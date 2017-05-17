А. Соломин― Здравствуйте. В студии «Эхо Москвы» Алексей Соломин. И это «Особое мнение» Максима Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.

М. Шевченко― Здравствуйте.

А. Соломин― Я хотел начать с достаточно эмоционального заявления Владимира Путина. Он сегодня по итогам переговоров с итальянцами отвечал на вопросы журналистов. И высказался насчет происходящих процессов политических в США. И вот буквально одна цитата: «Меня, знаете, что удивляет: они раскачивают внутриполитическую ситуацию в США под антироссийскими лозунгами. Они либо не понимают, что наносят вред собственной стране, и тогда они просто тупые, либо они все понимают, и тогда они опасные и нечистоплотные люди». Вам не показалось, что Владимир Путин занервничал из-за Трампа?

М. Шевченко― Нет, он не занервничал совершенно, это его обычная манера давать жесткие такие брутальные заявления. И оценки. И причем это коррелирует вполне с манерой Дональда Трампа. Как мы помним ту пресс-конференцию, где он с CNN такую полемику ведет. Не вам, не вам, не вам, вы распространители, как Трамп сказал, как он назвал на весь мир самый могущественный человек мира называл CNN – фейковые новости распространяете. Правильно?

А. Соломин― И так теперь делает МИД регулярно. Тоже использует слово «фейки».

М. Шевченко― Фейковые новости. Поэтому это у Владимира Путина и Дональда Трампа есть определенного рода такие психологические совпадения. В манере поведения и в отношении к тому, что называется либеральная общественность. Вот так мы это назовем. Поскольку, безусловно, первая версия Владимира Путина о том, что они тупые, она несостоятельна, они не тупые. Они это делают сознательно и это проявление глубочайшего конфликта в американских элитах, в американском обществе. И это проявление не просто политической борьбы, а это проявление очень серьезного глобального противостояния двух клубов. Клуба, который делает ставку на мировую финансовую глобальную систему. И агентами которого в американской политике являются демократы. Ну, в основном, как базовая группа. И группа, которая делает ставку на возрождение национальной империи, как главного государства мира, условные республиканцы. Их представителем является Трамп. Война против Трампа будет продолжаться. А почему же Россия…

А. Соломин― Многие республиканцы с вами поспорят.

М. Шевченко― Многие республиканцы, не многие республиканцы со мной поспорят. Но, безусловно, есть республиканцы, которые поспорят. Но есть еще один нюанс в этом деле. Ведь на самом деле этот конфликт внутри США совершенно не будет срастаться. И почему Россия, почему постоянно используется Россия. Потому что современное общество, тем более большое общество американское живет не реальностью, это же не общество аналитиков. Не бывает 300 миллионов аналитиков, которые хорошо разбираются в политике. Или в экономике. Большинство людей живут такими смысловыми пятнами. И вот Россия это такое негативное смысловое пятно, которое позиционировано было никем иным как президентом Обамой. Когда он сказал, что есть три зла в современном мире: ИГИЛ, Эбола и Путин. Конкретно. То есть идет массовое с высокого уровня власти манипулирование аудитории.

А. Соломин― Вы сейчас говорите о том, как ведут себя американские граждане.

М. Шевченко― Они продолжают…

А. Соломин― Все люди…

М. Шевченко― Все люди живут в ситуации смысловых пятен. Но есть политики и все политики, так или иначе, используют манипуляцию людьми. Большими массами людей.

А. Соломин― Этому даже учатся, насколько я знаю. Манипуляция общественным мнением.

М. Шевченко― Да, конечно, но мы с вами можем представить, что Россия такое абсолютное зло, которое может вмешаться в американские выборы. Вы верите в это…

А. Соломин― Нет, формулировка — Россия абсолютное зло, которая вмешивается…

М. Шевченко― Но Россия это постоянно сегодня такая притча во языцех в американской политике. Чуть что – сразу Россия. И секретную информацию передали России, и это теперь прямо ставит под сомнение все. И не так давно был еще один скандал. С фотографом. Видите ли, Лавров не соблюдает протокол, провел фотографа, Россия виновата. И директора ФБР уволили, потому что он такой честный парень, и хотел разоблачить вмешательство России в американскую политику.



