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«В деле Михаила и Светланы Дель наметилась положительная тенденция….», — сообщил адвокат Иван Павлов
Истинное лицо лже-доктора Фауста Далеко не везде публика соглашалась благосклонно смотреть на фокусы Фауста. В 1532 году власти Нюрнберга распорядились не пускать в свой город «великого содомита и чернокнижника доктора Фауста». Как видно, к этому времени мошенник повысил своё научное звание до докторской степени
В Ивановской области чиновники выступили с разъяснениями по поводу учительской зарплаты размером 7 тысяч рублей В департаменте образования региона заверили, что средняя зарплата сотрудников школ в прошлом году превысила целевой показатель, а в январе учителя получили мало из-за небольшого количества рабочих дней в месяце…