А.Нарышкин― Всем здравствуйте! В эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVi программа «Особое мнение», со своим особым мнением сегодня Николай Усков, главный редактор журнала Forbes. Я вас приветствую.

Н.Усков― Здравствуйте.

А.Нарышкин― Меня зовут Алексей Нарышкин. Сразу хочу вас спросить про новость цеховую. Претендент на покупку холдинга РБК не исключает, что произойдет объединение как раз РБК с «Комсомольской правдой» и газетой «Метро». У вас вот это сообщение какие вызывает эмоции?

Н.Усков― Ну, было бы естественно, если у человека существует уже достаточно большой медийный актив, просто чтобы сэкономить на управлении, на логистике, объединить его с новым медийным активом. Поэтому в этом нет ничего неожиданного.

А.Нарышкин― В этой связи господин Березкин говорит о некоей синергии. Это логично. А с точки зрения контента? Все-таки, это, по-моему, совсем разные направления.

Н.Усков― Ну, я согласен, да, что «Комсомольская правда» — это, конечно, газета… Я не буду про «Метро» говорить, но «Комсомольская» — это вообще ни о чем. «Комсомольская правда» — это, конечно, газета массовая и, я бы сказал, политически мэйнстримовская. И, конечно, я думаю, что там работают совсем другие журналисты, чем в РБК, и тут возможны какие-то конфликтные ситуации. Но мне кажется, ребята как-нибудь разберутся, если это всё, конечно, состоится.

А.Нарышкин― А РБК не потеряем мы в связи с этой историей?

Н.Усков― Ну, посмотрим.

А.Нарышкин― Вообще как вам видится? Вот, почему вот этот холдинг выставляется на продажу? Политика здесь имеет значение?

Н.Усков― Ну, очевидно, что политика играет первостепенное значение и одновременно я думаю, что, все-таки, самое важное – это глубокое разочарование Михаила Прохорова в перспективах политической карьеры в России. Хотя, он об этом никогда не говорит, возможно и в перспективах бизнеса в России, поскольку он продает все имеющиеся у него активы в России и, по-видимому, для того, чтобы сосредоточиться на каких-то других проектах или просто на собственной жизни (пока это не очень понятно).

Но я думаю, что за этим шагом стоит, конечно, разочарование в перспективах. Потому что зачем медиа богатому человеку? Медиа – это, в общем, очень затратный, низкомаржинальный, а в случае РБК убыточный проект.

А.Нарышкин― А РБК, получается, конкретно Прохорову нужен был для пиара?

Н.Усков― Ну, не пиара, а в рамках собственной политической карьеры иметь большое медиа, которое, собственно, транслирует взгляды, близкие к взглядам владельца, это важно, это нужно, это основа успеха любого политика в мире. Мы знаем Берлускони, мы знаем очень много политиков, которые активно использовали медиа для продвижения собственной повестки дня.

А.Нарышкин― Ну, в США СМИ же тоже делятся: кто-то там поддерживает республиканцев, кто-то демократов.

Н.Усков― Ну, да-да-да. Безусловно. Это важно, да. Но поскольку перспектив таких у Михаила Прохорова не стало, соответственно, он, я думаю, утратил интерес. Плюс мы видим, что РБК не может существовать просто так в портфеле. Это не газета «Метро». Соответственно, возникают политические риски, да? И безопасней, если у тебя нет будущего как у политика, безопасней, естественно, расстаться с РБК, иначе придет ОМОН снова в твой офис (это понятно).

А.Нарышкин― Ну так сначала расстается с РБК, потом еще с чем-то расстается. Потом расстается и со свободой.

Н.Усков― Ну, будем надеяться, что этого не произойдет, и пожелаем ему, все-таки, остаться на свободе. Я полагаю, что он ничего не совершил такого, за что… Он как раз очень системный политик. Но система наша столь герметична, что она, все-таки, рассматривает даже столь системного политика как чужака и опасается его впускать.

А.Нарышкин― А вы сейчас дважды оговорились, назвав Прохорова политиком системным?

Н.Усков― Ну, он был системным политиком, да.

А.Нарышкин― Но сейчас-то ни разу не политик.

Н.Усков― Ну, сейчас он уже не политик, но тогда он был политиком. И если помните, он… Я как раз тогда у него работал. Если помните, он как раз говорил, что он избегает слово «оппозиция» применительно к своей партии и к своей политической платформе. Скорее он рассматривал себя как некое дополнение.

