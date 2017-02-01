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Мера пресечения для Алексея Навального и Петра Офицерова — подписка о невыезде
Теперь Навальному и Офицерову нельзя будет покидать гостиницу в Кирове до 10-го февраля…
Reuters: Сечин лично присутствовал на встрече в офисе Роснефти, во время которой Улюкаев получил крупную сумму денег
Независимого подтверждения этой информации получить не удалось…
Люди в клетке
На какие-то вещи мы даже не обращаем внимания – настолько уже к ним все привыкли. Поэтому очередное «антироссийское» решение ЕСПЧ поначалу вызвало удивление…
Совет Безопасности ООН назначил на ближайший четверг открытое заседание по ситуации в Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ объявили, что причиной эскалации в регионе стали действия обеих сторон…
С юбилеем!
Если эту сумму равномерно поделить на 17 лет президентства Путина, то получившаяся величина (147 миллиардов долларов) превысит 50% всего товарного экспорта России в прошлом, 2016-м, году…
Оба ребята смышлёные, оба создали бизнес. С нуля!
Почитайте, это очень интересно. Позволяет оценить степень шизофрении персонажей, находящихся на самом верху этой власти…
Представитель вице-премьера Ольги Голодец: Правительство не принимало решения о повышении пенсионного возраста
Ранее газета Известия со ссылкой на два источника сообщила, что обсуждаются два варианта…
Неудавшийся крымский туристический сезон 2016 года. Странные итоги
Зачем врут? Мне сложно объяснить мотивы этого жульничества, но, возможно, пририсовывая цифры, они так доказывают Путину свою эффективность и лояльность…
Что нам с этим лидерством делать?
Искатели величия – какую цену вы требуете заплатить за фетиш, за расчесывание собственных амбиций? Еще смертей сирот? Еще смертей солдат? Еще смертей больных из-за развала медицины?..
Ваш звонок очень важен для нас.
Для минимальной регистрации необходимо оставить о себе следующую информацию:
За бывшего главу компании ExxonMobil проголосовали более 50 сенаторов…
Петр Толстой / Трамп / Задать вопрос главреду сайта
гость:
Александр Невзоров
публицист
Алексей Навальный
Узник замка Иф (ну почти)
Моя позиция тут проста. Я сразу объявил суду, как есть: решение считаю незаконным, подписку давать не буду, соблюдать её не собираюсь…
Антон Орехъ
обозреватель
Люди в клетке
На какие-то вещи мы даже не обращаем внимания – настолько уже к ним все привыкли. Поэтому очередное «антироссийское» решение ЕСПЧ поначалу вызвало удивление…
Александр Горный
блогер, Крым
Неудавшийся крымский туристический сезон 2016 года. Странные итоги
Зачем врут? Мне сложно объяснить мотивы этого жульничества, но, возможно, пририсовывая цифры, они так доказывают Путину свою эффективность и лояльность…
гости:
Леонид Печатников, Юлия Антипова
Ситуация с лекарствами
гость:
Сергей Марков
политолог
Если бы Путин получил французское гражданство и право баллотироваться, он выиграл бы в этом году президентские выборы во Франции…
Ответ «Эха Москвы» на обращение Федерации еврейских общин России
Алексей Венедиктов: «Мне и моим коллегам, которые жили долго при Советской власти, Ваши действия напоминают скорее Антисионистский комитет с его попытками прикрывать антисемитские выходки представителей советской власти»...
гость:
Елена Лукьянова
профессор факультета права НИУ Высшая школа экономики, Директор Института эффективности правоприменения
Сделайте нормальный парламент, где нормально будут рассматриваться в ходе нормальной дискуссии и в долгом прохождении законопроекты — тогда мы все задышим…
гость:
Алексей Венедиктов
главный редактор «Эха Москвы»
Уже даже Кремль говорит, что это не украинская армия. Какие-то махновцы начали, да? Подхватить это, это обострение, сыграть на этом обострении должны в первую очередь лидеры сепаратистов…
Андрей Мовчан
финансист, сопредседатель Совета директоров группы «Третий Рим»
Что нам с этим лидерством делать?
