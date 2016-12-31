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Владимир Путин: Каждый в новогоднюю ночь может стать немного волшебником
Новогоднее обращение президента РФ…
Террорист, напавший этой ночью на клуб в Стамбуле, ликвидирован
По официальным данным, в результате атаки погибли 35 человек…
Совесть всегда свободна
Дама с собачками
Они — фашисты, оккупанты. Приехали из Швейцарии. Убили моего кота. Выселяют всех соседей. Втайне роют яму под моей квартирой — хотят чтобы я туда провалилась", — писала она в своей жалобе. «А главное — расселяют в доме шпионов»...
Аделина Сотникова может лишиться золота Олимпиады в Сочи
Ее имя есть в докладе комиссии Ричарда Макларена и она обвиняется в манипуляции с допинг-пробами…
Наталья Поклонская поздравила россиян новогодним стихотворением
«Нельзя предавать наших Святых, которые положили душу за Россию, за нас»...
Высоцкий. Глава 43. «Авантюристы, или Необычайные приключения на волжском пароходе»
Было давнее желание сделать что-то вместе. Что-то театрально-музыкальное. С чекистами, «кулаками», нэпманами и бандитами – так сформулировал это Высоцкий…
«Нафтогаз» получил кредит на полмиллиарда долларов для закупки газа
В компании рассчитывают, что это поможет до конца зимы избежать перебоев с поставками голубого топлива потребителям на Украине…
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Он пообещал, что власти будут бороться с терроризмом до конца…
Катастрофа Ту-154 / Убийство посла / Кусок эфира
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Если вам так не нравится, когда о мертвых говорят плохо, то где вы были, когда после убийства Политковской, убийства Немцова поцреоты заходились в восторге…
гость:
Алексей Венедиктов
главный редактор «Эха Москвы»
Я с ужасом думаю, что могло бы случиться, если бы Ту-154 с огромными баками рухнул на Адлер…
EchoMSK
Жертвами новогоднего теракта в Стамбуле стали 35 человек
По предварительным данным, нападение совершил преступник в костюме Санта-Клауса…
+
Владимир Путин: Каждый в новогоднюю ночь может стать немного волшебником
Новогоднее обращение президента РФ…
Юнис Теймурханлы
отельер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция»
Дама с собачками
Они — фашисты, оккупанты. Приехали из Швейцарии. Убили моего кота. Выселяют всех соседей. Втайне роют яму под моей квартирой — хотят чтобы я туда провалилась", — писала она в своей жалобе. «А главное — расселяют в доме шпионов»...
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Американцы спели гимн РФ у Генконсульства в Нью-Йорке в память о жертвах катастрофы Ту-154
У многих на груди к одежде были приколоты георгиевские ленточки…
гость:
Алексей Кузнецов
историк
Вас ждёт сюрприз в сотой, юбилейной программе
ведущий:
Сергей Пархоменко
журналист
Министры – в данном случае министр обороны, например – несут ответственность за катастрофы, которые произошли под их руководством
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Наталья Поклонская поздравила россиян новогодним стихотворением
«Нельзя предавать наших Святых, которые положили душу за Россию, за нас»...
ведущий:
Сергей Бунтман
первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы»
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Смотреть…
Кусок эфира
Ирина Петровская: Безумие, конечно, нарастает
Всякие предвыборные года и периоды, как правило, способствуют только нарастанию этой агрессии и невероятной совершенно пропагандистской волны…
Те Самые Усы
Ничего достоверного. Только шевеление усами
Совесть всегда свободна
Кирилл Серебренников: Во все годы мы тревожились
Мне очень важно, что в этом году театр остался со зрителями, а зрители остались с театром….
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Дмитрий Песков перефразировал слова Лаврова «Дебилы,...!»
Кеосаян: «Как бы вы перевели на ваш язык знаменитую фразу Лаврова «Дебилы, ***»?»
Песков: «Конечно, я бы сказал «Козлы, *****!»»
Марк Солонин
историк
Высота, скорость, обломки, фрагменты
У меня нет ни одного ответа. Есть только вопрос: почему результат падения в воду Ту-154 так разительно не похож на все прочие подобные аварии?..
Один Высоцкий
Высоцкий. Глава 43. «Авантюристы, или Необычайные приключения на волжском пароходе»
Было давнее желание сделать что-то вместе. Что-то театрально-музыкальное. С чекистами, «кулаками», нэпманами и бандитами – так сформулировал это Высоцкий…
гость:
Станислав Белковский
политолог
Я никому бы не советовал сильно кусать Барака Хусейновича, который остается в истории как один из самых выдающихся американских лидеров последнего столетия…
Владимир Путин: Мы никого не будем высылать
«Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии»...
