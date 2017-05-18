А. Плющев― В «Особом мнении» как это бывает часто по четвергам Виктор Шендерович, писатель. И я, Александр Плющев, не отлагая в долгий ящик, начнем с одной из последних новостей. Юрий Кулий, один из участников митинга 26 марта – 8 месяцев колонии поселения. Страшно интересная история. Что думаете по этому поводу?
В. Шендерович― Ну тут несколько историй. И большая история сама по себе этого митинга и наказание за это.
А. Плющев― Очень быстро.
В. Шендерович― Нашли.
А. Плющев― Очень быстро наказали. 26 марта и сегодня…
В. Шендерович― А чего тянуть, тем более что…
А. Плющев― Помните как «болотников» долго.
В. Шендерович― Тут все очень просто, тем более лжесвидетели, у нас кадровый голод, как сформулировала моя наблюдательная дочь. Потому что тот самый Петрунько, который плескался ядовитой жидкостью в глаза Навального, он же и свидетель по делу Кулия. У них, видимо, кадровый голод действительно некоторый наблюдается. Потому что столько подонков, сколько им надо, у них нет. Поэтому используют одних и тех же. На разных фронтах.
А. Плющев― Ну что он не мог видеть? Теоретически.
В. Шендерович― Что только он мог видеть. Я читаю версию обвинения: у Кулия внезапно возник преступный умысел для применения насилия к сотруднику Росгвардии. Представляете, идет человек по улице, думает, дай-ка я вломлю сотруднику. Вот сидит человек в форме, дай я его ударю. Внезапный такой преступный умысел. Цитирую дальше: взявшись за резиновую палку и потянув за плечо старшину Росгвардии в толпу митингующих, подсудимый причинил ему физическую боль. Как оказалось впоследствии и моральную боль тоже. Нам, конечно, вслед за Кулием надо просить у них всех прощение за то, что нами овладел внезапно преступный умысел реализовать наше конституционное право на свободу собраний. Всем ползти на коленях к Следственному комитету.
А. Плющев― Вам тут же возразят. Представляете, тронул за дубинку полицейского в США…
В. Шендерович― А вот тут у меня, в очередной раз цитирую Достоевского — и запятая. Как его там пострадавшего старшина Гаврютин, меня беспокоит его физическое и моральное состояние, которого прилюдно потянули за палку. Не всякий может это пережить. Я желаю ему всяческого здоровья и, тем не менее, задам вопрос. А что он там делал? Старшина Гаврютин. Зачем он тыкал своей палкой россиян, вышедших на мирный митинг. Разрешенный Конституцией.
А. Плющев― Служил, выполнял приказ.
В. Шендерович― А он бил какого-то старика, в связи с чем Кулий собственно и потянул его за палку, пытаясь предотвратить избиение какого-то старика. Выполнял приказ. С 1946 года после Нюрнберга это перестало быть отмазкой, как ты знаешь прекрасно. Он выполнял преступный приказ. Знает ли он об этом сам. Старшина Гаврютин, полагаю нет, потому что давно зомбирован. Угрозой революции, которая грозит нашей мирной прекрасной стране. Но от ответственности это не избавляет. И когда-нибудь, я надеюсь вот этот старшин Гаврютин пойдет под суд. Я не хочу, чтобы его серьезно наказали, но обязательно. Потому что он бил мирного россиянина, который не нападал на него, не причинял ему никакого ущерба. Он его бил.
А. Плющев― Мы не знаем, нападал он или нет.
В. Шендерович― Это легко установить. Так же как в Болотном деле. Десятки случаев прямого зафиксированного насилия сотрудников тогда еще полиции, а не Росгвардии по отношению к мирным россиянам. Десятки зафиксированных случаев. Никто не понес никакого наказания. Били лежачих в пах, жестоко избивали, располосованные спины. Все это зафиксировано тысячу раз. Никто не понес никакого наказания. Так вот ты понимаешь, какая штука. Георгий Михайлович Гречко, царство небесное рассказывал, что после длительного путешествия в космосе, вот однажды вышел на балкон, попить чашечку кофе, тут раздался звонок в комнате, и он отпустил чашку и пошел, чтобы она повисела немножко и пошел. Очень удивился, когда она упала. Когда человек долго живет в невесомости, то его удивляет уже гравитация. Это нормально, он сам об этом со смехом рассказывал. Мы так давно живем в перевернутом мире, что нас даже не удивляет. Мы даже не задаем себе эти вопросы. Почему тут судят человека, который пытался предотвратить избиение мирного старика и не судят полицейского, который это делал. Тех, кто отдал ему приказ, тех, кто крышует тех, кто отдал приказ. И так далее. Мы даже не задаем, обрати внимание. Ни у кого даже нет этого вопроса.
А. Плющев― Ну потому что с нашей точки зрения, нашей – общественной точки зрения один есть тварь дрожащая, то есть того, кого бьют, а другой право имеет. Вот и все.
В. Шендерович― В том-то и дело. Если мы до такой степени в ментальной невесомости находимся, что уже не задаем себе вопрос, нас даже не возмущает, что избивают безоружных. Нам бы хотелось, чтобы не сажали в лагерь человека, который пытался предотвратить избиение. Мохнаткин в лагере, Кулий теперь будет в лагере. У них разные сроки, потому что немножко разная настойчивость. Потому что Кулий, у него было эмоциональное человеческое движение, за которое он заплатит 8 месяцами поселений. А Мохнаткин просто вступился за женщину и настаивал на том, что преступник не он.
А. Плющев― Некоторые говорят, что и могли два года дать. Просили два года и по Болотному делу мы знаем, что могли бы.
В. Шендерович― Могли. Но он попросил прощения, пообещал больше так не делать. И ему скостили. Это отдельный вопрос, что есть Ильдар Дадин и Ваня Непомнящих, а есть Юрий Кулий. Разные типажи, разной степени убежденности. И те люди принципиальные. А этот проявил человеческие хорошие качества случайно. И он не настаивает на них, он готов извиниться за то, что проявил эти человеческие качества. Но еще раз, мы обсуждаем здесь не несчастного Юрия Кулия, а мы обсуждаем здесь ситуацию, в которой мы даже не задаем себе вопроса – почему судят не того, кто нарушил закон, а того, кто пытался предотвратить нарушение закона. Вот что здесь важно для нас для этой истории.
Вот перевернутый мир. Абсолютно ментальная невесомость. Гравитации не существует, мы о ней забыли. А по поводу американского полицейского, раз ты с этого начал, то закончим на нем же. И попробуем представить себе судьбу американского полицейского, который начал бы фигачить палкой по мирному, тут американский полицейский, который применил оружие по громиле, который пытался на него нападать, потом еле-еле на свободе остался. А то и не остался. А тут этот человек завтра бы не был уже в полиции и его бы разорили просто, он бы сидел в тюрьме и был бы разорен по гражданскому иску. Вот так если бы начали фигачить по мирным. Нет, нет, давайте в контексте смотреть ситуацию. Там есть независимое правосудие. А здесь есть корпорация, в которую входит…
А. Плющев― Минутка осталась. Как думаете, перед 12 июня, от которого ждут тоже масштабных выступлений, 8 месяцев колонии поселения. Одному из выступавших. Ясно, что приговор они пойдут, наверное, один за одним. Там еще несколько человек. Это устрашение или наоборот, к тому, что друзья, вот вы покайтесь и все будет хорошо.
В. Шендерович― Ничего себе хорошо. Мы опять считаем от Северной Кореи. Где его бы расстреляли из огнемета. И опять радуемся тому, что не Северная Корея. Чего хорошего? Человек арестован и проведет 8 месяцев в поселении за то, что пытался предотвратить уголовщину со стороны человека в форме. Но это вовсе не означает, что он не преступник. Ничего хорошего нет и это, конечно, устрашение.
В.Шендерович: Навальный мечтать не мог о таком успехе
А. Плющев― По сравнению с двумя годами-то.
В. Шендерович― Небольшая разница. Это безусловно устрашение. Любого можем посадить и посадим – вот месседж нехитрый.
А. Плющев― Там интересно, что говорил, что рассчитывал на условное наказание. Ему видимо, пообещали.
В. Шендерович― Тогда чтобы покаялся. Разумеется.
А. Плющев― Мы через три минуты продолжим. Не переключайтесь.
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А. Плющев― И мы продолжаем. Виктор Анатольевич, а вы вообще одобрительно относитесь к людям, которые 26 марта выходят, 12 июня наверное пойдут. Что-то требуют. Вы к ним как относитесь?
В. Шендерович― Одобрительно, разумеется.
А. Плющев― А вы сами ходите?
В. Шендерович― Когда в Москве — хожу. Разумеется. Это не вопрос какой-то личной доблести, не доблести.
А. Плющев― Сейчас уже, наверное, и доблести в том числе. Я, как человек побывавший уже…
В. Шендерович― Да, но я в разные времена ходил на разные митинги и это очень кстати интересная тема. Потому что я ходил на митинги, когда нас было 105 человек, мы все друг друга в лицо узнавали, разумеется. В эти нулевые годы позорные совершенно. Потом дошло до 100 тысяч, потом схлынуло и так далее. Это разное население митингов, разные интонации митингов. Разумеется. И как всякому нормальному человеку, разумеется же не нравится, когда его личным составом размазывают по стенке или колотят дубинками. Или пинают. Ничего хорошего в этом нет и надо, конечно, не с мужеством даже, а с брезгливостью как-то собраться, чтобы выйти, потому что никакого силового противостояния я не планирую и не хочу. Но я настаиваю, что я буду решать, а не вот эти хозяева Петрунько будут решать, когда и где мне выходить мирно без оружия на улицы родного города. Потому что иначе надо отсюда уезжать. Либо встраиваться в их структуры и становиться вице-спикером каким-нибудь по работе с молодежью.
