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Ситуация на Донбассе / Трамп / Задать вопрос главреду сайта

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Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк

Главное, чтобы, что называется, в церкви не танцевать. А поколотить кого-нибудь, изнасиловать, маленького, старенького, женщину – да бога ради…

5 109 6 21609 03.02
#слушать 34:52 8читать ;смотреть $скачать 8.0 МБ
Kполитика, общество, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Навальный — президент, Гудков — мэр Что делать – особенно, если в президенты уже пошел Навальный? Идти в мэры Москвы, пока эту опцию не застолбил за собой кто-то еще…

5 148 6 24796 03.02
Kобщество, навальный, мнения
Блоги

+ Последнее слово Алексея Навального Последнее слово Алексея Навального Это такое послание мне: «Мы тебя еще раз вежливо предупреждаем, что тебе нельзя участвовать в политической деятельности». Я отвечаю:"Спасибо большое, но нет"...

5 171 6 36516 03.02
Kполитика, общество, видео, события
Один

Антон Орехъ ведущий: Антон Орехъ журналист «Эха Москвы»

2314394

5 1 6 364 00:05
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

2556652
Слушать…

5 74 6 4261 03.02
#слушать 41:04 $скачать 9.4 МБ
Интервью Персонально ваш

Олег Кашин гость: Олег Кашин журналист (по скайпу)

Нервы Лукашенко были вполне бычьими все эти годы, и он проявлял чудеса и благоразумия и спокойствия по отношению к тому, что происходит; и то, что они не выдерживают только сейчас, в 17-м году, говорит о нем, как о хорошем политике, как о сильном политике…

5 22 6 17464 03.02
#слушать 43:03 8читать ;смотреть $скачать 9.9 МБ
Блоги

Вовремя сатирический проект

+ Измерение духовности Измерение духовности

5 18 6 7392 03.02
8читать ;смотреть
Kполитика, рпц, общество, видео, события
Блоги

Технический эксперт объясняет версию взрыва Ту-154 Есть все основания полагать, что теракта не было. Был ли взрыв? Да. Но это был мощный взрыв перевозимого в грузовом отсеке груза МО…

5 263 6 129502 03.02
Kсобытия, сочи, катастрофы
Доехали
Как правильно покупать автомобиль

Ольга Бычкова Михаил Горбачев ведущие: Ольга Бычкова, Михаил Горбачев

1474938

5 0 6 785 03.02
Kавто, транспорт, автомобили, сетевизор
Блоги

Карина Орлова журналист

Alt-правые в Белом Доме. Кто стоит за идеями Трампа и к чему это ведет Вот, в общем, новость. Теперь исполнительная власть в лице президента Трампа и его главного стратега Беннона ведет себя с обществом именно так…

5 296 6 69506 02.02
Kсша, политика, финансы, трамп, мнения
Блоги

Антон Носик интернет-деятель

«Чайковского» мы уже не увидим. Увидим ли «Матильду»? У них там кровь рекой, художников убивают, а у нас всего лишь снимают из репертуара спектакли, отменяют гастроли, закрывают выставки, библиотеки и культурные центры, срывают концерты…

5 192 6 55011 03.02
Kобщество, политика, культура, законы, мнения
Интервью Особое мнение

Ирина Хакамада гость: Ирина Хакамада политик и общественный деятель

Западу может нравиться, что Лукашенко ссорится с Путиным, но деньги вваливать в белорусскую экономику никто не будет…

5 24 6 13726 03.02
#слушать 34:34 8читать ;смотреть $скачать 7.9 МБ
Kполитика, общество, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Центр Управления Расследованиями

Путинский «Бочаров ручей» впадет в море за 1,81 млрд рублей Президенту Путину под контролем нового главы службы охраны на Кавказе Сергея Кравченко насытят пляж и наполнят бассейны с аквамузыкой…

5 78 6 23737 03.02
Kпутин, политика, общество, события
Блоги

Михаил Горбачев журналист, автоэксперт, автор книг по вождению и гоночной теории, архитектор автодромов

Былины про автосервис Типичный случай, когда инженеры при создании автомобиля позаботились о доходе дилерских станций

