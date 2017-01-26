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В Кремле не планируют вступать в дискуссию о ношении хиджабов в школе
Вопрос о хиджабах в школе имеет много путей решения, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…
Массовая драка произошла в Москве на Страстном бульваре
Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД…
Фрегат и три истребителя сопровождают в Ла-Манше «Адмирала Кузнецова»
Об этом сообщает британское военное ведомство. Министр обороны королевства Майкл Фэллоун назвал авианосец «Адмирал Кузнецов» кораблем позора…
Беременная женщина выпала из окна многоэтажки и разбилась насмерть на юго-востоке Москвы
Это произошло на улице Верхние поля…
По делу о госизмене арестованы куратор интернет-отрасли из ФСБ и топ-менеджер компании «Лаборатория Касперского»
Как пишет «Коммерсант», сотрудника спецслужбы подозревают в получении взятки от одной из иностранных компаний…
Володин Judenrat
Ну и вот еще что, конечно, не может оставить равнодушным людей с развитым пространственным воображением: «Необходимо снять напряжение»...
Ответ Банка России Алексею Навальному
На ваши требования мы можем ответить только другим требованием: назовите имя сотрудника ЦБ, который якобы требовал закрытия Яндекс.Кошелька, либо извинитесь за то, что написали неправду…
Страж Конституции Зорькин
Когда Господь захочет разобраться с нынешними российскими властями и терпилами, никакой Страсбургский суд все равно не спасет…
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Глава Чечни Рамзан Кадыров удивлен высказываниями министра образования Ольги Васильевой.//
Петр Толстой / Трамп / Кусок эфира
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«Если Вы поднимите глаза к небу, то услышите голос: «Даже и не думай!»»
Речь Василия Ливанова на вручении государственных наград…
Рамзан Кадыров: Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают
«Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки»...
гость:
Александр Невзоров
публицист
Толстой озвучил то, что думает несколько миллионов россиян. Мы-то думали, что с этой пакостью покончено навсегда. Нет-нет, он раскопался, он встал, он ходит среди нас и он превосходно себя чувствует…
Матвей Ганапольский
обозреватель
Поддерживать Путина становится опасно
Смотрите на экран – кто громче всех кричит «запутина», у того недвижимость уже выплачена и переписана на тёщу…
Сергей Алексашенко
экономист
Единство и борьба противоположностей
Банк России должен четко и внятно сообщить о том, что его взгляды на курсовую политики изменились…
Максим Шевченко
журналист
Ответ Николаю Сванидзе
Коля, конечно же я не поддерживаю этот идиотский, антисемитский, черносотенный, фашистский тезис о захвате российского ТВ…
гость:
Михаил Хазин
экономист
Митя Алешковский
руководитель благотворительного проекта «Нужна Помощь.ру», фотограф, общественный деятель
Мы все заложники
Теперь вы можете забыть о том, чтобы собрать средства на печать листовок перед митингом, организацию какой-то акции, да на что угодно, что яндекс сочтет политической деятельностью…
Николай Сванидзе
журналист
Максиму Шевченко
Поддерживаешь ли ты ту точку зрения, что российское ТВ захвачено евреями, тщательно маскирующимися агентами Израиля? Если – да, то так пожалуйста и скажи…
Горячая линия по электронным медицинским услугам в поликлиниках Москвы!
Задавайте вопросы Владимиру Макарову, заместителю руководителя Департамента информационных технологий Москвы...
Кусок эфира
Алексей Венедиктов: «Не принято врать нагло в глаза»
Катализаторов правды много – я бы только слово «правды» взял в кавычки, потому что у каждого своя – а ингибиторов лжи мало…
Таня Фельгенгауэр
журналист
Год назад не стало Георгия Ильича Мирского…
Очень скучаю по нему, и иногда перечитываю его тексты. Сколько в них ума! Сколько важного и серьёзного, но и сколько иронии!..
Виктор Шендерович
журналист
Немного о симптоматике
Когда эта дрянь начинает так густо капать с государственного конца, — пора лечиться…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Патриархия решительно и бесповоротно становится на путь лояльности
Если уж обсуждать возвращение какого-либо церковного имущества — так не РПЦ, а последователям тех, кто не смирился с Советской властью
Андрей Пионтковский
публицист, политолог
Cтарые песни о главном
Трампушка что-то вякнул, как хорошо бы было вместе с путинской Россией противостоять растущей мощи Китая. В МИДовских архивах нашлась заготовочка…
Василий Головнин
журналист, Токио
Китай пугает Трампа, а «бешеный пес» едет на Дальний Восток
Трамп пока не объясняет, как собирается поставить на место Пекин в ЮКМ, хотя его кандидат на пост госсекретаря прямым текстом говорил, что Штаты будут отсекать китайцев от их бетонных островов. Намек на военную блокаду?..
