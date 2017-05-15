А. Плющев― Здравствуйте. Меня зовут Александр Плющев. В гостях у нас политолог Сергей Марков. Добрый вечер.

С. Марков― Добрый вечер.

А. Плющев― Прежде всего, хотел спросить, не попадает ли ваш дом в программу реновации?

С. Марков― Нет, не попадает.

А. Плющев― Вы с таким сожалением.

С. Марков― Нет, я не с сожалением. Я сразу скажу, лично не имею к этому отношения. Но я внимательно слежу за этим всем. Митинг действительно у нас прошел очень большой в реальности. Я думаю, что этот митинг показал, что количество противников реновации достаточно велико. И московские власти будут вынуждены отреагировать на эти требования. И федеральные власти будут вынуждены тоже отреагировать. Потому что этот митинг показал, что Москва может превратиться в горячую точку в год президентских выборов. А если она будет горячая точка, то туда, честно говоря, прибежит достаточно структур иностранных и внутренних, которые постараются в этот огонек подбросить бензинчику по максимуму, для того чтобы разжечь такое пламя цветное в период президентской избирательной кампании. Потому что ряд структур, конечно, ставят своей целью сорвать выборы президента Владимира Путина на следующий президентский срок.

А. Плющев― А горячая точка случилась почему? Не продумали, не верят московским властям.

С. Марков― Вы знаете, я как член Общественной палаты помогал всяким разным людям из моего бывшего района где я раньше жил. В районе парка Дубки. У них был на границе с парком двухэтажный садик. Пришли какие-то застройщики, купили двухэтажный садик, фальсифицировали общественные слушания, дальше парализовали работу префектур в этом отношении. По-видимому, большинство считает, что просто их коррумпировали. И решили построить на этом месте огромный 25-этажный монстр, вырубили часть деревьев парка и там парализует по сути дела транспортное сообщение, там итак, в общем, не идеальная как часто в Москве и это делает значительно более худшие условия жизни для огромного количества людей. И как вот эти люди должны теперь относиться к обещаниям московских властей, что все будет нормально. Они не верят. Да, кстати, это не только было, там еще было, люди выходили с пикетами, на них нападали какие-то неустановленные люди, по-видимому, бандиты, которые были наняты застройщиками. То есть вывод из этого большинство людей делает, что застройщики ради своих сверхприбылей готовы значительно ухудшить качество жизни москвичей, живущих в этом районе. Они готовы нарушать закон, они готовы фальсифицировать общественные слушания, они коррумпируют власти и готовы использовать криминальные методы для достижения своих целей. И как жители этого огромного микрорайона вокруг парка как будут верить обещаниям, что с реновацией все будет хорошо. Естественно они верить не будут. Поэтому я не устаю говорить, программа реновации очень правильная и очень хорошая по замыслу. Поскольку предполагает, что не тратить зря деньги на ремонт старых домов, а построить действительно хорошее более современное жилье. Но жители опасаются, что вместо хорошей программы будет реализована плохая. Эта плохая, что люди полагают — что застройщики будут так же как в других случаях главным действующим лицом. Сверхжадности, коррумпированности и криминальности. Они возведут каменные джунгли 15-25 этажные, заселят туда москвичей, вырубят все зеленые насаждения, поскольку если будет там 20 этажей вместо пяти, то будет людей проживающих в 3-4 раза больше. То инфраструктуры не будет хватать. Не будет хватать даже горячей воды, она может до конца не доходить до верхних этажей. Не будет хватать детсадов, школ, места для парковок. А кто-то уже из мэрии заявил, я лично читал в газете. О том, что не надо рассчитывать, что бесплатные парковочные места там будут. Нет, нужно будет платить уже, сколько они стоят, они стоят как квартира у нас сейчас практически парковочные места.

А. Плющев― Много чего еще боятся. Боятся, что выселят куда-нибудь.

С. Марков― Да. Люди боятся, что их выселят совсем в другие районы.

А. Плющев― За ремонт платить кто-то будет.

