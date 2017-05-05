О. Бычкова― Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». С особым мнением Николай Сванидзе. Добрый вечер.
Н. Сванидзе― Добрый вечер.
О. Бычкова― Обсуждаем мы как обычно все важные текущие сегодняшние темы. И первая – ежегодный доклад уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Которая встречалась с Владимиром Путиным. И совершенно неожиданно сказала, что направила ряд ходатайств в прокуратуру и следственные органы и попросила президента дать поручение, создать межведомственную рабочую группу, которая могла бы здесь в центральной части страны, а не на территории Чечни, что интересно, принимать обращения граждан, если таковые будут. Речь идет о преследованиях геев на территории Чечни. Которые местные власти отрицали всячески. Пресса, прежде всего, конечно, «Новая газета» пишут очень подробные и страшные репортажи. И теперь внезапно Москалькова предлагает такую радикальную смелую меру. Путин говорит: да-да, я поговорю с соответствующими структурами. Это что такое вдруг случилось. Отрицали ведь всю историю сколько времени уже.
Н. Сванидзе― Ну, отрицали ее в Чечне. В центре так очень осторожно об этом высказывались. Говорили, что нет оснований не верить и так далее. Но это говорил в основном не Путин, а его пресс-секретарь. По-видимому не получив соответствующих еще определенных указаний.
О. Бычкова― Ну так вот прошел почти месяц или сколько там, больше, несколько недель с момента публикации начала всего скандала.
Н. Сванидзе― Я бы, честно говоря, позволил себе здесь возразить в том, что касается слова «внезапно». Потому что мне кажется, что имеет место некоторая недооценка Татьяны Николаевны Москальковой. Ее деятельности на посту уполномоченного. Она человек решительный и очень хорошего желающий. Я бы так сказал. Поэтому как мне кажется это не внезапно, наверное, эта тема ее взволновала, что есть очень хорошо, и для меня здесь великой неожиданности нет. Некоторая неожиданность в реакции президента, потому что действительно до этого как-то не реагировали. Но вот это вопрос. Но у меня, честно говоря, позиция такая. Удивляться по поводу чего-то хорошего можно, но все равно надо радоваться. Потому что ведь ну, что называется, погладили, а могли бы и ударить. Так вот хорошо, когда гладят. Если действительно будет дано указание из Кремля центральным силовым структурам, потому что в Чечне абсолютно очевидно всем, включая, видимо, и Москалькову и Путина и совершенно справедливо, что в Чечне ничего по этому поводу решаться не будет. Никогда. Это должно решаться не в Чечне.
О. Бычкова― Но мы знаем, что в Чечне в отличие от всей остальной территории земного шара нет вообще никаких геев в принципе. Как класса.
Н. Сванидзе― Ну вот…
О. Бычкова― Это понятно.
Н. Сванидзе― Совершенно справедливо. Но если вдруг выяснится, что там пара завалялась так сказать геев и им приходится несладко, тогда, видимо, все-таки принято решение, что это очень плохо, что там преследуют людей по признаку их ориентации. Что делать это нельзя. Потому что сексуальная ориентация ничуть не уступает ни религиозной ориентации, ни какой другой. И преследовать за нее ни в коем случае нельзя. Это не есть преступление. Если это не есть преступление, то людей нужно защищать. Тогда преступление совершается в отношении этих людей, если им перекрывают дыхание, а иногда даже и не только дыхание. Им вообще все перекрывают, по-моему, даже была информация, что их там убивают. Причем убивают как просто силовики, так и, боясь, что убьют силовики, еще раньше убивают их родные и близкие на всякий случай. Спасая свои семьи, по-видимому. Поэтому если этим займутся, то само по себе это хороший знак. Я уже не знаю, в какой мере это будет эффективно, но лучше, когда идет этот сигнал, чем идет сигнал – а делайте вы, ребята, что хотите, нас это не касается.
О. Бычкова― Но с этим не поспоришь, безусловно. Но все-таки должны быть какие-то объяснения. Надавил Запад, поговорил с Меркель, решил хотя бы в этом незначительном, ну кого волнуют эти геи, вопросе пойти навстречу. Или что-то еще. Или решил немножко намекнуть Рамзану Кадырову, что все-таки тут есть еще другие начальники в этой стране и правила. Ну вот какие-то же должны быть объяснения.
Н. Сванидзе― Мне кажется, что ты основные назвала. Здесь будем блуждать между ними, потому что мне кажется, что может иметь место и желание напомнить о том, кто в доме хозяин. Раз. Потому что я думаю, что претензии, пусть не высказанные такого рода, они у силовиков присутствуют. Может быть они не высказывают ему. В смысле президенту.
О. Бычкова― А может быть высказывают.
Н. Сванидзе― А может высказывают. Но они же так думают. А кто у нас главнее и кто у нас страшнее. Путин или Кадыров?
О. Бычкова― И почему этому все можно, а другому нельзя.
