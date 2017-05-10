А.Нарышкин― Всем здравствуйте. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпании RTVi программа «Особое мнение», меня зовут Алексей Нарышкин, со своим особым мнением сегодня политолог Аркадий Дубнов. Я вас приветствую в этой студии.
А.Дубнов― Добрый день, Алексей.
А.Нарышкин― И сразу хочу спросить у вас про указ Владимира Путина, который связан с безопасностью и связан с тем, за что отвечает Федеральная Служба Безопасности, указ по поводу мер, которые будут приниматься уже скоро в связи с Кубком Федерации, футбольным мероприятием и в следующем году в связи с Чемпионатом Мира по футболу. Там 2 момента – ограничение на различные митинги и шествия (всё это по согласованию только с ФСБ) и второй момент, какие-то очень жесткие рамки по поводу вставания на учет, регистрации по месту пребывания, в том числе в Москве, в Петербурге. Уже какое-то недовольство звучит со стороны правозащитников. Как считаете, насколько это оправданно?
А.Дубнов― Правозащитники, наверное, футбол не любят. Они не хотят смотреть безопасный футбол, да? А у нас всё должно быть безопасным: секс, футбол…
Ну, я так понимаю, что основания определенные беспокоиться есть, и в первую очередь это мессадж, направленный Владимиром Владимировичем в сторону оппозиции. Да? Потому что, ну, во-первых, первый интервал, июнь этого года, как раз когда будет особый режим – он выпадает на День России, на 12-е июня, тот самый день, на который человек, имени которого нельзя называть…
А.Нарышкин― Вы здесь тоже не называете.
А.Дубнов― Тоже нельзя называть, да?
А.Нарышкин― Нет, не приветствуется.
А.Дубнов― Быстренько скажу: «Навальный». Да? (смеется) Не приветствуется? Хорошо, ладно.
Короче говоря, человек, который лечит правый глаз, обещал…
А.Нарышкин― Вот! Отличная формулировка сейчас у нас родилась.
А.Дубнов― Да? Да… Человек с повязкой на правом глазу собирался объявить, так сказать, акцию своих сторонников. Теперь эта акция, можно сказать, дезавуирована вполне официально под совершенно другим, не с борьбой с оппозицией связанным предлогом, и этот мессадж – он такой, очень значительный, потому что он настраивает всех тех, кто хотел бы выйти, с теми, кто хотел бы, так сказать, хорошего праздника футбола, да? То есть это такая, небольшая политтехнологическая операция (мне так даже кажется).
Ну и кроме того это, в общем, начало, я бы сказал, такой, гибридной… Элемент гибридной подготовки к президентским выборам. Страна…
А.Нарышкин― Это сейчас, вот, вы как-то… Даже сложная конструкция.
А.Дубнов― Ну, я только сейчас ее придумал, да? Только сейчас. Вы ж спросили. Я ж не знал, что вы спрашиваете, да?
А.Нарышкин― Пожалуйста.
А.Дубнов― Я просто думаю, что народ надо приучить жить в условиях особого положения.
А.Нарышкин― К дисциплине.
А.Дубнов― К дисциплине, потому что впереди, так сказать, мероприятия, и страна вполне готова жить к состоянию, в котором она пребывала после инаугурации президента Путина в мае 2012 года. Помните? Москва была пустая-препустая. Такое впечатление, что все выселены за 101-й километр и у нас есть только один президент. И те, кто его ждут в Кремле.
Вот, собственно говоря, мне кажется, в общих чертах это правильная организация подготовки к будущим президентским выборам, на которых, как мы сами понимаем, человек, которого знают все, будет баллотироваться.
А.Нарышкин― Сразу 2 вам возражения. Почему вы думаете, что власть воспринимает оппозицию как некую страшную силу, для которой нужно специальные указы издавать?
А.Дубнов― Да нет, ну, не оппозицию. У нас же, ведь… А где у нас?.. Нет, я не сказал… А, я сказал слово «оппозиция», да. Прошу прощения. Для тех, кто готов был высказать свое неприятие действиями власти и готов выйти на улицы, так, как эти люди вышли на улицу 26 марта, понимаете? Они же тоже не оппозиция, эти молодые люди. Они просто те, которые хотели высказать свое мнение. Они вышли. Но поскольку этих людей принято опасаться, потому что, ну, кто знает, что у них в голове?.. Митинг-то не санкционирован, никаких лозунгов, никаких транспарантов, как бы, не было сертифицировано властью, и вдруг что-то с ними случится, и они пойдут там куда-нибудь вниз по Тверской. Сами знаете, что там внизу на Тверской.
А.Нарышкин― Охотный ряд, торговый центр.
А.Дубнов― Ну, конечно, торговый центр.
А.Нарышкин― Шопинг…
А.Дубнов― Да, шопинг.
А.Нарышкин― ...выходного дня.
А.Дубнов: Путин свято верит, что без него Россия распадется
А.Дубнов― Ну, короче говоря… Мы, правда, еще ни разу не видели, чтобы вот эти люди недовольные били стекла, там, машины переворачивали, фаеры пускали. Я не о фанатах, я о тех, кто на улицы выходил.
А.Нарышкин: 6―е мая. У власти определенная ассоциация, наверное, возникает, когда они вышли.
А.Дубнов― Ну, 6-го мая – вы имеете в виду какое 6-е мая? Этого года или 5 лет назад?
А.Нарышкин― 5 лет назад.
А.Дубнов― Ну, слушайте, если мы сейчас вспомним, что было 5 лет назад 6-го мая, то мы вряд ли там найдем ситуацию, в которой люди готовы были идти и что-то штурмовать. У меня такое впечатление, что, в общем, их вынудили оказаться в ситуации, когда они оказались загнаны в ловушку и они реагировали просто, наверное. Вот и всё.
А.Нарышкин― Второе возражение вам по поводу вашей конструкции, в определенной степени конспирологической. Ну, ввели бы тогда этим указом повышенные меры сразу на целый год, даже больше, чем на год, до конца Чемпионата Мира по футболу. Зачем тогда вот эти вот островки только летом?
А.Дубнов― Ну, ресурсов просто не хватает, чтобы всех держать под ружье. Ну, слушайте, у нас есть, конечно, национальная гвардия, но а вдруг какой-нибудь очередной линкор зайдет, так сказать, в Бискайский залив или, там, какой-нибудь другой?
А.Нарышкин― В Москва-реку.
А.Дубнов― Да, в Москва-реку там, да? И кто будет отражать эти угрозы? Нет, ну что вы! Так нельзя под ружье держать людей.
А.Нарышкин― А по поводу обязательной и вот этой сложной регистрации, которую теперь надо будет проходить для тех, кто приедет в Москву, в Петербург, в Казань. Вместо 90 дней, как это положено, 3 дня и речь идет не только о гражданах других стран, а тех, кто просто внутри страны перемещается. Ну, это же не связано с какими-то протестными настроениями?
А.Дубнов― Нет, Алексей, ну, во-первых, вот эту новеллу я слышу первый раз, конечно, вот сейчас, да? Видимо, она появилась, пока я ехал к вам на «Эхо». Но я думаю, что мы по-другому не умеем, мы должны всех, так сказать, взять на учет. И на всякий случай я еще думаю, возьмут у всех отпечатки пальцев. И, может быть, даже сделают кардиограмму либо рентген, чтобы иметь на всякий случай, так сказать, ввиду их опознавать потом, да? Либо даже генетический материал (тоже, в общем, сегодня не лишнее).
А.Нарышкин― Аркадий Дубнов в эфире «Эха Москвы» и канала RTVi. Вы вспомнили про инаугурацию Путина. Действительно, это такая картина, которая запоминается, мне кажется, врезается навсегда в память (пустая Москва). 5 лет. Это уже идет третий срок Путина. Он для вас лично как поменялся?
А.Дубнов― Путин или кто?
А.Нарышкин― Путин-Путин.
А.Дубнов― Путин?
А.Нарышкин― Наше всё.
А.Дубнов― Честно говоря, никак. Мне кажется, мое представление о нем сложилось в 1999 году, я вам скажу честно. Ну и, в общем…
А.Нарышкин― И прям он такой же для вас?
А.Дубнов― Нет, ну, я, как бы, внутри… Я думаю, что то, как он думает, и то, как он, как бы, на основании чего он принимает решения, уже было там внутри Владимира Владимировича, да?
А.Нарышкин― А на основании чего, кстати?
А.Дубнов― На основании определенных, я бы сказал, представлений о стране, о людях, о народе. Вообще говоря, Владимир Владимирович – мизантроп. Это, наверное, давно всем понятно, да? И много свидетельств было за эти 17 лет этому его качеству… Не могу даже сразу подходящее спряжение найти, да?
Ну, если коротко, то, вот, я одну его шутку никогда не забуду.
А.Нарышкин― 20 секунд. Успеете?
А.Дубнов― Да. Он отвечал на прямой линии однажды на вопрос какого-то человека с Дальнего Востока, почему он платит дорожный налог, а машина не может там ездить. Он сказал: «Ну, если у вас там такие дороги, зачем вообще вам машина?» Да? Это, конечно, блестящая шутка, но она абсолютно мизантропического свойства.
А.Нарышкин― Сейчас сделаем перерыв. Со своим особым мнением в эфире «Эха Москвы» и канала RTVi политолог Аркадий Дубнов. Оставайтесь с нами.
А.Дубнов: Я считаю, что нет такой проблемы у Владимира Владимировича сегодня искать преемника на 2018-й год
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А.Нарышкин― Политолог Аркадий Дубнов в эфире «Эха Москвы» и телеканала RTVi. Мы закончили с вами разговор (хочу его продолжить) про Владимира Путина, его представление о том, какой должна быть Россия. Вы считаете, что они давно сформировались и никак не видоизменяются. А они сформировались?... По-другому спрошу: насколько повлиял, например, вообще его род деятельности первоначальный на его представления?