М.Шевченко: Идеология «Эхо Москвы» руководство «Газпром-медиа» особо не интересует

―

А почему вы думаете, что СМИ это сознательно делают?

М. Шевченко― Потому что СМИ это делают сознательно, потому что СМИ еще и лгут вдобавок. Американские. Допустим, когда они говорили, что Белый дом озабочен фотографиями, которые появились со встречи Лаврова и Трампа, это была ложь.

А. Соломин― Почему?

М. Шевченко― Поскольку не Белый дом был источником этой информации, а оппозиционные, мы сегодня можем говорить Белому дому СМИ. Это было опубликовано не на сайте Белого дома. Эта озабоченность. Она не выражалась ни по официальным каналам Госдепартамента и так далее.

А. Соломин― Почему вы называете это ложью, а не ошибкой, например.

М. Шевченко― Потому что это сознательная, проводящаяся поступательная политика политтехнологического давления. Сознательного искажения и создания образа. Они создают образ России как образ зла. Образ Трампа как образ такого бизнесмена, идиота, не разбирающегося в политике, который пришел на российские деньги в Белый дом. Привел туда своих друзей по бизнесу, которые завязаны на российские коррупционные нефтяные деньги. И который является таким образом угрозой американской безопасности. Они же открыто пообещали после его избрания президентом, что ему будет импичмент. И это не фантазии каких-то маргинальных ресурсов…

А. Соломин― В связи с его действиями, в связи с подозрениями в отношении Трампа.

М. Шевченко― Ни с какими ни с его действиями. Еще никаких действий не было. Просто априори – Трамп не имел права выигрывать у той дамы, на которую сделал ставку американский либеральный истеблишмент. Он не имел права наносить поражение тем, кто был уверен в своей победе. Надо же понимать еще их психологию. Это же психология волков-людоедов. Которые привыкли приходить в деревню и есть людей. Сколько они хотели. И вдруг этим волкам, оказалось, что в деревне появился охотник, который их не пускает в эту деревню…

А. Соломин― Просто мне кажется…

М. Шевченко― И естественно волки начинают рассказывать, что именно охотник является страшным убийцей волков, нацистом, путинистом. И так далее. А они волки это хорошие люди.

А. Соломин― Просто мне кажется, американцы не сидят и не молчат. Если у них есть…

М. Шевченко― Американец американцу рознь.

А. Соломин― Но вы говорите…

М. Шевченко― …большинство американских избирателей высказалось за Дональда Трампа. Но 4-миллионной демонстрации, прошедшей по всей Америке…

А. Соломин― Большинство американцев высказались за Хиллари Клинтон.

М. Шевченко― Нет. Секундочку.

А. Соломин― А большинство выборщиков высказались за Дональда Трампа.

М. Шевченко― Это такие нюансы, которые как говорится… Хорошо, значительная часть американцев высказалась за Дональда Трампа. Значительная часть американцев высказалась за то, что этот человек станет президентом США. 4-х миллионная демонстрация, в которой участвовали звезды Голливуда и так далее, это было объявление войны очень серьезной. Издевательство над сыном Трампа. Вы забыли, как издевались над его сыном во время инаугурации. Как обсуждали ведущие американские СМИ: дебил он или не дебил. Аутист он или не аутист.



М.Шевченко: Кинематографическая безопасность является частью национальной безопасности

―

Давайте не ведущие американские СМИ, все-таки твиттер, прежде всего.

М. Шевченко― Ведущие, ведущие. Ничего не твиттер.

А. Соломин― Буллинг это не новости.

М. Шевченко― Хантингтон это никакой не твиттер. Вы понимаете. Это серьезное могучее СМИ.

А. Соломин― …СМИ, которое анализирует социальные сети.

М. Шевченко― Это обсуждалось и по телеканалам. Это обсуждалось в широких, короче, у них нет просто моральных пределов. Они корчат из себя носителей морали какой-то гуманистической, но на самом деле это злобные и циничные люди, для которых власть является главной ценностью. Как в принципе в политике принято.

А. Соломин― А Россия главным врагом.

М. Шевченко― Россия для них не враг, они ее позиционируют как врага.

А. Соломин― То же самое, что мы делаем с США.

М. Шевченко― Ничего подобного, США в России так не позиционируют.

А. Соломин― Сейчас — нет.