Матвей Ганапольский
обозреватель
Путин идёт на отчаянную попытку заполучить Трампа, но это может Трампу вылезти боком
Своей театральной добротой Путин жестко подставляет Трампа…
Элла Панеях: Коррумпированный Левиафан плохо приспособлен к осуществлению идеалистических целей
Обе стороны процесса — как сетевые активисты, так и государство – обречены обломаться…
Diletant.media
история
Кинократия. «Один дома» Криса Коламбуса
Мы его забыли! Как я могла так поступить? — Мы его не забыли. Мы его просто недосчитали…
гость:
Николай Сванидзе
журналист, историк
Дорогомиловский районный суд признал государственным переворотом события на Украине в 2014 году. Мы уважаем суд и Дорогомиловский в частности. Но теперь что делать с этим решением, одному богу ведомо…
гость:
Александр Проханов
журналист
Путин прекрасно понимает,что когда войдет в Белый дом Трамп, он отменит эти решения, и все эти санкции Обамы просто повиснут в воздухе. Их смоет история…
Отец Алексей Уминский: Лиза Глинка была тем нормальным человеком, которым должен быть человек
Вот, действительно, та история сегодняшнего дня, которая воспитывает всех нас, вот та позитивная прекрасная история…
Александр Панчин
биолог, популяризатор науки, научный журналист и писатель, лауреат премии «Просветитель»
Смертельная бессонница и молекулярная тюрьма: о главных открытиях 2016 года
Гипотеза об инфекционной составляющей в болезни Альцгеймера весьма соблазнительна потому, что возникает множество потенциальных подходов к профилактике и борьбе с этим заболеванием…
гость:
Виктор Шендерович
писатель, журналист
От «Боярышника» для Путина вреда меньше, чем от Бабченко, Улицкой, Пионтковского…
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Закрытие американской школы в Москве — ложь
Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей…
«Кто же стоит за взломом сервера Демпартии США?»
«Никогда никаких доказательств принадлежности одной или другой страны, а тем более какой-то там спецструктуры или чему-то – военным, или еще кому-то, сделать невозможно»...
Рожденные 1 января
Поздравить…
Сергей Пархоменко
журналист
Только медленно почитайте
На субботу и воскресенье они все должны освобождать помещение и уматывать по домам. Принудительно…
Дмитрий Гудков
политик
Мы уже 28 дней не знаем, где Ильдар Дадин
Тема пыток в колониях надоела, отыграла свое, и все ищут нового адреналина…
Татьяна Пелипейко
обозреватель «Эха Москвы»
Выставки: новогоднее – часть 3
Открытая Россия
«Я доказывал маме, что рак — это ерунда»
Я никогда не доверял российским больницам. Никаким. Слишком много всего читал и видел своими глазами…
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Бильжо мне друг
Многие люди сегодня сходят с ума, иногда и психиатры. Еще больше народу имитируют безумие, чтобы потом отбояриться: «Нам же лгали!» Многие будут раскаиваться…
Антон Носик
блогер
Двушечка Кунгурову за пост в ЖЖ: это касается каждого
Никто сегодня не может знать, какой его пост или комментарий в ветке двухлетней давности может завтра быть приравнен к террористическому акту…
Василий Уткин
спортивный журналист
Без купюр
Я человек амбициозный и хочу привлекать и маргинальную публику тоже. А до вас, видите, иначе не достучаться…
Дмитрий Гудков
политик
Очень большая война
Теперь главная задача любого политика, любого гражданина – всеми силами вытаскивать оттуда стран…
Карина Орлова
корреспондент «Эха Москвы» в Вашингтоне
Позорище. Вне зависимости от причин
Вместо того, чтобы оповещать мир о своих чувствах по поводу чувств других, лучше бы поговорили о том, как Минобороны обслуживает свои самолеты…
Ксения Собчак
телеведущая
Искусство промолчать
Точный термин для такого положения вещей — «моральная распущенность». Простите, но мне кажется, что это отвратительно…
Константин Ремчуков
главный редактор «Независимой газеты»
В 2016-м угрозы и риски XXI века предложили решать по лекалам века XX
В России в течение всего года вытаскивались на свет документы, концепции, заявления и предложения реакционно-консервативного характера, открыто бросавшие вызов букве и духу Конституции страны…
Михаил Ходорковский
Наша элита всегда готова воткнуть нож в спину
У меня нет с Явлинским каких-то специальных дружеских отношений, и никакие наши договоренности, заключенные в предыдущие годы, нынешним его поведением не нарушены…
Александр Невзоров
публицист
«Персонально ваш»
У нас тут изнасилование крокодила – это прекрасный образец того, что есть в России оппозиция…
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ
Сегодня Америка была унижена собственным Президентом
Это не Администрация, это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально…
Михаил Жванецкий
писатель
Разбор полета
Самые большие переживания: когда ты говоришь, а тебя не понимают…
Максим Шевченко
журналист
«Особое мнение»
Ядерные или какие-то иные удары будут наноситься по любому государству, которое бросит реальный вызов господству Америки. И все эти гуманистические слова будут отброшены в одну секунду в сторону…
Евгений Ройзман
мэр Екатеринбурга
«Ну, неужели мне ничего не положено?»