Н. Сванидзе― Совершенно верно. Это один фактор. Второй фактор, который мог вполне послужить поводом – встреча с Меркель. Потому что известно, что Меркель обсуждала этот вопрос, она его поднимала. А если она его поднимала и если так или иначе, я не уверен, что она ставила в зависимость от решения этого вопроса проблему санкций, потому что санкции связаны не с геями в Чечне, конечно. А совсем с другими проблемами, которые еще тяжелее решаются. Но, тем не менее, я думаю, что он решил и Западу показать, потому что тут же дело не в самой Меркель, а как мне кажется, ведь будет встреча «двадцатки» в Германии в июле. И после этого насколько я понимаю, судя по разговору с Трампом телефонному, имеется очень сильное желание, разговор был, как известно по инициативе российской стороны. Имеется очень горячее желание с Трампом индивидуально, так или иначе, встретиться. Чтобы вот галочка эта — встреча с Трампом один на один – была поставлена. А Трамп ерзает, потому что он не знает, с одной стороны нужно бы встречаться с Путиным, с другой стороны он боится очередных обвинений в том, что он пророссийский пропутинский и вообще он не знает, что ему делать. Он еще не определился. А встречаться с ним нужно, даже если это не решит проблемы.
А я думаю, что встреча с Трампом никаких проблем не решит сама по себе. Но факт встречи важен. С Меркель встретились, с которой фиг знает сколько не встречались. Теперь еще встретимся с Трампом и в общем мы уже вроде как в законе, мы уже не в изоляции, с нами встречаются, с нами разговаривают. С нами решают проблемы. Мне кажется, что вот это сыграло свою роль. Я думаю, что сама проблема геев она в данном случае совершенно арьергардная. А вот эти темы: а) Кадыров и выяснение такое подковерное отношений с ним, ну у нас же Византия, у нас страна сигналов. Таким образом просто подаются сигналы. И б) Меркель, Трамп. Вот я думаю это причины.
О. Бычкова― У нас до перерыва остается меньше минуты, скажи еще раз, ты сказал, что Москалькова желает хорошего.
Н. Сванидзе― Да, я в этом уверен.
О. Бычкова― Ты в этом уверен. А вот почему, объясни, что это за человек, потому что на самом деле как-то к ней так с подозрением относится прогрессивная общественность.
Н. Сванидзе― Ну что она за человек я прям так сказать не могу. Мы с ней не настолько давно и хорошо знакомы. Но она на меня производит впечатление человека, который хочет быть настоящим уполномоченным по правам человека. И, на мой взгляд, ее силовая биография ей не помешает быть настоящим уполномоченным. А может быть даже и поможет. Если будет на то ее и господня воля.
О. Бычкова― Мы сейчас сделаем перерыв минуты на три. Это программа «Особое мнение». Николай Сванидзе в эту студию вернется.
РЕКЛАМА
О. Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение». Заканчивая тему с Чечней, я хотела задать вопрос. Вот о чем я подумала. Все говорят о том, что существует особое формирование на территории и внутри РФ, которое живет по своим законам и не подчиняется федеральным этим, и вот даже Москалькова собирается организовать центр по защите геев, даже не там, где на них нападали. А в другом каком-то регионе. И я подумала вдруг, а может быть это не так плохо на самом деле.
Н. Сванидзе― Что именно?
О. Бычкова― Смотри. Может быть, это какой-то прообраз более гармоничного строения российского государства. Более конфедеративного. Потому что ну вот этот регион живет так. Он хочет так жить. Может быть, в дальнейшем будет создана не такая жесткая вертикаль, иерархическая схема, централизованное управление страной, а может быть действительно, в конце концов, разные регионы получат больше самостоятельности и возможность жить так, как они считают нужным, а не отдавать все полномочия и деньги и права, управление в центр московский.
Н. Сванидзе― Это романтическая я бы сказал точка зрения на мой взгляд. Потому что это конечно, хорошо, что пусть расцветают сто цветов и здесь пусть так, а там эдак. Но все-таки если у нас есть единое государство и в нем действует Конституция РФ, она правда, не так чтобы сильно действовала, но уж как действует. Чтобы она все-таки везде действовала одинаково. Иначе нужно в каждом регионе свою Конституцию писать. И по ней жить. Это будет как, я прошу прощения какой-то кантон швейцарский.
Н.Сванидзе: Это вызывает ощущение, что власть делегировала монополию на насилие
О. Бычкова― Пускай будет кантон.
Н. Сванидзе― Отдельно стоящий.
О. Бычкова― И чем плох кантон?
Н. Сванидзе― Кантон-то не плох, если еще все другие признаки этого, мне не хочется произносить это слово в эфире, кантона будут налицо. Но в данном случае кроме этого признака, что там могут делать все, что угодно: преследовать геев, поливать зеленкой правозащитников, конкретно коллегу Игоря Каляпина из совета по правам человека. И все это не будет иметь никаких последствий. Это, на мой взгляд, все-таки плохо. То есть это абсолютно отдельно существующий по своим законам, не только традициям этическим, религиозным, но просто по своим законам, по своим правилам, понятиям существующий регион, на мой взгляд, это избыточно. Сильно избыточно.
О. Бычкова― Но раз ты сказал слово «зеленка», давай поговорим про Алексея Навального.
Н. Сванидзе― Пугать не надо.
О. Бычкова― Который получил зеленкой в глаз и слишком серьезно и теперь какие-то странные сигналы вроде как шлет ему власть. С одной стороны одной рукой выдает загранпаспорт, другой рукой выносит приговор по Кировлесу и закрывает ему таким образом, по крайней мере формально с ее точки зрения путь в президентскую кампанию. Что это за танцы такие. Как ты их интерпретируешь.
Н. Сванидзе― Пока, честно говоря, никак. Потому что я слежу за происходящим, на данный момент это похоже на издевательство. С одной стороны, действительно человеку выписали паспорт зарубежный, а с другой стороны говорят, что пользоваться им нельзя.