М. Шевченко― Мы не говорим, что везде и всюду, но потом знаете это разная, как говорится мера ответственности. С одной стороны страна, которая — управляешь миром и назначаешь врагов, а с другой стороны ты страна, которая борется за восстановление суверенитета. И определяешь врагов как угрозу своему суверенитету.

А. Соломин― Мы продолжим буквально через несколько минут.

РЕКЛАМА

А. Соломин― Добрый день. Меня зовут Алексей Соломин и в студии «Эхо Москвы» журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, я хотел закончить тему с Трампом вопросом Вадима из Далласа: как вы думаете, Трамп досидит хотя бы до половины срока?

М. Шевченко― Я думаю, Трамп еще может избраться и на второй срок. Потому что Трамп понял, с какой бандой он имеет дело. Те, кто ему противостоят, это люди, которые изображают из себя моральных людей, а на самом деле являются циничными, готовыми на многое и на все проходимцами в подавляющей своей части. Или сектантами от либеральной идеологии. И Трамп выбрал по отношению к ним единственно правильную политику – политику жесткого поведения. Он не прогибается. Он их троллит в ответ. Он жестко себя с ними ведет. И он вызывает их негодование, возмущение и тем самым показывает всем, в том числе их беспомощность.

А. Соломин― И теряет рейтинг.

М. Шевченко― Я не думаю, что он теряет рейтинг среди своего электората. Я думаю, что…

А. Соломин― Но он избирается не своим электоратом, а всеми…

М. Шевченко― Я думаю, что его электорат за 4 года сделает правильные выводы. Более того, я думаю, что миграционная политика Трампа приведет к тому, что большинство натурализовавшихся в Америке мексиканцев и латинос будут голосовать за него в итоге. Потому что он им объяснит, что приток новой миграции угрожает в первую очередь им. Он их натурализует за 4 года. Как допустим, в Австрии вы не поверите, турки, которые имеют австрийское гражданство, во многом голосуют за Свободную партию Австрии. Которая выступает против иммиграции турок. А многие арабы на юге Франции голосуют за Национальный фронт Марин Ле Пен, потому что одно дело болтовня как бы теоретическая, а другое дело это практические социальные интересы.

А. Соломин― Это результаты исследований социологических.

М. Шевченко― Конечно. Это и результат как бы конкретики совершенно выборной. Да, многие арабы, потому что новая иммиграция угрожает в первую очередь уже натурализовавшимся выходцам из Северной Африки на юге Франции, потому что она не претендует на то, что будет профессорами Сорбонны или высококвалифицированными инженерами ай-ти. Они претендуют на позиции тех, кто работает на рынке дешевой рабочей силы. Поэтому естественно, что Трамп уверенно, как человек разумный сможет подстраховаться, решить ряд вопросов, и я думаю, что, по крайней мере, на данный момент он является единственным реальным претендентом на то, чтобы быть президентом и второй президентский срок. А все эти угрозы «он не досидит» — ну можете писать в Интернете что хотите. И тешить как угодно свое самолюбие в блогах. Трамп я вижу реальный политик…



М.Шевченко: Все люди живут в ситуации смысловых пятен

―

Просто над ним сгущается…

М. Шевченко― Ничего над ним не сгущается. Он просто пошел на грозу.

А. Соломин― Уволил Флинна, если вы помните.

М. Шевченко― Ну и что?

А. Соломин― Это непростое решение.

М. Шевченко― Непростые решения приходится принимать. Мало ли, товарищу Сталину тоже приходилось принимать непростые решения. И как до войны, так и в ходе войны. Однако Сталин войну выиграл.

А. Соломин― Это очевидно жертва, причем очень серьезная жертва.

М. Шевченко― Разные жертвы приходится, разные приходится политические жертвы делать сегодня, чтобы завтра выиграть глобально. В конце концов, не Флинн определяет общую конфигурацию. Конфликт внутри Америки это в том числе конфликт мировой. Это куда пойдут мировые деньги, в какие сектора экономики. В хай-тек, фьючерсную экономику, в финансовую экономику или допустим, в реальный рынок. На который делают ставу те люди, которые связаны с Трампом.

А. Соломин― А победа Трампа обещает хоть какие-то деньги нам?

М. Шевченко― Нам – это кому?