Искатели величия – какую цену вы требуете заплатить за фетиш, за расчесывание собственных амбиций? Еще смертей сирот? Еще смертей солдат? Еще смертей больных из-за развала медицины?..
гость:
Екатерина Андреева
телеведущая
гость:
Андрей Кураев
дьякон
Поступите хоть раз не как кооператив с очень ограниченной ответственностью, а как христианская церковь…
Александр Минкин
журналист
Порнозвезда и депутат
Депутат Госдумы Наталья Поклонская предельно возбуждена. Она требует привлечь к уголовной ответственности создателей фильма…
гость:
Иван Павлов
адвокат
Дело «Шалтая-Болтая»
Общаться со всеми приходится исключительно по почте. Без разрешения следователей адвокатов не допускают к своим подзащитным. И вот в этом мы видим серьезные препятствия…
Сергей Алексашенко
экономист
С юбилеем!
Если эту сумму равномерно поделить на 17 лет президентства Путина, то получившаяся величина (147 миллиардов долларов) превысит 50% всего товарного экспорта России в прошлом, 2016-м, году…
Кусок эфира
Вилли Токарев: Россия — величайшая страна в мире. Запомните это
«Я очень люблю свою страну. Я патриот своей страны. Я никогда ей не изменял. То, что я уехал, это не значит, что я ей изменил. Просто была ситуация для этого»...
Алексей Голубев
корреспондент «Эха Москвы»
Нация войны
Два фактора — история непрерывной войны и изменившийся до неузнаваемости образ Русской армии — сделали своё дело: родители желают своим детям карьеры человека в погонах…
Илья Азар: Ударники правосудия
Кто и зачем избивает подсудимых в конвойных помещениях московских судов…
Как получить свой дальневосточный гектар
ФБК с самого начала этот проект поддержал (и сейчас поддерживаем). Однако мы решили его мониторить, так как считаем, что тут есть коррупционные риски…
Обращение Федерации еврейских общин России к «Эхо Москвы»
«Мы считаем, что подобные сравнения — это не просто оскорбление; это гнусная провокация, направленная на разжигание межнациональной розни»...
Михаил Таратута
журналист
И снова о хамстве
Когда, защищая свои права, начинаешь бодаться с властью, что по мелочам, что по крупному, понимаешь, что ты бессилен, в душе зреет бунт…
Валерий Нечай
корреспондент «Эхо Москвы»
Торжество православия в отдельно выбранном парламенте
Депутаты петербургского Заксобрания каждый на свой лад примеряли роли моралистов и нравоучителей. Поводом стала акция против передачи Исаакиевского собора, которая прошла в самом храме…
Илья Яшин
политик
Письмо в мэрию Москвы с призывом согласовать Марш Бориса Немцова
27 февраля 2017 года исполняется два года с того дня, когда в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту, был убит наш товарищ и соратник…
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Заседание суда по делу «Кировлеса»
Видеотрансляция
Виктор Шендерович
журналист
Мы его недооценили
Трамп не просто популист — он «настоящий буйный», по Высоцкому…
Сергей Шаргунов
писатель
Добро пожаловать в бомжи
Инициатива Минюста, согласно которой можно будет в счет погашения долга изымать единственное жилье, может затронуть до 20 тысяч человек…
Леонид Гозман
политик
«Вы и убили-с…» — На ком кровь Авдреевки?
Кому-то хочется продолжать воровать, кому-то подавай имперское величие. А остальным — плевать…
гость:
Михаил Гусман
special guest, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС
Старший советник Дональда Трампа Стивен Беннон
Михаил Касьянов
лидер партии «ПАРНАС»
Игра по правилам Кремля — русская рулетка, порождающая страх
Система с удовольствием ломает людей и делает из них инвалидов. Для чего? Чтобы всем было страшно. Система порождает страх и держится на страхе…
Алена Невская
журналист
Накануне «первых франкских королей». Рим и варвары. Готы. Часть 1
Поговорим ещё про «варваров»... Зачем? – Не знаю. Нравятся они мне… Ну и дабы лучше понимать происходящее…
EchoMSK
Анастасия Магазова, иностранный корреспондент в Deutsche Welle
Я выехала из Авдеевки
Люди выезжают, но тысячи остаются без электроэнергии, мобильной связи и отопления при -20...
Владимир Познер
журналист
О «русофобах» и «патриотах»
Одно дело, когда один на один человек говорит: «Ты, по-моему, русофоб», и совсем другое дело – публиковать список, якобы составленный по заявкам экспертов и рядовых граждан…
Шум и «тишина»
Никита Белых – человек известный, есть кому беспокоиться и поднимать из-за него шум. А что происходит с тысячами обыкновенных подследственных и зэков, заступиться за которых некому?..
Центр Управления Расследованиями
Скоче наш
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Страж Конституции Зорькин
Когда Господь захочет разобраться с нынешними российскими властями и терпилами, никакой Страсбургский суд все равно не спасет…
Максим Шевченко
журналист
Что стоит за атакой на Петра Толстого?
Слов нет, Петр неудачно высказался (это мы уже обсудили) — и в историческом смысле и в политическом контексте. Но антисемитизмом тут не пахнет вообще никак…
Сергей Пархоменко
журналист
Вы же можете? Вам же не трудно совсем?
Отменить СанПиН невозможно, нарушить его нельзя, денег на то, чтоб просто тихонько, пока никто не видит, нанять одну нянечку, одну медсестру и одного повара на выходные — во всей области нет…
Андрей Кураев
дьякон
Митрополит Тихон опять явил несравненное величие своего культурного уровня
Можно лишь пожалеть и Новосибирск, и его митрополита: наверно, Тихону в детстве мама вообще не читала сказок. Вот и выросло шо выросло…
Евгений Киселев
журналист
Лев Толстой, Владимир Путин и еврейский вопрос
Антисемитизм в России никуда не делся, он дремлет в латентной форме, как он дремал когда-то в 20-30 годы, а потом возродился на полную мощь. И нет никакой гарантии, что это не случится вновь…
Константин Ремчуков
главный редактор «Независимой газеты»
Иммиграция без ассимиляции — не иммиграция. Это — вторжение
Интенсивность противостояния в США по вопросу ограничений на миграцию для беженцев неизбежно подтолкнёт к переосмыслению этих процессов в ЕС…
Сергей Алексашенко
экономист, первый зампред правления Центробанка в 1995-1998 гг
С юбилеем!
Если эту сумму равномерно поделить на 17 лет президентства Путина, то получившаяся величина (147 миллиардов долларов) превысит 50% всего товарного экспорта России в прошлом, 2016-м, году…
Надежда Савченко
политик
«Разбор полета»
Самое тяжелое решение в моей жизни… когда я находилась в российской тюрьме в плену и когда мне угрожали тем, что мою сестру постигнет такую же участь, если я не пойду на уступки…
Евгений Ройзман
мэр Екатеринбурга
Все знаем, но денег нет
Беженцы с Украины не могут получить гражданство, потому что у них нет регистрации. А зарегистрироваться не могут, потому что их никто не регистрирует…
Александр Минкин
обозреватель газеты «Московский комсомолец»
Порнозвезда и депутат
Депутат Госдумы Наталья Поклонская предельно возбуждена. Она требует привлечь к уголовной ответственности создателей фильма…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
«Код доступа»
Ребят, это невероятно! Люди, которые называют себя журналистами, искренне обижены на то, что президент США осмеливается иметь свободу слова…
Антон Носик
блогер
Двушечка Кунгурову за пост в ЖЖ: это касается каждого
Никто сегодня не может знать, какой его пост или комментарий в ветке двухлетней давности может завтра быть приравнен к террористическому акту…
Борис Акунин
писатель
Ответы Бориса Акунина на ваши вопросы
Я не был в России с 2014 года, и пока не хочется. Мне очень не нравится существующий режим, а большинство соотечественников он, кажется, более или менее устраивает…
Александр Невзоров
публицист
«Невзоровские среды»
Толстой озвучил то, что думает несколько миллионов россиян. Мы-то думали, что с этой пакостью покончено навсегда. Нет-нет, он раскопался, он встал, он ходит среди нас и он превосходно себя чувствует…
Алексей Навальный
политик
Скорость «суда»: беднягу Офицерова из больницы выгнали
И в течение нескольких часов — хоп — в колонии объявляют карантин, все встречи заключенных с защитниками и родственниками запрещаются…
Борис Вишневский
публицист, политический деятель
Когда он решил, что достиг дна, снизу постучали
В нормальной стране антисемитизм в тяжелой форме лечится правоохранительными органами. И уж точно — немедленным и позорным увольнением с должности…
Рожденные 26 января
Поздравить…
Наталья Поклонская: Создатели фильма «Матильда» могут быть привлечены к уголовной ответственности
Авторы картины, прикрываясь словами о свободе творчества, помимо всего прочего, грубо нарушают право на неприкосновенность частной жизни государя Николая Александровича Романова и Его Семьи…
Петербургские депутаты требуют возбудить уголовное дело в отношении участников акции против передачи Исаакия РПЦ
Как сообщает корреспондент «Эхо Москвы», предложение подготовили депутаты от Единой России и ЛДПР…
Украинские военные обстреливают окраины Донецка из реактивных систем Град
Об этом заявили в минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики…
Наталья Поклонская: Очередное бессмысленное решение суда Украины совсем не удивило
«На временно оккупированной территории Украины находятся сейчас они — в Киеве, а не я»...
EchoMSK
Митинг в защиту троллейбусов
Акция проходит на Суворовской площади, на неё вышли около 350 человек…
Вадим Радионов
журналист латвийской радиостанции BALTKOM
Шендерович на Baltkom: Путину нужна постоянная война, без нее он лузер
По его словам, сегодня международная политическая элита считается с Россией лишь благодаря тому, что эта страна обладает ядерной мощью…
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На Грозненском ТВ вышел сюжет с критикой министра образования и её высказывания о хиджабах
«Находятся определённые деятели, чиновники, которые всячески препятствуют гражданам исповедовать свою религию»...
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Нас было много!
Стало еще яснее, что в защиту Исаакия выступает абсолютное большинство нормальных людей, любящих свой город…
Горячая линия по электронным медицинским услугам в поликлиниках Москвы!
Задавайте вопросы Владимиру Макарову, заместителю руководителя Департамента информационных технологий Москвы...
Видео дня
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Петербургские феминистки провели театрализованную акцию против отмены уголовного наказания за домашние побои
На место быстро приехали полицейские и стали выяснять, почему у девушек висит табличка с указанием денежной суммы…
Митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ прошел в Петербурге
На неё пришло несколько тысяч человек…
Reuters: Сечин лично присутствовал на встрече в офисе Роснефти, во время которой Улюкаев получил крупную сумму денег
Независимого подтверждения этой информации получить не удалось…
гость:
Борис Акунин
писатель
Ответы Бориса Акунина на ваши вопросы
Я не был в России с 2014 года, и пока не хочется. Мне очень не нравится существующий режим, а большинство соотечественников он, кажется, более или менее устраивает…
+
«Если Вы поднимете глаза к небу, то услышите голос: «Даже и не думай!»»
Речь Василия Ливанова на вручении государственных наград…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Путин очень хочет снять санкции. Это такая морковка, которую можно двигать перед носом России. И Трамп, естественно, надеется, что Россия за эту морковку что-то будет делать…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Михаил Веллер
писатель