Я промолчал, потому что объяснить ей я могу всё, но не хочу. А сын ее все понимает, и объяснять ему ничего не нужно. Он взял ее под руку, и она, уходя, все причитала…
Станислав Белковский
политолог
Интервью
Кремль в пропагандистском плане рассказывает, что он привел к власти Трампа, но на самом деле, в Кремле все ясно: там избыточного идеализма, избыточных надежд по поводу прихода к власти Трампа нет…
Константин Сонин
экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ
Принцесса Лея
Здесь «эволюционный» страх — страх человека перед болезнью, уродством, несимметрией, необычным цветом волос или, опять же, гомосексуальностью — оказывается ещё сильнее…
Илья Новиков
адвокат
Они посадили студентку — «закрыли себе палку»
К реальной борьбе с терроризмом это не имеет ни малейшего отношения. И родители при первых признаках того, что их дети общаются с террористами, не пойдут ни в какие органы…
В Москве будет освящён крест на главный купол Храма памяти сотрудников госбезопасности России.
Церемония пройдёт на стройплощадке на Южнобутовской улице
Захарова: Убийство российского посла в Турции стало результатом антироссийской пропаганды Запада
В разжигании ненависти она обвинила президента Франции Франсуа Олланда, пресс-секретаря Госдепартамента США Джона Кирби и американского постпреда при ООН Саманту Пауэр…
Владимир Путин: Никто не в состоянии создать проблем, которые мы не смогли бы с вами преодолеть
Речь на торжественном приёме в Кремле, посвящённом встрече Нового года…
МИД предлагает выслать 31 сотрудника посольства США и 4 сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге
Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров…
Россия, по некоторым данным, уже сделала первые шаги в ответ на новые американские санкции
По данным CNN, В Москве решили закрыть англо-американскую школу…
Дональд Трамп приветствовал решение Владимира Путина не высылать американских дипломатов из России
Избранный президент США назвал в своём Твиттере действия российского лидера «отличным ходом» и добавил: «Я всегда знал, что он очень умен»...
Путин заявил, что Россия никого не будет высылать в ответ на действия США
Он сказал, что Москва расценивает как провокационные новые недружественные шаги уходящей администрации США…
Постпред России при ООН возмущен решением США закрыть дачи российских дипломатов перед зимними каникулами
Виталий Чуркин назвал решение циничным…
В Москве неизвестные ранили из травматического пистолета спортсмена Расула Мирзаева
Речь идет о бойце смешанных единоборств, который ранее был осужден за причинение смерти по неосторожности…
Дорогомиловский суд признал госпереворотом февральские события 2014 года на Украине
Иск был подан бывшим депутатом Верховной рады Владимиром Олейником – он требовал признать смену власти в стране нелегитимной…
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Пресс-конференция по итогам заседания комиссии по катастрофе Ту-154
Видео
Стали известны последние слова пилотов разбившегося Ту-154
По предварительным данным, эксперты расшифровали запись одного из бортовых самописцев…
ведущий:
Михаил Веллер
писатель
Первое: ничего не успели передать. Второе: разлет обломков на достаточно большой площади. Третье: на взлете. Это три признака, которые указывают на вполне вероятную возможность теракта…
Майкл Бом
независимый американский журналист
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В передаче «Время покажет» разразился скандал
Как бы Вадим ни относился к российской внешней политике, он, конечно же, должен был встать…
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В интернете появилось видео, снятое камерой наблюдения предположительно во время крушения Ту-154 в Сочи
Отчетливо видна яркая вспышка в небе…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Михаил Веллер
писатель