А. Плющев― Я вас представил в этой роли.
В. Шендерович― Я не знаю, уже по этим подлым правилам делать карьеру. Но мне поздновато в моем предпенсионном возрасте. Либо сваливать отсюда, так сказать, залить хлоркой и отсюда эвакуировать детей и сказать, все, вот тут пускай идет, как идет. Но эвакуировать детей и родных и близких. Потому что здесь будет еще хуже. Разумеется. Если не вернуть честные нормальные правила игры. Не попытаться.
А. Плющев― Вы верите, что еще можно вернуть.
В. Шендерович― Надо прилагать усилия. Это не наше дело. Не наше дело загадывать о результате усилий. Времена всегда подлые. Времена всегда мерзкие. Время всегда плохое. А дальше человек решает, что он в этом времени, как он себя ведет. Не было хороших времен никогда нигде. Что шекспировские времена хорошие. Какие времена хорошие? Медичи. Где когда были хорошие времена. Тяньаньмэнь? Дальше человек каждый решает, что он в этих обстоятельствах делает. Встраивается. Эмигрирует, бежит. Или пытается вести себя как ни в чем ни бывало по тем правилам, которые он считает для себя и для всех лучшими и правильными. Вот и все. Это вопрос да, принципа разумеется.
А. Плющев― К решению людей как себя вести в той или иной ситуации в то или иное время. Алишер Бурханович сегодня решил стать видеоблогером…
В. Шендерович― Роскошно получилось.
А. Плющев― И это разнеслось на всю страну. Как вам?
В. Шендерович― Мне очень понравилось. Потому что я вообще за ясность. И Алишер Бурханович он как-то проявил себя абсолютно по-честному. Он во всей красе себя показал. И если какой-то человек впал в кому лет 20 назад, а сейчас очнулся, ему было бы интересно, где он проснулся, в каком собственно обществе. Достаточно показать вот это и сказать ему, что это не смотрящий на зоне, не старший по камере в СИЗО. А это бизнес-элита России. Приближенный президента России. Все, достаточно. Можно обратно впадать в кому еще лет на сколько-то. Потому что все понятно. Если это распальцованное хамство бизнес-элита у нас, то, в общем, все понятно со страной. Вот она такая, какая есть. Вот у нас такая элита. Через запятую с Залдостановым, Кадыровым, вот со всем этим. Кто у нас. Певица Вокс. Рэпер Птаха.
А. Плющев― Это поговорим еще отдельно.
В. Шендерович― Это вообще отдельная тема. Певица Вокс, рэпер Птаха и Алишер Усманов преграждают путь Навальному в Кремль. Это такая компьютерная игра. Я продаю бесплатно, берите, пользуйтесь. Это отличный сюжет для компьютерной игры. Вот идет такой страшный-страшный весь накормленный Госдепом, тайными деньгами…
А. Плющев― Последняя фишка, что он кремлевский.
В. Шендерович― Да. От Кремля к Кремлю кругом идет. И Кремль так… О, какая игра может быть игра компьютерная замечательная. Дарю.
А. Плющев― Может это и есть успех борьбы с коррупцией. Ну, казалось бы, раньше все выступления оппозиции, журналистов игнорировались. Ну просто как будто нет. Вот раз и все. А тут…
В. Шендерович― Это успех Интернета. Это успех Навального. Разумеется. Огромный успех Навального. Нет, что Навальный мечтать не мог о таком успехе, то, что он уже выиграл этот процесс, конечно суд его приговорит, это, безусловно. Но уж только ленивый теперь не посмотрит и то, что он в политическом смысле выиграл, то, что это признание, они все не могут вспомнить его фамилию, вот когда Песков, Путин – они не произносят его фамилию. В этом как-то Вуду такое есть. Как будто если не произносить фамилию Навальный, то его не будет. Они все делают вид, что его нет, что это какой-то досадный блогер уголовник. Ну какой-то уголовник, который чего-то там хочет. А вообще-то его нет. И смешно на него отзываться. Они все морщатся досадливо, какая-то муха. Ни фига не муха. И степень их реакции, озабоченность, озадаченность, нервность реакции, нервность, которая проявилась у Усманова, просто сильный нерв, это конечно, просто признание весовой категории Навального.
А. Плющев― Вы думаете это сам Алишер Бурханович такое придумал.
В.Шендерович: Каждый решает, что он в этих обстоятельствах делает: встраивается, эмигрирует
В. Шендерович― Вы думаете, кто-то велел.
А. Плющев― Я не знаю. Мне кажется, извините за мое особое мнение, в этой передаче для этого не предназначенной, тем не менее, мне кажется, что так подставляться можно только сознательно.
В. Шендерович― Саша, мне кажется, мы их усложняем. Они простые ребята.
А. Плющев― Проще.
В. Шендерович― Посмотри на статьи, по которым они сидели. Ничего там сложного нет. Да? Ну чего в этих ребятах сложного, простые ребята с простыми статьями. Простая распальцовка. Простые реакции. Он вел себя, бугор вот такой, вот он так себя вел. Кто-то написал замечательно: Леонов из «Джентльменов удачи». Такой пародийный. Не надо их усложнять особенно.
А. Плющев― Можно даже целый тренд вывести. Некую целую моду. Помните, представитель в ООН, там…
В. Шендерович― Что значит вывести. Это тренд и есть. Если у нас президент уже лет 10 как «отрезает, чтобы не выросло», и «замучаешься пыль глотать», если это у нас президент, то почему это не может быть бизнес-элитой, а это не может выступать в ООН. У нас это тренд. Это у нас Улицкая маргинал, а это тренд.
А. Плющев― С другой стороны некоторые говорят, усложняя, наверное, тем не менее, что пока говорят об этом деле «он вам не Димон», а с помощью Алишера Усманова конечно говорят, он продолжает дело, начатое Навальным. Продолжает говорить…
В.Шендерович: Нужна люстрация, безусловно. Потому что это один преступный клан
В. Шендерович― Разумеется.
А. Плющев― А Медведев неувольняемый.
В. Шендерович― Разумеется. Это уже другой вопрос. Это такой забавный отскок этой истории. Можно в этом искать конспирологические версии, но повторяю, не надо, как нас учил товарищ Оккама: не надо умножать сущности сверх необходимого. Мне кажется не надо усложнять слишком сильно. Да, конечно, атака на Медведева со стороны Навального делает его неувольняемым, потому что своих он, потому что он под давлением, потому что вот это братковская логика. Не демократическая логика, где, в общем, общество хозяин и даже Трамп вынужден учитывать давление общества. По правилам, которые существуют, были до него и будут после.
А. Плющев― Вам скажут, что не общество, а истеблишмент.
В. Шендерович― А истеблишмент откуда берется. А истеблишмент кем регулируется. Нет, конечно, истеблишмент всегда, но только там есть обратная связь. В том числе в истеблишменте. И правила, что важно. Не будем сравнивать с Америкой, случай с Усмановым совсем глуповатый. Тут уж с Узбекистаном, где с него наконец сняли судимость. Вот это понимаю, товарищи по несчастью. Нет, я не думаю, что нам надо слишком усложнять эту историю. Да, побочный эффект тот, что пока Димон неувольняемый, да.
А. Плющев― Еще минутка мне кажется достаточно для Алисы Вокс и рэпера Птахи.
В. Шендерович― Ха-ха. Про них что ли?
А. Плющев― Ну да. Вы же человек не чуждый искусству. Давайте про искусство.
В. Шендерович― Если говорить о финансировании, то видимо, чуждый. Так спеть как эта Вокс я не смогу, и этот рэп я не напишу, этого финансирования еще не выделено. И не предполагаю выделение. Поэтому мы не коллеги в области этого искусства. Ни с рэпером, ни с этой прости господи, певицей. А типовая вещь то, что казенные бабки в большом количестве выделяются под дискредитацию политических оппонентов, ну да, на меня тоже в этом смысле выделялись деньги. На мою дискредитацию. Такая статья тоже существует. Ну, отлично. Ничего тут нового нет. А то, что так позорно и сразу очевидно, ну да, а не надо усложнять, они простые, они примитивные довольно ребята.
А. Плющев― Что-нибудь новенькое мы попытаемся найти с Виктором Шендеровичем через несколько минут.
НОВОСТИ
А. Плющев― Завершающий третий тайм нашего матча с Виктором Шендеровичем.
В. Шендерович― Причем мы даже не курили марихуану.
А. Плющев― Упаси господь.
В.Шендерович: Моим православным друзьям чрезвычайно оскорбительны эти приговоры
В. Шендерович― Я отсылаю к новостям.
А. Плющев― Не это нас вдохновляет. Но раз вы о новостях, давайте тогда поговорим про прикуривание от свечи и штраф за это. А то могли бы и двушечку, если бы мамой не стала.
В. Шендерович― Где-то я прослушал, где очередной приговор за оскорбление чувств верующих. Страшно они оскорблены…
А. Плющев― В России, Виктор Анатольевич.
В. Шендерович― Да, главное, что в России. Это просто не так заметно, как с блогером Соколовским. Но вот подоспело. За то, что прикуривала от свечи в церкви. Товарищи верующие…
А. Плющев― Так скажу, за фотографию того…
В. Шендерович― Как она прикуривала. Скажите, пожалуйста, такой нескромный вопрос, а Господь вам что-то, голоса вам были какие-то, что Господь велел преследовать эту женщину. Меня интересует технология, кто был оскорблен. Это ее страница, это ее социальная сеть. Это для своих. Это надо специально зайти. Это был эффект как в сахаровском центре, где была выставка знаменитая. Нужно было встать на скамеечку, чтобы посмотреть. Пришли, встали на скамеечку, заглянули в дырочку и оскорбились. Второй вопрос. Граждане верующие, а вас не оскорбляет, когда жены членов правительства высокопоставленные на пасхи селфи делают со свечкой у алтаря.