А. Соломин― России.

М. Шевченко― Ну что значит «нам обещает деньги».

А. Соломин― Мы же заинтересованы в том, чтобы Россия…

М. Шевченко― Это какой-то странный вопрос. По крайней мере, пока Россия увеличила свои вложения в американский фондовый рынок, насколько я понимаю. Стало быть, уже российские политические элиты, отвечающие за размещение денег в ценных бумагах, делают ставку на победу Трампа. И очевидно это выгодные котировки.

А. Соломин― То есть Россия все-таки заинтересована в Трампе.

М. Шевченко― Я думаю, что Путин заинтересован в Трампе. Россия, как и Америка понятия растяжимые. В России есть группы элит, часть элит заинтересована, безусловно, в демократах.

А. Соломин― А почему Путин заинтересован в Трампе?

М. Шевченко― Потому что Путин являет собой классического национального руководителя, который связан с государственными институтами…

А. Соломин― Просто похож на него…

М. Шевченко― Нет. Можно я договорю? Который связан с государственными институтами и для которого суверенитет является главной опорой его власти. Государство и государственные институты. Путин дистанцируется от глобальных финансовых инструментов, а в мире все политики все страны делятся, условно говоря, на две составляющие, на две части. Мы не считаем страны изгои типа Северной Кореи, которые живут в своем мире особом. Это страны, которые берут огромные кредиты у Всемирного валютного фонда и у международных банков и международных финансовых организаций. И в которых правит такая не национальная бюрократия, а транснациональная бюрократия. Ну классический пример это страны Европы. Европейская национальная бюрократия, будь то Франция или Греция не может принимать решения, не согласовав его с Брюсселем. Но брюссельская бюрократия не выбирается никакой конкретно страной по большому счету. Она бюрократия ЕС. Она связана с финансовыми глобальными системами. Я сейчас не говорю, плохо это или хорошо. Я вам просто объясняю картину.

А. Соломин― Я не очень понимаю. Бюрократия ЕС выбирается представителями стран ЕС.

М. Шевченко― Она не напрямую не зависит от избирателей. Она бюрократия не национальная. Она использует финансовые…

А. Соломин― Она выбирается властями страны, которая…

М. Шевченко― Это неважно, какая процедура нужна для этого оправдания. Для оправдания ее власти. Ее власть основывается не на этой процедуре. А на контроле финансовых инструментов. А они могут пережать эти финансовые инструменты любому государству, как было с Болгарией, как это было с Грецией. Когда они поставили на колени это правительство СИРИЗА левое. Буквально пережав ему финансовые инструменты. Как это было в свое время с Австрией, когда Австрия проголосовала за Йорга Хайдера.

А. Соломин― Подождите…

М. Шевченко― Как это было с Чехией, как с Венгрией происходит сегодня.

А. Соломин― Чтобы Греция провела соответствующие реформы, выпуталась из кризиса.



М.Шевченко: Трамп понял, с какой бандой он имеет дело

―

Да, конечно, но эти реформы определяет не греческий народ…

А. Соломин― …деньгами ЕС.

М. Шевченко― Но эти реформы определяет не греческий народ и не греческое правительство, а космополитическое правительство, сидящее в Брюсселе, которому наплевать на греков, которое готово было предложить грекам и предложило продать, условно говоря, Германии греческую территорию. Потому что Европе же все едино. В Европе же нации, народы в новой Европе не имеют такого значения как в старой, отсталой Европе. Почему грекам не продать свою землю, за которую они проливали кровь в войнах с турками или с нацистами. Это же все пережитки прошлого. Современной ФРГ например. Выплату долга.

А. Соломин― Если бы вы были распределителем финансовых средств ЕС, вы бы тоже требовали…

М. Шевченко― Я бы никогда не был распределителем финансовых средств в ЕС. Поскольку эта политическая система кажется мне отвратительной. Она мне кажется либерал-фашистской. Для меня это политический вопрос. Я был бы на стороне греков. И я бы хотел, чтобы Греция вышла из ЕС и вернулась к своей драхме. Когда в Греции была драхма, экономический рост Греции был гораздо выше. И никто не оскорблял греков, как их оскорбляла Ангела Меркель, например, называя их ленивым народом. Греки один из самых трудолюбивых, прекрасных и честных народов, которые я знаю на земле.

