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Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2455132

5 28 6 12797 21:07
#слушать 48:52 ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Блоги

Алексей Навальный

Узник замка Иф (ну почти) Моя позиция тут проста. Я сразу объявил суду, как есть: решение считаю незаконным, подписку давать не буду, соблюдать её не собираюсь…

5 56 6 11850 22:02
Kкиров, суды, политика, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Люди в клетке На какие-то вещи мы даже не обращаем внимания – настолько уже к ним все привыкли. Поэтому очередное «антироссийское» решение ЕСПЧ поначалу вызвало удивление…

5 98 6 26656 17:33
Kмнения, суды, еспч, рф, общество
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Неудавшийся крымский туристический сезон 2016 года. Странные итоги Зачем врут? Мне сложно объяснить мотивы этого жульничества, но, возможно, пририсовывая цифры, они так доказывают Путину свою эффективность и лояльность…

5 199 6 87904 09:47
Kкрым, туризм, деньги, события
Интервью Интервью

Леонид Печатников гости: Леонид Печатников, Юлия Антипова

Ситуация с лекарствами 2675794

5 8 6 2182 20:07
#слушать 48:30 ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Если бы Путин получил французское гражданство и право баллотироваться, он выиграл бы в этом году президентские выборы во Франции…

5 116 6 7133 19:08
#слушать 35:23 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Блоги

Ответ «Эха Москвы» на обращение Федерации еврейских общин России Алексей Венедиктов: «Мне и моим коллегам, которые жили долго при Советской власти, Ваши действия напоминают скорее Антисионистский комитет с его попытками прикрывать антисемитские выходки представителей советской власти»...

5 302 6 97904 31.01
Kэхо москвы, переписка, политика, мнения
Интервью Особое мнение

Елена Лукьянова гость: Елена Лукьянова профессор факультета права НИУ Высшая школа экономики, Директор Института эффективности правоприменения

Сделайте нормальный парламент, где нормально будут рассматриваться в ходе нормальной дискуссии и в долгом прохождении законопроекты — тогда мы все задышим…

5 21 6 6765 17:08
#слушать 34:47 8читать ;смотреть $скачать 8.0 МБ
Интервью Особое мнение

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Уже даже Кремль говорит, что это не украинская армия. Какие-то махновцы начали, да? Подхватить это, это обострение, сыграть на этом обострении должны в первую очередь лидеры сепаратистов…

5 163 6 97114 31.01
#слушать 34:51 8читать ;смотреть $скачать 8.0 МБ
Kполитика, журналистика, сетевизор, видео, передачи
Блоги

Андрей Мовчан финансист, сопредседатель Совета директоров группы «Третий Рим»

Что нам с этим лидерством делать? Искатели величия – какую цену вы требуете заплатить за фетиш, за расчесывание собственных амбиций? Еще смертей сирот? Еще смертей солдат? Еще смертей больных из-за развала медицины?..

5 232 6 60691 11:15
Kрф, экономика, ес, мнения
Интервью Винил

Екатерина Андреева гость: Екатерина Андреева телеведущая

2675444

5 0 6 248 23:07
задать вопрос (5)
Интервью Персонально ваш

Андрей Кураев гость: Андрей Кураев дьякон

Поступите хоть раз не как кооператив с очень ограниченной ответственностью, а как христианская церковь…

5 32 6 9339 15:05
#слушать 41:29 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Блоги

Александр Минкин журналист

Порнозвезда и депутат Депутат Госдумы Наталья Поклонская предельно возбуждена. Она требует привлечь к уголовной ответственности создателей фильма…

5 225 6 127209 31.01
Kистория, кино, религия, мнения
Интервью Разворот

Иван Павлов гость: Иван Павлов адвокат

Дело «Шалтая-Болтая» Общаться со всеми приходится исключительно по почте. Без разрешения следователей адвокатов не допускают к своим подзащитным. И вот в этом мы видим серьезные препятствия…

5 2 6 2973 16:36
#слушать 11:32 8читать $скачать 2.6 МБ
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

С юбилеем! Если эту сумму равномерно поделить на 17 лет президентства Путина, то получившаяся величина (147 миллиардов долларов) превысит 50% всего товарного экспорта России в прошлом, 2016-м, году…

5 171 6 69691 05:57
Kэкономика, деньги, мнения
Блоги

Кусок эфира

Вилли Токарев: Россия — величайшая страна в мире. Запомните это «Я очень люблю свою страну. Я патриот своей страны. Я никогда ей не изменял. То, что я уехал, это не значит, что я ей изменил. Просто была ситуация для этого»...