А.Нарышкин― Кошелек?

Н.Усков― Ну, не кошелек, нет. Ну, слушайте. Ну, государственный бюджет Российской Федерации гораздо богаче, чем любой член списка Forbes. Дело не в этом. Какой он кошелек для Путина? Нет, ну что вы!

Я думаю, что здесь дело не в кошельке, а дело в балансе точек зрения на самом верху, да? То есть он хотел представлять внятную либеральную платформу, устремленную в будущее, прогрессистскую, технократическую, которая ориентирована на быстрые реформы, на рост предпринимательского класса и так далее, и так далее. Всё это, в общем, как выяснилось, не очень интересно Кремлю. А если и интересно, то с другими персоналиями.

А.Нарышкин― Если я вас правильно понял, Прохоров 5 лет с президентских выборов в 2012 году жил в надеждах на то, чтобы как раз некую политическую структуру возглавить.

Н.Усков― Думаю, что надежды достаточно быстро умерли, но какое-то время они, видимо, сохранялись, я думаю.

А.Нарышкин― А чего ждал Прохоров 5 лет? Разрешения Кремля?



Н.Усков: Это шанс для бескровного, спокойного перехода к новой реальности

―

Да нет. Просто что…

А.Нарышкин― А чего не хватало? Появилась собственная партия.

Н.Усков― ...они смогут найти какую-то нишу, в которой он сможет жить, играть, развиваться как человек и как политик.

А.Нарышкин― Партия Роста Титова – пожалуйста, присоединяйся. Про бизнес, вроде как.

Н.Усков― Ну, она, по-моему, даже процента не набрала.

А.Нарышкин― Ну, какая разница?

Н.Усков― Ну как «какая разница»?

А.Нарышкин― Она недавно начала.

Н.Усков― Ну как «какая разница»? Это огромная разница.

А.Нарышкин― Она на старте.

Н.Усков― Это огромная разница, понимаете? Для Прохорова, который стал за предвыборную кампанию 2012 года, в общем, политиком узнаваемым в федеральном масштабе и набрал, в общем, по-моему, по Москве вообще второй результат, по стране третий (я, может быть, сейчас уже ошибаюсь) – это, в общем, очень серьезно, да? Партия Роста – это где вообще?

А.Нарышкин― Журнал Forbes случайно ни к кому не собирается присоединяться? Какая-то сила та же самая, синергия? У вас на этот счет опасения есть?

Н.Усков― Ну, я не владелец журнала Forbes, не знаю, честно говоря, о чем думает владелец. Но насколько я знаю, нет.

А.Нарышкин― Хорошо. В свое время Прохоров поддерживал Евгения Ройзмана активно, и теперь Евгений Ройзман, будучи мэром, собирается стать губернатором Свердловской области. Правильно ли поступает?

Н.Усков― Думаю, правильно. Он один из самых популярных политиков в… Не хочу говорить «Свердловской». ...в Екатеринбургской области. Вообще странная, конечно, вещь: Ленинградская область, Свердловская область, какие-то у нас непонятные реликты прошлого.

Я думаю, что у него очень хорошие шансы стать губернатором. Это, наверное, самый популярный политик, человек очень харизматичный, очень яркий. Кстати говоря, мне кажется, абсолютно тоже системный человек, который думает не о политической демагогии хлесткой, а о конкретных результатах. И это очень важно, потому что таких людей среди политиков крайне мало, как правило. Ну, он из реальной жизни.

А.Нарышкин― А его союз предвыборный с «Яблоком» — это правильная история?

Н.Усков― Ну, всегда надо опираться на какую-то политическую структуру. Просто тебе нужны люди элементарно, которые будут раздавать листовки, организовывать какие-то там сходы избирателей и так далее. Партийная структура у «Яблока» одна из лучших.

А.Нарышкин― Ну а разве «Яблоко» — это не та же история из прошлого, о которой вы сказали?

Н.Усков― Ну, мы все сейчас обречены на истории из прошлого, потому что истории из настоящего не получаются, да? Мы не видим ни одной партии, которая смогла бы сегодня в отсутствии доступа к телевидению, к финансированию часто, смогла бы создать устойчивую сеть. Для этого нужны и ресурсы, и нужна медийная поддержка. Это не просто, да?