А. Плющев― Тварь дрожащая и право имеет.
В. Шендерович― Вот, значит братцы мои, не валяйте дурака. Значит, не валяйте дурака с оскорблением ваших чувств. Если вас не оскорбляют жены бонз, которые делают селфи у алтаря, с теми же включенными телефонами прошу заметить, что у блогера Соколовского. Если вас не оскорбляет, по мне так это оскорбление гораздо большее. Потому что это демонстрация отсутствия веры в верующем. Это действительно оскорбительно. Потому что это симуляция веры, разумеется. Потому что верующему не надо ни телевидения, ни селфи, ему не надо никого. И у него нет никаких посредников, ему не нужны посредники. Между собой и Богом. Его Богом. Не нужны посредники. А вот если нужно селфи и зафиксировать, потом выложить во все социальные сети, это значит, что речь идет не о вере. По моему скромному мнению вот это как раз и оскорбительно.
Но в данном случае речь о другом. Совершенно неважна моя персональная оценка. А важно, что мы получаем один за одним обвинительные приговоры по совершенно средневековой статье об оскорблении чувств. Это совершенно средневековая статья. И уже зафиксирован не один, а несколько обвинительных приговоров. Неважно, до какой степени жесткие. Это второй вопрос. Ну хорошо, спасибо, не сжигаем. Герцог Альба не подошел еще. Но во всем остальном это просто прямая дорога к средневековью. И мы должны криком кричать об этом. Нормальные люди.
Подчеркиваю, деление тут идет не по линии православный, неправославный, верующий, неверующий, а по линии — нормальный человек и больной на голову. Потому что моим православным друзьям чрезвычайно оскорбительны эти приговоры. Мои православные, подчеркиваю, друзья испытывают гнетущую неловкость и раздражение. Они чувствуют, что это дискредитация веры, именно эти приговоры отталкивают так, как не может оттолкнуть ни одна фотография прикуривания от свечки. Приговоры. Это снова Победоносцев. Говорил в прошлой программе, Победоносцев кончается матросом Железняком. Это азбука. Не раскачивайте этот маятник. У нас светское государство, слава богу, можно верить во что вы хотите верить. Никаких препятствий нет.
В.Шендерович: Простая распальцовка. Простые реакции. Он вел себя, как бугор
А. Плющев― Так наоборот и хотят всех укатать, усадить, чтобы никто и не думал рыпаться.
В. Шендерович― А чтобы никто не думал рыпаться, это уже не вера. Вот это уже синод, это уже Победоносцев. И чем это заканчивается – люди, у которых хотя бы троечка по отечественной истории должны помнить, чем заканчивается вот это все. Вот этот синод и этот Победоносцев. И этот граф Уваров. Чем это все заканчивается. Эти кандалы. И эта борьба с вероотступничеством. Борьба с атеизмом. Чем она заканчивается. Маятник улетает в противоположную сторону. Это все азбука. Эти приговоры мы не должны пропускать, мы не должны к этому относиться легко, потому что это легкий приговор. Сам прецедент совершенно чудовищный.
А. Плющев― Наш с вами коллега, мой точно Владимир Познер сделал все возможное мне кажется для того, чтобы как-то поставить власти перед этим вопросом. Он спросил у них в своей рейтинговой программе…
В. Шендерович― В час ночи примерно.
А. Плющев― Тем не менее, очень цитируемо и это разошлось на цитаты.
В. Шендерович― Замечательно, что он спросил. Вопрос только в том, что никакой дискуссии серьезной об этом быть не может. Представителей другой стороны просто не пригласят в прайм-тайм ни на ВГТРК, ни на Первый канал. Никуда. Дискуссии содержательной по этому поводу быть не может у нас. Познеру как человеку выдающемуся и пользующемуся отдельными правами, все-таки он не тварь дрожащая, он все-таки право имеет. Познер. Ему можно ближе к часу ночи…
А. Плющев― Вам на «Эхо Москвы» тоже можно.
В. Шендерович― Мне можно, да. Разумеется. Дальше мы говорим об общественном диалоге. До какой степени то, что я тут говорю, является общественным диалогом. Для кого этот диалог. Для одного миллиона человек максимум. А в России 140 миллионов. И я напоминаю просто на всякий случай. Я понимаю, что ты засмеялся. Нет, не 8. Я настаиваю. 140. И поэтому имеет смысл, то есть что-то поменяться, может сдвинуться только в результате открытого гласного широкого, подчеркиваю, широкого общественного диалога. А не опять радоваться тому, что мы не Узбекистан. И не Пхеньян и у нас по периметру где-то расположены кусочки студий свободы слова. Немножко в Интернете, немножко тут, немножко там. Мейнстрим мы видим какой, тренд мы видим, какой. Уже не дискуссии, а уголовные приговоры обвинительные. Это вещь чрезвычайно тревожная. И я повторяю, и главное я обращаюсь, простите к православным. Мне кажется, что я очень с нетерпением жду реакции не от Познера, потому что это понятная реакция, он атеист и давно об этом говорит. Мне бы хотелось услышать реакцию простите от вменяемых православных. Потому что их довольно много. Вы настаиваете на том, чтобы от имени вашей веры и вашей религии говорил Гундяев. И этот Смирнов.
А. Плющев― Мне кажется, что православные… Мусульмане не поддерживают терроризм, например, так и вменяемые православные не поддерживают…
В.Шендерович: Мы так давно живем в перевернутом мире, что нас даже не удивляет
В. Шендерович― Секундочку. Я бы хотел услышать голоса этих людей. Не в фейсбуке у себя, где я их прочитал и благодарен им за точные оценки. А на телевидении, на котором они в частности работают. Я хотел бы услышать гласное обсуждение на канале «Спас», прости Господи. Чтобы внутри этой…
А. Плющев― Как это канал «Спас» и вменяемый. Секунду.
В. Шендерович― (смеется) Ну да. Вот.
А. Плющев― Вы еще «Царьград» скажите.
В. Шендерович― Я нет, боже упаси. Я про другое говорю. Мне кажется, что православные недооценивают опасности для их веры. Для их конфессии. Опасности, которая содержится в этих обвинительных приговорах. Потому что они проводят раскол между собой и обществом. Они раскачивают этот маятник. Конфессия. А то, что потом православные окажутся в том же положении заложников, в котором оказалось мусульманство с талибами с муллой Омаром. До этого уже очень недалеко. Потому что при слове «мусульмане» все уже вздрагивают. Потому что от имени этой конфессии говорят убийцы и ортодоксы.
А. Плющев― Это произошло, потому что не было дистанцирования?
В. Шендерович― Потому что внутри конфессии…
А. Плющев― Осуждения.
В. Шендерович― Диалога я не слышу. Ясного. Никто, по крайней мере, в гласную дискуссию публичную не вступает. И не отделяет себя. Чтобы сказать, товарищи, вот этот условный Гундяев и Смирнов самозванцы. Или если они не самозванцы, то я выхожу, дистанцируюсь.
А. Плющев― Это же страшно. Это бунт.
В. Шендерович― Страшно. Разумеется. Но каждый человек ведь отвечает только за себя. Саша. Простая история. Это не связано с тем, либерал ты или консерватор. Человек отвечает за себя, у каждого человека есть своя репутация. Если ты позволяешь себе своей репутации раствориться в репутации убийц и воров, ну значит, потом не удивляйся, что от тебя отворачиваются. И от твоей конфессии отворачиваются. От твоей корпорации. Это касается православной церкви сегодня, коммунистической партии раньше. Где было огромное количество приличных людей. Но в конце 80-х выяснилось, что невозможно, стыдно быть коммунистом. Стыдно, позорно. Последние честные коммунисты вышли после 68-го года. Дальше невозможно быть коммунистом. И ты разделяешь ответственность за мейнстрим своей корпорации, назовем ее так. А компартия это или РПЦ это уже подробности.
А. Плющев― Борис Николаевич Ельцин был до 89-го года…
В. Шендерович― Совершенно верно. Борис Николаевич Ельцин да, именно. Но именно то, что он был членом этой корпорации, не дало ему возможности провести люстрацию. Но это мы ушли немножко в другую тему. Тем не менее, это очень серьезная, сильнейшая опасность для общества. Безусловно. И это сильнейшая опасность для самой конфессии. Для меня это безусловно. Мне жаль, что это не также безусловно для самой конфессии.
А. Плющев― И начнем, то есть закончим с того, с чего начали фактически. Мы начали с осуждения актера за выступление. А уволили начальника колонии, в которой избивали Ивана Непомнящих. Вы упоминали. Это что, результат шумихи, который произошел.
В. Шендерович― Думаю, что это в том числе результат гласности. Это то, почему я уже говорил, не напрасны никакие усилия. Да, надо…
А. Плющев― А что будет лучше? Другого поставят, лучше что ли будет.
В. Шендерович― Если он будет знать, что его уволят за избиения, будет лучше. Разумеется. Другое дело, что это как бы расковыряли один прыщ. Выдавили гной из одного маленького прыща. С обменом веществ в этом смысле ничего не сделано. Потому что для того чтобы поменять обмен веществ, надо уволить их всех. И нужна люстрация, безусловно. Потому что это один преступный клан. Который да, пытается, внутри него есть какие-то тактические решения.
А. Плющев― А по одному прыщу есть смысл?
В. Шендерович― Ну есть смысл все равно.
А. Плющев― Ковырять.
В. Шендерович― Потому что там конкретные люди, которых вот этих людей какое-то время не будут избивать. Ради этого стоит поднимать шумиху. Ей-богу.
А. Плющев― Это Виктор Шендерович в программе «Особое мнение». Меня зовут Александр Плющев. Спасибо, Виктор Анатольевич. До свидания.
В. Шендерович― Счастливо.
Комментарии109
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i_snova_on 18 мая 2017 | 17:08
Ну наконец-то!