Вот, ездил он на днях к своему шефу КГБ на день рождения в московский район.
А.Дубнов― Лазарю Лазаревичу Моисееву.
А.Нарышкин― Матвееву, по-моему.
А.Дубнов― Матвееву.
А.Нарышкин― Да. Вот, служба в спецслужбах (простите за тавтологию) – она серьезный отпечаток накладывает?
А.Дубнов― Я думаю, доминантный, так сказать, характер имеет эта служба для него. Я уже давно пришел к выводу, что Владимир Владимирович – человек, безусловно, выдающийся, и как представитель своей корпорации он, в общем, конечно, отвечает всем свойствам человека, который дал какие-то обязательства либо там клятвы, да? И он умеет верить в то, во что нужно поверить в данный момент. Вот, есть легенда у разведчика. Где бы он ни попался, он не соврет, излагая эту легенду врагу, и даже если его посадить на… Не на электрический стул, а как он называется?
А.Нарышкин― Ну, можно на электрический.
А.Дубнов― Боже мой… Ну, детектор лжи, да?
А.Нарышкин― Да.
А.Дубнов― Да-да-да. Если его посадить на детектор лжи, он вам будет рассказывать про свою прабабушку, так сказать, которой у него, может быть, никогда не было, так, что у него не дрогнет кривая на экране, да?
Просто у меня есть личный пример из тех, скажем, возможностей общаться с ним, когда я был в кремлевском пуле, да? В 2008 году далеком он уходил с поста президента в премьеры, и давал так называемую отвальную в Ново-Огарёве для журналистов пишущих кремлевского пула (ну, там была пара десятков журналистов).
А.Нарышкин― Это такое, стандартное мероприятие?
А.Дубнов― Не знаю. Я больше не был на таких мероприятиях. Я, значит, получил грамоту там, хотя, в общем… Ну, не важно – это другое дело. Я не хотел идти, потому что я считал, что я не имею права получать грамоту за службу президенту. Но выдали грамоту за вклад в развитие гражданского общества – на этих условиях я согласился прийти.
Ну, потом был фуршет, так сказать, там, были хорошие напитки и закуски. И Владимир Владимирович со всеми разговаривал, говорил абсолютно открыто в своей манере очень лояльной. И в какой-то момент я подошел к нему, понимая, что можно задать вопрос, который меня, в общем, волновал. Я спросил: «Владимир Владимирович, скажите, а за что вы так ненавидите Ходорковского?» Вокруг меня группа коллег.
А.Нарышкин― И все сразу расступились.
А.Дубнов― Нет-нет. Ну, спокойно. Алексей, всё было нормально, спокойно, да? Ну, в общем, я, может быть, сейчас нарушаю некое табу, но я думаю, 10 лет достаточно для того, чтобы, так сказать… Тем более, что он повторял потом эти клише много раз.
Он сказал: «Да у него же руки по локоть в крови». Я говорю: «Как же? Владимир Владимирович, ну а за что же его тогда судят? Почему же его судят за налоговые преступления?» — «Ну, — говорит, — чего, вы не знаете? Они же мешками заносят, так сказать, деньги в прокуратуру, в суды». Говорю: «Так это что, получается, что это итоги ваших 8-ми лет?» И тут меня дергает мой коллега за подол пиджака и говорит: «Аркадий, прекрати! Ты что?»
В этот момент я отвлекаюсь, и другая коллега из российского агентства известного спрашивает: «Владимир Владимирович, а за что сидит Ольга?..» Господи…
А.Нарышкин― Светлана Бахмина.
А.Дубнов― «...Светлана Бахмина тогда, вице-президент Юкоса?» Тут Владимир Владимирович делает паузу и говорит: «А это кто?» Вы можете себе представить, чтобы Путин не знал имя человека, которое гремело тогда вместе с Ходорковским? То есть он берет паузу, чтобы, так сказать, понять, как нужно отвечать. Ему эта коллега отвечает: «Ну, это бухгалтер Юкоса» — «Бухгалтер? Бухгалтер всегда сидит». Да?
Значит, первый посыл для меня был потрясающий: он, действительно, верил и убедил себя в том, что он убийца и у него руки по локоть в крови.
А.Нарышкин― Сам убедился или убедили?
А.Дубнов― Он поверил в это, потому что он это выдал, так сказать, просто совершенно естественно, и на лице его была абсолютно полная убежденная в том, что… Не в том, что он верит, а что это правда, да?
Но это было удивительно, потому что мы же потом понимаем развитие событий, да? И только потом, когда нужно было развести новое дело в отношении Ходорковского, вот, выдали снова эту идею о его причастности к убийству мэра Нефтеюганска, по-моему, да?
Ну, вот такая история. Поэтому для меня Владимир Владимирович – величайший образец, так сказать, выходца из этой корпорации, которая делает честь, в общем, профессионализму этих людей.
А.Нарышкин― Вот, вы смотрите на Путина чисто внешне, вы следите (хотите вы этого или нет) за его действиями, за его словами, слушаете его слова. Как вам кажется, у него есть силы на новый срок, если говорить о 2018-м?
А.Дубнов― Конечно, конечно. У него нет сил, так сказать, отказаться от этого срока.
А.Нарышкин― Почему?
А.Дубнов― А потому что он свято верит (и это, опять же, вот из этой же теории, о которой я вам говорил), он свято верит, что без него Россия распадется. Что он удерживает Россию с тех пор, как он сумел ее, как нам гласит официальная доктрина, сумел ее собрать и удержать воедино в эти критические 1999-й и 2000-й годы.
А.Дубнов: Дондурей много сделал для понимания, в какой стране мы живем и какие ценности прилично иметь в этой стране
А.Нарышкин― Но, ведь, рядом с Владимиром Путиным полно достойных людей, в том числе тех, с которыми он проходил службу в той же Германии. Мы вспомним ту же самую встречу у Матвеева из КГБ.
А.Дубнов― Да-да-да. Черкесов, Токарев, да-да-да.
А.Нарышкин― Чемезов.
А.Дубнов― Чемезов и Токарев, да?
А.Нарышкин― Ну, вот же, наверное, возможные кандидаты. Почему бы их не продвинуть?
А.Дубнов― Ну… Вы у меня спрашиваете, почему бы нет? Я думаю, что эти люди, наверное, уже не рассматриваются в качестве, так сказать, претендентов. Ему нужны, все-таки, люди политического склада и доверенные абсолютно. Ну, вообще о чем мы говорим? Я считаю, что нет такой проблемы у Владимира Владимировича сегодня искать преемника на 2018-й год.
А.Нарышкин― Почему тогда сразу не сказать, что он идет? Почему мы это откладываем?.. «Мы». ...власть это откладывает на какой-то срок постоянно?
А.Дубнов― Ну, слушайте, ну, скучно, интриги нет. Тогда уж точно…
А.Нарышкин― А, то есть интрига в этом?
А.Дубнов― Ну, выборы ведь… Нам уже было сказано, что выборы должны… По-моему, это говорил глава ВЦИОМа, да? Федоров, если я не ошибаюсь, его фамилия.
А.Нарышкин― Да.
А.Дубнов― Он однажды сказал, что, в общем, задача такая – обеспечить президентские выборы, чтобы они носили референдумный характер. Референдумный. То есть голосование за одобрение действующего главы на следующий срок. То есть если сейчас, так сказать…
А.Нарышкин― Но, слушайте, Федоров же не кремлевский какой-то чиновник.
А.Дубнов― А кто? А он какой чиновник? Он антикремлевский, что ли?
А.Нарышкин― Вообще не чиновник. Он просто мнения озвучивает (человек).
А.Дубнов― Ну, хорошо. Будем считать, что он озвучивал мнение достаточно репрезентативное, так сказать, да? Вот, скажем так. Ну, короче говоря, ну, нет смысла. Для того, чтобы выборы носили референдумный характер, а референдум должен быть, так сказать, с хорошим результатом, как сейчас принято говорить, 70-70 (70% явка и 70% голосовавших «за»), нужно как-то подогнать ситуацию, чтобы она… Рейтинг чтобы подрос.
Вот, сейчас вот антикремлевский (я шучу сейчас, в кавычках, так сказать) социологический центр Левада всех ошарашил: оказывается, уже меньше половины одобряют деятельность Владимира Владимировича, да? Не гоже в этот момент объявлять о выборах. Понимаете? Так что всё правильно. Я думаю, что на это хватает разума у людей, которые готовят выборный сценарий, референдумный сценарий. Вот.
А вообще говоря, Алексей, вы знаете, мне очень неловко. Я хотел вообще начать сегодняшнее наше «мнение» с того, что я потрясен, конечно, известием о смерти Даниила Дондурея, человека не только для меня очень, я бы сказал, важного, да? Человека выдающегося, так сказать, наверное, представителя нашей интеллектуальной, философской, социологической, как бы, так сказать, мысли, без которого, в общем, очень многие его коллеги, его знавшие гораздо лучше чем я, уже сказали об этом. В общем, это очень грустно. Человек, в общем, совсем не старый, ушел, и без него будет, в общем, пусто. Он очень много сделал для понимания того, в какой стране мы живем и какие ценности, вообще говоря, прилично иметь нам сегодня в этой стране. Вот. А дальше спрашивайте. Это я просто не хотел забыть.
А.Нарышкин― Не буду дальше спрашивать. Присоединюсь, конечно, к соболезнованиям близким и родным Даниила Борисовича. Мы перерыв сейчас сделаем. В программе «Особое мнение» сегодня политолог Аркадий Дубнов, меня зовут Алексей Нарышкин. Совсем скоро продолжим эфир.