О. Бычкова― Это тоже непонятно, потому что сказала какая-то инспектор…
Н. Сванидзе― Сказала некая дама, причем сказала не ему, а по телефону адвокату.
О. Бычкова― Адвокат говорит, что по закону все не так, как она сказала.
Н. Сванидзе― То есть это выяснится, наверное, в тот момент, как я понимаю, когда Алексей Навальный прибудет в аэропорт и там его либо пустят, либо не пустят. Вот там все и выяснится. Я думаю, что это будет очень интересный момент. Но если его не пустят, то это очень плохо, потому что это будет издевательство и дикий скандал. Дикий скандал.
О. Бычкова― И просто глаз надо лечить.
Н. Сванидзе― Громкий, смачный, выпускают его действительно для того, чтобы он лечил глаз. Потому что как я понимаю, есть шанс, что нужно будет роговицу пересаживать и так далее. Что в наших медицинских условиях продвинутых невозможно. А если его выпустят, то скажем, что это очень хорошо. Но надо подождать. Пока что просто не знаю, что это значит. Не исключаю, что одна рука не курсе того, что делает другая.
О. Бычкова― Меня совершенно восхищает, как себя ведет и держится Алексей Навальный.
Н. Сванидзе― Он очень мужественно держится.
О. Бычкова― Очень мужественно, иронично.
Н. Сванидзе― Притом, что…
О. Бычкова― С этой черной повязкой вышел в эфир.
Н. Сванидзе― Такая пиратская просто.
Н.Сванидзе: Теперь это такой пафос с очень большим налетом милитаризма
О. Бычкова― Такой Джек-Воробей.
Н. Сванидзе― Абсолютно. Но это вообще не шуточная ситуация, потому что дело, которое открыли, что само по себе хорошо уголовное, оно открыто не совсем по той статье, оно открыто по статье «побои», что подразумевает другое физическое воздействие, но не вред здоровью. Потому что побои ну что, ну губу подбили.
О. Бычкова― Побои это не вред здоровью?
Н. Сванидзе― Нет. Там отдельные статьи в УК РФ. Побои это не вред здоровью. Побои это синяк поставили под глазом.
О. Бычкова― Извини, я правильно понимаю, просто я не юрист ни разу, то есть если например, дело открывают по статье «побои», потом будет доказано, что побоев не было и говорят, что тот, кто…
Н. Сванидзе― Нет, не в этом дело. Оль.
О. Бычкова― Он невиновный?
Н. Сванидзе― Не в этом дело. Дело в том, что статья «побои» она легкая. И она повторяю, не подразумевает вред, причиненный здоровью.
О. Бычкова― Ага.
Н. Сванидзе― Там могут быть не только побои, то есть не в смысле человека именно ударили. Может быть, ему еще что сделали. Там чем-то и облили. Это тоже входит в эту статью.
О. Бычкова― Но статья легкая.
Н. Сванидзе― Легкая. Облили, но, не причинив вреда здоровью. А вред здоровью причинен, причем средний. Средний это значит немалый. Потому что человек может лишиться одного глаза в результате. И не дай бог. И поэтому эту статью придется, конечно, переформатировать. Если реально заводить уголовное дело, то по другой статье. Именно подразумевающей довольно серьезное наказание за причинение среднего вреда здоровью. А делать этого очень не хочется, конечно. Потому что это Навальный, имя которого произносится мало где вслух. И признавать, что ему причинен какой-то вред и причинен людьми, по-видимому, социально близкими, назовем их так, потому что они до сих пор никак не страдали из-за своего поведения.
А это ведь не первый случай. И даже одновременно с этим были другие. В том числе тоже с причинением серьезного вреда здоровью. В том числе даме «яблочнице». Так или иначе, нужно что-то предпринимать, это плохо, это чистые уже штурмовики. И нужно как-то на них реагировать, тем более что это тоже бьет, в конечном счете, по власти. И власть это как мне кажется, понимает. Потому что это вызывает ощущение, что власть делегировала монополию на насилие. Неизвестно какими хулиганами, хулиганы этим вовсю пользуются, размахивая флагом, на котором написано «мы за власть». Ну мало ли чего там написано.
О. Бычкова― А вот она как делегирована все-таки. Вот это все было сделано по заказу. По поручению, или это просто такая дурная инициатива и теперь власть, выдавая загранпаспорта, условно говоря, и так далее, открывая уголовные дела, пытается как-то от этого всего отмазаться.
Н. Сванидзе― Я не в курсе. Но давай рассуждать логически. Если эти люди знают прекрасно, кто откуда когда выходит, кто куда когда приезжает, знают все расписание, они его откуда знают? Они его знают только от компетентных людей. Компетентные люди работают в компетентных структурах. То есть в силовых. Значит, я думаю, что кто-то из серьезного уровня силовиков этих людей крышует. А силовики это государственная структура, между прочим. И поэтому, так или иначе, это все равно значит, что эти люди крышуются государством. И это для государства, для его репутации очень плохо. В том числе и для репутации государственного руководства. Несомненно. А наступить на горло этой песне, повторяю еще раз, очень не хочется, потому что речь идет о Навальном. Об оппозиционере. О человеке, которого чуть ли, да не чуть ли, а с Гитлером сравнивают. И при этом вслух объявлять, что он пострадамши – совсем неохота. Но придется. И это вызывает…
О. Бычкова― Спустить на тормозах не удастся.