И я полагаю, что вообще нас ждет трансформация в будущем, в очень неопределенном будущем трансформация этого режима не через улицу, не через появление каких-то народных движений новых, а через трансформацию существующих системных партий. То есть, возможно, там человек, который будет создавать новый режим в России или реформировать существующий, будет из партии коммунистов или ЛДПР, из любой существующей сегодня партии, которая представлена в парламенте, потому что это сила, это опора на реальную государственную власть, на медиа. И это шанс для бескровного, спокойного перехода к новой реальности.



Н.Усков: Партийная структура у «Яблока» одна из лучших

―

Главный редактор журнала Forbes Николай Усков со своим особым мнением. Мы скоро продолжим.

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А.Нарышкин― Продолжается эфир радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпании RTVi. Меня зовут Алексей Нарышкин, напротив меня главный редактор журнала Forbes Николай Усков. Вы в первой части сказали про политических демагогов. Про кого вы? Вот, Ройзман не такой. А политические демагоги – это кто? Покажите нам пальцем.

Н.Усков― Ну, боюсь…

А.Нарышкин― Не бойтесь.

Н.Усков― ...Алексей Навальный на меня обидится.

А.Нарышкин― Ну? Что Навальный плохого сделал? Почему демагог?

Н.Усков― Ну, честно, я, во-первых, не люблю, когда, собственно, платформа политическая основана только на разжигании социальной розни, на выявлении какого-то имущества, якобы спертого у кого-то. Мне кажется, что это не политическая программа, а это дешевый трюк, с помощью которого очень многие политики пришли к власти. Меня как человека ответственного и, как принято говорить, налогоплательщика интересует не кто сколько украл, а чего ты, парень, мне предлагаешь, да? Вот, каково твое видение будущего?

А.Нарышкин― Так это же его программа у Навального – коррупция. Он говорит о коррупции.

Н.Усков― Ну, коррупция – это не главная проблема в Российской Федерации, честно, с моей точки зрения. У нас очень много других проблем. Коррупция – важная проблема, безусловно.

А.Нарышкин― Для вас Навальный однобок?

Н.Усков― Я бы сказал, что у меня вообще нет никакого бока Навального, потому что я хотел бы видеть будущее – что меня ждет, что ждет моего сына в этой стране – мне вот это интересно, да?

А.Нарышкин― Ну, какие?.. Объясните, какие темы у Навального могли бы появиться, чтобы он вас хотя бы заставил посмотреть в его сторону?

Н.Усков― Ну, мне было бы важно, например, чтобы он мне объяснил, как вообще он собирается прийти к власти? Он собирается прийти к власти, штурмуя Белый дом и Кремль?

А.Нарышкин― По-моему, он об этом не говорил.

Н.Усков― Нет, ну просто, вот, каков механизм прихода к власти его политического движения?

А.Нарышкин― В связи с вот этими его судимостями.



Н.Усков: Меня интересует не кто сколько украл, а чего ты, парень, мне предлагаешь

―

Ну, судимости, что угодно. Не важно. Судимости можно отменить (всё случалось). Нельсон Мандела тоже сидел, да? Но у Нельсона Манделы была внятная программа: он хотел этнического мира, достичь этнического мира, достичь справедливости для всех в Южной Африке. Чего хочет Алексей Навальный, я не очень понимаю.

А.Нарышкин― По-моему, Алексей Навальный тоже хочет мира всем россиянам, только он считает, что в основе всех вот этих проблем коррупция.

Н.Усков― Ну, то есть он считает, что единственная проблема – это…

А.Нарышкин― Основная.

Н.Усков― Да. Это то, что…

А.Нарышкин― Я не толкователь Навального.

Н.Усков― Да. Но послушайте, коррупция в России существует с незапамятных времен. Судя по всему…

А.Нарышкин― Не надо с ней бороться?

Н.Усков― Да. Судя по всему, это некий способ существования этой системы в целом, да? То есть эту систему каким-то образом надо менять. Вот, я хочу узнать, как он ее будет менять? Или он просто своих друзей расставит на эти финансовые потоки, как делали очень многие, да? Что, вы думаете, что Ельцин не хотел бороться с коррупцией? Путин не хотел бороться с коррупцией? Все хотели, все начинали с того, что они собирались бороться с коррупцией, да? А заканчивалось одним и тем же – друзьями на финансовых потоках.

