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Новости

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Теракт в Стамбуле / Катастрофа Ту-154 / Кусок эфира

Все материалы

Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Выпасть из нирваны Идиотская история с задержанием в Питере и натуральным судебным делом против Дмитрия Угая напоминает нам старую истину, что нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Что от идиотов ты не спрячешься ни в тайге, ни в скиту, ни в позе лотоса…

5 90 6 22310 09.01
Kзаконы, рф, общество, мнения
Документ

Александр Невзоров: Развесистая Зоя Кто такая Космодемьянская и какой полезный опыт заключен в ее поступке? Во имя чего она погибла и зачем вообще сохранять о ней память?..

5 871 6 166123 09.01
Kвойна, память, общество, мнения
Блоги

Алексей Навальный

Ещё 2 миллиарда на «Зенит-Арену». Обхохочешься А если действительно забыли, то хоть скажите кто. Может уволить этих людей, нет? Кажется они не очень хорошие строители. Но нет, никто не наказан, виновных даже не ищут…

5 111 6 41995 09.01
Kкоррупция, чиновники, мнения
Интервью Особое мнение

Константин Ремчуков гость: Константин Ремчуков главный редактор «Независимой газеты»

Больше всего боевиков на постсоветском пространстве сейчас вербуется в Киргизии и отправляется в боевые действия. В РФ они въезжают без визы…

5 68 6 15494 09.01
#слушать 35:07 8читать ;смотреть $скачать 8.0 МБ
Интервью Арсенал

гости: Илья Ломакин, Николай Кардашев

Орбитальные обсерватории и исследование вселенной 2661230

5 5 6 538 09.01
#слушать 43:42 ;смотреть $скачать 10.0 МБ
Блоги

Елена Лукьянова профессор кафедры конституционного и муниципального права юрфака МГУ, член Общественной палаты РФ

Скрипка и немножко нервно… Конституционалисты обычно не столь изящны в своем анализе политических режимов, нежели политологи и чистые теоретики. У нас другие задачи более практического толка. Быть может, мы в этом анализе даже что-то в умышленно опускаем…

5 12 6 1888 09.01
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Вернуться на росскийский маршрут! Мы должны навсегда уйти от «советчины»

5 24 6 2007 09.01
Kполитика, власть, общество, государство, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Всевидящий глаз Вспомните кадры президентской молитвы. Он стоит лицом к нам, смотрит на нас, крестится… Смотрит на нас? Но ведь нас там нет…

5 380 6 164964 08.01
Kполитика, путин, телевидение, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Андрей Кураев гость: Андрей Кураев дьякон

Донос был написан за несколько дней до того, как лекция состоялась. То есть заранее по самому факту, само слово «йога» ввело уже в возбужденное состояние каких-то православных активистов…

5 32 6 10672 09.01
#слушать 35:41 8читать ;смотреть $скачать 8.2 МБ
Kполитика, видео, сетевизор, передачи, кураев, религия
Футбольный клуб

Василий Уткин ведущий: Василий Уткин спортивный журналист

2661268

5 0 6 165 09.01
Kфутбол, спорт, сетевизор
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Русский фактор в Америке и его цена Трамп известен, как продавец воздуха и вдохновенный актер в собственном reality show, в котором нет места для других актеров…

5 159 6 50364 09.01
Kсша, рф, мнения
Блоги

Забастовка работников метрополитена в Лондоне Большинство станций метро закрыто, работает наземный транспорт, но он перегружен

5 47 6 4347 09.01
Kлондон, метро, забастовки, фото, события
Интервью Полный Альбац

Сергей Караганов Валерий Соловей гости: Сергей Караганов, Валерий Соловей

Чем Трамп мил Путину? 2661172

5 49 6 10897 09.01
#слушать 48:32 ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Блоги

Кусок эфира

Денис Драгунский: Не обойдешься без журналиста Представляете себе, если завтра по поводу менее знаковых заключенных, у которых тоже есть права человека, как у Дадина, начнут беспокоиться журналисты?..