Соскучился я по Виктору на страницах сайта.
Давайте, Виктор, жгите глаголом, выжигайте нечисть и мракобесие из страны - смех хороший помощник в борьбе за свободу и независимость.
Творческих успехов, здоровья и долголетия на благо нашей родины.
Спасибо вам за вашу деятельность, вместе победим!
i_snova_on 18 мая 2017 | 17:12
krvsur: Это у тебя, Мумель, площадка последняя, да и с нее тебя сраным веником гонят периодически за хамство и мракобесие. А у Виктора площадок много и на всех на них ему рады все нормальные люди и только идиотов и сволочей корежит от его выступлений.
ruvinskiy_pidaras_04 18 мая 2017 | 17:22
Гнойный и вонючий флудераст с погонялом Данко_дура (http://echo.msk.ru/users/danko_dyra/), не только ником, но и всеми своими высерами занимающийся оскорблениями, не замечается модерасами, а пользователи с точно таким же (по сути) ником Рувинский_козёл, Рувинский_пидарас, Рувинский_пидарас_01 и прочие Рувинские_пидарасы давно не появлялись - наверное, забанены. Почему это у модераса такие двойные стандарты в пользу самой вонючей, гнусной, гнойной и подлой портянки? Кто объяснит?
Проверил. Точно, уважаемые пользователи с никами Рувинский_козёл, Рувинский_пидарас, Рувинский_пидарас_01 и прочие Рувинские_пидарасы забанены модерасом, а вонючка Данко_дура по-прежнему резвится с разрешения рувинсковского модераса на воле. Почему?
http://echo.msk.ru/users/ruvinskiy_kozel/
http://echo.msk.ru/users/ruvinskiy_pidaras/
http://echo.msk.ru/users/ruvinskiy_pidaras_01/
http://echo.msk.ru/users/ruvinskiy_pidaras_02/
http://echo.msk.ru/users/ruvinskiy_pidaras_03/
Странно все это.
scharik_236 18 мая 2017 | 17:31
где витька такие матрасы берёт что на них ему снятся такие сны?
vezdehod 18 мая 2017 | 17:49
scharik_236:
где витька такие матрасы берёт что на них ему снятся такие сны?
============================================================================
"бобик_236" Грызи хозяйскую косточку, а если её не получил, то ложись спать голодным и грызи её во сне.
vvietham 18 мая 2017 | 17:57
Сегодня мы все творцы истории!
Ни один голос не пропадет!
Видео Усманова (антипода Браудера), инвестирущего в реальный сектор экономики, это его видео ответ Навальному - https://www.youtube.com/watch?v=8Mx9yYZd2f0
Итак....
КТО ЗА КИРОВСКИЕ ТОМОГРАФЫ, КОТОРЫЕ БЛАГОДАРЯ НАВАЛЬНОМУ, БЕЛЫХ И ГАЙДАР ОБОШЛИСЬ БЮДЖЕТУ В 3 РАЗА ДОРОЖЕ РЫНКА СТАВЯТ ДИЗЛАЙК! (СКАЖЕМ КОРРУПЦИИ - ДА!)
КТО ЗА МЕЙЛ.РУ И ЯНДЕКС, ФАЙНРИДЕР И КАСПЕРСКИЙ, КТО ЗА ЛАДУ ВЕСТУ И АРМАТУ, ПАК ФА И СУПЕРДЖЕТ - СТАВЯТ ЛАЙК! (РОССИЯ ВСЕХ СИЛЬНЕЙ!)
scharik_236 18 мая 2017 | 18:06
есть идея - есть икея !
vadim042 18 мая 2017 | 19:02
vezdehod: А ты грызи госдеповскую косточку,которую тебе Лелик кинет!
А матрац - вместо медали за отвагу!
kail34 18 мая 2017 | 17:57
scharik_236: Шарик! Устати о матрасах...Вы живете в этой стране,так не худо бы знать ее историю.300 лет династия Романовых,а потом 25 октября 17 года что то щелкнуло и в ТРИ дня все закончилось.!9 августа 91 года в СССР что то щелкнуло и СССР ,в ТРИ дня накрылся медным тазом.У какого человека,в том числе и в органах еще 18 августа могла бы возникнуть мысль,что завтра ВСЕ! Конец! А медный таз уже был на подходе.А ведь сажали никак не меньше,чем 2017.А если учитывать психушки,так и намного больше.Однако щелкнуло.
sailorpopeye 18 мая 2017 | 20:35
scharik_236: Как же забыл очередную псину забанить?
loading__1 18 мая 2017 | 20:48
Вошь ползёт по России.
Вошь.
Вождь встаёт над Россией.
Вождь.
Буревестник последней войны,
привлекательный, будто смерть…
Россияне,
снимайте штаны!
Вождь
желает вас поиметь!
kmamonov_5 18 мая 2017 | 17:22
krvsur: Шендерович:
Американский полицейский сидел бы в тюрьме, если бы начал фигачить по мирным людям…Всё нужно смотреть в контексте.
============================================
У ВШа совсем плохо с головой ?! Омеры стреляют без разбора, подростков с игрушечными пистолетиками .
Эта пурга от ВШа на каких идиотов рассчитана ?!
Хомки, я бы на вашем месте возмутилсИ – не уважает вас сатирик!
Считает, что вам можно любую лапшу на ваши мохнатые ушки навеситЪ )))
kmamonov_5 18 мая 2017 | 17:50
Канал «Спас»? Вы бы еще канал «ЦарьГрад» назвали - Плющев.
============================
Глупейшие диалоги, гыканье от ВШа и от ведущего.
Эхо на грани вырождения, имхо. Это радует )))
vadim042 18 мая 2017 | 21:19
kmamonov_5: Мне одному кажется,что "пейсателя" понесло?
И понесло нехило!
Он грибочки кушает или все же марихуанну перед передачей принимает?
good___word 18 мая 2017 | 18:41
kmamonov_5:
Шендерович России враг
И не понимает этого только дурак.
А я. как русский патриот.
Считаю что таких врагов надо пускать в расход!
sailorpopeye 18 мая 2017 | 20:41
good___word: Подтверждаю, рожа соответствует патриоту.
ogrig Олег Савин 18 мая 2017 | 17:36
krvsur: А мы и наших смотрим. Одним ухом.
Прав Шендерович и в том, что Навальный набирает вес.
Я так думаю, сейчас он тяжелее Усманова будет.
hgdfgmf 18 мая 2017 | 18:08
ogrig: Они оба уголовники и их вес могут определить только более авторитетные братки.
Вы не из них ? И я тоже.
Тогда оставим взвешивание специалистам....
krimsdik 18 мая 2017 | 21:05
hgdfgmf: Навальный может спасти Россию, а Усманов - нет. Вот и вся разница в весе
thrash_metal_86 18 мая 2017 | 18:47
ogrig:
Навальный набирает вес.
Я так думаю, сейчас он тяжелее Усманова будет.
=======================================================
Я, это, конечно извиняюсь, но хочу спросить - а когда он тяжелее Путина станет?
Мы это время вообще застанем?
Вы, Савин, уже четыре года пишете как Навальный растет, идет вверх, набирает вес, крепчает, обрастает политическими мышцами и т.д., а воз и ныне там.
Даже партии своей у него нет
ogrig Олег Савин 18 мая 2017 | 21:15
thrash_metal_86: Вы, Савин, уже четыре года пишете как Навальный растет...
================================================
Если точнее, так все 8 лет. Растет Алексей, и я рад этому.
Ну а партии у нас все как одна из кремлевской пробирки. Остальных слон-власть давит нещадно.
Но в век интернета можно и без партий обойтись. Идеи и программы витают в воздухе.
hryunmorzgov 18 мая 2017 | 20:35
ogrig: ...сейчас он тяжелее Усманова будет.
================
...усманов - пузырь, он надут, пока есть в кремле стерх. он и борзеет до тех пор, пока чувствует, что при этой власти ему ничего не грозит.
У него нет будущего, сдуется на следующий день после своего дона. (если раньше не сольют при необходимости)
У Навального будущее есть, и это злит толстенького...
Но прорыв произошёл, - житель кремл.олимпа вспомнил фамилию ""Навальный.
Скоро, не за горами, время, когда и у прочих прочистится память...
ogrig Олег Савин 18 мая 2017 | 21:18
hryunmorzgov: ....и у прочих прочистится память...
=======================================
а у дальновидные запишут себя в друзья Навального.
hryunmorzgov 18 мая 2017 | 21:28
ogrig: ...а дальновидные запишут себя в друзья Навальн...
============================
Да, Олег, и тут важно, чтобы у Алексея не вскружилась голова, чтобы не погряс он в шестёрках, как ЕБН после августа 91-го...
hrjungovno_pidor 18 мая 2017 | 21:26
hryunmorzgov: hryunmorzgov-ТЫ АБСОЛЮТНО ДЕБИЛЬНЫЙ ИДИОТ ;-( ПРОСТО - БЕЗМОЗГЛЫЙ ЗАСРАНЕЦ ;-(
сергей - hryunmorzgov ЭПИГРАФ:
...он пошел по накаКаной дороге:-(
Смоленский "наёмный работник" Сергей
Постоянно ДРОЧИЛ на эхОвских блядей
Усердствовал ПИДОР до ПЕНЫ у рта
Любовь к ОНАНИЗМУ жидка НЕ ТУДА привела
Смоленский пидормончик Хрюн Моржов -
Взять "вялого на клык" всегда ГОТОВ... :-)
Натяни на плешину ГАНДОН
И свали на ЖИДОВСКИЙ СИОН
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ
Не пей,"hryun"-сергей,
из копытца БЛЯДЕЙ
Вспомни Ивана с сестрицей Алёнкой
Попьёшь - будут трахать в ЖОПЁНКУ!