Более того, и Ленин, я думаю, приходил примерно с теми же лозунгами. Ну, там были некоторые нюансы (у Российской Империи было много других еще проблем помимо коррупции), но тоже царское правительство в невероятной коррупции обвиняли. И заканчивалось всё одним и тем же – на всех финансовых потоках сидело по 10-15 человек, да? И эти 10-15 человек жили прекраснейшим образом, все остальные жили плохо или, там, не очень хорошо.

Я хочу узнать, чего мы, собственно, собираемся делать с этой системой? Она существует, по меньшей мере… Вот, я, собственно, историк по образованию, по моим подсчетам она существует примерно с XV века. Появляются парики, кружева, там, ленты, звезды, потом пятиконечные звезды, кожанки, потом костюмы Бриони, а воз и ныне там: как в XV веке, так и сейчас, да?

Вот, я хочу узнать, что Алексей Навальный предлагает для того, чтобы в Российской Федерации с коррупцией… Посадить? Это прекрасный способ. Русские императоры и коммунистические вожди часто сажали, некоторым рубили головы. И что? Что, с отправкой Меншикова в Березов коррупция исчезла в России? Нет, не исчезла. Да? Потому что это системная проблема, и нужны системные шаги.

Так вот все, кто оказывались во главе России, понимали: вот, когда ты снизу, «Ой, коррупция». А когда ты оказываешься наверху, ты понимаешь, что эта система…

А.Нарышкин― Без коррупции никуда.

Н.Усков― ...она не будет работать. То есть либо ее нужно ломать полностью и менять, да? А это долго, трудно, это опасно и прочее. И начинаются всякие вот эти вот моменты. Это ослабление своей власти.

Ведь, единственный способ победить коррупцию как систему в России – это, на самом деле, демонополизация российской экономики, политики и так далее. А что такое демонополизация? Это добровольно на чистом глазу выпустить из своих рук все финансовые потоки, всю власть экономическую, раздать ее другим.



Н.Усков: Появляются парики, кружева, пятиконечные звезды, кожанки, Бриони, а воз и ныне там

―

Всё развалится тогда.

Н.Усков― Вот. Вот, Алексей Навальный…

А.Нарышкин― Вот к чему мы пришли.

Н.Усков― Да. Ну так?.. Пока что, вот, я вижу, что Алексей Навальный хочет что? Одних коррупционеров посадить в тюрьму, а других на их место назначить. И через какое-то время эти пламенные борцы с коррупцией сами станут такими же, потому что нужно…

А.Нарышкин― Об этом Дмитрий Медведев, уйдя в оппозицию, сам будет снимать ролики.

Н.Усков― Да, а потом Дмитрий Медведев будет снимать ролики про Алексея Навального и уточек.

А.Нарышкин― А мне очень понравилась ваша формулировка «Разжигает социальную рознь Алексей Навальный» — это прям какая-то готовая фраза из уже решения суда.

Н.Усков― Не, ну это элементарно, да. Но когда ты начинаешь считать деньги богатых в стране не очень богатой, наверное, это разжигание социальной розни. Я вообще человек очень либеральных взглядов, но я люблю деньги, я люблю тех, кто их зарабатывает, и считаю, что их должно быть больше, да? Потому что они создают рабочие места, потому что они платят большие налоги и так далее. И часто это люди очень не глупые и нужные для экономики и для будущего страны.

А, вот, все эти разговоры о том, что «Ой, посмотрите, у него яхта. Ой, посмотрите, у него дворец», они ни к чему хорошему никогда не приводили. В России они уже один раз звучали и привели нас к дикой нищете, да?

А.Нарышкин― Почему? И сейчас вот это может привести. Ну, вот эти вот лозунги «Посмотрите туда, сюда».

Н.Усков― Ну как? В бедной стране это может привести к войне бедных против богатых. При этом будут бить всех. Всех, у кого, понимаете, чистые ботинки. Это уже было однажды, просто я не хочу этого пережить еще раз даже в mild form.

А.Нарышкин― Ну, если вы не хотите это пережить, получается, вы косвенно поддерживаете те меры, которые принимаются против Алексея Навального. Какие-то вот эти вот на него нападения, ролики в интернете которые снимаются.

Н.Усков― Нет, это я, конечно, не поддерживаю, считаю всё это возмутительным и близоруким.