Н. Сванидзе― А как спустишь на тормозах. Когда человек ходит с одним глазом.
О. Бычкова― Тут убивают людей и годами, вообще десятилетиями никто не может найти виновных. И ничего.
Н. Сванидзе― Ну, хорошо, что не убили. Но действительно были случаи и убийств.
Н.Сванидзе: Я не вижу для российской дипломатии большой проблемы в победе Макрона
О. Бычкова― И спускают на тормозах всегда за милую душу.
Н. Сванидзе― А ситуация меняется. То, о чем говорили, проходит встреча с иностранными лидерами, они поднимают этот вопрос. Происходят разные шествия, на которые выходит достаточное количество людей иногда. Меняется атмосфера в стране. И что раньше можно было себе позволить, то теперь позволить себе уже, наверное, нельзя.
О. Бычкова― Это программа «Особое мнение». Николай Сванидзе продолжит ее.
НОВОСТИ
О. Бычкова― Продолжается программа «Особое мнение». А что ты еще такое говорил со словом «экстремизм» страшное в перерыве.
Н. Сванидзе― Возвращаясь к теме обливания зеленой дрянью, потому что выясняется, что это не вполне себе зеленка даже…
О. Бычкова― Туда видимо что-то еще подмешали.
Н. Сванидзе― Да.
О. Бычкова― Да и зеленка тоже не подарок.
Н. Сванидзе― Это, на мой взгляд, просто чистое проявление экстремизма. Чистый экстремизм абсолютно. И, на мой взгляд, трудно просто хотя бы по этой причине трудно властным структурам на это закрыть глаза.
О. Бычкова― Экстремизм это когда хрупкая девушка на демонстрации дотрагивается случайно пальцем до омоновца. Вот это экстремизм.
Н. Сванидзе― Ну вот совершенно верно. Есть такое мнение, что и это тоже экстремизм. Когда не только хрупкая девушка дотрагивается, но и когда до хрупкой девушки дотрагиваются, прошу прощения. Это тоже экстремизм. А в данном случае и крепкий мужчина может быть приравнен к хрупкой девушке. Потому что он беззащитен абсолютно. Ну конечно это экстремизм.
О. Бычкова― Между тем «Единая Россия» в лице зам. секретаря генсовета партии депутата Евгения Ревенко призывает не привлекать по разнарядке людей для участия в акции «Бессмертный полк». И не впадать в административный раж для увеличения численности. Что-то мне подсказывает, что никто господина Ревенко не послушает, а будет все равно впадать и привлекать.
Н. Сванидзе― Просто коммунизм какой-то, честное слово. Говорят все люди правильные вещи. И никак не могу не согласиться с коллегой Ревенко. Просто соглашаюсь с ним. Что действительно по разнарядке, все очень, даже очень хорошее по разнарядке это уже не такое хорошее. По-моему, это совершенно очевидно.
О. Бычкова― Левада говорит, что максимальное количество людей с начала 2000 годов в этом году будет, так или иначе, отмечать 9 мая. 70 с чем-то процентов.
Н. Сванидзе― Хорошо.
О. Бычкова― Их спросили, они ответили, что да, будут и их очень много.
Н. Сванидзе― Хорошо.
О. Бычкова― Я уже спрашивала наших гостей и тебя тоже спрошу. Что ты об этом думаешь, потому что я отказываюсь думать, что это из-за всей этой разнарядки и промывки мозгов. Тогда из-за чего.
Н. Сванидзе― У меня очень сложное отношение к этому празднику. Сегодня. Потому что он всегда для меня был свят, у меня отец фронтовик и так далее, и естественно как у подавляющего большинства людей моего поколения. И поэтому это всегда минута молчания, туда-сюда. Фильмы о войне, песни военные. Это всегда святое. Но мы возвращаемся к теме разнарядки. К теме георгиевских ленточек, которые повязываются, даже дело не в том, что они собакам на хвост повязываются и на антенны автомобилей. Что само по себе, конечно, резко снижает эмоциональный уровень происходящего. Прибавляя ему просто совершенно такого похабного официоза я бы сказал. Совершенно неуместного в данном святом контексте. Но это вообще меняет характер праздника. Потому что этот праздник он уникальный, он одновременно как Новый год в известном смысле и государственный, и народный и интимный личный.
О. Бычкова― Человечный.
Н. Сванидзе― Человеческий. Но в отличие от Нового года он еще с выраженным политическим, конечно, акцентом. Новый год — там политики нет. А здесь она есть. Он поменялся, конечно, с уходом поколения фронтовиков. Потому что для поколения фронтовиков это действительно всегда был праздник со слезами на глазах. Там был очень силен элемент горечи, элемент светлой печали. Потому что один из десяти вернулся с фронта. И все товарищи погибли и у каждого вернувшегося, поэтому для них это был всегда праздник очень невеселый, я бы так сказал. Усталый праздник. Они ушли, и уже в возрасте их дети. А для младших поколений — это вообще ну что 1941-й, что 1812, что Куликовская битва.
О. Бычкова― Абсолютно.
Н. Сванидзе― Абсолютно то же самое. Нужно помнить просто о масштабе потерь. 14 февраля было заседание в ГД, посвященное этой теме. Как раз шла речь о «Бессмертном полке» и там прозвучала цифра еще более убийственная наших потерь. Потому что мы знаем, что эти потери менялись от лидера к лидеру, при Сталине было 7 миллионов…
О. Бычкова― И все время только росли.