5 13 6 3117 03.02
Kавто, транспорт, автомобили, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Выборы мэра Москвы Нередко приходится слышать, что политики в демократической оппозиции «оторваны от  жизни», не знают «чем живут люди», «далеки от народа»

5 114 6 4531 03.02
Kвыборы, яблоко, москва, мнения
Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

1941-й и 2017-й В российско-китайских отношениях не было и не будет ни 22 июня, ни 9 мая. Это тягучий процесс, в котором российская клептократия давно уже прошла точку невозврата…

5 241 6 62172 03.02
Kистория, общество, география, образование, политика, мнения
Блоги

Эхо-спорт ежедневный дайджест спортивных событий

Алексей Осин: Какой кошелек? Макларен еще осенью, мягко говоря, послал Президента МОК Томаса Баха, когда тот попросил дать почитать текст второй части докалда…

5 15 6 2160 03.02
Kспорт, общество, допинг, мнения
Блоги

Постпред США при ООН: Санкции против России будут действовать до тех пор, пока Москва не вернет Крым Украине «Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме», — заявил российский постпред Виталий Чуркин…

5 443 6 52318 03.02
Kполитика, общество, законы, события
Блоги

Кусок эфира

Евгений Ямбург: Сталин был действительно дьявольски умен Вот обличенные властью чувствуют это, они уничтожают даже не за то, что кто-то высказался – ну, подумаешь… Но это приговор на веки вечные, мы всегда помним, кто это написал…

5 31 6 9377 03.02
Kистория, сталин, культура, события
Блоги

+ Ходорковский прокомментировал «дело Навального» Ходорковский прокомментировал «дело Навального» «Часть людей в администрации президента» заинтересованы в том, чтобы Алексей Навальный был игроком на политической арене России…

5 81 6 37307 03.02
Kвидео, ходорковский, навальный, политика, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

ОПГ «Шалтай-Болтай» И никто не понимал, что с ними делать, ведь жертвой новых бандитов может оказаться любой человек, у которого есть смартфон…

5 102 6 46154 03.02
Kобщество, политика, законы, законодательство, мнения
Интервью Сканер (совместно с агентством «Интерфакс»)

гости: Михаил Таратута, Олег Кузьмин, Константин Корищенко, Владислав Андреев

Персона недели: Алексей Кудрин, председатель совета Центра стратегических разработок
Компания недели: «Майкрософт» 2677182

5 1 6 442 03.02
#слушать 45:25 ;смотреть $скачать 10.4 МБ
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

Церкви не нужен тот человек, которого пыталась воспитать цивилизация, потому что в результате он может утратить главное свойство христианина – способность покупать свечки. Этого церковь точно не переживет…

5 211 6 124405 01.02
#слушать 48:52 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Блоги

Майкл Макфол директор института международных исследований Стэнфордского университета, бывший посол США в России

Стив Бэннон — Наш Дугин в Белом Доме Это эквивалент того, как если бы Путин назначил Александра Дугина в Совет безопасности, и при этом сказал генералу Бортникову и генералу Герасимову, чтобы они приходили только тогда, когда будут нужны…

5 139 6 62644 02.02
Kсша, рф, власть, мнения
Блоги

EchoMSK Александр Фирстов, программный директор NN-Radio

Мой друг был зверски избит в очереди на запись в школу Почему били? А из-за прописки. Кому-то из «постоянных» не понравилась чья-то «временная». В общем, Очередь одобрила…

5 73 6 19945 03.02
Kсобытия, преступления, общество
Блоги

+ Александр Лукашенко: От кого вы защищаете границу? Это чисто политический выпад! Александр Лукашенко: От кого вы защищаете границу? Это чисто политический выпад! «Один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях»...

5 171 6 43557 03.02
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Kсобытия, видео, белоруссия, рф, нефть
Блоги

Евгений Ройзман мэр Екатеринбурга

У системы нет глаз, души и мозгов Никто и никогда не сумеет создать такую систему, которая сможет предусмотреть все и будет справедлива ко всем…

5 33 6 6237 03.02
Kрегионы, общество, политика, мнения
Блоги

Говорим по-русски блог передачи

Журналистика – творчество или профессия? О журналистике, публицистике рассуждает и Дмитрий Быков: «Я за то, чтобы она была как можно больше похожа на лите¬ратуру, чтобы границы не было»...