А.Нарышкин― Но вы же сами не хотите допустить приход Навального к власти? Песни про него поют уже.

Н.Усков― Нет, мы начали с вами… Во-первых, я не могу допустить или не допустить Алексея Навального к власти: это его личное желание.

А.Нарышкин― Ну, вы говорите в прямом эфире, вы можете влиять на умы людей.

Н.Усков― Я просто считаю, что… Мы начали, все-таки, разговор с того, чего мне не хватает в программе Алексея Навального.

А.Нарышкин― Да.

Н.Усков― Я, собственно, вот это постарался объяснить. Собственно, придет ли он к власти или нет? Возможно, придет, да? Я не исключаю, что при какой-то трансформации существующего политического режима у него есть определенные шансы, да? Но они есть и у многих других его, там, оппонентов или людей, которые, может быть, не оппоненты, но они просто имеют более четкую и ясную программу или инфраструктуру, о важности которой я говорил до этого, да? То есть системные политические партии, их лидеры – возможно, они еще себя не проявили. Но у них больше пока шансов.

А.Нарышкин― Если бы выборы президентские были в это воскресенье и в бюллетени было бы 2 фамилии Путин и Навальный, вы бы напротив чьей фамилии поставили галочку?

Н.Усков― Это очень интимный вопрос.

А.Нарышкин― Ну, слушайте, ладно.

Н.Усков― Ну, мне трудно сказать точно. Тут есть 2 логики. С одной стороны, есть логика, что, собственно… Я, конечно, полагаю, что Алексей Навальный в настоящий момент не готов к президентству, да? У него есть потенциал и, возможно, он станет готов. И если его и стоило бы поддерживать, только для того, чтобы продемонстрировать Путину, что он не один здесь на поляне – это единственный смысл в этой поддержке.

А.Нарышкин― Путина это немножко бы отрезвило.

Н.Усков― Я думаю, что некоторая трезвость и некоторый страх вообще власти нужен. Как говорил Герман Греф в интервью журналу Forbes, которое я у него брал в прошлом году, «реформой двигает страх». У власти должен быть некоторый страх, страх перед тем, что эта власть будет утрачена в результате народных волнений, например.

И, конечно, когда мы голосуем на выборах и когда мы голосуем, понимая, что эта партия или этот человек никогда не придет к власти (ну, во всяком случае, сейчас, в это воскресенье, да?), тем не менее мы заявляем власти, что «Вот смотрите, нас много, мы есть. Мы тут есть. Обратите на нас внимание».

А.Нарышкин― То есть, все-таки, Путин скорее? Ибо стабильность и прочее.

Н.Усков― Ну, я сказал, что это такой…

А.Нарышкин― Интимный.

Н.Усков― Ну, на сегодняшний день мне понятнее программа Путина, да?



Н.Усков: А потом Медведев будет снимать ролики про Навального и уточек

―

Конечно, 17 лет. Николай, с вашего позволения перерыв сделаем. Николай Усков, главный редактор журнала Forbes в эфире «Эха Москвы» и телеканала RTVi.

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Главный редактор журнала Forbes Николай Усков со своим особым мнением в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVi. Я вас перед перерывом спросил про нелегкий выбор, который вам предстояло бы сделать, если бы у нас выборы состоялись в это воскресенье (президентские), там был бы Навальный или Владимир Путин.

Н.Усков― Ну, я сказал, что, в общем, мне понятнее пока что программа Путина. Это не значит, что я его всецело поддерживаю, да? Я просто не вижу пока никакой внятной альтернативы ему. Вообще, честно говоря, мы все понимаем, что от нашего голоса в этой системе мало что зависит, да? И мы скорее, вот, можем, действительно, голосуя против, например, мы можем продемонстрировать, что мы есть и у нас есть своя точка зрения, да? И эта позиция мне, на самом деле, наверное, ближе всего и понятнее всего, если говорить о моменте голосования самом по себе.

Но если выбирать реально (и мы понимаем, что эти выборы что-то решат, да?), то я, конечно, за стабильность больше, чем за изменения этой системы, потому что изменения неконтролируемы, непредсказуемы, без внятной программы, повестки в такой стране без институтов как Россия (с очень слабыми, точнее, институтами), в стране, где так легко манипулировать населением и менять его точку зрения диаметрально путем 2-3 программ по телевизору, это очень опасно.