НОВОСТИ
А.Нарышкин― Политолог Аркадий Дубнов со своим особым мнением в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVi. Мы продолжаем, и я вас про 9-е мая хочу спросить. Точнее, не я спрошу, а слушатель, который оставили вопрос в интернете, Влад057: «Аркадий, какую цель преследуют ежегодные парады 9-го мая, на которые расходуются значительные материальные и финансовые ресурсы?» Ну, вопрос большой, я его немножко укоротил. Смысл, я думаю, вы поняли.
А.Дубнов― Ну, нормальный вопрос. Очень многие люди задают сегодня такие вопросы. Говорят, там 500 миллионов рублей на него потрачено, да?
Вы знаете, для меня это, в общем, тоже вопрос, хотя, на самом деле, ответ-то известен. Для меня вчерашний день очень… Я очень расстроился, вообще говоря. Весь день был очень расстроен и, я бы сказал, подавлен. Только к вечеру мы сели с женой помянуть ее деда, моего отца, воевавших, и как-то так немножко разошлось, потому что водочка, так сказать, холодец, да?
А вообще говоря, вчера был какой-то апофеоз милитаристского угара (вот, для меня). Вот, весь этот парад, во-первых…
А.Нарышкин― Ну, парад… Слушайте, к параду можно было привыкнуть. Это же ежегодно.
А.Дубнов― Нет, ну, слушайте, он только недавно возродился. Вы забыли? 9-го мая у нас давно не было парадов. У нас были парады, по-моему, только… Или, наоборот, 7-го ноября не было. Вообще долгие годы не было парадов. Ну, видимо, сегодня… Во-первых, это 9-е мая, как бы, вот, я повторяю, это милитаристский пафос наполненный. А во-вторых, это совершенно невыносимое, как бы, засилье пошлости. Вот, пошлости, понимаете? Великая идея, гениальная идея, я согласен, этого «Бессмертного Полка», вот, на моих глазах извращается и делается абсолютно… Ну, все уже об этом говорят. Делается каким-то официозным, так сказать, штатным, чиновничьим мероприятием, да?
Подавляющее количество людей готовы и выходят, и выходили искренне. Но сколько, так сказать, уже в провинции людей по обязаловке ходит, сколько школ обязано выставлять учителей.
А.Дубнов: Вчера был какой-то апофеоз милитаристского угара
А.Нарышкин― Но никто же не мешает выходить?
А.Дубнов― Никто не мешает ходить. И слава богу. Например, запреты, которые были, вот например, в частности, в Узбекистане (что неожиданно, да?)... Тем не менее, узбекские власти – у них хватило ума не запрещать, и там, действительно, вышли в Ташкенте 300 человек. Это было очень искренне. Я видел видео: это было очень искренне, абсолютно не затуманено всеми, так сказать, официозными построениями и репетициями. Здесь же репетировали у нас.
А.Нарышкин― То есть там, куда не дотянулась рука Кремля, всё проходит искренне?
А.Дубнов― Да. И потом, вы знаете, я смотрел репортаж из Лондона. Замечательный (я его хорошо знаю) корреспондент Первого канала берет интервью у женщины, которая вышла с портретом ее родственника (не помню кто, дед), который там где-то во Франции воевал в сопротивлении, попал в плен, вернулся в Россию, и тут он ей быстро говорит: «Спасибо, спасибо за память». А потому что он должен был… А, да! И она еще говорит: «Но он никогда не любил вспоминать об этом». А почему не любил вспоминать? Потому что если бы он спросил у этой девушки, что стало с ним, когда он вернулся из плена, то она бы рассказала бы ему, что он прошел, наверняка, лагеря. И как он выжил в этих сталинских лагерях, одному богу известно, да?
Вот это табу на те жертвы, которые были не на полях войны, а те жертвы, которые были в лагерях, те жертвы, которые понесли люди, воевавшие и попавшие в плен не по своей воли, а по сталинскому неумению, в котлах, не вооруженные, юнцы, брошенные на этом поле брани, на эту бойню, и попавшие в плен, а потом выживавшие в лагерях. Кто-нибудь вспомнил о том, что это тоже жертвы войны? Вот, понимаете, да?
Огромное количество людей выходили в этом «Бессмертном Полку», потому что там у них тоже, наверное, родственники погибли в ГУЛАГе среди тех, кто воевал, да? Да у меня есть эти родственники. Столько пошлости было в этом!
А дети, которых заставляли шить эти гимнастерки? А нерпы, дрессированные нерпы где-то там на Востоке страны – надели им на головы пилотки, береты десантников и заставляли прыгать с палками. Слушайте, это уже просто выходит за всякие рамки приличия.
А то, что Ира Петровская вчера рассказала о том, как проходил концерт, посвященный Дню Победы. Она увидела, потому что концерт транслировали, потому что там был сам глава государства. Вышли мальчики, пухленькие мальчики и девочки, одетые в полосатые робы, с подведенными черными глазами, которых, так сказать, вытаскивали военные такие же, так сказать, танцующие. Послушайте, ну, неужели, вообще говоря?... Я бы хотел думать, надеяться, что потом, выйдя с этого концерта, Путин передал бы этим организаторам, что больше, типа, этого никогда больше не было. Потому что это игра в ряженых, понимаете? Сегодня Победой торгуют ряженые, и это самое оскорбительное.
Я помню, в 70-е, в 80-е годы я ходил со своим братом двоюродным к скверу у Большого Театра. Там, действительно, реальные были ветераны. И если бы они увидели вот эту пошлость, я не знаю, они бы прокляли, да? Но тогда хватило ума у тех, кто руководил страной и культурой… Я не знаю, кто сегодня? Мединский руководит подготовкой такого рода вещей? Так вот, я думаю, что сегодня эта пошлость возможна, потому что нет реальных сегодня ветеранов, которые могут это увидеть, которых это бы оскорбило. Потому что сегодня всё можно. Понимаете?
То есть я представляю… Извините, я перебиваю. Меня начинает колбасить.
А.Нарышкин― Хорошо, пожалуйста.
А.Дубнов― Вы знаете, вот, я – поколение детей отцов, которые воевали, да? Я родился, извините, сразу после войны. Мой отец, так сказать, в 1944 году уже был контужен, в 40-летнем возрасте он пошел воевать. Он никогда не говорил о войне: «Я вообще не собираюсь про это рассказывать». Но, понимаете, мы, уже мы, второе поколение уходим. Вот, Дондурей тоже ушел, да? И я еще воспринимаю это как оскорбление просто памяти.
А что будет, когда те мальчики и девочки, которые, так сказать, заученно говорят то, чего они не понимают, на этих самых митингах, да? Это не память, это ужасное издевательство над памятью.
А.Нарышкин― Вы, Аркадий, сейчас упрекнули власть в том, что о славном прошлом власти хотят говорить, а о таких неприятных страницах, о фиговом прошлом – нет. Ну, а, вот, по-вашему, как можно на государственном уровне осмыслять, например, те же сталинские лагеря? Как должно быть? Какой-то, может быть, разговор? Какой формат?
А.Дубнов: Сегодня Победой торгуют ряженые, и это самое оскорбительное
А.Дубнов― Значит, во-первых, начну с того, что 9-е мая должно быть днем памяти и поминовения погибших. Так же, как это принято во всех странах антигитлеровской коалиции, да? По-серьезному. Но мы, повторяю, мы постоянно празднуем, эксплуатируем эту победу, мы всё время делаем из нее фетиш и мы просто зарабатываем на этом. Сегодня я слышал, там Володя Рыжков про это говорил спокойно, так сказать, он не видит в этом особенной пошлости. Ну, бог с ним. Но, видите ли, так долго продолжаться не может, потому что люди, в конце концов… Там, мои дети, я надеюсь, мои дети будут по-другому к этому относиться. Но, в принципе, они скоро перестанут ценить это, для них это станет таким же мероприятием как, я не знаю, как праздник по случаю окончания президентской каденции какой-нибудь, да? Ну, понимаете, я о чем говорю?
Как говорить о жертвах? Ну, во-первых, не надо врать, потому что у нас просто очень много лжи. Во-вторых, вот, вчера выступал Владимир Владимирович, говорил об итогах Второй Мировой войны. Вот, я себе выписал из его речи, он сказал, что при попустительстве ведущих стран мира была развязана нацистами война.
Слушайте, может быть, он вспомнил бы, как была развязана нацистами война? Нацистский режим совместно со сталинским режимом, сентябрь 1939 года, договор о ненападении, пакт о ненападении, раздел Польши и так далее, и так далее. Начните хотя бы с правды.
Вы нам рассказываете, что мы против перекраивания истории, переписывания? Но вы же сами и переписываете эту историю. Тогда хотя бы не говорите про то, что нацисты развязали войну, хотя бы умолчите. Как минимум. А уж потом, когда будете говорить о жертвах, о миллионах жертв, расскажите, что сделали с солдатами искалеченными. Их миллионы! Что с ними сделали, куда их упрятали (искалеченных) при Сталине, свернули на Валаам, чтобы не было этих обрубков, так сказать, на улицах Москвы, когда отмечали Сталину 70 лет.
Я этого, конечно, не помню – я в тот год родился, да? Но это правда, мы должны поминать. Мы просто честь должны и совесть, понимаете, иметь, чтобы вспомнить, какого уровня трагедия была для огромного количества людей, и сколько сейчас еще людей из ветеранов, вот… Господи, не вам рассказывать: вы ходите в интернет, посмотрите эти истории, сколько издевательств над этими ветеранами 90-летними во всех советских этих инстанциях.
А Владимир Владимирович вчера говорит: «Я уверен, что ветеранам никогда не будет стыдно за нас».
А.Нарышкин― Может быть, он не знает? Ну, он же не может знать всё.