А. Соломин― Неэффективный.

М. Шевченко― Неэффективный народ это что за нацистская у вас такая формула…

А. Соломин― Неэффективное государство.

М. Шевченко― Неэффективный народ. Знаете, тут Кальтенбруннер позавидовал бы такой формулировке.

А. Соломин― Спасибо. Давайте может быть…

М. Шевченко― Еще и государство неэффективное есть. То есть получается, что те государства, которые владеют денежной эмиссией, контролируют ее, которые могут печатать зеленые бумажки или разноцветные бумажки, что они эффективны.

А. Соломин― …Германия финансирует ЕС во многом. Она переводит ЕС огромные средства.

М. Шевченко― Она финансирует, по-вашему, потому что немцы лучше греков что ли?

А. Соломин― Нет, не потому что немцы лучше греков…

М. Шевченко― А почему?

А. Соломин― Потому что немцы зарабатывают деньги.

М. Шевченко― А почему они зарабатывают деньги, а греки допустим, не зарабатывают. Вы задавались этим вопросом?

А. Соломин― Плохо управляют. Потому что плохо работают.

М. Шевченко― Греки плохо, хуже немцев работают? Вы уверены?

А. Соломин― Я бы не сказал, что ленивые люди. Просто неэффективно работают.

М. Шевченко― Греки неэффективно работают — не в этом совершенно дело.

А. Соломин― …проводить реформы в государстве…

М. Шевченко― Вы заблуждаетесь.

А. Соломин― Реформы в экономике.

М. Шевченко― Вы заблуждаетесь. Вы несете просто либеральные фашистские мантры. Вы на самом деле приходите к тому, о чем мы говорили. Вы повторяете идею о том, что греки хуже немцев.

А. Соломин― Вы назвали меня сейчас фашистом, не очень понимаю, почему.

М. Шевченко― Либерал-фашистом. Потому что идея о том, что греки хуже немцев, хуже работают, менее эффективны, она неправильна. Она исходит из теоретического представления, обобщающего людей как таковых вообще.

А. Соломин― Вот есть организация, есть сотрудники, которые работают эффективно, есть сотрудники, которые работают неэффективно. Их либо увольняют, либо перевоспитывают. Чтобы они работали эффективно.



М.Шевченко: Это психология волков-людоедов. Которые привыкли приходить в деревню и есть людей

―

Это вы так говорите про народ. Правильно? Про народ, который обладает суверенной страной, суверенной религией, суверенным языком, суверенной историей. Вы их считаете сотрудниками.

А. Соломин― Давайте про людей…

М. Шевченко― Именно поэтому я говорю, что ЕС…

А. Соломин― Почему вы меня делаете фашистом, а я фашистом не являюсь.

М. Шевченко― … есть такая структура, которая относится к народам как к сотрудникам. Это и есть либерал-фашизм.

А. Соломин― Сейчас короткие новости и мы вернемся в студию «Эхо Москвы».

НОВОСТИ

А. Соломин― Мы продолжаем. В студии «Эхо Москвы» либерал-фашист с точки зрения Максима Шевченко — Алексей Соломин.

М. Шевченко― Я не говорил, что вы конкретно, Алексей, либерал-фашист, вы просто повторяете их мантры. Вы говорите о том, что греки это хуже немцев, потому что греки неэффективны…

А. Соломин― Но вы прямо сказали.

М. Шевченко― А немцы эффективны.

А. Соломин― Я не сказал, что они хуже немцев.

М. Шевченко― Я считаю, что это либерал-фашистская формулировка. Что они менее эффективны.

А. Соломин― Я сказал, что если они неэффективны…

М. Шевченко― Кто неэффективен?

А. Соломин― Греки. Они должны добиваться эффективности.

М. Шевченко― Секундочку.

А. Соломин― Они должны показывать экономический рост.

М. Шевченко― Греки не могут быть неэффективными. Не может быть древнейший народ, создавший Европу как понятие, давший философские понятия, на которых мы с вами думаем и говорим, создавшие саму систему категорий нашего языка и мышления, быть неэффективным.

А. Соломин― По-моему, вы придираетесь к словам.

М. Шевченко― Когда немцы были волосатыми вонючими варварами…

А. Соломин― Греческая экономика должна быть эффективной.

