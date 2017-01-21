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Теракт в Стамбуле / Катастрофа Ту-154 / Кусок эфира

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Блоги

Борис Акунин писатель

Историческая речь Трампа Суть в том, что новый президент намерен превратить США из «империи» в «национальное государство» — то есть из страны, живущей интересами всего мира, в страну, живущую внутренними интересами…

5 200 6 39285 21.01
Kтрамп, политика, сша, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Трампу будет сложно, конфликт со СМИ – это не просто конфликт. Ты остаешься в веках так, как пишут историки…

5 191 6 45394 21.01
#слушать 48:38 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Интервью Особое мнение

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

А. Венедиктов: В МИДе не больны трампофилией?
М. Захарова: Не знаю такого заболевания…

5 363 6 47638 20.01
#слушать 35:14 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Интервью Персонально ваш

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

В ближайшее время единственно возможный способ Украине вернуть Крым, это вступить в полномасштабную войну с Российской Федерацией…

5 137 6 32609 21.01
#слушать 47:03 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Блоги

Карина Орлова журналист

«Он посмотрел на нас! Он посмотрел на нас!» Как инаугурировали Трампа Рожденный с серебряной ложкой во рту, построивший бизнес на банкротствах и скандалах, трижды женат, он меньше всего похож на человека труда, воплотившего американскую мечту в жизнь. Но его сторонники этого в упор не видят…

5 256 6 51327 21.01
Kсша, трамп, мнения
Блоги

Нино Росебашвили Продюсер р/с «Эхо Москвы»

В Вашингтоне начались протесты против Дональда Трампа «Марш женщин на Вашингтон» cобрал около полумиллиона человек…

5 102 6 6889 21.01
Kмнения, фото, сша, трамп, протесты, политика, общество
Блоги

Юнис Теймурханлы отельер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция»

Два мира — два Шапиро Китай превратился из главной мировой фабрики товаров и услуг в главного мирового потребителя. И Макао — яркое отражение этого тренда. Китайские богачи гуляют, отдыхают и тратят здесь миллионы…

5 41 6 35656 21.01
Kкитай, бизнес, туризм, мнения
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист (по телефону)

Речь Трампа была очень громогласна, агрессивна, и местами безвкусна. Так не положено. Но, понятно, что Трамп все делает, как не положено…

5 196 6 39094 20.01
#слушать 44:19 8читать ;смотреть $скачать 10.1 МБ
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Необходимые пояснения про руки, жопу и ботву Это моя официальная позиция, и я буду шутить с вами теперь — только в присутствии моего адвоката…

5 586 6 85727 21.01
Kмнения, общество, рф
Блоги

Кусок эфира

«Агрессии нет в культуре нормальных дискуссий» И.Петровская: Соловьев ступал на таких мягких лапах, убрав все когти, убрав свое глумление привычное…

5 94 6 19429 21.01
Kтелевидение, шоубизнес, соловьев, политика, дискуссии, общество, мнения
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Как Путин сделал Россию колонией США Точно так же, наверное, радовались московские князья семьсот лет назад, когда умирал злой хан, и на его место приходил новый. Ведь они понимали – их будущее зависит от благорасположения хана…

5 205 6 41706 21.01
Kрф, сша, политика
Интервью Дифирамб

Андрей Кончаловский гость: Андрей Кончаловский режиссер, народный артист России

2668834

5 18 6 1653 21.01
#слушать 47:37 ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Блоги

Кусок эфира

Украине не удастся усидеть на двух стульях Лучшее, что может сделать русскоязычный писатель в Украине — это переехать в Россию…

5 38 6 19074 21.01
Kвласть, сша, рф, общество, искусство, мнения
Блоги

Михаил Таратута журналист

Пост сдал. Пост принял Больше о достижениях Обамы говорит то, что Америка передала бразды правления не кому-нибудь, а именно Дональду Трампу, абсолютному антиподу Обамы…

5 67 6 22264 21.01
Kсша, трамп, обама, мнения
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 46. Четыре вечера на «Востоке» Номер с балдахином привел Высоцкого в восторг, но вот коньяк с новыми знакомыми он пить наотрез отказался…

5 25 6 14350 21.01
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

Фото дня

Россияне нарисовали в Анталье граффити с портретом убитого в Турции посла Карлова Изображение появилось на здании одного из торговых центров…

5 28 6 2475 21.01
Kсобытия, турция, рф
Блоги

Кусок эфира

Наполовину грек, наполовину швед Владимир – сын Святослава и Малуши, с Малушей – хитрый вопрос, это единственная у нас последняя надежда, потому что вообще Малк – это не имя, это титул, это царица Савская в древнерусских источниках…

5 57 6 22423 20.01
Kпередачи, история, события
Блоги

Леонид Гозман политик

Моя личная благодарность Бараку Обаме Не мне судить, хорошим ли президентом для Америки был Барак Обама? Но есть нечто, что он сделал для всех людей на Земле, а значит, и для меня…

5 254 6 34397 21.01
Kсша, обама, меньшинства, мнения
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Спор о Трампе Два моих постоянных соавтора вступили в небольшой спор, в переписке, по поводу Трампа…

5 47 6 20736 21.01
Kтрамп, власть, общество, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Как Россия встречала нового президента США Речь Трампа несколько раз срывала аплодисменты зала. Собравшиеся смотрели на нового президента с надеждой и уважением!...