С.Марков: Москва может превратиться в горячую точку в год выборов. Прибежит достаточно структур и подбросит бензинчику

С. Марков― Да, люди десятилетиями живут в этом микрорайоне, там социальные связи, контакты и так далее. Социальный капитал накопленный. И они боятся, что это все будет разрушено. Программа хорошая сама по себе обещана. Но не верят обещаниям, потому что у них был опыт других обещаний. Обещали, что не будет точечной застройки, уплотнительной. А она есть. Поэтому у меня предложение, компромисс. Власти должны наказать тех застройщиков, которые нарушили закон. Ведь люди боятся, что будет в интересах этих сверхжадных коррумпированных и криминализированных застройщиков. Ну накажите их. Покажите, что вот этих застройщиков не будет. То есть то, где сейчас многочисленные конфликты, по Москве порядка 25-30-40 такого рода конфликтов. Встретьтесь с этими людьми. Реально не фальсифицируйте слушания. Реально возьмите вот эти вещи и накажите. По парку Дубки могу сказать, точно префект должен быть лишен своего поста. Точно эти застройщики должны быть судебные дела против них. Здание, наверное, бессмысленно сносить…

А. Плющев― Это вы в одном округе занимались.

С. Марков― В одном конкретном.

А. Плющев― А представляете, сколько вокруг.

С. Марков― В других регионах все точно также.

А. Плющев― Может Собянина в отставку?

С. Марков― Нет, не надо я считаю Собянина в отставку. Это все, мы сейчас должны сформулировать…

А. Плющев― Он префектов-то назначал.

С. Марков― …просьбу к мэру Москвы: пожалуйста, сделайте так, чтобы люди доверяли этой программе реновации. А люди верят не обещаниям, многократно нарушенным. Люди верят делам. И другой момент, вот ремонт, мы понимаем, центр Москвы, нужен красиво и так далее.

А. Плющев― Который каждый год проводят.

С. Марков― Но мы видим, что выворачиваются бордюры, люди же видят, что бордюр, который может служить еще 50-60 лет…

А. Плющев― Запросто.

С. Марков― Это в огромном количестве. Сколько я вижу, сколько я знаю люди только так и считают. Не видел ни одного человека, который считает, что эти бордюры, которые были…

А. Плющев― Плитка, дорожное покрытие.

С. Марков― Люди понимают, что это воровство денег. И они поэтому задают вопросы. Пожалуйста, Сергей Семенович, накажите тех, кто принял решение о выворачивании, либо подсунул вам решение о выворачивании этих бордюров на миллиарды рублей.

А. Плющев― Чего-то как-то царь хороший, бояре плохие сейчас получается все время.

С. Марков― Я не знаю, так сказать мы должны дать шанс мэру Москвы без сомнения. Он избран кстати большинством москвичей. Здесь очевидно, что не было фальсификаций. На последних…

А. Плющев― В конкурентной борьбе, да.

С. Марков― У людей есть какое-то доверие. И еще раз повторяю, все-таки нужно стремиться к компромиссу. Не так, будет реновация как задумано, не надо никакой реновации все отбросить, и всех долой в отставку. Нет, должен быть найден компромисс. То есть программа реновации должна быть, но она должна быть в интересах этих полутора миллионов москвичей, которые будут переселяться. С учетом кстати и других, которые не будут переселяться. С учетом тоже их интересов. А вот сейчас я задаю себе вопрос…

А. Плющев― Давайте вопрос зададим после рекламы через пару минут. С тем же вдохновением продолжим с Сергеем Марковым.

РЕКЛАМА

А. Плющев― Мы тут с политологом Сергеем Марковым. Остановились мы на том, что он хотел задать вопрос.

С. Марков― Да. Я задаю вопрос. А вот экономика как, вот я так понимаю, застройщики сносят пятиэтажные дома. Далее предоставляют этим жителям даже немножко больше чуть-чуть…

А. Плющев― Обещали так.

С. Марков― Я думаю, что в любом случае выйдет чуть больше. А как же отбить доходы-то, нужно примерно столько же, а может быть в два раза больше квартир продать каким-то другим людям.

А. Плющев― Может и в три раза и четыре.

С. Марков― А мы знаем сверхжадность этих застройщиков. Что мы видим по другим случаям.

А. Плющев― Деньги-то чтобы коррумпировать чиновников, нужны.