5 120 6 14409 14:04
Блоги

Алексей Голубев корреспондент «Эха Москвы»

Нация войны Два фактора — история непрерывной войны и изменившийся до неузнаваемости образ Русской армии — сделали своё дело: родители желают своим детям карьеры человека в погонах…

5 94 6 11863 18:22
Kдети, родители, общество, семья, мнения
Блоги

Илья Азар: Ударники правосудия Кто и зачем избивает подсудимых в конвойных помещениях московских судов…

5 24 6 12869 14:01
Kсобытия, тюрьмы, суды, общество
Блоги

Алексей Навальный

Как получить свой дальневосточный гектар ФБК с самого начала этот проект поддержал (и сейчас поддерживаем). Однако мы решили его мониторить, так как считаем, что тут есть коррупционные риски…

5 55 6 19315 15:26
Kмнения, коррупция, дальний восток, рф, общество
Блоги

Обращение Федерации еврейских общин России к «Эхо Москвы» «Мы считаем, что подобные сравнения — это не просто оскорбление; это гнусная провокация, направленная на разжигание межнациональной розни»...

5 244 6 64353 31.01
Kнациональности, документы, эхо москвы, события
Блоги

Михаил Таратута журналист

И снова о хамстве Когда, защищая свои права, начинаешь бодаться с властью, что по мелочам, что по крупному, понимаешь, что ты бессилен, в душе зреет бунт…

5 46 6 17607 15:08
Kрф, политика, общество, рпц, мнения
Блоги

Валерий Нечай корреспондент «Эхо Москвы»

Торжество православия в отдельно выбранном парламенте Депутаты петербургского Заксобрания каждый на свой лад примеряли роли моралистов и нравоучителей. Поводом стала акция против передачи Исаакиевского собора, которая прошла в самом храме…

5 29 6 3885 17:56
Kобщество, петербург, религия, власть, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Письмо в мэрию Москвы с призывом согласовать Марш Бориса Немцова 27 февраля 2017 года исполняется два года с того дня, когда в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту, был убит наш товарищ и соратник…

5 86 6 6490 12:01
Kмнения, политика, немцов, митинги
Блоги

+ Заседание суда по делу «Кировлеса» Заседание суда по делу «Кировлеса» Видеотрансляция

5 63 6 15246 09:10
Kнавальный, правосудие, видео, события
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Мы его недооценили Трамп не просто популист — он «настоящий буйный», по Высоцкому…

5 253 6 107207 31.01
Kсша, трамп, общество, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель

Добро пожаловать в бомжи Инициатива Минюста, согласно которой можно будет в счет погашения долга изымать единственное жилье, может затронуть до 20 тысяч человек…

5 40 6 4246 16:17
Kмнения, рф, общество
Блоги

Леонид Гозман политик

«Вы и убили-с…» — На ком кровь Авдреевки? Кому-то хочется продолжать воровать, кому-то подавай имперское величие. А остальным — плевать…

5 98 6 10023 20:18
Kполитика, украина, рф, мнения
Интервью 49 минут

Михаил Гусман гость: Михаил Гусман special guest, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС

Старший советник Дональда Трампа Стивен Беннон 2675860

5 0 6 514 22:10
#слушать 43:30 ;смотреть $скачать 10.0 МБ
Kполитика, власть, передачи, сетевизор, видео
Блоги

Михаил Касьянов лидер партии «ПАРНАС»

Игра по правилам Кремля — русская рулетка, порождающая страх Система с удовольствием ломает людей и делает из них инвалидов. Для чего? Чтобы всем было страшно. Система порождает страх и держится на страхе…

5 40 6 9448 11:40
Kтюрьмы, власть, политика, заключенные, мнения
Блоги

Алена Невская журналист

Накануне «первых франкских королей». Рим и варвары. Готы. Часть 1 Поговорим ещё про «варваров»... Зачем? – Не знаю. Нравятся они мне… Ну и дабы лучше понимать происходящее…

5 3 6 333 22:44
Kобщество, история, мнения
Блоги

EchoMSK Анастасия Магазова, иностранный корреспондент в Deutsche Welle

Я выехала из Авдеевки Люди выезжают, но тысячи остаются без электроэнергии, мобильной связи и отопления при -20...

