О. Журавлева― Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». У нас в гостях экономист Михаил Хазин. Здравствуйте.
М. Хазин― Здравствуйте.
О. Журавлева― Ну и для начала последние новости из-за бугра что называется. Эммануэль Макрон принесет присягу в качестве президента Франции 14 мая. Значит ли это, что надежды на развал Европы не оправдались?
М. Хазин― Ой, вот постановка вопроса на самом деле совершенно некорректная. Дело в том, что, что такое развал Европы. Во-первых, Европа все-таки большая, до Урала. В каком смысле развал?
О. Журавлева― ЕС например.
М. Хазин― ЕС уже раскалывается. Великобритания уже отходит.
О. Журавлева― А Франция могла бы отойти.
М. Хазин― Понимаете, для того чтобы ответить на вопрос такого толка, необходимо, прежде всего, понять, в рамках какой модели мы это обсуждаем. То есть это что, вот этот раскол. По каким причинам. Какие объективные факторы в пользу этого раскола. Кто в этом заинтересован. Кто наоборот в этом не заинтересован. Вот до тех пор, пока это непонятно, говорить бессмысленно. Вот я приведу пример. Я впервые сказал, что Трамп может стать президентом США, могу просто сказать день и час. Это было 5 ноября 2014 года в районе 10 утра. В городе Дейтоне штата Огайо на заседании Дортмундской конференции. Обсуждались промежуточные выборы в США, которые завершились 4 числа накануне. И там я сказал, что феноменальная победа республиканской партии на промежуточных выборах, она неслучайна, под этим есть экономические механизмы. И что есть два сценария: либо мы спасаем финансовую элиту ценой экономики США, либо мы пытаемся спасти экономику США. Но тогда извините, полетит финансовая элита. И соответственно первый сценарий это Клинтон, а второй сценарий – нет пока человека. Но этот человек будет выдвинут и он может стать президентом. Этим человеком оказался Трамп. В 14-м году еще никто не знал, что так будет. И он выиграл. Вот для ситуации Франции понимать нужно следующее. Первое: экономическая модель либеральная для ЕС явно зашла в тупик.
О. Журавлева― Вот как.
М. Хазин― И они сейчас ищут для себя какой-то новый вариант. Мы это очень хорошо видим, потому что череда этих вот либеральных президентов, из которых предпоследний Саркози, а последний Олланд, четко показало, что нет выхода.
О. Журавлева― Они для вас абсолютно либеральные.
М. Хазин― Да, конечно. Еще раз повторяю, они сами могут быть какими угодно, они находятся в рамках либеральной экономической модели, которая в Брюсселе определяется. Их личные интересы, Олланд формально социалист, именно при нем была принята целая куча либеральных решений. Например, однополые браки. Что, в общем, в католической стране Франции, там были довольно серьезные демонстрации. Людям это сильно не нравится. Но дело не в этом. Еще раз повторю, когда у вас есть некоторая базовая модель, то и один человек ничего изменить не может. Мы видим, с какими серьезными проблемами столкнулся Трамп, который в общем, уже все понимают, что эта модель больше, она экономически больше невозможна, нужно что-то другое. Что – пока никто не знает. Вообще никто не знает. Так вот, вопрос. Как связан, например, Брекзит, то есть выход Великобритании и выборы во Франции. Многие говорят: ну вот, Ле Пен это продолжение Брекзита. Не так. Точнее сказать, не совсем так. Дело в том, что не следует считать, что если британцы нас не любят, как это «англичанка гадит», то это означает, что они глупые. Если уж они решили выходить из ЕС, то это не только значит, что они не видят будущего в рамках ЕС, у них должен быть какой-то альтернативный план. Какой альтернативный план может быть. Современная экономика это экономика рынков. Рынков сбыта. Поэтому если Великобритания выходит – она должна себе выискивать альтернативные рынки сбыта. И у Великобритании, скорее всего, было несколько планов на эту тему. Первый план как мне кажется, тут я не настаиваю, это некоторая ретроспектива и некоторая гипотеза, состоял в том, что сделать зону фунта стерлингов на основе арабского мира. Потому что арабы вот все от Марокко до Ирака, они в общем, неприкаянные. Они никому не нужны.
О. Журавлева― Никому не нужны арабы.
М. Хазин― Да. Никто не хочет с ними дружить. Одно время это пыталась делать Турция, но тут выяснилось, что ислам достаточно агрессивный по сравнению с тем периодом, когда была Османская империя, этого категорически не хочет. По этой причине Турцию стали пихать на север к нам. А у Британии была идея объединить арабский мир, тем более что она там пользуется большим влиянием, но тут проблема возникла, потому что для того чтобы объединить достаточно склочных арабов, нужна была какая-то сверхидея, которая бы их очень сильно бы воодушевила. Эта сверхидея абсолютно понятная. Это ликвидация Израиля. Я подозреваю, что вся эта схема была выстроена на то, что вот придет в США к власти Клинтон, у которой сложные отношения с Израилем и этот план будет реализован. А пришел Трамп. И в общем, все понимают, что впарить Трампу идею ликвидации Израиля это дело сильно более сложное, чем Клинтон. И по этой причине начался вариант запасной. Какой? Великобритании для того, чтобы получить рынки, нужно расколоть ЕС. С его дико мощными механизмами защиты внутренних рынков. Уже, собственно начались конфликты по части выхода Британии, ребята, вы выходите, ваши товары на наши рынки мы больше не пустим. А уже был пример в истории, когда Великобритания расколола потенциальный альянс Франции и Германии. Это была ситуация середины 19 века, когда Ротшильды французские провели сначала в президенты, а потом и в императоры Франции Наполеона Третьего.
М.Хазин:Экономическая модель либеральная для ЕС явно зашла в тупик
О. Журавлева― Так. Помогло?
М. Хазин― Разумеется. Франция после этого на сто лет попала в обойму британскую. И сто лет воевала с Германией.
О. Журавлева― А зачем это Ротшильдам было надо?
М. Хазин― Потому что им не нужен был мощный кулак в континентальной Европе, который бы противостоял Великобритании. Сегодня ситуация аналогичная. Если Франция и Германия начинают ссориться, то в этом случае, во-первых, Британия может рассчитывать на получение разного рода рынков. Поскольку всегда можно либо рассчитывать на Францию против Германии, либо на Германию против Франции и соответственно нет очень мощного антибританского кулака в континентальной Европе. Имеется еще одно обстоятельство такое немножко экзистенциальное.
О. Журавлева― Можно мы к нему перейдем в следующей части программы. Я только совсем коротенькую фразу от вас хотела услышать. Макрона поставили англичане?
М. Хазин― Макрон это проект французских Ротшильдов, которые вместе с британскими все-таки одна семья. Да.
О. Журавлева― Так. На этом интересном месте мы делаем перерыв. Это «Особое мнение» экономиста Михаила Хазина. Никуда не уходите. Мы скоро вернемся.
РЕКЛАМА
О. Журавлева― И снова с вами программа «Особое мнение». В студии экономист Михаил Хазин, который нам обещал еще экзистенциальную часть французских выборов и развала Европы.