5 2 6 520 03.02
Kрусский язык, журналистика, общество, события
Блоги

Bellingcat: Живой щит в Донецке: пуски «Градов» возле жилого квартала Приведенный массив информации явно свидетельствует о том, что как минимум 31 января и 1 февраля из района гипермаркета «Ашан» в контролируемом сепаратистами Донецке неоднократно осуществлялись пуски РСЗО…

5 179 6 31742 03.02
Kукраина, войны, политика, события
Блоги

Музейные палаты

Гость передачи «Музейные палаты» в субботу 4 февраля – художник Валерий Айзенберг Персональная выставка Валерия Айзенберга под названием Migratio открылась в залах Московского музея современного искусства…

5 1 6 375 03.02
Kвыставки, общество, фото, события
Блоги

Рожденные 4 февраля Поздравить…

5 105 6 906 00:00
Kдень рождения, праздники, эхо москвы, общество, события
Блоги

Diletant.media история

Истинное лицо лже-доктора Фауста Далеко не везде публика соглашалась благосклонно смотреть на фокусы Фауста. В 1532 году власти Нюрнберга распорядились не пускать в свой город «великого содомита и чернокнижника доктора Фауста». Как видно, к этому времени мошенник повысил своё научное звание до докторской степени

5 6 6 3627 03.02
Kдилетант, история, творчество, события
Блоги

Лувр. Китайская туристка сняла момент захвата террориста

5 5 6 10225 03.02
Kфото, события, терроризм
Интервью 2017

гость: Дмитрий Травин политолог

Россия — долгий путь в Европу 2677096
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5 4 6 1201 03.02
#слушать 48:39 $скачать 11.1 МБ
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Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

«Код доступа» Ребят, это невероятно! Люди, которые называют себя журналистами, искренне обижены на то, что президент США осмеливается иметь свободу слова…

Константин Ремчуков главный редактор «Независимой газеты»

Иммиграция без ассимиляции — не иммиграция. Это — вторжение Интенсивность противостояния в США по вопросу ограничений на миграцию для беженцев неизбежно подтолкнёт к переосмыслению этих процессов в ЕС…

Борис Акунин писатель

Ответы Бориса Акунина на ваши вопросы Я не был в России с 2014 года, и пока не хочется. Мне очень не нравится существующий режим, а большинство соотечественников он, кажется, более или менее устраивает…

Сергей Алексашенко экономист, первый зампред правления Центробанка в 1995-1998 гг

С юбилеем! Если эту сумму равномерно поделить на 17 лет президентства Путина, то получившаяся величина (147 миллиардов долларов) превысит 50% всего товарного экспорта России в прошлом, 2016-м, году…

Дмитрий Быков писатель, журналист

Страж Конституции Зорькин Когда Господь захочет разобраться с нынешними российскими властями и терпилами, никакой Страсбургский суд все равно не спасет…

Максим Шевченко журналист

Что стоит за атакой на Петра Толстого? Слов нет, Петр неудачно высказался (это мы уже обсудили) — и в историческом смысле и в политическом контексте. Но антисемитизмом тут не пахнет вообще никак…

Александр Минкин обозреватель газеты «Московский комсомолец»

Ума палата. Нижняя Были случаи, когда Дума принимала закон, а потом никто не знал, что с этим делать. Недавно, например, принят так называемый «пакет Яровой» — тоже для защиты России от всяческих врагов…

Евгений Киселев журналист

Лев Толстой, Владимир Путин и еврейский вопрос Антисемитизм в России никуда не делся, он дремлет в латентной форме, как он дремал когда-то в 20-30 годы, а потом возродился на полную мощь. И нет никакой гарантии, что это не случится вновь…

Александр Невзоров публицист

«Невзоровские среды» Церкви не нужен тот человек, которого пыталась воспитать цивилизация, потому что в результате он может утратить главное свойство христианина – способность покупать свечки. Этого церковь точно не переживет…

Антон Носик блогер

«Чайковского» мы уже не увидим. Увидим ли «Матильду»? У них там кровь рекой, художников убивают, а у нас всего лишь снимают из репертуара спектакли, отменяют гастроли, закрывают выставки, библиотеки и культурные центры, срывают концерты…