5 596 6 118052 31.01
Kукраина, войны, фото, события
Блоги

Владимир Познер журналист

О «русофобах» и «патриотах» Одно дело, когда один на один человек говорит: «Ты, по-моему, русофоб», и совсем другое дело – публиковать список, якобы составленный по заявкам экспертов и рядовых граждан…

5 228 6 61298 31.01
Kобщество, рф, госдума, политика, власть, скандалы, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Шум и «тишина» Никита Белых – человек известный, есть кому беспокоиться и поднимать из-за него шум. А что происходит с тысячами обыкновенных подследственных и зэков, заступиться за которых некому?..

5 101 6 39070 31.01
Kтюрьмы, рф, общество, законы, мнения
Блоги

Центр Управления Расследованиями

Скоче наш

5 78 6 33120 31.01
Kчиновники, коррупция, карикатуры, юмор, события
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Дмитрий Быков писатель, журналист

Страж Конституции Зорькин Когда Господь захочет разобраться с нынешними российскими властями и терпилами, никакой Страсбургский суд все равно не спасет…

Максим Шевченко журналист

Что стоит за атакой на Петра Толстого? Слов нет, Петр неудачно высказался (это мы уже обсудили) — и в историческом смысле и в политическом контексте. Но антисемитизмом тут не пахнет вообще никак…

Сергей Пархоменко журналист

Вы же можете? Вам же не трудно совсем? Отменить СанПиН невозможно, нарушить его нельзя, денег на то, чтоб просто тихонько, пока никто не видит, нанять одну нянечку, одну медсестру и одного повара на выходные — во всей области нет…

Андрей Кураев дьякон

Митрополит Тихон опять явил несравненное величие своего культурного уровня Можно лишь пожалеть и Новосибирск, и его митрополита: наверно, Тихону в детстве мама вообще не читала сказок. Вот и выросло шо выросло…

Евгений Киселев журналист

Лев Толстой, Владимир Путин и еврейский вопрос Антисемитизм в России никуда не делся, он дремлет в латентной форме, как он дремал когда-то в 20-30 годы, а потом возродился на полную мощь. И нет никакой гарантии, что это не случится вновь…

Константин Ремчуков главный редактор «Независимой газеты»

Иммиграция без ассимиляции — не иммиграция. Это — вторжение Интенсивность противостояния в США по вопросу ограничений на миграцию для беженцев неизбежно подтолкнёт к переосмыслению этих процессов в ЕС…

Сергей Алексашенко экономист, первый зампред правления Центробанка в 1995-1998 гг

С юбилеем! Если эту сумму равномерно поделить на 17 лет президентства Путина, то получившаяся величина (147 миллиардов долларов) превысит 50% всего товарного экспорта России в прошлом, 2016-м, году…

Надежда Савченко политик

«Разбор полета» Самое тяжелое решение в моей жизни… когда я находилась в российской тюрьме в плену и когда мне угрожали тем, что мою сестру постигнет такую же участь, если я не пойду на уступки…

Евгений Ройзман мэр Екатеринбурга

Все знаем, но денег нет Беженцы с Украины не могут получить гражданство, потому что у них нет регистрации. А зарегистрироваться не могут, потому что их никто не регистрирует…

Александр Минкин обозреватель газеты «Московский комсомолец»

Порнозвезда и депутат Депутат Госдумы Наталья Поклонская предельно возбуждена. Она требует привлечь к уголовной ответственности создателей фильма…

Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

«Код доступа» Ребят, это невероятно! Люди, которые называют себя журналистами, искренне обижены на то, что президент США осмеливается иметь свободу слова…

Антон Носик блогер

Двушечка Кунгурову за пост в ЖЖ: это касается каждого Никто сегодня не может знать, какой его пост или комментарий в ветке двухлетней давности может завтра быть приравнен к террористическому акту…

Борис Акунин писатель

Ответы Бориса Акунина на ваши вопросы Я не был в России с 2014 года, и пока не хочется. Мне очень не нравится существующий режим, а большинство соотечественников он, кажется, более или менее устраивает…