Н.Сванидзе: Вслух объявлять, что Навальный пострадамши – совсем неохота. Но придется
Н. Сванидзе― Потом при Брежневе – 20. При Сталине вообще и праздник не отмечался, до 65-го года он был запрещен. Не было такого красного дня в календаре. Брежнев его ввел в 65-м году, и было 20 миллионов, потом 27 миллионов последние цифры. А сейчас 42 без малого миллиона человек. Эта цифра не укладывается, и 27 чудовищная цифра. А там 41 900 где-то, это просто что-то невероятное. Это гораздо больше, чем все остальные вместе взятые потеряли. Немцы, которые проиграли всем войну на свете, потеряли 7, американцы – меньше полумиллиона. Англичане – меньше полумиллиона. Французы – чуть больше полумиллиона, там 600 тысяч с лишним. А мы 42 миллиона.
О. Бычкова― Французы, которые сидели под оккупацией. Немцы, которых стерли практически с лица земли.
Н. Сванидзе― Совершенно верно. И поэтому праздновать этот день, как бы закрывая глаза на масштаб потерь, которые неумолимо напоминают о себе и будут напоминать долгими десятилетиями, если не веками, потому что это постоянно регулярно возникающая демографическая яма. В которую мы скатываемся. Наша демография, наши проблемы колоссальные с ней связаны. Это не 90-е годы. Это репрессии и война. Это раскулачивание с дикими потерями, гражданская война, репрессии и это конечно Великая Отечественная. Страшная. И поэтому видеть в этом только праздник, просто праздник — мы победили. А 42 миллиона куда девать. Что, забыли? Поэтому вот этот пафос, раньше была горечь, такая усталая горечь фронтовиков, а теперь это такой пафос с очень большим налетом милитаризма. С очень большим. Вот с этим идиотским «можем повторить», что ты можешь повторить?
О. Бычкова― Просто ужасно.
Н. Сванидзе― 42 миллиона ты можешь повторить?
О. Бычкова― Расскажи об этом своей бабушке или прабабушке, как она это пережила и вспоминает с ужасом всю оставшуюся жизнь. И хочет ли она это повторить.
Н. Сванидзе― Да. Ну, бабушек уже нет. Но, тем не менее, мы же знаем цифры. И поэтому это идиотизм такой совершенно хулиганский, на мой взгляд. И превращение этого праздника в какую-то угрозу всему миру: вот мы можем, а мы еще вам покажем. С одной стороны детский сад, но такой страшный злобный детский сад. Поэтому я повторяю, у меня к этому сейчас отношение такое двойственное. С одной стороны действительно праздник и большой великий праздник, а с другой стороны все, что связано с официозом здесь, а его колоссальное количество и прибавляется с каждым годом. Это меня отталкивает.
О. Бычкова― Таджики, узбеки, которые решили в этом году не проводить «Бессмертный полк» по религиозным, как было официально сказано причинам. Потому что носить портреты умерших людей и так далее. К этому как надо относиться?
Н. Сванидзе― К этому нужно относиться как к данности, как к тому, что на Украине проводится военный парад, к этому нужно относиться как к позиции, которую занимают прибалтийские страны в этом смысле. К этому нужно относиться таким образом: они не хотят ассоциации с Советским Союзом. Все. И чем больше Россия ассоциирует себя с Советским Союзом, тем больше эти страны не хотят ассоциировать себя с Россией. Не хотят. Для них самоидентификация, а для них это важно, потому что это молодые страны, это отталкивание фактически от России. Вот мы это не Советский Союз. И если Россия — это наследник Советского Союза, то мы не Россия. Вот их самоидентификация. Это нужно понимать. В этом нужно отдавать себе отчет.
О. Бычкова― Последний вопрос перед завтрашним днем, это конечно, французы. Их выборы. Ну что, Ле Пен проиграла?
Н. Сванидзе― Похоже на то, она совершила очень странный поступок. Незадолго до выборов еще до первого тура. Она поехала в Москву. И по-видимому считая, ну, Путин у части западных избирателей популярная фигура. Потому что он харизматичен, несомненно. Он ассоциируется с силой, с властью, с брутальностью. А это, несомненно, всегда и до сих пор очень многим нравится. Но не настолько, чтобы это в великой державе, каковой, несомненно, является Франция, чтобы это обеспечивало голоса большинства избирателей. Потому что президент, который ездит в Кремль клянчить деньги, — он я думаю, с трудом воспринимается большинством избирателей Франции как будущий президент страны. Мне кажется дело в этом. Я не знаю, насколько реально обаятелен Макрон, он возник в общем как черт из коробочки. Не так давно. И он молод и у него есть свои плюсы, свои минусы. Но мне кажется, что ведь было известно, что Ле Пен в одну калитку проигрывает во втором туре любому оппоненту. Вышел бы Фийон – она бы Фийону проиграла.
О. Бычкова― Да ладно.
Н. Сванидзе― Да. Это было известно. Точно также. В одни ворота. А сейчас в одни ворота, судя по всему, проигрывает Макрону. И нам придется с ним иметь дело, я не считаю, что это плохо. Так же как всегда считал, что нам лучше Хиллари Клинтон, чем Трамп. По той же самой причине.