М. Хазин― Дело в том, что у нас Шотландия все время намекает, что она может выйти из Великобритании, оставив ее…
О. Журавлева― Она уже лет 500 на это намекает.
М. Хазин― 500 лет назад они объединились. Соответственно проблема в том, что Шотландия очень близка Франции. И вот сейчас после Брекзита вероятность того, что Шотландия выйдет – достаточно велика.
О. Журавлева― Подождите, она близка Франции, потому что Мария Стюарт была замужем за Франциском. Я сейчас уже просто потеряла нить.
М. Хазин― Мария Стюарт не просто была замужем за Франциском Вторым, ее мама герцогиня де Гиз француженка наполовину…
О. Журавлева― И это сейчас очень важно.
М. Хазин― Это сейчас очень важно, да. Вообще Шотландия очень специфическая страна. Но вот ощущения их близости к континентальной Европе очень сильны. Поэтому выход Великобритании из ЕС может привести к тому, что она из Великобритании станет просто Британией.
О. Журавлева― А Шотландия примкнет…
М. Хазин― Да, и она уже рассматривает вопрос. Говорит, а если мы сейчас референдум проведем, вы нас автоматом в ЕС примете. Так вот, это все экзистенциальное. Вы меня все основания просите объективные. А это ощущения. Есть у меня представление о том, что с точки зрения единства остатков ЕС без Великобритании, Макрон куда более опасная фигура, куда более вредный жук в муравейнике, чем Марин Ле Пен.
О. Журавлева― Почему?
М. Хазин― Потому что Марин Ле Пен она заинтересована в чем — она хочет сделать мощное ядро франко-германское и выкинуть разного рода нахлебников. Типа Восточной Европы, которые были нужны в 90-2000 годы и для того чтобы зафиксировать поражение СССР в холодной войне, и для того чтобы увеличить рынки сбыта германской продукции и денег хватало. А сегодня денег не хватает, и по этой причине надо бы их куда-нибудь отправить. Поэтому логика такая. Вот мы сейчас сделаем Европу двух скоростей, то есть фактически есть франко-германский центр, а все остальное как бы…
О. Журавлева― То есть вы считаете, что Марин Ле Пен обещала не из ЕС выйти, а остальных оттуда выкинуть.
М. Хазин― Скорее, да. Потому что с Германией она ругаться не собиралась.
О. Журавлева― А Макрон что планировал?
М. Хазин― Макрон будет делать, вот у меня ощущение такое, что он будет делать следующее. Он будет говорить: наша задача защитить единство ЕС, а Германия этому мешает. И поэтому…
О. Журавлева― То есть он как бы антигерманский.
М.Хазин:Все понимают,что впарить Трампу идею ликвидации Израиля-дело сильно более сложное,чем Клинтон
М. Хазин― …и будет ссориться вот на этом основании с Германией. А в Германии проблемы состоят в том, что все говорят, ну Германия-то главная. Ну, плати. Полякам дай, венграм дай. Грекам дай. Всем дай. А в Германии мы знаем, что у Меркель уже проблемы. Да, она, скорее всего, выиграет вот эти выборы. Но по той же самой причине – нет сегодня в Германии сил, которые могут предъявить какую-то альтернативную модель. Меркель тоже не может, потому что старая модель уже тоже не работает, но пока еще привычка действует. Немцы очень консервативные люди.
О. Журавлева― Не нам это говорить, у которых тоже есть привычки, от которых трудно отказаться.
М. Хазин― Мы тоже консервативны. На самом деле все люди консервативные, но некоторые консервативнее. Так вот, основная проблема состоит в том, вот либеральной общественности, что они-то рассчитывали, что будет как в США, то есть представитель либеральной общественности. А что такое либерал в современном понимании. Знаете вот, демократия это власть демократов. А либерализм это власть финансистов.
О. Журавлева― Интересная трактовка. Тоже надо записать.
М. Хазин― Почему, она такая жизненная.
О. Журавлева― А мне казалось «либеро» — это от свободы происходит, а не от финансистов.
М. Хазин― Нужно понимать, что в книжках оно, конечно, написано, но серьезные люди уважаемые всегда в реальности немножко от книжек отступают. И делают так, как им удобнее.
О. Журавлева― У вас просто своя система терминов. Это просто нужно понимать. Хорошо. Более-менее мы поняли, с Францией все будет сложно и с ЕС еще сложнее. А Россия в чем была заинтересована на этих выборах? Действительно мы так любим Ле Пен, что она нам очень была нужна?
М. Хазин― Это тоже вопрос хороший. А мы любили Трампа или нет?
О. Журавлева― В какой-то момент прям обожали.
М. Хазин― А зачем?
О. Журавлева― У меня к вам такой же вопрос.
М. Хазин― У меня произошел конфуз в жизни, я участвовал в выборах в ГД. И все меня спрашивали: зачем, ты сбрендил что ли. Ты-то не политик, прости господи. А я на это объяснял, что ребята, я понимаю, что Трамп может стать президентом США. И под это дело нужно у нас выстраивать механизмы работы с Трампом. Я понимал…
О. Журавлева― А работы с Хиллари у нас были механизмы?
М. Хазин― … что патриотическая партия, если она… Я не могу работать с Хиллари. У меня с ней идеологические разногласия. На самом деле идеологическая схватка между Трампом и Клинтон это один к одному, та схватка, из-за которой мне пришлось уйти с госслужбы в конце 90-х. То есть это схватка: либо мы строим либеральную экономику, то есть господство финансистов, либо мы строим другую экономику. Вот я…
О. Журавлева― Название которой никто не знает и как строить не знает никто.
М. Хазин― Тут тоже есть варианты. Условно говоря, что мы будем строить национальный промышленный капитализм. Очень условно. У нас сегодня не национальный капитализм, у нас сегодня компрадорский капитализм, потому что финансисты они не могут быть национальными, капитал он глобален, как нас учил…
О. Журавлева― А Путин самый главный финансист?
М. Хазин― А Путин в этом смысле у него очень интересный статус. Он арбитр. Он пришел во власть в 2000 году, когда все решения уже были приняты. Я напомню, я ушел в 1998-м. И собственно вот последняя попытка сделать что-то такое национально-ориентированное это было правительство Примакова, которое рухнуло в мае 1999 года. А Путин пришел уже в 2000. Его двигали, но он был только одной из нескольких альтернативных фигур. Я напомню, что был Аксененко, был Степашин, в общем, были разные варианты. Но пришел он как арбитр. Потому что нужно было разбираться с внутриэлитными конфликтами. Чтобы олигархические группы, воюя друг с другом, чтобы был такой внутриолигархический суд. Куда можно было бы обратиться…
О. Журавлева― Мы знаем, кого посадили в результате, а кого оставили.
М. Хазин― Выгнали тех, кто как раз не соглашался. То есть это был общеэлитный консенсус, который Путин только реализовал. Трех человек: Березовского, Гусинского, Ходорковского. Ровно потому что они считали себя умнее других и не считали необходимым прислушиваться к окружающим. Олигархам.
О. Журавлева― А арбитр не стал в результате самым главным над ними?