Александр Невзоров публицист

«Невзоровские среды» Толстой озвучил то, что думает несколько миллионов россиян. Мы-то думали, что с этой пакостью покончено навсегда. Нет-нет, он раскопался, он встал, он ходит среди нас и он превосходно себя чувствует…

Алексей Навальный политик

Скорость «суда»: беднягу Офицерова из больницы выгнали И в течение нескольких часов — хоп — в колонии объявляют карантин, все встречи заключенных с защитниками и родственниками запрещаются…

Борис Вишневский публицист, политический деятель

Когда он решил, что достиг дна, снизу постучали В нормальной стране антисемитизм в тяжелой форме лечится правоохранительными органами. И уж точно — немедленным и позорным увольнением с должности…

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Рожденные 26 января Поздравить…

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Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Если бы Путин получил французское гражданство и право баллотироваться, он выиграл бы в этом году президентские выборы во Франции…

5 115 6 6630 19:08
#слушать 35:23 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Блоги

Илья Яшин политик

Письмо в мэрию Москвы с призывом согласовать Марш Бориса Немцова 27 февраля 2017 года исполняется два года с того дня, когда в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту, был убит наш товарищ и соратник…

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Kмнения, политика, немцов, митинги
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Наталья Поклонская: Создатели фильма «Матильда» могут быть привлечены к уголовной ответственности Авторы картины, прикрываясь словами о свободе творчества, помимо всего прочего, грубо нарушают право на неприкосновенность частной жизни государя Николая Александровича Романова и Его Семьи…

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Петербургские депутаты требуют возбудить уголовное дело в отношении участников акции против передачи Исаакия РПЦ Как сообщает корреспондент «Эхо Москвы», предложение подготовили депутаты от Единой России и ЛДПР…

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Украинские военные обстреливают окраины Донецка из реактивных систем Град Об этом заявили в минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики…

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Наталья Поклонская: Очередное бессмысленное решение суда Украины совсем не удивило «На временно оккупированной территории Украины находятся сейчас они — в Киеве, а не я»...

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EchoMSK

Митинг в защиту троллейбусов Акция проходит на Суворовской площади, на неё вышли около 350 человек…

5 67 6 6026 29.01
Kсобытия, москва, акции
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шендерович на Baltkom: Путину нужна постоянная война, без нее он лузер По его словам, сегодня международная политическая элита считается с  Россией лишь благодаря тому, что эта страна обладает ядерной мощью…

5 264 6 26022 29.01
Kпутин, шендерович, события
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+ На Грозненском ТВ вышел сюжет с критикой министра образования и её высказывания о хиджабах На Грозненском ТВ вышел сюжет с критикой министра образования и её высказывания о хиджабах «Находятся определённые деятели, чиновники, которые всячески препятствуют гражданам исповедовать свою религию»...

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Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Нас было много! Стало еще яснее, что в защиту Исаакия выступает абсолютное большинство нормальных людей, любящих свой город…

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Горячая линия по электронным медицинским услугам в поликлиниках Москвы! Задавайте вопросы Владимиру Макарову, заместителю руководителя Департамента информационных технологий Москвы...

5 51 6 5111 26.01
Блоги

Леонид Гозман политик

«Вы и убили-с…» — На ком кровь Авдреевки? Кому-то хочется продолжать воровать, кому-то подавай имперское величие. А остальным — плевать…

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Kполитика, украина, рф, мнения
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+ Петербургские феминистки провели театрализованную акцию против отмены уголовного наказания за домашние побои Петербургские феминистки провели театрализованную акцию против отмены уголовного наказания за домашние побои На место быстро приехали полицейские и стали выяснять, почему у девушек висит табличка с указанием денежной суммы…

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Митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ прошел в Петербурге На неё пришло несколько тысяч человек…

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Борис Акунин гость: Борис Акунин писатель

Ответы Бориса Акунина на ваши вопросы Я не был в России с 2014 года, и пока не хочется. Мне очень не нравится существующий режим, а большинство соотечественников он, кажется, более или менее устраивает…

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Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путин очень хочет снять санкции. Это такая морковка, которую можно двигать перед носом России. И Трамп, естественно, надеется, что Россия за эту морковку что-то будет делать…

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Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

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