С. Марков― Да, и так далее. И получается, что там должно будет жить не столько, а в 3-4 раза больше. Ну такая логика. Есть и другая логика, вот расскажите, внятно ответьте на этот вопрос, а если такая, значит будет сверхуплотнение, уничтожение жилых массивов. Как сделать найти компромисс очень легко. Ну сделайте правила такие, во-первых не надо спешить с принятием этого закона. Пускай это будет какая-то большая работа, в том числе сделанная, сказано будет, что подсчитано количество деревьев, детских площадок. Что они будут сохранены. Давайте мы решим. А кроме того, пилотные давайте, пару-тройку микрорайонов таких сделаем. Пускай люди увидят, как это в реальности делается. Зачем такие глобальные революции. Если это хорошо делается, то можно сразу в Москве и по другим районам России надо делать. Обязательно. Если делается хорошо.

А. Плющев― Тут слушатели спрашивают: были за 27 лет последние случаи, когда людей не обманул. Начиная с двух «Волг» за ваучер, монетизации льгот, пенсий. Дольщики и так далее. Просят пару примеров, когда не обманули. Обещали – и выполнили.

С.Марков: Программа реновации правильная и хорошая по замыслу. Предполагает не тратить зря деньги на ремонт

С. Марков― По дольщикам я например считаю, государство не обмануло. Государство очень плохо сделало, что бесконтрольно предоставляло возможность этим застройщикам собирать деньги, потом кидать этих людей. То есть мы, конечно, понимаем, что обманутые дольщики это ответственность государства. Потому что государство должно, человек не может сам понять, в чем разница между застройщиками такими. Это спецслужбы государства должны работать. Мы платим деньги или мы соглашаемся, чтобы из (неразборчиво) денег брали на эти спецслужбы, которые должны расследовать и отличать хороших застройщиков от коррумпированных. Хорошие пускай строят, собирают деньги. Это государство все-таки несет свою ответственность. Но потом, когда этих дольщиков уже кидали по вине государства, государство постепенно выполняет свою ответственность. И еще одна вещь.

А. Плющев― Позитивные примеры.

С. Марков― Позитивные примеры. Мы обещали, что Россия будет опять восстанавливаться, будет самостоятельной державой.

А. Плющев― Да, вот что.

С. Марков― Это обещание выполнено. Почитайте иностранные газеты. Они все говорят: Путин великий лидер…

А. Плющев― Понятно.

С. Марков― Он восстанавливает Россию из небытия. Поднимает…

А. Плющев― Не в денежном выражении, а в гордости. В гордости нам выполняют.

С. Марков― А теперь и в денежном. Обещали, что будет рост доходов.

А. Плющев― Ага.

С. Марков― Уважаемые друзья, ну посмотрите на наши улицы. Все забито пробками. Откуда пробки-то? Потому что люди накупили автомобилей огромное количество.

А. Плющев― Некоторых даже от налогов освободили.

С. Марков― Да. Я не про это, не будем отмечаться. Рост доходов до 2013 года, до начала с Западом гибридной войны против России шел в огромной степени. Наверное, не было в России такого более процветающего времени, особенно если брать до экономического кризиса 2008 года, когда такими огромными темпами росли доходы подавляющего большинства населения. У нас миллионы людей стали ездить каждый год за границу. В Турцию. В Таиланд, Вьетнам, Испанию. При этом очень хорошо, у нас люди посмотрите, что летом происходит в Сочи и в Крыму. Все забито. Все абсолютно забито. Понимаете. Более чем на сто процентов загружено. Люди едут к морю отдыхать. И, слава богу, очень хорошо. Этот рост доходов беспрецедентный. Нам бы его, конечно, не испортить.

А. Плющев― В Крыму говорят в этом году похуже сезон. Но неважно. Я хотел вернуться…

С. Марков― Так как Турция возвращается, естественно Сочи, Ялта немножко будет поменьше.

А. Плющев― Последнее, что хотел спросить по реновации вчерашнего митинга. В частности, как вам появление Навального и его оттуда удаление.

С. Марков― Навальный то, что появился там, там любой политик оппозиционный. Насколько я понимаю, все оппозиционные политики пришли. На трибуну не пустили, чтобы политизация не возникла, а туда их, никто не мешает, они должны помелькать как-то. Фотки выставить. В соцсетях. Навальный точно также. А почему удалили, честно говоря, я не очень понял. Какая-то странная история. Имеет право быть, наверное, на митингах.

