был достаточно мощный конфликт, казалось бы, совсем недавно. Там тоже начинали вроде как очень жесткие меры принимать и прочее. А потом уже через год-два они поняли, что это тупиковый путь развития и открыли сами границу, они открыли всё: и для русской прессы, и для границы… Вы приезжаете сегодня как турист, просто обычный человек сегодня в Грузию: это лучше любой Турции, лучше любого места. Потому что только что не будут делать – так это аплодировать вам постоянно. Любят Россию, любят людей русских, любят наши деньги, любят, как мы пьем, гуляем, кушаем. И нет никаких проблем.



П.Гусев: Мы боремся, чтобы исправить некоторые вещи, которые очень активно ввел Володин

С Украиной, я думаю, что при нынешнем руководстве, которое сегодня на Украине, будет еще много всяких казусов, будет много нелепостей. И никаких шагов вперед в ближайшее время не будет. Кто-то мне сейчас наверняка пишет, что мы виноваты сами, не надо было с Крымом там решать, не было бы проблем… Проблемы все равно возникли бы. А я не знаю, какие. Что сейчас гадать на кофейной гуще, что было бы, если бы не брали Крым, что было бы потом. Ничего не известно. Не надо гадать там, где догадаться очень сложно. Но что-то все равно произошло бы – то, что разрушило бы тот вариант нашего соседства, который существовал до этого.

Д.Пещикова― Буквально сегодня мы с журналистом Аркадием Бабченко говорили на эту тему. И он не один, например, считает, что Украина имеет право в этой ситуации, когда с Россией сложились такие отношения, любые ограничения устанавливать, даже такие.

П.Гусев― Ну, зачем он так говорит? Я его хорошо знаю – Бабченко…

Д.Пещикова― Но он не поддерживает все равно такую меру, он говорит да, это ограничение свободы слова – но понять можно.

П.Гусев― Он же на себе почувствовал все методы, когда власть пытается ограничить для журналиста, для человека его выступления, его мысли, его слова, его действия, его работу в СМИ. Зачем он сейчас это говорит? Зачем ему сейчас это нужно? Зачем нужно поддерживать ограничения? Нужно, чтобы была свобода СМИ, свобода слова, свобода гражданского общества. Да, существует закон на Украине… У них же там есть законодательные всякие вещи, связанные с определенными выражениями про Ленина, по-моему, про социализм, про коммунизм…

Д.Пещикова― У них на дня с георгиевской лентой ограничения связанные…

П.Гусев― Это политические ограничения, которые хотят – и делают. Но свободу слова-то зачем? Зачем? Все равно слово выйдет наружу. Зачем запрещать перевозить за границу книги, СМИ, журналы, газеты? Зачем, почему? Это все-таки век-то другой совсем. Мы живем в другом веке. Я считаю, что это беда украинского общества и власти… Ну не общества. Я понимаю, что очень многие продолжают контактировать. У меня огромное количество…



П.Гусев: Власть использует старые методы, старые грабли

―

И у людей растет раздражение…

П.Гусев― И вызывает раздражения, потому что люди, через эти контакты, которые они пытаются закрыть, они общались со своими родственниками, с друзьями. Очень много с Украины работает в России, продолжают работать и не хотят уезжать отсюда, потому что здесь нормально и с языком.

Понимаете, ведь та виза, которая сейчас дается, эта виза не на работу, а виза туристическая. Это абсолютно разные вещи. Работа-то все равно здесь, в России. Здесь один язык практически. Всё здесь… И поэтому этот выпендреж, который устраивает сегодня власть Украины, на мой взгляд, он не приносит ей дивиденды. Тем более, сколько я читал, там и Госдеп уже выступил отрицательно и Евросоюз отрицательно выступил. Но это, как говорится, слова, но, на самом деле, это большая-большая ошибка и дурость нынешнего руководства Украины.

Д.Пещикова― Но вы полагаете, что нынешнее руководство эту ошибку не исправит, только следующее.

П.Гусев― Нет, ни при каких ситуациях…

Д.Пещикова― А если будет давление со стороны Евросоюза, США?

П.Гусев― Если будет давление со стороны Евросоюза, США, и это будет связано с деньгами или с теми же паспортами, условно говоря, — но уже с паспортами поздно, потому что принято решение, уже обратного хода нет – будут какие-то методы другие, они могут это приостановить или не идти дальше, отсрочить, так скажем.

Д.Пещикова― Но про паспорта – они тоже могут приостановить, Европа может приостановить это соглашение.

П.Гусев― Но отсрочка будет все равно висеть как дамоклов меч над всей этой ситуацией.

Д.Пещикова― Но это наказание-то не для России ведь, согласитесь. Это мера для собственных людей, которые на территории Украины пользуются этим всем.

П.Гусев― Конечно. Это просто удар, прежде всего, по простым людям, по родственникам по тем, которые здесь живут. Это глупость.

