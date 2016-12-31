  • Связаться с нами

    Ваш звонок очень важен для нас.

    эфирный телефон
    (495) 363-36-59
    sms в эфир
    (985) 970-45-45
    tweet в эфир
    @vyzvon
    Часто задаваемые вопросы
    FAQ
    поддержка
    problem@echo.msk.ru
  • Стать членом клуба

    Для минимальной регистрации необходимо оставить о себе следующую информацию:

    Не заполнено
    Не заполнено
    Не заполнено минимум 6 символов

Новости

Горячие темы

1832624
Катастрофа Ту-154 / Убийство посла / Кусок эфира

Все материалы

Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если вам так не нравится, когда о мертвых говорят плохо, то где вы были, когда после убийства Политковской, убийства Немцова поцреоты заходились в восторге…

5 130 6 53810 31.12
#слушать 45:37 8читать $скачать 10.4 МБ
Интервью Персонально ваш

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Я с ужасом думаю, что могло бы случиться, если бы Ту-154 с огромными баками рухнул на Адлер…

5 97 6 47465 31.12
#слушать 47:11 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Kвласть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

EchoMSK

Жертвами новогоднего теракта в Стамбуле стали 35 человек По предварительным данным, нападение совершил преступник в костюме Санта-Клауса…

5 38 6 8677 06:23
Kсобытия, теракты, турция
Блоги

+ Владимир Путин: Каждый в новогоднюю ночь может стать немного волшебником Владимир Путин: Каждый в новогоднюю ночь может стать немного волшебником Новогоднее обращение президента РФ…

5 278 6 24457 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, путин, общество, видео, события
Блоги

Юнис Теймурханлы отельер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция»

Дама с собачками Они — фашисты, оккупанты. Приехали из Швейцарии. Убили моего кота. Выселяют всех соседей. Втайне роют яму под моей квартирой — хотят чтобы я туда провалилась", — писала она в своей жалобе. «А главное — расселяют в доме шпионов»...

5 66 6 49903 31.12
Kистория, петербург, швейцария, войны, мнения
Блоги

+ Американцы спели гимн РФ у Генконсульства в Нью-Йорке в память о жертвах катастрофы Ту-154 Американцы спели гимн РФ у Генконсульства в Нью-Йорке в память о жертвах катастрофы Ту-154 У многих на груди к одежде были приколоты георгиевские ленточки…

5 149 6 17309 31.12
8читать ;смотреть
Kвидео, общество, память, трагедии, события
Интервью Не так

Алексей Кузнецов гость: Алексей Кузнецов историк

Вас ждёт сюрприз в сотой, юбилейной программе 2656956

5 0 6 126 12:05
задать вопрос (1)
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

Министры – в данном случае министр обороны, например – несут ответственность за катастрофы, которые произошли под их руководством

5 128 6 31842 30.12
#слушать 41:31 8читать $скачать 9.5 МБ
Блоги

+ Наталья Поклонская поздравила россиян новогодним стихотворением Наталья Поклонская поздравила россиян новогодним стихотворением «Нельзя предавать наших Святых, которые положили душу за Россию, за нас»...

5 412 6 35667 31.12
8читать ;смотреть
Kвидео, общество, праздники, поклонская, события
Детская площадка с папашей Бунтманом

Сергей Бунтман ведущий: Сергей Бунтман первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы»

2656908

5 0 6 111 08:35
#слушать 01:09:07 ;смотреть $скачать 15.8 МБ
Один
Новогодний эфир Дмитрия Быкова

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2656830
Смотреть…

5 23 6 22195 31.12
Блоги

Кусок эфира

Ирина Петровская: Безумие, конечно, нарастает Всякие предвыборные года и периоды, как правило, способствуют только нарастанию этой агрессии и невероятной совершенно пропагандистской волны…

5 36 6 16362 31.12
Kпутин, политика, журналистика, общество, события
Блоги

Те Самые Усы Ничего достоверного. Только шевеление усами

Совесть всегда свободна

5 125 6 28855 31.12
Kфото, общество, праздники, юмор, мнения
Блоги

Кусок эфира

Кирилл Серебренников: Во все годы мы тревожились Мне очень важно, что в этом году театр остался со зрителями, а зрители остались с театром….

5 7 6 2687 31.12
Kобщество, театр, события
Блоги

+ Дмитрий Песков перефразировал слова Лаврова «Дебилы,...!» Дмитрий Песков перефразировал слова Лаврова «Дебилы,...!» Кеосаян: «Как бы вы перевели на ваш язык знаменитую фразу Лаврова «Дебилы, ***»?»
Песков: «Конечно, я бы сказал «Козлы, *****!»»

