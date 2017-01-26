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Новости

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1832624
Петр Толстой / Трамп / Кусок эфира

Все материалы

Блоги

+ «Если Вы поднимите глаза к небу, то услышите голос: «Даже и не думай!»» «Если Вы поднимите глаза к небу, то услышите голос: «Даже и не думай!»» Речь Василия Ливанова на вручении государственных наград…

5 4 6 210 15:24
8читать ;смотреть
Kпутин, награды, власть, видео, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров: Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают «Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки»...

5 183 6 22948 09:47
Kполитика, общество, кадыров, чечня, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

Толстой озвучил то, что думает несколько миллионов россиян. Мы-то думали, что с этой пакостью покончено навсегда. Нет-нет, он раскопался, он встал, он ходит среди нас и он превосходно себя чувствует…

5 157 6 84199 25.01
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
В вопросе о хиджабах вы поддерживаете…
5 60 6 4868 13:25
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Поддерживать Путина становится опасно Смотрите на экран – кто громче всех кричит «запутина», у того недвижимость уже выплачена и переписана на тёщу…

5 441 6 122358 25.01
Kпутин, политика, рф, оборона, правосудие, власть, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

Единство и борьба противоположностей Банк России должен четко и внятно сообщить о том, что его взгляды на курсовую политики изменились…

5 51 6 27407 08:41
Kобщество, политика, законы, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Ответ Николаю Сванидзе Коля, конечно же я не поддерживаю этот идиотский, антисемитский, черносотенный, фашистский тезис о захвате российского ТВ…

5 264 6 92253 25.01
Kполитика, общество, мнения
Интервью Персонально ваш

Михаил Хазин гость: Михаил Хазин экономист

1916888

5 5 6 1905 15:07
задать вопрос (16)
Блоги

Митя Алешковский руководитель благотворительного проекта «Нужна Помощь.ру», фотограф, общественный деятель

Мы все заложники Теперь вы можете забыть о том, чтобы собрать средства на печать листовок перед митингом, организацию какой-то акции, да на что угодно, что яндекс сочтет политической деятельностью…

5 37 6 4463 12:07
Kполитика, финансы, общество, мнения
Блоги

Николай Сванидзе журналист

Максиму Шевченко Поддерживаешь ли ты ту точку зрения, что российское ТВ захвачено евреями, тщательно маскирующимися агентами Израиля? Если – да, то так пожалуйста и скажи…

5 431 6 132181 25.01
Kшевченко, тв, мнения
Блоги

Горячая линия по электронным медицинским услугам в поликлиниках Москвы! Задавайте вопросы Владимиру Макарову, заместителю руководителя Департамента информационных технологий Москвы...

5 7 6 670 11:52
Блоги

Кусок эфира

Алексей Венедиктов: «Не принято врать нагло в глаза» Катализаторов правды много – я бы только слово «правды» взял в кавычки, потому что у каждого своя – а ингибиторов лжи мало…

5 68 6 44407 25.01
Kэхо москвы, журналистика, передачи, события
Блоги

Таня Фельгенгауэр журналист

Год назад не стало Георгия Ильича Мирского… Очень скучаю по нему, и иногда перечитываю его тексты. Сколько в них ума! Сколько важного и серьёзного, но и сколько иронии!..

5 49 6 5904 10:25
Kпамять, мнения
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Немного о симптоматике Когда эта дрянь начинает так густо капать с государственного конца, — пора лечиться…

5 161 6 15078 13:13
Kполитика, чиновники, власть, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Патриархия решительно и бесповоротно становится на путь лояльности Если уж обсуждать возвращение какого-либо церковного имущества — так не РПЦ, а последователям тех, кто не смирился с Советской властью

5 115 6 9749 06:40
Kистория, рпц, церковь, события
Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Cтарые песни о главном Трампушка что-то вякнул, как хорошо бы было вместе с путинской Россией противостоять растущей мощи Китая. В МИДовских архивах нашлась заготовочка…

5 328 6 122460 24.01
Kобщество, рф, политика, мнения
Блоги

Василий Головнин журналист, Токио

Китай пугает Трампа, а «бешеный пес» едет на Дальний Восток Трамп пока не объясняет, как собирается поставить на место Пекин в ЮКМ, хотя его кандидат на пост госсекретаря прямым текстом говорил, что Штаты будут отсекать китайцев от их бетонных островов. Намек на военную блокаду?..