А. Плющев― А поясните за Навального, он все-таки кремлевский или он госдеповский?

С. Марков― Он скользкий самое главное. Все это говорят.

А. Плющев― То есть то ли кремлевский, то ли госдеповский, то сразу и то и другое.

С. Марков― Мутный, скользкий и мутный. Но при этом очень талантливый. Вот я свое представление высказал, Навальный правильно, неправильно, не знаю. Насколько я понимаю, он работал юристом у профессиональных миноритариев. Это преступники…

А. Плющев― Миноритарии преступники?

С. Марков― Профессиональные.

А. Плющев― В смысле «blackmail»

С. Марков― Это нормальные граждане как мы. А «blackmail» это профессиональные миноритарии. То есть это типа Браудера люди, они покупают маленькие доли в больших компаниях, потом шантажируют их. Чтобы шантажировать, они находят факты коррупционные у этих чиновников в корпорациях и потом к ним приходят вместо того, чтобы идти в прокуратуру, к чиновникам и говорят: товарищ, заплати нам. И вот этим занимался, насколько я понимаю, Навальный.

А. Плющев― Так.

С. Марков― Потом его стали атаковать, насколько я понимаю. Иностранные спецслужбы как высококлассного хоккеиста в НХЛ из одной команды в другую…

А. Плющев― Драфт такой. Оп.

С. Марков― Совершенно верно. Навального перекупили спецслужбы у Браудера. А может он как-то остался в рамках общей команды, может Браудер вообще вошел в эту команду борцов против Путина. И он ту же самую технологию, по которой он помогал использовать Браудеру для шантажа «blackmail» корпораций, они стали использовать уже для политической борьбы против власти. По тем же самым методам собирают информацию по коррупции, но уже не шантаж, а идут с ней в большие СМИ, говорят, власть плохая, преступная, ля-ля-ля. Снимайте эту власть, отдавайте всю власть американским друзьям и Браудеру.

А. Плющев― Материал-то верный или нет? В смысле они врут про коррупцию или нет?

С. Марков― Где-то привирают, но во многом я думаю, я уже много раз говорил Навальный…

А. Плющев― Но он не кремлевский.

С. Марков― Первоначально он работал не на Госдеп. Госдеп с ними не работает. Другие люди работают.

А. Плющев― Спецслужбы.

С.Марков: Мы должны дать шанс мэру без сомнения. Он избран большинством москвичей. Очевидно, что не фальсификация

С. Марков― Да. И я думаю, что потом, когда стал ресурс, то различные башни, различные группировки правящего класса, они используют все вообще, чтобы вы знали. Вот в элитах среди миллионеров и миллиардеров хитрые хищные сверхумные по принципу Гегеля, Гегель говорил: хитрость – ум животного. И у них и мораль во многом животного. Они друг против друга используют все. Как знаете в теории боя, как спецназовец должен использовать все, даже шишку как смертельное оружие. Поэтому Навальный вроде такой шишки, которую используют друг против друга. Туда-сюда, все… Нормально. Он думаю, счастлив и доволен этим, потому что в результате этого он получает защиту от каких-то различных группировок. Я думаю, каждый видит, что Навальный под какой-то защитой находится. Что у него есть враги, нападают…

А. Плющев― Только брат сидит, а так все под защитой.

С. Марков― Ну да. При этом я должен прямо сказать: нападение с зеленкой на Навального считаю абсолютно недопустимое дело. Это использование политического насилия. Власть должна жестко абсолютно подавить. И обеспечить, чтобы ни на кого из политиков не нападали, в том числе на Алексея Навального. Ни за что и никогда. И Алексей Навальный должен иметь право, в том числе выступать на телеканалах везде во всех местах, где он хочет, может и так далее. При этом и право говорить о том, что Навальный по всей видимости агент, хотя у меня данных нет, я прямо скажу, никаких конкретных данных…

А. Плющев― Вы просто подозреваете. Ваше «Особое мнение».

С. Марков― Да. Я так, судя по всему, так. Что тоже должно право быть его критиковать и так далее.

А. Плющев― Я правда про кремлевскую не очень понял, но кто-то использует, все используют. Все пытаются использовать.