5 8 6 2460 09.01
Kобщество, тюрьмы, заключенные, журналистика, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Матери из Узбекистана вернули ее годовалую дочь Теперь мать с ребенком будут высылать за нарушение миграционного законодательства. Такие у нас рождественские чудеса

5 33 6 4868 09.01
Kродители, дети, права, узбекистан, рф, мнения
Блоги

Кусок эфира

Вероника Долина: И у меня высокий соблазн уехать во французскую рыбачью деревушку и там покусывать круассан У этой власти, у худших из людей, какие нам случались наверху, над нами, нашим поколением во всяком случае, у них есть тайной оружие против нас…

5 196 6 98707 08.01
Kвласть, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Казалось бы, они герои, у них железные бубенцы Почему масса людей иронически смотрят на этот героический пробег? Ну, скажите?..

5 106 6 53277 09.01
Kобщество, передачи, дискуссии, события
Блоги

Илья Яшин политик

«Гибридная агрессия» Путина Путин настолько увлекся играми в войну и «геополитическое соперничество», что у России вообще не осталось союзников в мире. Нашу страну стали воспринимать как агрессивную и непредсказуемую державу, от которой постоянно стоит ждать угроз…

5 158 6 23837 09.01
Kпутин, украина, мнения
Подумать только…

Михаил Веллер ведущий: Михаил Веллер писатель (по телефону)

Пьют всё: стеклоочистители, тормозные жидкости, все эти целебные капли на спирту. И травятся, и пьют дальше. Господа, но ведь же туземная черта, ведь это же позорно!..

5 124 6 81395 08.01
#слушать 47:22 8читать $скачать 10.8 МБ
Блоги

Евгений Ясин бывший министр экономики, научный руководитель ВШЭ

Сила, право и власть А у нас, между прочим, очень быстро нарастает число норм законодательства, таких, например, как закон об иностранных агентах или «пакет Яровой». Роль юристов растёт, свобода людей, в том числе предпринимателей, падает…

5 14 6 1659 09.01
Kправо, власть, мнения
Блоги

Алексей Голубев корреспондент «Эха Москвы»

Речкалов И мы встретились потом. Он приехал ко мне сам и был очень классный, на своей полувоенной тачке, с чёрно-седой бородой, сразу стал говорить смешное. Я очень нервничал: Речкалов — это война, Ульман, Политковская, Браудер, а я никто…

5 15 6 9327 09.01
Kжурналисты, журналистика, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Флоридский стрелок Когда мы признаём, что за любым из нас могут следить, мы допускаем, что это в рамках национальной безопастности…

5 1 6 358 09.01
Kсша, безопасность, общество, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Прямо в сердце американского капитализма процветала компания, по организации похожа на секту, с несуществующими технологиями, отсутствие которых компенсировалось культом вождя…

5 323 6 142230 07.01
#слушать 47:19 8читать $скачать 10.8 МБ
Kистория, израиль, религия, культура, сми, мнения, латынина
Блоги

Ильдар Дадин: Невыносимые, фашистские условия по-прежнему существовали Аудиозапись телефонного разговора Ильдара Дадина с Анастасией Зотовой…

5 422 6 85578 08.01
Kобщество, заключенные, события
Блоги

Эхо-спорт ежедневный дайджест спортивных событий

Алексей Осин: Жидкие щи и мелкий жемчуг Чемпионат мира теряет элитарность и превращается в проходной двор. Пусть уровень турнира упадет, но доходы-то вырастут…

5 10 6 2877 09.01
KФИФА, спорт, события
Блоги

Геннадий Гудков политик

Поедет ли Россия в Пхёнчхан? Если бы Россия хотела что-то серьезно изменить в своих отношениях со спортивным миром, Мутко был бы отправлен в отставку…

5 141 6 32707 09.01
Kспорт, допинг, рф, власть, олимпиада, мнения
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель, журналист

Любое событие, что мы ни возьмем на этой неделе, — все это будет про государство, мало совместимое с жизнью…

5 385 6 221818 05.01
#слушать 35:09 8читать ;смотреть $скачать 8.0 МБ
Kвидео, сетевизор, передачи, политика
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

На каменоломне легче… «Это работа», — сказал нам первый капитан затонувшей атомной подводной лодки «Комсомолец» Юрий Зеленский, которому принадлежит абсолютный рекорд погружения на военной субмарине – 1200 метров.