О. Бычкова― И с Хиллари Клинтон тоже казалось, что она выигрывает в одну калитку…
Н. Сванидзе― Да, но там разрыв был не столь силен. И там в последнюю неделю мы знаем, что произошло. Во Франции ничего не произошло в последнюю неделю. Он ровно продолжает очень сильно лидировать. Макрон. И я думаю, что победит. И в этом особо плохого не вижу, потому что он предсказуем. И с ним нужно будет выстраивать жесткие нормальные предсказуемые отношения. Известно, что хочет он, известно, чего хотим мы. Значит, нужно будет вести переговоры. Договариваться. Не отстегивать ему, доставая из кармана брюк, очередные несколько миллионов. А просто разговаривать. Серьезно и по-мужски. Я думаю, так будут складываться отношения, и я не вижу для российского международного положения, для российской дипломатии большой проблемы в победе Макрона.
О. Бычкова― Не считая только того, что поставили не на ту, облажались немножко.
Н. Сванидзе― Ну поставили не на ту, ну что теперь делать. Но конечно был великий соблазн, ведь девушка к нам не ездит, конечно, был соблазн на нее поставить. Хотя с самого начала было ясно, что эта лошадка не приходит первой.
О. Бычкова― Спасибо большое. Это программа «Особое мнение». Спасибо Николаю Сванидзе. До встречи.
Комментарии120
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
dushechka77 06 мая 2017 | 10:42
Под лучами Ксении Коля искрился всеми своими гранями. И разделяя их позиции и не разделяя их, ты наслаждался их дуэтом.И тут...Сванидзе-Бычкова. Симпатия к Сванидзе оказалась сильнее антипатии к Бычковой и прослушивание началось. Итоги--- Пирог пресный, чёрствый, неусваяемый. Редакция Эха может и впредь упорно потчевать своих слушателей такими пирогами, но ведь слушатель будет упорно отказываться от такого лакомства. Выход есть. Как видно, Бычкова черпает свои знания в кинотеатрах страны. Так там благодаря Боярскому она узнала о Д'Артаньяне, причём Бычкова искренне считает, что все слушатели узнали о нём из того же источника. Оленька смотрит не только отечественное ,но и зарубежное кино. И вот на сцене наш герой Навальный в роли Джека-Воробья. Убедительная просьба к редакции---купите Оленьке билеты на все сеансы, пусть там образовывается, а нам в студию ---других ведущих. Профпригодных!
papagamleta 06 мая 2017 | 11:23
"очень хорошего желающий" путинский мусор!...Это феерично, Сванидзе!...
kaplan911 06 мая 2017 | 11:44
Прав Д.Орешкин:
― Приватизировали государство.
У нас же государство, на самом деле, сейчас является частной собственностью отдельной группы товарищей. Имена их известны - вороолигархат.
Прихватизировали Победу, акцию "Бессмертный полк и многое другое.
И чавкают у корыта.....ненасытные.
independent123456 06 мая 2017 | 18:32
kaplan911: Тебе тоже к корыту хочется, чтобы пятак помочить!
sovapoliarnaia 06 мая 2017 | 22:30
independent123456: Глупый,кому к корыту хочется-вступает в "едрисню" и погружается по самые уши))))
t_l_v 07 мая 2017 | 07:26
Насчет Москальковой принципиально не согласна с мнением Сванидзе.
Не может человек, дослужившийся до генеральских погон в силовиках, вдруг проникнуться идеями защиты прав человека. Не бывает такого по определению.
Один раз только было - сборщик податей после беседы с Иешуа бросил деньги на землю и пошел за ним. Но Пу мало напоминает Иешуа. ))
bvc1955 07 мая 2017 | 08:22
Николай Сванидзе: «…все-таки, если у нас есть единое государство, и в нем действует Конституция РФ, она, правда, не так чтобы сильно действовала, но уж как действует. Чтобы она все-таки везде действовала одинаково. Иначе нужно в каждом регионе свою Конституцию писать. И по ней жить. Это будет как, я прошу прощения, какой-то кантон швейцарский…
…Кантон-то не плох, если еще все другие признаки этого, мне не хочется произносить это слово в эфире, кантона будут налицо».
Прежде чем произносить, причем неоднократно, слово «кантон», Николаю Сванидзе, во избежание неприятностей, следовало выяснить, есть ли разрешение Ростехнадзора на использование этого слова в прямом эфире радиостанции.
А что до Конституции РФ, то стоит ли на такие мелочи обращать внимание?! Вот кантон – это другое дело; это серьезно.
Владимир Бурсановский.
le_v_sha 07 мая 2017 | 14:15
Иудей Сванидзе: раньше была горечь, такая усталая горечь
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Когда у вас, у иудеев будет радость и благодарность Русскому Народу?
За то, что Мы - Русский Народ - извлекли вас, подгоревших, из раскаленных печек холокоста?
jigmont 08 мая 2017 | 08:44
le_v_sha: Вы не обижайтесь на него .. Любое ничтожество ..так себя ведет.. эта планида неудачеиков ..но с гипертрофированными амбициями... Это порода гозманов ..такой отряд приматов
oxox 07 мая 2017 | 15:16
Разрушен СССР страна перед подвигом которого капитулировал мир , умер дед рядовой красноармеец ,который иногда надевал пиджак с орденом Красной звезды , орден Красной звезды отменили как награду в России , Умерла мать участница войны у которой война отняла детство . А я понял, что больше не хочу отмечать День Победы. Мне надоело слушать песни про войну и смотреть фильмы Не хочу смотреть парад и тех кто принимает этот парад . При чем тут этот парад и та Победа за которую шел под Кёнисбергом мой дед и погибали бойцы Красной Армии, да не причем ,. Пусть вместо парада ко дню победы каждому ребенку войны у которых война украла детство выплатит государство по 5000 рублей . Этих детей осталось не очень много . Это было справедливо. А не гонять солдат и танки и ракеты по Красной площади не к чему. нет в этом никого толка .