М. Шевченко― Но не с точки зрения брюссельских либерал-фашистских диктаторов.

А. Соломин― Это объективные показатели.

М. Шевченко― Она должна быть эффективной с точки зрения греческого на-ро-да. Понимаете разницу? Не Брюсселю определять…

А. Соломин― Это объективные показатели.



М.Шевченко: Если мы вам платим деньги, какого хрена вы тут выступаете со своей свободой слова

―

Это не объективные, это субъективные. Когда греки хотели взять кредит у Путина в Москве, им это не разрешили. Если бы это была свободная страна, и свободная экономика…

А. Соломин― Потому что никто не знает, под какие условия у Москвы греки взяли бы кредит…

М. Шевченко― Почему, Ципрас прекрасно знал, какие условия Москва им предлагала. Более выгодные и менее кабальные, чем те деньги, которые им дает Брюссель. Просто Брюссель, я вам и пытаюсь объяснить, мы же начали с Путина, что есть элиты, которые управляют с помощью финансовых институтов странами, вот брюссельская бюрократия является примером такой глобальной элиты, которая с помощью совершенно шантажа финансового манипулирует и управляет народами. Лишая их суверенитета. Именно против этого выступает, допустим, Свободная партия Австрии. Имеющая больше 30% сторонников в австрийском парламенте. С их лозунгом «Народные представители против предателей из ЕС». Это 30 с лишним процентов австрийцев за них голосуют. А за их кандидатов в президенты почти 50% австрийцев проголосовало. Европа расколота. Те 40%, которые голосовали за Марин Ле Пен и за представителя коммунистов Меланшона, то же самое. 40%. Голосовали именно поэтому против ЕС. За восстановление национального достоинства и суверенитета народов Европы. Проблема Путина, почему к Путину такая ненависть там идет – потому что Путин отказался от зависимости России от финансовых транснациональных институтов, которые в Россию поставило ельцинское правительство. Путин перевел Россию, условно говоря, на менее эффективное, но вполне самодостаточное с точки зрения суверенитета обеспечение за счет нефтегазовых так называемых доходов.

А. Соломин― Путин не рвал финансовых связей ни с США, ни с ЕС.

М. Шевченко― Еще раз, Путин не получает деньги ни в МВФ, ни в Брюсселе…

А. Соломин― Но туда не идут просто так.

М. Шевченко― Ни во Всемирном банке. Вы слышите, что я говорю? Бесполезно спорить на эту тему. Россия не зависит от кредитов, которые она там получает. Россия обеспечивает сама себя, за счет собственных суверенных энергетических, каких угодно, металлических угольных и так далее ресурсов. Это вина нашей страны с их точки зрения. Но проблема в том, что Трамп хочет точно так же, чтобы Америка не зависела от транснациональных финансовых институтов. Он об этом открыто говорит. Он делает ставку на американскую экономику. Поэтому Путин и Трамп объективно, несмотря на отдельные тактические разногласия по Сирии и так далее, являются союзниками. У них общий враг – глобальные финансовые транснациональные институты. Мы закончили эту тему?

А. Соломин― Да.

М. Шевченко― Очень хорошо.

А. Соломин― Я предлагаю перейти к другой теме. Чтобы немного снизить градус. Или может быть наоборот повысить. Давайте перейдем к кино. Владимир Мединский, министр культуры заявил о необходимости законодательно защитить российское кино от экономической и идеологической конкуренции с голливудскими фильмами. У вас есть представление о том, как это можно сделать и нужно ли это делать вообще?

М. Шевченко― Это можно сделать, увеличив резко инвестиции в российское кино. В сто раз например.

А. Соломин― В сто раз это очень большая цифра.

М. Шевченко― Какая разница. Вот в сто раз, увеличив инвестиции в российское кино и создав целую систему оригинального качественного российского кинематографа, который бы конкурировал с американским. И одновременно ввести ограничения на прокат американских фильмов в российских кинотеатрах. Во Франции существует такая система поддержки французского кинематографа, в ряде стран европейских существует такая система. Это важный момент.