«Работают же люди на каменоломне… хотя на подлодке, пожалуй, тяжелее…», — добавил он

5 0 6 70 09.01
Kлатвия, моряки, события
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Владимир, Вы не правы… Выборщики отнюдь не Ротшильды, не Рокфеллеры и не Соросы. Как правило, они обычные, рядовые партийные функционеры, которых американцы не знают и вовсе ими не интересуются…

5 134 6 26804 09.01
Kвыборы, сша, трамп, клинтон, путин, события
Блоги

Михаил Таратута журналист

Оптимисты, HANDE HOCH! Негативный настрой к России и Путину – возможно, единственное, что имеют общего практически все законодатели от обеих партий. Это консолидированное мнение Конгресса США…

5 57 6 19342 09.01
Kсша, рф, путин, политика, мнения
Блоги

Рожденные 10 января Поздравить…

5 18 6 178 09.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Илья Варламов блогер

Россия – для грустных? Казалось бы, что может быть общего у Ходорковского и Путина? Они оба строят Россию для серой массы. — Не согласен? Вали в свою Америку!..

5 133 6 28991 09.01
Kфото, москва, погода, общество, мнения
Блоги

Открытая Россия

ЦРУ / ФБР / АНБ: Путин – инициатор кампании по влиянию на выборы в США В число целей, которые преследовала Россия, входили подрыв общественного доверия демократическому процессу в США, публичное унижение госсекретаря Хилари Клинтон и нанесение ущерба ее имиджу…

5 57 6 7308 09.01
Kполитика, рф, путин, хакеры, события
Блоги

+ Мэрил Стрип: Когда влиятельные мира сего используют власть, чтобы запугивать других, мы все оказываемся в проигрыше Мэрил Стрип: Когда влиятельные мира сего используют власть, чтобы запугивать других, мы все оказываемся в проигрыше «Это был момент, когда человек, которого пригласили занять самое уважаемое кресло в нашей стране, пародировал репортера с инвалидностью… Мое сердце разбилось, когда я увидела это»...

5 62 6 12175 09.01
8читать ;смотреть
Kголливуд, трамп, сша, события
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Станислав Белковский политолог

Интервью Кремль в пропагандистском плане рассказывает, что он привел к власти Трампа, но на самом деле, в Кремле все ясно: там избыточного идеализма, избыточных надежд по поводу прихода к власти Трампа нет…

Константин Сонин экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ

С Новым годом! За Трампа проголосовало на три миллиона человек меньше — что же это за «популизм», который менее популярен, чем альтернатива…

Константин Ремчуков главный редактор «Независимой газеты»

В 2016-м угрозы и риски XXI века предложили решать по лекалам века XX В России в течение всего года вытаскивались на свет документы, концепции, заявления и предложения реакционно-консервативного характера, открыто бросавшие вызов букве и духу Конституции страны…

Максим Шевченко журналист

«Особое мнение» Ядерные или какие-то иные удары будут наноситься по любому государству, которое бросит реальный вызов господству Америки. И все эти гуманистические слова будут отброшены в одну секунду в сторону…

Сергей Алексашенко экономист, первый зампред правления Центробанка в 1995-1998 гг

«Персонально ваш» Ну что может бедный губернатор? Только пожаловаться царю-батюшке – может, что-то и получится. А так не получится – так это же не я виноват, правда? Я старался, я что мог, то сделал…

Ирина Хакамада политик и общественный деятель

Особое мнение Я не антиамериканец, но мне кажется, что у них истерика. Какая-то демократическая. Они настолько не ожидали, что проиграют, что начинаются на последней неделе просто какие-то оскорбления, истерики…

Александр Невзоров публицист

Развесистая Зоя Кто такая Космодемьянская и какой полезный опыт заключен в ее поступке? Во имя чего она погибла и зачем вообще сохранять о ней память?..

Дмитрий Гудков политик

Очень большая война Теперь главная задача любого политика, любого гражданина – всеми силами вытаскивать оттуда стран…

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Доклад Дорогое ЦРУ! То, что вы тут понаписали, полный незачет. Тема не раскрыта, источники не названы, разведданные устаревшие и/или неверные, реферат оформлен ученически…

Михаил Веллер писатель

«Подумать только» Пьют всё: стеклоочистители, тормозные жидкости, все эти целебные капли на спирту. И травятся, и пьют дальше. Господа, но ведь же туземная черта, ведь это же позорно!..