А.Дубнов― Конечно, он не может знать всё! Конечно! Он не может знать всё. Но он представляет себе чиновничью рать, которая исполняет его указания, да? По иерархии.
Слушайте, ну, сколько можно?.. Это уже говорить даже… Уже навязло в зубах. Ну, как можно тратить миллиарды и миллиарды на эти в арктическом исполнении монстры, которые ползут по Красной площади, стоимость которых для меня просто невероятна, неизвестна, да? Когда больницы не то, что в провинциях, в Москве – в них не хватает оборудования. Пускают по кругу, так сказать, благотворительные фонды, поиск денег для закупки машины, которая там облучать, по-моему, должна кровь для того, чтобы там… Я сейчас просто боюсь в подробности впадать, да?
Мы это должны делать, конечно, сами. Да, конечно. У государства нет на это денег, да? Государство должно исполнять свои обязанности…
А.Нарышкин― Но больницы и вопрос здравоохранения касаются не всегда и всех. Я просто сам был на репетиции парада: люди с большим удовольствием наблюдают. Это же, получается, проблема не (НЕРАЗБОРЧИВО).
А.Дубнов: 9-е мая должно быть днем памяти и поминовения погибших. Мы постоянно празднуем, эксплуатируем эту победу
А.Дубнов― Ну, потому что людям объяснили, что это то, что символизирует и дает нам веру в страну, в ее могущество и в то, что никто никогда не покусится на нашу замечательную родину. Никто не покусится, естественно.
А.Нарышкин― У нас немного времени остается. Завтра в Екатеринбурге вынесут приговор блогеру Руслану Соколовскому. Зачем из не самого, наверное, раскрученного и такого, высокого полета блогера сделали звезду, сделали узника совести, политзаключенного, про которого даже снимает известный мультсериал «Симпсоны»?
А.Дубнов― Ну, во-первых, чтобы знали каждый свое место. Во-вторых, помните эту Уваровскую триаду? Самодержавие, православие, народность, да? Вот, у нас иногда самодержавие, так сказать, определяет нашу жизнь, а иногда православие в том виде, в котором оно сегодня существует, да? Вот это православие сегодня иногда определяет уровень самодержавия, да? Оно ему говорит: «Вот, мы тебе помогаем (самодержавию), вот ты, пожалуйста, сделай так, чтобы мы держали этих ребят жестко».
А.Нарышкин― Ну, это что, слушайте, заказ Кирилла?
А.Дубнов― Это не заказ Кирилла, это общая установка на то, что не тронь, не лезь, не ходи, не позволяй, да? Это вообще боязнь любого несанкционированного поведения людей.
А.Нарышкин― Последнее. Посадят, как вам кажется?
А.Дубнов― Думаю, что да, посадят.
А.Нарышкин― Двушечка?
А.Дубнов― Думаю, что посадят, безусловно. Иначе всё зачем было?
А.Нарышкин― Политолог Аркадий Дубнов со своим особым мнением. Всем счастливо.
Комментарии89
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i_snova_on 10 мая 2017 | 17:08
Гитлеровскую Германию, которую сами же вскормили и подготовили к войне, ценой невероятных потерь и при помощи всего мира кое как победили.
Потом погнались перегнать Америку, да по дороге порастеряли последние штаны, что от войны остались, запутались в них и ахнувшись развалились.
Теперь на тех машинах, которые не только не перегнали, но и догнать никак не можем, с гордой дурью пишем – «можем повторить».
Ну, ну, дурачье – мечтать не вредно, но из предыдущих попыток вполне понятно, что из этого может получиться. Раньше на это смотрели как на некое чудачество, а теперь – как на откровенное дурачество. И сколь ни велик и силен дурак, быть ему в смирительной рубашке и со шприцем успокоительного в жопе.
Валяйте, удивляйте далее – конец ваш известен и будет он еще более смешон и трагичен одновременно – ни на что другое вы просто не способны.
И только тогда, когда вы поймете, насколько смешны, а не страшны, у вас появится шанс заниматься не дурачеством, а делами – пока же вам просто нет на них времени.
vezdehod 10 мая 2017 | 17:13
Это точно...Владимир Владимирович готовит Россию к Осадному положению и его очередное восхождение на Престол в 2018 году. должно пройти безупречно.
i_snova_on 10 мая 2017 | 17:27
vezdehod: Осадное положение уже давно введено, осталось огородить его частоколом полицейских с загребущими руками, бездонными карманами и ненасытными аппетитами. Ибо если эту гвардию не кормить как следует - станут ли они охранять вышестоящих воров от страшной пятой колонны и происков неусыпного гейро-пиндонизма?
А как еще убедить все прогрессивное человечество в своем неукоснительном праве на пожизненное воровство?
topotuschkin 10 мая 2017 | 17:36
vezdehod: Отчасти не согласен с уважаемым политологом А. Дубновым, посчитавшим мизантропической шутку про ненужность личных автомобилей при полном отсутствии дорог.
Скорее, это просто клинически идиотский юмор отпетого кретина.
Славословы нашего драгоценного В. Путина, обожающего разглагольствовать про руки по локоть в крови, забывают уточнить, что Россия живет в осадном положении и чрезвычайном состоянии аккурат с лета-осени 1999 г.
Так что очередная кампания чрезвычайного террора российского народонаселения под ширмочкой необходимости обеспечения безопасности этого ослиного Кубка Конфедерации-2017 и ЧМО-2018 ничего нового в эту общую вакханалию нагнетания напряженности и террора не добавляют.
И ужасно жалко выдающегося знатока кино Д. Дондурея...
vezdehod 10 мая 2017 | 17:19
Владимир Владимирович удивительный мизантроп - когда его спросили, что случилось с "Курском", то он ответил - "Она утонула" и сплюнул
topotuschkin 10 мая 2017 | 17:51
vezdehod: Согласен с с уважаемым политологом А. Дубновым, считающим, что играться в эти белоснежные тяжеленные драндулеты в арктическом исполнении на Красной Площади лучше все же только лишь по завершении реновации всех российских больничек с поликлиниками, реконструкции всех операционных, полной замены всего устаревшего и негодного больничного оборудования на самую новейшую и передовую медицинскую технику.
Иначе это будет нечестно по отношению ко всему российскому народу.
И не надо пугать нас реваншистами, вопящими о насущности только лишь срочнейшего перевооружения.
Дураков нет нас захватывать...
satt 10 мая 2017 | 22:11
topotuschkin: Всякий раз, когда гренадёры распахивают перед ним створки золочёных ворот,
я вижу лишь непомерную спесь и удручающее невежество входящего человечка.
satt 10 мая 2017 | 22:14
А Дубнов молодец! Уважаю!!!
satt 10 мая 2017 | 22:36
satt: Каждый раз офигительно бесит
Государственная благодать.
Та, что цацки на грудь им развесит,
Но жалеет квартиры раздать.
edyatel 11 мая 2017 | 05:23
satt: А как он интересно оценивает праздничные концерты на фронте непосредственно после кровопролитных сражений?
И праздничные салюты после гибели тысяч при освобождении городов.
А как Вы относитесь к концерту Шостаковича в голодном Ленинграде?
Или футбольному матчу?
lankovskaya 11 мая 2017 | 14:00
edyatel: Это салюты - это была радость по поводу ОКОНЧАНИЯ войны, а не оттого, что была война.
Концерты... Люди ЖИЛИ, четыре года жили в условиях войны. И поскольку это были живые люди, им нужны были все атрибуты жизни - не только еда, которую добывали, сами голодные, дети, женщины, старики и немногие, для этой цели оставленные вне фронта мужчины, но и пища духовная - концерты, поэзия, выставки... Люди ЖИЛИ - в тех условиях, в каких они жили.
Но сытые ряженые, с воплями "можем повторить"; ряженые, не понимающие, о чём они говорят...
Вы только послушайте, КАК они говорят!.. Это не язык сороковых, не язык пятидесятых или хотя бы шестидесятых лет. Они не знают того языка - следственно, не понимают того времени.
Впрочем, тема не для комментария на "Эхе". Это слишком большая тема.
cn_dl 11 мая 2017 | 15:08
edyatel:
Насчет 9 Мая. Посмотрите документальные кадры 9 Мая 1945 года, как восприняли эту дату фронтовики, все жители нашей страны. Как день скорби? Была радость, песни, цветы. Это был праздник! День окончания войны.
День скорби - это начало страшной войны, день нападения на СССР.
Как же корежит нашу виртуальную фронду эта дата. Непременно хочется капнуть дегтем в ПРАЗДНИК.
topotuschkin 10 мая 2017 | 23:17
satt: Увы, уважаемый satt, это не гренадеры вовсе, а просто ряженые потешные холопья и дворня в диковинных несуразных мундирчиках и допотовных киверах с нелепейшими выпушками, султанами и бранденбурами.
Голимая копеечная бутафория.
Впрочем, как и сам клоун - и не президент вовсе...
hryunmorzgov 11 мая 2017 | 11:12
satt: ... входящего человечка.
================================
Именно что человеЧка, Миша...
liza1011 10 мая 2017 | 18:14
vezdehod: На вас попал??!
martinn 11 мая 2017 | 09:58
/ 9 МАЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ДНЕМ ПАМЯТИ И ПОМИНОВЕНИЯ ПОГИБШИХ ./
ЭТО ПОЗИЦИЯ ПОБЕЖДЕННЫХ. МЫ ПОБЕДИТЕЛИ ПОЭТОМУ ПРАЗДНУЕМ.
У НАС ДЕНЬ ПАМЯТИ И ПОМИНОВЕНИЯ 22 ИЮНЯ
Позиция победителей и побежденных не может быть одинаковым. Вся Европа поддержала Гитлера и проиграла. Поэтому они не могут праздновать 9 мая. Для них это день памяти и поминовения. У нас тоже есть такие же люди, которые служили фашистам например, члены РОА и их родственники.Где внуки и правнуки их ? Не они ли пишут, что это день памяти и поминовения ?
martinn 11 мая 2017 | 10:51
/ Для тех, кто готов был высказать свое неприятие действиями власти и готов выйти на улицы, так, как эти люди вышли на улицу 26 марта, понимаете? Они же тоже не оппозиция, эти молодые люди. Они просто те, которые хотели высказать свое мнение. /
Эти молодые люди хотели халява 10000 евро получить. Такой разговор был ? Был. ?
Если им нужно было высказать свое мнение почему раньше в аналогичных мероприятиях не участвовали ? Почему именно в 26 марта пришли ? потому что в других мероприятиях никто не говорил о 10000 евро.
martinn 11 мая 2017 | 11:01
6 МАЯ 2012 ГОДА ЛИБЕРАЛЫ ХОТЕЛИ УСТРОИТЬ МАЙДАН
/ Ну, слушайте, если мы сейчас вспомним, что было 5 лет назад 6-го мая, то мы вряд ли там найдем ситуацию, в которой люди готовы были идти и что-то штурмовать. У меня такое впечатление, что, в общем, их вынудили оказаться в ситуации, когда они оказались загнаны в ловушку и они реагировали просто, наверное. /
Бабченко / Как мы пытались устроить русский Майдан. Шестого мая две тысячи двенадцатого. С палатками, с кострами. Ну, все как надо. Хотели выйти в Александровский. Понятно, что тогда уже все было проиграно, что Путин один черт стал бы царем, но… Черт его знает… Хотя бы попробовать надо было. Ну и, опять же, картинка красивая получилась бы — цезарь заезжает в Кремль, а тут мы. С плакатами. С палатками. С кострами. С факами. Голые жопы показываем. Может, помидором бы еще кто запулил /
cn_dl 11 мая 2017 | 15:14
martinn:
Есть цифры, сколько ДНЕЙ европейские страны продержались против Гитлера. Потом покорно легли под него и стали работать на нацистскую Германию. Скорбеть им особенно нечего. Пролежали там всю войну.
А союзникам, конечно, спасибо. Открыли наконец-то 2-й фронт в 1944 году, годик повоевали. А сейчас тенденция (заказ) у этой фронды убеждать, что именно они победители. Помогли победить, спору нет. Но именно ПОМОГЛИ.
vezdehod 10 мая 2017 | 17:43
Я помню ВЕТЕРАНОВ шестидесятых годов - вот это были ВЕТЕРАНЫ, а не ряженные под ветеранов.
Я видел, кто сидел на трибуне на "Параде" - таких молодых ветеранов я давненько не видел.
kosh 10 мая 2017 | 19:05
i_snova_on:
Вы бы хоть иногда в инет заглядывали, что ли. И почитали, как США вскормили режим гитлеровской Германии.
benin_papa__ 11 мая 2017 | 08:01
kosh:
Такая уж планида у СССР-РФ.
Все-то вас, недостроителей коммунизма, не любят.
Ни Третий Рейх, ни США. Ни бывшие противники по той войне, ни бывшие союзники.
Что бы не советовали почитать, ни тогда вас, верных ленинцев-сталинцев, никто в Европу не звал, ни сегодня никто не зовет.
И в обозримом будущем, при православном чекизме, тоже не позовут.
cn_dl 11 мая 2017 | 15:19
benin_papa__:
Горе-то какое. А у тебя, похоже радость от такой информации. Но не надо выдавать желаемое за действительное. Никогда Россия не была лузером и никогда не будет. Заруби это на своем чайнике. Россия всегда была и будет значимой страной в мире.
А ленинцы-сталинцы в твоем воображении, живешь прошлым, беженец.
benin_papa__ 11 мая 2017 | 15:48
cn_dl:
Так вы, верные ленинцы-сталинцы, недостроители коммунизма, уже лузеры.
СССР обещанный коммунизм уже прощелкал. Прощелкал и Варшавский догоаор и лагерь социализма в половину Европы. Плюс Сомали, Анголу и Афганистан. Сам с карты мира тоже исчез. А останки СССР торчат по уровню жизни, науки, медицины, промышленности и технологиям среди папуасий, сто лет назад известных разве что Миклухо-Маклаю.
И такие же отставшие навсегда в союзниках у Вас сегодня .
Это ли не лузерство?))
fesss 11 мая 2017 | 08:03
kosh: прямо во всем интернете только одна версия и все единодушны в мнении о том, что США вскормили Германию?! ))) а мысль о российской пропаганде не приходит в голову? Может быть это байки наших спец служб. А может и байки советских спец служб. задача которых - обелить руководство СССР.
Ой, вы наивная ... фу .. скорее глупая. Интернет - помойка. Там нарыть правду архисложная задача.
buch5 10 мая 2017 | 17:09
Товариииищи кто уже свободен! Новая серия Люцифера вышла - это интересней!!!!!)
i_snova_on 10 мая 2017 | 17:19
buch5: Так чего же ты тут дурака валяешь? Чем бесплатные советы раздавать, не тратил бы время зря на поиски тех, кто дурее.
nicolay_simonovsky 10 мая 2017 | 17:15
"человек, которого нельзя называть" - явлинский? светлана чечиль?
"человек, который лечит глаз и которого нельзя называть" - наталья фёдорова?
"смешные птицы, птичий мир", - как сказал поэт.
i_snova_on 10 мая 2017 | 17:21
nicolay_simonovsky: Еще мудрые древние говорили - хоть сто раз повтори халва, во рту от этого сладко не становится. Интересно очень, художественная общественность не пробовала задуматься над экзистенциальной сущностью этой проблемы?
nicolay_simonovsky 10 мая 2017 | 17:20
тёпленькое пошлО - путиноведенье)
путиноведенье, кремлеведенье, страдательный залог, движуха ни о чём за "фамилию" свежего колобка без свойств и веселый нахнах - наше всё. В первую голову институции медиа-просвещения геймеров круглого стола.
мы долгие цахесы друг друга...
nicolay_simonovsky 10 мая 2017 | 17:34
"любите - не любите", "доминантное значение" - а где была ваша хитроумная прозорливость, когда вы с этим пулом всем бомондом реал политик и медиа крутили "любовь"! зеркала давно вынесли. Причастные к пулам и Реальным Большим Интригам, но не причастные-в-белом к регулярным итогам.
"любите - не любите", "доминантное значение" - а где была ваша хитроумная прозорливость, котда вы с этим пулом всем бомондом реал политик и медиа крутили "любовь"!
зеркала давно вынесли. Причастные к пулам и Реальным Большим Интригам, но не причастные-в-белом к регулярным итогам.
"Проблемы владимир-владимировича, интрига, они"... А вы где здесь? - с фишками ухавшего казино?
А вот Даниил Дондурей бился об глухую стену, призывая общество, вас, институции - разбирать, что мы делали, делаем и зачем, что же мы хотим, как, что это представляет - а не фамилии и интриги. Светлая память.
lankovskaya 11 мая 2017 | 14:06
nicolay_simonovsky: Вы о Дубнове? Где он был? А где и сейчас, на своём месте. Он, видите ли, журналист, а не президент и не член президентской администрации. И он как делал свою работу, так и делает её - не в пример бывшему когда-то порядочным человеком Константину Эрнсту и бывшему когда-то журналистом пропагандону Киселёву.
nicolay_simonovsky 11 мая 2017 | 17:39
lankovskaya: я говорю постоянно об одном и том же, что одно и то же постоянно повторяется: об идеологии "реал политик". О геймерстве с "реальной силой", исповедуемом и распропагандированном в обществе медийной интеллектуальной элитой. Я говорю о том, что они подменили участие, было, проснувшегося содержательно народа в 90-е на интриги с папиками, номенклатурой, своими человечками около них, - отвернувшись и потеряв общество как реальную силу (искомую, но не в нём) , а главное, потеряв, вернее, уничтожив как консерватория "смыслов" (как говорил Даниил Дондурей возмущенно непонимающим его журналистам) смыслы - содержательные критерии и анализ содержательных интересов и представительства.
Превратили себя и общество в ражий колизей фанклубов и зевак, девочек-любительниц бокса мальчиков, в бесприданницу, пошедщую по рукам уже всех видов оттенков и движух, в безумных технологов в каждом дворе, в счетоводов шансов, в культуристов силы, в маньяков фобии лузерства (при гордой слепоте увидеть "победные" результаты), в фетишистов вертикальных волшебных или противных "фамилий", в цирк мем-шоу ярлыкового мышления.
А проще говоря: сами продвигали путиных кириенко - а теперь дуются на своего протеже и благодарных слушателей, усвовивших что содержательных интересов нет и не бывает, как и такого представительства. Есть только свежие ставки. Старыми фишками.
shtirlitz77 10 мая 2017 | 17:45
Согласна с Дубновым: очень точное определение такого "празднования" Дня Победы: ПОШЛОСТЬ.
И такое "празднование" девальвирует этот праздник.
edyatel 11 мая 2017 | 05:26
shtirlitz77: Кое кто и "Поющую эскадрилью" Быкова считал пошлостью.
Не имели права они петь когда гибли товарищи.
shtirlitz77 10 мая 2017 | 17:58
Что-то не верится, что Путин, искренне считает, что у МБХ "руки по локоть в крови".
Скорее, ему "удобно" в это верить.
hryunmorzgov 10 мая 2017 | 18:01
Спасибо, Аркадий, за честный комментарий, за настоящее Особое мнение, за Ваше отношение к Дондурею, за неприятие победобесия - отдельный респект...
shtirlitz77 10 мая 2017 | 18:04
Сейчас трудно представить, что еще в 2008 году журналисты президентского пула были настолько смелы, что посмели задавать царю вопросы про Ходорковского и Бахмину в таком ключе: за что?
Интересно осмелились бы они сейчас задать ему подобные вопросы.
Жаль Нарышкин не спросил Дубнова об этом.
sergey1971 10 мая 2017 | 18:24
shtirlitz77: поражает наивность Дубнова когда он верит Путину, когда тот говорит что у Ходорковского руки по локоть в крови, а когда спрашивают почему его за это не сажают, тот отвечает, что он в прокуратуру заносит. Возникает вопрос: что же он тогда не занес, чтобы его за налоги не посадили.
shtirlitz77 10 мая 2017 | 18:36
sergey1971: "...отвечает, что он прокуратуру заносит."
А меня в этом ответе поразило другое: фраза, что он в прокуратуру заносит. Я даже подумала, что я ослышалась. Но вот тут Вы подтвердили. И у меня возникает вопрос, значит это в порядке вещей? Почему президент уже тогда мирился с этим?
sergey1971 10 мая 2017 | 20:36
shtirlitz77: никто не спорит, что в прокуратуре есть коррупция. Но если есть заинтересованность первого лица то здесь хоть заноси, хоть не заноси, толку не будет. Просто Путину надо было что-то сказать для отмазки.
shtirlitz77 10 мая 2017 | 21:51
sergey1971: "Просто Путину надо было что-то сказать для отмазки."
Никто с этим и не спорит. Я о другом.
Разве это нормально, когда президент говорит спокойно о коррупции,
как будто так и должно быть.
sergey1971 10 мая 2017 | 22:18
shtirlitz77: а что ему в той ситуации оставалось говорить? Проще все свалить на прокуратуру. Помните когда арестовали Гусинского он говорил, что не может дозвониться до генпрокурора.
topotuschkin 10 мая 2017 | 23:14
shtirlitz77: Любой нормальный президент просто обязан был тут же сгореть на месте со стыда за такую построенную им насквозь гнилую продажную и неработоспособную систему власти.
На самом деле это всего лишь парафраз и римейк той самой печально знаменитой фразы Л. Брежнева в ответ на замечание, что на советские зарплаты жить практически невозможно. Генсек уверенно ответил: "Так ведь на зарплаты никто и не живет"...
syd_barrett 11 мая 2017 | 04:56
shtirlitz77: Для меня это показатель того, что Путин на самом деле очень примитивный человек, не очень умный, не очень способный. По сути плывущий по течению.
Просто волей случая оказавшийся на этом месте. Его способности, его миропонимание - на уровне самого среднего пост-совка. Это очень печально.
cn_dl 11 мая 2017 | 18:47
syd_barrett:
Дорогуши, что вам остается делать, как утешать друг друга подобными клише о примитивности президента, о плешивости, о карлике подобной чепухе. Как-то обозвали его и на душе полегчало. Примитивно всё это.
Я не сторонник президента ("старый яблочник"...был), но все эти выпады очень уж примитивны. Действительно, утешаетесь...
syd_barrett 11 мая 2017 | 19:12
cn_dl: Вы не поняли моего посыла. Это не утешение. То, что он довольно примитивен, то что он по всей видимости довольно прост, не очень умен - это не означает, что нам будет легче как-то с ним справиться. Посредственные люди могут быть очень цепкими. Он будет цепляться в том числе и по причине своих заблуждений, своих комплексов.
hryunmorzgov 11 мая 2017 | 11:20
shtirlitz77: Разве это нормально, когда президент говорит спокойно о коррупции,
как будто так и должно быть.
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Проговорка по Фрйду. Вырвалось у него тО, что он на самом деле обо всём думает. Ведь именно при нём коррупция из привычного, но всё же маргинального явления стала системообразующей.
Поэтому и говорит так как думает, продолжая как бы вслух рассуждать. Помните, Ирина, у него была ещё одна такая проговорка, про Немцова: - Может, и не стоило его убивать...
Видимо, пу частенько пребывает в одиночестве и привык сам с собой разговаривать, вот с годами его внутренние мысли стали прорываться в прямую речь: ""в прокуратуру заносят; ""убивать не стоило...
liza1011 10 мая 2017 | 18:21
Почему-то наша "прогрессивная общественность" всегда ищет деньги для обездоленных на парадах, вместо того чтобы потрести зажравшихся "хозяев жизни" с их виллами и яхтами. Как только заходит разговор о прогрессивном налоге, не говоря уже о других мерах, они тут же падают на пол и бьются в истерике. Надоела эта демагогия.
svetla_ya 10 мая 2017 | 19:06
Все таки насколько лучше проводят "Особое мнение" мальчишки. Дамы здесь такие самоутверждающиеся, все норовят именно СВОЕ мнение провозглашать. А мальчишки молодцы, ничего не навязывают гостям . Вот и Невзоров лучше был с ними. Хоть Журавлева и не плоха, но она как то слишком старается, натянуто у нее. А вот все парни, включая, и даже особенно, и Плющева, молодцы. Будь тогда любой из них с Веллером, остался бы с нами и Веллер...
aja 10 мая 2017 | 20:30
Ну да, конечно, царь-батюшка не знает, это всё бояре виноваты!!! :)))
zztop1960 10 мая 2017 | 20:34
Помню 70 -80 е годы , был молодым . У нас в коллективе работали и бывшие красноармейцы и легионеры и шуцманы . Никаких разборок между ними не было , они вместе пили водку , дружили , а когда я спрашивал про войну , и те и те не хотели говорить , только когда они были в состоянии сильного опьянения мне удавалось выудить информацию , которая поражала , как те и те пили водку вместе с врагами , договаривались не стрелять в завтрашнем наступлении и т.д. Удивляло , что у них не было здобы друг к другу. Злоба появилась после их смерти
rdss6301 10 мая 2017 | 22:55
zztop1960: как те и те пили водку вместе с врагами ,
Уговаривали, что завтра евреев будут не больно стрелять, а только хотят видит Латвию Юден Фрай!!, поэтому сейчвс в Латвии возвеличивают нациста и убийцу Арайса!
zztop1960 11 мая 2017 | 07:00
rdss6301: Арайс был приверженец коммунизма , о чём заявил на суде
zztop1960 11 мая 2017 | 07:08
rdss6301: Юден фрай был произведён на территориях проживания евреев ( черта оседлости) на территории бывшей Речи Посполитой. В России евреям вообще жить запрещалось , их тут же убивали. Евреи попали в состав России после присоединения территорий Великого княжесва Литовского и Королевства Польского ( Польша, Литва, Беларусь, Украина, Латвия) Если бы евреи проживали в России , думаю русские полицаи превзошли бы полицаев из выше перечисленных регионов
cn_dl 11 мая 2017 | 18:54
zztop1960:
Ну и лжец ты! При советской власти в СССР никогда не было погромов. В царской России погромы были только на юге. А вот в Польше были уже после войны еврейские погромы. И сейчас в Европе, по свидетельству эховского блогера Каннера сильны антисемитские настроения. Куда сильнее, чем в России...
У нас в России многие евреи - актеры, певцы - любимцы публики. Так что не надо выдавать желаемое за действительной и пороть чушь. Вспомни лучше, кто хотел окончательно решить еврейский вопрос, и почему не смог осуществить этот план, которому рукоплескали немцы.
martinn 11 мая 2017 | 10:13
zztop1960: / ак те и те пили водку вместе с врагами , договаривались не стрелять в завтрашнем наступлении и т.д. /
Как они собирались вместе ? Когда увидели не стреляли ? На каком языке разговаривали ? Решение о наступлении принимали маршалы, генералы , а не рядовые солдаты. Они обязаны были стрелять по приказу. Как один человек не может стрелять, когда остальные , которые не были на встрече стреляют. Наверно с детства любите сказки.
larisa2014 10 мая 2017 | 20:46
Путин отличный лицедей, но не простофиля, верующий в глупую версию о кровавых руках Ходорковского без веских на то фактических оснований. Его "искренность" имеет такую же цену, как искренность хорошего актера, умеющего в нужную минуту проникнуться чувствами изображаемого героя. Были бы факты против МБХ, давно бы их предъявили миру, а не заменяли верованиями и намеками
cornel 10 мая 2017 | 22:38
Честно говоря, я не воспринимаю это как какой-то оксю́морон. В данном случае можно и нужно совместить скорбь по погибшим на поле брани и среди мирного населения, одновременно с радостью (праздником) Победы.
В общем, в данном случае одно другому не мешает, а только дополняет
varlam59 10 мая 2017 | 23:08
Дубнов, День Победы это праздник. Победа же, а не поражение! При этом нет и речи о том, что бы забыть о погибших. Возлагаются цветы, проводится минута молчания. Но Праздник останется Праздником!
Никто таким как ты не даст очернить Праздник и принизить его значение. Только негодяям сожалеющим о Победе СССР и Красной Армии может прийти в голову не праздновать Победу. Тьфу на вас!
syd_barrett 11 мая 2017 | 05:30
varlam59: Насчет Победы согласен. Конечно Победа, какой бы ценой не досталась - Победа праздник. Но вот насчет "никто не забыт"...
В эти дни посмотрел я несколько документальных фильмов. Один про инвалидов войны, которых убрали в 53-м с глаз подальше. Фильм о Валааме, как они там доживали, как умирали в полной безвестности. Когда там снимали художественный фильм с Баталовым в главной роли, все кадры с реальными инвалидами вырезали. Слишком портили картинку. Их не разрешали снимать и фотографам. Был один художник, что запечатлел их образы.
Другой фильм был снят поисковиками Карелии. Меня поразило, что там совсем несложно найти чуть прикопанных убитых наших бойцов, их трупы лежали там кучами. Убитых просто немного прикопали или скинули в кучи, просто из соображений примитивной гигиены, как животных. И за все эти 70 лет ни Сталину, ни Хрущеву, ни Брежневу, ни Горбачеву-Ельцину-Пунину, никому не было дело до незахороненных павших. Они лежат вдоль дорог, не так трудно их искать. Но ищут лишь добровольцы-энтузиасты. И черные копатели.
И еще маленький показательный сюжет. В 2016 году в деревне одной жила женщина, ветеран войны, местное ТВ сняло сюжет, она жаловалась, что дом холодный , она мерзнет. Сюжет на ТВ не помог. Прошлой зимой она замерзла насмерть.
Вы правы, нет речи, чтобы забыть. Возлагаются цветы, производится минута молчания ( кстати, никогда не понимал, почему она всегда меньше реальной минуты, никогда не выдерживают).
Наша страна помнит. Но помнит неких абстрактных героев, павших, живых. Абстракция!
Когда же доходит до конкретном человеке, умершем, инвалиде, ветеране - он для страны не более чем обуза. Расходный материал. Щепка.
problema2016 11 мая 2017 | 10:08
syd_barrett: "За все 70 лет ни.. " Не хочу даже писать эти имена...М не только не понять никак , что мы за люди ...У нас изувеченные воины закончили свои дни на острове , чтобы не портили картину ,павшие воины 70 лет не похоронены (Карелия , Ленинградская , Брянская .. , участников ВОВ в течение десятков лет "учитывали " в очередях по улучшению жилищных условий ,инвалидов участников ВОВ , не заручившихся в плену справками о контузиях и осколочных ранениях , к инвалидам ВОВ относить отказывались и все гадаем как нам праздновать все это....
syd_barrett 11 мая 2017 | 10:25
problema2016: Я думаю одна причина чисто географическая - проклятие огромной территории и большого числа людей. Чего много - того не ценят.
В Китае, Индии тоже не вижу пока, чтобы сильно ценили людей.
Исключения тоже есть , скажем - США. Но у них совсем другая история.
В целом я вижу, что движение к честному, не фальшивому гуманизму - есть. Но конечно, мы сильно отстаем от мировых лидеров.
mlt1986m2 11 мая 2017 | 04:15
// 9-е мая должно быть днем памяти и поминовения погибших. Мы постоянно празднуем, эксплуатируем эту победу… //
Аркадий Дубнов
эксперт по странам СНГ
...
Для моей бабушки , и для отца и матери , для меня Денем Памяти и поминовения погибших , да и наверно в сердце каждого русского человека и для России навсегда останется - черный день нацистского вторжения 22 июня .
Воистину день бессмертной скорбной Памяти нашего " Бессмертного полка "
А 9 мая - был , есть и будет - Великий праздник ! День Их великой победы !
Оставленный нам , наследникам - в великий дар. Драгоценное наследство что нам НА ВЕКА ими ОСТАВЛЕНО.
Скрытно заставить нас... отказаться от этого , предать забвению РАДОСТЬ ИХ ПОБЕДЫ, подменить русским гордость за ВЕЛИЧИЕ И СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА на заламывание рук и вселенский плачь , лишить русских
УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ ,
ВОТ ЭТО ! КАК РАЗ ТА ВРАЖЬЯ " ИДЕЯ " , что эксплуатируют враги России ПОДБРАСЫВАЯ ее нашим " аналитикам" в разрушительных целях.
morexod 11 мая 2017 | 08:13
mlt1986m2: Кому ты нужен со своим величием.. Так и вижу, стоят вокруг мерзлой, бескрайной, заснеженной пустыни враги с лопатами и подбрасывают. Тут рушить не надо, само разваливается и догнивает. С таким рукамиводителями врагов не надо, лишнее.
mlt1986m2 11 мая 2017 | 09:03
morexod: // бескрайной, заснеженной пустыни...
...Тут рушить не надо, само разваливается и догнивает. //
...
... Из... " бескрайней заснеженной загнивающей пустыни " , куда во все века ... за убийство ссылали... "ПОРА ВАЛИТЬ" ?
К солнышку ближе... ? В теплые края ?
Понятно. Понятно все с Вами...
Прям щасЪ... ! Снялись и побежали...
satt 11 мая 2017 | 09:11
morexod:
"ВЕЛИЧИЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВУЛЬГАРНОСТЬ"
cn_dl 11 мая 2017 | 18:59
morexod:
Корежит тебя эта дата. Есть день скорби. 22 июня. Начало войны. А это день Победы. Видел документальные кадры этого дня? Люди скорбели или радовались концу войны? Вот и мы, их внуки радуемся в этот день, что страшная война кончилась.
timwlad46 11 мая 2017 | 06:21
Ну для колонизаторов этот праздничный день день 9 мая 1945 года стал серпом по горлу.
Не удалось ни Исламу, ни Католикам ,ни Иудеям ,ни Буддистам взять власть над Россией в свои руки используя оккупацию нацистов из западной Европы. А попытки были у Ислама,Католиков,Иудеев и Буддистов как и в годы революции , и в годы Отечественной войны, и в годы перестройки взять побольше власти и территорий используя интервенцию.
Вот вам и ответ господин Кадыров за что была ссылка народов в 1940годах. И за что гибли сотни тысяч при переселении в жёсткие климатические условия .За амбиции начальников расплачивается народ который к тому же не прочь поживится на чужом горе. И тут горе проигравшему.
Так ,что 9 мая празднуют победу русского православного народа над оккупантами всех мастей.
Такова реальность.
Сейчас тоже самое происходит на Украине где так же решается вопрос чья религия будет доминировать во власти над Украиной .Пока что все понимают что во власти сидят наёмники которые делают бизнес на Украине беря как можно больше и вкладывая вообще ничего.
В России это происходило в 1990тых когда так же стоял вопрос чья религия будет доминировать во власти в России.
Ну теперь поняли смысл фильма "28 панфиловцев" когда казаху было сказано, раз ты здесь в окопе под Москвой воюешь против окупантов,значит ты есть русский православный. А если бы воевали за Казахстан, то мы были бы казахами.
Так ,что города Кадыров и Дубнов, главное для любого определится за какую страну он воюет.
И при этом это личный выбор каждого.
Так ,что господа, не надо доводить всё до абсурда, что проигравшие идиоты стремящиеся наживаться на других любой ценой используя кризис ,что мол это жертвы. Это не жертвы. Это упыри которых надо истребить чтобы выживать человечеству.
smith_1984_ 11 мая 2017 | 06:22
Странно что эховские постоянно говорят о памяти по жертвам , и не говорят о памяти что был повержен и разгромлен нацизм и фашизм. Но надо так же помнить кто и что,какая идеология это сделала. Какое абсолютное зло было побеждено. И что было на эхе на 9 мая , какой в основном материал.Блин эховцы опомнитесь , куда вы скатывайтесь.
smith_1984_ 11 мая 2017 | 06:25
smith_1984_: Это память по жертвам и праздник что нацизма больше нет.Все равно праздник.Разве для вас не праздник что нацизма больше нет !? Ну лили почти нет.
benin_papa__ 11 мая 2017 | 08:15
smith_1984_:
Странно, что Вы заранее навешиваете на фашизм и национал-социализм ярлык "абсолютное зло". И от этой "печки" начинаете водить хороводы про "повержен и разгромлен" как нечто богоданное. Сталинский режим РККА и НКВД спасла, спору нет.
А вот в Европе существует масса музеев советской оккупации.
и "благодарные освобожденные" от "освободителей" границами и визами отгородились.
smith_1984_ 11 мая 2017 | 10:26
benin_papa__: Понятно что у коммунистической идеологии ,были свои страницы зла и грехи страшные. Но сама идеология как может быть реабилитирована мне кажется.
А у национал-социализма , сама суть порочна , потому что откажись ,вынь из нее превосходство одной нации над другими , или одна нация прежде других , и нет национализма. Поэтому как он может быть реабилитирован ? Это по сути мне кажется невозможно.
А разве не порочна идея что одна нация прежде всех остальных ?
Особенно в многонациональной стране.
Идея коммунизма ,ее суть , не имеет такого порока , там о том чтобы все нации и народы были равны.То есть в ней нет этого порока. И если раскаяться в грехах ,которыми пытались эту идею насаждать ,то она ведь может стать гуманной. Разве нет ?
benin_papa__ 11 мая 2017 | 11:06
smith_1984_:
Предлагаю посмотреть на национал-социализм 40-х прошлого века без ярлыков и пропагандистской трескотни.
В союзниках у Третьего Рейха были развитые страны Европы того времени. Достаточно посмотреть на перечень национальных формирований, сражавшихся на стороне Вермахта в Ваффен СС. Это практика, заметьте, а не лозунги. И не "кино и немцы" вроде "Обыкновенный фашизм" М.Ромма. С фейковой скульптурой якобы славянского раба в мастерской Й. Торака.
Судите сами. ЕС сегодня прекрасно работает в отношение этносов Европы. Любое количество этнических голландцев, например, проживающих в Германии, Франции, Эстонии или Польше, не вызывает у титульных этносов этих стран никаких отрицательных эмоций.
Мне импонирует идея этнически бесконфликтной территории.
Таковой территорией является таковая, на которой у проживающих этносов совпадают все четыре признака самоидентификации личности: традиции, культура, вера и раса. Как у финнов со шведами, например. Или у русских с украинцами и белорусами. Не путать с интернационалистами, верными ленинцами-сталинцами с фамилиями типа Иванов- Матвиенко-Клинцевич.
Именно к этому стремился интернационал-социализм.
Не стоит из сегодняшнего далека полагать, что Леон Дегрелль, Султан Гирей-Клыч, Видкун Квислинг и прочие представители национальных этносов были рабами и клиническими идиотами.