5 281 6 66394 21.01
Kрф, трамп, фото, мнения
Один

Алексей Соломин ведущий: Алексей Соломин журналист «Эха Москвы»

2669214

5 0 6 113 00:07
Kобщество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Анна Кисличенко правозащитник

Хроника происходящего с семьей Дель из Зеленограда Зная методы работы всей этой системы, я с легкостью допускаю, что детей могли предварительно убедить в том, что именно нужно отвечать — что папа бил — и тогда их вернут к маме…

5 31 6 7743 21.01
Kмнения, дети, законодательство, зеленоград
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Трампофилы Мы жаждем, чтобы нас признали равными и признали именно в Америке…

5 167 6 36420 20.01
Kтрамп, выборы, сша, митинги, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алла Гербер: Многие ли знают о Ванзейской конференции? «Собираются взрослые мужи, все с высшим или университетским образованием, и так просто решают, что не быть целому народу на земле»...

5 208 6 20376 21.01
Kистория, холокост, события
Блоги

Добро на радио

Пусть Женя радуется солнцу Эпилептические приступы постоянно мучают мальчика. Несмотря на то, что он всю жизнь принимает лекарства, раньше у него случалось по два приступа в день…

5 0 6 1144 21.01
Kсобытия, благотворительность, общество
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Инаугурация Трампа или как поломать мозги патриотам Россияне увидели, что как одинок Путин в Великой России, и как власть далека от  своего народа…

5 119 6 37041 21.01
Kсша, трамп, мнения
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Трамп готовится к импичменту В краткосрочной перспективе он вовсе не думает об эффективном управлении. Он готовится к следующей политической битве, к тому, чтобы удержать власть…

5 56 6 25253 21.01
Kсша, трамп, власть, события
Добро на радио
Как начался новый добрый год

Елена Ханина Александра Бабкина ведущие: Елена Ханина, Александра Бабкина

2668796
В 2017 году на сайте «Эха» успело появиться много новых проектов, которым нужно помочь…

5 2 6 468 21.01
Блоги

Те Самые Усы Ничего достоверного. Только шевеление усами

Ну, Трампушка, не подкачай!

5 91 6 25034 20.01
Kюмор, карикатуры, политика, власть, сша, мнения
Все так
Граф Дюнуа — полководец Жанны д’Арк

Наталия Басовская Алексей Венедиктов ведущие: Наталия Басовская, Алексей Венедиктов

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#слушать 45:43 ;смотреть $скачать 10.5 МБ
Блоги

Рожденные 22 января Поздравить…

5 146 6 959 00:00
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Видео дня

+ Инаугурация Дональда Трампа Инаугурация Дональда Трампа Церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа…

5 169 6 36071 20.01
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Kсобытия, трамп, сша, видео
Человек из телевизора

Лев Гулько Ирина Петровская ведущие: Лев Гулько, Ирина Петровская

Было ли такое, чтобы у нас так показывали инаугурацию полностью, многие каналы в прямом эфире…

5 36 6 11820 21.01
#слушать 48:09 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kрф, общество, телевидение, сша, трамп, видео, передачи, сетевизор
Блоги

+ В Вашингтоне протестуют против инаугурации Дональда Трампа В Вашингтоне протестуют против инаугурации Дональда Трампа Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

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Kсша, протесты, акции, президент, события
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Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

«Код доступа» Доклад, который был опубликован BuzzFeed, надо читать целиком, потому что там написано, что Сергея Иванова уволили из-за того, что он дал неправильный совет Путину по поводу Трампа…

Михаил Веллер писатель

«Подумать только» Люди, которые обирают население, это хищники, это самые мелкие грызуны, это шакалы, которые глодают тощее мяско с костей бедного населения, они отстегивают кому надо, и кто надо, их крышует…

Иосиф Кобзон народный артист СССР

Украина – это американские марионетки Наш президент ведет себя достаточно достойно. Он не дает себя унизить и поставить на колени. Но как себя поведет Трамп в предлагаемых обстоятельствах? Эта стерва Клинтон, она ничего хорошего бы не принесла…

Антон Носик блогер

Двушечка Кунгурову за пост в ЖЖ: это касается каждого Никто сегодня не может знать, какой его пост или комментарий в ветке двухлетней давности может завтра быть приравнен к террористическому акту…

Сергей Алексашенко экономист, первый зампред правления Центробанка в 1995-1998 гг

Готов сделать ставку Похоже, что ВТБ в этой схеме появился «для отвода глаз», чтобы не сразу было видно, что акции «Роснефти» выкупаются за счёт денег «Роснефтегаза»...