Д.Пещикова― А как вам кажется, что дальше: люди будут просто молчаливо обходить эти блокировки или начнутся какие-то выступления по этому поводу?

П.Гусев― Чем хорош интернет? Интернет хорош тем, что он непредсказуем во многих вещах. Мы с вами еще два года назад не могли предположить, что будет с интернет-пространством и интернет-технологией, что сейчас уже наблюдаем. Поэтому, я думаю, что обход всех этих запретов достаточно будет легко осуществляться. Как – это уже дело технологий.

Д.Пещикова― По поводу обхода запретов. Как вам реакция Государственной думы, наших медийных разных персонажей, которые тут же стали рассказывать, и Минкомсвязи в частности, что блокировка – это неэффективным метод решения проблемы, и блокировку можно обойти, как будто бы забывая, что у нас в стране то же самое?

П.Гусев― В нашей стране блокировка, слава богу, идет не таких глобальных, а единичных ресурсов, достаточно небольших. Здесь нельзя обобщать, я бы не стал обобщать, потому что иногда блокируют абсолютно правильно, потому что если почитать некоторые сайты, то лицам еврейской национальности, лицам других национальностей бывает достаточно обидно то, что писали о них на тех или иных сайтах: оскорбительно, унизительно и жестко.

То же самое, когда идут оскорбления, идет чернуха, вранье и, предположим, порнографические сайты, еще что-то, связанное с тем, что законодательно у нас запрещено. Я еще раз подчеркиваю, к законам по-разному можно относиться, но если они есть, их нужно, к сожалению или не к сожалению, но их нужно выполнять. Другое дело, что для того, чтобы изменить, мы должны с вами ходить на выборы, избирать других депутатов, избирать других президентов, другое руководство, чтобы они принимали другие законы. Но до этого очень далеко и очень сложно пройти эти этапы. Поэтому сейчас они есть, эти законы, и с ними нужно совершенно четко и бороться.

Вот посмотрите: сегодня Усманов выступил со своим посланием. Очень многие говорят: это его мысли… Ну, мысли – да. Но он согласовывал…

Д.Пещикова― С кем?



П.Гусев: Социальные сети никогда не дают поправки

―

Я не знаю, с кем. Я честно не знаю, с кем, но с кем-то согласовывал.

Д.Пещикова― С кем-то из руководства в смысле или в каком плане?

П.Гусев― Я думаю, с кем-то из администрации президента или не из администрации президента. Он согласовывал это – то, что он выступит. Он не текст согласовывал.

Д.Пещикова― Именно сам факт…

П.Гусев― Он сам факт выступления согласовал. Ему дали отмашку: хочешь – выступай. И он читал это с экрана. Это его слова. Он наговаривал, потом это обрабатывали, писали в его стилистике, и он читал это, как вот шпаргалка на телевидении, когда читаешь с экрана…

Д.Пещикова― Суфлер.

П.Гусев― Суфлер, да. И он читал оттуда спокойно. Это абсолютно его язык,(потому что я с ним не раз общался), это его выражения, это абсолютно его тональность…

Д.Пещикова― И он как-то даже не старался приукрасить совершенно.

П.Гусев― Нет. А зачем? Он это наговорил. А дальше — подрихтовали, все это написали на экране – он с него читал.

Д.Пещикова― Довольно хамская форма получилась, или для него это в порядке вещей, поэтому он не обратил внимания?

П.Гусев― Я бы не сказал, что в порядке вещей. Но форма такого общения, да, это… где-то он, это не другой человек писал.

Д.Пещикова― А зачем, вообще, ему это нужно было делать, зачем такое видеообращение было записывать?

П.Гусев― Я думаю, что каждый хочет себя проявить в какой-то момент времени и доказать, что он верен, и что он с кем-то или с чем-то…

Д.Пещикова― То есть это не для Навального.

П.Гусев― Нет, я думаю, что нет. Это показатель того, что он может делать такие шаги, и это показатель для определенной личности и для определенного круга людей.

Д.Пещикова― И нельзя здесь предположить, что, возможно, он, действительно, разозлился и обиделся на Навального, или и то и то?

П.Гусев― Это тоже может присутствовать. Алишер, он достаточно обидчивый человек и достаточно жесткий человек, поэтому, думаю, что здесь все вместе было, вкупе.

Д.Пещикова― Продолжение этого спора мы ждем в суде. Знаем, что будет разбирательство очень скоро…

П.Гусев― Посмотрим.

Д.Пещикова― Посмотрим, чем закончится, хотя не думаю, что сюрпризы какие-то нас ждут.

П.Гусев― Да, сейчас гадать очень сложно.

Д.Пещикова― Давайте не будем гадать. Спасибо большое! На этом завершаем. Это было особое мнение главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева.