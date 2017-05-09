О. Журавлева― Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». У нас в гостях журналист Антон Красовский. Антон, привет.

А. Красовский― Добрый вечер. С праздником.

О. Журавлева― С праздником. Как раз по поводу праздника есть вопросы у наших слушателей. Во-первых, спрашивает один из них: «Почему в России, чтобы быть патриотом, нужно обязательно надеть солдатскую гимнастерку». Это ведь поветрие последних лет. Когда это началось? По ощущениям.

А. Красовский― Началось это конечно совсем недавно. Началась вся вакханалия когда пилотки выдают каждой кассирше во всех магазинах Ашан, георгиевские ленточки вкладывают в подарки в Duty Free, началось конечно это последние лет пять. И с каждым годом все набирает обороты. Наверное, этому есть какое-то логическое обоснование и объяснение. Потому что с каждым годом людей, которые реально видели войну или соприкасались с теми людьми, которые видели войну, все меньше и меньше. Пожалуй, мы с тобой последнее поколение людей, для которых основное количество взрослых окружавших их в детстве были люди, так или иначе, встречавшиеся с войной. Это были дети войны или люди, прошедшие войну. Но вот мы поколение 40-45 лет последнее поколение, выросшее среди фронтовиков. Которое видело этих людей в большом количестве. И в разных абсолютно состояниях. В состоянии праздника и горя. В состоянии почестей официальных, как и сейчас. И в состоянии просьбы милостыни у рыбного магазина, где инвалиды Великой Отечественной войны сидели в каждом маленьком городке, пытаясь выпросить себе на еду.

Я сегодня после того как стали известны как бы новые цифры потерь во Второй мировой войне в Советском Союзе и теперь стало известно, что так называемые потери, связанные с боевыми действиями теперь озвучиваются в районе 42 миллионов человек. То есть Советский Союз потерял с 40-го по 45-й год 42 миллиона человек. При населении 195 миллионов, которое случилось у него после того, как Советский Союз вместе с Германией поделили Европу, и к Советскому Союзу в 1939 году еще присоединилось 25 миллионов человек, которые вовсе не были дружественно настроены к советским войскам и считали их точно также войсками оккупантами. Это Западная Украина, Западная Белоруссия, страны Прибалтики. То, что называется современной Молдавией. Мы же помним, что все эти страны присоединены в процессе преступного сговора Сталина с Гитлером.

О. Журавлева― Это мы помним.

А. Красовский― Неважно, мы сейчас это обсуждаем. Я просто говорю про эти 25 миллионов человек. И вот 42 миллиона человек погибли во Второй мировой войне от Советского Союза. 42 миллиона человек, я сегодня прочитал какие-то воспоминания или что-то выдаваемое за воспоминания маршала Конева, где он рассказывает цифры в деталях. То есть как люди возвращались с войны и говорятся вещи, о которых я помню с детства. Я помню огромное количество инвалидов. И Конев говорит, что пришло 3 миллиона человек без одной ноги и миллион человек без обеих ног. Три миллиона человек без одной руки и миллион человек без обеих рук. И было где-то 86 тысяч людей, которых тогда как сразу русский народ начал придумывать людям бедным и несчастным всякие клички и погоняла, которых тогда называли «самоварами».

О. Журавлева― Без рук и без ног.

А. Красовский― Вот 86 тысяч было без рук и без ног, 760 тысяч человек вернулись с фронта с тяжелейшими ранениями черепа, 150 тысяч с вывихнутыми шеями, то есть люди, у которых почти не держалась голова. А 500 тысяч человек с переломанным позвоночником. 40 тысяч людей с оторванными гениталиями. Это люди, которые возвращались тогда с фронта и это люди, которых мы с тобой еще застали. А люди, которые сейчас наряжаются в пилотки и в Инстаграм как сегодня гимнастка или прыгунья Исинбаева вела прямую трансляцию, сидя в этой пилотке с трибун у Мавзолея, они этих людей не помнят. Для них эти люди это 14 человек, которые окружают их в парадные дни по специальным приглашениям на мероприятиях вместе с Владимиром Путиным.



А.Красовский: Мы готовы все это выдать за реальную память о победе

128 тысяч людей, прошедших Великую Отечественную войну или Вторую мировую войну, сейчас живет в России. Это ветераны войны и инвалиды войны в чистом виде. Это не дети войны, не труженики тыла. А это люди, которые в разное время с 41-го по 45-й годы участвовали в боевых действиях. Еще в 2015 году их было около 200 тысяч. Соответственно убыль ветеранов, реальных людей, участвовавших в войне, почти в два раза за два года. И это значит, что через два года их скорее всего будет даже не в два раза меньше, то есть их останется наверное тысяч 30, как сейчас в Украине.

Я опять же недавно прочитал новость, что в Астане каждому ветерану подарили полторы тысячи долларов к 9 мая. В Астане живет ветеранов очень мало. Их там человек 200. Все они в основном переселились вместе с астанинскими начальниками в эту самую Астану, может быть, там от Целинограда осталось человека четыре. Но, тем не менее, 200 человек, в общем, бедном Казахстане, хоть он и нефтяной и газовый, получили существенные деньги, поддерживающие их жизнь. В России 128 тысяч человек, которые эту войну прошли и если каждому из них дать по полторы тысячи, это будет в районе 186-190 миллионов долларов. 190 миллионов долларов, это, знатоки не дадут мне соврать – стоимость не самой дорогой яхты одного из русских олигархов. Тут недавно кто-то выкладывал фоточку, олигарх Мельниченко выставил у какого-то Средиземноморского пляжа аж две своих лодки. Средняя стоимость каждой приблизительно, которая могла бы покрыть жизнь этих ветеранов до их смерти. Всех. Это приблизительно столько, сколько нашли у милиционера Захарченко в квартире. Это мы не считаем, что у милиционера Захарченко было найдено на швейцарских счетах. Это, в общем, приблизительно столько с учетом всех накладных расходов, сколько мы потратили в нашей стране на парады. Во всех городах, где теперь как мы выясняем, в каждом областном центре проходят и парады, хотел сказать планет, но нет, авиационной техники. В каждом губернском городе тоже происходит дозаправка в воздухе. Летают вертолеты штурмовики, истребители и так далее.

Вот на все эти деньги можно было бы действительно серьезно поддержать ветеранов, которых осталось всего лишь 128 тысяч, а в следующем году я думаю, не будет и 100. Вместо этого мы тратим, я думаю миллионы на эти пилотки, миллионы на георгиевские ленточки, которые бесплатно раздаются сейчас по улицам Москвы. Которые надеваются на 20 минут, потом выбрасываются в урну. Топчутся ногами. И безусловно, не являют собой никакой памяти. Потому что никакой памяти о людях, погибших в этой войне, об этих 42 миллионах русских и не русских людей, не осталось. Я сегодня посмотрел синхроны и вспомню о них после рекламы. Но все люди вспоминают о своих прадедах. То есть о людях, которых они никогда не видели и, скорее всего, их деды никогда не видели.

О. Журавлева― Это «Особое мнение» Антона Красовского. Мы вернемся после небольшого перерыва.

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О. Журавлева― И снова с вами программа «Особое мнение». Антон ты говорил чуть раньше о том, что следил за синхронами. То есть за тем, что передавали по телевидению. Касательно парада и вообще этого массового празднования. На что ты обратил внимание?

А. Красовский― Во-первых, действительно люди несут портреты и это посмотрите, мы сейчас вернемся, давайте сразу закончим тему с парадом. Потому что с моей точки зрения она очевидно бессмысленная. Но есть вещь казалось бы осмысленная. Вот этот «Бессмертный полк», придуманный как вы помните журналистами Томского канала ТВ-2. Уничтоженного впоследствии теми людьми, которые украли сейчас эту идею «Бессмертного полка» и распределили ее по всей стране сейчас. Даже многие журналисты выкладывают фотографии, как происходит обязательное распределение студентов, школьников, бюджетников на это шествие. И сама идея «Бессмертного полка» притом, что это идея в общем, хорошая, она начинает умирать. Она в общем, хорошая, потому что она человеческая, а любая идея, идущая от человека, от его сердца, она хороша. Мне она не очень нравится, потому что я не понимаю, почему миллионы людей должны выходить за прошлое на улицы, а не за будущее. Я это говорил ровно год назад. И я об этом говорил на Открытой Библиотеке в Санкт-Петербурге. И все время об этом говорю.

Мне непонятно, почему главным движущим или движущей силой России является прошлое. И почему мы все готовы объединиться вокруг прошлого, почему готовы убить друг друга ради прошлого, но совершенно не интересуемся нашим будущим. Тем будущим, ради которого погибли 42 миллиона человек, живших здесь в Советском Союзе. В период с 41-го по 45-й год. Что мы можем им сегодня сказать этим людям. Которые вернулись без рук, без ног, без глаз. Что мы можем им сказать, когда читаем, например, новости о том, что компания «Эппл» стоит 800 млрд. долларов на рынке. При этом все активы всех публичных российских компаний, включая «Газпром», «Роснефть», Сбербанк, вообще все, что тут есть, стоимость всей России приближается к 600 млрд. То есть вся Россия сейчас дешевле одной компании «Эппл».

Зато мы проводим парады, зато мы проводим шествия и раздаем бесплатные пилотки. И, наверное, происходит это потому что эта война не закончена для нас. Мы говорим о том, что мы в этой войне победили, а на самом деле мы в этой войне проиграли. Потому что мы ведем эту войну 72 года после победы. Каждый день мы выходим на улицу, готовые умереть за что-то, чего на самом деле не стоит и выеденного яйца. Мы готовы умереть за свое прошлое, не думая о том, что весь мир движется в будущее. Мы готовы драться и убивать своих братьев на Украине, а украинцы готовы драться и убивать своих братьев русских. Потому что они в этом смысле ничем не отличаются от нас, они такие же советские люди, живущие прошлым. Для которых прошлое и вот эти элементы из прошлого гораздо важнее, чем то, что их ждет в будущем.

Мы все думаем о том, что мы могли бы изменить тогда, мы думаем, прав ли был Сталин, не прав ли был Сталин, хороший он, плохой. Действительно ли это господь послал Георгия Жукова победить немецкую гидру или это чистая случайность. И это никакой не Святой Георгий. Мы все время думаем про те времена, в которых мы не жили. Пытаясь обложиться какими-то сшитыми наспех в Китае артефактами, которые должны нас приблизить к тем временам, вот эти защитного цвета пилотки, искусственные звезды. Фальшивые ордена. Мы готовы фотографироваться с лживыми ветеранами, которые наводнили сейчас. Я не имею в виду реальных ветеранов войны. Я имею в виду всех этих шутов, изображения которых сейчас наводняют Интернет. Все эти 40-летние сумасшедшие люди, с орденами победы в генеральских мундирах. И так далее. Мы готовы вот все это выдать за реальную память о победе. Которую мы на самом деле не заслужили. Ни память, ни победу. А заслужили ее вот эти 42 миллиона человек, которые погибли в войне. Большинству из нас эти 42 миллиона человек приходятся в лучшем случае дедами. А скорее всего в обычном порядке теперь уже и прадедами, и прапрадедами…

О. Журавлева― Но ведь руководят-то нами люди…

А. Красовский― Подожди секунду.

А.Красовский: Нам всем по-прежнему на этих ветеранов наплевать. Это наша национальная черта

―

Которым это еще ближе.

А. Красовский― Которым это ближе, конечно. И ты хочешь меня подвести к тому, что вот это такая спекуляция. А еще раз говорю, что люди, которые нами руководят, тоже на самом деле уже не поколение войны. Они на самом деле люди, которые видели поколение войны точно так же как мы с тобой. Они эту войну не проходили. И для них эта война, отстоящая от нынешнего момента на 72 года, уже тоже превратилась в некое легендарное такое аморфное очень образование. Которое как такая огромная…

О. Журавлева― То есть они тоже забыли.

А. Красовский― Они никогда ее и не помнили. Наверняка многие из их помнят, у них такие же отрывочные воспоминания как у меня и тебя об этих людях, которые слились у нас в какую-то общую картину из фильма «Белорусский вокзал». Но в действительности, конечно все, что сейчас делается это делается не ради памяти павших и не ради памяти победы Советского Союза во Второй мировой войне, вернее скажем: в Великой Отечественной войне. Делается это ради того, чтобы продлить свое собственное, память о самих себе. Вот так скажем.

Сегодня Путин произнес очень странную речь, где он как бы обращается к западным странам. Как всегда. Он же всегда разговаривает все время не с нами. Он все время разговаривает с таким коллективным Обамой. И вот этому коллективному Обаме он напоминает, вернее как он считает напоминает, почему произошла Вторая мировая война. Он считает, что она произошла не потому что в свое время Гитлер со Сталиным поделили Европу, а произошла потому что цивилизация не заметила и не стала объединяться со Сталиным против этого абсолютно кровавого гитлеровского режима. Это я так сейчас утрирую. Но в реальности смысл его слов был именно такой. Что…



А.Красовский: Наше достояние не люди. Наше достояние – нефть и газ

―

Так боялись Сталина, что проглядели Гитлера?

А. Красовский― Нет, совершенно не так боялись Сталина, а что не смогли найти в Сталине добро, чтобы сразу с ним объединиться и на корню сразу до начала войны уничтожить Гитлера. Не надо напомнить, наверное, Владимиру Владимировичу Путину, что вообще война еще раз повторяю, началась в 39-м году и советские войска прошли за Запад тогда, историки меня могут поправить, но мне кажется в километраже больше, чем немецкие войска тогда прошли на восток. Уничтожив Польшу. Но вообще-то заметить тогда в Сталине что-то хорошее было очень сложно. Но самое главное дело даже совсем не в этом и не в том, что происходит упрощение и не в том, что нарушена логика меньшего из зол в этом утверждении Путина. Но самое удивительное то, что он таким образом ассоциирует сейчас себя со Сталиным.

О. Журавлева― Мне кажется, он давно уже себя ассоциирует…

А. Красовский― Нет, это удивительно, он раньше ассоциировал себя с какими-то русскими царями. Александр Третий, Европа подождет, пока русский царь половит окуньков. Победитель Наполеона Александр Первый. Петр Первый, открывший окно в Европу. И вот теперь у Путина новый период, когда он начинает ассоциировать себя с Иосифом Виссарионовичем. Это ведь такая вся речь его была про то, что вы сейчас, не видя, пытаясь не замечать действительно настоящее мировое зло в лице мирового терроризма…

О. Журавлева― Не дружите с нами.



А.Красовский: Наша общая Великая Отечественная не закончена

―

Не дружите с нами и пытаетесь нас загнать в яму санкций и блокады. И это ужасная на самом деле чудовищная идея, которая приведет нас всех, я уверен, что в итоге мы все окажемся в реальной войне. Потому что еще раз повторяю, наша общая Великая Отечественная не закончена, а люди, которые нами управляют, этой войны хотят. И все время хотят этого конфликта. И все время ассоциируют себя с людьми, которые в этой Второй мировой войне принимали основное участие.

О. Журавлева― Журналист Антон Красовским со своим особым мнением. Мы продолжим после небольшого перерыва.

НОВОСТИ

О. Журавлева― И снова с вами программа «Особое мнение». И вот Юрий из Нижнего Новгорода, который родился в 41-м году, кстати, спрашивает: «Не кажется ли вам, что сама российская власть провоцирует русофобию на Западе. Вот некоторые примеры: включение в обиход мерзостного слогана «можем повторить», — и вот эти машины «На Берлин», «за немками» еще меня совершенно коробит, — штурм картонного рейхстага в Подмосковье. Законодательная инициатива Миронова подать материальный иск к Германии от имени детей войны, расписавшись в том, что российское государство не может обеспечить достойную старость этим детям». Провоцирует российская власть русофобию?

А. Красовский― Комментировать Миронова вообще смешно, это один из самых безграмотных людей, который, наверное, даже в коллекции минералов своей собственной не разбирается. Не то что в мировом праве. Вообще Германия оплатила огромные контрибуции странам победителям, и даже Сергей Миронов уже был большим начальником, а Германия еще фактически внешне управлялась. Это все происходило из-за того, что Германия проиграла во Второй мировой войне, и Германия сполна заплатила денег и продолжает платить, что характерно деньги в том числе и жертвам Холокоста и жертвам преступлений нацистских войск на оккупированных территориях. Многие из них сейчас живут на территории ФРГ и получают социальную пенсию большую. И социальное жилье очень приличное. И все это финансируется за счет бюджета ФРГ. А совсем не Сергеем Мироновым бесполезным. А что касается «На Берлин» и «можем повторить» — конечно, это проблема не в российской власти. Вы думаете, что это Путин что ли наклеивает всем наклейки на машину Сузуки и Фольксваген.



А.Красовский: Мне непонятно, почему главной движущей силой России является прошлое

Вы что думаете, это Путин придумал слоган «спасибо деду за победу», это Путин что ли сейчас каждый кассирше в Ашане навешивает фальшивые звезды и пилотки. Это не Путин. Это вот это поколение 60-40 летних, которые превратили войну в спекуляцию. Хотите, можем повторить, — говорят они. Но вот 42 миллиона человек, одна пятая от всего населения Советского Союза, я думаю, когда после войны родилась цифра 20 миллионов, люди же реально знали эту цифру 40 и они понимали, что они не могут просто сказать 40 миллионов. И они сказали, пусть будет каждый десятый. И отсюда родилась фраза: у нас у каждого в семье есть кто-то, кто погиб в войну. А на самом деле это не такая обыденная фраза. Есть не у каждого из нас кто-то, кто погиб в войне. А есть миллионы семей, которые не пережили войну. Семей, понимаете, когда погиб мать, отец, все братья, все сестры и остался например, один племянник. И вот таких семей множество.

Вот вы, которые хотите сейчас повторить или считать, что можете повторить, вот у вас, предположим, есть жена, работает в прокуратуре, вы скажем старший следователь и двое детей. Вот представьте, вашу жену вешают как партизанку, вам ампутируют две ноги, один ваш ребенок сгорает в танке, а второй ребенок возвращается с переломанным позвоночником. Вот вы можете это повторить. Вот что сделал советский народ тогда в 41-45 годах. Вот вы просто подумайте, готовы ли вы вот это повторить. На самом деле. И можете ли вы на самом деле вот это повторить. Э

то главный вопрос, который на самом деле у меня всегда возникает. Правда, сегодня ну такой не самый простой день. И я не понимаю, почему взрослые люди не могут экстраполировать довольно понятную очень простую ситуацию на себя. На свою семью. Когда погибают все, когда от голода умирает целый город. И дети в полуторках тонут в холодной Ладоге, потому что пытаются дорваться до хлеба. Когда эшелоны месяцами едут из западной России на Урал, чтобы спасти хоть какую-то промышленность и хоть каких-то людей. Когда в панике бегут женщины, дети, уводя скот, когда сжигают за собой дома. Когда в любой момент над твоим домом может пролететь самолет, который разбомбит все, что было нажито тобой за всю твою жизнь, вместе со всей твоей семьей. Когда ты разлучаешься с любимым человеком на несколько лет, точно зная, что, скорее всего, ты с ним не увидишься.

И вот вы говорите, что все это можете повторить. Я вот не могу. Я по-честному не знаю ни одного человека, который бы мог. И я поэтому честно говорю, что не понимаю, как вообще тогда советский народ все это смог сделать. Ну, смог он это сделать. Потому что всем, как и сейчас было наплевать на этот советский народ. И поэтому погибло 42 миллиона человек. В Германии за всю войну, включая мирных жителей, погибших под бомбежками, чудовищными бомбежками, вы можете посмотреть, как бомбили Лейпциг, Кельн…



А.Красовский: Вы думаете, это Путин придумал слоган «спасибо деду за победу»?

―

й год.

А. Красовский― Выглядит как Сталинград абсолютно. И за всю войну, включая еще раз повторяю, солдат Вермахта и мирных жителей, погибло около 10 миллионов. В четыре раза меньше, чем в России. Потому что немцы относились к своему народу, как к своему достоянию, и поэтому сейчас Германия живет так, как живет Германия и на эти социальные деньги продолжают жить российские и белорусские, украинские, израильские пенсионеры. А мы живем так, как живем мы, и мы проводим парады, мы не можем заплатить 128 тысячам ветеранам этой войны несколько десятков тысяч рублей выходного пособия. Буквально гробовых. Мы не можем этого сделать. Потому что на самом деле нам всем по-прежнему на этих ветеранов наплевать. Наплевать нам на этих ветеранов, наплевать на детей, которые живут у нас в этой стране. Наплевать нам на самих себя. Это наша национальная черта. Наше достояние не люди. Наше достояние – нефть и газ. Наше достояние…

О. Журавлева― Арктическая техника.

А. Красовский― Да, наше состояние это эта самая дозаправка в воздухе. И это достояние мы готовы показывать из всех утюгов одновременно, меряясь друг с другом сами знаете чем, как мерились друг с другом вчера Первый канал и «Россия». Первый канал вчера рекламировал свою трансляцию парада. Вот вы говорите о спекуляциях и о войне, я говорю о спекуляциях и войне, которая не закончена. На самом деле в рекламном слогане Первого канала вся спекуляция на той войне, и вся война, которая не закончена. Они воюют на дне победы друг с другом. И спекулируют днем победы. Друг на друге. Реклама была такая, поскольку трансляция велась одновременно и по Первому каналу и по «России», «Россия» начала трансляцию аж в пять утра, чтобы обогнать Первый по рейтингам. Так вот реклама Первого была: «мы покажем России, как праздновать победу».

Вот что-то такое. И вот это, конечно, абсолютно чудовищная постыдность и паскудство, с которым все сейчас начинают к этому относиться. И тот пафос, с которым они бесконечно пытаются спорить и доказывать свой собственный героизм, которого нет, через героизм своих предков, которых они никогда не видели. Вот эти «Бессмертные полки», которые сейчас идут в Донецке с портретами Гиви и Моторолы, вот это все меня убеждает в том, что настоящая война она будет. Потому что, вообще-то говоря, язык и желание, язык я имею в виду слова, которые воплощают наши желания, они, как правило, в итоге реализуются. И если вы говорите, что вы можете повторить, значит, господь вас заставит это повторить. Вы просто подумайте об этом. Прежде чем сесть в машину с такой наклейкой или наклеить эту наклейку на свой бампер.

О. Журавлева― Разве обвинение властей в том, что они это все нам…

А. Красовский― Навязали.

О. Журавлева― Навязали. Ввели. Они несправедливы?



А.Красовский: Вся Россия сейчас дешевле одной компании Apple

―

Справедливы.

О. Журавлева― Оно как-то зародилось.

А. Красовский― Конечно.

О. Журавлева― Не само. Почему-то стало можно это делать. Так же как стало можно обливать мочой выставки или обливать зеленкой людей. Точно также стало можно и с такими лозунгами выступать.

А. Красовский― Потому что российская власть, как и все российские люди, как правило, в основной своей массе бесчеловечна. И российской власти на человека наплевать. Российская власть, как и римские и патриции, и римские консулы и в конечном итоге римский император понимают, что плебсом можно управлять, предоставляя ему совсем немного хлеба и довольно много зрелищ. И вот это то, что сейчас происходит с этими парадами, бесконечными репетициями парадов, которые точно также…

О. Журавлева― Репетиции «Бессмертных полков».

А. Красовский― Все это бесконечно транслируется по всем каналам. Каналы пытаются обогнать друг друга и первыми включить кнопку. Они, конечно, говорят вот об этой совершеннейшей бесчеловечности. Оттого, что все мы воспринимаемся этой властью как масса, которой даже не то что можно или нужно управлять, это как бы самоочевидно, а которая сливается для них вот в эти портреты, которые в конечном итоге окажутся на чьи-то палках. И в принципе эти портреты даже можно размножить на ксероксе, ничего это не стоит. И самое главное – чтобы у самой власти оставался максимальный ресурс, который она может на себя потратить. И честно говоря…

О. Журавлева― Ресурс-то не бесконечен.

А. Красовский― Ну как не бесконечен, он для этой власти абсолютно бесконечен. То есть этого ресурса совершенно точно на эту власть хватит. Этого ресурса совершенно не хватит на нас с вами. Этого ресурса не хватит на 150 миллионов человек, которые живут в России. И более того, его не хватит при отношении этой власти к людям на 128 тысяч ветеранов, которые здесь остались. Но на них этого ресурса хватит более чем. Их красивые роскошные многомиллионные лодки по-прежнему будут бороздить просторы мирового океана и швартоваться у самих дорогих причалов Ниццы, Монте-Карло и Антиба.

О. Журавлева― Население вот это, которое в циферках выражается и которое никто не принимает в расчет, оно также бесчеловечно, также наплевать?

А. Красовский― Да, население тоже бесчеловечно. Потому что это проблема тоже русского человека и проблема большой нации. Мы действительно не умеем идентифицировать себя как личность. Мы не относимся друг к другу как к ценности, как к чему-то, что и есть Россия. Для нас Россия это некая территория, на которой погибли некие люди. То есть вот эти погибшие люди это тоже какие-то такие тотемные обереги. Вместе с тем на самом деле Россия это мы. И если мы сейчас не пожалеем друг друга…

О. Журавлева― Нас никто не пожалеет. Антон Красовский, журналист со своим особым мнением. Всем спасибо, всего доброго. С праздником.