Дмитрий Гудков политик

Очень большая война Теперь главная задача любого политика, любого гражданина – всеми силами вытаскивать оттуда стран…

Карина Орлова корреспондент «Эха Москвы» в Вашингтоне

В Вашингтоне начались массовые протесты против Трампа Противники Дональда Трампа утроили массовый протест у здания National Press Club, где проходил прием, на котором присутствовали члены правых организаций…

Максим Шевченко журналист

«Особое мнение» Ядерные или какие-то иные удары будут наноситься по любому государству, которое бросит реальный вызов господству Америки. И все эти гуманистические слова будут отброшены в одну секунду в сторону…

Александр Невзоров публицист

«Персонально ваш» Князь Владимир чудесно вписывается в ту историческую картину, которую мы можем сегодня наблюдать в России, где 28 мединских мечут бутыли с «боярышником» в танки под парусами…

Алексей Навальный политик

Ребята,наша кампания получила наивысшую оценку В связи с поступившими телефонограммами, судья Втюрин сообщил нам, что назначает заседания на 16 (!!) дней подряд…

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Доклад Дорогое ЦРУ! То, что вы тут понаписали, полный незачет. Тема не раскрыта, источники не названы, разведданные устаревшие и/или неверные, реферат оформлен ученически…

Надежда Савченко политик

«Разбор полета» Самое тяжелое решение в моей жизни… когда я находилась в российской тюрьме в плену и когда мне угрожали тем, что мою сестру постигнет такую же участь, если я не пойду на уступки…

Константин Ремчуков главный редактор «Независимой газеты»

«Особое мнение» 26 лет чихает экономика, люди поддерживают любого популиста, кто говорит, что этих олигархов надо вилкой по тарелке размазать. И самое главное, что бедных очень много…

Дмитрий Быков писатель, журналист

Мать-Сорокина Поздравляю Сорокину Свету, Воплотившую совесть и честь. Пусть ее в телевизоре нету, Но в народном сознании есть…

Сергей Пархоменко журналист

Вы же можете? Вам же не трудно совсем? Отменить СанПиН невозможно, нарушить его нельзя, денег на то, чтоб просто тихонько, пока никто не видит, нанять одну нянечку, одну медсестру и одного повара на выходные — во всей области нет…

Андрей Кураев дьякон

Митрополит Тихон опять явил несравненное величие своего культурного уровня Можно лишь пожалеть и Новосибирск, и его митрополита: наверно, Тихону в детстве мама вообще не читала сказок. Вот и выросло шо выросло…

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В Вашингтоне начались протесты против Дональда Трампа «Марш женщин на Вашингтон» cобрал около полумиллиона человек…

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Палестинец Христос и «парижское судилище» Парижская гора родила мышь, такую серенькую и безвредную, со стандартными призывами к разрешению конфликта на основании принципа двух государств для двух народов…

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Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Исаакий не отдадим! О чем говорят те, кто выступает за передачу собора? Что это требование закона, которое надо выполнять. Что надо вернуть Исаакий церкви. И что вместо музея-храма будет храм-музей. Все это — лукавство…

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Kрпц, общество, политика, мнения
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Зеев Бен-Арье глава дипломатических представительств Израиля в Украине (1999-2000) и в Беларуси (2004-2009)

Так Россия борется с международным террором Российский министр называет руководителей палестинских организаций (в том числе и террористических, между прочим, признанных таковыми в США и других странах Запада) «нашими палестинскими коллегами»...

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+ Сергей Лавров: Переодетые дипломаты США участвовали в митингах российской оппозиции Сергей Лавров: Переодетые дипломаты США участвовали в митингах российской оппозиции Москва пресекла ряд случаев разведывательной работы сотрудников американской дипломатической миссии в России, заявил министр иностранных дел России…

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Кирилл Мартынов редактор отдела политики «Новой газеты»

Почему мы требуем освободить бывшую студентку МГУ Варвару Караулову Пока мы тут с вами сдаем или принимаем сессии, делаем проекты и заваливаем дедлайны, она продолжает сидеть в тюрьме

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Если над вами висит угроза уголовного преследования, что вы будете делать?
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Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

О бывших Вы проговорись, господин Морелл, и всем теперь понятно, что для Вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты…

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Алла Гербер: Многие ли знают о Ванзейской конференции? «Собираются взрослые мужи, все с высшим или университетским образованием, и так просто решают, что не быть целому народу на земле»...

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Маша Слоним журналист

Письмо с моей фермы Я тут болела, а собаки меня лечили. Джокер изображал из себя грелку и лежал под одеялом у меня в ногах, Ласка прижималась ко мне всем своим маленьким телом и тоже грела…

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