Надежда Савченко политик

«Разбор полета» Самое тяжелое решение в моей жизни… когда я находилась в российской тюрьме в плену и когда мне угрожали тем, что мою сестру постигнет такую же участь, если я не пойду на уступки…

Евгений Ройзман мэр Екатеринбурга

Все знаем, но денег нет Беженцы с Украины не могут получить гражданство, потому что у них нет регистрации. А зарегистрироваться не могут, потому что их никто не регистрирует…

Борис Вишневский публицист, политический деятель

Когда он решил, что достиг дна, снизу постучали В нормальной стране антисемитизм в тяжелой форме лечится правоохранительными органами. И уж точно — немедленным и позорным увольнением с должности…

Сергей Пархоменко журналист

Вы же можете? Вам же не трудно совсем? Отменить СанПиН невозможно, нарушить его нельзя, денег на то, чтоб просто тихонько, пока никто не видит, нанять одну нянечку, одну медсестру и одного повара на выходные — во всей области нет…

Алексей Навальный политик

Ну вот, позаседали Вернулся через 50 минут и вынес вердикт: нет, категорически нет. Никаких документов и цен Кировлеса он запрашивать и знать не желает. Приговор будет обвинительным…

Карина Орлова корреспондент «Эха Москвы» в Вашингтоне

В Вашингтоне начались массовые протесты против Трампа Противники Дональда Трампа утроили массовый протест у здания National Press Club, где проходил прием, на котором присутствовали члены правых организаций…

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В Ивановской области чиновники выступили с разъяснениями по поводу учительской зарплаты размером 7 тысяч рублей В департаменте образования региона заверили, что средняя зарплата сотрудников школ в прошлом году превысила целевой показатель, а в январе учителя получили мало из-за небольшого количества рабочих дней в месяце…

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В Санкт-Петербурге суд признал обоснованным расстрел адмирала Колчака Во всяком случае, это следует из мотивировки недавнего решения о признании незаконной установки мемориальной доски белогвардейскому военачальнику…

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Постпред США при ООН: Санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления в этой должности на СовБезе…

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Наталья Поклонская: Создатели фильма «Матильда» могут быть привлечены к уголовной ответственности Авторы картины, прикрываясь словами о свободе творчества, помимо всего прочего, грубо нарушают право на неприкосновенность частной жизни государя Николая Александровича Романова и Его Семьи…

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Москва не сможет манипулировать Минском при помощи нефти, поскольку Белоруссия сможет справиться и без нее «В России думают, что мы никуда не денемся, а мы — денемся» — добавил Лукашенко…

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Николай Солодников Руководитель проекта «Открытая библиотека»

Наина Иосифовна — лучшее из того, что произошло с нами в девяностые Чтобы он без неё… Чтобы мы все в эти годы без этого женского голоса…

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Kвласть, политика, общество, законы, события
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Алексей Мельников публицист

Телевизор закрывает Родину Сирия, Украина, Трамп – вот «птица-тройка», на которой катает российских телезрителей российское начальство…

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Дмитрий Скворцов публицист

Почему украинские генералы потеряли под Авдеевкой страх и военные, и их главнокомандующий стали заложниками этой провокации. Не играть же им в «голубей мира» на фоне непрекращающейся «агрессии России»

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Илья Яшин политик

Письмо в мэрию Москвы с призывом согласовать Марш Бориса Немцова 27 февраля 2017 года исполняется два года с того дня, когда в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту, был убит наш товарищ и соратник…

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Михаил Касьянов лидер партии «ПАРНАС»

Настоящий политический тяжеловес В наше время, когда власть находится в руках администраторов и приспособленцев, фигура Ельцина выглядит особенно внушительной…

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Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путин очень хочет снять санкции. Это такая морковка, которую можно двигать перед носом России. И Трамп, естественно, надеется, что Россия за эту морковку что-то будет делать…

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«Вы и убили-с…» — На ком кровь Авдеевки? Кому-то хочется продолжать воровать, кому-то подавай имперское величие. А остальным — плевать…

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Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Уже даже Кремль говорит, что это не украинская армия. Какие-то махновцы начали, да? Подхватить это, это обострение, сыграть на этом обострении должны в первую очередь лидеры сепаратистов…

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