5 95 6 18305 31.12
8читать ;смотреть
Kсми, общество, видео, события
Блоги

Марк Солонин историк

Высота, скорость, обломки, фрагменты У меня нет ни одного ответа. Есть только вопрос: почему результат падения в воду Ту-154 так разительно не похож на все прочие подобные аварии?..

5 836 6 199405 30.12
Kсамолеты, трагедии, расследования, мнения
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 43. «Авантюристы, или Необычайные приключения на волжском пароходе» Было давнее желание сделать что-то вместе. Что-то театрально-музыкальное. С чекистами, «кулаками», нэпманами и бандитами – так сформулировал это Высоцкий…

5 62 6 21940 31.12
Kвысоцкий, творчество, мнения
Интервью Особое мнение

Станислав Белковский гость: Станислав Белковский политолог

Я никому бы не советовал сильно кусать Барака Хусейновича, который остается в истории как один из самых выдающихся американских лидеров последнего столетия…

5 145 6 89826 30.12
#слушать 34:33 8читать ;смотреть $скачать 7.9 МБ
Блоги

Владимир Путин: Мы никого не будем высылать «Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии»...

5 552 6 44748 30.12
Kдипломатия, рф, сша, путин, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Путин идёт на отчаянную попытку заполучить Трампа, но это может Трампу вылезти боком Своей театральной добротой Путин жестко подставляет Трампа…

5 499 6 127421 30.12
Kполитика, рф, власть, сша, путин, трамп, мнения
Блоги

Кусок эфира

Элла Панеях: Коррумпированный Левиафан плохо приспособлен к осуществлению идеалистических целей Обе стороны процесса — как сетевые активисты, так и государство – обречены обломаться…

5 26 6 8403 31.12
Kобщество, интернет, эхо москвы, события
Блоги

Diletant.media история

Кинократия. «Один дома» Криса Коламбуса Мы его забыли! Как я могла так поступить? — Мы его не забыли. Мы его просто недосчитали…

5 7 6 7545 31.12
Kкультура, кино, праздники, общество, события
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк

Дорогомиловский районный суд признал государственным переворотом события на Украине в 2014 году. Мы уважаем суд и Дорогомиловский в частности. Но теперь что делать с этим решением, одному богу ведомо…

5 116 6 27259 30.12
#слушать 34:06 8читать ;смотреть $скачать 7.8 МБ
Интервью Интервью

Александр Проханов гость: Александр Проханов журналист

Путин прекрасно понимает,что когда войдет в Белый дом Трамп, он отменит эти решения, и все эти санкции Обамы просто повиснут в воздухе. Их смоет история…

5 193 6 18798 30.12
#слушать 01:46 8читать $скачать 417.7 КБ
Блоги

Кусок эфира

Отец Алексей Уминский: Лиза Глинка была тем нормальным человеком, которым должен быть человек Вот, действительно, та история сегодняшнего дня, которая воспитывает всех нас, вот та позитивная прекрасная история…

5 49 6 6388 30.12
Kцерковь, глинка, события
Блоги

Александр Панчин биолог, популяризатор науки, научный журналист и писатель, лауреат премии «Просветитель»

Смертельная бессонница и молекулярная тюрьма: о главных открытиях 2016 года Гипотеза об инфекционной составляющей в болезни Альцгеймера весьма соблазнительна потому, что возникает множество потенциальных подходов к профилактике и борьбе с этим заболеванием…

5 7 6 7652 31.12
Kнаука, общество, здоровье, события
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель, журналист

От «Боярышника» для Путина вреда меньше, чем от Бабченко, Улицкой, Пионтковского…

5 369 6 166381 29.12
#слушать 34:40 8читать ;смотреть $скачать 7.9 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Закрытие американской школы в Москве — ложь Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей…

5 248 6 21259 30.12
Kмид, рф, сша, политика, власть, мнения
Блоги

Кусок эфира

«Кто же стоит за взломом сервера Демпартии США?» «Никогда никаких доказательств принадлежности одной или другой страны, а тем более какой-то там спецструктуры или чему-то – военным, или еще кому-то, сделать невозможно»...