М. Хазин― Нет. И он 8 лет себя воспринимал как арбитра, потом он сказал: я устал, я работал как раб на галерах и я ухожу.
О. Журавлева― Да что вы?
М.Хазин:Полякам дай, венграм дай. Грекам дай. Всем дай. А в Германии мы знаем, что у Меркель уже проблемы
М. Хазин― И ушел. Дальше, как только он ушел, наступил кризис 2008 года, стало понятно, что не справляются без него и он вернулся.
О. Журавлева― Он вообще премьер-министром был.
М. Хазин― Это неважно совершенно, потому что он не занимался управлением ни экономикой, ни еще чем-то. Это был его такой статус для того, чтобы люди понимали, что он имеет право продолжать оставаться арбитром. Не Медведев был арбитром. А дальше, когда стало понятно, что дело плохо, он решил не просто вернуться, а вернуться уже не с мандатом от элиты, а с мандатом от народа. Именно по этой причине было организован Болотный процесс, вот это принципиальное отличие Болотного процесса от того, что было 26 марта. Потому что тогда это было абсолютно четко организованное за деньги мероприятие…
О. Журавлева― За какие деньги?
М. Хазин― Кто их выдавал и как — это вопрос сложный. Я не знаю. Но это был организованный процесс, целью которого было не допустить, чтобы Путин получил мандат народа. Не получилось. Он не просто выиграл выборы, но и с точки зрения общества эти выборы он выиграл честно.
О. Журавлева― Михаил Хазин со своим особым, очень особым мнением. Мы вернемся после небольшого перерыва.
НОВОСТИ
О. Журавлева― И снова с вами программа «Особое мнение». Михаил, народ интересуется, раз мы вышли уже на фигуру Владимира Путина. То во-первых, как вы себе видите до и после выборов. Путина же выберут, правильно.
М. Хазин― А я вообще себе не представляю. Знаете, это примерно когда он шел на выборы в 2012 году, он имел в виду, что он будет президентом от народа. Собственно из-за этого вся была, еще раз повторяю, Болотная операция. Почему? – потому что олигархи вполне резонно понимали, что если он станет президентом от народа, он же может обидеть олигархов.
О. Журавлева― Так он уже всех олигархов выкосил к тому моменту.
М. Хазин― Нет. Ну что вы. Еще далеко не всех.
О. Журавлева― Я прошу прощения, просто в скобочках пометим: значит Болотную организовали олигархи, чтобы Путин не смог избраться от народа.
М. Хазин― Да, я думаю, не просто олигархи, а олигархи «семейные». Но дело не в этом. А дело в том, что сегодня как раз основная проблема, с которой столкнулся Путин, та же самая проблема, с которой сталкивается Франция, США в лице Трампа – это полное отсутствие какого бы то ни было понятного и внятного конструктивного сценария. Именно по этой причине, если вы смотрите сплетни в Интернете, я просто СМИ не смотрю, то там все время вылезают разные политологи и с очень умным видом говорят, что Путин не хочет идти на следующий срок.
О. Журавлева― Вы просто в специальных местах ищете эти мнения. Хорошо. А вы как считаете?
М. Хазин― У меня лента. Я считаю, что ему в общем, ну, во-первых, он не является фанатом власти.
О. Журавлева― Да?
М. Хазин― Да. Вот у нас есть люди, которые оттого, что они занимают высокие должности, испытывают непрерывный такой оргазм. Вот он не испытывает. Наоборот его это страшно раздражает.
О. Журавлева― Это как в песне про водочку: мучаемся, но пьем.
М.Хазин:Навальный не политическая фигура. Это проект
М. Хазин― Да. Мучаемся, но пьем. Так вот по этой причине я думаю, что если бы у него была возможность уйти, он бы ушел. Но это достаточно сложно сделать, потому что…
О. Журавлева― Почему нет? По-простому можно объяснить. Почему нельзя уйти, стать председателем Верховного суда, почетным президентом Академии наук.
М. Хазин― Нет модели безопасности. Не для него лично, а для колоссального количества людей. Для всей верхушки. Грубо говоря, вся элита сильно подозревает, что если уйдет Путин и опять вернется кто-нибудь вроде того, что было с 2008 по 2012 год, то все пойдет вразнос…
О. Журавлева― Так это их собственный Медведев. Я прошу прощения. А не какой-нибудь чужой.
М. Хазин― Но он же не справился.
О. Журавлева― В каких-то ситуациях он все придержал, место грел. Ушел по первому свистку.
М. Хазин― Причем здесь это. Это его личные отношения. Речь идет об управлении страной.
О. Журавлева― То есть Путин справляется. Медведев не справляется.
М. Хазин― Тогда были деньги, еще оставались, а сегодня их нет. Поэтому все понимают, что если придет человек слабый, неважно, в каких ты отношениях, то все. Это катастрофа. Это все прекрасно понимают.
О. Журавлева― А сейчас катастрофы пока еще нет?
М. Хазин― Дело к ней идет постепенно. Но пока еще нет. Но я думаю, что и дойдет. Потому что нет конструктивного сценария. Как выходить на уровень экономического роста. Вот это вещь, меня постоянно спрашивают: является ли преступницей Набиуллина; является ли преступником Силуанов; является ли преступником Дворкович. Еще чего-то.
О. Журавлева― Является ли преступником Путин кстати.
М. Хазин― Нет, с точки зрения экономических интересов. Речь идет о конкретных экономических решениях, которые приводят, например, Набиуллина устроила девальвацию, в результате из страны утекло 200 млрд. долларов капитала.
О. Журавлева― Кто Набиуллину назначал?
М. Хазин― Это неважно совершенно.
О. Журавлева― Почему?
М. Хазин― Потому что, потому что после того как она назначена, она действует в пределах своих полномочий. Она решения принимала в пределах своих полномочий. Ей не Путин говорил делать девальвацию, она сама ее сделала.
О. Журавлева― Но потом он ей пожимал руку и благодарил. Значит, он согласен.
М. Хазин― Совершенно верно. Это вопрос. И ответ на самом деле следующий: Набиуллина действует в рамках некоторой модели. Вот той самой либерально-финансовой. То есть она исходит из следующей логики: мы – часть мировой долларовой системы. И как часть мировой долларовой системы мы должны быть лояльны к этой системе. У этой системы проблемы с ликвидностью, поэтому мы должны дать ей ликвидность. А если мы ей не дадим, то в этом случае все пойдет вразнос, и нам же будет хуже. Это логика.
О. Журавлева― И Путин с ней согласен, я правильно понимаю?
М. Хазин― И Путин не готов сегодня эту логику менять. Он может быть с ней не согласен внутренне, но менять он ее не готов. Так вот, проблема состоит в том, что сегодня уже понятно, что у этой логики нет будущего. Что эти деньги, которые мы отдали, нам назад в виде инвестиций не придут.
О. Журавлева― А вы знаете, почему?
М. Хазин― Я знаю, почему, конечно.
О. Журавлева― А вы знаете, у нас еще с Крымом была такая история.
М. Хазин― О, это не имеет никакого отношения к делу. Вообще.