Диагноз "СКОТ-ВРАЧА" здесь НЕ НУЖОН
Хватает "hryunmorzgov"ской " писанины,
Понять,что сей ЖИДОК СМЕШОН
Видать пожрал "кошерной" он СВИНИНЫ:-(
От шаббата до шаббата,заложив в ХАЙЛО пальчишки
Ты ПОНОСОМ изрыгаешь свои МЕРЗКИЕ "мыслишки"
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
sjuzanna: у этого ПИДОРА - "наёмного работника - hryunmorzgov"а НЕТ собственного "мнения" - у него ЧУЖОЕ ГОВНО В БАШКЕ
Печально глядит "hryunmorzgov" чрез ОКОШКО
Нелёгкая, видно, жидка ожидает дорожка
Ещё бы! Ведь завтра,увы,будет ЖИД ОПЕТУШЕН
И блеск в сих БЕССТЫЖИХ глазёнках ПОТУШЕН
Так что сядь на ПАРАШУ в углу и ЗАСОХНИ,
Нето ты в кибуцце с позором ИЗДОХНЕШЬ
Иначе придётся продолжить сей грустный рассказ
Про то,как ПЕТУШИЛ на шконке тебя ПИДОРАС
P.S. Прекрасно рекламируешь срой ДЕБИЛИЗМ!!!
ОДОБРЯЮ ТЕБЯ, ПОНОСОГЛОТА УБЛЮДОЧНОГО!!!
Хоть тысячу советов надавай жидку ПОЛЕЗНЫХ
Тупой башке "хрюна - серёги" это - БЕСПОЛЕЗНО;-)
shtirlitz77 18 мая 2017 | 17:54
krvsur: "А вы тут с этим золотарём в говне копаетесь..."
Вот тут ты прав. Полицейский, из-за которого судят достойного человека, пытавшегося защитить женщину, - и есть 100% г...о, без стыда и совести.
И что поделать, если и судьи такое же г...о, вот и приходится быть золотарем.
Кстати, это всяко лучше, чем быть продажным полицейским или продажным судьей.
ogrig Олег Савин 18 мая 2017 | 17:34
i_snova_on: ....ему рады все нормальные люди...
==============================================
Присоединяюсь. Шендерович, как всегда ироничен и точен.
Особенно хороша идея игры "Навальный против Птахи, Воксы и Усманова на пути в Кремль"
andr69 18 мая 2017 | 17:45
i_snova_on: у Виктора одна площадка - его любимый матрац
ginbin 18 мая 2017 | 17:14
krvsur: В чём проблема, выйди прогуляйся, подыши свежим воздухом ул. Савушкина.
topotuschkin 18 мая 2017 | 17:15
krvsur: Не согласен. Категорически.
Интересное замечание уважаемого писателя-сатирика В. Шендеровича про острейший дефицит подлецов и мерзавцев у преступного горе-режима.
Профессиональные пострадавшие на Болотной 06.05.2012 г. и на Тверской 26.03.2017 г. страдальцы-рецидивисты во главе с бравым старшиной Гаврютиным, СЕРБ-провокатор Петрунько и еще прочей твари по паре - последняя линия обороны Империи Вранья Держи-Мордора...
i_snova_on 18 мая 2017 | 17:20
topotuschkin: Не согласен категорически - дефицита на подлецов и подонков у преступного режима как раз нет А вот что господь их всех умишком обидел - так дерьмо к дерьму прибивается, взаимопритягивается. Только вот это не поможет ни режиму ни им самим, если на что они и годятся, то только на удобрение будущей свободной страны, какой несомненно станет наша страна.
misha_iz_izraila 18 мая 2017 | 18:09
i_snova_on: будущей свободной страны, какой несомненно станет наша страна.
На чём основана Ваша уверенность? Не выдаёте ли Вы желаемое за действительное?
topotuschkin 18 мая 2017 | 19:35
misha_iz_izraila: Оковы рухнут, вот увидите.
Можно предположить, что на этот раз борцы за Свободу окажутся немного мудрее, нежели 22.08.1991 г...
misha_iz_izraila 18 мая 2017 | 19:41
topotuschkin, а что они сделали неправильно в означенную дату? И что можно было сделать лучше?
topotuschkin 18 мая 2017 | 19:47
misha_iz_izraila: Странный вопрос.
Да практически все неправильно сделали, к сожалению.
Вы разве не застали в СССР те времена? Не помните, каким грандиозным пшиком обернулась та великая победа?..
topotuschkin 18 мая 2017 | 19:31
i_snova_on: Тогда не совсем понятно это мельтешение одних и тех же провокаторских рож в разных кремлевских провокациях и мистификасьон.
Это все равно, как если бы неуравновешенный голландский коммунист А. Ван дер Люббе пострадал при захвате радиостанции в Гляйвице, был уличен в расстреле югославского короля с французским министром иностранных дел Барту в 1934 г., подбросил компромат на германского военного министра Бломберга и так далее.
Уже намачается интересная дискуссия с настаивающим на дефиците мерзавцев и негодяев уважаемым писателем-сатириком В. Шендеровичем...
misha_iz_izraila 18 мая 2017 | 19:43
topotuschkin, я думаю, нет у чекистов никакого дефицита в негодяях. Просто абсолютная власть их развращает, продвигаются по связям, а не по способностям, в т.ч. и чекисты, презирают собственный народ, и отсюда их топорная работа.
patt 18 мая 2017 | 20:12
topotuschkin: Ох и нежный нонче полицай пошел!
Чай когда принимал присягу, клялся безропотно сносить все тяготы и лишения военной службы!!!
Или он думал, что поступает в пансион благородных девиц.
ruso__alko 18 мая 2017 | 17:19
krvsur:Блюют уже люди , глядя на вашу глумливую мордуленцию?
ЛЮДИ не блюют. Даже глядя на твою татаро-монгольскую рожу. И если одноклеточные емелины, патрики, монголы и прочие гладманы блюют, то скорее всего от пережора "Боярышника" и хронического переизбытка желчи и говна.
hgdfgmf 18 мая 2017 | 18:01
ruso__alko:
Мартышкин труд, Тараскин. Стучи от бессилия хоть круглые сутки, ничего в твоей поганой жизни не изменится...)))
andr69 18 мая 2017 | 17:43
krvsur: I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin.
hryunmorzgov 18 мая 2017 | 21:04
andr69: I came here to tell you how it's going to begin.
=============================
Why? He has own eyes, & will see everything by himself...
hrjungovno_pidor 18 мая 2017 | 21:24
hryunmorzgov: hryunmorzgov-ТЫ АБСОЛЮТНО ДЕБИЛЬНЫЙ ИДИОТ ;-( ПРОСТО - БЕЗМОЗГЛЫЙ ЗАСРАНЕЦ ;-(
сергей - hryunmorzgov ЭПИГРАФ:
...он пошел по накаКаной дороге:-(
Смоленский "наёмный работник" Сергей
Постоянно ДРОЧИЛ на эхОвских блядей
Усердствовал ПИДОР до ПЕНЫ у рта
Любовь к ОНАНИЗМУ жидка НЕ ТУДА привела
Смоленский пидормончик Хрюн Моржов -
Взять "вялого на клык" всегда ГОТОВ... :-)
Натяни на плешину ГАНДОН
И свали на ЖИДОВСКИЙ СИОН
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ
Не пей,"hryun"-сергей,
из копытца БЛЯДЕЙ
Вспомни Ивана с сестрицей Алёнкой
Попьёшь - будут трахать в ЖОПЁНКУ!
Диагноз "СКОТ-ВРАЧА" здесь НЕ НУЖОН
Хватает "hryunmorzgov"ской " писанины,
Понять,что сей ЖИДОК СМЕШОН
Видать пожрал "кошерной" он СВИНИНЫ:-(
От шаббата до шаббата,заложив в ХАЙЛО пальчишки
Ты ПОНОСОМ изрыгаешь свои МЕРЗКИЕ "мыслишки"
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
sjuzanna: у этого ПИДОРА - "наёмного работника - hryunmorzgov"а НЕТ собственного "мнения" - у него ЧУЖОЕ ГОВНО В БАШКЕ
Печально глядит "hryunmorzgov" чрез ОКОШКО
Нелёгкая, видно, жидка ожидает дорожка
Ещё бы! Ведь завтра,увы,будет ЖИД ОПЕТУШЕН
И блеск в сих БЕССТЫЖИХ глазёнках ПОТУШЕН
Так что сядь на ПАРАШУ в углу и ЗАСОХНИ,
Нето ты в кибуцце с позором ИЗДОХНЕШЬ
Иначе придётся продолжить сей грустный рассказ
Про то,как ПЕТУШИЛ на шконке тебя ПИДОРАС
P.S. Прекрасно рекламируешь срой ДЕБИЛИЗМ!!!
ОДОБРЯЮ ТЕБЯ, ПОНОСОГЛОТА УБЛЮДОЧНОГО!!!
Хоть тысячу советов надавай жидку ПОЛЕЗНЫХ
Тупой башке "хрюна - серёги" это - БЕСПОЛЕЗНО;-)
vezdehod 18 мая 2017 | 17:20
Мне жалко старшину-космонавта - ведь парень получил душевную травму. так как его Дубинка не принесла ему трёхкомнатную квартиру.
vezdehod 18 мая 2017 | 17:29
Алишер Буханович показал себя во всей красе - будет иметь большой "успех" во всей Блогосфере и надеюсь что Алексей Навальный поставит его в Озёрное стойло.
soldat777 18 мая 2017 | 17:34
i_snova_on: Закатай губы и будь реалистом. Выйди на улицу, где ваши? Нет никого. Только спец, вроде меня, может разглядеть какого-нибудь либерала, жалко забившегося в угол вагона метро. И только затравленные глаза и бледная немочь ( от постоянного сидения у компа), выдаёт твоих собратьев. Жалкое зрелище, скажу я вам. Как и Усманов, скажу тьфу на вас! ТОлько один раз.
johnbmw Евгений Большаков 18 мая 2017 | 17:46
soldat777:
имеете право Заблуждаться ...
vezdehod 18 мая 2017 | 17:43
Пришлось вести работы в одном Храме и видел, как Попы развлекаются в свободное от службы время.
Хорошенько выпить и прикурить от горящей у Алтаря свечки.- святое дело.
redrica 18 мая 2017 | 17:56
vezdehod: Попы развлекаются в свободное от службы время
===========================================================
Это вранье. Церковь - не только попы, но и приход. Это бы стало известно прихожанам и осуждено.
vezdehod 18 мая 2017 | 19:43
redrica:
Это вранье. Церковь - не только попы, но и приход. Это бы стало известно прихожанам и осуждено
==========================================================================
Мне нет смысла лгать...Кончается служба и там происходят мирские дела, со спиртным и "монашками" - поп котором я писал, бывший майор МВД.
misha_iz_izraila 18 мая 2017 | 19:45
vezdehod, мне нравится "с монашками", в иудаизме это зияющий пробел:)))
thrash_metal_86 18 мая 2017 | 20:13
misha_iz_izraila:
А там вообще куда не ткни, то сплошь пробелы в том, что касается нормальных человеческих ценностей, если смотреть с позиции человека из 21-го века
hryunmorzgov 18 мая 2017 | 21:07
vezdehod: ...поп котором я писал, бывший майор МВ...
===========================
Запросто. Достаточно охлобыстина вспомнить...
hrjungovno_pidor 18 мая 2017 | 21:22
hryunmorzgov: hryunmorzgov-ТЫ АБСОЛЮТНО ДЕБИЛЬНЫЙ ИДИОТ ;-( ПРОСТО - БЕЗМОЗГЛЫЙ ЗАСРАНЕЦ ;-(
сергей - hryunmorzgov ЭПИГРАФ:
...он пошел по накаКаной дороге:-(
Смоленский "наёмный работник" Сергей
Постоянно ДРОЧИЛ на эхОвских блядей
Усердствовал ПИДОР до ПЕНЫ у рта
Любовь к ОНАНИЗМУ жидка НЕ ТУДА привела
Смоленский пидормончик Хрюн Моржов -
Взять "вялого на клык" всегда ГОТОВ... :-)
Натяни на плешину ГАНДОН
И свали на ЖИДОВСКИЙ СИОН
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ
Не пей,"hryun"-сергей,
из копытца БЛЯДЕЙ
Вспомни Ивана с сестрицей Алёнкой
Попьёшь - будут трахать в ЖОПЁНКУ!
Диагноз "СКОТ-ВРАЧА" здесь НЕ НУЖОН
Хватает "hryunmorzgov"ской " писанины,
Понять,что сей ЖИДОК СМЕШОН
Видать пожрал "кошерной" он СВИНИНЫ:-(
От шаббата до шаббата,заложив в ХАЙЛО пальчишки
Ты ПОНОСОМ изрыгаешь свои МЕРЗКИЕ "мыслишки"
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
sjuzanna: у этого ПИДОРА - "наёмного работника - hryunmorzgov"а НЕТ собственного "мнения" - у него ЧУЖОЕ ГОВНО В БАШКЕ
Печально глядит "hryunmorzgov" чрез ОКОШКО
Нелёгкая, видно, жидка ожидает дорожка
Ещё бы! Ведь завтра,увы,будет ЖИД ОПЕТУШЕН
И блеск в сих БЕССТЫЖИХ глазёнках ПОТУШЕН
Так что сядь на ПАРАШУ в углу и ЗАСОХНИ,
Нето ты в кибуцце с позором ИЗДОХНЕШЬ
Иначе придётся продолжить сей грустный рассказ
Про то,как ПЕТУШИЛ на шконке тебя ПИДОРАС
P.S. Прекрасно рекламируешь срой ДЕБИЛИЗМ!!!
ОДОБРЯЮ ТЕБЯ, ПОНОСОГЛОТА УБЛЮДОЧНОГО!!!
Хоть тысячу советов надавай жидку ПОЛЕЗНЫХ
Тупой башке "хрюна - серёги" это - БЕСПОЛЕЗНО;-)
topotuschkin 18 мая 2017 | 17:08
Согласен с уважаемыми журналистами-публицистами: после В. Путина останутся одни руины, обломки, разбитые корыта и пепелища.
А поперек всего - проржавевшая табличка с облупившимися буковками:
"Все уже украдено. До вас..."
Трудновато, совсем плохо придется этой новой команде политических самоубийц...
i_snova_on 18 мая 2017 | 17:10
topotuschkin: Уркаган Усманов отмочил! У дураков, даже если им удалось много наворовать, всегда так - сам себе в карман нагадит и сделает обиженное лицо - как же это так получилось?
topotuschkin 18 мая 2017 | 17:25
i_snova_on: На самом деле вся Россия населена умнейшими знающими и мудрейшими людьми, настоящими учеными мирового уровня, реальными академиками, первооткрывателями, выдающимися исследователями и изобретателями.
Многие из них давно уже годами сидят без копейки денег. Не хватает даже на оплату ЖКХ и проездных билетов на общественный транспорт из дому на работу и обратно.
А тут какой-то мерзавец-рецидивист какими-то явно преступными махинациями натолкал себе в карманы 15 млрд. US$, обозвал себя бизнес-элитой и учит всех жизни с Натахой Вог и рэпером Птахой...
kom01 18 мая 2017 | 17:48
topotuschkin: Это вы кого назвали мерзавцем и рецидивистом? Г. Усманов для вас должен быть умнейшим знающим и мудрейшим человеком, настоящим ученым мирового уровня, реальным академиком и первооткрывателем. Ведь он не зря в
1997 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ.
Кстати случайно не знаете, кто тогда был президентом РФ?
shtirlitz77 18 мая 2017 | 20:31
kom01: "Кстати случайно не знаете, кто тогда был президентом РФ?"
Ельцин. И что? При чем тут это?
Что Ельцин теперь за каждого окончившего Финансовую академию при правительстве РФ отвечает. Он что там ректором был?
kom01 18 мая 2017 | 21:07
shtirlitz77: Нет, он президентом был.
shtirlitz77 18 мая 2017 | 21:33
kom01: И что? Я так и не поняла, он за каждого выпускника любого ВУЗа должен отвечать.
johnbmw Евгений Большаков 18 мая 2017 | 17:09
Спасибо Вам, Виктор, за Вашу мужественную позицию!
i_snova_on 18 мая 2017 | 17:16
johnbmw: Да, согласен, жалко, что у такой большой страны так мало таких людей - честных, непримиримых, не идущих вразрез со своей совестью,да при этом еще и талантливых. Тем более честь им и хвала.
good___word 18 мая 2017 | 18:48
johnbmw: Спасибо Вам, Виктор, за Вашу мужественную позицию!
..............................................................................................................................
Это позиция врага
И за его высказывания давно надо обломать ему рога!
dgurov 18 мая 2017 | 17:30
Спасибо Вам Виктор, шо Вы ещё можете плюнуть в капиталистическую, отьевшуюся на рабочих, морду хомяка, великого Усманова, Вы великий нае......тель и манипулятор
shtirlitz77 18 мая 2017 | 18:10
dgurov: "...плюнуть в капиталистическую, отьевшуюся на рабочих, морду хомяка, великого Усманова..."
Не обижайте Усманова. Он - не хомяк. Он - путриот, каких мало в России.
Где бы у него были еще такие возможности так "честно" разбогатеть.
А насчет плюнуть в эту отожравшуюся морду, так "более лучше", чем он сам плюнул на себя своим выступлением, придумать нельзя.
kom01 18 мая 2017 | 18:17
shtirlitz77: Действительно, где бы у него были еще такие возможности так "честно" разбогатеть, только при вашем либеральном ельцинском режиме.
shtirlitz77 18 мая 2017 | 20:20
kom01: "...только при вашем либеральном ельцинском режиме."
Зато при либерале Путине он, бедный, совсем обнищал.
Да и другие путинские дружки вот-вот по миру пойдут.
kom01 18 мая 2017 | 21:05
shtirlitz77: Без всяких зато. Этот вор и бандит разбогател и вышел в люди при столь милом вашему сердцу воровском бандитском ельцинском режиме. При нем же ограбили и разворовали всю страну столь милые и любимые вами ходорковский, потанин, березовский и прочая воровская мразь.
shtirlitz77 18 мая 2017 | 21:30
kom01: А при ком разбогатели Сечин, Ротенберги, Шувалов и прочае "озерная" мразь, продолжали богатеть Потанин, Усманов и прочая воровская мразь.
Что же ваш честный и неподкупный Путин не посадил их, как посадил Ходорковского, и не раздербанил их кампании в пользу государства,(ведь ЮКОС отошел государству и в этом никто не сомневается, так ли), а дал возможность им богатеть до списка в ФОРБС?
vic1tor 18 мая 2017 | 21:36
kom01: Что за бред : \либеральном\ и \воровском бандитском \. Это разное . Прежде чем употреблять слова, посмотрите , что они значат.))) И если не знаете точно, то лучше не надо))) Читайте толковый словарь
shtirlitz77 18 мая 2017 | 17:36
Правильно говорит уважаемый В.Ш., что мы живем в перевернутом мире.
Вместо того, чтобы судить полицейского, который избивал мирных демонстрантов, судят человека, который
пытался защитить людей от полицейского-преступника.
topotuschkin 18 мая 2017 | 17:44
shtirlitz77: Преступный режим защищает только преступников и губит нормальных граждан, настоящих патриотов России...
redrica 18 мая 2017 | 18:18
shtirlitz77: мы живем в перевернутом мире
=============================================
Я бы добавила - в мире ОБУСЛОВЛЕННОМ, но не реальном.