5 58 6 20764 29.12
Kхакеры, мнения
Блоги

Рожденные 1 января Поздравить…

5 73 6 2397 00:00
Kдень рождения, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Только медленно почитайте На субботу и воскресенье они все должны освобождать помещение и уматывать по домам. Принудительно…

5 243 6 140693 30.12
Kрегионы, общество, дети, политика, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Мы уже 28 дней не знаем, где Ильдар Дадин Тема пыток в колониях надоела, отыграла свое, и все ищут нового адреналина…

5 98 6 17435 30.12
Kсобытия, заключенные, сми, власть, общество, рф, мнения
Блоги

Татьяна Пелипейко обозреватель «Эха Москвы»

Выставки: новогоднее – часть 3

5 12 6 7624 31.12
Kвыставки, творчество, фото, мнения
Блоги

Открытая Россия

«Я доказывал маме, что рак — это ерунда» Я никогда не доверял российским больницам. Никаким. Слишком много всего читал и видел своими глазами…

5 20 6 33218 30.12
Kрак, здравоохранение, события, рф, общество
Показать больше материалов
Важные
люди
Все персоны

Дмитрий Быков писатель, журналист

Бильжо мне друг Многие люди сегодня сходят с ума, иногда и психиатры. Еще больше народу имитируют безумие, чтобы потом отбояриться: «Нам же лгали!» Многие будут раскаиваться…

Антон Носик блогер

Двушечка Кунгурову за пост в ЖЖ: это касается каждого Никто сегодня не может знать, какой его пост или комментарий в ветке двухлетней давности может завтра быть приравнен к террористическому акту…

Василий Уткин спортивный журналист

Без купюр Я человек амбициозный и хочу привлекать и маргинальную публику тоже. А до вас, видите, иначе не достучаться…

Дмитрий Гудков политик

Очень большая война Теперь главная задача любого политика, любого гражданина – всеми силами вытаскивать оттуда стран…

Карина Орлова корреспондент «Эха Москвы» в Вашингтоне

Позорище. Вне зависимости от причин Вместо того, чтобы оповещать мир о своих чувствах по поводу чувств других, лучше бы поговорили о том, как Минобороны обслуживает свои самолеты…

Ксения Собчак телеведущая

Искусство промолчать Точный термин для такого положения вещей — «моральная распущенность». Простите, но мне кажется, что это отвратительно…

Константин Ремчуков главный редактор «Независимой газеты»

В 2016-м угрозы и риски XXI века предложили решать по лекалам века XX В России в течение всего года вытаскивались на свет документы, концепции, заявления и предложения реакционно-консервативного характера, открыто бросавшие вызов букве и духу Конституции страны…

Михаил Ходорковский

Наша элита всегда готова воткнуть нож в спину У меня нет с Явлинским каких-то специальных дружеских отношений, и никакие наши договоренности, заключенные в предыдущие годы, нынешним его поведением не нарушены…

Александр Невзоров публицист

«Персонально ваш» У нас тут изнасилование крокодила – это прекрасный образец того, что есть в России оппозиция…

Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

Сегодня Америка была унижена собственным Президентом Это не Администрация, это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально…

Михаил Жванецкий писатель

Разбор полета Самые большие переживания: когда ты говоришь, а тебя не понимают…

Максим Шевченко журналист

«Особое мнение» Ядерные или какие-то иные удары будут наноситься по любому государству, которое бросит реальный вызов господству Америки. И все эти гуманистические слова будут отброшены в одну секунду в сторону…

Евгений Ройзман мэр Екатеринбурга

«Ну, неужели мне ничего не положено?» Я промолчал, потому что объяснить ей я могу всё, но не хочу. А сын ее все понимает, и объяснять ему ничего не нужно. Он взял ее под руку, и она, уходя, все причитала…

Станислав Белковский политолог

Интервью Кремль в пропагандистском плане рассказывает, что он привел к власти Трампа, но на самом деле, в Кремле все ясно: там избыточного идеализма, избыточных надежд по поводу прихода к власти Трампа нет…

Константин Сонин экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ

Принцесса Лея Здесь «эволюционный» страх — страх человека перед болезнью, уродством, несимметрией, необычным цветом волос или, опять же, гомосексуальностью — оказывается ещё сильнее…

Илья Новиков адвокат

Они посадили студентку — «закрыли себе палку» К реальной борьбе с терроризмом это не имеет ни малейшего отношения. И родители при первых признаках того, что их дети общаются с террористами, не пойдут ни в какие органы…

Самое обсуждаемое

Новости

В Москве будет освящён крест на главный купол Храма памяти сотрудников госбезопасности России. Церемония пройдёт на стройплощадке на Южнобутовской улице

5 197 6 14238
Новости

Захарова: Убийство российского посла в Турции стало результатом антироссийской пропаганды Запада В разжигании ненависти она обвинила президента Франции Франсуа Олланда, пресс-секретаря Госдепартамента США Джона Кирби и американского постпреда при ООН Саманту Пауэр…

5 166 6 12888
Блоги

Владимир Путин: Никто не в состоянии создать проблем, которые мы не смогли бы с вами преодолеть Речь на торжественном приёме в Кремле, посвящённом встрече Нового года…

5 298 6 23351 29.12
Kпутин, рф, государство, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2655664

5 140 6 11210 30.12
#слушать 01:41:24 ;смотреть $скачать 23.2 МБ
Kполитика, литература, видео, передачи, сетевизор
Новости

МИД предлагает выслать 31 сотрудника посольства США и 4 сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров…

5 176 6 14128
Блоги

Владимир Путин: Мы никого не будем высылать «Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии»...