А.Нарышкин― А вам важно, кто в 2018 году будет представлять власть на выборах при условии, что, например, программа будет абсолютно та же самая, что и сейчас у Владимира Путина?

Н.Усков― Ну, я думаю, что это будет Владимир Путин, во-первых, да? Я очень удивлюсь, если это будет не он. Ну, если это будет не он, так или иначе это будет человек из его близкого круга (это очевидно).

А.Нарышкин― Какие-то, вот, ваши, может быть, предпочтения? Если не Путин, то кто?

Н.Усков― Ну, тут трудно сказать, потому что я сомневаюсь, что он пойдет на второе издание тандема. И смысла в этом особого нет. Только если, там я не знаю, он устал. Но это всё лирика. Что такое «устал»?

А.Нарышкин― Устал, ухожу?

Н.Усков― Может себе позволить, в общем, отдыхать столько, сколько захочет, если он очень устал.

Я думаю, что это такой, не имеющий сейчас никакого смысла разговор, потому что если он остается (а, скорее всего, он остается) в 2018 году, то, конечно, за 5 лет политический ландшафт может несколько измениться, и на нем могут появиться новые фавориты, о которых мы сейчас не подозреваем, да?

Мы видим, что в этом году все, кто очень сильно высовывались, получили по шапке. Собянин со своими пятиэтажками – вот сейчас он огреб по полной, мне кажется.

А.Нарышкин― От кого? Подождите. От москвичей или, там, сверху?

Н.Усков― От москвичей, да. И, собственно, это дискредитация. Медведев дискредитирован перед выборами.

А.Нарышкин― Слушайте, а Собянин, как вы считаете, как раз из Кремля получил какой-то нагоняй за то, что тут как-то не очень, наверное, умело продвигает?

Н.Усков― Я думаю, что, в общем, в этом была часть интриги, чтобы сначала его поддержать, а потом, собственно, посмотреть, что с ним произойдет.

А.Нарышкин― А зачем так измываться над Собяниным? Кому он что плохое сделал?

Н.Усков― Ну, это политика, да? Если мы говорим про скамейку запасных, на ней сидит, в общем, очевидно…

А.Нарышкин― А! Тестируем его?



Н.Усков: Будут бить всех. Всех, у кого, понимаете, чистые ботинки

―

Нет. На ней, на скамейке запасных сидит, очевидно, Дмитрий Медведев, Сергей Семенович Собянин. Вот, как выяснилось, еще Володин тоже сидит. Вот смотрите, все трое оказались в очень сложной ситуации вдруг неожиданно. Все трое. Мне кажется, это совершенно не совпадение, я думаю, что это некая интрига политическая. Это политическая интрига, в которой, опять-таки, победителем вышел Путин, который продемонстрировал, что «Вот, вы все тут, а я в белом». Вот. И я думаю, что на сегодняшний день на скамейке пока никого нет кроме Владимира Владимировича Путина.

А после 2018 года еще 5 лет и, конечно, на этой скамейке могут появиться какие-то совершенно новые люди. Или те же.

А.Нарышкин― Если вы уж вспомнили про эту тему реновации, которая довольно долгоиграющая и к ней можно возвращаться, наверное, еще несколько лет, почему так всё грубо реализуется (вот эта вот история)? Меняются правила по ходу игры, какие-то уже обвинения по поводу того, что неправильно идет подсчет голосов на этой системе «Активный гражданин». Опять же, митинг собрали люди, которые вообще абсолютно не имели никакого отношения к политике.

Н.Усков― Не, ну как? Собственно, политическая повестка – она нужна для того, чтобы вообще идти на выборы. Вот сейчас мы видим, что создаются некие болевые точки, и нарастает политическая активность вокруг этих болевых точек. Не исключено, что всё это рассосется, потому что ничего плохого в реновации или в системе «Платон», например, в самих по себе нет, да? Вопрос в том, как решаются те или иные проблемы, которые возникают в ходе…

Ну, послушайте, система «Платон» существует во всех странах мира цивилизованных, да? Ничего. Никто не чирикает, да? Старое жилье во всех странах мира в больших городах убирают и ставят новое. Это, в общем, везде происходит. Вся разница в нюансах, да? Уважаются ли права частной собственности? Поддерживаются ли субсидиями мелкие предприниматели и так далее?