Дело не в том, что американские фильмы какие-то прямо совсем подрывные или развращающие, они просто как всякое кино, действующее аудиовизуальным способом на аудиторию, условно говоря, транслирует не национальные ценности, присущие нашим народам, а национальные ценности, присущие с точки зрения части Голливуда американской толпе. Американской массе. В Голливуде производятся разные фильмы. В Голливуде был и Алан Паркер с его «Птичкой», допустим, или «Полуночным экспрессом». И Оливер Стоун с «Прирожденными убийцами». И многие еще другие потрясающие произведения киноискусства. Кстати они в самой Америке тоже не идут широким показом, а «Прирожденные убийцы» вообще, по-моему, там были даже не то чтобы запрещены, но выкинуты в общем на второй показ. Хотя это такой шедевр. Стоуновский. Те, кто смотрел, те знают, о чем я говорю.

Я думаю, что это абсолютно нормальная позиция министра культуры, и я просто не понимаю, почему ее оспаривать. На мой взгляд, просто при таких мизерных инвестициях в кинематограф нельзя сделать что-то в сфере массового кинематографа, а массовый кинематограф это сегодня, прежде всего, шоу. В которое зритель погружается. Типа «Властелина колец», вот 200 миллионов по-моему был бюджет долларов. Я не знаю, какая сегодня российская продюсерская компания может потратить 200 миллионов долларов на создание подобной масштабной саги.

А. Соломин― Вряд ли государство может потратить такие деньги на создание подобной саги.

М. Шевченко― Я вообще считаю, что государство может быть заказчиком. Вы знаете, в Америке государство не является прямым заказчиком, но все крупные голливудские продюсеры входят в высший американский истеблишмент. И в принципе вхожи в американскую политику высокого уровня. И не чтобы им прям заказывают, но, безусловно, я вас уверяю, что определенная подготовка к каким-то серьезным событиям ну допустим, тут конечно, это надо исследовать вопрос. Просто я читал разные точки зрения. Одна точка зрения говорит, что это Голливуд реагирует на текущие события.

Допустим, готовится война в Ираке или на Ближнем Востоке, вдруг внезапно за два года до начала этих событий начинаются съемки фильмов, в которых действие переносится на Ближний Восток. Где бравые американцы воюют с плохими туземцами в чалмах, кричащими «Аллаху акбар!». Или это уже началась война, допустим, в Ираке и выходит «Повелитель бури». Про саперов или еще какая-то масса фильмов про Ирак. Если поискать в Интернете, вы увидите, в том числе и антивоенные вполне фильмы про иракскую войну. Такие чудовищные совершенно. Разоблачающие действия американской армии. Просто как стоуновский «Взвод», они уже таким широким экраном тоже не пойдут. Ну в общем, мне кажется, что это вопрос очень важный поднял Владимир Мединский. Кинематографическая безопасность является частью национальной безопасности. Я бы так сказал.

А. Соломин― Какие национальные ценности вы видите в фильме «Властелин колец»?

М. Шевченко― Это удивительная по качеству сага, такая глобальная, как и книга, по которой он снят. И я считаю, что книга, так же как и «Гамлет» пусть и рождена в британской культуре, естественно, она принадлежит всему человечеству. Это некая универсальная история…

А. Соломин― То есть это не национальные ценности. А наднациональные.

М. Шевченко― Я не считаю «Властелина колец» голливудским чисто фильмом. А вот, допустим, марвеловские эти вот сюжеты про супергероев, про Бэтмена, это вообще надо, вот если смотришь фильм про Бэтмена, допустим, смотрит российский подросток, надо очень сильно вникать в семантику и менталитет среднего американца. Таким образом российский человек, который это смотрит, чтобы понять смысл вообще, почему Бэтмен это хорошо и что это за город, где все эти злые персонажи. Меня это, например, вообще не трогает никак. Мне этот сюжет просто кажется скучным. Выдуманным, надуманным и абсолютно неинтересным. Бэтмен или какой-то еще.

А. Соломин― Но вы видимо, не принадлежите к той аудитории, которая идет на этот фильм.

М. Шевченко― Конечно.

А. Соломин― И под которую делается этот фильм.

М. Шевченко― Я просто считаю, что фильмы, которые подобны «Бэтмену», надо делать в России. Надо вкладывать в них большие деньги и надо просто их делать собственной как Болливуд сделали индусы. Надо сделать такой же Руссовуд.

А. Соломин― Который бы потреблялся только в России.