5 16 6 7187 11:10
Kсша, трамп, политика, общество, события
Блоги

Анна Ведута публицист

#НеМояВина Среди писем было одно — самое важное для меня — от женщины, которая была жертвой того же самого человека…

5 38 6 11410 08:28
Kженщины, насилие, общество, мнения
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Страж Конституции Зорькин Когда Господь захочет разобраться с нынешними российскими властями и терпилами, никакой Страсбургский суд все равно не спасет…

5 261 6 92573 25.01
Kполитика, юкос, мнения
Интервью Особое мнение

Дмитрий Гудков гость: Дмитрий Гудков политик

Теперь Путину нужно продемонстрировать, что все-таки он – президент, который может побеждать и в какой-то серьезной конкуренции и у кандидатов, которые являются настоящими оппонентами…

5 35 6 24686 25.01
#слушать 35:02 8читать ;смотреть $скачать 8.0 МБ
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

Царьград в игре Мы не знаем, есть ли в словах «источников Царьграда» правда, но мы знаем, что этот своеобразный телеканал принадлежит «православному олигарху»...

5 2 6 3424 13:07
Kрпц, общество, власть, телевидение, мнения
Блоги

Кусок эфира

Ариэль Коэн: Трамп пытается выполнять свои обещания, что не часто бывает в США «Обещал начать строить стену на границе, укреплять границу – будет строить стену на границе…»

5 17 6 4511 10:04
Kсша, политика, трамп, мнения
Интервью Особое мнение

Виктор Ерофеев гость: Виктор Ерофеев писатель

Несмотря на советский интернационализм, мы никогда не выходили из этого состояния. Но сейчас мороз крепчает. Национализм становится страшной язвой…

5 32 6 17435 25.01
#слушать 35:01 8читать ;смотреть $скачать 8.0 МБ
Блоги

Михаил Касьянов лидер партии «ПАРНАС»

За закрытыми дверями: почему переговоры в Астане закончились безрезультатно Путин с  Лавровым намерены «станцевать все танцы» по уговариванию оппозиции сесть за стол переговоров с правительством…

5 54 6 8681 10:26
Kполитика, общество, законы, чиновники, власть, события
Блоги

Алексей Навальный

Мы — не регулятор. Вы извиняйтесь перед нами, а счёт мы всё равно заблокируем Лучшая защита — это нападение. Мошенничают, жульничают, а потом ещё и глумливо смеются в глаза…

5 197 6 55712 25.01
Kфинансы, законодательство, политика, мнения
Блоги

+ Путин спел под гитару со студентами МГУ Путин спел под гитару со студентами МГУ Президент спел со студентами песню «На пыльных тропинках»...

5 136 6 17130 25.01
8читать ;смотреть
Kсобытия, путин, культура
Интервью Особое мнение

Евгения Альбац гость: Евгения Альбац главный редактор журнала «The New Times»

Вот этот сукин сын с великой фамилией, наверное, даже не знает, что не только Лев Николаевич Толстой называл погромы в отношении евреев позором отечества…

5 220 6 105187 24.01
#слушать 34:28 8читать ;смотреть $скачать 7.9 МБ
Голосование
Можно ли пытать арестованных ради спасения тысяч людей?
5 20 6 2069 09:55
Блоги

Зеев Бен-Арье глава дипломатических представительств Израиля в Украине (1999-2000) и в Беларуси (2004-2009)

Теперь уж и вправду последний дар Обамы Как же случилось, что мусульманин Барак Обама, находясь столько лет на посту руководителя США, нанес все же столь сравнительно небольшой ущерб Израилю?..

5 21 6 2996 11:53
Kобама, власть, политика, общество, мнения
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Коссиев против Путина Сейчас этим людям беззастенчиво угрожают сотрудники ФСИН: мол, как проверки закончатся, мы вас на место поставим. Угрожают бить ещё сильнее и «сделать инвалидами», угрожают возбуждением уголовных дел…

5 17 6 10951 25.01
Kправозащита, заключенные, путин, чиновники, мнения
Интервью Персонально ваш

Андрей Колесников гость: Андрей Колесников руководитель программы Московского центра Карнеги

Это контроль за средой. Есть какие-то кусочки чего-то не контролируемого. Нужно прихлопнуть эту муху, которая оттуда вылетит…

5 5 6 9384 25.01
#слушать 43:29 8читать ;смотреть $скачать 10.0 МБ
Блоги

Алексей Голубев корреспондент «Эха Москвы»

На место, жопорукие Правильно ли я понимаю, что все те, кто осуждает Петра Толстого, однозначно считают революцию злом, ошибкой, преступлением…

5 262 6 30953 25.01
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Союз музеев России: Справка о передаче Херсонесского Владимирского мужского монастыря Удовлетворение поступившего заявления Симферопольской и Крымской Епархии будет означать, что музей-заповедник лишится здания античной истории, византийской экспозиции, реставрационных мастерских…