Анна Ведута
публицист
#НеМояВина
Среди писем было одно — самое важное для меня — от женщины, которая была жертвой того же самого человека…
Дмитрий Быков
писатель, поэт, журналист
Страж Конституции Зорькин
Когда Господь захочет разобраться с нынешними российскими властями и терпилами, никакой Страсбургский суд все равно не спасет…
гость:
Дмитрий Гудков
политик
Теперь Путину нужно продемонстрировать, что все-таки он – президент, который может побеждать и в какой-то серьезной конкуренции и у кандидатов, которые являются настоящими оппонентами…
Александр Плющев
журналист «Эхо Москвы»
Царьград в игре
Мы не знаем, есть ли в словах «источников Царьграда» правда, но мы знаем, что этот своеобразный телеканал принадлежит «православному олигарху»...
Ариэль Коэн: Трамп пытается выполнять свои обещания, что не часто бывает в США
«Обещал начать строить стену на границе, укреплять границу – будет строить стену на границе…»
гость:
Виктор Ерофеев
писатель
Несмотря на советский интернационализм, мы никогда не выходили из этого состояния. Но сейчас мороз крепчает. Национализм становится страшной язвой…
Михаил Касьянов
лидер партии «ПАРНАС»
За закрытыми дверями: почему переговоры в Астане закончились безрезультатно
Путин с Лавровым намерены «станцевать все танцы» по уговариванию оппозиции сесть за стол переговоров с правительством…
Алексей Навальный
Мы — не регулятор. Вы извиняйтесь перед нами, а счёт мы всё равно заблокируем
Лучшая защита — это нападение. Мошенничают, жульничают, а потом ещё и глумливо смеются в глаза…
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Путин спел под гитару со студентами МГУ
Президент спел со студентами песню «На пыльных тропинках»...
гость:
Евгения Альбац
главный редактор журнала «The New Times»
Вот этот сукин сын с великой фамилией, наверное, даже не знает, что не только Лев Николаевич Толстой называл погромы в отношении евреев позором отечества…
Зеев Бен-Арье
глава дипломатических представительств Израиля в Украине (1999-2000) и в Беларуси (2004-2009)
Теперь уж и вправду последний дар Обамы
Как же случилось, что мусульманин Барак Обама, находясь столько лет на посту руководителя США, нанес все же столь сравнительно небольшой ущерб Израилю?..
Лев Пономарев
правозащитник
Коссиев против Путина
Сейчас этим людям беззастенчиво угрожают сотрудники ФСИН: мол, как проверки закончатся, мы вас на место поставим. Угрожают бить ещё сильнее и «сделать инвалидами», угрожают возбуждением уголовных дел…
гость:
Андрей Колесников
руководитель программы Московского центра Карнеги
Это контроль за средой. Есть какие-то кусочки чего-то не контролируемого. Нужно прихлопнуть эту муху, которая оттуда вылетит…
Алексей Голубев
корреспондент «Эха Москвы»
На место, жопорукие
Правильно ли я понимаю, что все те, кто осуждает Петра Толстого, однозначно считают революцию злом, ошибкой, преступлением…
Союз музеев России: Справка о передаче Херсонесского Владимирского мужского монастыря
Удовлетворение поступившего заявления Симферопольской и Крымской Епархии будет означать, что музей-заповедник лишится здания античной истории, византийской экспозиции, реставрационных мастерских…
Рожденные 26 января
Поздравить…
Иосиф Кобзон
народный артист СССР
Украина – это американские марионетки
Наш президент ведет себя достаточно достойно. Он не дает себя унизить и поставить на колени. Но как себя поведет Трамп в предлагаемых обстоятельствах? Эта стерва Клинтон, она ничего хорошего бы не принесла…
Андрей Кураев
дьякон
Митрополит Тихон опять явил несравненное величие своего культурного уровня
Можно лишь пожалеть и Новосибирск, и его митрополита: наверно, Тихону в детстве мама вообще не читала сказок. Вот и выросло шо выросло…
Сергей Алексашенко
экономист, первый зампред правления Центробанка в 1995-1998 гг
Готов сделать ставку
Похоже, что ВТБ в этой схеме появился «для отвода глаз», чтобы не сразу было видно, что акции «Роснефти» выкупаются за счёт денег «Роснефтегаза»...
Антон Носик
блогер
Двушечка Кунгурову за пост в ЖЖ: это касается каждого
Никто сегодня не может знать, какой его пост или комментарий в ветке двухлетней давности может завтра быть приравнен к террористическому акту…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
«Код доступа»
Ребят, это невероятно! Люди, которые называют себя журналистами, искренне обижены на то, что президент США осмеливается иметь свободу слова…
Евгений Киселев
журналист
Пойдет война гражданская, холодная война?
Американский истеблишмент — как бы плох или слаб он ни казался — великая сила. Это вам не трусливая и скаредная российская псевдоэлита…
Максим Шевченко
журналист
Что стоит за атакой на Петра Толстого?
Слов нет, Петр неудачно высказался (это мы уже обсудили) — и в историческом смысле и в политическом контексте. Но антисемитизмом тут не пахнет вообще никак…
Сергей Пархоменко
журналист
Вы же можете? Вам же не трудно совсем?