Обусловленном правящим классом, по его образу и подобию. И этот обусловленный мир не имеет ничего общего с миром естественным и желанным, который существует помимо нас. Игра "по правилам " - это иллюзия. Это потеря времени.
mishutka_spb 18 мая 2017 | 17:37
Немного о перевертыше Шендеровиче
http://echo.msk.ru/programs/plsyrok/520671-echo/
=================================================
ДИКТОР. Несколько националистических движений приняли решение объединиться в Русское национальное движение. «Альтернативы национализму нет, потому что через все другое в нашей стране мы уже проходили», — заявил глава ДПНИ Белов-Поткин, выступая на конференции, проходившей в прошлое воскресенье. «Мы обращаемся к наиболее активной части русской нации, — говорится в заявлении организаторов конференции, — с призывом поддержать нашу борьбу за справедливость и национальное единство».
ШЕНДЕРОВИЧ. Я, признаться, сначала раскатал губу и тоже хотел присоединиться, потому что я давно за справедливость и против национального единства тоже ничего не имею… Но вчитался и увидел, что Белов-Поткин и Ко обращаются вовсе не ко мне. То есть, вообще не к россиянам, а исключительно к русской нации, — и стало быть, мне вышел облом… И даже знакомство с бывшим членом партии «Яблоко», ныне видным националистом Алексеем Навальным мне, боюсь, не поможет. Не влиться мне в эти славные ряды! Не пройду я у тебя фейс-контроль, брат Алеша… М-да. Ну, бывает…
=================================================
Я что-то пропустил момент, когда вышеозначенный наезд на брата Алешу перестал быть актуальным. Это Навальный перестал быть видным националистом или Шендерович - видным евреем?
P.S. Интернет все помнит.
johnbmw Евгений Большаков 18 мая 2017 | 17:48
mishutka_spb: ключевое место в вашем тексте: "Я что-то пропустил момент..."
mishutka_spb 18 мая 2017 | 18:40
johnbmw: Я потому и прошу помощи зала. Просветите дядюшку...
misha_iz_izraila 18 мая 2017 | 18:47
mishutka_spb, знаете русскую поговорку "дурака учить - только портить"?
nicolay_simonovsky 18 мая 2017 | 17:38
Виды фейковой информации: дезинформация, информационный повод, умолчание и мемы.
nicolay_simonovsky 18 мая 2017 | 17:47
всем "этим" мракобесием "заканчиваются" - "игры" "разума" с "реальной силой". Причем регулярно - и без самоанализа. Самоанализа во имя перемен. Еще чего! это ж у нас хуже воровства - "лузерство".
когда аналитик, регулярный, (и ко) заявляет, что аналитику ни к чему самому узнавать факты, когда есть "собака" ("уважаемые друзья" и их мемы) - только "внезапному" приходу варваров и пенять. Не себе же, "уважаемым друзьям" и своему мем-шоу (вместо прямого долга)! еще чего.
redrica 18 мая 2017 | 17:51
Послушайте... Прикуривание в церкви - это не богоборчество.
Это простодушное хамство малолетней зассыхи.
Хамство малоразвитой и плохо воспитанной девочки.
Хамство циплёнка, думающего, что мир создан для его удобства.
Правильно, что оштрафовали. Надо еще заставить поухаживать за страдающими людьми - сердце милее станет.
prostovanya 18 мая 2017 | 20:20
redrica: Следующим актом какого-нибудь "прогрессивного" молодняка может быть, например, такое: насрать(простите) в алтаре и обязательно(!) выложить свой "подвиг" в интернет. Если прокатит - закинуть бутыль с горючей смесью в окно храма. Сначала пустого, а там... почему бы и не во время литургии? Мракобесам так и надо... ?
Этим горе-экспериментаторам все-таки надо давать понять, что есть дела, которые лучше не делать.
naxal3333 18 мая 2017 | 18:04
Шендерович как-то никогда не касается своей корпорации, паразитирующего на гоях сионизма. Он так и не сказал, как НУЖНО было отнестись к выходке прикуривания от свечи в церкви? Дать ей за это орден мужества?
Он никогда не осудит швыряющихся камнями израильских ортодоксов! Я у него, как "у вменяемого еврея" спрашиваю, почему?
"Необходимым условием прихода Машиаха является скромная одежда религиозных женщин. Если у вас возникли сомнения по поводу длины юбки или рукавов на блузе – идите к местному раввину! Он для того и посажен общиной, чтобы община соблюдала правила еврейского образа жизни. Если вы – женщина, и ваша одежда не отвечает требованиям местных знатоков Торы, то в районы, где живут ультра-ортодоксы, вам лучше не забредать. Запросто могут побить камнями, таков древний обычай у иудеев! Он также обязывает замужнюю женщину носить головной убор, шляпку или платок. Не приведи Господь, посторонний мужчина или даже сам Машиах увидит немытые пряди ее волос и, чур меня, соблазнится ею! Поэтому свои волосы лучше всего отстричь наголо, а голову покрыть кокетливым париком. Уж на него точно никто из посторонних не польстится. Интересно, что про парики в Галахе –своде еврейских законов и запретов – ничего не сказано. Поэтому как тут не «обвести» Всевышнего «вокруг пальца», как не схитрить, выдав чужие волосы за свои, не нарушая при этом еврейских законов!
На машине в религиозные районы лучше по субботам не заезжать вообще. Даже в случае крайней необходимости или же по ошибке (это, кстати, касается туристов, самостоятельно путешествующих по Израилю!), ибо камень в лобовое стекло может надолго лишить вас желания нарушать покой местных мракобесов. Жаль, что у GPS-навигаторов нет пока возможности оградить водителей от таких ошибок."
naxal3333 18 мая 2017 | 18:11
naxal3333: И вообще, что за средневековый еврейский обычай швыряться камнями? И ты, Шендерович, как незамечающий это варварство еврей - несешь перед всем человечеством ответственность! Наше презрение к тебе безгранично!
shtirlitz77 18 мая 2017 | 20:16
naxal3333: "Наше презрение к тебе безгранично!"
Ну все! Шендерович этого не переживет!
И откуда вас (мн.ч.) столько нахалов берется.
Неужели на Савушкина питомник открыли?
bascagain 18 мая 2017 | 18:04
Швондеру надо прекращать эти братания с матрасом: злобен на весь, не его, мир
hryunmorzgov 18 мая 2017 | 18:06
В перерыве был разговор, где Плющев выбрал Карлсона, а ВАШ Винни-Пуха.
Признаюсь, я тоже сторонник философа-медвежонка, и вообще считаю эту книгу лучшей из всех, прочитанных в детстве.
Буквы я уже знал, а бегло читать научился именно на Винни-Пухе, потому что, закончив книжку, начинал тут же перечитывать сначала. Мама этого не выдерживала, и приходилось читать самому.
Годам к шести знал почти наизусть, а английский добрый юмор с тех пор считаю лучшим...
Благодарен мудрому Борису Заходеру за великолепный пересказ новелл Милна и стихов поэта с опилками в голове)))...
redrica 18 мая 2017 | 18:13
hryunmorzgov:
А я очень любила Андерсона. Особенно "Русалочку". С ее любовью и самоотречением.
hryunmorzgov 18 мая 2017 | 18:59
redrica: . Особенно "Русалочку....
_____________
А мне не попалась в детстве, сейчас уже поздно ((
hrjungovno_pidor 18 мая 2017 | 21:29
hryunmorzgov: hryunmorzgov-ТЫ АБСОЛЮТНО ДЕБИЛЬНЫЙ ИДИОТ ;-( ПРОСТО - БЕЗМОЗГЛЫЙ ЗАСРАНЕЦ ;-(
сергей - hryunmorzgov ЭПИГРАФ:
...он пошел по накаКаной дороге:-(
Смоленский "наёмный работник" Сергей
Постоянно ДРОЧИЛ на эхОвских блядей
Усердствовал ПИДОР до ПЕНЫ у рта
Любовь к ОНАНИЗМУ жидка НЕ ТУДА привела
Смоленский пидормончик Хрюн Моржов -
Взять "вялого на клык" всегда ГОТОВ... :-)
Натяни на плешину ГАНДОН
И свали на ЖИДОВСКИЙ СИОН
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ
Не пей,"hryun"-сергей,
из копытца БЛЯДЕЙ
Вспомни Ивана с сестрицей Алёнкой
Попьёшь - будут трахать в ЖОПЁНКУ!
Диагноз "СКОТ-ВРАЧА" здесь НЕ НУЖОН
Хватает "hryunmorzgov"ской " писанины,
Понять,что сей ЖИДОК СМЕШОН
Видать пожрал "кошерной" он СВИНИНЫ:-(
От шаббата до шаббата,заложив в ХАЙЛО пальчишки
Ты ПОНОСОМ изрыгаешь свои МЕРЗКИЕ "мыслишки"
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
sjuzanna: у этого ПИДОРА - "наёмного работника - hryunmorzgov"а НЕТ собственного "мнения" - у него ЧУЖОЕ ГОВНО В БАШКЕ
Печально глядит "hryunmorzgov" чрез ОКОШКО
Нелёгкая, видно, жидка ожидает дорожка
Ещё бы! Ведь завтра,увы,будет ЖИД ОПЕТУШЕН
И блеск в сих БЕССТЫЖИХ глазёнках ПОТУШЕН
Так что сядь на ПАРАШУ в углу и ЗАСОХНИ,
Нето ты в кибуцце с позором ИЗДОХНЕШЬ
Иначе придётся продолжить сей грустный рассказ
Про то,как ПЕТУШИЛ на шконке тебя ПИДОРАС
P.S. Прекрасно рекламируешь срой ДЕБИЛИЗМ!!!
ОДОБРЯЮ ТЕБЯ, ПОНОСОГЛОТА УБЛЮДОЧНОГО!!!