С. Марков― Все. Разные группировки внутри правящего класса. Кто конкретно – мы не знаем. Надо смотреть более внимательно. У нас здесь данных недостаточно. Но то, что кто-то его защищает, что это за история. Помните, посадили, выпустили через день.

А. Плющев― Другие темы с Сергеем Марковым мы обязательно обсудим через несколько минут.

НОВОСТИ

А. Плющев― Мы продолжаем. Слушатели услышали, что вы сказали. Я-то пропустил, а они все слышат. Что вы сказали, что выборы президента в 2018 году.

С. Марков― Ну да. А что, у нас много людей серьезных, которые считают, что Владимир Путин не будет баллотироваться.

А. Плющев― Ну как-то все равно формально принято считать, что все-таки выборы, то, се.

С. Марков― Ну выборы конечно. Он будет баллотироваться.

А. Плющев― Какая-то конкурентная борьба. Нет?

С. Марков― Она и будет конкурентная. Вы знаете, я много повторял, что Владимир Путин на этих президентских выборах будет конкурировать не с Геннадием Андреевичем Зюгановым. Никто же не считает, что это реальная конкуренция. Ни с Владимиром Жириновским. Никто же не считает, что Путин реально будет с Жириновским. Не с Мироновым. Никто же не считает, что это будет реально. Не с Явлинским. Не с Касьяновым. Реальный конкурент Владимира Владимировича Путина будет агрессивный блок НАТО. Вот с ним он реально будет конкурировать.

А. Плющев― В чьем лице?

С.Марков: Чтобы шантажировать, находят факты коррупционные у чиновников и к ним приходят. Этим занимался Навальный

С. Марков― А в лице атаки на Россию. Вряд ли это будет персонализировано. Хотя, может быть, какие-то фигуры будут, что называется, от агрессивного блока НАТО. Может Явлинский, Касьянов. Но граждане будут иметь с этой точки зрения выбирать. У нас в стране огромное количество проблем. И у граждан к Владимиру Владимировичу Путину претензий весьма немало, особенно к социально-экономическому блоку правительства. Почему здравоохранение, образование, почему наука не развивается. Высокие технологии не развиваются. И так далее. Почему коррумпированные застройщики кругом. Но люди эти все свои хотелки зажали в условиях, когда очевидно на Россию идет агрессивная атака извне со стороны НАТО. Поэтому Владимир Владимирович превратился в символ и стержень российской государственности. Любой, что дурак, что умный может видеть, что эти агрессивные враги России прежде всего Путина считают своим главным врагом, они его стараются сломить. Поэтому любой патриот России говорит: сначала проголосуем за Путина, потом все остальные дискуссии. Поэтому выборы примут характер референдума: вы за или нет Владимира Путина. А если выбор не между какими-то другими несуществующими в реальности альтернативами, а выбор: вы за Владимира Владимировича Путина или вы за НАТО и бандеровскую хунту в Украине.

А. Плющев― О, сейчас про бандеровскую хунту поговорим. Как же. 36 минут прошло, а мы еще ни слова. Знаете что, Путин сегодня просто сказал в Китае, у него спросили: будете баллотироваться. Он говорит: не время еще говорить на эту тему. Не время. Осталось меньше года.

С. Марков― Объясню. Не надо вот эти будоражить общественные настроения. Люди должны заниматься делами, различными проблемами проектами и так далее.

А. Плющев― А если он скажет, что я пойду, то все взбудоражатся.

С. Марков― Начнется сразу какая-то такая атака, уже другие так сказать. Не надо входить постоянно в слишком долгий режим избирательной кампании.

А. Плющев― Может он так элиты держит в тонусе. Что там посмотреть, кто из них предатель.

С. Марков― Не думаю. Я думаю, что практически все из элит уверены, что он будет баллотироваться на следующий президентский срок. Во всяком случае, мне встречать человека из элит, который полагал бы, что Путин не будет баллотироваться, не удалось.

А. Плющев― Хорошо.

С. Марков― Но то, что предатели есть…

А. Плющев― Есть.

С. Марков― И то, что они затаились, это точно.

А. Плющев― Окопались. Хорошо. Может быть даже и укробандеровские, не исключено. Путин сегодня опять же там же в Китае сказал про Евровидение. Не знаю, кто спросил. И говорит, что Киев неспособен проводить Евровидение. Поэтому мы не поехали. С другой стороны организаторы Евровидения и Европейский вещательный союз, который транслирует это все, сказали, что Киев чуть ли ни лучше всех за всю историю провел.