Отменить СанПиН невозможно, нарушить его нельзя, денег на то, чтоб просто тихонько, пока никто не видит, нанять одну нянечку, одну медсестру и одного повара на выходные — во всей области нет…
Борис Вишневский
публицист, политический деятель
Когда он решил, что достиг дна, снизу постучали
В нормальной стране антисемитизм в тяжелой форме лечится правоохранительными органами. И уж точно — немедленным и позорным увольнением с должности…
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Страж Конституции Зорькин
Когда Господь захочет разобраться с нынешними российскими властями и терпилами, никакой Страсбургский суд все равно не спасет…
Надежда Савченко
политик
«Разбор полета»
Самое тяжелое решение в моей жизни… когда я находилась в российской тюрьме в плену и когда мне угрожали тем, что мою сестру постигнет такую же участь, если я не пойду на уступки…
Карина Орлова
корреспондент «Эха Москвы» в Вашингтоне
В Вашингтоне начались массовые протесты против Трампа
Противники Дональда Трампа утроили массовый протест у здания National Press Club, где проходил прием, на котором присутствовали члены правых организаций…
Алексей Навальный
политик
Ребята,наша кампания получила наивысшую оценку
В связи с поступившими телефонограммами, судья Втюрин сообщил нам, что назначает заседания на 16 (!!) дней подряд…
Михаил Веллер
писатель
«Подумать только»
Люди, которые обирают население, это хищники, это самые мелкие грызуны, это шакалы, которые глодают тощее мяско с костей бедного населения, они отстегивают кому надо, и кто надо, их крышует…
Константин Ремчуков
главный редактор «Независимой газеты»
«Особое мнение»
Главный мандат, который сейчас получили от Путина новые назначенцы, это мандат на отсутствие перемен…
Дмитрий Гудков
политик
Очень большая война
Теперь главная задача любого политика, любого гражданина – всеми силами вытаскивать оттуда стран…
По делу о госизмене арестованы куратор интернет-отрасли из ФСБ и топ-менеджер компании «Лаборатория Касперского»
Как пишет «Коммерсант», сотрудника спецслужбы подозревают в получении взятки от одной из иностранных компаний…
Дмитрий Медведев: Администрация Обамы разрушила отношения США и России
Это ее главная внешнеполитическая ошибка, которая навсегда осталась в истории…
Да здравствует Трамп!
Он — наш шанс. Шанс всего мира. Шанс на то, что империя зла погрязнет в своём внутреннем дерьме…
Сергей Шаргунов
писатель
«Прошу Вас дать людям надежду благополучно пережить эту зиму»
Для Сибири вопрос теплоснабжения — вопрос выживания. Не работает котельная – значит, твой дом станет ледяным. Из льда. И куда деваться?..
Кристина Потупчик
член Общественной Палаты РФ
Для тех, кто не видит в словах Петра Толстого антисемитизма
По его логике, сто лет назад, после ликвидации правила о «черте оседлости», евреи хлынули в Центральную Россию, попутно громя храмы, ссылая и расстреливая на своем пути сотни тысяч людей?..
Григорий Явлинский
политик
В Петербурге демонтируют историю России
Вместо официальных оценок узурпации власти большевиками и деяний их кровавой диктатуры – молчание и желание побыстрее «свернуть тему»...
Алла Гербер: Многие ли знают о Ванзейской конференции?
«Собираются взрослые мужи, все с высшим или университетским образованием, и так просто решают, что не быть целому народу на земле»...
Аркадий Бабченко
журналист
Россия в поисках дна
Федор Конюхов и Артур Чилингаров установят на дне Марианской впадины российский флаг и православный крест…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
То есть в каком-то смысле художник и власть в России — это заложники. Не скажу «заложники вечности», но они находятся в одинаково трагическом положении…
Кирилл Мартынов
редактор отдела политики «Новой газеты»
Почему мы требуем освободить бывшую студентку МГУ Варвару Караулову
Пока мы тут с вами сдаем или принимаем сессии, делаем проекты и заваливаем дедлайны, она продолжает сидеть в тюрьме
Нино Росебашвили
Продюсер р/с «Эхо Москвы»
Протесты против Дональда Трампа в Вашингтоне
«Марш женщин на Вашингтон» cобрал около полумиллиона человек…
Антитрампистский марш женщин
Обама ведь столько сделал на своем посту для того, чтобы женщины США могли свободнее распоряжаться своим телом, правда?..
Массовая драка произошла в Москве на Страстном бульваре
Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Ребят, это невероятно! Люди, которые называют себя журналистами, искренне обижены на то, что президент США осмеливается иметь свободу слова…
Путин, который сдулся
Телевизор нам расскажет, что эти ракеты нам во благо, что китайское военное строительство — это не НАТО. Что китайские ракеты на наших границах – это совсем не та военная угроза, из-за которой был отторгнут Крым…
ведущий:
Михаил Веллер
писатель
Получается, что если исламский терроризм направлен не против европейцев, американцев или россиян, а против Израиля и евреев, то с этим исламским терроризмом у нас дружественные отношения…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Михаил Веллер
писатель