О. Журавлева― И санкции тоже?
М.Хазин:Если уйдет Путин и опять вернется вроде того, что было с 2008 по 2012, все пойдет вразнос
М. Хазин― Никакого. Я не знаю, есть такая организация – Фонд экономических исследований Михаила Хазина. И мы пишем обзоры прессы. И там, в том числе я прочитал, что товарищ Бжезинский к новому году издал некий доклад, в котором он написал о том, что в Восточной Европе не только на Украине, во всей Восточной Европе в ближайшие 10-15 лет будут серьезные изменения границ. Ну, просто нужно понимать, что Крым это только начало некого большого процесса.
О. Журавлева― Подождите. Вы говорите об экономических исследованиях или об обзорах прессы? Мало ли что где было написано.
М. Хазин― Еще раз говорю, если у вас человек масштаба Бжезинского открыто пишет об этом, это означает, что все уже поняли, что этого не избежать.
О. Журавлева― А почему тогда такая была реакция?
М. Хазин― Потому что очень надеялись, что удастся остановить.
О. Журавлева― Остановить не удастся. Дальше что будет?
М. Хазин― Остановить не удалось. Еще два года назад с небольшим были надежды, что вот эти негативные процессы удастся остановить.
О. Журавлева― То есть присоединение Крыма это часть негативного процесса.
М. Хазин― У меня таких иллюзий не было. Еще раз повторяю, Крым в данном случае это следствие некоторых процессов. Конкретно которые состоят в следующем – что Восточная Европа входит в тот самый процесс, который был в ней в 30-е годы, когда по всей Западной Европе за исключением Чехословакии и Великобритании были, в общем, фактически фашистские диктатуры. Практически по всей Европе. От Финляндии до Греции, в Италии, Испании. Всюду. Потому что это единственный способ сохранить некоторую стабильность в условиях жесточайшего экономического кризиса.
О. Журавлева― Мы знаем, чем кончилась эта стабильность.
М. Хазин― Да, мы знаем. По этой причине, Украина она просто первая на этом пути. Одна из первых.
О. Журавлева― То есть развитие идет не по спирали, а просто по кругу.
М. Хазин― Ну как китайцы считают, что циклически устроено время.
О. Журавлева― Михаил, я прошу прощения, если можно буквально немножко у нас осталось времени. Я хотела бы услышать от вас, как вы видите новинку, вам как москвичу это интересно наверняка. Новинку с реновацией. Почему сейчас, почему так и для чего.
М. Хазин― Я бы сказал так. Вы знаете, есть такая штука – типовое поведение. Вот люди, попадая, если ситуация не меняется, то, попадая в типовую ситуацию, действуют типовым образом. Условно говоря, если вы выиграли приватизационный конкурс, первое что вы делаете – выводите из этого предприятия, которое получили, все ликвидные активы. Мгновенно. Классический пример — история иска «Роснефти» к «Башнефти». Казалось бы, все нормально, тут уже все хорошо. Все равно вывели все ликвидные активы.
О. Журавлева― Знаете почему – потому что доверия нет и перспектив нет.
М. Хазин― Доверие еще раз говорю, я же не говорю что неправильно, я просто говорю, что типовая ситуация.
О. Журавлева― Так, а с пятиэтажками что?
М. Хазин― Ситуация следующая. Возникла мысль, что если сделать некий процесс, то он улучшит отношения значительной части российского общества в лице москвичей к власти. Но как только это решение наверху было принято, оно немедленно спустилось вниз к исполнителям, которые немедленно прикинули, сколько можно украсть. По этой причине все акты, даже пока еще не принятые, а только проекты написаны так, чтобы можно было взять все, что захочется, и чтобы ответственности за это не было никакой. Вот скажем, есть в Москве дома, которые разрушаются, но в программу не попали. Почему? Их не хочется брать. Не интересно.
О. Журавлева― Место плохое.
М.Хазин:Он (Путин)арбитр. Он пришел во власть в 2000 году, когда все решения уже были приняты
М. Хазин― Не хочется. И при этом соответственно если у человека отбирают жилье, то что он получит, где он получит, когда – никаких нет и нигде ничего не написано. Вот это совершенно классический случай. Это одно и то же. Как только вы принимаете решение, что у вас чиновники не несут ответственность за свои действия, любая попытка вменить им даже содержательную идею, кончается вот так… И в результате что мы получаем – что, в конце концов, поскольку выборы 2018 года вот они, если бы они были не в 18-м году, а в 19-м, можно было бы все быстро провернуть в надежде, что к выборам все забудется. Поскольку выборы вот они, я не исключаю, что тема будет закрыта. Ровно потому что она приведет к негативным политическим аспектам. Но, в общем и целом, если смотреть на все это вместе: США, Франция, Украина, Россия и Китай, между прочим, тоже самое – не видно никакой конструктивной перспективы. Вообще никакой. И по этой причине все начинают заниматься тактическими играми, и как бы где-нибудь чего-нибудь захомячить.
О. Журавлева― Но страшно же. Сейчас захомячишь, послезавтра придут, отнимут.
М. Хазин― Ну да, страшно, но если не захомячишь, тогда точно у тебя ничего не будет. А, кроме того, эта привычка – захомячивать — она уже выработалась, вот они и захомячивают. То есть это проблема, вот мы все говорим, что нет фигур в политическом поле Европы. Ну так по большому счету…
О. Журавлева― Сейчас одна фигура находится в политическом поле, поехала лечиться туда. Почему выпустили, кстати, эту фигуру?
М. Хазин― Кого?
О. Журавлева― Навального.
М. Хазин― Ну Навальный не политическая фигура. Это проект. Поэтому те, кто руководит проектом, решили, а почему бы ни выпустить. Смотрите, вы не смотрели дебаты между Макроном и Ле Пен? Последние.
О. Журавлева― Очень фрагментарно.
М. Хазин― Тем не менее, видно, что ни Макрон, ни Ле Пен это даже не Ширак, который выглядел мелким по сравнению с Миттераном, который выглядел мелким по сравнению с де Голлем. Понимаете, да, мельчают.
О. Журавлева― Мельчают люди.
М. Хазин― Да.
О. Журавлева― Все идет по кругу, перспектив никаких.
М. Хазин― Есть по этому поводу неприличный анекдот. Про двух карликов…
О. Журавлева― Давайте вы расскажете этот анекдот после. Спасибо большое. Михаил Хазин, экономист со своим особым мнением. Всем спасибо, всего доброго.
М. Хазин― До свидания.