И власть в этой ситуации имеет 2 такие сейчас горячие точки. Может показать, продемонстрировать свое умение решать, например, крупные проблемы социальные, да? То есть на каком-то этапе Владимир Путин (я это легко могу себе представить) вмешается и в систему «Платон», и в программу реновации жилья, и вмешается таким образом…

А.Нарышкин― Когда уже всё накалится прямо до предела?

Н.Усков― И вмешается таким образом, что, собственно, вопрос будет решен.

А.Нарышкин― Скажет «Нет реновации!» или сам на митинг приедет.

Н.Усков― Ну, нет, я думаю, что найдет какой-то способ. Уже сейчас, по-моему, там есть некоторые подвижки. Потому что для меня главное в вопросе реновации – соблюдение права частной собственности. Больше у меня…

А.Нарышкин― А вы сами не в пятиэтажке?

Н.Усков― Нет.

А.Нарышкин― То есть вас эта проблема так…

Н.Усков― Но я просто прекрасно понимаю, что завтра могут захотеть снести мой дом. Любой. То есть если будет такой прецедент, прецедент, когда решение принимается непонятно кем и непонятно по какой логике, и твои права на эту собственность никак не защищены, то есть не предусмотрена, например, денежная компенсация или четко не оговорено, что тебя не могут выселить, пока ты не дашь на это свое согласие и так далее (ну, как это делается во всех странах).

То есть, есть определенные ситуации, когда тебя могут выселить, если это в интересах, там я не знаю, безопасности или еще чего-нибудь, да?

А.Нарышкин― Ну, как подписал Путин указ давеча про то, что ФСБ может претендовать на вашу собственность, если вот это нужно как раз для государственных дел.



Н.Усков: Навальный в настоящий момент не готов к президентству

―

Ну, это во многих странах существуют такие нормы, там, безопасность или общее благо, там, строительство какой-нибудь трассы. Но жилья это, как правило, не касается.

А.Нарышкин― Вы как, слушайте, абсолютный чиновник: вот, они любят ссылаться на западный опыт, вы то же самое.

Н.Усков― Не, ну почему? Ну, существует, действительно, западный опыт, понимаете? Ну, если возвращаться к этой системе «Платон», которую все критикуют. Ну, послушайте, ну, есть же логика, да? Есть огромная серая экономика (эти дальнобойщики). Это же серая экономика, да? Они протестуют главным образом потому, что они должны теперь продемонстрировать свои доходы. И это главная проблема, да? Хорошо, что у нас есть серая экономика? Плохо.

А.Нарышкин― Они же… Слушайте, они платят транспортный налог.

Н.Усков― Да. Но транспортный налог платим все мы.

А.Нарышкин― На платных трассах они платят за проезд по трассе.

Н.Усков― Но мы ездим на легковых машинах, а они ездят на огромных фурах, на которых они перевозят тысячи тонн, они зарабатывают на этом деньги.

А.Нарышкин― Да.

Н.Усков― С этих денег государство не видит ни одного рубля, потому что это серая экономика. Ну, в какой-то части, треть ее, например, серая, да? И я не понимаю, о чем мы вообще разговариваем.

А.Нарышкин― А деньги, которые собираются для «Платона», они идут на дороги?

Н.Усков― Ну да. Собственно, они автоматически идут на дороги.

А.Нарышкин― «Да» — это потому что так, вроде как, было прописано? Или потому что, на самом деле, дороги улучшаются?

Н.Усков― Это прописано. Ну, я не знаю, улучшаются они или нет…

А.Нарышкин― Но это же разные вещи.

Н.Усков― «Платон» существует один год. Я не уверен, что они…

А.Нарышкин― Полтора, по-моему.

Н.Усков― Полтора, да? Он еще не отбил, насколько я знаю, деньги, вложенные в эту систему, в разработку этой системы.

А.Нарышкин― Наберемся терпения.

Н.Усков― То есть инвесторы вложили свои деньги, эти деньги не вернутся и я не знаю, когда они вернутся, да? Ну, это легко узнать. И так далее.