5 7 6 576 13:37
Kобщество, музеи, памятники, события
Блоги

Рожденные 26 января Поздравить…

5 172 6 3350 00:00
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
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Иосиф Кобзон народный артист СССР

Украина – это американские марионетки Наш президент ведет себя достаточно достойно. Он не дает себя унизить и поставить на колени. Но как себя поведет Трамп в предлагаемых обстоятельствах? Эта стерва Клинтон, она ничего хорошего бы не принесла…

Андрей Кураев дьякон

Митрополит Тихон опять явил несравненное величие своего культурного уровня Можно лишь пожалеть и Новосибирск, и его митрополита: наверно, Тихону в детстве мама вообще не читала сказок. Вот и выросло шо выросло…

Сергей Алексашенко экономист, первый зампред правления Центробанка в 1995-1998 гг

Готов сделать ставку Похоже, что ВТБ в этой схеме появился «для отвода глаз», чтобы не сразу было видно, что акции «Роснефти» выкупаются за счёт денег «Роснефтегаза»...

Антон Носик блогер

Двушечка Кунгурову за пост в ЖЖ: это касается каждого Никто сегодня не может знать, какой его пост или комментарий в ветке двухлетней давности может завтра быть приравнен к террористическому акту…

Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

«Код доступа» Ребят, это невероятно! Люди, которые называют себя журналистами, искренне обижены на то, что президент США осмеливается иметь свободу слова…

Евгений Киселев журналист

Пойдет война гражданская, холодная война? Американский истеблишмент — как бы плох или слаб он ни казался — великая сила. Это вам не трусливая и скаредная российская псевдоэлита…

Максим Шевченко журналист

Что стоит за атакой на Петра Толстого? Слов нет, Петр неудачно высказался (это мы уже обсудили) — и в историческом смысле и в политическом контексте. Но антисемитизмом тут не пахнет вообще никак…

Сергей Пархоменко журналист

Вы же можете? Вам же не трудно совсем? Отменить СанПиН невозможно, нарушить его нельзя, денег на то, чтоб просто тихонько, пока никто не видит, нанять одну нянечку, одну медсестру и одного повара на выходные — во всей области нет…

Борис Вишневский публицист, политический деятель

Когда он решил, что достиг дна, снизу постучали В нормальной стране антисемитизм в тяжелой форме лечится правоохранительными органами. И уж точно — немедленным и позорным увольнением с должности…

Дмитрий Быков писатель, журналист

Страж Конституции Зорькин Когда Господь захочет разобраться с нынешними российскими властями и терпилами, никакой Страсбургский суд все равно не спасет…

Надежда Савченко политик

«Разбор полета» Самое тяжелое решение в моей жизни… когда я находилась в российской тюрьме в плену и когда мне угрожали тем, что мою сестру постигнет такую же участь, если я не пойду на уступки…

Карина Орлова корреспондент «Эха Москвы» в Вашингтоне

В Вашингтоне начались массовые протесты против Трампа Противники Дональда Трампа утроили массовый протест у здания National Press Club, где проходил прием, на котором присутствовали члены правых организаций…

Алексей Навальный политик

Ребята,наша кампания получила наивысшую оценку В связи с поступившими телефонограммами, судья Втюрин сообщил нам, что назначает заседания на 16 (!!) дней подряд…

Михаил Веллер писатель

«Подумать только» Люди, которые обирают население, это хищники, это самые мелкие грызуны, это шакалы, которые глодают тощее мяско с костей бедного населения, они отстегивают кому надо, и кто надо, их крышует…

Константин Ремчуков главный редактор «Независимой газеты»

«Особое мнение» Главный мандат, который сейчас получили от Путина новые назначенцы, это мандат на отсутствие перемен…

Дмитрий Гудков политик

Очень большая война Теперь главная задача любого политика, любого гражданина – всеми силами вытаскивать оттуда стран…

Самое обсуждаемое

Новости

По делу о госизмене арестованы куратор интернет-отрасли из ФСБ и топ-менеджер компании «Лаборатория Касперского» Как пишет «Коммерсант», сотрудника спецслужбы подозревают в получении взятки от одной из иностранных компаний…

5 200 6 74571
Блоги

фото ТАСС Дмитрий Медведев: Администрация Обамы разрушила отношения США и России Это ее главная внешнеполитическая ошибка, которая навсегда осталась в истории…

