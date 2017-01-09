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Об этом объявило Министерство финансов США
На каменоломне легче…
«Это работа», — сказал нам первый капитан затонувшей атомной подводной лодки «Комсомолец» Юрий Зеленский, которому принадлежит абсолютный рекорд погружения на военной субмарине – 1200 метров.
«Работают же люди на каменоломне… хотя на подлодке, пожалуй, тяжелее…», — добавил он
+ Мэрил Стрип: Когда влиятельные мира сего используют власть, чтобы запугивать других, мы все оказываемся в проигрыше «Это был момент, когда человек, которого пригласили занять самое уважаемое кресло в нашей стране, пародировал репортера с инвалидностью… Мое сердце разбилось, когда я увидела это»...