Комментарии159
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
allasol48 09 мая 2017 | 06:34
Люди с рабской психологией опасны для окружающих.
max_otto 09 мая 2017 | 07:04
Раньше не обращал внимания на этого дядю... Но я бы лучше слушал умницу Журавлёву, нежели этого странного фантазёра Хазина. Британия ради рынков сбыта хочет ликвидировать Израиль), это уже "ездовые коты" то есть перебор... Кто его посадит он же памятник. Моё пожелание - не стоит звать этого парня в студию.
onvagsmith 09 мая 2017 | 17:29
max_otto: Верно,в болтологическую рулетку играет.Столько намолачивает,что какая-нибудь часть может сбыться.Лет через 300.✍
zaryad 09 мая 2017 | 07:08
Я впервые сказал, что Трамп может стать президентом США, могу просто сказать день и час. Это было 5 ноября 2014 года в районе 10 утра. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Миша батькович уже много лет работает профессиональной гадалкой. То это предскажет, то сё. Если событие сбывается , то празднует, если не сбывается то передвигает сроки. И не важно политическое это событие или экономическое. А в последнее время стал делать это более профессионально....начал записывать даты своих высказываний и время, посекундно. Правда ни кто не знает , что может быть в другом месте он утверждал под запись обратное. Таких профессионалов трудно поймать за руку. Настрадамус...чтОты...не меньше.
pavlovo 09 мая 2017 | 09:38
Хазин хочет показать себя великим знатоком.Но выдаёт какие то нелепицы и несуразицы.Единственно в чем он прав:сейчас никто не знает как действовать в экономике стратегически.И он тоже не знает.
onvagsmith 09 мая 2017 | 17:31
pavlovo: Потому что научная экономика,о которой он мелет-фейк.Есть статистика и есть учёт бухгалтерский.А дальше все просто-победит технологически мощнейший и подкованнейший.☝
topolivan 09 мая 2017 | 10:03
Территорию Украины необходимо разделить на три части, а нелояльных к российской агрессии украинцев ликвидировать или выселить.
"Если мы хотим сохранить Украину целой, но лояльной к России, то тогда нужно возвращать Донбасс со сменой руководства в Киеве. Дальше ситуация банальная. Начинается контрпропаганда. Население на самом деле не в восторге там. Да, там есть, грубо говоря, несколько миллионов человек тех, которых исправить нельзя, но их надо частично ликвидировать, а частично выгнать. Другой вариант: нужно эту территорию расчленить... Новороссия должна войти в Россию областями. С полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом украинского шрифта, текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском. Короче говоря, полностью. Киев и северная часть Украины - должны стать аграрным государством... без армии и промышленности... Западенцев - четыре или пять областей, их нужно отдать Польше", - сказал Хазин.Так это правда вы сказали, Хазин?
erin1st 10 мая 2017 | 02:30
topolivan: В том виде, как сейчас, Украина нежизнеспособна.
Ну конечно если не применять диктаторских решений.
morexod 09 мая 2017 | 10:45
Хазин - жалкое подобие Маркова. Ну не дал бог харизмы, вали отседова, не позорься.
meksikos 09 мая 2017 | 12:35
mouravi13: Слышь Хохол.Для твоего не грамотного я,хотим донести и что Россия существует уже не одно 1000летие и будет. А вот такие странки искусственные, как Украина и Америка,исчезнут и как не дееспособные и как агрессивные.
mouravi13 09 мая 2017 | 12:45
meksikos:
Первое упоминание слово "Россия" датируется началом 18 века, до того была Московиа, до Московии был Московский Улус, а до улуса вами как рабами правили Викинги, продавая вас как скот на невольнических рынках!
ВОТ ВАША ИСТОРИЯ!!
rylke 09 мая 2017 | 14:42
mouravi13: "Первое упоминание слово "Россия" датируется началом 18 века,"
"Первое письменное упоминание термина «Росия» (греч. Ρωσία) датировано серединой Х века. Он встречается в сочинениях византийского императора Константина Багрянородного «О церемониях» и «Об управлении империей» как греческое название Руси[60]. В кириллической записи слово «Росия» (Рѡсїѧ) было впервые употреблено 24 апреля 1387 года[61]"
60 Соловьёв А. В. Византийское имя России // Византийский временник. — 1957. — № 12. — С. 134–155.
61 Клосс Б. М. О происхождении названия «Россия». М., 2012. — С. 26.
др... безграмотная
mouravi13 09 мая 2017 | 20:57
rylke:
В 10 веке ваши предки в берлогах с медведями якшались и с голодухи, зимние времена сосали им лапу и не только лапу!!
Ты бы еще и Арием сюда приплел, несчастный ты потомок финно-унгоро -монголов!!
rylke 09 мая 2017 | 21:42
mouravi13:
"В 10 веке ваши предки в берлогах с медведями якшались"
вообще-то уже раком Киев ставили, Аскольда и Дира убив, и щиты на вратах Царьграда прибивали
mouravi13 09 мая 2017 | 22:12
rylke:
Придурок ты!!
И Аскольд и другие князья были Викингами а невольничье рынки Царьграде были полны вами рабами!!
Князь Олег ведь не просто прибил свой щит рядом с иконой или ниже, под иконой. Наверняка он прежде сбил икону на землю и на месте поверженного образа прибил свой щит.
Олег был посажен отцом на княжение в 970 году, когда последний отправился в Болгарию[2]. В летописи нет указаний на стольный город Олега. Овруч (Вручий) упоминается лишь как место его гибели. Вскоре после смерти отца в 972 году между Святославичами началась усобица, в ходе которой старший сын, Ярополк Святославич Киевский, разбил полки Олега под Овручем; сам Олег погиб при попытке укрыться в городе (упал с моста в ров и был раздавлен телами). Согласно летописи, Ярополк сокрушался, узнав о смерти брата, которой не желал.
rylke 09 мая 2017 | 22:15
mouravi13: "Олег был посажен отцом на княжение в 970 году,"
Олег умер (укс змеи) в 912 какол безграмотный
mouravi13 09 мая 2017 | 21:04
rylke:
«Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю... о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали...». - Толстой А.К. Из письма другу Б. М. Маркевичу 26 апреля 1869 года. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - М., 1964
rylke 09 мая 2017 | 21:45
mouravi13: "«Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению"
И что, в любой нации есть желчные ворчуны
про каклов и говорить нечего
mouravi13 09 мая 2017 | 22:23
rylke:
«Русский патриотизм может заключаться в одной ненависти к России.. . Любовь к России, заключающаяся в желании жить в России, есть химера, недостойная возвышенного человека. Россию можно любить как блядь, которую любишь со всеми ее недостатками, проказами, но нельзя любить как жену, потому что в любви к жене должна быть примесь уважения, а настоящую Россию уважать нельзя»
(князь П. Вяземский) .
rylke 09 мая 2017 | 22:36
mouravi13:
Ты стихи Вяземского о России читал, прежде чем вешать эту фальшивку
вот Вяземский
"Москва! Под оболочкой пёстрой,
Храни свой самородный быт!
Пусть Грибоедов шуткой острой
Тебя насмешливо язвит.
Ты не смущайся, не меняйся;
Веками, вылетая в медь,
На Кремль свой гордо опирайся
И чем была, тем будь и впредь!"
rylke 09 мая 2017 | 22:38
Вяземский
Грустно! Но ты грусти этой
Не порочь и не злословь:
От нее в душе согретой
Свято теплится любовь.
Степи голые, немые,
Всё же вам и песнь, и честь!
Всё вы - матушка-Россия,
Какова она ни есть!