5 428 6 32187 20.01
Kрф, сша, обама, медведев, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Патриархия решительно и бесповоротно становится на путь лояльности Если уж обсуждать возвращение какого-либо церковного имущества — так не РПЦ, а последователям тех, кто не смирился с Советской властью

5 113 6 9269 06:40
Kистория, рпц, церковь, события
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Немного о симптоматике Когда эта дрянь начинает так густо капать с государственного конца, — пора лечиться…

5 138 6 12427 13:13
Kполитика, чиновники, власть, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Да здравствует Трамп! Он — наш шанс. Шанс всего мира. Шанс на то, что империя зла погрязнет в своём внутреннем дерьме…

5 611 6 56793 22.01
Kполитика, сша, трамп, общество, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель

«Прошу Вас дать людям надежду благополучно пережить эту зиму» Для Сибири вопрос теплоснабжения — вопрос выживания. Не работает котельная – значит, твой дом станет ледяным. Из льда. И куда деваться?..

5 70 6 6714 24.01
Kобщество, рф, регионы, мнения
Блоги

Кристина Потупчик член Общественной Палаты РФ

Для тех, кто не видит в словах Петра Толстого антисемитизма По его логике, сто лет назад, после ликвидации правила о «черте оседлости», евреи хлынули в Центральную Россию, попутно громя храмы, ссылая и расстреливая на своем пути сотни тысяч людей?..

5 208 6 20671 24.01
Kистория, общество, национальности, антисемитизм, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик

В Петербурге демонтируют историю России Вместо официальных оценок узурпации власти большевиками и деяний их кровавой диктатуры – молчание и желание побыстрее «свернуть тему»...

5 139 6 14155 25.01
Kобщество, история, политика, петербург, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алла Гербер: Многие ли знают о Ванзейской конференции? «Собираются взрослые мужи, все с высшим или университетским образованием, и так просто решают, что не быть целому народу на земле»...

5 250 6 26175 21.01
Kистория, холокост, события
Голосование
Жилось ли вам при Обаме хорошо?
5 94 6 9886 20.01
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Россия в поисках дна Федор Конюхов и Артур Чилингаров установят на дне Марианской впадины российский флаг и православный крест…

5 115 6 12046 24.01
Kобщество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

То есть в каком-то смысле художник и власть в России — это заложники. Не скажу «заложники вечности», но они находятся в одинаково трагическом положении…

5 173 6 20425 20.01
#слушать 01:44:28 8читать ;смотреть $скачать 23.9 МБ
Блоги

Кирилл Мартынов редактор отдела политики «Новой газеты»

Почему мы требуем освободить бывшую студентку МГУ Варвару Караулову Пока мы тут с вами сдаем или принимаем сессии, делаем проекты и заваливаем дедлайны, она продолжает сидеть в тюрьме

5 107 6 11882 19.01
Kтерроризм, акции, сми, общество, мнения
Блоги

Нино Росебашвили Продюсер р/с «Эхо Москвы»

Протесты против Дональда Трампа в Вашингтоне «Марш женщин на Вашингтон» cобрал около полумиллиона человек…

5 164 6 18065 21.01
Kмнения, фото, сша, трамп, протесты, политика, общество
Голосование
Если марш памяти Бориса Немцова в Москве согласуют, вы на него пойдёте?
5 124 6 13774 23.01
Блоги

Кристина Потупчик член Общественной Палаты РФ

Антитрампистский марш женщин Обама ведь столько сделал на своем посту для того, чтобы женщины США могли свободнее распоряжаться своим телом, правда?..

5 105 6 11773 22.01
Kсша, политика, трамп, общество, акции, мнения

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Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ребят, это невероятно! Люди, которые называют себя журналистами, искренне обижены на то, что президент США осмеливается иметь свободу слова…

5 364 6 193263 21.01
#слушать 48:38 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
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Надеетесь ли вы на то, что Путин пойдёт на новый президентский срок?
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Матвей Ганапольский обозреватель

Путин, который сдулся Телевизор нам расскажет, что эти ракеты нам во благо, что китайское военное строительство — это не НАТО. Что китайские ракеты на наших границах – это совсем не та военная угроза, из-за которой был отторгнут Крым…

5 735 6 193324 24.01
Kполитика, китай, рф, путин, мнения
Подумать только…

Михаил Веллер ведущий: Михаил Веллер писатель

Получается, что если исламский терроризм направлен не против европейцев, американцев или россиян, а против Израиля и евреев, то с этим исламским терроризмом у нас дружественные отношения…

5 278 6 108074 22.01
#слушать 47:50 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Kполитика, общество, видео, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

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Михаил Веллер Михаил Веллер писатель

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