Михаил Ходорковский

Наша элита всегда готова воткнуть нож в спину У меня нет с Явлинским каких-то специальных дружеских отношений, и никакие наши договоренности, заключенные в предыдущие годы, нынешним его поведением не нарушены…

Антон Носик блогер

Двушечка Кунгурову за пост в ЖЖ: это касается каждого Никто сегодня не может знать, какой его пост или комментарий в ветке двухлетней давности может завтра быть приравнен к террористическому акту…

Иосиф Кобзон народный артист СССР

Украина – это американские марионетки Наш президент ведет себя достаточно достойно. Он не дает себя унизить и поставить на колени. Но как себя поведет Трамп в предлагаемых обстоятельствах? Эта стерва Клинтон, она ничего хорошего бы не принесла…

Ксения Собчак телеведущая

Искусство промолчать Точный термин для такого положения вещей — «моральная распущенность». Простите, но мне кажется, что это отвратительно…

Надежда Савченко политик

«Разбор полета» Самое тяжелое решение в моей жизни… когда я находилась в российской тюрьме в плену и когда мне угрожали тем, что мою сестру постигнет такую же участь, если я не пойду на уступки…

Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

Сегодня Америка была унижена собственным Президентом Это не Администрация, это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально…

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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен считает, что Крым был присоединен к России законно Она заявила, что не видит оснований для того, чтобы ставить под сомнение прошедший в Крыму референдум…

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Марин Ле Пен считает воссоединение Крыма с Россией законным «Я совершенно не считаю, что была нелегальная аннексия: состоялся референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить под сомнение этот референдум»...

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+ Рождественское послание Патриарха Рождественское послание Патриарха Иерарх затронул тему трудностей, которые выпали на долю россиян

5 216 6 16667 07.01
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В Совете Федерации считают, что Россия должна отреагировать на прибытие в Европу американских танков Накануне в Германии началась разгрузка самой большой партии американской бронетехники со времен холодной войны…

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Новости

Американская разведка обвинила лично Владимира Путина в хакерских атаках против политических организаций США Сразу три ведомства: ЦРУ, АНБ и ФБР — опубликовали совместный доклад, в котором описали вмешательство России в недавние президентские выборы в Штатах…

5 96 6 7623
Новости

Эштон Картер: Россия внесла «нулевой» вклад в борьбу США с террористической группировкой «Исламское государство» «Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, они не сделали ничего из этого», — сказал Картер…

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Детские радиомодели придется ставить на учет При покупке самолетика и вертолетика в магазине продавец будет обязан попросить паспорт, чтобы зарегистрировать аппарат…

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Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Доклад Телеканал RT достиг миллиарда просмотров на ютюбе первым среди всех мировых новостных телеканалов еще в 2013 году. Ежу понятно, что русские хакеры уже тогда взломали всех пользователей ютюба…

5 343 6 27628 07.01
Kсша, политика, общество, сми, мнения
Новости

США и Южная Корея, по некоторым данным, готовят совместную операцию по убийству лидера КНДР Ким Чен Ына О таких планах южнокорейское агентство «Рёнхап» пишет в день рождения председателя Трудовой партии…

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Купили бы вы книгу «Майн Кампф», если бы она была легальной?
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Алексей Мельников публицист

«Ведьма» с именем Володя Трамп называет историю с кибератаками на Соединённые Штаты – «политической охотой на ведьм». Американская разведка убедительно поясняет ему, что его «ведьму» зовут Володя и живёт она в Москве, пол окоченевшими от мороза кремлёвскими звёздами…

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Kобщество, сша, путин, политика, события
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Алексей Мельников публицист

Вот что святой кредит делает!

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Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан восьмидесяти государств Под действие указа подпадает около сорока стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилия, Индонезия, США, Япония и другие.

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У Вашингтона нет никаких доказательств влияния России на президентские выборы в США Об этом заявил в эфире телеканала Fox News будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер…

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Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

Представляю… в предвыборном штабе Ле Пен в самый раскаленный момент приходит телеграмма от Дмитрия Анатольевича Медведева с известным традиционным текстом «Денег нет, но вы держитесь»...

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