makcmakc 08 мая 2017 | 00:09
oxox: правильно, не надо никакого парада, не надо говорить о победе, заменим это всё вашим гей парадом, будем говорить о пидорах, которым тяжело в Чечне, о пустобрёхе навальном, которого поддерживают максимум 5 % населения, вместе с теми кто орёт об этом из-за бугра. Будем орать что америка спасла нас от фашизма..., как ведущие с эха, что на предстоящем параде техника, жестянки убивающие людей( а нормальные адекватные люди воспринимают эту технику, как защищающую нас). Давайте перевернём с ног на голову и будим кичится своим особым, ни кем не навязанным мнением и ценностями ( пропаганду с эха , дождя и им подобным считать не будем).
oxox 08 мая 2017 | 01:27
makcmakc:
Будем орать что Америка спасла нас от фашизма..., как ведущие с эха
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Да ведущие на ЭХО грамотные и честные журналисты и говорят правду
Америка СССР и мир спасла от фашистов помощь Америки СССР составила 11,3 млрд — в СССР (138,31 млрд долларов в ценах 2008 года Поскольку закон о ленд-лизе предусматривал списание использованного военного оборудования и материалов, американцы настаивали на оплате только гражданских поставок: железнодорожного транспорта, электростанций, пароходов, грузовиков и прочего оборудования, находившегося у стран-получателей по состоянию на 2 сентября 1945 года. За уничтоженную в ходе боёв военную технику США возмещения не потребовали.Соединенные Штаты продали Советскому Союзу с 1 октября 1941 года по 31 мая 1945 года: 427 284 грузовых автомобиля, 13 303 боевых машины, 35 170 мотоциклов, 2 328 боеприпасов, 2670371 тонну нефтепродуктов (бензин и масло) или 57,8 процента Высокооктановое авиационное топливо 4 478 116 тонн пищевых продуктов (консервов, сахара, муки, соли и т. Д.), 1911 паровозов, 66 тепловозов, 9 920 вагонов, 1000 вагонов-самосвалов, 120 вагонов-цистерн и 35 Тяжелые машины машин. Обеспеченные боеприпасы (боеприпасы, артиллерийские снаряды, мины, различные взрывчатые вещества) составляли 53 процента от общего объема внутреннего производства. Одним из типичных для многих предметов был шинный завод, который был полностью снят с завода компании River Rouge и передан в СССР. Денежная стоимость товаров и услуг в 1947 году составляла около одиннадцати миллиардов долларов. Это были колоссальные поставки за которые великое спасибо народу Америки.
makcmakc 08 мая 2017 | 09:48
oxox: ну да, честные грамотные журналисты . А вот и простые примеры: 1) Ну у америкосов хороший бизнес получился за время войны. Об этом не принято говорить ( говорят, что поставляли, помогали, но не продавали. 2) не упоминают, что основной удар фашистов пришёлся На Россию, но постоянно указывают на колоссальные потери в контексте---сами виноваты, вроде, как немцы здесь и не причём. 3)навязывают ценности свои, 5 % поклонников( фанатов) и ваши 95-ти % нашего населения, как то секс меньшинства, на которые нам абсолютно насрать!!!! гейпарад для них важен, а парад победы нужно забыть, дескать нахрена. 4) Про наше оружие говорят---жестянки, которые убивают людей, это относится к проведению парада, но не за что не скажут тоже , при упоминании, что военные расходы больше всех на порядок у эховской любимой стране. 4)Про Чечню уже за долбали, там нужна не ихняя сраная демократия, а сильное руководство, что бы не было как в 90-е, как на ближнем востоке после насильственной демократизации, кстати с активным участием вашей страны. А так, в двух словах, представляют искажённую информацию, чрезвычайно однобоко, как они говорят наш "зомбоящик", отдыхает. Много не проверенной, лживой информации, но которая делает своё дело, расшатывает ситуацию в стране. Простая пропагандистская пресса, с жёлтыми страничками, враждебная (предательская, потому, что она здесь находится и гадит здесь же). Были бы эховские журналисты полностью иностранные, ну и хрен бы с ними, гните свою линию- пропаганду, вот это было по честному, а так обычные предатели, журналистские "проститутки".
oxox 08 мая 2017 | 11:40
makcmakc: не упоминают, что основной удар фашистов пришёлся на СССР
(не было на карте такой страны как Россия )
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ну и причем тут Америка
Правда” в декабре 1939 года гордилась перепиской с “дружественными” нацистами. Господину Иосифу Сталину. Москва.
“Ко дню Вашего шестидесятилетия прошу Вас принять мои самые искренние поздравления. С этим я связываю свои наилучшие пожелания, желаю доброго здоровья Вам лично, а также счастливого будущего народам дружественного Советского Союза.”
Адольф Гитлер.
Господину Иосифу Сталину.
Москва.
“Памятуя об исторических часах в Кремле, положивших начало решающему повороту в отношениях между обоими великими народами и тем самым создавших основу для длительной дружбы между ними, прошу Вас принять ко дню Вашего шестидесятилетия мои самые теплые поздравления.”
Иоахим фон-Риббентроп.