С. Марков― Наврали, не верьте им.

А. Плющев― Путин лучше знает?

С. Марков― Во-первых, да, Путин знает лучше. Мы же знаем, что были заявления представителей Европейского вещательного союза, которые были крайне возмущены тем, что по политическим причинам российской певице было отказано от участия в этом конкурсе. Что ряд тоже журналистов не пустили на конкурс. И, в общем, считается, что есть такое неформальное решение в Европейском вещательном союзе, в ближайшее время постараться никаких конкурсов не только Евровидение, но вообще никаких конкурсов стараться киевскому режиму не поручать. Поскольку они с ним поработали, увидели это реально банда военных преступников. Так бывает. Они так смотрели, газеты читают, свое телевидение смотрят, им кажется, да ничего такого. А когда поглубже убедились, мы все видели, что во время финала Евровидения…

А. Плющев― А вы смотрели?

С. Марков― Нет, конечно. Во-первых, я ненавижу эти песни, чтобы вы знали.

А. Плющев― Подождите, вы во всех шоу, ток-шоу после были. Разве нет?

С. Марков― Нет, не был.

А. Плющев― Не были?

С. Марков― Не был.

С.Марков: Нападение с зеленкой считаю недопустимым. Это использование политического насилия. Власть должна подавить

А. Плющев― Я вас с Жириновским перепутал, извините.

С. Марков― С Жириновским меня невозможно перепутать, потому что у нас…

А. Плющев― Мне казалось, что были. Извините.

С. Марков― Разные стили. Нет, я нигде не был. Единственное, что я почитал новости, увидел, что даже в отсутствие России был какой-то политический там выбор. На втором месте оказался…

А. Плющев― Москвич.

С. Марков― Да, русско-болгарский певец. Который в Крыму тоже выступал. И так оно получается. Ну ладно, бог с ними. Кстати правильно сказал победитель, если перевести дипломатически он сказал, что мне стыдно за ту музыку, которую мы вынуждены играть. Это музыка одноразового пользования фестивального. Ее пропели, победили, а дальше выбросили на свалку, больше она никому не нужна. Нужно чего-то такое более содержательное петь, и в этом смысле я с ним полностью согласен. Другие песни есть, хорошие песни это те, которые годами люди слушают. Это те песни, которые хочется самим спеть. Вот такой лично мой выбор. И вам советую, честно сказать. Поменьше слушать то, что Евровидение называется евротрэш. То есть евромусор.

А. Плющев― Нет, там много интересного вы наверняка вспомните. Но не об этом.

С. Марков― А что касается Киев что придумал они же придумали расстрелять Авдеевку. Они сами насколько я понимаю, завели танки и убили несколько жителей из Авдеевки. Для того чтобы обвинить в том, что это сделала ДНР и ЛНР. Понравилось. Грохнули в свое время малайзийский Боинг. И все свалили на Россию. Понравилось это дело. Я много раз говорил западным коллегам, расследуйте хорошенько…

А. Плющев― Боинг-то Россия завалила.

С. Марков― Нет, я практически уверен, мою версию хотите по Боингу? Я уже говорил и еще раз могу сказать. Все достаточно просто. Боинг сбили в результате заговора с целью обвинить ДНР и ЛНР в том, что это террористические организации и за счет этого, чтобы было военное вмешательство стран НАТО. Этот заговор был организован главой СБУ Наливайченко. Министром обороны Валерием Гелетей, который заполучил за это где-то три миллиона фунтов стерлингов, на это дело купил дом и процветает сейчас в Лондоне. Кстати сказать, по моим представлениям предыдущий министр обороны, который был до Гелетея, он отказался без письменного приказа…

А. Плющев – И Су―25 там летел.