То есть что здесь такого-то? Ну, да, это нормальная система. Да, есть нюансы. Есть нюансы, что есть эти предприниматели, которые к этому были не готовы, которые вынуждены вот сейчас открывать свои доходы, платить больше налогов. Они, как правило, все закредитованы, то есть они должны еще банкам помимо государства. И, конечно, их ситуация очень острая, да? И я бы, честно говоря, на месте государства рассматривал какие-то вопросы субсидирования, реструктуризации их долгов перед банками, прежде всего. Может быть, субсидирования их расходов на, там… Но сами по себе эти расходы не очень большие.



Н.Усков: Наши сатирики многие бы просто ржали, читая это

Вопрос именно в том, что им приходится работать вбелую. Но что в этом такого плохого, да? Мы работаем вбелую, я, например, плачу налоги, вы, наверное, тоже платите, да? А почему должны быть люди, которые не платят налоги, но пользуются нашими дорогами, которые построены на наши деньги? То есть мы за них заплатили, а они за них не платят. Что это такое?

А.Нарышкин― Хорошо. Давайте в Екатеринбург вернемся. Если бы вы были представителем государства (ну, на любом уровне), вы бы Руслана Соколовского, блогера посадили или, все-таки?..

Н.Усков― Напомните мне ситуацию, потому что я…

А.Нарышкин― Блогер Руслан Соколовский получил 3,5 года условно за свои видео…

Н.Усков― А, вспомнил, да.

А.Нарышкин― Да. В том числе за вот эту вот ловлю покемонов.

Н.Усков― Ну, хорошо, что условно, во-первых, давайте рассуждать так, да?

А.Нарышкин― А с точки зрения государства хорошо, что условно?

Н.Усков― Ну, хорошо, что условно, и я сейчас вспомнил, что я читал, естественно, это судебное заключение. Это всё, конечно, комедийный совершенно сюжет для меня. Ну, то есть у меня ощущение, что я нахожусь в истории города Глупова или в каком-то другом сатирическом произведении про вечную русскую дурость. Ну, в очередной раз российское государство продемонстрировало, что оно, конечно, из Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Даже, я не знаю, может быть… Мне кажется, наши сатирики многие бы просто ржали, читая это.

Государство в очередной раз продемонстрировало, что оно оттуда. Что это не государство, которое управляется рационально мыслящими современными людьми, а управляется идиотами просто какими-то гомерическими. То есть они создали систему, в которой возможно такое. И им самим как-то не стыдно, что ли? Мне стыдно, например, было бы, если б я был на их месте, что у меня в стране это происходит. Ну, что это за бред?

А.Нарышкин― То есть вы бы на месте чиновника не стали бы инициировать этот процесс и, может быть, попытались бы его, в принципе, подавить?

Н.Усков― Я бы, честно говоря, прежде всего не стал бы инициировать принятие закона о защите чувств верующих. Это, с моей точки зрения, абсолютный абсурд, да? Их Господь Бог защищает (чувства верующих).

А.Нарышкин― Это распространенное мнение, да.

Н.Усков― Да. И, по-моему, Господь Бог не нуждается в наших скромных услугах по защите чего бы то ни было.

Дурость-то началась с этого. С этого весь идиотизм начался, да? Мы теперь имеем продолжение этого идиотизма в виде, вот, подобных историй. Поэтому тут чего говорить про одного какого-то блогера? Завтра будет еще кто-нибудь.

А.Нарышкин― А будет, думаете?

Н.Усков― Ну, уверен, конечно. Соблазн-то велик.

А.Нарышкин― У нас полминуты остается. Как вы считаете, Петр Порошенко получит новый Майдан за то, что запрещает своим гражданам пользоваться российскими социальными сетями и вообще продуктами, в том числе из сферы IT?

Н.Усков― Ну, так, судя по тому, что все эти сайты, конечно, самые популярные в Украине или входят в десятку самых популярных и на них находятся там миллионы украинских граждан, и это их повседневная частная жизнь, я думаю, что, конечно, это очень сильно ударит по интересам людей. И, конечно, он будет иметь много неприятностей.

Но с другой стороны, он видит в этом какую-то угрозу, по-видимому, для своего режима, и, может быть, это не необоснованно? Потому что, на самом деле, Вконтакте и Одноклассники – это очень мощные инструменты политического влияния.

А.Нарышкин― И пропаганды в том числе.

Н.Усков― Да.

А.Нарышкин― Как раз об этом в Киеве и говорят. Спасибо. Главный редактор журнала Forbes Николай Усков был со своим особым мнением.

Н.Усков― Спасибо.