5 550 6 44645 30.12
Kдипломатия, рф, сша, путин, мнения
Блоги

+ Наталья Поклонская поздравила россиян новогодним стихотворением Наталья Поклонская поздравила россиян новогодним стихотворением «Нельзя предавать наших Святых, которые положили душу за Россию, за нас»...

5 401 6 34031 31.12
8читать ;смотреть
Kвидео, общество, праздники, поклонская, события
Новости

Россия, по некоторым данным, уже сделала первые шаги в ответ на новые американские санкции По данным CNN, В Москве решили закрыть англо-американскую школу…

5 88 6 7509
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Закрытие американской школы в Москве — ложь Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей…

5 248 6 21155 30.12
Kмид, рф, сша, политика, власть, мнения
Новости

Дональд Трамп приветствовал решение Владимира Путина не высылать американских дипломатов из России Избранный президент США назвал в своём Твиттере действия российского лидера «отличным ходом» и добавил: «Я всегда знал, что он очень умен»...

5 148 6 12730
Новости

Путин заявил, что Россия никого не будет высылать в ответ на действия США Он сказал, что Москва расценивает как провокационные новые недружественные шаги уходящей администрации США…

5 93 6 8002
Новости

Постпред России при ООН возмущен решением США закрыть дачи российских дипломатов перед зимними каникулами Виталий Чуркин назвал решение циничным…

5 87 6 7613
Блоги

+ Владимир Путин: Каждый в новогоднюю ночь может стать немного волшебником Владимир Путин: Каждый в новогоднюю ночь может стать немного волшебником Новогоднее обращение президента РФ…

5 257 6 22612 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, путин, общество, видео, события
Новости

В Москве неизвестные ранили из травматического пистолета спортсмена Расула Мирзаева Речь идет о бойце смешанных единоборств, который ранее был осужден за причинение смерти по неосторожности…

5 120 6 10619
Новости

Дорогомиловский суд признал госпереворотом февральские события 2014 года на Украине Иск был подан бывшим депутатом Верховной рады Владимиром Олейником – он требовал признать смену власти в стране нелегитимной…

5 88 6 7906
Блоги

+ Пресс-конференция по итогам заседания комиссии по катастрофе Ту-154 Пресс-конференция по итогам заседания комиссии по катастрофе Ту-154 Видео

5 264 6 24359 26.12
Kкатастрофы, трагедии

Популярное за неделю

Новости

Стали известны последние слова пилотов разбившегося Ту-154 По предварительным данным, эксперты расшифровали запись одного из бортовых самописцев…

5 565 6 235048
Подумать только…

Михаил Веллер ведущий: Михаил Веллер писатель

Первое: ничего не успели передать. Второе: разлет обломков на достаточно большой площади. Третье: на взлете. Это три признака, которые указывают на вполне вероятную возможность теракта…

5 442 6 305501 25.12
#слушать 46:34 8читать $скачать 10.7 МБ
Kсирия, европа, иммигранты, мнения, израиль, сша, рф, общество
Голосование
Нужна ли парламентская комиссия по расследованию причин крушения Ту-154?
5 206 6 23968 26.12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

+ В передаче «Время покажет» разразился скандал В передаче «Время покажет» разразился скандал Как бы Вадим ни относился к российской внешней политике, он, конечно же, должен был встать…

5 1071 6 459738 28.12
8читать ;смотреть
Kтв, конфликты, политика, отношения, мнения
Блоги

+ В интернете появилось видео, снятое камерой наблюдения предположительно во время крушения Ту-154 в Сочи В интернете появилось видео, снятое камерой наблюдения предположительно во время крушения Ту-154 в Сочи Отчетливо видна яркая вспышка в небе…

5 0 6 342734 25.12
8читать ;смотреть
Kвидео, авиа, катастрофы, трагедии, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 5420378
Персона

Михаил Веллер Михаил Веллер писатель

6 3121337

Сегодня в эфире