С. Марков― …организовывать. Нет, там ракетами его сбили. СУ-25 летел рядом и контролировал, чтобы на всякий случай добить. И предыдущий министр обороны отказался без письменного приказа сбивать гражданский самолет. Но Валерий Гелетей это сумасшедший. Это человек, чтобы вы поняли, уровень министра обороны, он заявил, что в подвале донецкого аэропорта Россия использовала атомную мини-бомбу. Вы представляете себе. И когда его немножко обсмеяли журналисты, он настаивал на том, что именно в подвале атомную мини-бомбу. То есть этого сумасшедшего специально назначили на этот короткий очень период, чтобы он поучаствовал в сбитии малайзийского Боинга и так далее. Могу даже если бы было время, дальше подробности сказал бы, но это вряд ли. Лишь скажу по Украине наша цель. Недавно когда меня заподозрили что я слишком готов примириться. Нет. Вот наши цели в Украине, главные наши цели. Первое.

А. Плющев― Киев берем?

С. Марков― Это не так важно. Снять угрозу против России, когда рядом создан террористический режим с главной задачей – максимальное нанесение ущерба России и ее разрушение. Вторая задача – это освобождение граждан Украины, дать им возможность провести честные свободные выборы и самим определиться.

А. Плющев― Конечно. Мы же их не признавали выборы, мы до сих пор не признали Порошенко.

С. Марков― Вот и хорошо. Очевидно, что там были фальсифицированы назначения Турчинова. Очевидно, что были фальсифицированы парламентские выборы. А по выборам Порошенко честно сказать у меня фактов не было. Я понимал, что фальсифицировано, потому что…

А. Плющев― Короче да.

С. Марков― Знаете какие. Оказывается, чтобы фальсифицировать, весь ЦИК оставили януковичевский, каждому дали личные гарантии американский посол и посмотрите, каждый идите в Интернет, посмотрите, весь ЦИК назначен Януковичем и в нарушение закона на протяжении, когда сроки вышли по закону, всех там оставили. Задайте вопрос себе, ну почему. Все януковичевские люди сидят в ЦИКе с нарушением закона. Ну почему. Ответ один: потому что они что-то очень важное сделали. То, что им необходимо нынешним властям. И скажу, что они сделали. Порошенко получил 40% голосов, больше всех. Но меньше 50% и чтобы во втором туре не было конфликта между Порошенко и Тимошенко, чтобы не развалился этот режим от этой схватки, дали команду ЦИКу фальсифицировать президентские выборы.

А. Плющев― Я хотел бы еще один вопрос задать про Украину. Последний, наверное. Послезавтра подписание должно быть между Украиной и ЕС про безвиз. Нам стоит в этом смысле завидовать Украине?

С. Марков― Украине завидовать только безумец может.

А. Плющев― В этом смысле я сказал.

С. Марков― В смысле безвизы. Это да. Это очень хорошее дело. Вообще визовый режим это ужасный пережиток прошлого. Ограничение свободы передвижения. Мы должны везде бороться за то, чтобы виз не было. Безвиз это единственное хорошее, что граждане Украины получили после этого ужасного евромайдана. И конечно мало смогут воспользоваться, но кто-то сможет. И слава богу, и мы с безвизом должны поздравить всех богатых граждан Украины. Потому что бедные, трудно им воспользоваться. Хотя и бедные тоже кто-то сможет поехать на легальную работу, собирать клубнику в Польше. Тоже это, в общем, значительно облегчает возможности нелегальной работы. При этом мой прогноз, что безвиз этот скоро подморозят. Объясню, почему. Потому что туда же приедут вот эти ветераны АТО, то есть, условно говоря, обнаглевшие от безнаказанности ультранационалисты…

С.Марков: Визовый режим – ужасный пережиток прошлого. Ограничение передвижения. Мы должны бороться, чтобы виз не было

А. Плющев― То ли дело когда к нам приехали ветераны ДНР здесь и SERB сделали.

С. Марков― Ветераны ДНР это бойцы антифашисты типа тех, что боролись с нацистским режимом в Испании.

А. Плющев― И теперь они с зеленкой бегают всех обливают.

С. Марков― Зеленка это одно.

А. Плющев― С кислотой.

С. Марков― А вот когда украинские неонацисты будут конфисковывать собственность у немецких бюргеров, вот тогда те и почешутся, я думаю, хорошенько и подумают, а правильно мы сделали. Но в целом безвиз это очень-очень хорошо. И надо поздравить лично Порошенко, который смог продавить это дело.

А. Плющев― Сергей Марков, политолог в программе «Особое мнение». Большое спасибо. И до свидания.