Министр иностранных дел.
Ведь Гитлер стал плохим только после нападения на СССР.
а до этого был хороший несмотря на то что разгромил Коммунистическую партию Германии
"Телеграмма
Москва, 18 июня 1940 — 1.40
Получена 18 июня 1940 — 4.00
№ 1167 от 17 июня
Очень срочно!
Молотов пригласил меня сегодня вечером в свой кабинет и выразил мне самые теплые поздравления советского правительства по случаю блестящего успеха германских вооруженных сил.( Молотов поздравили Гитлера в день взятия Парижа )Далее Молотов информировал меня о советских действиях по отношению к прибалтийским государствам. Он сослался на доводы, опубликованные в газетах, и добавил, что стало необходимо положить конец всем интригам Англии и Франции, пытающихся посеять недоверие и разногласия между Германией и Советским Союзом в прибалтийских странах.
makcmakc 08 мая 2017 | 18:23
oxox: говорят поставки зерна в германию закончились после 22 июня... не спорю, я не об Америке, которая , играла свою игру, помогла? да...кто же спорит. Я про подобных эху: молчат об одном, а это не важно и преувеличивают о другом. Гнобят бессмертный полк и пи....ят об секс меньшинствах везде, где тока можно. У каждого свои ценности, но они навязывают чуждые нам. вот и весь нюанс.
oxox 08 мая 2017 | 19:08
makcmakc: У каждого свои ценности, но они навязывают чуждые нам. вот и весь нюанс
=================================================================
Ценности , которые нам они не навязывают
7 000 000 наркоманов и открытая граница с Средней Азией . для поступления дешевой рабочей силы на стройки олигархов.
500 000 человек умерли за год от заболеваний, связанных со злоупотреблением паленых спиртных напитков и отсутствие государственной монополии на алкоголь в угоду олигархам.
20 308 погибших 221 140 раненых на разбитых дорогах и строительство стадионов
по ценам превышающих сметную в 6 раз в угоду олигархам
Низкие зарплаты и пенсии при запредельной стоимости лекарств и фальшивые лекарства .
Отсутствие уголовной ответственности для должностных лиц за незаконное обогащение: значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица.
makcmakc 09 мая 2017 | 00:47
oxox: наркоманов много. Детей надо со школы увлекать чем то другим. Много кружков сейчас разных, секций спортивных, стадионов и дворцов спорта. Я это замечаю. Дороги строятся , я это тоже вижу. Ну да с зарплатами туго, даже скажу больше, сильно непонятно: нужны хорошие спецы, спецов нет, а зарплаты мизерные! ну как то так....
oxox 08 мая 2017 | 11:52
makcmakc: Были бы эховские журналисты полностью иностранные, ну и хрен бы с ними, гните свою линию- пропаганду, вот это было по честному, а так обычные предатели, журналистские "проститутки
Они отличные ребята , что в наше поганое говорят и пишут правду
Журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснили, что бизнесмен Артур Очеретный, предположительно ставший новым мужем Людмилы Путиной, владеет виллой во Франции стоимостью €6-7 млн.в декабре 2013 года Очеретный купил виллу «Сюзанна» во французском городе Англет. Подтверждающие покупку документы есть в распоряжении OCCRP. Отмечается, что виллу окружает парк в 5 тыс. кв. м. с открытым бассейном, а окна виллы смотрят на Атлантический океан. В объявлении о продаже «Сюзанны» указана стоимость €6—7 млн, кадастровая оценка виллы — €5,4 млн.
Напомним, о разводе президента РФ Владимира Путина с супругой Людмилой стало известно в 2013 году.
При этом средняя пенсия в России 200 евро шесть евро в день на завтрак на обед и на ужин, на газ ,на свет , на тепло, на лекарства.
spbuharry 07 мая 2017 | 17:24
для того, чтобы говорить о юридической составляющей возможности возбуждения уголовного дела против лица, повредившего глаз Навальному, не обязательно даже быть юристом, вполне достаточно не лениться и готовиться к передачам; а тема эта поднимается последние 2 недели.
основное и принципиальное отличие ст. 116 и ст. 111 УК РФ, помимо не сопоставимого по возможности назначения наказания, является то, что ст. 116 входит в те самые 4 статьи, по которым возбуждаются дела так называемого "частного обвинения", то есть, по заявлению потерпевшего в суд, в котором он же является обвинителем.
в ст. 111 - относится к делам публичного (государственного) обвинения, обвинителем является прокурор, следствие производится соответствующим СО МВД.
Учите матчасть, троечники, это вам не Веллера доводить!
vt1978 07 мая 2017 | 22:44
Сванидзе и есть Сванидзе. 41 миллион давно звучало. Это все кто умер в годы ВОВ, за минусом тех кто и так бы умер (что делать умирают и при Сталине, и при Путине, и при Обаме) получае ся 27 миллионов. Это жертвы войны. Короче Карлыч опять врет.
ilja13 07 мая 2017 | 23:56
Редкосный дурак. Это тотально. Мрак просто. Ну куда уж нам. Они - элита....))))
ilja13 07 мая 2017 | 23:59
Лижет власть весьма достойно. Как гены его дедушки определили. Сволочь. Это было сказано о тыкве, не люблю....)))))
Татьяна Гордеева 08 мая 2017 | 15:59
ну может же бычкова быть "милой" и "обаятельной". И это тем более вызывает антипатию. Не всех значит можно подкусывать...