Июнь 1849
mouravi13 09 мая 2017 | 22:45
rylke:
Россия - это искусственная страна, которая была создана в результате оккупации и завоевательных войн за последние 300 лет, не более, которая на огромной территории объединяет народы, ничем абсолютно не связанные. Например, что может связывать чукчу и чеченца? Ни культура, ни история, ни антропологический тип, ни климат - ничего абсолютно. -- Олег Панфилов, профессор, историк.
«В России, вообще в любых закрытых системах, есть два способа руководить. Один – это смертная казнь за все, включая безбилетный проезд. Другой – коррупция. Закрытая тоталитарная система не предполагает нравственных мотиваций. Александр Житинский, царствие ему небесное, сказал: «Нам неведом другой стимул, кроме страха». Наша система этики основана на страхе.» - Дмитрий Быков, писатель
Наш патриотизм ярче всего проявляется в ненависти к другим. -- Антон Орехъ. "Ненависть как высшая форма патриотизма"
rylke 09 мая 2017 | 22:49
: mouravi13: Антон Орехъ. Панфилов профессор с кучи г.. Быков.. авторитеты!!!!
ты ещё сам себя поцитируй
«Ступайте от нас в жупане, не говоря -- в мундире,
по адресу на три буквы, на все четыре
стороны. Пусть теперь в мазанке хором гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости , поганцы….
………………………………………………………………
С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть , царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.»…
И.Бродский (1994)
mouravi13 09 мая 2017 | 22:54
rylke:
«Этот народ имеет более наклонности к рабству, чем к свободе. Я слышал, как слуги жаловались, что господа недостаточно бьют их. Москвичи считаются хитрее и лживее чем все остальные... Если они начнут клясться и божиться, знай, что здесь скрывается обман, ибо они клянутся с целью обмануть...» – советник-камергер и начальник Австрийского государственного казначейства Сигизмунд барон Герберштейн-Нейперг-Гюттентаг, "Записки о Московитских делах", 1549 г.
«Русский патриотизм может заключаться в одной ненависти к России.. . Любовь к России, заключающаяся в желании жить в России, есть химера, недостойная возвышенного человека. Россию можно любить как блядь, которую любишь со всеми ее недостатками, проказами, но нельзя любить как жену, потому что в любви к жене должна быть примесь уважения, а настоящую Россию уважать нельзя»
(князь П. Вяземский) .
ИЗ ПИСЬМА КНЯЗЯ П. ВЯЗЕМСКОГО К ПУШКИНУ!!
ОТВЕТ ПУШКИНА ВЯЗЕМСКОМУ
Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли. А. С. Пушкин.
rylke 09 мая 2017 | 22:57
mouravi13: 1549 г
В это время ВАС на карте не были, вас трахали евреи-арендаторы, которым шляхта вас сдавала в аренду
не вам говорить о рабстве
mouravi13 09 мая 2017 | 22:43
rylke:
Россия государство предельно несамостоятельное. И очень вторичное. Все так называемое подлинное национальное оно было как хлам при переезде брошено в 17 веке, когда Россия переезжала в 18 европейский петровский век, и, в общем, оттуда ничего кроме работорговли, вшей и пьянства захвачено с собой не было. Никакой самостоятельной культуры, наука не бывает вообще самостоятельной или национальной, потому что наука транснациональная вещь и не бывает ни русской, ни австралийской, ни американской науки, вот это все глупости. Поэтому сказать, что мы являемся, русские являются обладателями какого-то особого знания или какого-то особого геополитического секрета или представляют собой какую-то невиданную ценность, мы не можем. Мы постоянно видим, что это русская идея, правда, мы видим ее потенциал, но потенциал у нее в основном такой трупообразующий. Всюду, где она соприкасается с реальностью, мы видим горы трупов. Причем мы видим эти горы во все столетия. В той степени, в какой мы можем доверять истории. Ведь не забывайте, когда мы говорим «русская идея», мы говорим еще о некой исторической ретроспективе. - А. Невзоров
rylke 09 мая 2017 | 22:47
mouravi13: До Невзорова дошёл, у которого по его словам нет национальности, а только дедушка КГБешный генерал (отец неизвестен -нагулен)
а вот вы
Свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чеботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. [«Тарас Бульба». Н. В. Гоголь]
mouravi13 09 мая 2017 | 22:52
rylke:
Пётр Вяземский
«Русский бог»
Нужно ль вам истолкованье,
Что такое русский бог?
Вот его вам начертанье,
Сколько я заметить мог.
Бог метелей, бог ухабов,
Бог мучительных дорог,
Станций — тараканьих штабов,
Вот он, вот он русский бог.
Бог голодных, бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных,
Вот он, вот он русский бог.
Бог грудей и жоп отвислых,
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он русский бог.
Бог наливок, бог рассолов,
Душ, представленных в залог,
Бригадирш обоих полов,
Вот он, вот он русский бог.
Бог всех с анненской на шеях,
Бог дворовых без сапог,
Бар в санях при двух лакеях,
Вот он, вот он русский бог.
К глупым полон благодати,
К умным беспощадно строг,
Бог всего, что есть некстати,
Вот он, вот он русский бог.
Бог всего, что из границы,
Не к лицу, не под итог,
Бог по ужине горчицы,
Вот он, вот он русский бог.
Бог бродяжных иноземцев,
К нам зашедших за порог,
Бог в особенности немцев,
Вот он, вот он русский бог.
Дата написания: 1828 год
Источник стихотворения
Русский бог
автор Пётр Андреевич Вяземский (1792—1878)
rylke 09 мая 2017 | 22:55
mouravi13:
И что? Это сатира.... и Пушкин писал Гаврилиаду, а потом жалеле
какол ты даже не понимаешь ЧТО цитируешь
mouravi13 09 мая 2017 | 22:57
rylke:
А. Пушкин:
Увы! куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела — рабства грозный гений
И славы роковая страсть.
***
Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле.
***
Беда стране, где раб и льстец.
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец,
Молчит, потупя очи долу.
rylke 09 мая 2017 | 22:59
mouravi13: Безграмотный какол - это о самосвластии, а не о России и русских
вот повзрослевший Пушкин
КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ
О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас...
339
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
mouravi13 09 мая 2017 | 23:11
rylke:
Несчастный ты потомок Монгола!!
rylke 09 мая 2017 | 23:14
mouravi13: Безграмотный какол читай
"Вопреки знаменитому изречению Карамзина о значительной примеси татарской крови у «чистых русских» найти её следы учёным не удалось. Результаты масштабного исследования показали: крупнейший этнос Европы состоит из двух мало смешанных меж собой групп, а поляки и украинцы генетически ближе русским Центральной России, чем их соотечественники-северяне."