Хоть тысячу советов надавай жидку ПОЛЕЗНЫХ
Тупой башке "хрюна - серёги" это - БЕСПОЛЕЗНО;-)
hrjungovno_pidor 18 мая 2017 | 21:33
hryunmorzgov: hryunmorzgov-ТЫ АБСОЛЮТНО ДЕБИЛЬНЫЙ ИДИОТ ;-( ПРОСТО - БЕЗМОЗГЛЫЙ ЗАСРАНЕЦ ;-(
сергей - hryunmorzgov ЭПИГРАФ:
...он пошел по накаКаной дороге:-(
Смоленский "наёмный работник" Сергей
Постоянно ДРОЧИЛ на эхОвских блядей
Усердствовал ПИДОР до ПЕНЫ у рта
Любовь к ОНАНИЗМУ жидка НЕ ТУДА привела
Смоленский пидормончик Хрюн Моржов -
Взять "вялого на клык" всегда ГОТОВ... :-)
Натяни на плешину ГАНДОН
И свали на ЖИДОВСКИЙ СИОН
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ
Не пей,"hryun"-сергей,
из копытца БЛЯДЕЙ
Вспомни Ивана с сестрицей Алёнкой
Попьёшь - будут трахать в ЖОПЁНКУ!
Диагноз "СКОТ-ВРАЧА" здесь НЕ НУЖОН
Хватает "hryunmorzgov"ской " писанины,
Понять,что сей ЖИДОК СМЕШОН
Видать пожрал "кошерной" он СВИНИНЫ:-(
От шаббата до шаббата,заложив в ХАЙЛО пальчишки
Ты ПОНОСОМ изрыгаешь свои МЕРЗКИЕ "мыслишки"
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
sjuzanna: у этого ПИДОРА - "наёмного работника - hryunmorzgov"а НЕТ собственного "мнения" - у него ЧУЖОЕ ГОВНО В БАШКЕ
Печально глядит "hryunmorzgov" чрез ОКОШКО
Нелёгкая, видно, жидка ожидает дорожка
Ещё бы! Ведь завтра,увы,будет ЖИД ОПЕТУШЕН
И блеск в сих БЕССТЫЖИХ глазёнках ПОТУШЕН
Так что сядь на ПАРАШУ в углу и ЗАСОХНИ,
Нето ты в кибуцце с позором ИЗДОХНЕШЬ
Иначе придётся продолжить сей грустный рассказ
Про то,как ПЕТУШИЛ на шконке тебя ПИДОРАС
P.S. Прекрасно рекламируешь срой ДЕБИЛИЗМ!!!
ОДОБРЯЮ ТЕБЯ, ПОНОСОГЛОТА УБЛЮДОЧНОГО!!!
Хоть тысячу советов надавай жидку ПОЛЕЗНЫХ
Тупой башке "хрюна - серёги" это - БЕСПОЛЕЗНО;-)
ly4_sveta 18 мая 2017 | 18:10
У Сартра - ,, Человек сам выбирает себя и несет ответственность за любое из своих проявлений, поэтому у него нет оснований для оправдания."
А ведь правильно заметил г-н Шендерович, что один в роли бугра, другой пахана, третий общак держит, четвертый - шестерка и т.д и т.п. - вся уголовная иерархия. Жаргон представителя в ООН, видео Усманова, лексикон Мутко, Мединского, Захаровой, Пескова, поведение Сечина, Тимченко и прочих кошельков. Зона, а не государство. Воровская малина и пахан во главе. Или Великий Вор в Законе?
redrica 18 мая 2017 | 18:26
ly4_sveta: У Сартра
=======================
То же самое говорится в индуистских "Ведах", которым 40 тыс. лет.
Это 570 человеческих жизней.
Например, со времен Ивана Грозного прошло всего 7 полноценных человеческих жизней (по 70 лет).
Это маленькие сроки - а ума не прибавляется.
hgdfgmf 18 мая 2017 | 18:38
redrica: 40 тыс. лет????
А чего не 400 , Инфузория Демшизойдная?
hgdfgmf 18 мая 2017 | 18:42
redrica: Ты хотя бы приблизительно представляешь продолжительность человеческой жизни , при том же Иване Грозном, бестолочь комическая?
А 40т. лет назад люди тоже по 70 жили?))))
redrica 18 мая 2017 | 18:46
hgdfgmf:
От бестолочи и слышу.
Те, кто помнил давние времена и был носителем информации - именно столько и жили. Они и рассказывали о старых временах. Их было немного - но так и осуществляется связь времен.
hgdfgmf 18 мая 2017 | 18:58
redrica: Вот такие организмы и разносят "информацию" о десятках миллионах , заживо съеденных Сталиным.
Вам бы , тётя , немного ума и капельку образования. И хорошую привычку, не рассуждать , о чем ни ухом ни рылом.
Впрочем, о чем вам тогда рассуждать....
ly4_sveta 18 мая 2017 | 18:50
У умных и независимых, в отличие от темных, сирых и убогих, другой вкус и другие правила приличия - не принимать причастия буйвола, не пастись у кормушки, не лгать - совсем простые правила, внушаемые с детского возраста, но для этого надо, чтобы повезло ))) родиться в приличной семье. Всем нынешним жуликам, ворам и бандитам во власти с семьями не повезло. Мамы и папы у них были, скорее всего, невежественными и дремучими, пьющими и бьющими своих чад, унижающими и оскорбляющими, нищими и никчемными. А если и обеспеченными, то моральными уродами из коммунистической номенклатуры или торгового хамства. Не до воспитания. Все комплексы неполноценности и хватательные рефлексы оттуда - из детства.
Из грязи - в князи. И ,,все мы родом из детства" по Экзюпери. Культура прошла стороной.
maratkh 18 мая 2017 | 18:51
Как все таки надоел Шендерович своей предсказуемостью! Каждая передача повторяет предыдущую. Я либерал но даже меня корежит это суперлиберальные позиции Виктора. Здесь Россия, а не США. Увы.
misha_iz_izraila 18 мая 2017 | 19:02
maratkh, почему Вы решили, что Вы либерал? Не думаете ли Вы, что другие могут думать о Вас иначе?
shtirlitz77 18 мая 2017 | 20:09
maratkh: "Как все таки надоел Шендерович своей предсказуемостью!"
И кто же вас так мучиться заставляет?
Надоел - не слушайте.
И что значит: здесь Россия, а не США?
По-вашему получается, что "меню" (взгляды) либерала должно быть разным в зависимости от страны.
pavvlad 18 мая 2017 | 20:49
maratkh: "надоел Шендерович своей предсказуемостью"
=======================================================
Очень странная расстановка акцентов. Виктор Анатольевич профессиональный диагност. Я сравниваю его с кардиологом, каждый день доступными средствами ведущим борьбу с последствиями человеческой глупости, лени и безволия, поскольку 90% всех сердечно-сосудистых заболеваний порождаются этими человеческими пороками. В гораздо большей степени должна волновать предсказуемость действий власти, повторяющей все элементарные ошибки, конечные результаты которых известны даже имеющим троечку по истории.
karen 18 мая 2017 | 19:19
Действительно, который раз убеждаюсь, Александр Плющев - лучший ведущий на Эхе!!
hryunmorzgov 18 мая 2017 | 21:32
karen: Плющев - лучший ведущий на Эхе!!
===============================
В первой пятёрке равных. Взять хоть Таню, его верную спутницу и боевую подругу))...
pavvlad 18 мая 2017 | 19:20
"которого прилюдно потянули за палку, не всякий может это пережить"
=====================================================================
Уважаемый Виктор Анатольевич, весь наш сплошь патриотический двор единодушно поддерживает росгвардейца, которого вы цинично в извращенной форме обвиняете в невинной миролюбивой забаве - реализовать внезапно охватившее его желание гордо продемонстрировать свое единственное достоинство.
shtirlitz77 18 мая 2017 | 20:11
pavvlad: "...охватившее его желание гордо продемонстрировать свое единственное достоинство".
+100500!!!
pavvlad 18 мая 2017 | 21:27
shtirlitz77: Спасибо:)
viktorpetersburg 18 мая 2017 | 20:35
«…Когда блогер расследует коррупцию и всем сообщает о результатах, ясное дело, это хорошо и правильно.
Но борьба с чиновником, даже высокопоставленным — это не изменение системы. Это деятельность в ее рамках, ее как бы совершенствование...
А кроссовками на фонарных столбах коррупцию не победить и не решить ни единой из актуальных политических проблем...
Неправильно, когда политик живет как клоун на манеже, бесконечно развлекает публику -всех разоблачая...
Хотелось бы, чтобы люди понимали, что есть серьезные вещи, от которых зависит будущее, а есть — шелуха…
Настоящая и профессиональная политика начинается тогда, когда не бунт, базар и веселуха, а предъявляется альтернатива (программа). Не тогда, когда ты просто выходишь и кричишь «долой!». А чего долой-то?...
Такой вид протеста - это бунт. В России бунты бывали часто. Бунт - это тоже часть политики, выход на поверхность недовольства. Но никакой созидательной части у этой затеи нет. Политика начинается тогда, когда в ней есть созидание (программа)…»
https://www.yavlinsky.ru/news/rossia/mk
https://www.yavlinsky.ru/news/rossia/kp
kaplan911 18 мая 2017 | 21:24
\\ Шендерович
― Тут все очень просто, тем более лжесвидетели, у нас кадровый голод, как сформулировала моя наблюдательная дочь. Потому что тот самый Петрунько, который плескался ядовитой жидкостью в глаза Навального, он же и свидетель по делу Кулия. У них, видимо, кадровый голод действительно некоторый наблюдается. Потому что столько подонков, сколько им надо, у них нет. Поэтому используют одних и тех же. На разных фронтах. \\
Гниды это, Виктор, гниды ползучие......
Уверен, что они плохо.....кончат.