М. Шевченко― Который бы потреблялся этим сегментом аудитории, потребляющей массовые фильмы. Все равно сегодня любой фильм можно посмотреть в Интернете. Дома если ты хочешь.

А. Соломин― Над Болливудом немного смеются. Здесь, во всяком случае.

М. Шевченко― А в Индии над ним никто не смеется. И я думаю, что над французским…

А. Соломин― Мы не знаем этого объективно.

М. Шевченко― Мы знаем. Над французскими фильмами тоже можно смеяться. Если вы не француз. А если вы француз, вы предпочтете смотреть любимых актеров, французские фильмы и которые соответствуют психологическому портрету аудитории.

А. Соломин― Насколько я знаю, в Голливуде, когда принимают решение о съемке того или иного фильма, все-таки ориентируются на то, сколько денег сможет заработать этот фильм. Может быть, в этом и есть национальная ценность…

М. Шевченко― Я считаю, надо также. На массовую аудиторию, Звягинцев не может заработать много денег. Кто-то еще другой не может заработать подобно Звягинцеву много денег. Хотя мне очень понравился «Левиафан», я очень хвалил его в свое время, считаю прекрасным фильмом. Но есть фильмы массовые. Или покойный Балабанов с «Грузом 200». Вряд ли мог заработать много денег в прокате. А «Ночной дозор» вполне успешно прошелся, по-моему, Первый канал, там Эрнст продюсировал как и «Дневной дозор». Вот Бекмамбетов, вот союз Эрнста и Бекмамбетова, вложи побольше денег и Бекмамбетов бы не уехал снимать за границу, а остался бы здесь и продолжал бы снимать шоу-блокбастеры, которые пользовались бы большим успехом. Понимаете. Но просто как говорится даже Первый канал с его большими деньгами очевидно не смог перебить те возможно достаточно легкие и простые предложения, которые в Голливуде были сделаны богатыми продюсерами. Значит, государство должно каким-то образом работать с людьми уровня Бекмамбетова…

А. Соломин― Нет таких средств.

М. Шевченко― Средства есть.

А. Соломин― Нам придется тогда лишиться части своей зарплаты, увеличить налоги…

М. Шевченко― Нет, ничего подобного. Средства есть. Неправильно просто построен бизнес. Ведь они же не свои личные средства вкладывают продюсеры крупнейшие из «20 века Фокс», допустим, в это все. Они привлекают средства разных компаний, в России, что нет компаний?

А. Соломин― Берут кредиты. У вас очень сложное отношение к кредитам.

М. Шевченко― Я не специалист в этом бизнесе. Они не берут кредиты, они привлекают деньги возможно. Я не знаю, допустим, что, трудно переговорить с «Роснефтью» выступить частью этого или «Газпрома». Наверное, трудно.

А. Соломин― Потому что условия поставят. Идеологические.

М. Шевченко― Все ставят условия. Никаких идеологических условий ставить не будут. Всех интересует, если это бизнес, всех интересуют деньги. Если это не бизнес, тогда интересует идеология.

А. Соломин― Министра финансов интересует, чтобы не было фильмов про «Рашку-говняшку».

М. Шевченко― Вот «Эхо Москвы» успешный бизнес.

А. Соломин― Спасибо.

М. Шевченко― Начнем с простых понятных вещей. Поэтому идеология «Эхо Москвы» руководство «Газпром-медиа» особо не интересует. Вот Лесина поинтересовала, как говорится, у него не получилось. И, слава богу, курицу, несущую золотые яйца, никто не режет. «Эхо» — это один из самых хороших доходных и приятных активов в «Газпром-медиа», с чем я «Газпром-медиа» поздравляю. И мое любимое «Эхо» тоже. Поэтому никто в вашу идеологию особо не вмешивается. Будем откровенны. Но если бы вы были неэффективны, то естественно было бы вмешиваться в вашу идеологию. Потому что возникает вопрос: если мы вам платим деньги, вы их сами не зарабатываете, какого тогда хрена вы у нас тут выступаете со своей свободой слова. Так же и в кино, мне кажется.

А. Соломин― В студии «Эхо Москвы» Максим Шевченко. Эфир провел Алексей Соломин. Это было «Особое мнение». Всем спасибо. Счастливо.