"Подытоживая статью, авторы заключают, что, несмотря на расхожие мнения о сильной татарской и монгольской примеси в крови русских , доставшейся их предкам еще во времена татаро-монгольского нашествия, гаплогруппы тюркских народов и других азиатских этносов практически не оставили следа на населении современного северо-западного, центрального и южного регионов."
http://www.gazeta.ru/science/2008/01/14_a_2552231.shtml
Результаты масштабного эксперимента опубликованы в последнем номере The American Journal of Human Genetics . Volume 82, Issue 1, p236–250, 10 January 2008 - «Two Sources of the Russian Patrilineal Heritage in Their Eurasian Context»
http://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(07)00025-0 (полный текст)
mouravi13 09 мая 2017 | 23:36
rylke:
Если хотите про великую русскую культуру, то надо честно признать, что её никогда не существовало в принципе. Всё, что мы имеем, — это производные от западной цивилизации. Матрёшки, и те были придуманы в Японии, а в Россию их завезли только в конце XIX века. Оглянитесь вокруг себя! Вы что-нибудь исконно русское видите? -- А.Невзоров
Россия - это искусственная страна, которая была создана в результате оккупации и завоевательных войн за последние 300 лет, не более, которая на огромной территории объединяет народы, ничем абсолютно не связанные. Например, что может связывать чукчу и чеченца? Ни культура, ни история, ни антропологический тип, ни климат - ничего абсолютно. -- Олег Панфилов, профессор, историк.
«Рассея! Испопсённая духовная пустынь!»
«Слишком много известных воров. Слишком мало известных героев».
- Николай Колычев
Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. --
Иван Тургенев
rylke 09 мая 2017 | 23:40
mouravi13: Панфилов -повторяешься, какол, иссяк
"Россия - это искусственная страна," Россия не просто страна, а империя, как Римская..... гов твой профессор
Так это и о каклах, не было тогда Украины и украинцев, НЕ БЫЛО, не отделяли вас
rylke 09 мая 2017 | 22:05
mouravi13:
"С консервативной стороны стоит отметить Андрея Владимировича Стороженко, известного историка, слависта и литературоведа. Он считается одним из главных специалистов по истории Украины и состоял в Киевском клубе русских националистов, одного из главных правых интеллектуальных центров страны. После Революции большевики расстреливали членов Клуба по спискам; Стороженко один из немногих, кому удалось сбежать от ЧК.
«Знакомясь с деятелями украинскаго движенія, начиная с 1875 г., не по книгам, а в живых образах, мы вынесли впечатленiе, что „украинцы“ — это именно особи, уклонившіеся от общерусскаго вида в сторону воспроизведенiя предков чужой тюркской крови, стоящих в культурном отношеніи значительно ниже русской расы»
mouravi13 09 мая 2017 | 22:26
rylke:
Философ Владимир Соловьев писал: » русский народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован». «И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам, а врагами своими он считает всех соседей…»
rylke 09 мая 2017 | 22:32
mouravi13:
И что? Здесь жалеют Россию... ничего негативного
Шульгин В. В.
Русский политический и общественный деятель, публицист (1878—1976)
«Вот краткая история украинствования. Оно было изобретено поляками (граф Ян Потоцкий); поставлено на ноги австро-немцами («Украину сделал я!» — заявление генерала Гофмана); но консолидировано оно большевиками, которые вот уже 20 лет без просыпа украинствуют (конституция Сталина 1937 года)»
ВАС НЕТ как нации, вы выбл...ки от австрияков и шляхты
mouravi13 09 мая 2017 | 23:14
rylke:
А. Звенигородский:
Безумная беспечность
На все четыре стороны.
Равнина. Бесконечность.
Кричат зловеще вороны.
Разгул. Пожары. Скрытность.
Тупое безразличие.
И всюду самобытность
И жуткое величие.
Н. Некрасов:
Наконец из Кенигсберга
Я приблизился к стране,
Где не любят Гуттенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал "ебёну мать",
И пошли передо мною
Рожи русские плясать.
Н. Некрасов:
Люди холопского звания
Сущие псы иногда.
Чем тяжелей наказание,
Тем им милей господа.
М.Е. Салтыкову-Щедрину:
"Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время их церковь провозглашает его святым".
rylke 09 мая 2017 | 23:17
mouravi13:
Н. Некрасов:
Люди холопского звания
Сущие псы иногда.
Чем тяжелей наказание,
Тем им милей господа.
Так это о каклах писал.... тогда Украины не было и украинцев тоже
mouravi13 09 мая 2017 | 22:31
rylke:
Cамосознания у населения России никогда не было. И нет его. И не будет его. И не надо его. Население России, как и сама Россия, исключительно существуют как урок миру (Чаадаев).
«Она [Россия] представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр — не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками; страны, где, наконец, нет, не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей». -- В. Г. Белинский, литературный критик (1811 - 1848 гг.)
rylke 09 мая 2017 | 22:40
: mouravi13:
Мы даже для своих злопыхателей ЕСТЬ
а ВАС НЕТ как нации, вы выбл...ки от австрияков и шляхты
«Ступайте от нас в жупане, не говоря -- в мундире,
по адресу на три буквы, на все четыре
стороны. Пусть теперь в мазанке хором гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости , поганцы….
………………………………………………………………
С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть , царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.»…
И.Бродский (1994)
mouravi13 09 мая 2017 | 23:00
rylke:
М. Лермонтов:
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон...
***
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно.
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Демьян Бедный:
Сладкий храп и слюнищи возжею с губы,
В нем столько похабства!
Кто сказал, будто мы не рабы?
Да у нас еще столько этого рабства…
Чем не хвастались мы?
Даже грядущей килой,
Ничего, что в истории русской гнилой,
Бесконечные рюхи, сплошные провалы.
А на нас посмотри:
На весь свет самохвалы,
Чудо-богатыри.
Похвальба пустозвонная,
Есть черта наша русская — исконная,
Мы рубили сплеча,
Мы на все называлися.
Мы хватались за все сгоряча,
Сгоряча надрывалися,
И кряхтели потом на печи: нас — «не учи!»,
Мы сами с усами!..
Страна неоглядно великая,
Разоренная рабски-ленивая, дикая,
В хвосте у культурных Америк, Европ, Гроб.
Рабский труд — и грабительское дармоедство,
Лень была для народа защитное средство,
Лень с нищетой, нищета с мотовством,
Мотовство с хватовством.
Неуменье держать соседства…
rylke 09 мая 2017 | 23:03
mouravi13:
это не о России и русских
ты вообще не понимаешь что цитируешь
mouravi13 09 мая 2017 | 23:02
rylke:
А. Белый:
Те же росы, откосы, туманы,
Меж бурьянами рдяный восход.
Холодеющий шелест поляны,
Обезумевший русский народ.
И в раздолье на воле — неволя.
И холодный, свинцовый наш край
Посылает с голодного поля —
Посылает нам крик: «Умирай,
Как и все умирают». Не дышишь,
Смертоносных не слышишь угроз.
Безысходные возгласы слышишь
И рыданий, и жалоб, и слез…
Те же возгласы ветер доносит,
Те же стаи несытых смертей
Над откосами косами косят
Над откосами косят людей.
Роковая страна, ледяная,
Проклятая железной рукой, —
Мать Россия, о родина злая,
Кто же так подшутил над тобой?
rylke 09 мая 2017 | 23:06
mouravi13:
"Мать Россия, о родина злая,
Кто же так подшутил над тобой?"