Вся история национал-социализма уложилась всего в 12 лет без остатка. Из них половина времени пришлось на военную кампанию.
А вот интернационал-социализму в нынешнем году стукнет сто лет. И итоги видны воочию. Что в останках СССР, что в Европе, в которую страны-победительницы понапичкали после 1945 всяких-разных организмов.
С тех пор тоже прошло 70 лет, напомню. А коммунизм все так же недостижим, что и во времена жизни Ленина и Сталина. Вот Вам из жизни ещё одной интернациональной секты. Муслимы сунниты уже полторы тысячи лет режут муслимов шиитов. А муслимы салафиты режут и тех и других.
Вы исламистов в коммунизм берете, или как?))
smith_1984_ 11 мая 2017 | 11:36
benin_papa__: Ну то что какие то другие страны многонациональные и много культурные Европы с националистами а особенно с радикальными , общаются нормально , ну да общаются , до поры , до времени.
Я не коммунист , я за то чтобы вот как раз все народы и нации в основных правах были равны. И ни кто друг у друга на голове не стоял , и не властвовал. То что вы мне пытаетесь сказать что коммунизм и интернационализм это очень плохо. Может в чем то и здесь есть зло, если это все навязывается силой и насилием.
У нас у каждого в чем то свое уникальное мнение.
И я вам уже написал что считаю , не правильным когда одна нация превыше остальных. Я за равенство ,не во всем, потому что в чем то мы все уникальны. Но за равенство в правах на свою культуру ,религию ,образ жизни. А не подавление одной всех остальных или одной другую.
smith_1984_ 11 мая 2017 | 10:29
benin_papa__: И в России , 20 -ый съезд и потом в 90-х ,эти грехи были признаны и от них отказались и покаялись ,ну кто то говорит что недостаточно ,но все же .Были памятники установлены и т.д.
benin_papa__ 11 мая 2017 | 11:28
smith_1984_:
А "собирание земель русских", силами чечено-бурятских "ополченцев" и "заблудившийся десантников" , когда осуждать буде
smith_1984_ 11 мая 2017 | 12:14
benin_papa__: Ну это что типа собирают земли , это я на эхе часто слышал. Их мнение. Крым да ,вошел в состав.
Я тогда сразу сказал,если народ там так решил ,ну значит так решил .Отрицать что там начался гражданский конфликт , в многонациональной стране , ну он же там начался. Наверно было бы там с самого начала как предлагалось ,все на равных правах по языку ,культуре и т.д. этого бы нечего не случилось.И не только для русских и украинцев , а для греков и болгар , и кто там только не живет, если бы они реально там все были на равных. Если большинство в Крыму так решило ,выйти и потом войти в Россию. Ну вот там случилось , это было добровольно , по референдуму. Там в большинстве было за.
И людей я не осуждаю, у каждого свою судьба , и каждый к чему то приходит по своему.
Я лишь говорю что подавление ,навязывание силой и насилием это не правильно , это зло.
Но я думаю очень мудро сказано ненавидеть грех , а не грешника.
cn_dl 11 мая 2017 | 19:01
benin_papa__: границами освободились...
Хочешь убедить, что для них гитлеровский режим и решение еврейского вопроса немецкими оккупантами были предпочтительнее советской оккупации?
benin_papa__ 11 мая 2017 | 20:29
cn_dl:
Я Вас ни в чем убеждать не собираюсь. Просто факты привожу.
Визы и границы между Германией, Италией, Испанией, Бельгией и между иными странами, чьи национальные легионы входили в состав Вермахта, отменены. То же и с прочими европейцами. Но сохраняются с "воинами-освободителями".
Плюс в странах, не понаслышке знакомых с НКВД и РККА, существуют музеи советской оккупации. Если вы вдруг запамятовали. А то и не знали вовсе))
Итак, любое количество проживающих в Германии бельгийцев никак самих германцев не парит. Или количество эстонцев в Швеции. Или голландцев в Норвегии. Или немцев в Литве. Или финнов в Швейцарии. И т.д.
Если что и тревожит титульные этносы, так это наличие в странах Европы разного рода отставших навсегда дикарей.
Сколько бы вы, интернационалисты ленинско-сталинского разлива, не оборачивались в триколор и не называли себя Россией.
smith_1984_ 12 мая 2017 | 07:22
benin_papa__: Хочу заметить что , как вы говорите они сегодня нормально живут ,без границ в много культурном обществе. Не потому ли это возможно, что Германия реабилитировалась , и ее реабилитировали , от той идеологии. Они от нее как народ реально отказались , и надеюсь больше возвращаться не будут. И когда они это сделали , сегодня они в общем то достаточно благополучное общество и страна.
И они теперь могут жить без границ с друг другом.
smith_1984_ 12 мая 2017 | 07:39
benin_papa__: А если вы с отменой границ намекаете на то что Украина туристический безвиз получила. Не преувеличивайте , для Украина это просто туристический безвиз. Вы ж знаете еще с какими странами у ЕС безвиз туристический.
И не думаю что Россия из за туристического безвиза готова распахнуться и полностью отдаться слепо ЕС.
ЕС Украине безвиз открыл , а вы им свои рынки распахнули за это. Неизвестно еще чем для Украины это когда то обернется , и как ЕС дальше это будет все использовать.
smith_1984_ 12 мая 2017 | 07:45
benin_papa__: А вообще надеюсь и у вас с ЕС и у нас с ЕС , и у нас с вами , и у нас с США все нормализуется и будем все нормально жить ,когда нибудь.
benin_papa__ 12 мая 2017 | 22:05
smith_1984_:
Когда-нибудь и будем, возможно. Если интернационализм, включая интернационализм самих США, верных аллаховцев и верных ленинцев, изживется. И одна часть Глобуса будет устроена по принципу содружества национальных государств по типу ЕС. Населенных равными и тождественными по традициям и культуре этносами.
А от остальной части отгородится высоким забором.
А если толерантные и политкорректные на всю голову станут по-прежнему упорствовать в том, что титульное население Германия и Швеция ни чуточки не отличаются от населения Зимбабве и Сомали, то никакой нормализации не случится.
smith_1984_ 12 мая 2017 | 22:58
benin_papa__: Да конечно отличаются , все народы отличаются. Я тоже за то чтобы с одной стороны мы оставались самими собой , а с другой были объединены.
И в 21 веке и последующих жили в мире и процветании. Но конечно не за заборы. Да и они не нужны будут наверно. И искренне надеюсь у нас , у всех все будет хорошо.
smith_1984_ 12 мая 2017 | 23:27
benin_papa__: Но я не вижу и нечего плохого , если допустим много вот браков есть , жена японка а муж американец , если это по искренней любви союз.
Да и вы же наверно знаете , с точки зрения биологии , не специалист и говорю поэтому кажется.Что с точки зрения биологии , допустим какое нибудь отдаленное село ,где то ,изолированное в глухом месте. И там рано или поздно общество ,которое там живет , неизбежно через какое то время ,становятся уже друг другу чуть ли не родственниками и из за этого , и с каждым разом следующие поколение становится все менее здоровым из за однообразия. И из за этого все больше накапливается плохих мутаций , а полезных все меньше , появляются много наследственных болезней и т.д.
Это ведь тоже факт.
benin_papa__ 11 мая 2017 | 20:31
cn_dl:
А Вы, товарищ, предсказуемы. Как только лопается версия про "воина-освободителя", недостроители коммунизма тут же тянут из рукава фальшивую карту "спасителей евреев". В первую очередь Вы спасали сталинскую задницу.
А на евреев вам, советским, было начихать и наплевать, между нами говоря. Расовые Нюрнбергские законы были приняты в далеком 1935 году. И советский народ, включая эренбургов-ортенбергов-халдеев, эти законы ни разу не парили до самого 22.06.41. А по уверению официальной советской историографии, не парили бы и дальше, кабы не "вероломное и без объявления войны..."
А ежели вдруг кому в голову придет утверждать, что СССР все-таки собирался идти евреев Европы спасать, то тогда совсем нехорошо получится. Тогда станет вообще невозможно отрицать, что 22.06.41. было шагом вынужденным и напрочь превентивным. Опять же, стоило спасенным евреям получить собственное государство, как именно СССР вооружил и науськал исламистов на Израиль в шестидневную войну". Упс)))
Видите. и эта версия тоже яйца выеденного не стоит.
Хотя стоит признать, что в середине прошлого века в Европе тоже все не на пустом месте выросло. Соглашение Хаавара, Эвианская конференция-1938, примечательный рейс парохода "Сент-Луис" на Кубу в том же 1938.
Все были хороши.
Как-то про это редко сегодня вспоминают.
Но это все прошлогодний снег. И никоим образом вам не поможет.
smith_1984_ 11 мая 2017 | 06:39
Просто если вы все свое внимание концентрируете на жертвах ,вы можете забыть кто и что эти жертвы сделал. Надеюсь это не уловка.
malanof 11 мая 2017 | 16:20
День победы при Сталине не праздновали . Скромно отметили 10-ти летие победы. Слишком много было нищенствующих инвалидов ветеранов. Только поминали. Я родился в 1951 в 2-х остановках от трех вокзалов , недалеко от Елоховской церкви. Но я еще помню катящихся на тележках без ног инвалидов. Их вывозили из Москвы начиная с 1949 года , но вывезти всех было невозможно потому , что у многих были родственники и жильё и это их как-то защищало. Даже Сталин в те годы не решился бы создать из них бессмертный полк. Праздновать начали при Брежневе после 1965 года , а при Путине это начало превращаться уже в клоунаду. Мне стыдно за все это и никакой гордости многие не испытывают. Надо было наблюдать этих искалеченных , брошенных людей , просящих милостыню.