И это против России?!!.. это о революции, благодаря которой появилась Украина по воле Ленина и Сталина, а вы как были холопами Москвы так ими и остались, только тявкаете отвязавшиь на время
ну и дура же ты, какол
mouravi13 09 мая 2017 | 23:05
rylke:
М. Волошин.
Кто ты, Россия? Мираж? Наважденье?
Была ли ты? есть или нет?
Омут… стремнина… головокруженье…
Бездна… безумие… бред…
Все неразумно, необычайно:
Взмахи побед и разрух…
Мысль замирает пред вещею тайной
И ужасается дух.
М. Волошин.
Не тем же ль духом одержима
Ты, Русь глухонемая! Бес
Украв твой разум и свободу,
Тебя кидает в огнь и воду
О камни бьет и гонит в лес.
М. Волошин.
Вся нежить хлынула в сей дом
И на зияющем престоле,
Над зыбким мороком болот
Бесовский правит хоровод.
Народ, безумием объятый,
О камни бьется головой
И узы рвет, как бесноватый…
rylke 09 мая 2017 | 23:08
mouravi13:
Это о революции в России в том числе и об Украине-малороссии, а не о русских
о революции, благодаря которой появилась Украина по воле Ленина и Сталина, а вы как были холопами Москвы так ими и остались, только тявкаете отвязавшиь на время
ну и дура же ты, какол
onvagsmith 09 мая 2017 | 17:41
mouravi13: Крым Хазин приплел,чтобы сделать приятное кому-нибудь "наверху",если вдруг услышат,что маловероятно.Ситуация по Крыму успокаивается,через 10 лет все уляжется.Крым признают российским,конечно.Подвижки к этому уже видны.На Украине слишком политизируют все это,пора начинать успокаиваться♨✍
mouravi13 09 мая 2017 | 21:10
onvagsmith:
Мечты идиотов!
Аннексию Прибалтики не признавал мир, так точно будет с Крымом.
Надо же было так постараться, что бы в лице Украины получить самого боеспособного и неуступчивого противника!!
Я утверждаю, что святая Украина станет могильником Московской Орды, вы потеряете не только свою Орду но и уворованную вами религию, историю и культуру!!
«Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю... о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали...». - Толстой А.К. Из письма другу Б. М. Маркевичу 26 апреля 1869 года. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - М., 1964
onvagsmith 09 мая 2017 | 22:34
mouravi13: Не горячитесь!Должны быть страны вместе!В Беловежье приняли преступное решение в своё время,в интересах неких "элит",а не людей.✍
alo0000 09 мая 2017 | 11:04
Изменение границ в восточной Европе в ближайшие 10-15 лет, это- вряд ли, а вот в совсем скоро, в ближайшие 100-150 ле -точно будет.Вода,вода,кругом-вода...
anatol25 09 мая 2017 | 11:04
До 2015г Хазина интересно было послушать как экономиста и человека не глупого.
Сейчас можно понаблюдать за ним только как за человеком не глупым. Как человек творчески-одаренный делает свою работу под наблюдением Глазьева изобретательно. Хазину легко можно заказать обзор прямо на сайте - были бы деньги. Интересно, кто заказывал Хазину Особое Мнение?
haza32 09 мая 2017 | 11:33
Интересно какой у ФСБ на него компромат что он тут так блеет?
aleksanderkobuladze 09 мая 2017 | 12:02
Послушал и грустно подумал: в 90-тые пришли в все отрасли эволюционная ШПАНА,которой Советская Страна дала образование. Но БЕДА в том, что шпану нужно контролировать МУДРОЙ, ПОРОДИСТОЙ ЦЕНЗУРОЙ и ГБ ! Еще лучше ,если эти институты будут возглавляться не очень образованными, но ПОРОДИСТЫМИ людьми ( с крупными прямыми носами, ушами с крупной мочкой, зауженной ротовой полостью и большими глазами ). Только у таких людей хорошая генетическая память выживания в трудных условиях. Кстати, после диалога Хазина с Журавлевой у меня окончательно развеялось уважение к экономистам, в том числе и к ГОСТЮ ((( ! Так...., самолюбующаяся шпана, зачатая после приятной беседы и вкусного ужина )))))))))) .
gbborg 09 мая 2017 | 14:13
Читать до конца не стал ...
a1b1v1 09 мая 2017 | 15:48
«… я крымский грек....мне противно слышать этот татарский бред об "их коренном народе"... тем более, когда прекрасно всем известно, что русские впервые появились в Крыму, ну как минимум, на 500 лет раньше чем татары....где то с середине 8 века, такие города как Сурожь (Судак), Корчев (Керчь) были уже заселены русскими и принадлежали к русскому княжеству (Тмутаракань) со столицей в Тамаратхе... (на Таманском полуострове)... в том же Херсонесе русские прекрасно жили и торговали вместе с местным населением ...вплоть до 13 века ..., когда на полуострове впервые появились татары... И, именно поэтому я считаю, что у русских гораздо больше прав называться "коренным населением " Крыма, чем у самих татар…»
patlik 09 мая 2017 | 17:28
Вроде говорил разумно , мне уже стало казаться что у меня с Хазиным подходы одинаковые и я зря его идиотом считал и вот тебе на -- Болотная за деньги -- я не ошибся диагноз тот же. 8)))
SergSoshin 09 мая 2017 | 18:46
Либеральная экономика - экономика финансистов! Прекрасное определение либеральной свободы. Открытые границы капиталов и где дешевая сила там и производство. Хотите чтобы в вашу страну потекли деньги , сделайте свой народ нищим. Конечно же этот путь в никуда. Единственный путь тогда - это социалистическая модель, но вместо красных директоров. олигархи!? Но это по сути Монархия в новом виде. Некий триумвират : представитель финансистов , производственников и силовых ведомств,представитель дворянской знати, религий, культуры - император, представитель всего общества России - президент. Президент так и остается неким арбитром, озвучивает, берет на себя совместные , согласованные решения.
tridrikh 09 мая 2017 | 19:38
и вот охота мише болтать ни о чем!!! а ведь ничего не умеет... просто говорит, говорит, говорит... пустота!
onvagsmith 09 мая 2017 | 22:37
tridrikh: Жрать все хотят⛄
odiniznas 10 мая 2017 | 01:01
'― Михаил Хазин со своим особым, очень особым мнением." - сколько же на "Эхе" перебивается экшпертов,не прошедших в новую Госдуму: Хазин, Шевченко, Горный - один чуднее другого. Вот ещё Марков, не помню, пытался ли в депутаты пробраться или его держат в резерве на замену киндерсюрпризу Кириенко в АП.
erin1st 10 мая 2017 | 02:27
Навальный - политическая фигура! Вот это Журавлёва выдала!! Вот это маразм!!!
Не надо, Журавлёва, рассматривать ситуацию фрагментарно. Если претендуете на серьёзность суждения, надо рассматривать процесс поэтапно и тщательнЕЕ. Чётко устанавливая причинно-следственные связи. И еще хорошо бы поинтересоваться, на какие средства живёт Навальный. Только вот не надо о народных пожертвований ФБК.
Viktor Bekrenev 10 мая 2017 | 03:25
Ни слушать, ни читать этот поток сознания нет никакой возможности.